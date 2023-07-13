A 21 legjobb Calendly integráció, amit 2025-ben érdemes ismerni

A Calendly gyorsan az egyik vezető naptárszervező alkalmazássá vált, és erre jó oka van. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy gyorsan létrehozzon egy online naptárat, és ügyfelei kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb időpontokat a találkozókra.

Ennek az eszköznek egy másik nagy előnye a számos elérhető Calendly integráció. API-ja könnyen integrálható több mint 30 vezető webalkalmazással, többek között a ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook és még sok más alkalmazással.

Annyi mindent találtunk, hogy úgy döntöttünk, összeállítunk egy listát a 21 legjobb Calendly integrációról, amelyekkel kényelmesen hozhat létre új eseményeket közvetlenül az alkalmazásokban, és automatikusan szinkronizálhatja azokat a fiókjával.

21 legjobb Calendly integráció, amire most szüksége van

1. ClickUp

Hozzáférés a ClickUp-hoz bármilyen eszközről, bárhol, bármikor

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munkájuk egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az Ön életének legjobb termelékenységéért.

A Calendly és a ClickUp integrációja időtakarékos funkciókkal van tele, így egy helyen követheti nyomon a találkozókat, a feladatokat és a projekteket! Ha további okra van szüksége: az eseményinformációk automatikusan importálódnak a ClickUpba, amikor valaki időpontot foglal a Calendlyben. 🤩

A ClickUp Mind Maps minden, amire szüksége van ahhoz, hogy egy érintéssel kidolgozza és kibővítse ötleteit. Lehetővé teszi, hogy:

Hozzon létre és ütemezzen feladatok és alfeladatok

Hívja meg és ossza meg projektjét a munkaterületén kívüli személyekkel

Szűrje ki az üres ágakat, hogy a legfontosabb feladatok jól láthatóak legyenek.

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

Tartsa rendezett állapotban jegyzetét és teendőit ellenőrzőlisták segítségével.

Ha nincs kéznél toll és papír, hogy leírja ötleteit, a ClickUp Notepad segít:

Nyissa meg jegyzetét teljes képernyős módban

Formázás rich text szerkesztéssel

Jegyzeteljen böngészés közben

A ClickUp Whiteboard vonzóvá teszi prezentációját azáltal, hogy lehetővé teszi a következőket:

Alakzatokat, képeket és összekötőket is beilleszthet projektjébe.

A gyorsbillentyűkkel elérheti a szerkesztés gombokat.

Állítsa be a Whiteboardot személyes használatra

Ötleteljen, jegyzeteket fűzzön hozzá, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon!

✅ A ClickUp előnyei

Szervezze meg a logisztikát és testreszabja a cselekvési terveket az egyes ütemtervek alapján.

Bármilyen eszközön elérhető – mobilon, asztali számítógépen, hangsegéden és más eszközökön is.

Tekintse meg összes ügyfelét és azok naptárának elérhetőségét egy helyen

Kérjen segítséget az iparág legjobban értékelt ügyfélszolgálat ától.

Csatlakoztassa ClickUp-fiókját több mint 100 integrációhoz

❌ ClickUp hátrányok

Még nem minden ClickUp nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre! 🔮

Nincs műszerfal-export funkció

💸 ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag (leginkább személyes használatra ajánlott) Kanban táblák Korlátlan feladatok és tagok Együttműködési dokumentumok 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más

Kanban táblák

Korlátlan feladatok és tagok

Kollaboratív dokumentumok

24/7 ügyfélszolgálat és még sok más

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap) A Free Forever csomagban szereplő összes szolgáltatás Erőforrás-kezelés Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők Agilis jelentések és még sok más

Minden, ami az örökre ingyenes csomagban benne van

Erőforrás-kezelés

Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők

Agilis jelentések és még sok más

Üzleti terv (közepes méretű csapatok számára ideális, 12 USD/tag/hó) Az Unlimited tervben szereplő összes szolgáltatás Egyedi jelentések Fejlett automatizálás, időkövetés és irányítópult funkciók Idővonalak, gondolattérképek és még sok más

Minden, ami az Unlimited csomagban benne van

Egyedi jelentések

Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók

Idővonalak, gondolattérképek és még sok más

👉 Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, örömmel segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.

G2: 4,7/5 (3880+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Calendly alternatívákat!

