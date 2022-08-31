A 16 legjobb Zendesk integráció 2025-ben

A siker kulcsa az ügyfélszolgálatban rejlik. Egy olyan jó ügyfélszolgálati platformmal, mint a Zendesk, holisztikus ügyfélszolgálati élményt teremthet nagy léptékben. A platform segít a márkáknak a növekedés szempontjából kritikus jó ügyfélkapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

Hogyan támogatja a Zendesk az ügyfélszolgálatot? Nos, egyesíti a különböző csatornákon érkező üzeneteket, lehetővé teszi a kódolás nélküli vagy alacsony kódolási igényű egyszerű automatizálást, könnyen nyomon követi a támogatási kéréseket és figyelemmel kíséri az ügyfelek visszajelzéseit.

Ahhoz azonban, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki ebből az ügyfélszolgálati platformból, a márkák kihasználhatják a több mint 1300 Zendesk alkalmazást és integrációt, amelyek célja, hogy kiterjesszék hatókörüket, és kielégítsék a különböző értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati igényeket.

Több ezer alkalmazás közül melyik Zendesk integrációt érdemes használni?

Bemutatjuk a 16 leghasznosabb integrációt, amelyet a Zendesk Marketplace-en találhat.

Kezdjük is!

A 16 leghasznosabb Zendesk integráció

Könnyedén hozhat létre ClickUp feladatokat közvetlenül a Zendeskben

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, ahol a csapatok összeülnek, hogy feladatok, dokumentumok, csevegés, célok, táblák és egyéb eszközök segítségével megtervezzék, megszervezzék és együttműködjenek a munkában. A ClickUp néhány kattintással könnyen testreszabható, és minden típusú és méretű csapatnak lehetővé teszi, hogy hatékonyabban végezze munkáját, új magasságokba emelve a termelékenységet.

A Zendesk integrációjának köszönhetően ügyfélszolgálati csapata mindig naprakész lesz a feladatok és a prioritást élvező jegyek tekintetében, így ügyfelei problémái a lehető leggyorsabban megoldódnak, javítva a hatékonyságot és a termelékenységet. A ClickUp integrációval a következőket teheti:

Kapcsolja össze a jegyeket a feladatokkal az egyszerű hivatkozás és delegálás érdekében

Új feladatok létrehozása Zendesk jegyekből

Automatikus frissítések kapása jegy létrehozásakor vagy jegy feladatához való kapcsolásakor

Könnyedén hivatkozhat az állapotra és az azonosítóra, ha tetszőleges számú ClickUp feladatot csatol egy Zendesk jegyhez.

A jegyek feladatként való kezelése megkönnyíti azok nyomon követését és biztosítja, hogy a lehető leggyorsabban megoldódjanak. Ez a két hatékony felhőalapú platform közötti tökéletes kétirányú kapcsolat!

ClickUp előnyei

Megkönnyíti a részlegek közötti kommunikációt és együttműködést

Különböző folyamatok egyszerű automatizálása

Rugalmas és testreszabható

Világszínvonalú ügyfélszolgálat

Egyszerűen összekapcsolható a Zendeskkel és nyomon követhető a haladás

ClickUp hátrányok

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban... egyelőre!

A rendelkezésre álló funkciók száma és a testreszabhatóság szintje miatt megtanulási görbe

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan : 5 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Business Plus : 19 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4781 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3071 értékelés)

2. Slack

Példa a Slack és a Zendesk integrációjára

A Slack az egyik legjobb üzenetküldő alkalmazás. Javítja az együttműködést és felgyorsítja a munkafolyamatot, mivel lehetővé teszi a csapat tagjainak a hatékony kommunikációt. Önálló alkalmazásként is elég jól teljesít, de a Slack alkalmazás teljesen új szintre emeli a képességeit.

A Zendesk Slack integráció néhány előnye:

Tartsd szemmel az ügyfelek válaszait azáltal, hogy a jegyeket közvetlenül a Slackbe küldöd.

Javítsa az együttműködést, és adjon hozzá privát megjegyzéseket vagy mellékbeszélgetéseket a Slack támogatási jegyeibe.

