A 10 legjobb ütemezési alkalmazás kisvállalkozások tulajdonosainak 2025-ben

Ha van valami, ami még a színkódolt fájloknál és ellenőrzőlistáknál is jobban izgat minket, az a rendezett ütemterv. Naptáraink kontrollérzetet adnak nekünk egy kaotikus világban. A legjobb ütemező alkalmazások pedig segítenek nekünk naptárainkat kézben tartani anélkül, hogy mindent kézzel kellene szerveznünk. ?

Ne értsen félre minket – imádjuk a kézzel készített tárgyakat. De nem szeretünk rengeteg e-mailt írni, hogy mindenki számára megfelelő időpontot találjunk a találkozóra.

A tervezőalkalmazások segítségével mindent elvégezhetünk, a csapatértekezletek szervezésétől kezdve az ügyfelek időpontfoglalásának lehetővé tételén át az alkalmazottak műszakjainak tervezéséig. És mindezt kevesebb idő alatt. ⏰

Íme a 10 legjobb ütemezési alkalmazás mindenféle kisvállalkozás számára. Ezek az alkalmazások időt takaríthatnak meg Önnek, és segíthetnek az időgazdálkodásban. Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresnie az ütemezési alkalmazásokban?

Az ütemezési alkalmazásban szükséges funkciók attól függnek, hogy mit ütemez. De a kisvállalkozások számára legjobb ütemezési alkalmazásoknak legalább a következő három funkciót kell kínálniuk:

Intuitív felhasználói felület: Ügyfelei, csapattagjai és vásárlói mind ezen az alkalmazáson keresztül fogják egyeztetni az időpontokat Önnel. Válasszon olyan platformot, amely egyszerű használatot biztosít, egyértelmű ütemezési funkciókkal és felhasználóbarát kialakítással.

Naptárintegráció: A jó ütemezőalkalmazások integrálódnak A jó ütemezőalkalmazások integrálódnak a kedvenc naptáralkalmazásába , így minden találkozóját egy helyen láthatja. A legjobb alkalmazások azonban kétirányú naptárszinkronizálást kínálnak, így minden találkozóját két helyen láthatja: a naptáralkalmazásában és az ütemezőalkalmazásában ?️

Értesítések: Az ütemezési alkalmazásnak értesítenie kell Önt, ha valaki időpontot foglal Önnel. Emellett a találkozó előtt emlékeztetőket kell küldenie Önnek és vendégének. Még jobb, ha testreszabhatja az értesítéseket, és választhat az e-mail, SMS és naptár emlékeztetők között.

A 10 legjobb időpontfoglalási alkalmazás

Kiválasztottunk 10 ütemezési alkalmazást, amelyek különböző területeken jeleskednek. A munkaterhelés-kezeléstől és az alkalmazottak ütemezésétől a feladatok ütemezéséig és az ügyfelekkel való találkozók lefoglalásáig – minden üzleti igényhez megtalálható a megfelelő funkciókkal rendelkező alkalmazás.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp segítségével a szabadúszók és kisvállalkozások, akik találkozókat szeretnének ütemezni, projektütemterveket készíteni és műszakokat tervezni, könnyedén nyomon követhetik az összes feladatot, így nem kell többé az alkalmazások között ugrálni. ?

A ClickUp integrálható a csapata által már használt alkalmazásokkal. Csatlakozik az összes főbb naptáralkalmazáshoz, és valós időben szinkronizál. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp feladatok megjelennek a naptáralkalmazásban, a naptári találkozók pedig a ClickUp munkaterületén. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével átrendezheti a naptárát, ami segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Ha rendszeresen online találkozókat szervez a csapatával vagy ügyfeleivel, csatlakoztassa a ClickUp alkalmazást a Zoomhoz, hogy az alkalmazás elhagyása nélkül szervezhesse és lebonyolíthassa a találkozókat. Szinkronizálhatja a Calendly alkalmazással is, hogy mások is hozzáadhassanak találkozókat a naptárához.

Többféle nézet segítségével vizualizálhatja munkáját naptárban, napi tervezőben vagy idővonalon.

Indítson és csatlakozzon megbeszélésekhez közvetlenül a feladataiból a ClickUp Zoom integrációjával.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Naptár nézet , valamint automatikus kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral, az Outlookkal és az Apple Naptárral

Lehetőség a függőségek átütemezésére a projekt ütemtervének egyidejű módosítása érdekében, valamint Zapier integrációk az „Ha ez, akkor az” ütemezéshez.

