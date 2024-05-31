Ingyenes termékfejlesztési sablonok

Van egy ötlete egy lenyűgöző új termékre, amely meghódítja a világot? Gratulálunk! 💡

A fejükben Ön és csapata már látja a terméket a piacon, ahogy eladási rekordokat dönt és hírnevet szerez. A valóságban azonban először egy megfelelő termékfejlesztési folyamaton kell átesnie.

Ez a folyamat a termékfejlesztés minden szakaszát lefedi, az ötlettől a piacra dobásig. Ez a termék életrajza, amely annak teljes életciklusát lefedi.

Ennek az életrajznak az írása könnyebb mondani, mint megtenni, mivel több tucat fejezetet (feladatot) kell elvégezni, például a célok meghatározását, a termék értékének becslését, a verseny elemzését és a bevezetés előkészítését.

Szerencsére a termékfejlesztési sablonoknak köszönhetően rövidítheti az utat, és rekordidő alatt elkészítheti az életrajzot. Az előre elkészített szakaszok segítenek meghatározni minden kritikus tevékenységet, együttműködni az érdekelt felekkel, és felkészíteni termékét a sikerre.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb sablont, amelyek segítségével zökkenőmentesen végigkövetheti a teljes termékfejlesztési folyamatot.

Mi az a termékfejlesztési sablon?

A termékfejlesztési sablon egyértelmű útitervet ad Önnek és csapatának a termékfejlesztés bonyolult útján való eligazodáshoz. Végigkíséri Önt minden szakaszon, biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, és növeli a siker esélyét.

A termékfejlesztés több szakaszból áll, amelyek a termék útját jelzik az ötlettől a piaci bevezetésig. Bár ezeknek a szakaszoknak a száma és jellege a vállalat céljaitól és magától a terméktől függ, egy dolog biztos: a folyamat sikeréhez csapatmunka és kiváló szervezés szükséges.

Könnyedén testreszabhatja a Projekt hatókör fehér tábla sablonját dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

Egyes termékmenedzsment sablonok segítenek a teljes folyamat feltérképezésében, míg mások olyan konkrét szempontokra koncentrálnak, mint a termék ütemtervének vizualizálása vagy a termék tervezése. Bármelyiket is választja, a termékmenedzserek élvezhetik a megnövekedett termelékenységet és a hatékonyabb együttműködést.

Mi jellemzi a jó termékfejlesztési sablont?

Több száz termékfejlesztési sablon létezik. Ha meg akarja különböztetni a jókat a rosszaktól, keresse meg a következő elemeket:

Egyértelmű cél : Mivel a termékfejlesztési sablonok gyakran különböző projektterületekre koncentrálnak, a sablonnak lehetővé kell tennie a cél meghatározását, legyen az : Mivel a termékfejlesztési sablonok gyakran különböző projektterületekre koncentrálnak, a sablonnak lehetővé kell tennie a cél meghatározását, legyen az termékstratégia gyártási ütemterv vagy termékigény

Együttműködési lehetőségek : Ösztönöznie kell a csapatmunkát olyan lehetőségekkel, mint a valós idejű szerkesztés, megjegyzések hozzáadása és a termékmenedzserek számára könnyű előrehaladás-nyomon követés.

Brainstorming funkciók : A termékmenedzsment sablonoknak olyan eszközöket kell tartalmazniuk, mint a digitális táblák, amelyek segítségével Ön és csapata brainstormingot folytathatnak és ötleteket generálhatnak a legjobb eredmények elérése érdekében.

Projekt ütemterv : Lehetővé kell tennie egy átfogó termékfejlesztési projekt ütemterv elkészítését, egyértelmű fázisokkal és határidőkkel. Ez segít Önnek és a termékmenedzsereknek a átláthatóság fenntartásában és annak biztosításában, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.

A 10 legjobb termékfejlesztési sablon a ClickUp és az Excel programokban

Több tucat termékfejlesztési sablon elemzése után kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek kiemelkedő funkcionalitást és könnyű használatot kínálnak.

Fedezze fel azok funkcióit, és találja meg azt, amelyik segít Önnek a termékfejlesztési folyamat vázlatának elkészítésében, anélkül, hogy megizzadna! 🥵

1. Új termékfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a különböző projekt mérföldköveket és eredményeket a ClickUp új termékfejlesztési sablonjával.