Hívja meg legértékesebb ügyfeleit a Slackbe, hogy csapata mindig rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá.

Állítsd be az automatizálást, hogy a visszajelzéseket a Slackben láthasd, amint beérkeznek.

A Slack és a Zendesk integrálása többek között javíthatja a válaszadási időt, segíthet a munkaterhelés kezelésében és javíthatja az ügyfélszolgálat minőségét.

A Slack előnyei

A Slack értesítésekkel minden munkahelyi beszélgetésed egy helyen található.

Képzés nélkül is könnyen elsajátítható, mert szinte mindenhol használják.

Könnyen használható és természetes érzést kelt

A csatornákat a projekt egyes részeire szegmentálhatja.

Slack hátrányok

Lehet, hogy elárasztanak a sokféle csatorna és a különböző csapatok.

Slack árak

Ingyenes

Standard : 6,67 USD/8,00 USD felhasználónként havonta, éves/havi számlázással

Plus : 12,50 USD/15,00 USD felhasználónként havonta, éves/havi számlázással

Enterprise Grid: Az egyedi árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30 180 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (21 435 értékelés)

3. Shopify

via Shopify

Az e-kereskedelmi áruházakban uralkodó erős verseny miatt minden előnyre szükséged van. A jó ügyfélszolgálat pedig sokat számít. Ha Shopify platformon hoztad létre áruházadat, a Shopify Zendesk integrációja elengedhetetlen az ügyfélszolgálat és a támogatás javításához. Az integráció előnyei között szerepelnek a következők:

Csatlakoztasson több Shopify áruházat a Zendesk-fiókjához a kezelés javítása érdekében.

Adjon hozzá egy webes widgetet az üzletének honlapjához, hogy az ügyfelek gyorsan elérhessék Önt, vagy maguk szolgálhassák ki magukat.

A jegy szerkesztő segítségével könnyedén rendelhet törléseket és visszatérítéseket.

Ez lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy közvetlenül a Shopify áruházából férjen hozzá az ügyféladatokhoz, és biztosítsa, hogy azok tájékozottak legyenek, mielőtt cselekednek.

Shopify előnyei

CRM-ként működik a Zendesk számára

A Zendeskben az ügyfélszolgálatot az üzleti növekedéshez igazíthatja.

A Zendesk mesterséges intelligenciája személyre szabhatja a látogatók élményét.

Shopify hátrányai

A Shopify e-mail azonosítója és telefonszám azonosítója külön felhasználóként kerül azonosításra a Zendeskben.

Shopify árak

Alap : 29 dollár havonta

Shopify : 79 dollár havonta

Haladó: 299 USD havonta

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (4109 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5672 értékelés)

4. Geckoboard

Készítsen testreszabott irányítópultokat a Geckoboardban a Zendesk adataiból

A Geckoboard egy praktikus eszköz, amely néhány lépésben lehetővé teszi valós idejű irányítópultok létrehozását és megosztását. Több mint 80 eszközzel integrálható, ami növeli kényelmét és képességeit. Az egyik legfontosabb integrációja a Zendeskkel való integráció.

A Zendeskhez való integrációval Ön és csapata könnyen megoszthatja a valós idejű ügyfélszolgálati Zendesk mutatókat a csapattal, könnyen érthető irányítópultok segítségével. Ennek néhány funkciója a következő:

Könnyen elkészíthető, Zendesk-mutatókon alapuló irányítópultok

A vizualizációk könnyen értelmezhetők.

Erőteljes szűrők az adatok vizualizálásához

A link másolásával és üzenetben való megosztásával könnyen megoszthatja a létrehozott irányítópultokat!

A Geckoboard előnyei

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a Zendeskben a megfelelő mutatókra koncentráljanak

Fedezze fel a problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének, és oldja meg őket jobb vizualizációval

Motiválja kiemelkedő Zendesk ügynökeit, ha kiemeli őket a műszerfalán.