2. Typeform

via Typeform

A Typeform egy olyan eszköz, amely online felmérések, kvízek és beszélgetések terén vált népszerűvé. Néhány kattintással hozzáadhatja a Calendly-t a Typeform-hoz, hogy a válaszadók találkozókat foglalhassanak Önnel.

A Calendly-Typeform integráció nagyobb kényelmet, jobb szervezést és nagyobb átláthatóságot biztosít. Az egyik oldalon végzett bármilyen változtatás azonnal megjelenik a másik oldalon is.

✅ A Typeform előnyei

Korlátlan számú űrlap és felmérés készítésére ad lehetőséget.

Kiváló ügyfélszolgálati csapat

Gyönyörűen megtervezett felület

Könnyen létrehozható űrlapok

Ingyenes API-t kínál

Android-eszközökön nem elérhető.

Viszonylag magas árak

💸 Typeform árak

A Typeform ingyenes csomagot kínál, amely havonta legfeljebb 100 válaszra jogosít. A felhasználók emellett havi 29 dollártól kezdődő fizetős csomagokat is igénybe vehetnek.

💬 Typeform ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

3. Slack

a Slacken keresztül

A Slack egy vezető termelékenységi eszköz, amelyet felhasználhat találkozók ütemezésére, valamint üzenetek küldésére és fogadására ügyfelektől és munkatársaktól. Jól működik a Calendly-vel, hogy találkozói könnyebben elérhetők legyenek az ügyfelek és a csapata számára. Ez az egyik legnépszerűbb Calendly integráció, mert lehetővé teszi új felhasználók meghívását, találkozók részleteinek hozzáadását és emlékeztetőket küldeni a résztvevőknek.

✅ A Slack előnyei

Csatornák privát, nyilvános, megosztott vagy több munkaterületes beállítása

Asztali és mobil eszközökre is reagál

Csatornák létrehozása a vállalatával

Könnyedén ossza meg a feladatokat

❌ Slack hátrányok

A túl sok értesítés zavaró lehet

A csomagjától függően korlátozott fájltárolási lehetőség

A beszélgetéseket 2 hét után automatikusan törli.

💸 Slack árak

A Slack ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára 6,67 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődik.

💬 Slack ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 29 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)

4. Webex

via Webex

Ez a webalapú videokonferencia-eszköz integrálódik a Calendly-vel, így a találkozó részleteit felveheti a naptárába. Emellett minden résztvevőt naprakészen tart azáltal, hogy emlékeztetőket küld nekik a fontos eseményekről.

A Webex-Calendly integráció ideális lehet Önnek, ha mindig úton van, és biztosra akar menni, hogy soha nem hagy ki fontos megbeszéléseket vagy határidőket.

✅ A Webex előnyei

Gyorsan bemutatja az előadókat, és lehetővé teszi a táblák gyors létrehozását.

Találkozók rögzítése offline hivatkozásokhoz

Zökkenőmentes online értekezletek

Minden eszközön reagál

Egyszerű felhasználói felület

❌ A Webex hátrányai

A felhasználóknak a használat előtt le kell tölteniük a bővítményt.

Az Internet Explorer az alapértelmezett böngésző.

Alacsony minőségű webes verzió

💸 Webex árak

A Webex alapszintű ingyenes csomagja legfeljebb 100 résztvevőt engedélyez. A prémium csomagok ára havi 13,50 dollártól kezdődik.

💬 Webex ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6000 értékelés)

5. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot és a Calendly integrációja lehetővé teszi az események zökkenőmentes szinkronizálását, hogy tevékenységi áramot hozzon létre a HubSpotban. Ez új lehetőségeket nyit meg a nyomon követéshez.

A HubSpot integráció segít megőrizni az új kapcsolatok adatait, miközben a meglévő adatbázist is frissíti az új tevékenységekkel. Ezzel a funkcióval időt nyerhet, hogy más fontos tevékenységekre, például az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére koncentrálhasson.

✅ HubSpot előnyei

Összegyűjti az összes fájlt egy helyen

Könnyen integrálható más eszközökkel

A HubSpot Academy oktatóanyagot kínál.

Felhasználóbarát platform

❌ HubSpot hátrányok

A kategóriájában található más eszközökhöz képest meglehetősen drága.

A technikai támogatás költségei magasak lehetnek.

