A 10 legjobb gyártástervező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A 10 legjobb gyártástervező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

2025. január 27.

A gyártási ütemezés kétségkívül kihívást jelent, de nem feltétlenül kell akadályoznia a folyamatot. A megfelelő eszközökkel átalakíthatja gyártási folyamatát és páratlan termelékenységet érhet el. Ezért gondosan összeállítottuk a 10 legjobb gyártási ütemezési szoftvert 2024-re, ingyenes és fizetős változatban egyaránt, hogy segítsünk Önnek a gyártási műveletek irányításában.

A zökkenőmentes erőforrás-elosztástól a valós idejű frissítésekig, ezek a hatékony megoldások a gyártási folyamatok optimalizálására lettek tervezve. Kezdje el használni az ingyenes ClickUp gyártási projektterv sablont, hogy megszervezze az egész gyártási folyamatot!

ClickUp gyártási projektterv sablon
Bontsa le gyártási ütemezését a ClickUp gyártási projektterv sablonjával!

Mit kell keresnie a gyártási ütemező szoftverben?

A gyártási ütemtervek maximalizálására alkalmas megfelelő megoldás keresésekor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni.

  • Rugalmasság és testreszabhatóság: Elsőbbséget élvezzenek azok a ütemezési szoftverek, amelyek rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy az Ön konkrét gyártási folyamatait és követelményeit kielégítsék.
  • Valós idejű frissítések és átláthatóság: Keressen olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamat előrehaladásának nyomon követését, és a hatékonyság optimalizálása és a határidők betartása érdekében a szükséges módosítások azonnali végrehajtását.
  • Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az ütemezési szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekkel, például az ERP (vállalati erőforrás-tervezés) és MRP (anyagszükséglet-tervezés) eszközökkel. Ez az integráció biztosítja a zökkenőmentes adatáramlást és a pontos tervezést, megakadályozza az adatok eltéréseit és javítja az általános koordinációt.
  • Robusztus jelentéskészítés és elemzés: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál. Ez lehetővé teszi, hogy értékes betekintést nyerjen a gyártási teljesítménybe, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és felfedezze a fejlesztésre szoruló területeket.
  • Felhasználóbarát felület és intuitív navigáció: A felhasználóbarát felület elengedhetetlen a tervezőszoftverekben, hogy a csapat könnyen elsajátíthassa őket. A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció minimálisra csökkenti a tanulási görbét és növeli a termelékenységet, így a csapat a feladatokra koncentrálhat, ahelyett, hogy bonyolult szoftverekkel küszködne.
  • Megbízható ügyfélszolgálat és rendszeres frissítések: Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely megbízható ügyfélszolgálattal és rendszeres frissítésekkel rendelkezik. A gyártási igények gyorsan változhatnak, és a hasznos ügyfélszolgálat és frissítések biztosítják, hogy szoftvere naprakész maradjon és képes legyen kezelni a változó követelményeket.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve megtalálhatja a gyártási folyamatához ideális ütemezési szoftvert. A rugalmas és testreszabható szoftver valós idejű frissítésekkel, zökkenőmentes integrációval, hatékony jelentésekkel, felhasználóbarát felületekkel és folyamatos támogatással optimalizálja gyártási folyamatát!

A 10 legjobb gyártástervező szoftver

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét az erőforrás-kezeléshez és a vizuális tervezéshez.

Listánk élén a ClickUp áll, egy all-in-one termelékenységi platform, amely eszközöket kínál a csapatok számára bármilyen gyártási folyamat automatizálásához, beleértve a gyártási ütemezést is. Olyan fontos funkciókat kínál, mint a ClickUp Naptár nézet, amely segít a munkák szervezésében és ütemezésében, valamint a ClickUp Gantt-diagram nézet, amely a kritikus feladatok vizualizálására és kezelésére szolgál.

