10 termék-OKR példa 2025-re

A termékmenedzsment nem könnyű feladat.

Rengeteg dolog befolyásolhatja termékstratégiáját. Az új versenytársaktól a változó vásárlói preferenciákig – hogyan biztosíthatja, hogy terméke releváns maradjon?

Bár a termékmenedzsment kiszámíthatatlan, az OKR-ek segítségével mégis előre jelezheti a sikerét.

A tökéletes termék-OKR-eket keresi?

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy mik is azok a termék-OKR-ek, áttekintünk tíz fantasztikus termékmenedzsment-OKR példát.

Mi az a termékmenedzsment OKR?

Először is megvizsgáljuk, hogy mik is azok az OKR-ek.

Az OKR a Objectives (célok) és Key Results (kulcsfontosságú eredmények) rövidítése.

Az OKR keretrendszer a célok kitűzésére összpontosít, és segít olyan mérhető eredményeket létrehozni, amelyek a vállalatot a siker felé vezetik.

A cél az, amit el akarsz érni, a kulcsfontosságú eredmény pedig az a stratégia, amellyel el fogod érni azt.

Mivel az OKR-ek a célok kitűzéséről szólnak, a termékmenedzserek számára az OKR-eknek a termék sikerét biztosító célok kitűzéséről kell szólniuk. Az OKR-ek előnye, hogy segítségükkel könnyedén ellenőrizheti a termékfejlesztési tervben szereplő tételeket.

Mielőtt belemennénk a termékmenedzsment példákba, néhány szabályt érdemes megismerni a értelmes OKR-ek megírásához.

Győződjön meg arról, hogy az OKR-jei:

Összhang: győződjön meg arról, hogy a célkitűzés hozzájárul a vállalat átfogó víziójához.

Konkrét: a SMART célokhoz hasonlóan világosan meg kell határoznia a célját és a legfontosabb eredményeket .

Időhöz kötött: egy jó OKR mindig rendelkezik időkorláttal ⏳

Mérhető: ügyeljen arra, hogy mérhető célokat tűzzön ki, hogy számszerűsíthesse a sikereit.

Ambiciózus: és végül, ne félj nagyot álmodni! 💫

10 példa termék-OKR-ekre

Íme tíz példa olyan termék-OKR-ekre, amelyek a termékcsapatodat a sikerhez vezetik:

A. Marketing OKR-ek

A marketing OKR-ek segítenek a termékmarketing stratégiájában.

Ezek a célok a termék és a piac közötti összhang elérésére, valamint arra összpontosítanak, hogy a vásárlók megismerjék a teljes termékpalettát.

1. Cél: Heti hírlevél sikeres bevezetése

Fő eredmények:

Döntsd el és véglegesítsd a tartalmi stratégiát, a legfontosabb témákat és üzeneteket a következő hat hónapra vonatkozóan.

Érje el a 45%-os nyitási arányt

Növeljük e-mail előfizetőink számát hetente 10%-kal

Érje el a 20 000 olvasót a második negyedévre

2. Cél: Marketingcsatornánk optimalizálása

Fő eredmények

Végezzen 35 felhasználói interjút a célközönséggel

Növeljük a látogatók próbaverzióra való átalakulási arányát 6%-ról 12%-ra

Növelje a próbaidőszakról fizető ügyfélre való átállás arányát 18%-ról 45%-ra

3. Cél: A márka iránti elkötelezettség javítása

Fő eredmények:

Növelje az aktív felhasználók számát 1000-ről 5000-re

Növelje weboldalunkon a sikeres ügyfelek számát 2-ről 10-re.

Növelje a LinkedIn-en keresztül történő elkötelezettséget 20%-ról 60%-ra

Frissítsd és oszd meg termékfejlesztési tervünket

B. Értékesítési OKR-ek

Az értékesítési OKR-ek olyan célok, amelyekkel minden termékvezetőnek rendelkeznie kell.

Miért?

Az értékesítési OKR-ek hoznak pénzt a konyhára!

Céljuk, hogy az emberek megvásárolják a termékét.

Íme két példa:

4. Cél: A második negyedév elejére sikeresen piacra dobni fő termékünk második verzióját.

Fő eredmények:

Tartson négy termékfelfedező megbeszélést

Szerezzen 900 új regisztrációt

Növeljük a regisztrációk és a próbaidőszakok arányát 30%-ra

Növeljük a próbaidőszakról fizető ügyfelekre való átállás arányát 50%-ra

5. Cél: Termékünk országos elérését 50%-kal növelni a következő év első negyedévéig.

Fő eredmények:

Bővítsük disztribúciós csatornánkat, hogy az állam harmadik legnagyobbjává váljunk

Háromhavonta bővítsd az értékesítési tevékenységeket egy új államban

Készítsen egy e-kereskedelmi weboldalt, hogy bővítse termékünk elérhetőségét

6. Cél: Idén sikeresen részt venni 10 kereskedelmi rendezvényen

Fő eredmények:

Regisztrálj 10 szakmai rendezvényre

Naponta 30 potenciális ügyfélnek tartson termékbemutatót minden rendezvényen.

Gyűjtsön össze legalább 300 potenciális ügyfél elérhetőségét minden eseményen

C. Ügyfél-OKR-ek

Az ügyfél-OKR-ek olyan célok, amelyek miatt az ügyfelek továbbra is a termékét szeretnék használni.

Az olyan célok, mint az ügyfelek elégedettségének fenntartása és a megfelelő termékek biztosítása, arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy megszeressék a termékét!

Íme két példa:

7. Cél: A harmadik negyedévre 45%-kal javítani az ügyfél-elégedettséget

Fő eredmények:

Növeljük nettó promóciós pontszámunkat 7,0-ról 8,5-re.

