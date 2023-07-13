A 21 legjobb Calendly integráció, amit 2025-ben érdemes ismerni

A Calendly gyorsan az egyik vezető naptárszervező alkalmazássá vált, és erre jó oka van. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy gyorsan létrehozzon egy online naptárat, és ügyfelei kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb időpontokat a találkozókra.
Ennek az eszköznek egy másik nagy előnye a számos elérhető Calendly integráció. API-ja könnyen integrálható több mint 30 vezető webalkalmazással, többek között a ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook és még sok más alkalmazással.
Annyi mindent találtunk, hogy úgy döntöttünk, összeállítunk egy listát a 21 legjobb Calendly integrációról, amelyekkel kényelmesen hozhat létre új eseményeket közvetlenül az alkalmazásokban, és automatikusan szinkronizálhatja azokat a fiókjával.
21 legjobb Calendly integráció, amire most szüksége van
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munkájuk egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az Ön életének legjobb termelékenységéért.
A Calendly és a ClickUp integrációja időtakarékos funkciókkal van tele, így egy helyen követheti nyomon a találkozókat, a feladatokat és a projekteket! Ha további okra van szüksége: az eseményinformációk automatikusan importálódnak a ClickUpba, amikor valaki időpontot foglal a Calendlyben. 🤩
ClickUp gondolattérképek
A ClickUp Mind Maps minden, amire szüksége van ahhoz, hogy egy érintéssel kidolgozza és kibővítse ötleteit. Lehetővé teszi, hogy:
- Hozzon létre és ütemezzen feladatok és alfeladatok
- Hívja meg és ossza meg projektjét a munkaterületén kívüli személyekkel
- Szűrje ki az üres ágakat, hogy a legfontosabb feladatok jól láthatóak legyenek.
ClickUp Notepad
Ha nincs kéznél toll és papír, hogy leírja ötleteit, a ClickUp Notepad segít:
- Nyissa meg jegyzetét teljes képernyős módban
- Formázás rich text szerkesztéssel
- Jegyzeteljen böngészés közben
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboard vonzóvá teszi prezentációját azáltal, hogy lehetővé teszi a következőket:
- Alakzatokat, képeket és összekötőket is beilleszthet projektjébe.
- A gyorsbillentyűkkel elérheti a szerkesztés gombokat.
- Állítsa be a Whiteboardot személyes használatra
✅ A ClickUp előnyei
- Szervezze meg a logisztikát és testreszabja a cselekvési terveket az egyes ütemtervek alapján.
- Bármilyen eszközön elérhető – mobilon, asztali számítógépen, hangsegéden és más eszközökön is.
- Tekintse meg összes ügyfelét és azok naptárának elérhetőségét egy helyen
- Kérjen segítséget az iparág legjobban értékelt ügyfélszolgálat ától.
- Csatlakoztassa ClickUp-fiókját több mint 100 integrációhoz
❌ ClickUp hátrányok
- Még nem minden ClickUp nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre! 🔮
- Nincs műszerfal-export funkció
💸 ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag (leginkább személyes használatra ajánlott) Kanban táblák Korlátlan feladatok és tagok Együttműködési dokumentumok 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
- Kanban táblák
- Korlátlan feladatok és tagok
- Kollaboratív dokumentumok
- 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
- Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap) A Free Forever csomagban szereplő összes szolgáltatás Erőforrás-kezelés Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők Agilis jelentések és még sok más
- Minden, ami az örökre ingyenes csomagban benne van
- Erőforrás-kezelés
- Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők
- Agilis jelentések és még sok más
- Üzleti terv (közepes méretű csapatok számára ideális, 12 USD/tag/hó) Az Unlimited tervben szereplő összes szolgáltatás Egyedi jelentések Fejlett automatizálás, időkövetés és irányítópult funkciók Idővonalak, gondolattérképek és még sok más
- Minden, ami az Unlimited csomagban benne van
- Egyedi jelentések
- Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók
- Idővonalak, gondolattérképek és még sok más
- Kanban táblák
- Korlátlan feladatok és tagok
- Kollaboratív dokumentumok
- 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
- Minden, ami az örökre ingyenes csomagban benne van
- Erőforrás-kezelés
- Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők
- Agilis jelentések és még sok más
- Minden, ami az Unlimited csomagban benne van
- Egyedi jelentések
- Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók
- Idővonalak, gondolattérképek és még sok más
👉 Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, örömmel segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.
