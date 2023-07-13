ClickUp blog
A 21 legjobb Calendly integráció, amit 2025-ben érdemes ismerni

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2023. július 13.

A Calendly gyorsan az egyik vezető naptárszervező alkalmazássá vált, és erre jó oka van. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy gyorsan létrehozzon egy online naptárat, és ügyfelei kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb időpontokat a találkozókra.

Ennek az eszköznek egy másik nagy előnye a számos elérhető Calendly integráció. API-ja könnyen integrálható több mint 30 vezető webalkalmazással, többek között a ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook és még sok más alkalmazással.

Annyi mindent találtunk, hogy úgy döntöttünk, összeállítunk egy listát a 21 legjobb Calendly integrációról, amelyekkel kényelmesen hozhat létre új eseményeket közvetlenül az alkalmazásokban, és automatikusan szinkronizálhatja azokat a fiókjával.

21 legjobb Calendly integráció, amire most szüksége van

1. ClickUp

Clickup integráció a Calendly-vel
Hozzáférés a ClickUp-hoz bármilyen eszközről, bárhol, bármikor

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munkájuk egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az Ön életének legjobb termelékenységéért.

A Calendly és a ClickUp integrációja időtakarékos funkciókkal van tele, így egy helyen követheti nyomon a találkozókat, a feladatokat és a projekteket! Ha további okra van szüksége: az eseményinformációk automatikusan importálódnak a ClickUpba, amikor valaki időpontot foglal a Calendlyben. 🤩

ClickUp gondolattérképek

A ClickUp Mind Maps minden, amire szüksége van ahhoz, hogy egy érintéssel kidolgozza és kibővítse ötleteit. Lehetővé teszi, hogy:

  • Hozzon létre és ütemezzen feladatok és alfeladatok
  • Hívja meg és ossza meg projektjét a munkaterületén kívüli személyekkel
  • Szűrje ki az üres ágakat, hogy a legfontosabb feladatok jól láthatóak legyenek.
Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp alkalmazásban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

ClickUp Notepad

Tartsa rendezett állapotban jegyzetét és teendőit ellenőrzőlisták segítségével.

Ha nincs kéznél toll és papír, hogy leírja ötleteit, a ClickUp Notepad segít:

  • Nyissa meg jegyzetét teljes képernyős módban
  • Formázás rich text szerkesztéssel
  • Jegyzeteljen böngészés közben

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboard vonzóvá teszi prezentációját azáltal, hogy lehetővé teszi a következőket:

  • Alakzatokat, képeket és összekötőket is beilleszthet projektjébe.
  • A gyorsbillentyűkkel elérheti a szerkesztés gombokat.
  • Állítsa be a Whiteboardot személyes használatra
Ötleteljen, jegyzeteket fűzzön hozzá, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon!

✅ A ClickUp előnyei

  • Szervezze meg a logisztikát és testreszabja a cselekvési terveket az egyes ütemtervek alapján.
  • Bármilyen eszközön elérhető – mobilon, asztali számítógépen, hangsegéden és más eszközökön is.
  • Tekintse meg összes ügyfelét és azok naptárának elérhetőségét egy helyen
  • Kérjen segítséget az iparág legjobban értékelt ügyfélszolgálat ától.
  • Csatlakoztassa ClickUp-fiókját több mint 100 integrációhoz

❌ ClickUp hátrányok

  • Még nem minden ClickUp nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre! 🔮
  • Nincs műszerfal-export funkció