Ingyenes sablonok bonyolultabb munkafolyamatok ütemezéséhez, például projektütemények, munkavállalói műszakok, tartalomnaptárak és időgazdálkodási folyamatok.

További időgazdálkodási funkciók , beleértve az időkövetéshez, a munkaidő-nyilvántartáshoz és a számlázható időhöz szükséges widgeteket, amelyek megkönnyítik a számlázást.

Ingyenes képzés és 24 órás ügyfélszolgálat

A ClickUp korlátai

Mivel a ClickUp olyan sok funkciót és integrációt kínál, a kezdeti szakaszban tanulási görbe lehet tapasztalható.

A ClickUp mobilalkalmazás funkciói nem annyira kifinomultak, mint a webalkalmazáséi.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Appoint. ly

Az Appoint.ly használata egyáltalán nem bonyolult, és ez is része ennek az online ütemezési eszköznek a varázsának. Lehetővé teszi, hogy beállítsa az ütemtervét, és megossza a rendelkezésre állását egy link segítségével, amelyet bárkinek elküldhet.

Ez az időpontfoglalási szoftver könnyen használható felülettel rendelkezik, és kiválóan alkalmas távoli munkavállalók, elosztott csapatok és értékesítési csapatok számára. Ideális megoldás továbbá olyan professzionális szolgáltatók számára is, akiknek ügyfelei több időzónában is megtalálhatók.

Appoint. ly legjobb funkciói

Az online ütemezési funkciók lehetővé teszik, hogy megossza elérhetőségét egy link segítségével, amelyet üzenetekben, e-mailekben vagy weboldalán keresztül oszthat meg.

Az időzónák szinkronizálása megkönnyíti a világ minden táján élő emberekkel való találkozók tervezését, és csökkenti a meg nem jelenés kockázatát.

Integráció a Google Naptárral, az iClouddal, az Outlookkal, az Office 365-tel és az Exchange-szel

Appoint. ly korlátozások

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nem kapnak értesítést az új időpontok lefoglalásáról, ezért rendszeresen ellenőrizniük kell a naptárukat, hogy vannak-e változások.

Ez az alkalmazás nem kínál integrációt fizetési feldolgozó rendszerekkel.

Appoint. ly árak

Alapcsomag : Ingyenes

Pro csomag: 8 dollár felhasználónként havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Appoint. ly értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (12+ értékelés)

Capterra: 3,3/5 (3+ értékelés)

3. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook azoknak a szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak készült, akiknek üzleti tevékenységük ajánlatok, szerződések, számlák és sok kávé körül forog. ☕️

A HoneyBook ugyan nem biztosítja a napi koffeinadagját, de segít a vállalkozás többi részének működtetésében. Igen, ez egy ütemező alkalmazás, de nem csak egy ütemező alkalmazás.

Egy helyen hirdetheti szolgáltatásait, foglalhat ügyfélmegbeszéléseket, kezelheti projektdokumentumait (például ajánlatokat, szerződéseket és számlákat), és gyűjtheti a hitelkártyás fizetéseket. Akár márkás űrlapokat és kérdőíveket is elküldhet. Lényegében egyszerűsítheti ügyfélkezelési folyamatát azáltal, hogy az ügyfelekkel való összes kommunikációt egy helyen gyűjti össze.

A HoneyBook legjobb funkciói

Ossza meg elérhetőségét egy link segítségével, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy találkozót foglaljanak.

Állítson be többféle találkozótípust, hogy ügyfelei a megfelelő szolgáltatást és időtartamot foglalhassák le.

Ütemezzen, számlázzon és fogadjon fizetéseket ugyanazon az alkalmazáson belül.

Brandingelje az ütemezési, szerződéses, számlázási és fizetési portálját, hogy az ügyfelek tudják, hogy a megfelelő vállalkozással lépnek kapcsolatba.

A HoneyBook korlátai

Sok felhasználó arról számol be, hogy nehézséget okoz a beállítás, és meredek tanulási görbe tapasztalható, amikor elkezdenek dolgozni a HoneyBook funkcióival.

Bár a HoneyBookot mind az ütemezéshez, mind a fizetések feldolgozásához használhatja, a felhasználók szerint a fizetések feldolgozása lassú.

HoneyBook árak

Starter: 8 dollár havonta

Essentials: 16 dollár havonta

Prémium: 33 dollár havonta

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (135+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (580+ értékelés)

4. Calendly

via Calendly

A Calendly, amely talán a legismertebb ütemező alkalmazás, az online foglalás egyik úttörője. A Calendly összes csomagja lehetővé teszi, hogy link segítségével megossza az ütemtervét – mert a megosztás törődés. ?

