A 10 legjobb gyártástervező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A gyártási ütemezés kétségkívül kihívást jelent, de nem feltétlenül kell akadályoznia a folyamatot. A megfelelő eszközökkel átalakíthatja gyártási folyamatát és páratlan termelékenységet érhet el. Ezért gondosan összeállítottuk a 10 legjobb gyártási ütemezési szoftvert 2024-re, ingyenes és fizetős változatban egyaránt, hogy segítsünk Önnek a gyártási műveletek irányításában.
A zökkenőmentes erőforrás-elosztástól a valós idejű frissítésekig, ezek a hatékony megoldások a gyártási folyamatok optimalizálására lettek tervezve. Kezdje el használni az ingyenes ClickUp gyártási projektterv sablont, hogy megszervezze az egész gyártási folyamatot!
Mit kell keresnie a gyártási ütemező szoftverben?
A gyártási ütemtervek maximalizálására alkalmas megfelelő megoldás keresésekor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni.
- Rugalmasság és testreszabhatóság: Elsőbbséget élvezzenek azok a ütemezési szoftverek, amelyek rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy az Ön konkrét gyártási folyamatait és követelményeit kielégítsék.
- Valós idejű frissítések és átláthatóság: Keressen olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamat előrehaladásának nyomon követését, és a hatékonyság optimalizálása és a határidők betartása érdekében a szükséges módosítások azonnali végrehajtását.
- Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az ütemezési szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekkel, például az ERP (vállalati erőforrás-tervezés) és MRP (anyagszükséglet-tervezés) eszközökkel. Ez az integráció biztosítja a zökkenőmentes adatáramlást és a pontos tervezést, megakadályozza az adatok eltéréseit és javítja az általános koordinációt.
- Robusztus jelentéskészítés és elemzés: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál. Ez lehetővé teszi, hogy értékes betekintést nyerjen a gyártási teljesítménybe, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és felfedezze a fejlesztésre szoruló területeket.
- Felhasználóbarát felület és intuitív navigáció: A felhasználóbarát felület elengedhetetlen a tervezőszoftverekben, hogy a csapat könnyen elsajátíthassa őket. A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció minimálisra csökkenti a tanulási görbét és növeli a termelékenységet, így a csapat a feladatokra koncentrálhat, ahelyett, hogy bonyolult szoftverekkel küszködne.
- Megbízható ügyfélszolgálat és rendszeres frissítések: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely megbízható ügyfélszolgálattal és rendszeres frissítésekkel rendelkezik. A gyártási igények gyorsan változhatnak, és a hasznos ügyfélszolgálat és frissítések biztosítják, hogy szoftvere naprakész maradjon és képes legyen kezelni a változó követelményeket.
Ezeket a tényezőket figyelembe véve megtalálhatja a gyártási folyamatához ideális ütemezési szoftvert. A rugalmas és testreszabható szoftver valós idejű frissítésekkel, zökkenőmentes integrációval, hatékony jelentésekkel, felhasználóbarát felületekkel és folyamatos támogatással optimalizálja gyártási folyamatát!
A 10 legjobb gyártástervező szoftver
1. ClickUp
Listánk élén a ClickUp áll, egy all-in-one termelékenységi platform, amely eszközöket kínál a csapatok számára bármilyen gyártási folyamat automatizálásához, beleértve a gyártási ütemezést is. Olyan fontos funkciókat kínál, mint a ClickUp Naptár nézet, amely segít a munkák szervezésében és ütemezésében, valamint a ClickUp Gantt-diagram nézet, amely a kritikus feladatok vizualizálására és kezelésére szolgál.
A ClickUp nemcsak fantasztikus gyártási ütemező szoftver, hanem zökkenőmentesen integrálható más fontos eszközökkel, például a Salesforce-szal és a Hubspot-tal, lehetővé téve a tagok közötti valós idejű kommunikációt és együttműködést.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 15 testreszabható nézet, beleértve a naptárat: A ClickUp naptárnézetével és Gantt-diagram szoftverével a gyártási csapatok közös, rugalmas naptárban szervezhetik és frissíthetik a feladatokat a fejlett tervezéshez.