A gondos tervezés és a hibátlan végrehajtás a sikeres új termékbevezetés alapja. A ClickUp új termékfejlesztési sablonja segít megtervezni, megszervezni és figyelemmel kísérni a folyamat minden részletét, elősegíti a csapatmunkát és lehetővé teszi a feladatok profi kezelését! 💪

A sablon négy nézetet kínál a termékmenedzsment csapatoknak a fejlesztési folyamat vázlatos ábrázolásához, a feladatok kiosztásához és nyomon követéséhez, valamint az átfedések és félreértések nélküli, időbeni befejezés biztosításához.

A sablon első nézetében a Projekt összefoglalás található – itt adhatja hozzá feladatait, és oszthatja őket fázisokra. Alapértelmezés szerint hét fázis van, de szükség esetén módosíthatja őket:

Ötletek szűrése Koncepció kidolgozás és tesztelés Marketingstratégia és üzleti elemzés Termékfejlesztés Béta/piaci tesztelés Műszaki megvalósítás Termékbevezetés

Adjon meg részleteket, mint például a kezdési és befejezési dátumokat, a feladat komplexitását, a ráfordítás és a hatás mértékét, valamint az egyes feladatokért felelős csapatot/osztályt vagy termékmenedzsereket.

A Process Board nézet a korábbi nézetben meghatározott feladatokat kártyákként jeleníti meg, és azokhoz tartozó fázisok szerint (a fent említett hét fázis egyikének) rendezi őket. A feladatok elvégzésével a hozzájuk tartozó kártyákat egyszerű drag-and-drop műveletekkel mozgathatja.

A Gantt-diagram nézet segít dinamikus ütemtervet készíteni, nyomon követni a feladatok függőségeit és elkerülni az átfedéseket, míg a Timeline nézet a feladatokat naptárban jeleníti meg, és lehetővé teszi a határidők és ütemtervek nyomon követését.

2. Termékfejlesztési ütemterv táblasablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblás sablonját a termékfejlesztési mérföldkövek vizuális tervezéséhez, nyomon követéséhez és ünnepléséhez.

Szeretné vizualizálni termékfejlesztési folyamatát, célokat kitűzni és mindenkit egy hullámhosszon tartani? A ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblasablon pontosan az, amire szüksége van!

Először is fontos megemlíteni, hogy ez egy Whiteboard sablon. A ClickUp Whiteboards digitális vásznak, amelyek lehetővé teszik a folyamatok vizualizálását, ötletelését és testreszabását maximális átláthatósággal és együttműködéssel.

Mivel ez a sablon kifejezetten a termékfejlesztésre összpontosít, segít a folyamat fázisokra bontásában és könnyen nyomon követhető ütemtervek készítésében.

A sablon használatát úgy kezdheti el, hogy beírja feladatait és azok részleteit a Lista nézetbe. Ezután lépjen tovább a Táblanézetebe, amely a folyamat vizualizálásának vászna. Adjon hozzá feladatokra és mérföldkövekre utaló jegyzeteket, és helyezze őket a megfelelő mezőbe a végrehajtásuk idővonalától függően. A feladatok elvégzésével frissítse a táblát, hogy tükrözze a legújabb változásokat és elkerülje a zavart.

A ClickUp Whiteboards egy drag-and-drop szerkesztővel működik, így az objektumok mozgatása gyors és egyszerű. Adja hozzá az érdekelt feleket a termékfejlesztési sablonhoz, és engedje meg nekik, hogy figyelemmel kísérjék a folyamatot.

3. Termékstratégiai sablon

Töltse le ezt a sablont A termékstratégia elengedhetetlen minden sikeres termékfejlesztéshez.

Ha olyan terméket szeretne létrehozni, amely megfelel az ügyfelek igényeinek és összhangban áll az Ön elképzeléseivel, akkor egy bombabiztos stratégiára van szüksége. A ClickUp termékstratégiai sablon hasznos projektmenedzsment eszközként értékes segítséget nyújthat csapatának.