A Geckoboard hátrányai

Előre meghatározott adatmezőkre van korlátozva

A Geckoboard árai

Alapvető : 39 dollár havonta

Pro : 79 dollár havonta

Scale: 559 dollár havonta

Geckoboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (47 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (76 értékelés)

5. Nicereply

via Nicereply

A Nicereply egy CX felmérési szoftver, amely CSAT, NPS és Customer Effort Score felméréseket kínál a Zendesk számára.

A Nicereply használatával mérheti az ügyfelek elégedettségét, erőfeszítéseit vagy hűségét egy minden e-mail alján található felméréssel, makrókban, vagy egy jegy vagy csevegés megoldása után indíthatja el. A válaszok megjegyzések és egyéni mezőértékek formájában kerülnek vissza a Zendeskbe.

Az integráció néhány előnye:

Teljesen testreszabhatja felméréseit

Döntsd el, mikor szeretnéd elküldeni a kérdőíveidet

Védje ügyfeleit a túlzott felmérésektől

Spam, irreleváns vagy sértő értékelések törlése

A Nicereply előnyei

Különböző ügyfélélmény-felmérések (CSAT, CES & NPS, 5 csillagos felmérés, smiley-k stb.)

Több terjesztési csatorna kombinálása

Könnyen beállítható és használható

Nicereply hátrányai

Az analitika lehetne robusztusabb

Nicereply árak

A Nicereply havi 39 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

Nicreply értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (378 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (284 értékelés)

6. Mailchimp tevékenység

via Mailchimp

A Mailchimp egy marketingeszköz, amelynek segítségével ügyfelekkel és más felekkel lehet kommunikálni és kapcsolatot tartani. A Zendesk CRM integrációk esetében a Mailchimp Activity lehetővé teszi az ügyfélkommunikáció személyre szabását.

Ezzel könnyedén automatizálhatja a jegyek, felhasználók és ügynökök kezelését a Zendeskben. Néhány funkció:

A jegyigénylő Mailchimp levelezőlista-előfizetéseinek hatékony kezelése

A Zendesk Support jegykérő által kapott összes e-mail kampány megtekintése

A Zendesk jegykérelmező által az egyes Mailchimp kampányokkal végzett műveletek részleteinek megtekintése

Ezek a funkciók többek között lehetővé teszik, hogy előre lássa ügyfelei igényeit és kérdéseit, így interakciói személyesebbé és értelmesebbé válnak.

Mailchimp Activity előnyei

Kiváló fizetős csomagok

Minden méretű vállalkozás és projekt számára használható

A kreatív asszisztensnek köszönhetően nem kell sok tervezési ismerettel rendelkeznie.

Mailchimp Activity hátrányai

A Mailchimp csak bizonyos dizájnokra és formátumokra korlátozza Önt.

Mailchimp Activity árak

Ingyenes

Essentials : 9,99 USD/hó

Standard : 14,99 USD havonta

Prémium: 299 dollár havonta

Mailchimp Aktivitási értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (14 952 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4799 értékelés)

7. Harvestr

via Harvestr

A Harvestr egy termékmenedzsment eszköz, amely elősegíti az együttműködést, hogy a termékcsapatok megalapozott termékdöntéseket hozhassanak. A Zendeskkel való integrációja összeköti a támogatási és a termékcsapatokat. Ez lehetővé teszi a termékcsapat számára, hogy a vásárlói adatok és visszajelzések alapján vásárlócentrikus fejlesztéseket hajtson végre, vagy az igényeiknek megfelelő termékeket hozzon létre.

Ezek az ügyféladatok a Zendesk támogatási jegyekből származnak, amelyek értékes ügyfél-visszajelzéseket tartalmaznak. Ez javíthatja a termék- és támogatási csapatok közötti együttműködést, így ügyfelei elégedettebbek lesznek a termékkel.