- Több mint 1000 eszközzel integrálható: A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a meglévő CRM-ekkel, ERP-ekkel és más munkaalkalmazásokkal egy platformon belül.
- Projektmenedzsment sablonok: A ClickUp számos sablont kínál a termelékenység és a munkafolyamatok javítása érdekében. Testreszabható sablonok, például beszerzési és beszállítói szerződés sablonok
- Egyéni mezők: Egyszerűtől a bonyolult képletekig mindenféle számítás elvégezhető, és minden nyomon követhető a hatékony termelésirányítás érdekében.
- Testreszabható irányítópult: A ClickUp segítségével testreszabhatja projektirányítópultját a kívánt formátumban, hogy könnyebben készíthessen jelentéseket, elemezzen és folyamatosan tervezzen.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazásban nem minden nézet elérhető.
- A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak elérhetők
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Fishbowl
A Fishbowl egy készletkezelő eszköz, amely segít a közepes és nagyvállalatoknak a készletek nyomon követésében és a gyártási folyamatok automatizálásában. A 2016-ban alapított gyártástervező szoftver átláthatóságot biztosít a raktárban, pontos készletadatokat tart fenn és lehetővé teszi az anyagszükséglet-tervezést (MRP).
A Fishbowl legjobb funkciói
- Aktív készenléti támogató csapat
- Hozzáférés az összes üzlethelyiségben dolgozó alkalmazottak számára
- Valós idejű állapotkövetés
- Vonalkód-beolvasás a készletek könnyű nyomon követése érdekében
- Rendeléskezelő eszközök a hatékony készletgazdálkodáshoz
A Fishbowl korlátai
- Néhány funkció használata nehézkes
- Számos rejtett költség
- Az ár kisvállalkozások számára meglehetősen magas.
Fishbowl árak
- Fishbowl drive Raktározás: 349 USD/két felhasználó/hónap Gyártás: Hamarosan elérhető
- Raktározás: 349 USD/két felhasználó/hónap
- Gyártás: Hamarosan elérhető
- Fishbowl advanced Raktározás: 399 USD/két felhasználó/hónap Gyártás: 499 USD/két felhasználó/hónap
- Raktározás: 399 USD/két felhasználó/hónap
- Gyártás: 499 USD/két felhasználó/hónap
- Raktározás: 349 USD/két felhasználó/hónap
- Gyártás: Hamarosan elérhető
- Raktározás: 399 USD/két felhasználó/hónap
- Gyártás: 499 USD/két felhasználó/hónap
Fishbowl ügyfélértékelések
- G2: 4,0/5 (180+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)
3. MRPeasy
Az MRPeasy egy mesterséges intelligenciával működő MRP-platform, amely gyártási ütemezési jelentéseket generál és gyorsítja a beszerzési tervezést. A szoftver releváns gyártási és disztribúciós menedzsment eszközöket kínál, például készletkezelési megoldásokat, gyártástervezési funkciókat, gyártási CRM-et és még sok mást.
Az MRPeasy legjobb funkciói
- Pontos gyártástervezési, ütemezési és jelentési megoldások
- Ingyenes szoftverkarbantartás
- Termelési és munkaállomás-naptárak
- Lejárati dátum kezelése
- Munkarendelés jóváhagyása
- Mérleg és főkönyvi funkciók
Az MRPeasy korlátai
- Magas árak kisebb vállalatok vagy csapatok számára
- Bonyolult navigációs képernyők
- Korlátozott műszerfal-testreszabás
- A platformon nem lehet megváltoztatni a korábbi tevékenységeket
MRPeasy árak
- Starter: 49 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként
MRPeasy ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)
4. PlanningPME
A PlanningPME egy erőforrás-tervező eszköz, amely kis- és nagyvállalatoknak egyaránt segít hatékonyan kezelni az alkalmazottak ütemtervét, valamint valós időben kiosztani a feladatokat és felelősségeket. Emellett hatékony integrációval rendelkezik az Excel és a Google Naptár programokkal, ami még magasabb szintre emeli a tervezést és az ütemezést.
A PlanningPME segítségével több sablonhoz, együttműködési ütemezési alkalmazáshoz, HR-menedzsment megoldásokhoz és még sok máshoz férhet hozzá.