A ingyenes próbaidőszak hét napra korlátozódik.

Nincs egyszeri havi számlázás

💸 HubSpot árak

A HubSpot ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 50 dollártól kezdődik, és évente kerülnek számlázásra.

💬 HubSpot ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

6. LinkedIn

a LinkedIn-en keresztül

A Calendly böngészőbővítményével kihasználhatja az ütemezés automatizálásának előnyeit, miközben üzeneteket küld a LinkedIn-en. Ezzel könnyedén megoszthatja Calendly linkjét potenciális ügyfelekkel és jelöltekkel anélkül, hogy el kellene hagynia a LinkedIn oldalát.

Kiválaszthat speciális találkozókat VIP-k és fontos kapcsolatok számára is. Csoportos találkozó tervezésekor az integráció segítségével létrehozhat egy szavazást a meghívottak számára, hogy mindenki számára megfelelő időpontot válasszanak.

✅ A LinkedIn előnyei

Költséghatékony megoldás szigorú költségvetéssel dolgozó magánszemélyek számára

Folyamatos hírek és frissítések

Hatalmas hálózati lehetőségek

Keresőmotorbarát

❌ A LinkedIn hátrányai

Túl sok személyes adatot kér a profil beállításához

Túl sok spam üzenet

Időbe telik, mire észreveszik

Drága prémium csomagok

💸 LinkedIn árak

A LinkedIn ingyenes csomagot és prémium csomagokat kínál, amelyek ára havi 29,99 dollártól kezdődik.

💬 LinkedIn ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

7. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy automatizálási platform, amely segít a vállalkozásoknak értelmes kapcsolatokat kialakítani ügyfeleikkel. A személyre szabás, a központosított kommunikáció és a szegmentálás minden csatornán és az ügyfél életciklusának egészében megvalósul. A felhasználók még tovább gyorsíthatják értékesítési folyamataikat az ActiveCampaign és a Calendly integrálásával az automatizált találkozóütemezés érdekében!

✅ ActiveCampaign előnyei

Töltse ki automatikusan naptárát a megbeszélésekkel, és használja a Calendly foglalási folyamatából gyűjtött információkat.

Hozzon létre vagy frissítsen ügyleteket az értékesítési folyamatában, amikor egy kapcsolat megbeszélést foglal, módosít vagy töröl a Calendly-ben.

Adjon hozzá névjegyeket bizonyos listákhoz vagy szegmensekhez az általuk megadott információk alapján.

Az ActiveCampaign egyedi mezőivel könnyedén térképezheti fel egyedi kérdéseit.

❌ ActiveCampaign hátrányai

A testreszabás a fizetős prémium csomagokban érhető el.

A űrlapok és az automatizálás tervezésének testreszabási lehetőségeinek hiánya

💸 ActiveCampaign árak

Kérjen árajánlatot az ActiveCampaign-től

💬 ActiveCampaign ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)

8. Workato

via Workato

A Workato egy automatizálási platform, amely a munkavégzéshez szükséges erőforrások csökkentésével javítja a munkavállalók és az ügyfelek számára a folyamatokat. A felhasználóknak lehetőségük van konkrét kiváltó események és műveletek beállítására a komplex munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

✅ A Workato előnyei

A Workato receptek nulláról vagy sablonok alapján is elkészíthetők.

Kiterjedt integrációs könyvtár natív csatlakozókkal

Közösségi könyvtár automatizálási ötletekhez

❌ Workato hátrányok

Megtanulása és a csapat tagjainak betanítása meredek tanulási görbét igényel.

Ingyenes csomag nem elérhető.

💸 Workato árak

Kérjen egyedi árajánlatot a Workato-tól

💬 Workato ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Zapier

a Zapier segítségével

A Zapier egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi több alkalmazás összekapcsolását a Calendly-fiókjával. Használatával egy alkalmazásban eseményt indíthat el, amikor egy másik alkalmazás egy adott parancsot kap.

Ez a Calendly integrációk listáján azért tetszik nekünk, mert megszünteti az adminisztratív feladatok terhét, így Ön a legfontosabb prioritásokkal foglalkozhat. Sajnos csak akkor érheti el, ha Calendly Professional csomagot használ.

