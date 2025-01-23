A 13 legjobb Typeform alternatíva és versenytárs 2025-re

A Typeform szinte szinonimája a felmérések, interaktív űrlapok és kvízek létrehozásának.

Miért ne? Elegáns kialakítású és rendkívül interaktív, így megkönnyíti a fárasztó űrlapkészítés unalmas folyamatát.

De ez nem mindenkinek való.

Az ingyenes csomag? Nagyon alapszintű. A fizetős csomagok? Drágák. Ha pedig hosszú, összetett űrlapot készít, a késleltetés olyan érzés lehet, mintha a festék száradását várná – ez pedig frusztráló élmény.

Ebben a cikkben 13 legjobb Typeform alternatívát vizsgálunk meg, bemutatva azok funkcióit, előnyeit, hátrányait, árait és a felhasználói visszajelzéseket.

Mit kell keresnie a Typeform alternatíváiban?

A Typeform alternatívájának kiválasztásakor összpontosítson az alapvető igényeire. Főként informális kérdőíveket fog készíteni? Vagy bonyolultabb ügyfélutakat fog ábrázolni? Az alábbi kulcsfontosságú tényezők segítségével találja meg a célját:

Funkciók : Az AI űrlapkészítők , az analitika, az integrációk, a mobil responszivitás és a különböző űrlap típusok alapján rangsorolja az eszközöket.

Teljesítmény : Válasszon olyan eszközöket, amelyek gyorsaságukról és megbízhatóságukról ismertek, még komplex interaktív űrlapok esetén is.

Testreszabás : Győződjön meg arról, hogy a márkaépítési lehetőségek, : Győződjön meg arról, hogy a márkaépítési lehetőségek, a feltételes logika és a többlépcsős űrlapok elérhetők-e.

Megfizethetőség : Hasonlítsa össze a csomagokat, és keresse meg a költségvetéséhez illő, megbízható ingyenes lehetőségeket!

Integrációk : Gondoskodjon a CRM-ekkel, e-mail platformokkal vagy fizetési átjárókkal való kompatibilitásról.

Együttműködés : Használjon megosztott munkaterületeket és szerepkörökön alapuló jogosultságokat a csapatmunka javítása érdekében.

Támogatás : Biztosítson megbízható ügyfélszolgálatot és erőforrás-könyvtárakat a hatékony hibaelhárításhoz.

Felhasználói vélemények : Tanuljon mások tapasztalataiból, hogy felmérje a valós teljesítményt.

Könnyű használat: Keressen intuitív felületeket, drag-and-drop szerkesztővel és előre elkészített sablonokkal.

A 13 legjobb Typeform alternatíva és versenytárs

Vessünk egy mélyebb pillantást a legfontosabb funkciókra, előnyökre, korlátozásokra, árakra és értékelésekre, hogy megtudjuk, melyik Typeform alternatíva a legalkalmasabb az Ön számára:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez, adatgyűjtéshez és elemzéshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelyben minden méretű csapat, a startupoktól a globális vállalatokig, megbízik a termelékenység növelése érdekében.

De ez messze nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz – ez egy innovatív funkciókkal rendelkező központ, beleértve a Form View funkciót, amelynek segítségével perceken belül hatékony űrlapokat hozhat létre.

Mit tehet a ClickUp űrlapnézettel?

Az intuitív drag-and-drop szerkesztővel gyorsan készíthet professzionális felméréseket az adatok hatékonyabb gyűjtése érdekében. Segít az adatok egy helyen történő összevonásában is, így Ön a potenciális ügyfelek megszerzésére koncentrálhat. Ráadásul az űrlapokat közvetlenül a céloldalakba ágyazhatja, hogy növelje a válaszadási arányt.

Próbálja ki a ClickUp Forms szolgáltatást! Készítsen intuitív, egyedi űrlapokat az adatok egyszerű gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a ClickUp Form View segítségével.

