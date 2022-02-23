10 termék-OKR példa 2025-re

A termékmenedzsment nem könnyű feladat.
Rengeteg dolog befolyásolhatja termékstratégiáját. Az új versenytársaktól a változó vásárlói preferenciákig – hogyan biztosíthatja, hogy terméke releváns maradjon?
Bár a termékmenedzsment kiszámíthatatlan, az OKR-ek segítségével mégis előre jelezheti a sikerét.
A tökéletes termék-OKR-eket keresi?
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy mik is azok a termék-OKR-ek, áttekintünk tíz fantasztikus termékmenedzsment-OKR példát, és kiemeljük a legjobb projektmenedzsment szoftvereket, amelyek segítenek ezeknek a termék-OKR-eknek a kezelésében és nyomon követésében.
Kezdjük!
Mi az a termékmenedzsment OKR?
Először is megvizsgáljuk, hogy mik is azok az OKR-ek.
A közhiedelemmel ellentétben az OKR-eket nem Cardi B találta ki.
Még jobbak is!
Az OKR a Objectives (célok) és Key Results (kulcsfontosságú eredmények) rövidítése.
Az OKR keretrendszer a célok kitűzésére összpontosít, és segít olyan mérhető eredményeket létrehozni, amelyek a vállalatot a siker felé vezetik.
A cél az, amit el akarsz érni, a kulcsfontosságú eredmény pedig az a stratégia, amellyel el fogod érni azt.
Mivel az OKR-ek a célok kitűzéséről szólnak, a termékmenedzserek számára az OKR-eknek a termék sikerét biztosító célok kitűzéséről kell szólniuk. Az OKR-ek előnye, hogy segítségükkel könnyedén ellenőrizheti a termékfejlesztési tervben szereplő tételeket.
Ha már itt tartunk, nézd meg néhány példát a ClickUp által használt OKR-ekre!
Mielőtt belemennénk a termékmenedzsment példákba, néhány szabályt érdemes megismerni a értelmes OKR-ek megírásához.
Győződjön meg arról, hogy az OKR-jei:
- Összhang: győződjön meg arról, hogy a célkitűzés hozzájárul a vállalat átfogó víziójához.
- Konkrét: a SMART célokhoz hasonlóan világosan meg kell határoznia a célját és a legfontosabb eredményeket .
- Időhöz kötött: egy jó OKR mindig rendelkezik időkorláttal ⏳
- Mérhető: ügyeljen arra, hogy mérhető célokat tűzzön ki, hogy számszerűsíthesse a sikereit.
- Ambiciózus: és végül, ne félj nagyot álmodni! 💫
Használjon kiegyensúlyozott eredménykártya-sablont a csapata OKR-jainak azonosításához!
10 példa termék-OKR-ekre
Íme tíz példa olyan termék-OKR-ekre, amelyek a termékcsapatodat a sikerhez vezetik:
A. Marketing OKR-ek
A marketing OKR-ek segítenek a termékmarketing stratégiájában.
Ezek a célok a termék és a piac közötti összhang elérésére, valamint arra összpontosítanak, hogy a vásárlók megismerjék a teljes termékpalettát.
1. Cél: Heti hírlevél sikeres bevezetése
Fő eredmények:
- Döntsd el és véglegesítsd a tartalmi stratégiát, a legfontosabb témákat és üzeneteket a következő hat hónapra vonatkozóan.
- Érje el a 45%-os nyitási arányt
- Növeljük e-mail előfizetőink számát hetente 10%-kal
- Érje el a 20 000 olvasót a második negyedévre
2. Cél: Marketingcsatornánk optimalizálása
Fő eredmények
- Végezzen 35 felhasználói interjút a célközönséggel
- Növeljük a látogatók próbaverzióra való átalakulási arányát 6%-ról 12%-ra
- Növelje a próbaidőszakról fizető ügyfélre való átállás arányát 18%-ról 45%-ra
3. Cél: A márka iránti elkötelezettség javítása
Fő eredmények:
- Növelje az aktív felhasználók számát 1000-ről 5000-re
- Növelje weboldalunkon a sikeres ügyfelek számát 2-ről 10-re.
- Növelje a LinkedIn-en keresztül történő elkötelezettséget 20%-ról 60%-ra
- Frissítsd és oszd meg termékfejlesztési tervünket
B. Értékesítési OKR-ek
Az értékesítési OKR-ek olyan célok, amelyekkel minden termékvezetőnek rendelkeznie kell.
