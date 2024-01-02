Egy termékmenedzser napja: szerep, feladatok és eszközök

Egy termékmenedzser átlagosan 156 524 dollárt keres évente. Ez az összeg az iparágtól, a terméktől, a földrajzi elhelyezkedéstől, a tapasztalattól, a képesítések és egyéb paraméterektől függően változhat.

Az ilyen vonzó fizetés miatt mindenki a termékmenedzser áhított pozíciójára pályázik. Ugyanakkor nagyon kevesen ismerik a pozíció feladatait és felelősségeit.

Végül is a „termékmenedzser” cím nem sokat árul el arról, hogy mit is csinál valójában egy termékmenedzser – kivéve, hogy termékeket kezel. A „termék” fogalma folyamatosan változik, a digitális és szoftveralapú termékek pedig kibővítik a hagyományosan tárgyi áruknak tekintett termékek definícióját.

Olvass tovább, ha szeretnél részletesen megismerni a termékmenedzser profilját.

Mi az a termékmenedzser?

Attól függően, hogy kit kérdez, különböző válaszokat kaphat a „Ki az a termékmenedzser?” kérdésre.

Egyesek szerint a termékmenedzserek kutatják, azonosítják és koncepcionálják a fejlesztésre érdemes termékeket. Mások úgy vélik, hogy ők irányítják a termékfejlesztési ciklust. Néhányan szerepüket a funkciók fejlesztésére vagy a termékelemzésre korlátozzák.

Egyikük sem téved a termékmenedzser fogalmának meghatározásában. Végül is a termékmenedzserek mindezt közvetlenül vagy közvetve meg is teszik – és még annál is többet.

Mi azonban azért vagyunk itt, hogy jobban strukturáljuk és érthetőbbé tegyük a termékmenedzser munkájának megértését.

Tehát a lényeg a következő: a termékmenedzser egy termékért felelős szakember. Az olyan vállalkozók, mint Ben Horowitz, azt szeretnék, ha úgy gondolnánk rájuk, mint a termék vezérigazgatójára.

A termékmenedzserek a fejlesztési ciklus minden szakaszában részt vesznek, a tervezéstől és stratégia kidolgozásától a bevezetésig és fejlesztésig. Ez magában foglalja a feladatkezelést, a kapcsolatépítést, a koordinációt, a problémamegoldást és még sok mást.

Miközben ilyen tevékenységeket végeznek a funkciók közötti csapatokban, a termékmenedzserek kulcsfontosságú kapcsolatot jelentenek az érdekelt felek, a fejlesztők, a tervezők, az értékesítési és marketingcsapatok, valamint az ügyfélszolgálati csapatok között.

Szakértők, mint például Martin Eriksson, a termékmenedzsereket a felhasználói élmény (UX), az üzleti élet és a technológia metszéspontjának nevezik.

A termékmenedzser szerepei és feladatkörök

A termékmenedzserek szerepei és felelősségei egyaránt sokrétűek, mivel többféle feladatot is ellátnak. Bár iparágonként eltérések lehetnek, a termékmenedzser általában a következő feladatokkal foglalkozik:

Termékötletek kidolgozása: Piackutatás végzése a trendek, lehetőségek és az új termékkel vagy funkcióval kapcsolatos ügyféligények azonosítása érdekében. Termékvízió-dokumentum kidolgozása és annak közlése az összes érintett féllel.

Tervezés és útvonaltervezés: A termék útvonaltervének elkészítése, amely felvázolja a termék megjelenéséig tartó idővonalat és a folyamat során elérendő mérföldköveket. A termék jellemzőinek és funkcióinak azonosítása, valamint a termék sikeréhez elengedhetetlenek prioritásainak meghatározása.

Termékfejlesztés: Termékfejlesztő csapat összeállítása, amelynek tagjai a tervezés, a mérnöki munka, az értékesítés, a marketing és más területek szakértői vagy képviselői. Együttműködés ezekkel a csapatokkal a termékfejlesztési ciklus előrehaladásának és a megállapodott specifikációk, ütemtervek és költségvetések betartásának biztosítása érdekében.