Csökkentse a támogatási kérelmek számát 3,5-ről 1,0-ra felhasználónként havonta.

Hívjon fel 50 elvándorolt ügyfelet, hogy megtudja, miért távoztak

Használjon CRM eszközt az ügyfélkapcsolatok jobb kezeléséhez

8. Cél: Az ügyfelek elkötelezettségének 50%-os javítása a harmadik negyedévig.

Fő eredmények:

Növelje a havi ügyfélmegtartási arányt 40%-ról 60%-ra

Növelje az alkalmazásunkban töltött átlagos időt 10 percről 20 percre egy kiváló alkalmazáson belüli csevegőfelület bevezetésével.

Növelje weboldalunk egyedi látogatóinak számát napi 500-ról 1000-re.

D. Munkavállalói elkötelezettség OKR-ek

Az alkalmazottak elkötelezettségére vonatkozó OKR-ek célja a termékcsapat teljesítményének és elkötelezettségének javítása.

A termékcsapat OKR-jai között szerepelhet a csapat szinergiájának javítása vagy az értékesítési csapat kiképzése, hogy megtanulják a termék promóciójához szükséges mindenféle trükköt:

Íme két példa:

9. Cél: A termékcsapat tanulási eredményeinek 45%-os javítása az év végéig.

Fő eredmények:

Félévente tartson megbeszéléseket a régi és új munkatársak számára, hogy megismertesse velük a vállalati kultúrát és történetet.

Havonta küldjön ki kvízeket, hogy a termékcsapat megismerje a régi és új funkciókat.

Heti tudásmegosztási üléseket tart a termékcsapat tagjai

10. Cél: Termékcsapatunk teljesítményének javítása

Fő eredmények:

A termék-OKR-ek kezelésének legjobb módja

Most már rendelkezik a célok listájával és a azok eléréséhez szükséges stratégiával.

Ahhoz, hogy termékstratégiája sikeres legyen, ezeket az OKR-eket kell kezelnie és nyomon követnie.

Hogyan lehet ezt megvalósítani?

Gyakori kérdések a termék-OKR-ekkel kapcsolatban

Még mindig zavarosak a különböző OKR-típusok?

Válaszoljunk néhány kérdésre, amely felmerülhet Önben:

1. Milyen típusú OKR-ek léteznek?

Íme négy fontos OKR-típus, amelyet ismernie kell:

Személyes OKR-ek

Egyéni OKR-ek

Vállalati OKR-ek

Negyedéves OKR-ek

2. Melyek a termék-OKR folyamat lépései?

Ahhoz, hogy termékcsapatod hatékony OKR-folyamatot alkalmazzon, kövesd az alábbi lépéseket:

Célok kitűzése. Hozzon létre megvalósítható és mérhető OKR-eket Állítson be egy ellenőrzési ütemtervet. Javasoljuk, hogy negyedévente ellenőrizze az OKR-eket. Tekintse át és mérlegelje az OKR-eket.

3. Hány OKR-rel kell rendelkeznie egy termékcsapatnak?

Bár nincs meghatározott szabály arra vonatkozóan, hogy egy termékcsapatnak hány OKR-rel kell rendelkeznie, javasoljuk, hogy negyedévente 2-5 OKR-t állítson be. Győződjön meg arról, hogy az OKR-ek mérhetőek, időhöz kötöttek és konkrétak!

Nem tudja, hogyan kell OKR-eket írni? Itt találja a hatékony OKR-ek írásának módját .

4. Mi a különbség az MBO és az OKR között?

Az OKR és az MBO közötti főbb különbségek a következők:

Paraméter OKR MBO Jelentés Célok és kulcsfontosságú eredmények Célok szerinti menedzsment Fókusz Az OKR-folyamat a „mit” és a „hogyan” kérdésekre összpontosít. Az MBO kizárólag a „mit” kérdésre koncentrál. Idővonal Havi vagy negyedéves Évente Megközelítés Az OKR-ek nyilvánosak, átláthatók és széles körben kommunikálják őket. Az MBO-k elszigeteltek és magánjellegűek Módszertan Az OKR módszertan olyan célokból áll, amelyek alatt kulcsfontosságú eredmények találhatók. Vállalati célok kitűzése A célok kommunikálása a munkavállalók felé Teljesítmény figyelemmel kísérése Teljesítmény értékelése Teljesítmény jutalmazása Jutalom Általában nem kapcsolódik a javadalmazáshoz A javadalmazáshoz kapcsolódó. Például bónuszok. A célok típusai Ambiciózusabb és törekvőbb OKR-ek A KPI -hez hasonlóan az MBO is elkerüli a kockázatokat és reális célokra összpontosít.

Ismerje meg a KPI-k és az OKR-ek közötti különbségeket is.

Ideje tökéletesíteni termékstratégiáját 🃑

A termék-OKR-ek segítenek meghatározni a célokat és kidolgozni azokat elérni.

Ezek segítenek nyomon követni az előrehaladást is, mivel egy kulcsfontosságú eredmény elérése után egy lépéssel közelebb kerülsz a cél eléréséhez.

Az OKR-struktúrát követő termékfejlesztési terv kidolgozása szintén segít a csapatoknak abban, hogy a legfontosabb dolgok kidolgozására koncentráljanak.

De, mint mindannyian tudjuk, az emberek feledékenyek, és néha mindannyiunknak szükségünk van egy kis motivációra.

Szerencsére egy OKR termékmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, minden, amire szüksége van, hogy emlékeztesse és motiválja Önt!

A beépített emlékeztetők, ismétlődő feladatok és agilis sprintek segítségével minden termék-OKR-t könnyedén teljesíthetsz .

Szerezd be még ma ingyen a ClickUp-ot, és emeld termékedet egy új szintre! 📈