💸 ClickUp árak

  • Örökre ingyenes csomag (leginkább személyes használatra ajánlott) Kanban táblák Korlátlan feladatok és tagok Együttműködési dokumentumok 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
  • Kanban táblák
  • Korlátlan feladatok és tagok
  • Kollaboratív dokumentumok
  • 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
  • Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap) A Free Forever csomagban szereplő összes szolgáltatás Erőforrás-kezelés Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők Agilis jelentések és még sok más
  • Minden, ami az örökre ingyenes csomagban benne van
  • Erőforrás-kezelés
  • Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők
  • Agilis jelentések és még sok más
  • Üzleti terv (közepes méretű csapatok számára ideális, 12 USD/tag/hó) Az Unlimited tervben szereplő összes szolgáltatás Egyedi jelentések Fejlett automatizálás, időkövetés és irányítópult funkciók Idővonalak, gondolattérképek és még sok más
  • Minden, ami az Unlimited csomagban benne van
  • Egyedi jelentések
  • Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók
  • Idővonalak, gondolattérképek és még sok más
  • Kanban táblák
  • Korlátlan feladatok és tagok
  • Kollaboratív dokumentumok
  • 24/7 ügyfélszolgálat és még sok más
  • Minden, ami az örökre ingyenes csomagban benne van
  • Erőforrás-kezelés
  • Korlátlan tárhely, irányítópultok, egyéni mezők
  • Agilis jelentések és még sok más
  • Minden, ami az Unlimited csomagban benne van
  • Egyedi jelentések
  • Fejlett automatizálás, időkövetés és műszerfal funkciók
  • Idővonalak, gondolattérképek és még sok más

👉 Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, örömmel segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.

💬 ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (3880+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)

2. Typeform

Typeform integráció a Calendly-vel
via Typeform

A Typeform egy olyan eszköz, amely online felmérések, kvízek és beszélgetések terén vált népszerűvé. Néhány kattintással hozzáadhatja a Calendly-t a Typeform-hoz, hogy a válaszadók találkozókat foglalhassanak Önnel.

A Calendly-Typeform integráció nagyobb kényelmet, jobb szervezést és nagyobb átláthatóságot biztosít. Az egyik oldalon végzett bármilyen változtatás azonnal megjelenik a másik oldalon is.

✅ A Typeform előnyei

  • Korlátlan számú űrlap és felmérés készítésére ad lehetőséget.
  • Kiváló ügyfélszolgálati csapat
  • Gyönyörűen megtervezett felület
  • Könnyen létrehozható űrlapok
  • Ingyenes API-t kínál

Typeform hátrányok

  • Android-eszközökön nem elérhető.
  • Viszonylag magas árak

💸 Typeform árak

  • A Typeform ingyenes csomagot kínál, amely havonta legfeljebb 100 válaszra jogosít. A felhasználók emellett havi 29 dollártól kezdődő fizetős csomagokat is igénybe vehetnek.

💬 Typeform ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

3. Slack

Slack integráció a Calendly-vel
a Slacken keresztül

A Slack egy vezető termelékenységi eszköz, amelyet felhasználhat találkozók ütemezésére, valamint üzenetek küldésére és fogadására ügyfelektől és munkatársaktól. Jól működik a Calendly-vel, hogy találkozói könnyebben elérhetők legyenek az ügyfelek és a csapata számára. Ez az egyik legnépszerűbb Calendly integráció, mert lehetővé teszi új felhasználók meghívását, találkozók részleteinek hozzáadását és emlékeztetőket küldeni a résztvevőknek.

✅ A Slack előnyei

  • Csatornák privát, nyilvános, megosztott vagy több munkaterületes beállítása
  • Asztali és mobil eszközökre is reagál
  • Csatornák létrehozása a vállalatával
  • Könnyedén ossza meg a feladatokat

❌ Slack hátrányok

  • A túl sok értesítés zavaró lehet
  • A csomagjától függően korlátozott fájltárolási lehetőség
  • A beszélgetéseket 2 hét után automatikusan törli.

💸 Slack árak

  • A Slack ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára 6,67 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődik.

💬 Slack ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 29 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)

4. Webex

Webex integráció a Calendly-vel
via Webex

Ez a webalapú videokonferencia-eszköz integrálódik a Calendly-vel, így a találkozó részleteit felveheti a naptárába. Emellett minden résztvevőt naprakészen tart azáltal, hogy emlékeztetőket küld nekik a fontos eseményekről.

A Webex-Calendly integráció ideális lehet Önnek, ha mindig úton van, és biztosra akar menni, hogy soha nem hagy ki fontos megbeszéléseket vagy határidőket.