A Harvestr előnyei

Tervezzen ügyfélközpontú termékeket az ügyfélelégedettség növelése érdekében

Hasznos a jegyprioritizálás révén a felhalmozódott munkák elkerülésében

Segít a ügyfélélményre koncentrálni

Jól alkalmazkodik a különböző munkafolyamatokhoz

Harvestr hátrányai

A kiterjesztett jelentési képességek hiánya

Harvestr árak

Ingyenes : 14 napos ingyenes próba

Scale : 79 USD/65 USD szerkesztőnként havonta, havi/éves számlázással

Elite : 139 USD/szerkesztő/hónap, éves számlázással

Vállalati: Az egyedi árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Harvestr értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (31 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (501 értékelés)

8. Zoom

via Zoom

A Zoom az egyik legnépszerűbb videokonferencia-alkalmazás, amely nagyon hasznos a csapat tagjai közötti együttműködés elősegítésében. Bizonyos helyzetekben azonban az ügyfélszolgálatban is használható. Például, ha egy ügyfélkérés személyesebb élményt igényel, például a környezet megtekintését vagy fizikai beállításban való segítségnyújtást.

Itt jön be a képbe a Zendesk Zoom integráció. Néhány funkciója:

Ütemezzen és indítson meg egy értekezletet a Zendeskből anélkül, hogy külön be kellene jelentkeznie a Zoomba.

Rögzítsen minden információt az előző hívásról, és érje el azokat a Zendeskben.

Ezek, valamint egyéb speciális funkciók teszik ezt az eszközt elengedhetetlenül fontosnak. Ez különösen igaz, ha gyakran kell egyéni ügyfélszolgálati feladatokkal foglalkoznia.

A Zoom előnyei

Könnyű meghívni embereket a találkozókra

Nagyon barátságos és könnyen használható

Rengeteg hasznos alkalmazás, amelyhez csatlakozhat

Zoom hátrányai

Kiváló internetkapcsolatra van szükséged

Zoom árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 14,99 USD havonta, hosztonként

Üzleti : 19,99 USD/hó/host

Enterprise: 19,99 USD havonta, hosztonként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (41 571 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (12 297 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoom alternatívákat!

9. Népszámlálás

via Zendesk Marketplace

Adatokra van szüksége, hogy csapatának munkafolyamatát hatékonyabbá tegye és javítsa az ügyfelekkel folytatott beszélgetések minőségét. Ha az adatok más adatbázisokban vagy eszközökben vannak tárolva, akkor azok szinkronizálása az üzleti eszközökkel nem lehetséges egyedi szkriptek vagy mérnöki segítség nélkül. Kivéve, ha rendelkezik a Census szolgáltatással, amely összeköti a Zendesk-et a munkafolyamatával.

A Census az egyik legnépszerűbb alkalmazás, amely lehetővé teszi bármely adattárból származó adatok szinkronizálását az értékesítési és marketingeszközökkel. A Zendesk integrációjával néhány kattintással szinkronizálhatja ezeket az információkat és adatokat a Zendeskkel. Az alkalmazás néhány funkciója:

Nem kell mérnökökre támaszkodnia az adatok Zendeskbe történő áttelepítéséhez.

Adatai készen állnak a használatra a Zendeskben vagy egy jegyen.

Tartsa az összes adatát egy helyen

A Census az egyik legfontosabb alkalmazás, ha az adatok különböző tárolókban vannak, és azokat szeretné felhasználni a jegyben szereplő ügyfélélmény javítására.

Census előnyei

Az ügyintézők több alkalmazás között váltás nélkül oldják meg az ügyfelek problémáit vagy a jegyeket.

Szegmentálja felhasználóit, hogy fontos információkat szerezzen és mintákat azonosítson

Javítja a Zendesk jegyek útvonaltervezését azáltal, hogy a termékadatok alapján azonosítja a legértékesebb ügyfeleit.

Census cons

A jegy létrehozása után nehéz módosítani a szinkronizálást.

Census árak

Ingyenes

Core : 800 dollár havonta

Platform: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árazási csomagokért

Népszámlálási értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (76 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

10. Salesforce

via Zendesk

A Salesforce egy népszerű eszköz az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára. Segít a vállalkozásoknak javítani ügyfélszolgálatukat és termékeiket. A Zendeskkel való integrálása javítja az ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok közötti együttműködést, növelve a termelékenységet a jegyek vagy ügyfelek kezelése terén.