A ClickUp nemcsak fantasztikus gyártási ütemező szoftver, hanem zökkenőmentesen integrálható más fontos eszközökkel, például a Salesforce-szal és a Hubspot-tal, lehetővé téve a tagok közötti valós idejű kommunikációt és együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Több mint 15 testreszabható nézet, beleértve a naptárat: A ClickUp naptárnézetével és Gantt-diagram szoftverével a gyártási csapatok közös, rugalmas naptárban szervezhetik és frissíthetik a feladatokat a fejlett tervezéshez.
  • Több mint 1000 eszközzel integrálható: A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a meglévő CRM-ekkel, ERP-ekkel és más munkaalkalmazásokkal egy platformon belül.
  • Projektmenedzsment sablonok: A ClickUp számos sablont kínál a termelékenység és a munkafolyamatok javítása érdekében. Testreszabható sablonok, például beszerzési és beszállítói szerződés sablonok
  • Egyéni mezők: Egyszerűtől a bonyolult képletekig mindenféle számítás elvégezhető, és minden nyomon követhető a hatékony termelésirányítás érdekében.
  • Testreszabható irányítópult: A ClickUp segítségével testreszabhatja projektirányítópultját a kívánt formátumban, hogy könnyebben készíthessen jelentéseket, elemezzen és folyamatosan tervezzen.

A ClickUp korlátai

  • A mobilalkalmazásban nem minden nézet elérhető.
  • A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árak elérhetők
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Fishbowl

Fishbowl Dashboard
via Fishbowl

A Fishbowl egy készletkezelő eszköz, amely segít a közepes és nagyvállalatoknak a készletek nyomon követésében és a gyártási folyamatok automatizálásában. A 2016-ban alapított gyártástervező szoftver átláthatóságot biztosít a raktárban, pontos készletadatokat tart fenn és lehetővé teszi az anyagszükséglet-tervezést (MRP).

A Fishbowl legjobb funkciói

  • Aktív készenléti támogató csapat
  • Hozzáférés az összes üzlethelyiségben dolgozó alkalmazottak számára
  • Valós idejű állapotkövetés
  • Vonalkód-beolvasás a készletek könnyű nyomon követése érdekében
  • Rendeléskezelő eszközök a hatékony készletgazdálkodáshoz

A Fishbowl korlátai

  • Néhány funkció használata nehézkes
  • Számos rejtett költség
  • Az ár kisvállalkozások számára meglehetősen magas.

Fishbowl árak

  • Fishbowl drive Raktározás: 349 USD/két felhasználó/hónap Gyártás: Hamarosan elérhető
  • Raktározás: 349 USD/két felhasználó/hónap
  • Gyártás: Hamarosan elérhető
  • Fishbowl advanced Raktározás: 399 USD/két felhasználó/hónap Gyártás: 499 USD/két felhasználó/hónap
  • Raktározás: 399 USD/két felhasználó/hónap
  • Gyártás: 499 USD/két felhasználó/hónap
Fishbowl ügyfélértékelések

  • G2: 4,0/5 (180+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

3. MRPeasy

MRPeasy irányítópult
via MRPeasy

Az MRPeasy egy mesterséges intelligenciával működő MRP-platform, amely gyártási ütemezési jelentéseket generál és gyorsítja a beszerzési tervezést. A szoftver releváns gyártási és disztribúciós menedzsment eszközöket kínál, például készletkezelési megoldásokat, gyártástervezési funkciókat, gyártási CRM-et és még sok mást.

Az MRPeasy legjobb funkciói

  • Pontos gyártástervezési, ütemezési és jelentési megoldások
  • Ingyenes szoftverkarbantartás
  • Termelési és munkaállomás-naptárak
  • Lejárati dátum kezelése
  • Munkarendelés jóváhagyása
  • Mérleg és főkönyvi funkciók

Az MRPeasy korlátai

  • Magas árak kisebb vállalatok vagy csapatok számára
  • Bonyolult navigációs képernyők
  • Korlátozott műszerfal-testreszabás
  • A platformon nem lehet megváltoztatni a korábbi tevékenységeket

MRPeasy árak

  • Starter: 49 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
  • Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként

MRPeasy ügyfélértékelések

  • G2: 4,2/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

4. PlanningPME

PlanningPME műszerfal
via PlanningPME

A PlanningPME egy erőforrás-tervező eszköz, amely kis- és nagyvállalatoknak egyaránt segít hatékonyan kezelni az alkalmazottak ütemtervét, valamint valós időben kiosztani a feladatokat és felelősségeket. Emellett hatékony integrációval rendelkezik az Excel és a Google Naptár programokkal, ami még magasabb szintre emeli a tervezést és az ütemezést.

A PlanningPME segítségével több sablonhoz, együttműködési ütemezési alkalmazáshoz, HR-menedzsment megoldásokhoz és még sok máshoz férhet hozzá.