✅ A Webex előnyei

  • Gyorsan bemutatja az előadókat, és lehetővé teszi a táblák gyors létrehozását.
  • Találkozók rögzítése offline hivatkozásokhoz
  • Zökkenőmentes online értekezletek
  • Minden eszközön reagál
  • Egyszerű felhasználói felület

❌ A Webex hátrányai

  • A felhasználóknak a használat előtt le kell tölteniük a bővítményt.
  • Az Internet Explorer az alapértelmezett böngésző.
  • Alacsony minőségű webes verzió

💸 Webex árak

  • A Webex alapszintű ingyenes csomagja legfeljebb 100 résztvevőt engedélyez. A prémium csomagok ára havi 13,50 dollártól kezdődik.

💬 Webex ügyfélértékelések

  • G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 6000 értékelés)

5. HubSpot

hubspot integráció calendly-vel
via HubSpot

A HubSpot és a Calendly integrációja lehetővé teszi az események zökkenőmentes szinkronizálását, hogy tevékenységi áramot hozzon létre a HubSpotban. Ez új lehetőségeket nyit meg a nyomon követéshez.

A HubSpot integráció segít megőrizni az új kapcsolatok adatait, miközben a meglévő adatbázist is frissíti az új tevékenységekkel. Ezzel a funkcióval időt nyerhet, hogy más fontos tevékenységekre, például az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére koncentrálhasson.

✅ HubSpot előnyei

  • Összegyűjti az összes fájlt egy helyen
  • Könnyen integrálható más eszközökkel
  • A HubSpot Academy oktatóanyagot kínál.
  • Felhasználóbarát platform

❌ HubSpot hátrányok

  • A kategóriájában található más eszközökhöz képest meglehetősen drága.
  • A technikai támogatás költségei magasak lehetnek.
  • A ingyenes próbaidőszak hét napra korlátozódik.
  • Nincs egyszeri havi számlázás

💸 HubSpot árak

  • A HubSpot ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 50 dollártól kezdődik, és évente kerülnek számlázásra.

💬 HubSpot ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

6. LinkedIn

LinkedIn integráció a Calendly-vel
a LinkedIn-en keresztül

A Calendly böngészőbővítményével kihasználhatja az ütemezés automatizálásának előnyeit, miközben üzeneteket küld a LinkedIn-en. Ezzel könnyedén megoszthatja Calendly linkjét potenciális ügyfelekkel és jelöltekkel anélkül, hogy el kellene hagynia a LinkedIn oldalát.

Kiválaszthat speciális találkozókat VIP-k és fontos kapcsolatok számára is. Csoportos találkozó tervezésekor az integráció segítségével létrehozhat egy szavazást a meghívottak számára, hogy mindenki számára megfelelő időpontot válasszanak.

✅ A LinkedIn előnyei

  • Költséghatékony megoldás szigorú költségvetéssel dolgozó magánszemélyek számára
  • Folyamatos hírek és frissítések
  • Hatalmas hálózati lehetőségek
  • Keresőmotorbarát

❌ A LinkedIn hátrányai

  • Túl sok személyes adatot kér a profil beállításához
  • Túl sok spam üzenet
  • Időbe telik, mire észreveszik
  • Drága prémium csomagok

💸 LinkedIn árak

  • A LinkedIn ingyenes csomagot és prémium csomagokat kínál, amelyek ára havi 29,99 dollártól kezdődik.

💬 LinkedIn ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

7. ActiveCampaign

activecampaign integráció calendly-vel
az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy automatizálási platform, amely segít a vállalkozásoknak értelmes kapcsolatokat kialakítani ügyfeleikkel. A személyre szabás, a központosított kommunikáció és a szegmentálás minden csatornán és az ügyfél életciklusának egészében megvalósul. A felhasználók még tovább gyorsíthatják értékesítési folyamataikat az ActiveCampaign és a Calendly integrálásával az automatizált találkozóütemezés érdekében!

✅ ActiveCampaign előnyei

  • Töltse ki automatikusan naptárát a megbeszélésekkel, és használja a Calendly foglalási folyamatából gyűjtött információkat.
  • Hozzon létre vagy frissítsen ügyleteket az értékesítési folyamatában, amikor egy kapcsolat megbeszélést foglal, módosít vagy töröl a Calendly-ben.
  • Adjon hozzá névjegyeket bizonyos listákhoz vagy szegmensekhez az általuk megadott információk alapján.
  • Az ActiveCampaign egyedi mezőivel könnyedén térképezheti fel egyedi kérdéseit.