Miért?
Az értékesítési OKR-ek hoznak pénzt a konyhára!
Céljuk, hogy az emberek megvásárolják a termékét.
Íme két példa:
4. Cél: A második negyedév elejére sikeresen piacra dobni fő termékünk második verzióját.
Bónusz: Termékbevezetési sablonok
Fő eredmények:
- Tartson négy termékfelfedező megbeszélést
- Szerezzen 900 új regisztrációt
- Növeljük a regisztrációk és a próbaidőszakok arányát 30%-ra
- Növeljük a próbaidőszakról fizető ügyfelekre való átállás arányát 50%-ra
5. Cél: Termékünk országos elérését 50%-kal növelni a következő év első negyedévéig.
Fő eredmények:
- Bővítsük disztribúciós csatornánkat, hogy az állam harmadik legnagyobbjává váljunk
- Háromhavonta bővítsd az értékesítési tevékenységeket egy új államban
- Készítsen egy e-kereskedelmi weboldalt, hogy bővítse termékünk elérhetőségét
6. Cél: Idén sikeresen részt venni 10 kereskedelmi rendezvényen
Fő eredmények:
- Regisztrálj 10 szakmai rendezvényre
- Naponta 30 potenciális ügyfélnek tartson termékbemutatót minden rendezvényen.
- Gyűjtsön össze legalább 300 potenciális ügyfél elérhetőségét minden eseményen
C. Ügyfél-OKR-ek
Az ügyfél-OKR-ek olyan célok, amelyek miatt az ügyfelek továbbra is a termékét szeretnék használni.
Az olyan célok, mint az ügyfelek elégedettségének fenntartása és a megfelelő termékek biztosítása, arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy megszeressék a termékét!
És ideális esetben még megszállottan is foglalkozni velük...
Íme két példa:
7. Cél: A harmadik negyedévre 45%-kal javítani az ügyfél-elégedettséget
Fő eredmények:
- Növeljük nettó promóciós pontszámunkat 7,0-ról 8,5-re.
- Csökkentse a támogatási kérelmek számát 3,5-ről 1,0-ra felhasználónként havonta.
- Hívjon fel 50 elvándorolt ügyfelet, hogy megtudja, miért távoztak
- Használjon CRM eszközt az ügyfélkapcsolatok jobb kezeléséhez
8. Cél: Az ügyfelek elkötelezettségének 50%-os javítása a harmadik negyedévig.
Fő eredmények:
- Növelje a havi ügyfélmegtartási arányt 40%-ról 60%-ra
- Növelje az alkalmazásunkban töltött átlagos időt 10 percről 20 percre egy kiváló alkalmazáson belüli csevegőfelület bevezetésével.
- Növelje weboldalunk egyedi látogatóinak számát napi 500-ról 1000-re.
D. Munkavállalói elkötelezettség OKR-ek
Az alkalmazottak elkötelezettségére vonatkozó OKR-ek célja a termékcsapat teljesítményének és elkötelezettségének javítása.
A termékcsapat OKR-jai között szerepelhet a csapat szinergiájának javítása vagy az értékesítési csapat kiképzése, hogy megtanulják a termék promóciójához szükséges mindenféle trükköt:
Íme két példa:
9. Cél: A termékcsapat tanulási eredményeinek 45%-os javítása az év végéig.
Fő eredmények:
- Félévente tartson megbeszéléseket a régi és új munkatársak számára, hogy megismertesse velük a vállalati kultúrát és történetet.
- Havonta küldjön ki kvízeket, hogy a termékcsapat megismerje a régi és új funkciókat.
- Heti tudásmegosztási üléseket tart a termékcsapat tagjai
10. Cél: Termékcsapatunk teljesítményének javítása
Fő eredmények:
- Vezessen be egy kiegyensúlyozott eredménykártyát és egyéb teljesítménymutatókat és KPI-ket a csapat számára.
- Rendezzen évente két alkalommal külső helyszínen csapatértekezletet, hogy megünnepeljék az új termékek megjelenését (nézze meg útmutatónkat a kiadáskezelő eszközökről!
- Havonta végezzen egy csapatépítő gyakorlatot
A termék-OKR-ek kezelésének legjobb módja
Fantasztikus!
Most már rendelkezik a célok listájával és a azok eléréséhez szükséges stratégiával.
De ez még nem minden.
Ahhoz, hogy termékstratégiája sikeres legyen, ezeket az OKR-eket kell kezelnie és nyomon követnie.
Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Sajnos, ha csak magával hordja az OKR-ek listáját, azzal nem jut messzire...
Az OKR eszköz segítségével sokkal messzebb juthat!
Az ClickUp hasonló OKR szoftverek segítségével beállíthatja, nyomon követheti és kezelheti az összes termék-OKR-jét.
Ezenkívül segíthetnek abban, hogy a termékcéljait az egész vállalatnak közölje, így minden alkalmazott összehangolhatja csapata céljait a vállalat általános céljaival.
Így segíthet a ClickUp a termékcsapatoknak:
1. Célok kitűzése (célkitűzések)
A célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb, mérhető célokra bonthatók .
Mivel az OKR-ek a előre tervezésről szólnak, tisztázzuk néhány, előre felmerülő zavaró kérdést:
- Céljaid = ClickUp Goals
- A legfontosabb eredmények = ClickUp célok
A ClickUp-ban nagyon egyszerű beállítani a termék-OKR-eket:
Lépjen a ClickUp „Célok” menüpontjába, és kattintson a „+ Új cél” gombra egy új cél létrehozásához.
Ez biztosan 🍋
A céljaid részleteit is szerkesztheted:
- A célod neve
- A célod határideje
- Ki felelős a célért?
- Kinek van hozzáférése a céljához?
- A cél leírása
Szeretné tudni, hogyan állítson fel hatékony csapatcélokat? Íme 7 lépés a csapatcélok hatékony felállításához.
2. Célok
Miután meghatároztad a célodat, ki kell dolgoznod néhány kulcsfontosságú eredményt.
Ehhez kattintson a „Cél hozzáadása” gombra.
Ezután a céljait közvetlenül az általános célja alatt találja meg.
A céljaid részleteit is szerkesztheted, például:
- A célod neve
- Ki felelős a célokért?
- Cél típus
A célok különböző típusai:
- Szám: számadatok, például az új termékekből származó bevétel
- Igaz/Hamis: adja meg, hogy valamit elvégezték-e vagy sem
- Pénznem: kövesse nyomon a 💸-ját
- Feladatok: kövesse nyomon a befejezett termékfeladatok számát. Például egy ellenőrzőlista a bevezetés előtti tesztelési szakaszhoz.
Így...
3. Haladás nyomon követése
Miután elkészítette a céljait (célkitűzéseket) és a célpontjait (kulcsfontosságú eredményeket), nyomon kell követnie az OKR-ek felé tett előrehaladását.
A következőket követheted nyomon:
1. Az egyes célok előrehaladása (kulcsfontosságú eredmények)
Például, ha a célja az, hogy 2021 márciusáig 10 kiadványban megjelenjenek termékértékelések, akkor nyomon követheti, hogy eddig hány kiadványban jelent meg a terméke.
2. Hogyan járult hozzá a célod eléréséhez a célkitűzésed előrehaladása?
Például, ha eddig a célok kevesebb mint egynegyedét teljesítette, az OKR-cél előrehaladása 20% lesz.
De miért kell nyomon követnie az előrehaladást?
A haladás nyomon követése nélkül soha nem fogja megtudni, hogy egyáltalán közelebb kerül-e céljaihoz:
Amíg az a kis fickó sétálgat, beszéljünk arról, hogy az agilis csapatok (a világ legsikeresebb csapatai) hogyan használhatják a ClickUp-ot az agilis sprint célok előrehaladásának nyomon követésére.
Így teheted meg:
- Adjon hozzá egy Sprint célt ugyanúgy, ahogy egy normál célt, és válasszon nevet (pl. „Sprint 3. 0”).
- A cél kijelölése a termékmenedzser számára
- Válassz egy határidőt a Sprint befejezéséhez
- Bármely listát vagy feladatot összekapcsolhat a Sprint céljával
Így a termék tulajdonosa és a Scrum csapat valós időben láthatja a célok elérésének aktuális állását.
4. Műszerfalak
A ClickUp termékdashboardjai segítenek a célok előrehaladásának tervezésében, nyomon követésében és értékelésében a befejezett feladatok és a projektekre fordított idő alapján.
Emellett egyéni widgeteket is hozzáadhat a termék irányítópultjához.
A widgetek részletes betekintést nyújtanak a feladatokba, a sprintekbe, az emberekbe és a projektekbe.