💬 ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (3880+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Calendly alternatívákat!
2. Typeform
A Typeform egy olyan eszköz, amely online felmérések, kvízek és beszélgetések terén vált népszerűvé. Néhány kattintással hozzáadhatja a Calendly-t a Typeform-hoz, hogy a válaszadók találkozókat foglalhassanak Önnel.
A Calendly-Typeform integráció nagyobb kényelmet, jobb szervezést és nagyobb átláthatóságot biztosít. Az egyik oldalon végzett bármilyen változtatás azonnal megjelenik a másik oldalon is.
✅ A Typeform előnyei
- Korlátlan számú űrlap és felmérés készítésére ad lehetőséget.
- Kiváló ügyfélszolgálati csapat
- Gyönyörűen megtervezett felület
- Könnyen létrehozható űrlapok
- Ingyenes API-t kínál
❌ Typeform hátrányok
- Android-eszközökön nem elérhető.
- Viszonylag magas árak
💸 Typeform árak
- A Typeform ingyenes csomagot kínál, amely havonta legfeljebb 100 válaszra jogosít. A felhasználók emellett havi 29 dollártól kezdődő fizetős csomagokat is igénybe vehetnek.
💬 Typeform ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
3. Slack
A Slack egy vezető termelékenységi eszköz, amelyet felhasználhat találkozók ütemezésére, valamint üzenetek küldésére és fogadására ügyfelektől és munkatársaktól. Jól működik a Calendly-vel, hogy találkozói könnyebben elérhetők legyenek az ügyfelek és a csapata számára. Ez az egyik legnépszerűbb Calendly integráció, mert lehetővé teszi új felhasználók meghívását, találkozók részleteinek hozzáadását és emlékeztetőket küldeni a résztvevőknek.
✅ A Slack előnyei
- Csatornák privát, nyilvános, megosztott vagy több munkaterületes beállítása
- Asztali és mobil eszközökre is reagál
- Csatornák létrehozása a vállalatával
- Könnyedén ossza meg a feladatokat
❌ Slack hátrányok
- A túl sok értesítés zavaró lehet
- A csomagjától függően korlátozott fájltárolási lehetőség
- A beszélgetéseket 2 hét után automatikusan törli.
💸 Slack árak
- A Slack ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára 6,67 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődik.
💬 Slack ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 29 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)
4. Webex
Ez a webalapú videokonferencia-eszköz integrálódik a Calendly-vel, így a találkozó részleteit felveheti a naptárába. Emellett minden résztvevőt naprakészen tart azáltal, hogy emlékeztetőket küld nekik a fontos eseményekről.
A Webex-Calendly integráció ideális lehet Önnek, ha mindig úton van, és biztosra akar menni, hogy soha nem hagy ki fontos megbeszéléseket vagy határidőket.
✅ A Webex előnyei
- Gyorsan bemutatja az előadókat, és lehetővé teszi a táblák gyors létrehozását.
- Találkozók rögzítése offline hivatkozásokhoz
- Zökkenőmentes online értekezletek
- Minden eszközön reagál
- Egyszerű felhasználói felület
❌ A Webex hátrányai
- A felhasználóknak a használat előtt le kell tölteniük a bővítményt.
- Az Internet Explorer az alapértelmezett böngésző.
- Alacsony minőségű webes verzió
💸 Webex árak
- A Webex alapszintű ingyenes csomagja legfeljebb 100 résztvevőt engedélyez. A prémium csomagok ára havi 13,50 dollártól kezdődik.
💬 Webex ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 6000 értékelés)
5. HubSpot
A HubSpot és a Calendly integrációja lehetővé teszi az események zökkenőmentes szinkronizálását, hogy tevékenységi áramot hozzon létre a HubSpotban. Ez új lehetőségeket nyit meg a nyomon követéshez.
A HubSpot integráció segít megőrizni az új kapcsolatok adatait, miközben a meglévő adatbázist is frissíti az új tevékenységekkel. Ezzel a funkcióval időt nyerhet, hogy más fontos tevékenységekre, például az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére koncentrálhasson.
✅ HubSpot előnyei
- Összegyűjti az összes fájlt egy helyen
- Könnyen integrálható más eszközökkel
- A HubSpot Academy oktatóanyagot kínál.
- Felhasználóbarát platform
❌ HubSpot hátrányok
- A kategóriájában található más eszközökhöz képest meglehetősen drága.
- A technikai támogatás költségei magasak lehetnek.