❌ ActiveCampaign hátrányai

  • A testreszabás a fizetős prémium csomagokban érhető el.
  • A űrlapok és az automatizálás tervezésének testreszabási lehetőségeinek hiánya

💸 ActiveCampaign árak

  • Kérjen árajánlatot az ActiveCampaign-től

💬 ActiveCampaign ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)

8. Workato

Workato integráció a Calendly-vel
via Workato

A Workato egy automatizálási platform, amely a munkavégzéshez szükséges erőforrások csökkentésével javítja a munkavállalók és az ügyfelek számára a folyamatokat. A felhasználóknak lehetőségük van konkrét kiváltó események és műveletek beállítására a komplex munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

✅ A Workato előnyei

  • A Workato receptek nulláról vagy sablonok alapján is elkészíthetők.
  • Kiterjedt integrációs könyvtár natív csatlakozókkal
  • Közösségi könyvtár automatizálási ötletekhez

❌ Workato hátrányok

  • Megtanulása és a csapat tagjainak betanítása meredek tanulási görbét igényel.
  • Ingyenes csomag nem elérhető.

💸 Workato árak

  • Kérjen egyedi árajánlatot a Workato-tól

💬 Workato ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Zapier

Zapier integráció a Calendly-vel
a Zapier segítségével

A Zapier egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi több alkalmazás összekapcsolását a Calendly-fiókjával. Használatával egy alkalmazásban eseményt indíthat el, amikor egy másik alkalmazás egy adott parancsot kap.

Ez a Calendly integrációk listáján azért tetszik nekünk, mert megszünteti az adminisztratív feladatok terhét, így Ön a legfontosabb prioritásokkal foglalkozhat. Sajnos csak akkor érheti el, ha Calendly Professional csomagot használ.

✅ A Zapier előnyei

  • Hatékony feladat-automatizálás a Zap funkcióval
  • Könnyen használható és kényelmes irányítópult
  • Átfogó feladatelőzmények
  • Rugalmas árazás

❌ A Zapier hátrányai

  • A megtanulása kihívást jelenthet
  • A hibák kijavítása időbe telhet.
  • Nem támogatja az összes integrációt.
  • A prémium alkalmazásokhoz magasabb szintű előfizetés szükséges
  • A Zaps összeomlása

💸 Zapier árak

  • A Zapier ingyenes csomagot és havi 19,99 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

💬 Zapier ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

10. Zoho

zoho integráció calendly-vel
via Zoho

A Zoho egy all-in-one felhőalapú csomag vállalkozások számára. Számos hasznos alkalmazással rendelkezik, a projektmenedzsmenttől a könyvelésig.

Zoho-fiókját integrálhatja a Calendly-vel, hogy megtekintse minden olyan eseményt, amelyet ügyfelei lefoglalnak vagy lemondanak. Ha rendelkezik ezzel az integrációval, nem kell elhagynia a Zoho-t, hogy időpontokat állítson be a Calendly-ben. Minden a fiókja felületén történik.

✅ Zoho előnyei

  • Könnyű hozzáférés a releváns ügyféladatokhoz
  • Könnyű testreszabás a különböző igényekhez
  • Több száz egyéb integrációt támogat
  • Kényelmes árazási tervezetek

❌ Zoho hátrányok

  • Problémák a kampánykezelő eszközökkel
  • Nehéz importálni a közösségi oldalakról
  • Az ügyfélszolgálat időigényes
  • A felhasználók hibákat tapasztalhatnak.

💸 Zoho árak

  • A Zoho ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 31 dollártól kezdődő áron.

💬 Zoho ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 5400 értékelés)

11. Pendo

Pendo integráció a Calendly-vel
via Pendo

A Pendo egy termékbevezetési platform, amely alkalmazáson belüli útmutatókon keresztül segít javítani az ügyfelek bevezetését és a funkciók elfogadását. A vállalkozások kivételes digitális élményt tudnak nyújtani és maximalizálni tudják az ügyfélmegtartást. A Calendly segítségével a csapatok beágyazhatnak egy Calendly-találkozó-felugró ablakot az alkalmazáson belüli üzenetekbe.