A PlanningPME legjobb funkciói
- Rugalmas beállítás
- Személyre szabott ütemtervek
- Hozzáférés-ellenőrzés
- Mobilalkalmazás is elérhető
- Távollétkezelés és szabadságnyilvántartás
- Eseményütemezés
- Excel-jelentések és statisztikák
A PlanningPME korlátai
- Időnként lassú működés
- Összetett felhasználói felület
- Ingyenes csomag nem elérhető, csak ingyenes próba.
PlanningPME árak
- Webes szabvány: 43 €/hó
- Web prémium: 54 €/hó
- Webes vállalkozás: 65 €/hó
- Szoftver verzió: 490 €/hó (első licenc, egyszeri fizetés)
PlanningPME ügyfélértékelések
- G2: 4,0/5 (2 értékelés)
- Capterra: 3,0/5 (2+ értékelés)
5. NetSuite
A NetSuite egy felhőalapú megoldás gyártási ütemezéshez. A NetSuite segítségével a vállalatok testreszabási eszközöket és harmadik fél partnerekkel való összeköttetést kapnak, amelyek segítenek automatizálni és racionalizálni az üzleti műveleteket.
A NetSuite nemcsak hatékony ütemezési szoftver, hanem üzleti menedzsment szoftverként is működik, egyes vállalatoknál ERP-ként, másoknál pedig CRM- és e-kereskedelmi funkcióként.
A NetSuite legjobb funkciói
- Valós idejű elemzések és jelentések
- Számviteli szoftver
- Személyre szabott irányítópult
- Humán tőke menedzsment megoldások
- Rendelés-, készlet- és raktárkezelési funkciók
- Beszerzési és ellátási lánc menedzsment eszközök
A NetSuite korlátai
- Speciális technikai ismeretek szükségesek
- Az árak nem elérhetők a NetSuite weboldalán.
- Nincs ingyenes próba
- A teljes megértéshez alapos képzés szükséges.
- Több (váratlan) hiba is előfordulhat
NetSuite árak
- Az árakról érdeklődjön a NetSuite-nál.
NetSuite ügyfélértékelések
- G2: 4,0/5 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)
6. Plex System
A Rockwell Automation által nemrég felvásárolt Plex System egy intelligens gyártási platform, amely segíti a rendszerek és az emberek összekapcsolását az ellátási láncokkal. Az automatizálástól a nyomon követésig és az elemzésig a Plex Systems jelentősen leegyszerűsíti az üzleti műveleteket és folyamatokat.
A szoftver áttekinthető képet nyújt a szervezet személyzetéről és folyamatairól, automatizálja a manuális folyamatokat, és csökkenti a hibalehetőségeket. A Plex System releváns gyártástervezési információkat is nyújt, lehetővé téve a zökkenőmentes rendeléskezelést és a hatékony gyártási folyamatot.
A Plex System legjobb funkciói
- Gyártásirányítási rendszer (MES)
- Minőségirányítási rendszer (QMS)
- Termékfigyelés
- Ellátási lánc tervezés (SCP)
- Mobil verzió is elérhető
- All-in-one ERP rendszer
- Egyedi jelentéskészítő eszközök
A Plex System korlátai
- Nincs elérhető árazási terv
- Gyenge ügyfélszolgálat
- A jelentéskészítő szerver nem intuitív
- Túl nagy függőség harmadik féltől származó szoftverektől az optimális működéshez, mint all-in-one üzleti megoldás
A Plex System árai
- Vegye fel a kapcsolatot a Plex System csapattal, vagy kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!
Plex System ügyfélértékelések
- G2: 3,9/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)
7. Katana MRP
A Katana MRP egy gyártástervező szoftver, amely racionalizálja a szervezetek készletkezelési folyamatait. A Katana segítségével nem csupán egy gyártási eszközt kap, hanem hozzáférést szakértő partnerekhez is, akik segítenek a készletkezelésben, a gyártásban, a könyvelésben és még sok másban.