Ez lehetővé teszi mindkét csapat számára, hogy hozzáférjen a megfelelő ügyféladatokhoz. Így az értékesítési csapat több üzletet tud kötni, a támogatási csapat pedig személyre szabottabb szolgáltatást tud nyújtani. Emellett automatizálja a különböző tevékenységeket, például a jegyek bizonyos feltételek alapján történő újraelosztását.

Ezek közül néhány funkció és előny:

Jobb ügyfél-elégedettség a személyre szabott beszélgetéseknek köszönhetően

Gyorsabb megoldások a csapatmunka révén

Elemezze a Zendesk Support jegyek adatait különböző Salesforce kritériumok alapján

A Zendesk Salesforce integrációval minden csapatodnak átfogó képet adhatsz az ügyfeleidről.

Salesforce előnyei

Könnyen nyomon követhetőek a kapcsolatok, e-mailek és lehetőségek, valamint figyelemmel kísérhető a potenciális ügyfelek státusza.

Segít több folyamat automatizálásában

Csatlakoztassa a Salesforce CRM-et szinte bármilyen külső alkalmazáshoz vagy programhoz

Salesforce hátrányok

A megvalósítás bonyolult lehet

Kicsit drága

Salesforce árak

Essentials : 25 dollár havonta

Professional : 75 USD/felhasználó/hónap

Enterprise : 150 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 300 USD/felhasználó/hónap

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (12 815 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (17 197 értékelés)

11. Trello

via Trello

A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely egyszerű felületéről és könnyű használatáról ismert. A Zendesk integrációk esetében a Trello többek között a munkafolyamatok megtekintésére, a folyamatok automatizálására, feladatok létrehozására és kiosztására, az együttműködésre és a kommunikációra használható.

A Zendesk Trello integráció lehetővé teszi, hogy jegyeket csatoljon meglévő kártyákhoz, vagy közvetlenül a Zendesk jegyekből hozzon létre Trello kártyákat. Csak el kell navigálnia a jegyhez, integrálás után megnyitnia a Trello alkalmazást, majd hozzáadhatja azt egy meglévő kártyához, vagy létrehozhat egy újat.

Az előnyök és funkciók a következők:

A Zendesk jegyek egyszerű nyomon követése és szervezése a különböző részlegek és csapatok között

Ez egyértelmű képet ad az ügyfélszolgálati csapat jegykezelési folyamatairól.

Ezzel az alkalmazással állandó munkafolyamatot kezelhet, feladatokat delegálhat és gyorsan megoldhatja az ügyfelek problémáit, mivel csapata mindig ugyanazon az oldalon áll.

A Trello előnyei

Egyszerű és egyértelmű kialakítás és felület

Javítja a különböző csapatok közötti együttműködést

Biztosítja, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen

Gyorsan integrálható és használható

Trello hátrányai

A jogosultság-vezérlésnél több részletre lenne szükség

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó

Prémium : 10 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (12 812 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (21 228 értékelés)

12. TypeGenie

via TypeGenie

A TypeGenie egy fejlett AI eszköz, amely megtanulja befejezni a márkák és ügyfélszolgálati ügynökök számára személyre szabott mondatokat. Ezért szerepel a Zendesk integrációk listáján, mert gyorsabban és egységes hangnemben hoz létre válaszokat, ami elengedhetetlen a márkaépítéshez.

A TypeGenie Zendesk-kapcsolat javítja az ügyfélszolgálat hatékonyságát az AI-alapú mondat- és szóbefejezésekkel, miközben ügyfélszolgálati ügynökei gépelnek.

A TypeGenie és a Zendesk integrációjának előnyei és funkciói között szerepelnek a következők:

Távolítsa el az üzenetekből az ismétlődő elemeket a minőség javítása érdekében

Kevesebb időt kell fordítania az írásra, hogy az új jegyek gyorsabban válaszra kerüljenek, vagy hogy a meglévő jegyeket kezelje.

Az automatikus kiegészítések személyre szabottak és relevánsak, mivel a korábbi jegyeid alapján készülnek.

