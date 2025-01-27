A 10 legjobb gyártástervező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A gyártási ütemezés kétségkívül kihívást jelent, de nem feltétlenül kell akadályoznia a folyamatot. A megfelelő eszközökkel átalakíthatja gyártási folyamatát és páratlan termelékenységet érhet el. Ezért gondosan összeállítottuk a 10 legjobb gyártási ütemezési szoftvert 2024-re, ingyenes és fizetős változatban egyaránt, hogy segítsünk Önnek a gyártási műveletek irányításában.

Mit kell keresnie a gyártási ütemező szoftverben?

A gyártási ütemtervek maximalizálására alkalmas megfelelő megoldás keresésekor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni.

Rugalmasság és testreszabhatóság: Elsőbbséget élvezzenek azok a ütemezési szoftverek, amelyek rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy az Ön konkrét gyártási folyamatait és követelményeit kielégítsék.

Valós idejű frissítések és átláthatóság: Keressen olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamat előrehaladásának nyomon követését, és a hatékonyság optimalizálása és a határidők betartása érdekében a szükséges módosítások azonnali végrehajtását.

Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az ütemezési szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekkel, például az ERP (vállalati erőforrás-tervezés) és MRP (anyagszükséglet-tervezés) eszközökkel. Ez az integráció biztosítja a zökkenőmentes adatáramlást és a pontos tervezést, megakadályozza az adatok eltéréseit és javítja az általános koordinációt.

Robusztus jelentéskészítés és elemzés: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál. Ez lehetővé teszi, hogy értékes betekintést nyerjen a gyártási teljesítménybe, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és felfedezze a fejlesztésre szoruló területeket.

Felhasználóbarát felület és intuitív navigáció: A felhasználóbarát felület elengedhetetlen a tervezőszoftverekben, hogy a csapat könnyen elsajátíthassa őket. A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció minimálisra csökkenti a tanulási görbét és növeli a termelékenységet, így a csapat a feladatokra koncentrálhat, ahelyett, hogy bonyolult szoftverekkel küszködne.

Megbízható ügyfélszolgálat és rendszeres frissítések: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely megbízható ügyfélszolgálattal és rendszeres frissítésekkel rendelkezik. A gyártási igények gyorsan változhatnak, és a hasznos ügyfélszolgálat és frissítések biztosítják, hogy szoftvere naprakész maradjon és képes legyen kezelni a változó követelményeket.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve megtalálhatja a gyártási folyamatához ideális ütemezési szoftvert. A rugalmas és testreszabható szoftver valós idejű frissítésekkel, zökkenőmentes integrációval, hatékony jelentésekkel, felhasználóbarát felületekkel és folyamatos támogatással optimalizálja gyártási folyamatát!

A 10 legjobb gyártástervező szoftver

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét az erőforrás-kezeléshez és a vizuális tervezéshez.

Listánk élén a ClickUp áll, egy all-in-one termelékenységi platform, amely eszközöket kínál a csapatok számára bármilyen gyártási folyamat automatizálásához, beleértve a gyártási ütemezést is. Olyan fontos funkciókat kínál, mint a ClickUp Naptár nézet, amely segít a munkák szervezésében és ütemezésében, valamint a ClickUp Gantt-diagram nézet, amely a kritikus feladatok vizualizálására és kezelésére szolgál.

A ClickUp nemcsak fantasztikus gyártási ütemező szoftver, hanem zökkenőmentesen integrálható más fontos eszközökkel, például a Salesforce-szal és a Hubspot-tal, lehetővé téve a tagok közötti valós idejű kommunikációt és együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban nem minden nézet elérhető.

A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak elérhetők

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Fishbowl

via Fishbowl

A Fishbowl egy készletkezelő eszköz, amely segít a közepes és nagyvállalatoknak a készletek nyomon követésében és a gyártási folyamatok automatizálásában. A 2016-ban alapított gyártástervező szoftver átláthatóságot biztosít a raktárban, pontos készletadatokat tart fenn és lehetővé teszi az anyagszükséglet-tervezést (MRP).

A Fishbowl legjobb funkciói

Aktív készenléti támogató csapat

Hozzáférés az összes üzlethelyiségben dolgozó alkalmazottak számára

Valós idejű állapotkövetés

Vonalkód-beolvasás a készletek könnyű nyomon követése érdekében

Rendeléskezelő eszközök a hatékony készletgazdálkodáshoz

A Fishbowl korlátai

Néhány funkció használata nehézkes

Számos rejtett költség

Az ár kisvállalkozások számára meglehetősen magas.