Íme néhány widget, amelyek közül választhatsz:
- Állapotok : tekintse meg a folyamatban lévő feladatok számát, valamint a lezárt és befejezett feladatok számát
- Időkövetés : adjon hozzá részleteket a munkaidő-nyilvántartásokból, a számlázható időből, a nyomon követett időből, az időbecslésekből és egyebekből.
- Számítás : számítson ki összegeket, átlagokat és még sok mást bármely feladat esetében.
- Portfólió : kategorizálja és kövesse nyomon bármelyik listájának vagy mappájának előrehaladását
- Csevegés : beszélgetések a csapat tagjaival a Dashboardon belül
Gyakori kérdések a termék-OKR-ekkel kapcsolatban
Még mindig zavarosak a különböző OKR-típusok?
Válaszoljunk néhány kérdésre, amely felmerülhet Önben:
1. Milyen típusú OKR-ek léteznek?
Íme négy fontos OKR-típus, amelyet ismernie kell:
- Személyes OKR-ek
- Egyéni OKR-ek
- Vállalati OKR-ek
- Negyedéves OKR-ek
2. Melyek a termék-OKR folyamat lépései?
Ahhoz, hogy termékcsapatod hatékony OKR-folyamatot alkalmazzon, kövesd az alábbi lépéseket:
- Célok kitűzése.
- Hozzon létre megvalósítható és mérhető OKR-eket.
- Állítson be egy ellenőrzési ütemtervet. Javasoljuk, hogy negyedévente ellenőrizze az OKR-eket.
- Tekintse át és mérlegelje az OKR-eket.
3. Hány OKR-rel kell rendelkeznie egy termékcsapatnak?
Bár nincs meghatározott szabály arra vonatkozóan, hogy egy termékcsapatnak hány OKR-rel kell rendelkeznie, javasoljuk, hogy negyedévente 2-5 OKR-t állítson be. Győződjön meg arról, hogy az OKR-ek mérhetőek, időhöz kötöttek és konkrétak!
Nem tudja, hogyan kell OKR-eket írni? Itt találja a hatékony OKR-ek írásának módját .
4. Mi a különbség az MBO és az OKR között?
Az OKR és az MBO közötti főbb különbségek a következők:
|Paraméter
|OKR
|MBO
|Jelentés
|Célok és kulcsfontosságú eredmények
|Célok szerinti menedzsment
|Fókusz
|Az OKR-folyamat a „mit” és a „hogyan” kérdésekre összpontosít.
|Az MBO kizárólag a „mit” kérdésre koncentrál.
|Idővonal
|Havi vagy negyedéves
|Évente
|Megközelítés
|Az OKR-ek nyilvánosak, átláthatók és széles körben kommunikálják őket.
|Az MBO-k elszigeteltek és magánjellegűek
|Módszertan
|Az OKR módszertan olyan célokból áll, amelyek alatt kulcsfontosságú eredmények találhatók.
|Vállalati célok kitűzése A célok kommunikálása a munkavállalók felé Teljesítmény figyelemmel kísérése Teljesítmény értékelése Teljesítmény jutalmazása
|Jutalom
|Általában nem kapcsolódik a javadalmazáshoz
|A javadalmazáshoz kapcsolódó. Például bónuszok.
|A célok típusai
|Ambiciózusabb és törekvőbb OKR-ek
|A KPI-hez hasonlóan az MBO is elkerüli a kockázatokat és reális célokra összpontosít.
Ismerje meg a KPI-k és az OKR-ek közötti különbségeket is.
Ideje tökéletesíteni termékstratégiáját 🃑
A termék-OKR-ek segítenek meghatározni a célokat és kidolgozni azokat elérni.
Ezek segítenek nyomon követni az előrehaladást is, mivel egy kulcsfontosságú eredmény elérése után egy lépéssel közelebb kerülsz a cél eléréséhez.
Az OKR-struktúrát követő termékfejlesztési terv kidolgozása szintén segít a csapatoknak abban, hogy a legfontosabb dolgok kidolgozására koncentráljanak.
De, mint mindannyian tudjuk, az emberek feledékenyek, és néha mindannyiunknak szükségünk van egy kis motivációra.
Szerencsére egy OKR termékmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, minden, amire szüksége van, hogy emlékeztesse és motiválja Önt!
A beépített emlékeztetők, ismétlődő feladatok és agilis sprintek segítségével minden termék-OKR-t könnyedén teljesíthetsz .
Szerezd be még ma ingyen a ClickUp-ot, és emeld termékedet egy új szintre! 📈