✅ A Pendo előnyei

  • Automatizálja a találkozók ütemezését, hogy csökkentse a manuális munkát
  • Használja a viselkedési adatokat a találkozók üzeneteinek jobb célzására
  • Minden Pendo Guide felhasználó számára elérhető.

❌ Pendo hátrányai

  • A testreszabási lehetőségek korlátozottak az ügyfélprofilok esetében.
  • A feltételes szabályok beállítása nehéz lehet.

💸 Pendo árak

  • Kérjen árajánlatot a Pendótól

💬 Pendo ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

12. Salesforce

Salesforce integráció a Calendly-vel
via Salesforce

A Salesforce-Calendly integráció megkönnyíti az új potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését azáltal, hogy új potenciális ügyfeleket vagy lehetőségeket generál. Az integráció frissíti a már meglévő adatokat is a mentett potenciális ügyfelekről.

A Salesforce-fiókjának Calendly-vel való integrálása több értékesítési időt biztosít az értékesítési képviselőinek, miközben a felső vezetésnek pontos adatokat nyújt a döntéshozatalhoz az értekezletek során.

✅ Salesforce előnyei

  • A műszerfal testreszabható.
  • Szinte minden eszközön kompatibilis

❌ Salesforce hátrányai

  • Kisvállalkozások számára nem alkalmas
  • Bonyolult megtanulni és alkalmazkodni
  • Gyenge ügyfélszolgálat

💸 Salesforce árak

  • A Salesforce havi 25 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál felhasználónként.

💬 Salesforce ügyfélértékelések

  • G2: 4,2/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)

13. Mailchimp

Mailchimp integráció a Calendly-vel
via Mailchimp

A Mailchimp hatékony módszer az e-mailek küldésének időzítésére és helyszínének megadására. Segít a közösségi média tevékenységek és más CRM-ek kezelésében is.

A Calendly-Mailchimp integráció lehetővé teszi, hogy a Calendly meghívottjainak adatait szinkronizálja a Mailchimp fiókjával. Miután megkapta ezeket az információkat, felhasználhatja őket automatizált feladatok létrehozásához, beleértve a nyomon követő e-mailek küldését is.

✅ Mailchimp előnyei

  • Könnyű hozzáférés átfogó összehasonlító mutatókhoz
  • Testreszabható e-mail sablonok
  • Több integrációt is lehetővé tesz

❌ Mailchimp hátrányai

  • Nehézségek a tagság alapú webhely beállítása során
  • Nincs túl sok sablonlehetőség
  • Kényelmetlen felület

💸 Mailchimp árak

  • A Mailchimp ingyenes és fizetős csomagokat kínál, havi 11 dollártól kezdődő áron.

💬 Mailchimp ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 11 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

14. Stripe

Stripe integráció a Calendly-vel
a Stripe-en keresztül

Az online fizetéseknek a lehető legegyszerűbbnek és legzökkenőmentesebbnek kell lenniük, különösen a kisebb vagy új vállalkozások számára. A Stripe integrációval a hitelkártyás fizetések elfogadása gyerekjáték lesz a Calendly felhasználók számára.

Használatával bármilyen fizetést beszedhet, függetlenül a pénznemtől. Ráadásul időt takaríthat meg azzal, hogy a fizetési feltételeket már az ütemezés során megadja.

✅ A Stripe előnyei

  • Számos integrációt támogat
  • Átlátható fizetési folyamat
  • Megbízható ügyfélszolgálat
  • Nincsenek rejtett költségek

❌ Stripe hátrányok

  • Csak 44 országra korlátozódik.
  • A beállításhoz szakértői ismeretekre lehet szükség.

💸 Stripe árak

  • A Stripe a feldolgozott fizetések alapján fizetésenkénti árazást kínál.

💬 Stripe ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

15. PayPal

PayPal integráció a Calendly-vel
PayPal-on keresztül

A PayPal és a Calendly integrációja megkönnyíti a találkozókért fizetendő összegek kérését. Egy gombnyomással elküldhet számlát ügyfeleinek a PayPal-on keresztül, miután a Calendly-n keresztül lefoglalta a találkozót.