Fishbowl árak

Fishbowl ügyfélértékelések

G2: 4,0/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

3. MRPeasy

via MRPeasy

Az MRPeasy egy mesterséges intelligenciával működő MRP-platform, amely gyártási ütemezési jelentéseket generál és gyorsítja a beszerzési tervezést. A szoftver releváns gyártási és disztribúciós menedzsment eszközöket kínál, például készletkezelési megoldásokat, gyártástervezési funkciókat, gyártási CRM-et és még sok mást.

Az MRPeasy legjobb funkciói

Pontos gyártástervezési, ütemezési és jelentési megoldások

Ingyenes szoftverkarbantartás

Termelési és munkaállomás-naptárak

Lejárati dátum kezelése

Munkarendelés jóváhagyása

Mérleg és főkönyvi funkciók

Az MRPeasy korlátai

Magas árak kisebb vállalatok vagy csapatok számára

Bonyolult navigációs képernyők

Korlátozott műszerfal-testreszabás

A platformon nem lehet megváltoztatni a korábbi tevékenységeket

MRPeasy árak

Starter: 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként

MRPeasy ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

4. PlanningPME

via PlanningPME

A PlanningPME egy erőforrás-tervező eszköz, amely kis- és nagyvállalatoknak egyaránt segít hatékonyan kezelni az alkalmazottak ütemtervét, valamint valós időben kiosztani a feladatokat és felelősségeket. Emellett hatékony integrációval rendelkezik az Excel és a Google Naptár programokkal, ami még magasabb szintre emeli a tervezést és az ütemezést.

A PlanningPME segítségével több sablonhoz, együttműködési ütemezési alkalmazáshoz, HR-menedzsment megoldásokhoz és még sok máshoz férhet hozzá.

A PlanningPME legjobb funkciói

Rugalmas beállítás

Személyre szabott ütemtervek

Hozzáférés-ellenőrzés

Mobilalkalmazás is elérhető

Távollétkezelés és szabadságnyilvántartás

Eseményütemezés

Excel-jelentések és statisztikák

A PlanningPME korlátai

Időnként lassú működés

Összetett felhasználói felület

Ingyenes csomag nem elérhető, csak ingyenes próba.

PlanningPME árak

Webes szabvány: 43 €/hó

Web prémium: 54 €/hó

Webes vállalkozás: 65 €/hó

Szoftver verzió: 490 €/hó (első licenc, egyszeri fizetés)

PlanningPME ügyfélértékelések

G2: 4,0/5 (2 értékelés)

Capterra: 3,0/5 (2+ értékelés)

5. NetSuite

via NetSuite

A NetSuite egy felhőalapú megoldás gyártási ütemezéshez. A NetSuite segítségével a vállalatok testreszabási eszközöket és harmadik fél partnerekkel való összeköttetést kapnak, amelyek segítenek automatizálni és racionalizálni az üzleti műveleteket.

A NetSuite nemcsak hatékony ütemezési szoftver, hanem üzleti menedzsment szoftverként is működik, egyes vállalatoknál ERP-ként, másoknál pedig CRM- és e-kereskedelmi funkcióként.

A NetSuite legjobb funkciói

Valós idejű elemzések és jelentések

Számviteli szoftver

Személyre szabott irányítópult

Humán tőke menedzsment megoldások

Rendelés-, készlet- és raktárkezelési funkciók

Beszerzési és ellátási lánc menedzsment eszközök

A NetSuite korlátai

Speciális technikai ismeretek szükségesek

Az árak nem elérhetők a NetSuite weboldalán.

Nincs ingyenes próba

A teljes megértéshez alapos képzés szükséges.

Több (váratlan) hiba is előfordulhat

NetSuite árak

Az árakról érdeklődjön a NetSuite-nál.

NetSuite ügyfélértékelések

G2: 4,0/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Plex System

via Plex System

A Rockwell Automation által nemrég felvásárolt Plex System egy intelligens gyártási platform, amely segíti a rendszerek és az emberek összekapcsolását az ellátási láncokkal. Az automatizálástól a nyomon követésig és az elemzésig a Plex Systems jelentősen leegyszerűsíti az üzleti műveleteket és folyamatokat.

A szoftver áttekinthető képet nyújt a szervezet személyzetéről és folyamatairól, automatizálja a manuális folyamatokat, és csökkenti a hibalehetőségeket. A Plex System releváns gyártástervezési információkat is nyújt, lehetővé téve a zökkenőmentes rendeléskezelést és a hatékony gyártási folyamatot.