A ClickUp segítségével szabhatja az űrlapokat bármilyen adatgyűjtési igényhez. A nevektől az e-mail címekig, a dátumoktól a helyszínekig, a Custom Fields segítségével pontos információkat gyűjthet.

A ClickUp Form View segítségével a válaszokat azonnal nyomon követhető, végrehajtható feladatokká alakíthatja.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Forms rejtett mezőit az ismert információk, például a csapatnevek vagy a projektazonosítók előre kitöltéséhez. Ezzel nemcsak a válaszadók idejét takarítja meg, hanem biztosítja azt is, hogy az űrlapok tiszták maradjanak, és csak a valóban szükséges részletekre összpontosítsanak.

Miért emelkedik ki a ClickUp?

A tipikus űrlapkészítőktől eltérően, amelyek az adatokat táblázatokba mentik, a ClickUp egy lépéssel tovább megy, és automatikusan alakítja az űrlapválaszokat végrehajtható feladatokká.

Innen feladatok rendelhet magához vagy csapatához, biztosítva ezzel a felelősség egyértelmű megosztását. Csökkentse az információkereséssel töltött időt, és szüntesse meg a nyomon követéssel kapcsolatos zavarokat.

Állítson be konkrét feltételeket az űrlapjaiban a ClickUp Forms segítségével.

Az űrlapok, a feladatok és a listák kiosztása segítségével egyszerűsödik a kommunikáció az ügyfelek, a vezetők és a menedzserek között. A ClickUp tökéletes nagy csapatokkal való együttműködéshez és azok kezeléséhez a csapatok funkcióval.

Az űrlapok, a feladatok és a listák kiosztása segítségével egyszerűsödik a kommunikáció az ügyfelek, a vezetők és a menedzserek között. A ClickUp tökéletes nagy csapatokkal való együttműködéshez és azok kezeléséhez a csapatok funkcióval.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyek ezt lehetővé teszik:

Feladatmezők a jobb áttekinthetőség érdekében

A ClickUp Forms nem csak egyszerűen gyűjti a válaszokat, hanem egy helyen biztosítja a feladatok áttekinthetőségét is. Összegyűjti a legfontosabb részleteket, mint például a feladat leírását, a kezdési és befejezési dátumot, valamint a prioritásokat. Egy pillanat alatt pontosan tudni fogja, mi a sürgős, mi a következő lépés, és hogyan lehet profi módon kezelni a határidőket.

👀 Tudta? A ClickUp űrlapok nem csak felmérésekhez használhatók! Használhatja őket részletes ügyfél-bevezetési munkafolyamatok létrehozásához vagy IT-kérelmek kezeléséhez. Sokoldalúságuk miatt ideális megoldást jelentenek az adatok gyűjtésére és rendszerezésére a csapatok között.

A márkájához illeszkedő testreszabási lehetőségek

A ClickUp teljes ellenőrzést biztosít az űrlapok minden részletének testreszabásához. A megfelelő témák és márkás avatarok kiválasztásától a feladatok automatikus kiosztásáig előre kijelölt felelősökkel – minden a hatékonyságról és a stílusról szól.

A rejtett mezők lehetővé teszik az ismert információk előzetes betöltését, így elkerülhető a felesleges adatgyűjtés, míg a reCAPTCHA távol tartja a bosszantó botokat.

Bónusz: Kész űrlap sablonok

Egyszerűsítse az új felhasználók bevonását, a visszajelzések gyűjtését és a kérések kezelését az előre elkészített, azonnal használható ClickUp űrlap sablonok segítségével.

A ClickUp nem csak hatékony űrlapfunkciókkal rendelkezik. Megkapja a Clickup űrlap sablont is, amely segít a munkába állásban, függetlenül attól, hogy visszajelzéseket gyűjt, kéréseket kezel vagy ügyfeleket regisztrál.

A ClickUp legjobb funkciói

Konvertálja az űrlapok beküldéseit közvetlenül feladatokká, javítva ezzel a munkafolyamatokat és gyorsítva a válaszadási időket.