Miután megosztotta a linket, az emberek láthatják az elérhetőségét, és időpontot foglalhatnak Önnel. A Calendly kiválóan alkalmas szabadúszók számára, de kis és nagy csapatok számára is kiváló választás.

A tervétől függően beállíthat egy találkozótípust (például egy 30 perces megbeszélést) vagy korlátlan számú találkozótípust (például egy 15 perces kávézást, egy 40 perces interjút és egy órás bevezető megbeszélést).

Ha fizetős csomaggal rendelkezik, a Calendly segítségével akár komplex megbeszéléseket is szervezhet – például konferenciahívásokat vagy körbejáró megbeszéléseket – anélkül, hogy a csapatával oda-vissza egyeztetnie kellene a rendelkezésre állásról.

A Calendly legjobb funkciói

Egyszerű online foglalás megosztható linkkel

Testreszabható munkafolyamatok, amelyek lehetővé teszik személyre szabott SMS- vagy e-mail-emlékeztető és nyomonkövető üzenetek küldését.

Lehetőség a Calendly link beágyazására a weboldalára vagy az e-mail aláírásába, hogy egyszerűsítse az ütemezési folyamatot.

Több naptáralkalmazással , POS-rendszerrel, CRM-mel és kommunikációs platform mal integrálható.

A Calendly korlátai

A funkciók a ingyenes csomagban rendkívül korlátozottak, csak egy típusú eseményre és egy naptárintegrációra lehet ingyenes időpontfoglalást beállítani.

Egyes felhasználók a naptárintegrációban hibákat jelentenek, amelyek kettős foglalásokhoz vezettek, vagy nem sikerült frissíteni és megjeleníteni a további rendelkezésre állást a lemondások után.

A Calendly árai

Alapszintű: Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 8 dollár/fő/hónap

Szakemberek: 12 dollár/fő/hónap

Csapatok: 16 dollár/fő/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1895+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

5. Square Appointments

via Square Appointments

Ha a legjobb időpontfoglalási alkalmazást keresi szalonok, fürdők, jógastúdiók, fitneszközpontok és egyéb időpontalapú szolgáltatások számára, akkor a Square Appointments mindenképpen jó választás. ?‍♀️

Ezt az alkalmazást ugyanaz a cég fejlesztette, amely a népszerű Square POS-rendszert is gyártja. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek már a Square-t használják a fizetések feldolgozásához, ez az ütemezési program zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatba.

A Square Appointments legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy időpontokat vagy órákat foglaljanak a weboldalán keresztül.

Automatikus találkozóemlékeztetők küldése

Állítsa be saját lemondási politikáját, és adjon hozzá nem megjelenési díjakat.

Hozzon létre ügyfélprofilokat, és engedélyezze az ügyfeleknek, hogy kártyáikat nyilvántartásban tartsák.

Használja az e-kereskedelmi funkciókat, hogy a találkozóalapú szolgáltatások mellett online is értékesíthesse termékeit.

A Square Appointments korlátai

A találkozók időpontjai mindig a vállalkozás tulajdonosának időzónájában jelennek meg. Nem frissülnek a felhasználó időzónájára, ami zavaró lehet a különböző időzónákban élő ügyfelek számára.

Az alkalmazás korlátozott lehetőségeket kínál az ügyfelek kiegészítő adatainak hozzáadására, a szolgáltatások kategorizálására, a szabályzatok közzétételére és a felvételi űrlapok hozzáadására.

Square Appointments árak

Ingyenes

Plusz: 29 dollár havonta

Prémium: Egyedi árazás

Square Appointments értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (175+ értékelés)

6. Picktime

via Picktime

A Picktime különböző vállalkozások számára készült, de ideális azoknak a cégeknek, amelyeknek helyszíneket és felszereléseket kell ütemezniük a találkozókhoz.

Talán egy szalont vezet, ahol minden stylistjának be kell ütemeznie a székét, amikor kiválasztja a rendelkezésre állását. Talán továbbképző tanfolyamokat tart, és előadótermet és projektort kell foglalnia. Vagy talán egy nagyvállalatnál dolgozik, ahol korlátozott számú konferenciaterem áll rendelkezésre, és a helyekért folyó verseny igen heves lehet! ?‍♀️

A Picktime nemcsak az ügyfelekkel való találkozók ütemezésében segít, hanem a találkozó sikeréhez szükséges apró részletek megtervezésében is.