Ez a termékfejlesztési sablon segít megtervezni minden termékkel kapcsolatos részletet, tájékoztatni a csapatot és központosítani az összes releváns információt. Az átfogó termékfejlesztési sablon három szakaszra oszlik:

Funkciók Csapat Idővonal

A Funkciók szakaszban megtalálja az összes funkciót, amellyel termékének rendelkeznie kell. Kezdje azzal, hogy minden kívánt funkcióhoz létrehoz egy új feladatot az Összes funkció nézetben. Használja az olyan egyéni mezőket, mint az Állapot, Funkciókategória, Prioritás, Kezdési dátum, Munkamennyiség, Prioritás és Csoportvezető, hogy további részleteket adjon meg az egyes funkciókról/feladatokról.

A Funkcióbejelentő űrlap segítségével ösztönözheti az érdekelt feleket új funkciók javaslatára. Ossza meg az űrlapot a csapatával, és a javasolt funkciók automatikusan megjelennek az Összes funkció listában.

Használjon olyan nézeteket, mint a Prioritás vagy a Munkamennyiség, hogy szűrje feladatait, és összpontosítson a termékstratégia egy adott aspektusára. Ez segít jobban nyomon követni a termék ütemtervét, hogy tudd, mit kell először megoldani.

A Csapat szakasz a stratégián dolgozó személyekkel foglalkozik. Sorolja fel a projektben részt vevő összes személyt, határozza meg szerepüket, és szükség esetén adjon meg további részleteket.

A Timeline (Idővonal) szakaszban nyomon követheti a teljes projekt fejlesztését, megelőzheti az átfedéseket és biztosíthatja a funkciók sikeres bevezetését.

4. Fejlesztési ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a fejlesztési ütemterv sablon hasznos eszköz a fejlesztési folyamat biztosításához.

Akár új terméket hoz létre, akár egy meglévőt fejleszt tovább, össze kell állítania egy fejlesztési ütemtervet, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki és biztosítsa a csapat zökkenőmentes együttműködését.

A ClickUp fejlesztési ütemterv sablon pontosan az, amire szüksége van az erőforrások tervezéséhez, a költségvetés nyomon követéséhez és a határidők figyelemmel kíséréséhez.

A sablon használatát a Termékfejlesztési tevékenységek nézet megnyitásával kezdheti. Először töltse ki a táblázatot az alapvető információkkal, mint például a termék leírása, a fejlesztés vezetője, valamint a kezdési és befejezési dátumok.

Ezután folytassa a táblázat alatti listával, és adja hozzá az összes projekthez kapcsolódó feladatot és azok részleteit, például az állapotot, a szakaszt, a felelőst, valamint a kezdési és befejezési dátumokat. Alapértelmezés szerint a feladatok a szakaszuk szerint lesznek csoportosítva.

A Termékfejlesztés Gantt nézet az előző nézet feladatait idővonalon jeleníti meg, lehetővé téve a kezdési és befejezési dátumok, valamint a feladatok közötti függőségek vizualizálását.

A Termékfejlesztési szakasz nézet egy Kanban tábla, amely a feladatokat szakaszok (például Ötletelés, Kutatás és Tervezés) és állapotok (például Teendő, Folyamatban vagy Bemeneti adatok szükségesek) szerint csoportosított kártyákként jeleníti meg.

5. Termékhiány-elemzési sablon

A ClickUp termékhiány-elemzési sablon segít megérteni termékének gyengeségeit és javítási stratégiákat kidolgozni.

A folyamatos termékfejlesztés előnyt biztosít a versenytársakkal szemben és garantálja az ügyfelek elégedettségét. A ClickUp termékhiány-elemzési sablon ezen a filozófián alapul: segít azonosítani a termék gyengeségeit és kidolgozni a fejlesztési lehetőségeket.

Ez a Whiteboard sablon öt szakaszra oszlik:

Cél: Itt vázolja fel céljait. Jelenlegi állapot: Ez a szakasz a jelenlegi helyzetet tárgyalja, amelyet javítani szeretne. Kívánt állapot: Itt határozza meg, mit szeretne elérni. Különbség meghatározása: Vázolja fel azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a jelenlegi és a kívánt állapot közötti különbséghez. Megoldások: Határozza meg, mit tehet a kívánt állapot eléréséhez.

Adja hozzá a releváns csapattagokat a sablonhoz, hozzon létre jegyzeteket, és helyezze őket a megfelelő szakaszokba, hogy kitöltse a táblát, és az információk rendezettek maradjanak. A valós idejű szerkesztés és a megjegyzések hozzáadásának lehetősége révén helytől függetlenül dolgozhat együtt csapatával.