- A ingyenes próbaidőszak hét napra korlátozódik.
- Nincs egyszeri havi számlázás
💸 HubSpot árak
- A HubSpot ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 50 dollártól kezdődik, és évente kerülnek számlázásra.
💬 HubSpot ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
6. LinkedIn
A Calendly böngészőbővítményével kihasználhatja az ütemezés automatizálásának előnyeit, miközben üzeneteket küld a LinkedIn-en. Ezzel könnyedén megoszthatja Calendly linkjét potenciális ügyfelekkel és jelöltekkel anélkül, hogy el kellene hagynia a LinkedIn oldalát.
Kiválaszthat speciális találkozókat VIP-k és fontos kapcsolatok számára is. Csoportos találkozó tervezésekor az integráció segítségével létrehozhat egy szavazást a meghívottak számára, hogy mindenki számára megfelelő időpontot válasszanak.
✅ A LinkedIn előnyei
- Költséghatékony megoldás szigorú költségvetéssel dolgozó magánszemélyek számára
- Folyamatos hírek és frissítések
- Hatalmas hálózati lehetőségek
- Keresőmotorbarát
❌ A LinkedIn hátrányai
- Túl sok személyes adatot kér a profil beállításához
- Túl sok spam üzenet
- Időbe telik, mire észreveszik
- Drága prémium csomagok
💸 LinkedIn árak
- A LinkedIn ingyenes csomagot és prémium csomagokat kínál, amelyek ára havi 29,99 dollártól kezdődik.
💬 LinkedIn ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
7. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign egy automatizálási platform, amely segít a vállalkozásoknak értelmes kapcsolatokat kialakítani ügyfeleikkel. A személyre szabás, a központosított kommunikáció és a szegmentálás minden csatornán és az ügyfél életciklusának egészében megvalósul. A felhasználók még tovább gyorsíthatják értékesítési folyamataikat az ActiveCampaign és a Calendly integrálásával az automatizált találkozóütemezés érdekében!
✅ ActiveCampaign előnyei
- Töltse ki automatikusan naptárát a megbeszélésekkel, és használja a Calendly foglalási folyamatából gyűjtött információkat.
- Hozzon létre vagy frissítsen ügyleteket az értékesítési folyamatában, amikor egy kapcsolat megbeszélést foglal, módosít vagy töröl a Calendly-ben.
- Adjon hozzá névjegyeket bizonyos listákhoz vagy szegmensekhez az általuk megadott információk alapján.
- Az ActiveCampaign egyedi mezőivel könnyedén térképezheti fel egyedi kérdéseit.
❌ ActiveCampaign hátrányai
- A testreszabás a fizetős prémium csomagokban érhető el.
- A űrlapok és az automatizálás tervezésének testreszabási lehetőségeinek hiánya
💸 ActiveCampaign árak
- Kérjen árajánlatot az ActiveCampaign-től
💬 ActiveCampaign ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)
8. Workato
A Workato egy automatizálási platform, amely a munkavégzéshez szükséges erőforrások csökkentésével javítja a munkavállalók és az ügyfelek számára a folyamatokat. A felhasználóknak lehetőségük van konkrét kiváltó események és műveletek beállítására a komplex munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
✅ A Workato előnyei
- A Workato receptek nulláról vagy sablonok alapján is elkészíthetők.
- Kiterjedt integrációs könyvtár natív csatlakozókkal
- Közösségi könyvtár automatizálási ötletekhez
❌ Workato hátrányok
- Megtanulása és a csapat tagjainak betanítása meredek tanulási görbét igényel.
- Ingyenes csomag nem elérhető.
💸 Workato árak
- Kérjen egyedi árajánlatot a Workato-tól
💬 Workato ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
9. Zapier
A Zapier egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi több alkalmazás összekapcsolását a Calendly-fiókjával. Használatával egy alkalmazásban eseményt indíthat el, amikor egy másik alkalmazás egy adott parancsot kap.
Ez a Calendly integrációk listáján azért tetszik nekünk, mert megszünteti az adminisztratív feladatok terhét, így Ön a legfontosabb prioritásokkal foglalkozhat. Sajnos csak akkor érheti el, ha Calendly Professional csomagot használ.
✅ A Zapier előnyei
- Hatékony feladat-automatizálás a Zap funkcióval
- Könnyen használható és kényelmes irányítópult
- Átfogó feladatelőzmények
- Rugalmas árazás
❌ A Zapier hátrányai
- A megtanulása kihívást jelenthet
- A hibák kijavítása időbe telhet.