A Picktime legjobb funkciói

A webhelyén található foglalási widget segítségével az ügyfelek a nap 24 órájában online foglalhatnak.

A foglalási űrlapok segítenek megérteni ügyfelei igényeit az első találkozó előtt.

Ismétlődő találkozók a digitális naptárában , hogy ügyfelei állandó találkozókat tudjanak Önnel egyeztetni.

Az e-mailek és SMS-emlékeztetők csökkentik a meg nem jelenések számát

A csapatkezelési funkciók a találkozókat a csapat tagjainak személyes naptárába is felveszik, amint azokat nekik kiosztja.

A Stripe és a PayPal integrációjának köszönhetően az ügyfelek fizethetnek, amikor időpontot foglalnak.

Picktime korlátozások

A naptárak és egyéb adatok másolása nehéz, ezért minden alkalommal manuálisan kell bevinnie az információkat.

Az értesítéseket egyenként kell elküldenie, mivel nincs lehetőség arra, hogy egyszerre értesítse mindenkit az időpont vagy a helyszín változásáról.

Picktime árak

Ingyenes

Starter: 3 USD/felhasználó/hónap

Pro: 2,25 USD/felhasználó/hónap

Picktime értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (45+ értékelés)

7. Setmore

via Setmore

A Setmore egy másik, kisvállalkozások számára készült ütemező alkalmazás, amely szépségápolási, wellness, egészségügyi, kreatív szolgáltatások, szakmai szolgáltatások és kereskedelmi szakemberek számára kínál funkciókat.

Ez az alkalmazás olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek a legtöbb helyi vállalkozás számára nem túl sok és nem túl kevés. Ezzel az alkalmazással ügyfelei online foglalhatnak és fizethetnek. És bár ez az alkalmazás nem tud ennél többet, lehet, hogy ez minden, amire szüksége van.

A Setmore legjobb funkciói

Az online foglalási oldal és a szolgáltatásmenü segítségével az ügyfelek könnyen lefoglalhatják a számukra megfelelő időpontot.

Az ügyfelek értékelései megjelennek a foglalási oldalon, hogy új ügyfeleket ösztönözzenek a találkozókra.

Az automatikus visszaigazolások, e-mailes emlékeztetők és SMS-emlékeztetők visszatartják a meg nem jelenőket.

A Square és a Stripe integrációk lehetővé teszik, hogy a fizetéseket közvetlenül a foglalási oldalról fogadja.

A Setmore korlátai

Ahelyett, hogy a találkozóütemező a weboldalán jelenne meg, az ügyfeleknek a Setmore URL-en keresztül kell megtervezniük a találkozókat.

Nem hozhat létre többféle formátumot a nyomon követő e-mailekhez, így az ügyfelek ugyanazokat az utasításokat fogják látni, függetlenül attól, hogy milyen típusú találkozót foglalnak.

Setmore árak

Ingyenes

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 5 USD/felhasználó/hónap

Setmore értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (940+ értékelés)

8. Planable

via Planable

Ez a tartalomkirályoknak és -királynőknek szól. ?

A Planable egy tartalomütemező alkalmazás, amely lehetővé teszi a tartalom létrehozását, különböző platformokhoz való formázását és jóváhagyását is ugyanazon a felületen. Ez egyrészt ütemező alkalmazás, másrészt projektmenedzsment alkalmazás, amelyet kifejezetten tartalomalkotók, csapatok és ügynökségek számára terveztek.

A Planable-ben létrehozott összes tartalom úgy jelenik meg, ahogyan a végleges, közzétett formájában is megjelenik. A tartalom vizuális, a tartalomkészítők vizuálisak, és az érdekelt felek biztosan szeretnének látni vizuális elemeket. ?

Ez az alkalmazás segít a bejegyzések megtervezésében, jóváhagyásában és ütemezésében egy helyen.

A Planable legjobb funkciói

Hozzászólás és jóváhagyás közvetlenül a bejegyzés mellett

Ütemezze meg szezonális és állandó tartalmait, hogy azok automatikusan megjelenjenek.

Közzététel a Facebookon, Instagramon, TikTokon, Pinteresten, X-en, LinkedIn-en és a Google My Business-en

A Planable korlátai

Az alkalmazáson belüli fotószerkesztés korlátozott, ezért a képeket minden közösségi média platformhoz külön kell szerkesztenie és átméreteznie, mielőtt feltölti őket a posztütemezőbe.