✅ A Zapier előnyei

Hatékony feladat-automatizálás a Zap funkcióval

Könnyen használható és kényelmes irányítópult

Átfogó feladatelőzmények

Rugalmas árazás

❌ A Zapier hátrányai

A megtanulása kihívást jelenthet

A hibák kijavítása időbe telhet.

Nem támogatja az összes integrációt.

A prémium alkalmazásokhoz magasabb szintű előfizetés szükséges

A Zaps összeomlása

💸 Zapier árak

A Zapier ingyenes csomagot és havi 19,99 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

💬 Zapier ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

10. Zoho

via Zoho

A Zoho egy all-in-one felhőalapú csomag vállalkozások számára. Számos hasznos alkalmazással rendelkezik, a projektmenedzsmenttől a könyvelésig.

Zoho-fiókját integrálhatja a Calendly-vel, hogy megtekintse minden olyan eseményt, amelyet ügyfelei lefoglalnak vagy lemondanak. Ha rendelkezik ezzel az integrációval, nem kell elhagynia a Zoho-t, hogy időpontokat állítson be a Calendly-ben. Minden a fiókja felületén történik.

✅ Zoho előnyei

Könnyű hozzáférés a releváns ügyféladatokhoz

Könnyű testreszabás a különböző igényekhez

Több száz egyéb integrációt támogat

Kényelmes árazási tervezetek

❌ Zoho hátrányok

Problémák a kampánykezelő eszközökkel

Nehéz importálni a közösségi oldalakról

Az ügyfélszolgálat időigényes

A felhasználók hibákat tapasztalhatnak.

💸 Zoho árak

A Zoho ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 31 dollártól kezdődő áron.

💬 Zoho ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5400 értékelés)

11. Pendo

via Pendo

A Pendo egy termékbevezetési platform, amely alkalmazáson belüli útmutatókon keresztül segít javítani az ügyfelek bevezetését és a funkciók elfogadását. A vállalkozások kivételes digitális élményt tudnak nyújtani és maximalizálni tudják az ügyfélmegtartást. A Calendly segítségével a csapatok beágyazhatnak egy Calendly-találkozó-felugró ablakot az alkalmazáson belüli üzenetekbe.

✅ A Pendo előnyei

Automatizálja a találkozók ütemezését, hogy csökkentse a manuális munkát

Használja a viselkedési adatokat a találkozók üzeneteinek jobb célzására

Minden Pendo Guide felhasználó számára elérhető.

❌ Pendo hátrányai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak az ügyfélprofilok esetében.

A feltételes szabályok beállítása nehéz lehet.

💸 Pendo árak

Kérjen árajánlatot a Pendótól

💬 Pendo ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

12. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce-Calendly integráció megkönnyíti az új potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését azáltal, hogy új potenciális ügyfeleket vagy lehetőségeket generál. Az integráció frissíti a már meglévő adatokat is a mentett potenciális ügyfelekről.

A Salesforce-fiókjának Calendly-vel való integrálása több értékesítési időt biztosít az értékesítési képviselőinek, miközben a felső vezetésnek pontos adatokat nyújt a döntéshozatalhoz az értekezletek során.

✅ Salesforce előnyei

A műszerfal testreszabható.

Szinte minden eszközön kompatibilis

❌ Salesforce hátrányai

Kisvállalkozások számára nem alkalmas

Bonyolult megtanulni és alkalmazkodni

Gyenge ügyfélszolgálat

💸 Salesforce árak

A Salesforce havi 25 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál felhasználónként.

💬 Salesforce ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)

13. Mailchimp

via Mailchimp

A Mailchimp hatékony módszer az e-mailek küldésének időzítésére és helyszínének megadására. Segít a közösségi média tevékenységek és más CRM-ek kezelésében is.

A Calendly-Mailchimp integráció lehetővé teszi, hogy a Calendly meghívottjainak adatait szinkronizálja a Mailchimp fiókjával. Miután megkapta ezeket az információkat, felhasználhatja őket automatizált feladatok létrehozásához, beleértve a nyomon követő e-mailek küldését is.

✅ Mailchimp előnyei

Könnyű hozzáférés átfogó összehasonlító mutatókhoz

Testreszabható e-mail sablonok

Több integrációt is lehetővé tesz

❌ Mailchimp hátrányai

Nehézségek a tagság alapú webhely beállítása során

Nincs túl sok sablonlehetőség

Kényelmetlen felület

💸 Mailchimp árak

A Mailchimp ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 11 dollártól kezdődő áron.