A Katana MRP legjobb funkciói
- Hozzáférés gyártási szakértelemmel rendelkező partnerek széles köréhez
- Rugalmas árak kis- és nagyvállalatok számára
- Automatikus készlet-átalakítás
- Élő készletkezelés
- Natív és harmadik féltől származó integráció a Xero, Zapier és másokkal
- 14 napos ingyenes próba elérhető
A Katana MRP korlátai
- A hibák visszavonásának lehetetlensége
- Megtanulása nehéz
Katana MRP árak
- Essential: 99 USD/hó
- Haladó: 299 USD/hó
- Professzionális: 599 USD/hó
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Katana MRP-nél.
Katana MRP ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)
8. NDS ERP Solutions
Az NDS ERP olyan stratégiák kidolgozására összpontosít, amelyek segítenek a szervezeteknek az üzleti folyamatok automatizálásában, beleértve az erőforrás-tervezést és -kezelést, a készletnyilvántartást és a logisztikát. 1985 óta az NDS szabványosítja a vállalati erőforrás-tervezést (ERP) a teljesítés, a gyártás és a disztribúció folyamataihoz.
Az NDS ERP Solutions legjobb funkciói
- Teljesítési számlázási kalkulátor
- E-mail és fax funkciók
- Támogatja a „sell-source-ship” (eladás-beszerzés-szállítás) és a „buy-hold-sell” (vásárlás-tárolás-eladás) üzleti folyamatokat.
- Rendelésfeldolgozási funkciók
- Bizottsági nyomon követési és értékesítési elemző eszközök
Az NDS ERP Solutions korlátai
- Az NDS weboldalán nem szerepelnek árak.
NDS ERP Solutions árak
- Látogasson el az NDS weboldalára, hogy megkapja a telefonszámot, vagy töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy bemutatót vagy árajánlatot kapjon.
NDS ERP Solutions ügyfélértékelések
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
9. Optessa
Az Optessa egy intuitív szoftver a gyártási ciklusok tervezéséhez és ütemezéséhez. 2006-ig NEPTAS néven volt ismert, és több mint 20 éve élen jár a gyártók számára nyújtott intelligens tervezés, sorrendbe állítás és ütemezés terén.
Az Optessa legjobb funkciói
- Intuitív elrendezés
- Ismerje meg a gyártástervezés és a kapacitástervezés funkcióit
- Ellátási hálózat tervezése és a kereslet kapacitásának illesztése
- Intelligens elemzések a teljesítmény méréséhez
- Interaktív táblázatok és grafikonok a részletes jelentésekhez
Az Optessa korlátai
- Az árak nem nyilvánosak.
- Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió
Optessa árak
- Vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az Optessa csapattal az egyedi árakért!
Optessa ügyfélértékelések
- G2: 3,5/5 (1+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3+ értékelés)
10. TACTIC
A TACTIC egy sokoldalú gyártástervező szoftver, amely testreszabható, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a már meglévő ERP/MRP rendszerébe. A tervező eszköz a Waterloo Manufacturing szoftver tulajdonában van, és nagyon hatékonyan segít a gyártási folyamatok időben történő, tervszerű és előre meghatározott minőségi szabványoknak megfelelő lebonyolításában.
A TACTIC legjobb funkciói
- Termelési és erőforrás-korlátok tervezése
- Műveletsorrend-kezelési funkciók
- Termelési tevékenységek ellenőrzési funkciói
- Telefonos ügyfélszolgálat és termékismertető képzés áll rendelkezésre.
A TACTIC korlátai
- Az árak nem nyilvánosak.
- Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió
TACTIC árak
- Asztalfoglalás: 2,25 USD/asztal/hónap
- Szoba foglalás: 5 USD/tárgyaló/hónap
- Látogatókezelés: 99 USD/irodahely/hónap
TACTIC ügyfélértékelések
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 5/5 (11 értékelés)
Készítsen gyártástervező gépet a ClickUp segítségével
A ClickUp a legnépszerűbb választás a számos gyártástervező és ütemezési szoftver közül. Felhasználóbarát felülete hatékony tervezést és valós idejű nyomon követést tesz lehetővé, ezáltal racionalizálva a munkafolyamatokat és maximalizálva a termelékenységet.
A zökkenőmentes integrációk mellett a ClickUp lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a szervezetük igényeinek megfelelően testreszabják a műszerfalukat. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy fejlessze és automatizálja gyártási folyamatait. Indítson el még ma egy ingyenes munkaterületet!