Emelje ki a munkafolyamat különböző fázisait testreszabott állapotokkal, így világos képet kaphat a feladatok előrehaladásáról.

Szinkronizálja a feladatokat a Google, Apple vagy Outlook naptárakkal, miközben ütemezi őket – így minden eszköze harmonikusan működik együtt.

Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat az egyéni kiváltó események és automatizált műveletek beállításával, hogy csökkentse a manuális munkát.

Tartsa kézben munkáját a ClickUp alkalmazással Android és iOS rendszerekre.

Több egyéni mezőt is felvehet az űrlapokba, hogy célzott információkat gyűjtsön, például e-mail címeket, dátumokat vagy helyszíneket.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók kezdetben túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Gondolkodjon el a felmérés kérdésein, indítsa el a felmérést, és hozza létre a megvalósítható feladatokat az egy platformon található betekintések alapján a ClickUp segítségével.

2. Google Forms (A legjobb eszköz egyszerű és hatékony űrlapkészítéshez)

a Google Forms segítségével

Egyszerű, de hatékony munkafolyamatáról ismert Google Forms egy intuitív és széles körben használt, testreszabható online űrlapkészítő.

A platform rengeteg kérdéstípussal, logikai elágazásokkal és valós idejű válaszokhoz való megoldásokkal rendelkezik, így a legtöbb esetben hasznos lehet. A Google Forms egy alapvető sablonbolttal is rendelkezik, amely segít Önnek visszajelzések gyűjtésére, kutatások elvégzésére és egyedi űrlapok létrehozására szolgáló projektek létrehozásában.

Minimalista kialakítása miatt kezdők számára is könnyen kezelhető, míg integrációs és testreszabási lehetőségei a haladó felhasználók számára is hatékony megoldásokat kínálnak.

A Google Forms legjobb funkciói

Készítsen gyorsan felmérést a Google Forms-ban a drag-and-drop felület segítségével!

Elemezze az űrlapadatokat a Google Táblázatokban a zökkenőmentes integrációval.

Készítsen felmérési űrlapokat különböző témákkal és színekkel

Kövesse nyomon a válaszokat valós időben az automatikus adatfrissítésekkel.

Ossza meg űrlapjait egyszerűen e-mailben, linkeken vagy weboldalakba ágyazva.

A Google Forms korlátai

A Typeform egyéb ingyenes alternatíváihoz képest korlátozott sablonválaszték

Nincs beépített fizetési feldolgozás az űrlapokhoz

A Google Forms árai

Személyes használatra ingyenes

Üzleti alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Google Forms értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra 4,7/5 (10 000+ értékelés)

👀 Tudta? A Google Forms 2008-ban kísérleti funkcióként indult a Google Sheets-ben. Olyan népszerűvé vált, hogy 2016-ra önálló alkalmazássá fejlesztették.

➡️ Olvassa el még: Google Forms és Microsoft Forms összehasonlítása

3. Jotform (A legjobb sokoldalú és felhasználóbarát űrlapokhoz)

via Jotform

Intuitív drag-and-drop felületével a Jotform egyszerűvé teszi az adatgyűjtést, miközben gazdag funkciókkal ellátott űrlapkészítési élményt kínál.

A platform több mint 10 000 sablonnal és népszerű alkalmazásokkal, például PayPal, Google Drive és Dropbox integrációval rendelkezik. Ezért a Jotform kiváló választás vállalkozások számára fizetési űrlapok készítéséhez.

Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a feltételes logika, a widgetek és az űrlapszámítások, amelyekkel űrlapjai még funkcionálisabbá és testreszabhatóbbá válnak.

A Jotform legjobb funkciói

Több mint 100 alkalmazással és szolgáltatással integrálható a további funkcionalitás érdekében.

Személyre szabhatja űrlapját a márkájával, beleértve a logókat és a színeket is.

Biztosítsa az űrlapok biztonságát SSL titkosítással

Elemezze az űrlapok beküldési adatait a beépített elemző eszközökkel.