💬 Mailchimp ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 11 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

14. Stripe

Az online fizetéseknek a lehető legegyszerűbbnek és legzökkenőmentesebbnek kell lenniük, különösen a kisebb vagy új vállalkozások számára. A Stripe integrációval a hitelkártyás fizetések elfogadása gyerekjáték lesz a Calendly felhasználók számára.

Használatával bármilyen fizetést beszedhet, függetlenül a pénznemtől. Ráadásul időt takaríthat meg azzal, hogy a fizetési feltételeket már az ütemezés során megadja.

✅ A Stripe előnyei

Számos integrációt támogat

Átlátható fizetési folyamat

Megbízható ügyfélszolgálat

Nincsenek rejtett költségek

❌ Stripe hátrányok

Csak 44 országra korlátozódik.

A beállításhoz szakértői ismeretekre lehet szükség.

💸 Stripe árak

A Stripe a feldolgozott fizetések alapján fizetésenkénti árazást kínál.

💬 Stripe ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

15. PayPal

A PayPal és a Calendly integrációja megkönnyíti a találkozókért fizetendő összegek kérését. Egy gombnyomással elküldhet számlát ügyfeleinek a PayPal-on keresztül, miután a Calendly-n keresztül lefoglalta a találkozót.

A számlákat ezután elküldjük a PayPal-fiókjába, így azokat egy helyen tekintheti meg. A Calendly-PayPal integráció használata nemcsak egyszerű, hanem költséghatékony és kényelmes is.

✅ PayPal előnyei

Gyakori kedvezmények hűséges ügyfeleknek

Minden tranzakció rögzítése

Mobilbarát

Biztonságos titkosítás

❌ PayPal hátrányok

Fagyaszthatja fiókját

A csalások és adathalász kísérletek egyik fő célpontja

Nemkívánatos ügyfélszolgálat

💸 PayPal árak

A PayPal feldolgozási díjai tranzakciónként 1,9–3,5 százalék között mozognak.

💬 PayPal ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

A GoToMeeting egy olyan platform, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy naptárszolgáltatáson keresztül ülést és hívásokat ütemezzen. A GoToMeeting-fiókjának a Calendly-hez való csatlakoztatásával zökkenőmentesen létrehozhat megfelelő konferencia-linkeket az eseményeihez.

✅ A GoToMeeting előnyei

Teljes ellenőrzés a résztvevők felett

Dokumentumok egyszerű megosztása

Alkalmas nagy létszámú találkozókhoz

Több integrációt támogat

❌ GoToMeeting hátrányai

Kiváló minőségű berendezések szükségesek

A csevegési lehetőségek korlátozottak lehetnek

A csatlakozáshoz nagy sávszélességre lehet szükség.

💸 GoToMeeting árak

A GoToMeeting csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik, éves számlázással.

💬 GoToMeeting ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

17. Intercom

az Intercomon keresztül

Ha az Intercomot használja élő csevegéshez, akkor azt felhasználhatja arra, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a Calendlybe hozza. A Calendly for Intercom alkalmazás lehetővé teszi a legfontosabb potenciális ügyfeleinek, hogy közvetlenül a Messenger segítségével egyeztessenek Önnel találkozókat.

Amint potenciális ügyfelei felhívást kezdeményeznek, a Calendly létrehozza az eseményt, és felveszi azt a naptárába, az összes linkkel és emlékeztetővel együtt.

✅ Az Intercom előnyei

Szép és felhasználóbarát felület

Különböző integrációkat tesz lehetővé

Támogatja a botokat és az élő csevegést

Testreszabható csevegőrobotok

❌ Az Intercom hátrányai

Instabil, zavaros és magas árképzési modell

Csak weboldalakra korlátozva

Időbe telik más CRM-ekkel

Barátságtalan ügyfélszolgálat

💸 Intercom árak

Az Intercom ingyenes és fizetős csomagokat kínál, 59 dollártól havonta.

💬 Intercom ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

18. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk Calendly integrációval hatékonyan és azonnal létrehozhat és megtekinthet találkozókat. Ez egy gyors módja annak is, hogy megtekintse a Zendesk-fiókjában található jegyeket.