Nehéz lehet a korábbi bejegyzések céljait és címkéit lemásolni, ezért előfordulhat, hogy ugyanazokat az információkat többször is manuálisan kell bevinnie.

Planable árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag : 11 USD/felhasználó/hónap

Pro csomag: 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (585+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (305+ értékelés)

9. Deputy

via Deputy

Ez a műszakbeosztó alkalmazás lehetővé teszi, hogy megtekintse az alkalmazottak rendelkezésre állását, létrehozzon egy műszakbeosztást, és azt online megossza. Ha vannak szabad műszakok, azokat közzéteheti, és a csapat tagjai jelentkezhetnek rájuk. Vagy hagyhatja, hogy az alkalmazottak cseréljék a műszakjaikat bárkivel, aki alkalmas rá. Mindezt az alkalmazáson keresztül teheti meg.

Ha sürgős ügy merül fel, a mobilalkalmazás segítségével bárhol is legyen, kezelheti az ütemtervet. Világosan láthatja a munkaerő-költségeket, és akár mesterséges intelligenciát is használhat az intelligens ütemterv elkészítéséhez.

A Deputy legjobb funkciói

Készítse el és ossza meg online alkalmazottai műszakbeosztását

Töltse be a műszakokat és kezelje a hívásokat valós időben

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartását

Integrálja a bérszámfejtési, értékesítési vagy humánerőforrás-rendszereivel.

A Deputy korlátai

A személyre szabott ütemezési sablonok másolása kihívást jelenthet, és a sablonok nem emlékeznek az alkalmazottak havi rendelkezésre állására, így előfordulhat, hogy minden ütemezéskor manuálisan kell bevinnie ugyanazokat az információkat.

Ez az alkalmazás iOS-eszközökön működik a legjobban. Ha Microsoft, Linux vagy Android rendszert használ, előfordulhat, hogy nem érheti el az összes funkciót.

Deputy árak

Ingyenes

Prémium: 4,90 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Deputy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (685+ értékelés)

10. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy másik remek alkalmazás szalonok, szépségápolási és wellness szakemberek, fitnesztermek, életmód-tanácsadók és olyan cégek számára, amelyek személyes és online időpontokat is fogadnak.

Kezelje több helyszín és alkalmazott ütemtervét, és tegye lehetővé ügyfeleinek, hogy online foglaljanak időpontot. Az Acuity Scheduling jó választás azoknak a szakembereknek is, akik minden üzleti tevékenységüket online találkozók keretében végzik.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

A foglalási oldal, az e-mailes emlékeztetők és az SMS-emlékeztetők testreszabási lehetőségei egyedi márkaélményt teremtenek.

Az automatikus időzóna-beállításnak köszönhetően az ügyfelek a helyi idő szerint láthatják az Ön ütemtervét.

A videokonferencia-szoftverekkel való integráció megkönnyíti az online találkozókra való csatlakozást.

A felvételi űrlapok segítenek megérteni az ügyfelek igényeit az első találkozó előtt.

A Stripe, Square és PayPal integrációk lehetővé teszik, hogy fizetést fogadjon el, amikor az ügyfelek foglalnak.

Acuity Scheduling korlátai

Nincs többcsapatos naptárválasztás, ezért ez nem feltétlenül a legjobb megoldás nagy csapatok számára, amelyeknek összetett ütemezési igényeik vannak.

Ingyenes csomag nélkül ez az alkalmazás új vállalkozások számára elérhetetlen lehet.

Acuity Scheduling árak

Emerging: 16 dollár havonta

Növekvő: 27 dollár havonta

Powerhouse: 49 dollár havonta

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (395+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5450+ értékelés)

Az időzítés a legfontosabb

A legjobb ütemezési alkalmazások lehetővé teszik, hogy mindenki számára megfelelő időpontban tervezze meg a feladatokat, találkozókat és megbeszéléseket. Adja meg, mikor érhető el, majd hagyja, hogy az ügyfelek és a csapattagok válasszanak időpontot, így mindenki összhangban lesz.

Ha önálló vállalkozó vagy kisvállalkozás tulajdonosa, akkor valószínűleg el van havazva a napi feladatok, a projekt ütemtervek, a csapatértekezletek, az ügyfélmegbeszélések és az alkalmazottak műszakjainak ütemezésével. Ez azt jelenti, hogy most a legjobb időpont, hogy regisztráljon a ClickUp-ra.

Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp all-in-one platformját, és tapasztalja meg, hogyan szabadít fel több időt a napjában egy jól szervezett ütemterv! ?