A PlanningPME legjobb funkciói

  • Rugalmas beállítás
  • Személyre szabott ütemtervek
  • Hozzáférés-ellenőrzés
  • Mobilalkalmazás is elérhető
  • Távollétkezelés és szabadságnyilvántartás
  • Eseményütemezés
  • Excel-jelentések és statisztikák

A PlanningPME korlátai

  • Időnként lassú működés
  • Összetett felhasználói felület
  • Ingyenes csomag nem elérhető, csak ingyenes próba.

PlanningPME árak

  • Webes szabvány: 43 €/hó
  • Web prémium: 54 €/hó
  • Webes vállalkozás: 65 €/hó
  • Szoftver verzió: 490 €/hó (első licenc, egyszeri fizetés)

PlanningPME ügyfélértékelések

  • G2: 4,0/5 (2 értékelés)
  • Capterra: 3,0/5 (2+ értékelés)

5. NetSuite

NetSuite műszerfal
via NetSuite

A NetSuite egy felhőalapú megoldás gyártási ütemezéshez. A NetSuite segítségével a vállalatok testreszabási eszközöket és harmadik fél partnerekkel való összeköttetést kapnak, amelyek segítenek automatizálni és racionalizálni az üzleti műveleteket.

A NetSuite nemcsak hatékony ütemezési szoftver, hanem üzleti menedzsment szoftverként is működik, egyes vállalatoknál ERP-ként, másoknál pedig CRM- és e-kereskedelmi funkcióként.

A NetSuite legjobb funkciói

  • Valós idejű elemzések és jelentések
  • Számviteli szoftver
  • Személyre szabott irányítópult
  • Humán tőke menedzsment megoldások
  • Rendelés-, készlet- és raktárkezelési funkciók
  • Beszerzési és ellátási lánc menedzsment eszközök

A NetSuite korlátai

  • Speciális technikai ismeretek szükségesek
  • Az árak nem elérhetők a NetSuite weboldalán.
  • Nincs ingyenes próba
  • A teljes megértéshez alapos képzés szükséges.
  • Több (váratlan) hiba is előfordulhat

NetSuite árak

  • Az árakról érdeklődjön a NetSuite-nál.

NetSuite ügyfélértékelések

  • G2: 4,0/5 (több mint 2600 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

6. Plex System

Plex rendszer műszerfal
via Plex System

A Rockwell Automation által nemrég felvásárolt Plex System egy intelligens gyártási platform, amely segíti a rendszerek és az emberek összekapcsolását az ellátási láncokkal. Az automatizálástól a nyomon követésig és az elemzésig a Plex Systems jelentősen leegyszerűsíti az üzleti műveleteket és folyamatokat.

A szoftver áttekinthető képet nyújt a szervezet személyzetéről és folyamatairól, automatizálja a manuális folyamatokat, és csökkenti a hibalehetőségeket. A Plex System releváns gyártástervezési információkat is nyújt, lehetővé téve a zökkenőmentes rendeléskezelést és a hatékony gyártási folyamatot.

A Plex System legjobb funkciói

  • Gyártásirányítási rendszer (MES)
  • Minőségirányítási rendszer (QMS)
  • Termékfigyelés
  • Ellátási lánc tervezés (SCP)
  • Mobil verzió is elérhető
  • All-in-one ERP rendszer
  • Egyedi jelentéskészítő eszközök

A Plex System korlátai

  • Nincs elérhető árazási terv
  • Gyenge ügyfélszolgálat
  • A jelentéskészítő szerver nem intuitív
  • Túl nagy függőség harmadik féltől származó szoftverektől az optimális működéshez, mint all-in-one üzleti megoldás

A Plex System árai

  • Vegye fel a kapcsolatot a Plex System csapattal, vagy kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon!

Plex System ügyfélértékelések

  • G2: 3,9/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

7. Katana MRP

Katana MRP műszerfal
via Katana MRP

A Katana MRP egy gyártástervező szoftver, amely racionalizálja a szervezetek készletkezelési folyamatait. A Katana segítségével nem csupán egy gyártási eszközt kap, hanem hozzáférést szakértő partnerekhez is, akik segítenek a készletkezelésben, a gyártásban, a könyvelésben és még sok másban.

A Katana MRP legjobb funkciói

  • Hozzáférés gyártási szakértelemmel rendelkező partnerek széles köréhez
  • Rugalmas árak kis- és nagyvállalatok számára
  • Automatikus készlet-átalakítás
  • Élő készletkezelés
  • Natív és harmadik féltől származó integráció a Xero, Zapier és másokkal
  • 14 napos ingyenes próba elérhető

A Katana MRP korlátai

  • A hibák visszavonásának lehetetlensége
  • Megtanulása nehéz

Katana MRP árak

  • Essential: 99 USD/hó
  • Haladó: 299 USD/hó
  • Professzionális: 599 USD/hó
  • Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Katana MRP-nél.