✅ A Zendesk előnyei

All-in-one opció széles körű ügyfélkör számára

Kényelmes és megbízható élő csevegési megoldások

Részletes jelentések és elemzések

Több száz Zendesk integráció

Mobil verzió is elérhető

Rugalmas árak

❌ A Zendesk hátrányai

Kis szervezetek számára meglehetősen drága

Új felhasználók számára nehezen érthető

Adatexportálási nehézségek

Navigációs kihívások

💸 Zendesk árak

A Zendesk ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 5 dollártól kezdődik felhasználónként.

💬 Zendesk ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

19. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook segítségével könnyedén foglalhat ügyfeleket, kezelhet projekteket, végezhet konzultációkat és küldhet számlákat. Összekapcsolhatja Calendly-fiókját a HoneyBookkal, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot hozzon létre és szinkronizálja a két fiók fontos adatait.

✅ HoneyBook előnyei

A műszerfal több feladat egyidejű megtekintését támogatja

Testreszabható fiókok

Automatikus számlák

Mobilalkalmazással rendelkezik

❌ HoneyBook hátrányok

Nehézségek a projektek létrehozásában

Csak néhány integrációt támogat

Nem alkalmas nagy csapatok számára

Korlátozott fizetési lehetőségek

💸 HoneyBook árak

A HoneyBook korlátlan csomagot kínál havi 39 dollárért.

💬 HoneyBook ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

20. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egyesíti a csevegést, a videohívásokat és a webkonferenciákat egy felületen, lehetővé téve a felhasználók számára a közös munkát.

A Microsoft Teams és a Calendly integrációja lehetővé teszi, hogy gyorsan elkezdje az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését.

Egy egyszerű linkkel a fiókjaihoz hozzáférhet, és mindkét platformon elkezdheti az esemény előkészítését, valamint a Microsoft Teams-ből közvetlenül megoszthatja a naptár meghívókat a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

✅ A Microsoft Teams előnyei

Hasznos ügyfélszolgálat

Zökkenőmentes fájlmentési folyamat

Ingyenes a Microsoft 365 felhasználók számára

❌ A Microsoft Teams hátrányai

Túl sok felesleges eszköz, amelyek megtöltik a tárhelyet

Biztonsági aggályok

Korlátozott csatornák csapatonként

💸 Microsoft Teams árak

A Microsoft Teams minden Microsoft 365 felhasználó számára ingyenes, a prémium csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik.

💬 Microsoft Teams ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

21. Google Analytics

a Google Analytics segítségével

A Calendly-fiókjának a Google Analyticshez való csatlakoztatása egyszerű módja annak, hogy megnézze, mely napok és időpontok a legnépszerűbbek. Értékes betekintést nyerhet abba, hogy az ügyfelek mikor elérhetőek, méghozzá részletesebb szinten.

Ha rendelkezik egy eszközzel, amely segít a kampánycsatornák mérésében, időt és pénzt takaríthat meg marketingstratégiáiban.

A Calendly-Google Analytics integráció csak a Professional Calendly fiókkal vagy annál magasabb szintű fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhető.

✅ Google Analytics előnyei

Jobb láthatóság

Átfogó adatelemzés

Mobilbarát

Az új felhasználók az Analytics Academy-n tanulhatnak.

❌ Google Analytics hátrányai

A 360-as csomag nem alkalmas mikrovállalkozások számára.

💸 Google Analytics árak

A Google Analytics ingyenes csomaggal és prémium 360 csomaggal rendelkezik, amelynek ára havi 12 500 dollártól kezdődik.

💬 Google Analytics ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Alakítsa át projektmenedzsmentjét a legjobb Calendly integrációkkal!

Nehéz lehet eldönteni, melyik CRM integrálható legjobban a Calendly-fiókjával, de mi tökéletes megoldást kínálunk Önnek. A projektmenedzsmenttel járó nyüzsgés és rohanás mellett szüksége van egy olyan eszközre, amely lehetővé teszi, hogy egy irányítópulton keresztül hozzáférjen az összes találkozójához, miközben egyszerűsíti az ügyfeleivel való kommunikációt is.

A ClickUp egy ingyenesen használható eszköz, amely all-in-one megoldást kínál projektmenedzsment igényeinek kielégítésére. Ingyenes funkciói lehetővé teszik az automatizálás használatát, feladatok létrehozását és kiosztását, valamint céljainak könnyed elérését.