- Nem támogatja az összes integrációt.
- A prémium alkalmazásokhoz magasabb szintű előfizetés szükséges
- A Zaps összeomlása
💸 Zapier árak
- A Zapier ingyenes csomagot és havi 19,99 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.
💬 Zapier ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)
10. Zoho
A Zoho egy all-in-one felhőalapú csomag vállalkozások számára. Számos hasznos alkalmazással rendelkezik, a projektmenedzsmenttől a könyvelésig.
Zoho-fiókját integrálhatja a Calendly-vel, hogy megtekintse minden olyan eseményt, amelyet ügyfelei lefoglalnak vagy lemondanak. Ha rendelkezik ezzel az integrációval, nem kell elhagynia a Zoho-t, hogy időpontokat állítson be a Calendly-ben. Minden a fiókja felületén történik.
✅ Zoho előnyei
- Könnyű hozzáférés a releváns ügyféladatokhoz
- Könnyű testreszabás a különböző igényekhez
- Több száz egyéb integrációt támogat
- Kényelmes árazási tervezetek
❌ Zoho hátrányok
- Problémák a kampánykezelő eszközökkel
- Nehéz importálni a közösségi oldalakról
- Az ügyfélszolgálat időigényes
- A felhasználók hibákat tapasztalhatnak.
💸 Zoho árak
- A Zoho ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 31 dollártól kezdődő áron.
💬 Zoho ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 5400 értékelés)
11. Pendo
A Pendo egy termékbevezetési platform, amely alkalmazáson belüli útmutatókon keresztül segít javítani az ügyfelek bevezetését és a funkciók elfogadását. A vállalkozások kivételes digitális élményt tudnak nyújtani és maximalizálni tudják az ügyfélmegtartást. A Calendly segítségével a csapatok beágyazhatnak egy Calendly-találkozó-felugró ablakot az alkalmazáson belüli üzenetekbe.
✅ A Pendo előnyei
- Automatizálja a találkozók ütemezését, hogy csökkentse a manuális munkát
- Használja a viselkedési adatokat a találkozók üzeneteinek jobb célzására
- Minden Pendo Guide felhasználó számára elérhető.
❌ Pendo hátrányai
- A testreszabási lehetőségek korlátozottak az ügyfélprofilok esetében.
- A feltételes szabályok beállítása nehéz lehet.
💸 Pendo árak
- Kérjen árajánlatot a Pendótól
💬 Pendo ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)
12. Salesforce
A Salesforce-Calendly integráció megkönnyíti az új potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését azáltal, hogy új potenciális ügyfeleket vagy lehetőségeket generál. Az integráció frissíti a már meglévő adatokat is a mentett potenciális ügyfelekről.
A Salesforce-fiókjának Calendly-vel való integrálása több értékesítési időt biztosít az értékesítési képviselőinek, miközben a felső vezetésnek pontos adatokat nyújt a döntéshozatalhoz az értekezletek során.
✅ Salesforce előnyei
- A műszerfal testreszabható.
- Szinte minden eszközön kompatibilis
❌ Salesforce hátrányai
- Kisvállalkozások számára nem alkalmas
- Bonyolult megtanulni és alkalmazkodni
- Gyenge ügyfélszolgálat
💸 Salesforce árak
- A Salesforce havi 25 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál felhasználónként.
💬 Salesforce ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)
13. Mailchimp
A Mailchimp hatékony módszer az e-mailek küldésének időzítésére és helyszínének megadására. Segít a közösségi média tevékenységek és más CRM-ek kezelésében is.
A Calendly-Mailchimp integráció lehetővé teszi, hogy a Calendly meghívottjainak adatait szinkronizálja a Mailchimp fiókjával. Miután megkapta ezeket az információkat, felhasználhatja őket automatizált feladatok létrehozásához, beleértve a nyomon követő e-mailek küldését is.
✅ Mailchimp előnyei
- Könnyű hozzáférés átfogó összehasonlító mutatókhoz
- Testreszabható e-mail sablonok
- Több integrációt is lehetővé tesz
❌ Mailchimp hátrányai
- Nehézségek a tagság alapú webhely beállítása során
- Nincs túl sok sablonlehetőség
- Kényelmetlen felület
💸 Mailchimp árak
- A Mailchimp ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 11 dollártól kezdődő áron.