Érdekelt felek bevonása: Kapcsolattartás a különböző részlegek termékcsapatai között, valamint a fontos frissítések és előrehaladások közlése a külső érdekelt felekkel.

Visszajelzések értékelése: Fókuszcsoportos tanulmányok, felmérések és alapvető adatelemzések segítségével gyűjtjük össze a vásárlók vagy végfelhasználók visszajelzéseit. A főbb vásárlóktól érkező releváns és nagy hatással bíró visszajelzéseket kiszűrjük, hogy javítsuk a termék használhatóságát.

Változáskezelés: A verseny, a piaci trendek és egyéb változók figyelemmel kísérése a termékstratégia kiigazítása és újrakalibrálása érdekében.

Termékbevezetés: A bevezetés előtti és a D-napon végzett termékmarketing tevékenységek tervezése és végrehajtása a termék zökkenőmentes és emlékezetes piacra dobásának biztosítása érdekében.

Teljesítményelemzés: A legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározása és azok felhasználása a termék teljesítményének mérésére

Kockázatkezelés: A termékfejlesztést és a fenntarthatóságot akadályozó potenciális kockázatok és kihívások azonosítása.

Termék- vagy funkciófrissítések: Adatokon alapuló betekintés felhasználásával értékeljük az ügyfelek igényeit vagy a meglévő termék hiányosságait, amelyeket a termékcsapat új termék vagy funkció fejlesztése során orvosol.

A termékmenedzsereknek sokféle készséggel kell rendelkezniük, hogy ilyen sokféle tevékenységet tudjanak irányítani és összehangolni.

Hogyan telik egy termékmenedzser napja?

Termékmenedzserként nincs két egyforma nap. Az egyik napon ötleteket gyűjt a mérnöki csapattal, a másik napon pedig megismeri az ügyfélszolgálati és támogató csapatok előtt álló kihívásokat. Készíthet felhasználói történeteket az ügyfelek visszajelzései alapján, vagy kidolgozhat egy piacra lépési stratégiát az értékesítési csapattal.

Két dolog azonban állandóan jelen van egy termékmenedzser mindennapjaiban.

Soha nem lesz unalmas pillanat. Minden nap tele lesz megbeszélésekkel. Körülbelül 3-5 termékmenedzsment megbeszélésen kell részt venned különböző funkcionális csapatokkal, és végig aktívan részt kell venned a munkában.

Ennek kapcsán íme egy tipikus nap leírása egy termékmenedzser életéből:

Reggel: Kommunikáció és együttműködés

A termékmenedzserek a reggelüket a függőben lévő feladatok elvégzésével, azok fontossági sorrendbe állításával és a napi termékterv frissítésével töltik. Így a reggelük főként a következő feladatokkal telik:

E-mailek, üzenetek és egyéb aszinkron kommunikációs csatornák ellenőrzése sürgős üzenetek, problémák vagy frissítések miatt

Napi állandó értekezlet (vagy alapcsapat értekezlet) szervezése különböző funkcionális csapatokkal, hogy áttekintsék a folyamatban lévő feladatokat, az előrehaladást és a kihívásokat.

Megbeszélések folytatása a legfontosabb termékfejlesztő csapatokkal, az akadályok leküzdése, a követelmények tisztázása és a termékvízió megértésének biztosítása.

A nap prioritásainak meghatározása, valamint a napirend és a várható eredmények közlése a különböző csapatokkal

Mivel a termékmenedzsment-értekezletek szerves részét képezik a termékmenedzser napjának első felének, íme egy rövid áttekintés arról, mi történik a többfunkciós csapatokkal tartott értekezleteken:

Termékfejlesztő csapat: A fejlesztőcsapatok előrehaladásának ellenőrzése, a prototípus vagy a termékbemutatók áttekintése, valamint a felhasználói történetek megosztása.

Tervezőcsapat: Segít a tervezőcsapatnak a kreatív blokkok leküzdésében, ötleteket és újításokat javasol, valamint felülvizsgálja a meglévő tervezési elemeket.

Marketingcsapat: Hozzáférés biztosítása a megfelelő marketinganyagokhoz, üzenetekhez, erőforrásokhoz és egyéb kiegészítő anyagokhoz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a célközönséget megszólítsák.