Katana MRP ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

8. NDS ERP Solutions

NDS ERP Solutions Dashboard
via NDS ERP Solutions

Az NDS ERP olyan stratégiák kidolgozására összpontosít, amelyek segítenek a szervezeteknek az üzleti folyamatok automatizálásában, beleértve az erőforrás-tervezést és -kezelést, a készletnyilvántartást és a logisztikát. 1985 óta az NDS szabványosítja a vállalati erőforrás-tervezést (ERP) a teljesítés, a gyártás és a disztribúció folyamataihoz.

Az NDS ERP Solutions legjobb funkciói

  • Teljesítési számlázási kalkulátor
  • E-mail és fax funkciók
  • Támogatja a „sell-source-ship” (eladás-beszerzés-szállítás) és a „buy-hold-sell” (vásárlás-tárolás-eladás) üzleti folyamatokat.
  • Rendelésfeldolgozási funkciók
  • Bizottsági nyomon követési és értékesítési elemző eszközök

Az NDS ERP Solutions korlátai

  • Az NDS weboldalán nem szerepelnek árak.

NDS ERP Solutions árak

  • Látogasson el az NDS weboldalára, hogy megkapja a telefonszámot, vagy töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy bemutatót vagy árajánlatot kapjon.

NDS ERP Solutions ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elérhető értékelés
  • Capterra: Nincs elérhető értékelés

9. Optessa

Optessa Dashboard
via Optessa

Az Optessa egy intuitív szoftver a gyártási ciklusok tervezéséhez és ütemezéséhez. 2006-ig NEPTAS néven volt ismert, és több mint 20 éve élen jár a gyártók számára nyújtott intelligens tervezés, sorrendbe állítás és ütemezés terén.

Az Optessa legjobb funkciói

  • Intuitív elrendezés
  • Ismerje meg a gyártástervezés és a kapacitástervezés funkcióit
  • Ellátási hálózat tervezése és a kereslet kapacitásának illesztése
  • Intelligens elemzések a teljesítmény méréséhez
  • Interaktív táblázatok és grafikonok a részletes jelentésekhez

Az Optessa korlátai

  • Az árak nem nyilvánosak.
  • Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió

Optessa árak

  • Vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az Optessa csapattal az egyedi árakért!

Optessa ügyfélértékelések

  • G2: 3,5/5 (1+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3+ értékelés)

10. TACTIC

TACTIC Dashboard
via TACTIC

A TACTIC egy sokoldalú gyártástervező szoftver, amely testreszabható, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a már meglévő ERP/MRP rendszerébe. A tervező eszköz a Waterloo Manufacturing szoftver tulajdonában van, és nagyon hatékonyan segít a gyártási folyamatok időben történő, tervszerű és előre meghatározott minőségi szabványoknak megfelelő lebonyolításában.

A TACTIC legjobb funkciói

  • Termelési és erőforrás-korlátok tervezése
  • Műveletsorrend-kezelési funkciók
  • Termelési tevékenységek ellenőrzési funkciói
  • Telefonos ügyfélszolgálat és termékismertető képzés áll rendelkezésre.

A TACTIC korlátai

  • Az árak nem nyilvánosak.
  • Nincs ingyenes próbaverzió vagy verzió

TACTIC árak

  • Asztalfoglalás: 2,25 USD/asztal/hónap
  • Szoba foglalás: 5 USD/tárgyaló/hónap
  • Látogatókezelés: 99 USD/irodahely/hónap

TACTIC ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elérhető értékelés
  • Capterra: 5/5 (11 értékelés)

Készítsen gyártástervező gépet a ClickUp segítségével

A ClickUp a legnépszerűbb választás a számos gyártástervező és ütemezési szoftver közül. Felhasználóbarát felülete hatékony tervezést és valós idejű nyomon követést tesz lehetővé, ezáltal racionalizálva a munkafolyamatokat és maximalizálva a termelékenységet.

A zökkenőmentes integrációk mellett a ClickUp lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a szervezetük igényeinek megfelelően testreszabják a műszerfalukat. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy fejlessze és automatizálja gyártási folyamatait. Indítson el még ma egy ingyenes munkaterületet!