💬 Mailchimp ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 11 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)
14. Stripe
Az online fizetéseknek a lehető legegyszerűbbnek és legzökkenőmentesebbnek kell lenniük, különösen a kisebb vagy új vállalkozások számára. A Stripe integrációval a hitelkártyás fizetések elfogadása gyerekjáték lesz a Calendly felhasználók számára.
Használatával bármilyen fizetést beszedhet, függetlenül a pénznemtől. Ráadásul időt takaríthat meg azzal, hogy a fizetési feltételeket már az ütemezés során megadja.
✅ A Stripe előnyei
- Számos integrációt támogat
- Átlátható fizetési folyamat
- Megbízható ügyfélszolgálat
- Nincsenek rejtett költségek
❌ Stripe hátrányok
- Csak 44 országra korlátozódik.
- A beállításhoz szakértői ismeretekre lehet szükség.
💸 Stripe árak
- A Stripe a feldolgozott fizetések alapján fizetésenkénti árazást kínál.
💬 Stripe ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
15. PayPal
A PayPal és a Calendly integrációja megkönnyíti a találkozókért fizetendő összegek kérését. Egy gombnyomással elküldhet számlát ügyfeleinek a PayPal-on keresztül, miután a Calendly-n keresztül lefoglalta a találkozót.
A számlákat ezután elküldjük a PayPal-fiókjába, így azokat egy helyen tekintheti meg. A Calendly-PayPal integráció használata nemcsak egyszerű, hanem költséghatékony és kényelmes is.
✅ PayPal előnyei
- Gyakori kedvezmények hűséges ügyfeleknek
- Minden tranzakció rögzítése
- Mobilbarát
- Biztonságos titkosítás
❌ PayPal hátrányok
- Fagyaszthatja fiókját
- A csalások és adathalász kísérletek egyik fő célpontja
- Nemkívánatos ügyfélszolgálat
💸 PayPal árak
- A PayPal feldolgozási díjai tranzakciónként 1,9–3,5 százalék között mozognak.
💬 PayPal ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)
16. GoToMeeting
A GoToMeeting egy olyan platform, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy naptárszolgáltatáson keresztül ülést és hívásokat ütemezzen. A GoToMeeting-fiókjának a Calendly-hez való csatlakoztatásával zökkenőmentesen létrehozhat megfelelő konferencia-linkeket az eseményeihez.
✅ A GoToMeeting előnyei
- Teljes ellenőrzés a résztvevők felett
- Dokumentumok egyszerű megosztása
- Alkalmas nagy létszámú találkozókhoz
- Több integrációt támogat
❌ GoToMeeting hátrányai
- Kiváló minőségű berendezések szükségesek
- A csevegési lehetőségek korlátozottak lehetnek
- A csatlakozáshoz nagy sávszélességre lehet szükség.
💸 GoToMeeting árak
- A GoToMeeting csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik, éves számlázással.
💬 GoToMeeting ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 12 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)
17. Intercom
Ha az Intercomot használja élő csevegéshez, akkor azt felhasználhatja arra, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a Calendlybe hozza. A Calendly for Intercom alkalmazás lehetővé teszi a legfontosabb potenciális ügyfeleinek, hogy közvetlenül a Messenger segítségével egyeztessenek Önnel találkozókat.
Amint potenciális ügyfelei felhívást kezdeményeznek, a Calendly létrehozza az eseményt, és felveszi azt a naptárába, az összes linkkel és emlékeztetővel együtt.
✅ Az Intercom előnyei
- Szép és felhasználóbarát felület
- Különböző integrációkat tesz lehetővé
- Támogatja a botokat és az élő csevegést
- Testreszabható csevegőrobotok
❌ Az Intercom hátrányai
- Instabil, zavaros és magas árképzési modell
- Csak weboldalakra korlátozva
- Időbe telik más CRM-ekkel
- Barátságtalan ügyfélszolgálat
💸 Intercom árak
- Az Intercom ingyenes és fizetős csomagokat kínál, 59 dollártól havonta.
💬 Intercom ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
18. Zendesk
A Zendesk Calendly integrációval hatékonyan és azonnal létrehozhat és megtekinthet találkozókat. Ez egy gyors módja annak is, hogy megtekintse a Zendesk-fiókjában található jegyeket.