Értékesítési csapat: Együttműködés a marketing csapattal, az értékesítési célok elérésével kapcsolatos konkrét kihívások megértése és a korábbi értékesítési teljesítmények áttekintése.

Ügyfélszolgálati csapat: Gondoskodik arról, hogy az ügyfélszolgálati csapat rendelkezzen a szükséges képzéssel az ügyfelek problémáinak kezeléséhez és az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtéséhez a termék fejlesztése érdekében.

Délután: Stratégiai tervezés és gondolkodás

A délután a termékmenedzser napjának legdinamikusabb része. Ebben az időszakban a tervezéssel és az ötleteléssel foglalkoznak. Ezért ilyenkor a következőket fogod látni:

A értékesítési és marketing csapatok által megosztott számok nyomon követése és a termék mélyreható SWOT-elemzésének elvégzése

A ügyfélszolgálati jegyekben jelzett ismétlődő problémák áttekintése és azok felhasználása a termékfejlesztés területeinek azonosításához.

A piaci feltételek tanulmányozása az iparági trendek, hiteles hírek és jelentések, szakértői elemzések, versenytársak stratégiái, blogbejegyzések és egyéb szakirodalom figyelemmel kísérésével.

A piaci feltételek, az ügyfelek igényei és a jelenlegi stratégiákkal kapcsolatos problémák függvényében a különböző termékekkel kapcsolatos stratégiák újrakalibrálása.

A termékhasználati adatok elemzése különböző termékmenedzsment mutatók , például az aktív felhasználók száma, a megtartási arány, a munkamenet időtartama, a felhasználói aktivitás stb. segítségével.

Végezz versenytárs-elemzést, hogy meghatározd, hogyan teljesít a terméked a versenytársakhoz képest, azonosítsd a termék megkülönböztetésének és versenyelőny megszerzésének lehetőségeit, és másold le a sikeres stratégiákat a termék növekedésének felgyorsítása érdekében.

A csapat tagjai, a csapatok és az osztályok közötti együttműködés és kommunikáció biztosítása, valamint az ennek során felmerülő problémák és konfliktusok kezelése.

A termék vagy annak prototípusainak tesztelése annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a szükséges tervezési és használhatósági szabványoknak.

Kövesse nyomon a projektet , figyelje az előrehaladást a projekt ütemtervéhez képest, és jegyezze fel a módosításra szoruló területeket. Finomítson olyan szempontokon, mint az erőforrások elosztása, a kockázatok csökkentése, a változások kezelése stb., hogy minden a terv szerint haladjon.

Kommunikáció a termék tulajdonosaival és tájékoztatásuk a termék állapotáról, a várható kihívásokról, a funkciók, a költségvetés és az ütemterv közötti kompromisszumokról stb.

Este: A következő lépések megfontolása

A munkanap végéhez közeledve a termékmenedzserek ezt az időt felülvizsgálatra, reflexióra és dokumentálásra fordítják. Ebben a fázisban a következőket végzik el:

Végezz átfogó áttekintést aznap elvégzett összes feladatról és felhasználói történetről, beleértve a folyamatban lévőket is. Győződj meg arról, hogy minden elem megfelel a minőségi szabványoknak és az általános projektmenedzsment céloknak.

Frissítsd a termékmenedzsment eszközök útitervét, hogy minden csapattag, a felső vezetés és a külső érdekelt felek egyformán tájékozottak legyenek a nap eredményeiről, mérföldköveiről és kudarcairól.

Gondold át a sprint utáni megbeszéléseken rögzített legfontosabb tanulságokat, és hasonlítsd össze az eddig elért célokat a tervezettekkel, miközben értékeli a sikereket és a fejlesztendő területeket.

Dokumentálja a problémákat, és javasoljon hipotéziseket és lehetséges megoldásokat. Terjessze azokat a releváns érdekelt felek között, hogy azok átgondolhassák azokat, és így közös problémamegoldás és döntéshozatal jöhessen létre.

Értékelje a termék-backlogot és az abból nyert betekintést

Vegyen részt a nap végi kommunikációban és együttműködésben a kulcsfontosságú csapattagokkal, hogy megoldják a fennmaradó problémákat és kérdéseket.