6. Termékpozicionálási sablon

Használja a ClickUp termékpozicionálási lista sablont, hogy megértse a termék minden részletét, és megfelelően bemutassa azt a célpiacnak.

A termék piacra dobása előtt meg kell határoznia annak piaci pozícióját, és meg kell értenie, mi teszi egyedivé a versenytársakhoz képest. A ClickUp termékpozicionálási sablon tökéletes alapot biztosít ehhez, segítve Önt a termék részleteinek megértésében és a legjobb pozicionálási stratégia meghatározásában.

A sablon használatának első lépése a Termékpozicionálási értékelő űrlap nézetben található űrlap kitöltése. Az űrlap a termék problémáira és egyedi értékesítési pontjaira összpontosít, hogy segítsen meghatározni a termék versenypozícióját.

Megoszthatja az űrlapot munkatársaival, hogy ők is elmondhassák a véleményüket, és objektív visszajelzéseket kaphasson.

Az űrlapon megadott adatok automatikusan átkerülnek a Terméklista nézetbe. Minden termék egy külön feladatként jelenik meg, így könnyen megtalálhatja az Ön számára érdekes információkat. A feladatok státuszuk szerint vannak csoportosítva (pl. Tervezés, Folyamatban, Felfüggesztve).

Emellett megkapja a Termékpozicionálási térkép Whiteboard nézetet is. Itt meghatározhatja termékének pozícióját a piacra hozott érték és a költségek arányában. Helyezze el versenytársait is a térképen, hogy lássa, hol áll a terméke.

7. Termékütemterv-sablon

Vizualizálja termékfejlesztési folyamatát a ClickUp termékütemterv-sablon segítségével.

A termékfejlesztés útja rögös és számos megállással jár. A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon segít megtervezni ezt az utat, felkészülni rá és eljutni a célhoz anélkül, hogy kellemetlen meglepetések érnének az út során. 🛣️

A sablon első szakasza, a Termékmester-backlog, lehetővé teszi, hogy felvázolja a backlog minden elemét, az új termékötletektől a meglévő termékek új funkcióinak hozzáadására vonatkozó javaslatokig. Hozzon létre egy új feladatot minden elemhez, és adjon meg részleteket az egyéni mezők (például megbízott, termékfunkció, hatás és erőfeszítés) segítségével.

A Heti végrehajtás szakasz azokra a tételekre összpontosít, amelyeken aktívan dolgozik. Az összes feladat csapatok szerint van csoportosítva a könnyebb navigáció érdekében. Kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását, és gondoskodjon arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Használjon különböző nézeteket, például a Negyedéves termékvégrehajtás vagy a Prioritás nézetet, hogy konkrét feladatokra összpontosíthasson.

A Termék ütemterv szakasz segít részletes betekintést nyerni a tervezett kiadásokba, a kiemelt fontosságú feladatokba és az ütemtervekbe. Például a szakasz Negyedéves ütemterv nézetében a feladatok a befejezésük időpontja szerint vannak felsorolva.

Eközben az „Útiterv kezdeményezések szerint” feladatokkal ellátott Kanban táblát mutat, amely maximális átláthatóságot és ellenőrzést biztosít. Ez a szakasz egy táblát is tartalmaz, amelyen az útitervet az elejétől a végéig megtekintheti.

A Kiadási megjegyzések szakasz egy ClickUp Doc, amelyben dokumentálhatja a termékén végzett változtatásokat.

8. Termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Kezelje a feladatokat, figyelje a projekt állását, és rendeljen hozzá határidőket a ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonjával.

A termékbevezetési folyamat számos mozgó elemből áll, és néhány közülük könnyen elkerülheti a figyelmét, ha nincs átfogó nyomonkövetési ellenőrzőlista. A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon segít megszervezni és nyomon követni az összes feladatot és tevékenységet, valamint minimalizálni a problémák felmerülésének kockázatát.

A sablon különböző nézetekkel rendelkezik, amelyekkel könnyedén kezelheti termékbevezetési folyamatát. Kezdje az Aktivitások nézettel, ahol hozzáadhatja az összes kapcsolódó feladatot, és megadhatja a részleteket az olyan egyéni mezők segítségével, mint a Prioritás, Feladatkategória, Állapot és Felelős.