Folyamatosan tanul és fejlődik

Minél gyorsabban válaszol az ügyfelek kérdéseire, annál jobb élményt nyújt ez az alkalmazás, és annál hatékonyabban tudja kezelni a jegyeket.

A TypeGenie előnyei

Az ügyintézők kevesebb időt töltenek a problémák megoldásával

Kódmentes fejlesztés

Hasznos jelentési és elemzési eszközök

Könnyen beállítható és használható

TypeGenie hátrányai

A befejezések nem feltétlenül pontosak, amikor elkezdi

TypeGenie árak

Pro : 20 dollár felhasználónként havonta

Prémium : 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árajánlatért

TypeGenie értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

13. Ringover

via Zendesk

A Ringover egyike azoknak a Zendesk integrációknak, amelyek hatékonyan segítik a professzionális kommunikáció kezelését. Ön és csapata online vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ennek számos előnye van, többek között korlátlan hívások több országba és több országból, jó vétel bárhonnan, valamint a CRM-mel való hívásintegráció.

Ha ezeket a hívásokat integrálja a Zendeskbe, akkor:

Létrehozás, frissítés vagy automatizálás egy meglévő jegyhez

Egy kattintással hívhatja ügyfeleit a Zendeskből

Hangüzenetek és rögzített beszélgetések lejátszása a Zendeskből

Gyorsabb tárcsázás és egyszerű átirányítás egy elérhető csapattaghoz

Ezek a funkciók javítják az ügyfelekkel való kapcsolatát.

A Ringover előnyei

Sokkal olcsóbb, mint egy vezetékes telefonvonal

Könnyű hozzáférés a hívások részleteihez, beleértve a naplókat és a felvételeket

Szerezzen ügyféladatokat a hívás fogadásakor, hogy személyre szabott támogatást nyújthasson

Az ügyféladatok egy helyen vannak összevonva

Ringover hátrányok

Néha a késedelem megnehezíti a folyékony beszélgetést.

Ringover árak

Smart : 24 USD/felhasználó/hónap

Power : 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot egy egyedi terv kidolgozásához

Ringover értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (27 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (189 értékelés)

14. Asana

via Asana

A Zendesk integrációk közül az Asana egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy együttműködjenek, kommunikáljanak, kezeljék és szervezzék projektjeiket és feladataikat. A Zendeskkel való integrációval gyorsabban tudod megoldani a jegyeket.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Zendesk jegyek segítségével könnyedén hozzon létre és kövessen nyomon feladatokat. Hozzáadhat kontextust, csatolhat fájlokat és összekapcsolhat meglévő feladatokat a jobb munkafolyamat érdekében. Ez biztosítja, hogy mindenki foglalkozzon a támogatási kérdésekkel és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtson, legyen szó új felhasználóról vagy ügyfélről.

A Zendesk integrációval többek között a következőket teheti:

Asana-feladatok létrehozása a Zendeskből

A meglévő feladatok összekapcsolása egy Zendesk jeggyel

Ellenőrizze a megoldás állapotát anélkül, hogy elhagyná a Zendesk alkalmazást

Hozzáférés különböző ügyféladatokhoz a személyre szabott szolgáltatás érdekében

Az összes felsorolt alkalmazás közül ez az integráció zárja le a visszacsatolási hurkot a Zendesk és az Asana között, lehetővé téve vállalatának, hogy folyamatosan javítsa ügyfélszolgálatát.

Asana előnyei

Javítsa a feladatokon való együttműködést a Zendesk segítségével

Könnyen nyomon követhető prioritási jegyek és feladatok

Jó funkciókínálat az ingyenes verzióban

Külső eszközök integrálása az Asanába

Testreszabhatja a táblákat, kategóriákat, feladatokat és alfeladatokat

Asana hátrányok

Túl sok e-mailes értesítés

Nem olyan rugalmas, mint néhány eszköz ebben a listában

Más integrációkhoz képest hiányoznak a termelékenységet növelő funkciók

Asana árak

Alap : 0 USD/tag/hónap

Prémium : 10,99 USD/tag/hónap

Üzleti : 24,99 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (8831 értékelés)

Capterra: 4,5 (11 357 értékelés)

Nézze meg ezeket az Asana alternatívákat!