A Jotform korlátai

Korlátozott ingyenes funkciók, benyújtási korlátozással

Az ügyfélszolgálat válaszideje néha lassú lehet más Jotform alternatívákhoz képest.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz : 34 USD/hó

Silver: 39 USD/hó

Gold: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Wufoo (A legjobb testreszabható űrlapokhoz, részletes jelentésekkel)

via Wufoo

A SurveyMonkey termékcsaládjából származó Wufoo egy űrlapkészítő eszköz, amely kiváló egyensúlyt biztosít a testreszabhatóság és a könnyű használat között.

A SurveyMonkey-hez képest ez a platform sokkal több testreszabási lehetőséget kínál az űrlapok megjelenése és kezelhetősége tekintetében. A Wufoo emellett nagyobb hangsúlyt fektet a kérdőívekből származó adatok gyűjtésére és kezelésére.

A Wufoo legjobb funkciói

Válasszon a sokféle testreszabható sablon közül!

Gyorsan készíthet űrlapokat a drag-and-drop felület segítségével.

Készítsen valós idejű elemzéseket és jelentéseket az űrlapok beküldéséről.

Fogadjon fizetéseket a PayPal és a Stripe integrációjával

Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz, mint például a Salesforce és a MailChimp.

Testreszabhatja az űrlapértesítéseket, hogy mindig naprakész legyen a beküldött űrlapokról.

Készítsen részletes jelentéseket az összegyűjtött adatok elemzéséhez.

A Wufoo korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott számú űrlapküldés lehetséges.

A versenytársakhoz képest hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók, például a feltételes logika.

Wufoo árak

Starter: 19 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Haladó: 99 USD/hó

Ultimate: 249 USD/hó

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

5. Zoho Forms (A legjobb a zökkenőmentes üzleti integrációhoz)

via Zoho Forms

A Zoho csomag részét képező Zoho Forms olyan vállalkozások számára készült, amelyek integrált űrlapkészítő eszközt keresnek.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho CRM, a Zoho Projects és más Zoho alkalmazásokkal, így kiváló választás, ha már használja a Zoho csomagot.

A Zoho Forms lehetővé teszi biztonságos űrlapok létrehozását olyan funkciókkal, mint az űrlapautomatizálás, az e-aláírás integrációja és az egyedi márkajelzés.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Integrálja a Zoho alkalmazáscsomagjával az egyszerűsített adatkezelés érdekében.

Automatizálja a munkafolyamatokat az űrlapküldési folyamatok javítása érdekében.

Gyűjtsön elektronikus aláírásokat közvetlenül az űrlapokon szerződések vagy megállapodásokhoz.

Igazítsa vállalkozásának arculatához az egyedi űrlapterveket!

Használjon feltételes logikát a személyre szabott űrlapok létrehozásához.

A Zoho Forms korlátai

Magasabb árak a fejlett funkciókért

Korlátozott ingyenes csomag 500 beküldéses korláttal

Zoho Forms árak

Ingyenes csomag

Alap: 12 USD/hó

Standard: 30 USD/hó

Professzionális : 60 USD/hó

Prémium: 110 USD/hó

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

6. Formstack (A legjobb a munkafolyamat-automatizálással rendelkező fejlett űrlapokhoz)

via Formstack

A Formstack egy kódolás nélküli online űrlapkészítő, amely komplex adatgyűjtési és automatizálási igényű vállalkozásoknak szól.

Az űrlapkészítő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy automatizálják a komplex munkafolyamatokat, például az űrlapok különböző osztályokhoz történő továbbítását vagy a felhasználói válaszok alapján e-mail értesítések küldését. Tartalmazza a papír alapú űrlapok és PDF-ek digitális, kitölthető űrlapokká alakításához szükséges eszközöket is.

Különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyedi munkafolyamatokat vagy elektronikus aláírásokat igényelnek az űrlapokon.