✅ A Zendesk előnyei
- All-in-one opció széles körű ügyfélkör számára
- Kényelmes és megbízható élő csevegési megoldások
- Részletes jelentések és elemzések
- Több száz Zendesk integráció
- Mobil verzió is elérhető
- Rugalmas árak
❌ A Zendesk hátrányai
- Kis szervezetek számára meglehetősen drága
- Új felhasználók számára nehezen érthető
- Adatexportálási nehézségek
- Navigációs kihívások
💸 Zendesk árak
- A Zendesk ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 5 dollártól kezdődik felhasználónként.
💬 Zendesk ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
19. HoneyBook
A HoneyBook segítségével könnyedén foglalhat ügyfeleket, kezelhet projekteket, végezhet konzultációkat és küldhet számlákat. Összekapcsolhatja Calendly-fiókját a HoneyBookkal, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot hozzon létre és szinkronizálja a két fiók fontos adatait.
✅ HoneyBook előnyei
- A műszerfal több feladat egyidejű megtekintését támogatja
- Testreszabható fiókok
- Automatikus számlák
- Mobilalkalmazással rendelkezik
❌ HoneyBook hátrányok
- Nehézségek a projektek létrehozásában
- Csak néhány integrációt támogat
- Nem alkalmas nagy csapatok számára
- Korlátozott fizetési lehetőségek
💸 HoneyBook árak
- A HoneyBook korlátlan csomagot kínál havi 39 dollárért.
💬 HoneyBook ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)
20. Microsoft Teams
A Microsoft Teams egyesíti a csevegést, a videohívásokat és a webkonferenciákat egy felületen, lehetővé téve a felhasználók számára a közös munkát.
A Microsoft Teams és a Calendly integrációja lehetővé teszi, hogy gyorsan elkezdje az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését.
Egy egyszerű linkkel a fiókjaihoz hozzáférhet, és mindkét platformon elkezdheti az esemény előkészítését, valamint a Microsoft Teams-ből közvetlenül megoszthatja a naptár meghívókat a zökkenőmentes együttműködés érdekében.
✅ A Microsoft Teams előnyei
- Hasznos ügyfélszolgálat
- Zökkenőmentes fájlmentési folyamat
- Ingyenes a Microsoft 365 felhasználók számára
❌ A Microsoft Teams hátrányai
- Túl sok felesleges eszköz, amelyek megtöltik a tárhelyet
- Biztonsági aggályok
- Korlátozott csatornák csapatonként
💸 Microsoft Teams árak
- A Microsoft Teams minden Microsoft 365 felhasználó számára ingyenes, a prémium csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik.
💬 Microsoft Teams ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)
21. Google Analytics
A Calendly-fiókjának a Google Analyticshez való csatlakoztatása egyszerű módja annak, hogy megnézze, mely napok és időpontok a legnépszerűbbek. Értékes betekintést nyerhet abba, hogy az ügyfelek mikor elérhetőek, méghozzá részletesebb szinten.
Ha rendelkezik egy eszközzel, amely segít a kampánycsatornák mérésében, időt és pénzt takaríthat meg marketingstratégiáiban.
A Calendly-Google Analytics integráció csak a Professional Calendly fiókkal vagy annál magasabb szintű fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhető.
✅ Google Analytics előnyei
- Jobb láthatóság
- Átfogó adatelemzés
- Mobilbarát
- Az új felhasználók az Analytics Academy-n tanulhatnak.
❌ Google Analytics hátrányai
- A 360-as csomag nem alkalmas mikrovállalkozások számára.
💸 Google Analytics árak
- A Google Analytics ingyenes csomaggal és prémium 360 csomaggal rendelkezik, amelynek ára havi 12 500 dollártól kezdődik.
💬 Google Analytics ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
Alakítsa át projektmenedzsmentjét a legjobb Calendly integrációkkal!
Nehéz lehet eldönteni, melyik CRM integrálható legjobban a Calendly-fiókjával, de mi tökéletes megoldást kínálunk Önnek. A projektmenedzsmenttel járó nyüzsgés és rohanás mellett szüksége van egy olyan eszközre, amely lehetővé teszi, hogy egy irányítópulton keresztül hozzáférjen az összes találkozójához, miközben egyszerűsíti az ügyfeleivel való kommunikációt is.
A ClickUp egy ingyenesen használható eszköz, amely all-in-one megoldást kínál projektmenedzsment igényeinek kielégítésére. Ingyenes funkciói lehetővé teszik az automatizálás használatát, feladatok létrehozását és kiosztását, valamint céljainak könnyed elérését.