Rögzítsd a nap tevékenységének legfontosabb tanulságait és legfontosabb eseményeit. Ez a napló perspektívát nyújt és rávilágít a termékfejlesztési folyamatra.

Készülj fel a következő napra úgy, hogy felvázolod a prioritásokat, feljegyzed a kihívásokat és a következő lépéseket, hogy a lendület a következő munkanapra is átcsapjon.

A termékmenedzser munkájának előnyei és kihívásai

Az eddigiekből egyértelműen kiderül, hogy a termékmenedzsment kihívásokkal teli szakma. Ugyanakkor vonzó előnyökkel járó, kifizetődő foglalkozás is. Ennek fényében nézzük meg a termékmenedzser munkájának néhány előnyét és kihívását.

Először is, kezdjük a pozíció előnyeivel:

Mivel te vagy felelős a termékért és annak fejlesztéséért, közvetlenül láthatod, milyen hatással van az a szervezetre vagy annak munkafolyamataira.

A UX-mutatók és a vásárlói visszajelzések segítségével láthatóvá teszi termékének vagy annak fejlesztéseinek hatását a végfelhasználókra.

A különböző funkciókat ellátó csapatokkal való együttműködés lehetőséget nyújt különböző üzleti tevékenységek megismerésére, miközben fejlesztheted kommunikációs és interperszonális készségeidet.

Magas fokú autonómiát és felelősséget élvez a termék iránt, ami arra ösztönzi, hogy stratégiai kockázatokat vállaljon a nagyobb siker elérése érdekében.

Döntéshozatali és problémamegoldó képességeit folyamatosan próbára teszik, és innovációt és fejlesztéseket keres a termékében.

Ez egy olyan pozíció, amely folyamatos tanulást igényel, mivel naprakésznek kell maradnia a termék jellemzőivel és specifikációival kapcsolatban, miközben folyamatosan követnie kell a piaci dinamikát, az iparági trendeket és a feltörekvő technológiákat.

Mélyreható ismereteket szerezhetsz a termékről és annak versenyelőnyéről a jelenlegi piaci körülmények között.

A termékmenedzsment művészetének elsajátítása számos karrierlehetőséget nyit meg, amelyekkel bejuthat a vezetői pozíciókba.

Most pedig jöjjenek a kevésbé kellemes részek:

A rövid távú célok és a hosszú távú termékvízió közötti egyensúly megteremtése kimerítő lehet, különösen akkor, ha egymással versengő prioritások és változó érdekelt felek elvárásai vannak.

A világos célok hiánya vagy a hirtelen piaci zavarok és változások által okozott váratlan helyzetek jelentős bizonytalanságot eredményeznek a termékmenedzsmentben.

Különböző prioritásokkal és érdekekkel rendelkező különböző érdekelt felek elvárásainak kielégítése kihívást jelenthet.

A kommunikációs csatornák fenntartása és az információk továbbítása a technikai és nem technikai érdekelt feleken keresztül nehéz lehet.

A termék sikerének méréséhez megfelelő teljesítménymutatók meghatározása összetett feladat, amely kvalitatív és kvantitatív adatokkal való munkát igényel.

Az idő- és költségkeretek kezelése a minőségi követelményekkel szemben kényes egyensúlyozási feladat lehet.

Az ügyfelek vagy felhasználók visszajelzéseinek kezelése a termékcélok teljesítése mellett bizonyos fokú bizonytalanságot kölcsönöz a termékmenedzsmentnek.

Az egész termékcsapat támaszkodása rád néha kissé ijesztő lehet.

A termékmenedzserek munkájának racionalizálása a ClickUp segítségével

A ClickUp egy hatékony munkamenedzsment eszköz, amely elősegíti a termelékenységet, az együttműködést és a hatékonyságot. Ha szeretnél elsajátítani egy új készséget, a ClickUp segít elérni ezt a célt. Ha máris kiválóan értesz valamiben, a ClickUp segít még jobbá válni – és ugyanez vonatkozik a termékmenedzsmentre is.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan használható a ClickUp a termékmenedzsmentben:

Központosított feladatkezelés

A ClickUp segítségével egyetlen kattintással hozhat létre, kezelhet és rendelhet hozzá feladatokat

A ClickUp egy központi platform több projekt kezelésére. Használd a folyamatban lévő projektek és az azokhoz tartozó feladatok szervezésére. Néhány kattintással könnyedén létrehozhatsz, kioszthatsz és nyomon követhetsz feladatokat, függetlenül a termék életciklusának szakaszától.