A számlákat ezután elküldjük a PayPal-fiókjába, így azokat egy helyen tekintheti meg. A Calendly-PayPal integráció használata nemcsak egyszerű, hanem költséghatékony és kényelmes is.

✅ PayPal előnyei

  • Gyakori kedvezmények hűséges ügyfeleknek
  • Minden tranzakció rögzítése
  • Mobilbarát
  • Biztonságos titkosítás

❌ PayPal hátrányok

  • Fagyaszthatja fiókját
  • A csalások és adathalász kísérletek egyik fő célpontja
  • Nemkívánatos ügyfélszolgálat

💸 PayPal árak

  • A PayPal feldolgozási díjai tranzakciónként 1,9–3,5 százalék között mozognak.

💬 PayPal ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 21 000 értékelés)

16. GoToMeeting

gotomeeting integráció a calendly-vel
via GoToMeeting

A GoToMeeting egy olyan platform, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy naptárszolgáltatáson keresztül ülést és hívásokat ütemezzen. A GoToMeeting-fiókjának a Calendly-hez való csatlakoztatásával zökkenőmentesen létrehozhat megfelelő konferencia-linkeket az eseményeihez.

✅ A GoToMeeting előnyei

  • Teljes ellenőrzés a résztvevők felett
  • Dokumentumok egyszerű megosztása
  • Alkalmas nagy létszámú találkozókhoz
  • Több integrációt támogat

❌ GoToMeeting hátrányai

  • Kiváló minőségű berendezések szükségesek
  • A csevegési lehetőségek korlátozottak lehetnek
  • A csatlakozáshoz nagy sávszélességre lehet szükség.

💸 GoToMeeting árak

  • A GoToMeeting csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik, éves számlázással.

💬 GoToMeeting ügyfélértékelések

  • G2: 4,2/5 (több mint 12 800 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

17. Intercom

Intercom integráció a Calendly-vel
az Intercomon keresztül

Ha az Intercomot használja élő csevegéshez, akkor azt felhasználhatja arra, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a Calendlybe hozza. A Calendly for Intercom alkalmazás lehetővé teszi a legfontosabb potenciális ügyfeleinek, hogy közvetlenül a Messenger segítségével egyeztessenek Önnel találkozókat.

Amint potenciális ügyfelei felhívást kezdeményeznek, a Calendly létrehozza az eseményt, és felveszi azt a naptárába, az összes linkkel és emlékeztetővel együtt.

✅ Az Intercom előnyei

  • Szép és felhasználóbarát felület
  • Különböző integrációkat tesz lehetővé
  • Támogatja a botokat és az élő csevegést
  • Testreszabható csevegőrobotok

❌ Az Intercom hátrányai

  • Instabil, zavaros és magas árképzési modell
  • Csak weboldalakra korlátozva
  • Időbe telik más CRM-ekkel
  • Barátságtalan ügyfélszolgálat

💸 Intercom árak

  • Az Intercom ingyenes és fizetős csomagokat kínál, 59 dollártól havonta.

💬 Intercom ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

18. Zendesk

Zendesk integráció a Calendly-vel
via Zendesk

A Zendesk Calendly integrációval hatékonyan és azonnal létrehozhat és megtekinthet találkozókat. Ez egy gyors módja annak is, hogy megtekintse a Zendesk-fiókjában található jegyeket.

✅ A Zendesk előnyei

  • All-in-one opció széles körű ügyfélkör számára
  • Kényelmes és megbízható élő csevegési megoldások
  • Részletes jelentések és elemzések
  • Több száz Zendesk integráció
  • Mobil verzió is elérhető
  • Rugalmas árak

❌ A Zendesk hátrányai

  • Kis szervezetek számára meglehetősen drága
  • Új felhasználók számára nehezen érthető
  • Adatexportálási nehézségek
  • Navigációs kihívások

💸 Zendesk árak

  • A Zendesk ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 5 dollártól kezdődik felhasználónként.