A nézet a feladatokat kategóriák szerint rendezi, így a teljes folyamatot áttekintheti, a piaci elemzéstől a KPI-kig (mutatók) és a bevezetés utáni visszajelzésekig.

A Kategória szerinti nézet egy Kanban-tábla, amely a feladatokat kategóriák szerint rendezett kártyákként jeleníti meg (a kategóriákat az első nézetben határozta meg – ez lehet piacelemzés, árazás, értékesítési stratégia stb.).

A Gantt nézet a feladatokat idővonalon jeleníti meg, megkönnyítve az ütemezést és a haladás nyomon követését. Hasonlóképpen, az Idővonal nézet felvázolja a feladatokat és azok kategóriáit, hogy segítsen nyomon követni a határidőket és a mérföldköveket.

9. Excel termékfejlesztési terv sablon a OnePager-től

Használja a OnePager Excel termékfejlesztési terv sablonját, hogy áttekintést készítsen az összes tevékenységről, és azokat vizuálisan ábrázolja.

Tervezze, szervezze és kövesse nyomon az összes termékfejlesztéssel kapcsolatos feladatot és tevékenységet a OnePager Excel termékfejlesztési terv sablonjával.

Ez a könnyen használható, Excelben készült termékfejlesztési sablon két fájlt tartalmaz. Az első egy Excel-fájl, amely egy termékfejlesztési folyamat példáját tartalmazza, feladatokra bontva.

Minden feladatnak megvan a maga fázisa, kezdő és befejező dátuma, erőforrás neve (az azt felügyelő csapat) és a befejezettségi aránya.

A másik fájl (.tat) egy OnePager sablon, amely az Excel táblázatban megadott adatokat Gantt-diagrammá alakítja. A diagram a feladatokat fázisok szerint csoportosítja (például ötletek szűrése, koncepció kidolgozása és üzleti elemzés), és idővonalon jeleníti meg őket.

Az Excel-fájl Gantt-diagrammá alakítása csak néhány lépést igényel, és a OnePager részletes utasításokat nyújt ehhez. Ne feledje, hogy a folyamat elvégzéséhez szüksége lesz a OnePager Express programra. Ha nem rendelkezik vele, akkor csak az Excel-fájlt tudja használni.

10. Excel termékfejlesztési ütemterv sablon a WPS Template-től

Ossza fel termékfejlesztési folyamatát tevékenységekre, és kövesse nyomon az ütemtervet a WPS Template Excel termékfejlesztési ütemterv sablonjával.

Ha a könnyű használat és az egyszerűség áll az első helyen a termékfejlesztési sablonokkal kapcsolatos prioritási listáján, akkor a WPS Template Excel termékfejlesztési ütemterv sablonja kiváló választás lehet.

Ez a sablon nem kínál több nézetet vagy fejlett együttműködési lehetőségeket, de elegendő lehet a termékfejlesztési folyamat nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy minden a terv szerint haladjon.

A sablon sorai a befejezendő, folyamattal kapcsolatos tevékenységeket jelzik, míg az oszlopok az idővonalat szimbolizálják – az év hónapjait hetekre osztva mutatják.

A kitöltött zöld mezők segítenek az idő mérésében és a menetrendek nyomon követésében. Minden tevékenységhez Előrejelzés és Valóság mezők jelennek meg. Az Előrejelzés mezőben megjósolhatja, hogy egy adott tevékenység mennyi időt vesz igénybe és mikor fog megtörténni.

Például, ha úgy számol, hogy a mintadarabok előkészítése három hetet vesz igénybe (március vége és április eleje), akkor a megfelelő mezőket zöldre színezi. A Reality alkalmazásban illusztrálhatja, hogy egy tevékenység mikor történt valójában és mennyi időt vett igénybe.

Termékfejlesztési sablonok: az ötletek megvalósítása

Minden termék egy ötlettel kezdődik. A felsorolt termékfejlesztési sablonok segítenek ennek az ötletnek a vázlatos kidolgozásában, a valódi, piacképes termékré alakításához szükséges lépések meghatározásában és a siker nyomon követésében.

Nyolc ClickUp sablont mutattunk be, de ez csak a jéghegy csúcsa. A platform hatalmas sablongyűjteményt kínál, több mint 1000 lehetőséget különböző felhasználási területekre, a feladat- és termékmenedzsmenttől a marketingig és a mérnöki munkáig. Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel még ma a sablonkönyvtárat! 📚