15. Zoho Projects

via Zoho Projects

A Zoho Projects egy projektmenedzsment eszköz, amely munkafolyamatok létrehozására, feladatok nyomon követésére, az érdekelt felekkel való kapcsolattartásra és a csapatok közötti együttműködésre szolgál. A Zendesk integrációk közül ez az egyik legjobb, mert lehetővé teszi az információk cseréjét a két rendszer között, és minden jegy esetében hatékonyabbá teszi a projektek kezelését.

Az integráció lehetővé teszi több olyan feladat automatizálását, amelyek csökkenthetik a csapat hatékonyságát. Az integrációval többek között a következőket teheti:

Automatizálja a komplex vállalati adatokat perceken belül, hogy időt takarítson meg

Állítson be webhook-indítókat bizonyos műveletek alapján

Használjon olyan szabályokat, mint a késleltetések és a döntések, hogy hatékony munkafolyamatot hozzon létre.

Műveletek végrehajtása a nap meghatározott időpontjaiban

Zoho Projects előnyei

A feladatok nagyon apró részekre bontása

Sablonok módosítása a korábbi, ugyanazon sablonon alapuló projektek befolyásolása nélkül

Nincs korlátozás a létrehozható projektek számát illetően

Zoho Projects hátrányai

A Zendesk integráció kissé korlátozott

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium : 4 USD/hó/felhasználó

Enterprise: 9 USD/felhasználó/hónap

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (289 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (256 értékelés)

16. Hétfő

via Monday

A Monday.com egy projekt- és csapatkezelő platform, amely minden szükséges projektkezelési funkcióval rendelkezik a feladatok elvégzéséhez, függetlenül a projekt vagy a csapat méretétől.

A Monday Zendesk integráció lehetővé teszi a támogató csapatodnak, hogy kapcsolatba lépjen más csapatokkal, például a termékfejlesztéssel, a mérnöki részleggel és az értékesítéssel. Ezzel az egész vállalatod számára egyszerűbbé válik a felhasználók értékes kéréseinek kezelése.

Az integrációk segítségével többek között a következőket teheti:

A Zendesk ügyfélbeszélgetéseinek automatikus átalakítása mérnöki feladatokká

Kezelje és kövesse nyomon az egyes jegyeket egy helyről

Értesítsd és tájékoztasd csapattagjaidat közvetlenül a Monday-ről

Az összes ügyfélkapcsolat automatikus összevonása egy helyen

Hétfő előnyei

Egyszerűsített munkafolyamatot hoz létre az új jegyek kezeléséhez

Könnyű együttműködés a táblák között, a projektek nyomon követése és beállítások megadása

Az automatizálás segít a felhasználóknak a feladatok nyomon követésében és a manuális munka csökkentésében.

Hétfő hátrányai

Nincs lehetőség egyéni megjegyzések hozzáadására a Zendeskből.

Hétfői árak

Egyéni : Ingyenes

Alap : 8 USD/felhasználó/hónap

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap

Pro : 16 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6166 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2687 értékelés)

Nézze meg ezeket a Monday alternatívákat!

Javítsd ügyfélszolgálatodat a Zendesk integrációival

A legtöbb Zendesk integráció önmagában is hatékonyan javítja az ügyfélszolgálatot. Ma azonban már több ezer eszköz áll rendelkezésre, amelyeket kombinálva kiváló ügyfélszolgálatot biztosíthat. Ahhoz, hogy ügyfélszolgálatát felgyorsítsa, Gartner kifejezésével élve „integrált funkcionális ökoszisztémára” van szüksége.

A Zendesk több mint 1300 integrációjával pontosan ezt teszi lehetővé. Reméljük, hogy a fenti listából talált egy-két integrációt, amely segíthet céljai elérésében és a siker elérésében.

Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége a szervezet céljainak és rendszereinek támogatásához, örömmel segítünk Önnek a siker elérésében. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, ha készen áll!