💬 Zendesk ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

19. HoneyBook

honeybook integráció calendly-vel
via HoneyBook

A HoneyBook segítségével könnyedén foglalhat ügyfeleket, kezelhet projekteket, végezhet konzultációkat és küldhet számlákat. Összekapcsolhatja Calendly-fiókját a HoneyBookkal, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot hozzon létre és szinkronizálja a két fiók fontos adatait.

✅ HoneyBook előnyei

  • A műszerfal több feladat egyidejű megtekintését támogatja
  • Testreszabható fiókok
  • Automatikus számlák
  • Mobilalkalmazással rendelkezik

❌ HoneyBook hátrányok

  • Nehézségek a projektek létrehozásában
  • Csak néhány integrációt támogat
  • Nem alkalmas nagy csapatok számára
  • Korlátozott fizetési lehetőségek

💸 HoneyBook árak

  • A HoneyBook korlátlan csomagot kínál havi 39 dollárért.

💬 HoneyBook ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

20. Microsoft Teams

A Microsoft Teams integrációja a Calendly-vel
a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egyesíti a csevegést, a videohívásokat és a webkonferenciákat egy felületen, lehetővé téve a felhasználók számára a közös munkát.

A Microsoft Teams és a Calendly integrációja lehetővé teszi, hogy gyorsan elkezdje az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezését.

Egy egyszerű linkkel a fiókjaihoz hozzáférhet, és mindkét platformon elkezdheti az esemény előkészítését, valamint a Microsoft Teams-ből közvetlenül megoszthatja a naptár meghívókat a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

✅ A Microsoft Teams előnyei

  • Hasznos ügyfélszolgálat
  • Zökkenőmentes fájlmentési folyamat
  • Ingyenes a Microsoft 365 felhasználók számára

❌ A Microsoft Teams hátrányai

  • Túl sok felesleges eszköz, amelyek megtöltik a tárhelyet
  • Biztonsági aggályok
  • Korlátozott csatornák csapatonként

💸 Microsoft Teams árak

  • A Microsoft Teams minden Microsoft 365 felhasználó számára ingyenes, a prémium csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik.

💬 Microsoft Teams ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

21. Google Analytics

Google Analytics integráció a Calendly-vel
a Google Analytics segítségével

A Calendly-fiókjának a Google Analyticshez való csatlakoztatása egyszerű módja annak, hogy megnézze, mely napok és időpontok a legnépszerűbbek. Értékes betekintést nyerhet abba, hogy az ügyfelek mikor elérhetőek, méghozzá részletesebb szinten.

Ha rendelkezik egy eszközzel, amely segít a kampánycsatornák mérésében, időt és pénzt takaríthat meg marketingstratégiáiban.

A Calendly-Google Analytics integráció csak a Professional Calendly fiókkal vagy annál magasabb szintű fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhető.

✅ Google Analytics előnyei

  • Jobb láthatóság
  • Átfogó adatelemzés
  • Mobilbarát
  • Az új felhasználók az Analytics Academy-n tanulhatnak.

❌ Google Analytics hátrányai

  • A 360-as csomag nem alkalmas mikrovállalkozások számára.

💸 Google Analytics árak

  • A Google Analytics ingyenes csomaggal és prémium 360 csomaggal rendelkezik, amelynek ára havi 12 500 dollártól kezdődik.

💬 Google Analytics ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Alakítsa át projektmenedzsmentjét a legjobb Calendly integrációkkal!

Nehéz lehet eldönteni, melyik CRM integrálható legjobban a Calendly-fiókjával, de mi tökéletes megoldást kínálunk Önnek. A projektmenedzsmenttel járó nyüzsgés és rohanás mellett szüksége van egy olyan eszközre, amely lehetővé teszi, hogy egy irányítópulton keresztül hozzáférjen az összes találkozójához, miközben egyszerűsíti az ügyfeleivel való kommunikációt is.

A ClickUp egy ingyenesen használható eszköz, amely all-in-one megoldást kínál projektmenedzsment igényeinek kielégítésére. Ingyenes funkciói lehetővé teszik az automatizálás használatát, feladatok létrehozását és kiosztását, valamint céljainak könnyed elérését.

Regisztráljon még ma, és duplázza meg termelékenységét kevesebb idővel és több erőforrással.