A Formstack legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható űrlapokat a drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Integrálja a munkafolyamatokat CRM-rendszerekkel, fizetési feldolgozókkal és egyebekkel.

Elemezze az űrlapadatokat részletes jelentések és vizuális elemzések segítségével.

Fizetéseket közvetlenül integrált fizetési átjárókon keresztül gyűjtsön

Használja a feltételes logikát az űrlap interaktivitásának és az adatok pontosságának javításához.

A Formstack korlátai

Magasabb árak az alapvető űrlapkészítőkhöz képest

Túl bonyolult lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak alapvető űrlapfunkciókra van szükségük.

Formstack árak

Űrlapok : 99 USD/hó áron

Csomag: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (100+ értékelés)

7. ProProfs Survey Maker (A legjobb gyors felmérési űrlapokhoz elemzésekkel)

via ProProfs Survey Maker

Szeretné tudni, mit gondolnak az ügyfelei a termékéről, miközben az alkalmazását használják? A ProProfs Survey Maker a Net Promoter Score gyűjtési képességével és felugró ablakaival túllép a hagyományos űrlapkészítő szoftverek határain.

Ezen túlmenően a szolgáltatás ideális visszajelzések gyűjtésére, potenciális ügyfelek megszerzésére és piackutatások elvégzésére is.

Különböző sablonok közül választhat, azokat igényeihez igazíthatja, és akár névtelenül vagy fejlett szegmentálással is gyűjthet felhasználói visszajelzéseket.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

Testreszabhatja a felméréseket olyan márkajelzési lehetőségekkel, mint logók és színsémák.

Használja a fejlett jelentéskészítő funkciókat a felmérési eredmények elemzéséhez.

Kérdőívek terjesztése e-mailben, linkeken vagy közösségi médián keresztül

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Mailchimp és a Google Analytics.

Használja a fejlett szegmentálást, hogy meghatározott válaszadócsoportokat célozzon meg.

A ProProfs Survey Maker korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

ProProfs Survey Maker árak

Ingyenes csomag

Üzleti terv: 19,99 USD 100 válasz/hónap

ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Paperform (A legszebb formatervezésű űrlapok és rugalmas fizetési lehetőségek)

via Paperform

Képzelje el, hogy olyan eseményregisztrációs űrlapokat hozhat létre, amelyek úgy néznek ki, mint egy céloldal. A Paperform ezt úgy valósítja meg, hogy a szemet gyönyörködtető dizájnt ötvözi a funkcionalitással.

A Paperform mindezt úgy teszi, hogy közben megőrzi a hagyományos űrlapok szerkezetét és funkcióit – tökéletes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek adatokat és fizetéseket szeretnének gyűjteni, miközben márkás, vizuálisan vonzó élményt kínálnak.

A Paperform rugalmas fizetési lehetőségeket, több mint 1000 alkalmazással való integrációt, valamint egyszerű űrlapoktól komplex, több lépésből álló munkafolyamatokig minden létrehozásának lehetőségét kínálja.

A Paperform legjobb funkciói

Fogadjon fizetéseket a Stripe és a PayPal integrációin keresztül, többek között.

Használja a feltételes logikát a fizetési űrlapok személyre szabásához

Készítsen több lépésből álló űrlapokat a bonyolultabb folyamatokhoz

Testreszabhatja űrlapja kialakítását képekkel, logókkal és márka színekkel.

A Paperform korlátai

Az árak kisvállalkozások számára magasak lehetnek.

Hiányoznak bizonyos fejlett jelentéskészítési funkciók, mint például a valós idejű elemzés és az egyéni jelentések létrehozása.

Paperform árak

Essentials: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Üzleti: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Paperform értékelések és vélemények

G2 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra 4. 8/5 (90+ értékelés)

9. HubSpot webes űrlapok (a legjobb a HubSpot CRM-mel való integrációhoz)

via Hubspot

A potenciális ügyfelek megszerzésére összpontosító vállalkozások számára tervezett HubSpot Web Forms természetesen integrálódik a HubSpot CRM-mel a jobb adatkezelés érdekében.