A Plex System legjobb funkciói

Gyártásirányítási rendszer (MES)

Minőségirányítási rendszer (QMS)

Termékfigyelés

Ellátási lánc tervezés (SCP)

Mobil verzió is elérhető

All-in-one ERP rendszer

Egyedi jelentéskészítő eszközök

A Plex System korlátai

Nincs elérhető árazási terv

Gyenge ügyfélszolgálat

A jelentéskészítő szerver nem intuitív

Túl nagy függőség harmadik féltől származó szoftverektől az optimális működéshez, mint all-in-one üzleti megoldás

A Plex System árai

Vegye fel a kapcsolatot a Plex System csapattal, vagy kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!

Plex System ügyfélértékelések

G2: 3,9/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

7. Katana MRP

via Katana MRP

A Katana MRP egy gyártástervező szoftver, amely racionalizálja a szervezetek készletkezelési folyamatait. A Katana segítségével nem csupán egy gyártási eszközt kap, hanem hozzáférést szakértő partnerekhez is, akik segítenek a készletkezelésben, a gyártásban, a könyvelésben és még sok másban.

A Katana MRP legjobb funkciói

Hozzáférés gyártási szakértelemmel rendelkező partnerek széles köréhez

Rugalmas árak kis- és nagyvállalatok számára

Automatikus készlet-átalakítás

Élő készletkezelés

Natív és harmadik féltől származó integráció a Xero, Zapier és másokkal

14 napos ingyenes próba elérhető

A Katana MRP korlátai

A hibák visszavonásának lehetetlensége

Megtanulása nehéz

Katana MRP árak

Essential: 99 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Professzionális: 599 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Katana MRP-nél.

Katana MRP ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

8. NDS ERP Solutions

via NDS ERP Solutions

Az NDS ERP olyan stratégiák kidolgozására összpontosít, amelyek segítenek a szervezeteknek az üzleti folyamatok automatizálásában, beleértve az erőforrás-tervezést és -kezelést, a készletnyilvántartást és a logisztikát. 1985 óta az NDS szabványosítja a vállalati erőforrás-tervezést (ERP) a teljesítés, a gyártás és a disztribúció folyamataihoz.

Az NDS ERP Solutions legjobb funkciói

Teljesítési számlázási kalkulátor

E-mail és fax funkciók

Támogatja a „sell-source-ship” (eladás-beszerzés-szállítás) és a „buy-hold-sell” (vásárlás-tárolás-eladás) üzleti folyamatokat.

Rendelésfeldolgozási funkciók

Bizottsági nyomon követési és értékesítési elemző eszközök

Az NDS ERP Solutions korlátai

Az NDS weboldalán nem szerepelnek árak.

NDS ERP Solutions árak

Látogasson el az NDS weboldalára, hogy megkapja a telefonszámot, vagy töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy bemutatót vagy árajánlatot kapjon.

NDS ERP Solutions ügyfélértékelések

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

9. Optessa

via Optessa

Az Optessa egy intuitív szoftver a gyártási ciklusok tervezéséhez és ütemezéséhez. 2006-ig NEPTAS néven volt ismert, és több mint 20 éve élen jár a gyártók számára nyújtott intelligens tervezés, sorrendbe állítás és ütemezés terén.

Az Optessa legjobb funkciói

Intuitív elrendezés

Ismerje meg a gyártástervezés és a kapacitástervezés funkcióit

Ellátási hálózat tervezése és a kereslet kapacitásának illesztése

Intelligens elemzések a teljesítmény méréséhez

Interaktív táblázatok és grafikonok a részletes jelentésekhez

Az Optessa korlátai

Az árak nem nyilvánosak.

Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió

Optessa árak

Vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az Optessa csapattal az egyedi árakért!

Optessa ügyfélértékelések

G2: 3,5/5 (1+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3+ értékelés)

10. TACTIC

via TACTIC

A TACTIC egy sokoldalú gyártástervező szoftver, amely testreszabható, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a már meglévő ERP/MRP rendszerébe. A tervező eszköz a Waterloo Manufacturing szoftver tulajdonában van, és nagyon hatékonyan segít a gyártási folyamatok időben történő, tervszerű és előre meghatározott minőségi szabványoknak megfelelő lebonyolításában.

A TACTIC legjobb funkciói

Termelési és erőforrás-korlátok tervezése

Műveletsorrend-kezelési funkciók

Termelési tevékenységek ellenőrzési funkciói

Telefonos ügyfélszolgálat és termékismertető képzés áll rendelkezésre.

A TACTIC korlátai

Az árak nem nyilvánosak.

Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió

TACTIC árak

Asztalfoglalás: 2,25 USD/asztal/hónap

Szoba foglalás: 5 USD/tárgyaló/hónap

Látogatókezelés: 99 USD/irodahely/hónap

TACTIC ügyfélértékelések

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 5/5 (11 értékelés)