Proaktívan felügyeld az összes feladatot, és mozdítsd előre a terméket prioritások meghatározásával, a feladatok függőségének figyelembevételével és automatizált munkafolyamatok konfigurálásával. Ez utóbbi kritikus fontosságú lehet a hátralékok kezelése szempontjából.

Kész sablonok

A ClickUp használatával a termékmenedzsereknek nem kell a nulláról kezdeniük a munkát. A ClickUp egy kész sablonokból álló könyvtárat tartalmaz, amelyek növelik a siker esélyét. Egyszerűen válaszd ki a megfelelő termékmenedzsment sablonokat, és kezdj el létrehozni a termékedet.

Interaktív útitervek

Interaktív és vonzó termékfejlesztési tervek a ClickUp-on

A ClickUp segítségével a terméktervezés és az útiterv készítése egyre könnyebbé válik. A termékmenedzserek interaktív és vizuális útiterveket készíthetnek, amelyek bemutatják a termékfejlesztési folyamatot, és megjelölik a különböző határidőket és mérföldköveket. Az intuitív drag-and-drop funkcióval a termékútitervek frissítése gyerekjáték.

Magas szintű projektáttekintés

Gyors bevitelhez termék-backlog lista nézet

A ClickUp átfogó képet nyújt a termék életciklusáról. Egy pillanat alatt megismerheted a fejlesztés aktuális állapotát, a folyamatban lévő tevékenységeket, az érintett feleket, a határidőket, a mérföldköveket és még sok mást.

Válasszon a különböző termékfejlesztési sablonok közül az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. Az ilyen irányítópult egyszerűsége biztosítja, hogy az ott található információk mindenki számára hozzáférhetők és érthetőek legyenek – a fejlesztőcsapatoktól a termék tulajdonosokig.

Valós idejű együttműködés

Kollaboratív terméktervezési felület a ClickUp-on

A ClickUp egy platformként működik, amely omnichannel kommunikációt tesz lehetővé – mind belső, mind külső szinten. A termékmenedzserek megjegyzések és címkék segítségével közvetlenül a feladaton belül oszthatják meg javaslataikat, észrevételeiket, tanácsaikat vagy utasításaikat.

Az azonnali üzenetküldő funkcióval valós időben cseveghetnek a többi csapattaggal. Nem is beszélve arról, hogy a ClickUp-ot sprinttervezéshez és napi csapatmegbeszélésekhez vagy standupokhoz is használhatják.

Haladás nyomon követése és jelentéskészítés

A ClickUp lehetővé teszi a célspecifikus haladás nyomon követését

A ClickUp elengedhetetlen a haladás nyomon követéséhez. Ez egy olyan központi adattár, amely rengeteg információt tartalmaz a projekt állapotáról és előrehaladásáról. A különböző vizualizációs eszközök közötti rugalmas váltás nagyobb átláthatóságot biztosít.

Ugyanakkor a platform hasznos, adatalapú és informatív jelentéseket generál, amelyek rávilágítanak azonnali figyelmet igénylő hatékonysági hiányosságokra, szűk keresztmetszetekre és lehetőségekre.

Ismerje meg a termékmenedzserek számára készült AI eszközöket!

Ez a blogbejegyzés bepillantást nyújt egy projektmenedzser tipikus napjába. A gazdag betekintésnek köszönhetően megértheti, hogyan növelik a ClickUp-hoz hasonló termékmenedzsment eszközök a hatékonyságot, a pontosságot és a minőséget a napi termékmenedzsment tevékenységek komplex hálójában. Akár a nap (vagy a hét, vagy a hónap) ütemezésének előkészítése, akár a felhalmozódott feladatok elvégzése a függőben lévő feladatok felzárkózása érdekében – a ClickUp optimális megoldást kínál, hogy napja szebb legyen!