Lehetővé teszi olyan űrlapok létrehozását, amelyek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-mel, így platformok közötti váltás nélkül gyűjtheti, tárolhatja és kezelheti a kapcsolattartási információkat.

Az eszköz könnyen használható, drag-and-drop funkcióval, testreszabási lehetőségekkel, valamint automatizált munkafolyamatok beállításával a követő e-mailek és a potenciális ügyfelek ápolása érdekében.

A HubSpot webes űrlapok legjobb funkciói

Testreszabhatja az űrlap mezőket, hogy azok megfeleljenek üzleti igényeinek.

Használja az automatizálási funkciókat a követő műveletek és e-mailek elindításához.

Elemezze az űrlapadatokat a beépített jelentéskészítő és elemző funkciók segítségével.

Állítson be egyedi köszönőoldalakat a felhasználói élmény javítása érdekében.

Használja az A/B tesztelést az űrlapkonverziók optimalizálásához.

A HubSpot webes űrlapok korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Korlátozó lehet, ha nem használja a HubSpot CRM-et.

HubSpot webes űrlapok árai

Starter ügyfélplatform: 16 USD/hó

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

HubSpot webes űrlapok értékelései és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

10. SurveyMonkey (A legjobb mélyreható felmérésekhez és fejlett elemzésekhez)

via SurveyMonkey

A Typeform alternatíváinak mérlegelésekor a SurveyMonkey valószínűleg az egyik első név, ami eszünkbe jut. Széles körű népszerűségét robusztus felmérést készítő képességei is alátámasztják.

Széles kérdéstípusok, felmérési logika és jelentéskészítési funkciók választékát kínálja, ezért kedvelt eszköz a vállalkozások és a kutatók körében. A SurveyMonkey nem csupán ügyfél-visszajelzési eszközöket kínál, hanem mélyebbre ás a konkrét felhasználási esetekbe.

Emellett fejlett elemzési, szegmentálási és adatexportálási lehetőségeket is támogat, így értékes betekintést nyújt a vállalkozásoknak az ügyfelek viselkedésébe és elégedettségébe.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Ossza meg a felméréseket e-mailben, közösségi médián vagy linkeken keresztül

Automatizálja a felmérési folyamatokat egyedi munkafolyamatokkal

Elemezze az eredményeket a beépített jelentéskészítő és adatmegjelenítő eszközökkel.

Testreszabhatja a felméréseket olyan márkaelemekkel, mint logók és színsémák.

Használja az A/B tesztelést a felmérései optimalizálásához.

A SurveyMonkey korlátai

Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

A többi Survey Monkey alternatívához képest a ingyenes csomag funkciói korlátozottak.

SurveyMonkey árak

Csapat előny : 30 USD/felhasználó/hónap

Team Premier: 92 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra 4. 6/5 (10 000+ értékelés)

11. Tally Forms (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát űrlapokhoz)

via Tally Forms

Szeretne egy gyors ebédszavazást tartani a csapatának? A Tally Forms tökéletesen megfelelhet az Ön igényeinek.

A Tally Forms egy minimalista és könnyen használható űrlapkészítő szoftver, amely az egyszerűséget és a funkcionalitást helyezi előtérbe.

A felhasználóbarát felület segítségével gyorsan létrehozhat űrlapokat, felméréseket és kvízeket. A Tally ideális azok számára, akik egyszerű űrlapkészítő eszközt keresnek, a bonyolult, fejlett funkciók nélkül.

A Tally Forms legjobb funkciói

Elemezze a válaszokat a beépített jelentéskészítő eszközökkel.

Integrálja más platformokkal, például a Zapierrel az automatizálás érdekében.

Használjon többféle kérdés típust, beleértve szövegmezőket, jelölőnégyzeteket és legördülő menüket.

Ossza meg az űrlapokat e-mailben, linkkel, vagy ágyazza be őket weboldalakba.

A Tally Forms korlátai

Korlátozott fejlett funkciók

Nincs beépített fizetési feldolgozás

Tally Forms árak

Pro: 29 dollár havonta

Üzleti: 89 dollár havonta

Tally Forms értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

12. Microsoft Forms (a legjobb a Microsoft 365 integrációhoz)

a Microsoft Forms segítségével

Ha már használja a Microsoft 365-öt, akkor a Microsoft Forms a legkézenfekvőbb megoldás a felméréseihez.

Kérdőíveket, kvízeket és szavazásokat hozhat létre különböző kérdés típusokkal, és automatikusan elemezheti az eredményeket Excelben vagy Power BI-ben. Ez teszi a Microsoft Forms-ot tökéletes eszközzé gyors felmérésekhez és a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez egy szervezeten belül.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Gyűjtsd össze a válaszokat valós időben, és elemezd őket azonnal!

Használja az elágazási logikát a válaszok alapján a felmérés útjának testreszabásához.

Az adatok közvetlenül Excelbe exportálhatók részletes elemzés céljából.

Ossza meg a Microsoft Form sablonokat e-mailben, linkkel, vagy ágyazza be őket weboldalakba.

Dolgozzon együtt más csapattagokkal az űrlapok létrehozásában

A Microsoft Forms korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs fejlett felmérési logika és funkciók

A Microsoft Forms árai

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

13. SurveySparrow (A legjobb vonzó felmérések és ügyfél-visszajelzésekhez)

via SurveySparrow

A SurveySparrow egy sokoldalú felmérési platform, amely vonzó, párbeszédes felmérések létrehozására összpontosít a válaszadási arányok javítása érdekében. Funkciói között megtalálható az automatizálás, a fejlett jelentéskészítés és az integrációk, így ideális minden méretű vállalkozás számára.

Ennél is fontosabb, hogy a felmérései beszélgetésszerű felülettel rendelkeznek, ami magasabb válaszadási arányt eredményez.

Fejlett elemzési és automatizálási funkciói, valamint más platformokkal, például a Slackkel és a Salesforce-szal való integrációja ideálisvá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan és hatékonyan szeretnének hasznos információkat gyűjteni.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Zapier és a Salesforce.

Gyűjts visszajelzéseket valós időben, és kövesd nyomon az eredményeket hatékony elemzési eszközökkel.

Testreszabhatja a felmérés témáit, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Használjon ismétlődő űrlapokat a folyamatos ügyfél- vagy munkavállalói felmérésekhez

Használjon többnyelvű felméréseket globális közönség számára

A SurveySparrow korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Az árak kisvállalkozások számára túl magasak lehetnek.

SurveySparrow árak

Üzleti: 149 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra 4. 4/5 (100+ értékelés)

A ClickUp az a frissítés, amire vártál

Bár a Typeform megérdemelten szerzett magának jó hírnevet, itt az ideje, hogy okosabb, sokoldalúbb megoldásokat keressünk. És őszintén szólva? Ha olyan eszközt keresel, amely mindent meg tud csinálni (és még annál is többet), akkor a ClickUp a tökéletes választás a termelékenység terén.

A lényeg: a ClickUp nem csak űrlapokat kínál, hanem egy komplett ökoszisztémát, amellyel a felmérés válaszai alapján feladatok rögzíthetők és létrehozhatók.

A legjobb rész? Nem ragadsz le egy univerzális megoldásnál. A ClickUp rugalmassága lehetővé teszi, hogy olyan folyamatokat tervezz, amelyek valóban megfelelnek a csapatod egyedi igényeinek, az űrlapok testreszabásától kezdve azok integrálásáig minden más, amit kezelni szeretnél.

Ha tehát unod már a különálló eszközökkel való ügyeskedést, vagy a „megfelelő” megoldásokkal való megelégedést, talán kipróbálhatnál valami igazán nagyszerűt. Készen állsz a váltásra? Regisztrálj most ingyenesen.