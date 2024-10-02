Google Forms vagy SurveyMonkey: melyik a legjobb felmérési eszköz?

Az online űrlapok létrehozása megterhelő lehet, különösen akkor, ha a tökéletes felmérési eszközt keresi, amellyel egyértelmű, hasznosítható eredményeket kaphat. Akár kisvállalkozás tulajdonosaként gyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, akár rendezvénytervezőként küldi ki a részvételi visszaigazolásokat, a megfelelő felmérési platform döntő fontosságú lehet.

Itt jönnek képbe a nagyágyúk: a Google Forms és a SurveyMonkey.

Mindkettő népszerű, megbízható és fejlett funkciókkal rendelkezik, de honnan tudja, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek? A Google Forms egyszerűsége vagy a SurveyMonkey testreszabhatósága?

Vessünk egy pillantást a részletekre, hogy segítsünk Önnek a legjobb döntés meghozatalában a következő felmérési projektjéhez.

Mi az a Google Forms?

a Google Forms segítségével

Tegyük fel, hogy új alkalmazottakat vesz fel, és mindegyiktől fontos információkat kell gyűjtenie, például elérhetőségeket, felszerelésigényeket vagy képzési preferenciákat. A Google Forms segítségével ez a folyamat olyan egyszerű, mint egy e-mail elküldése.

A Google Workspace csomag részeként a Google Forms segítségével percek alatt egyszerű űrlapokat hozhat létre, és automatikusan összegyűjti az összes választ a Google Sheets-ben – ez tökéletes megoldás a gyors adatelemzéshez, külön eszközök használata nélkül.

Akár vállalkozás tulajdonosa, akár oktató, aki osztályfelmérést végez, a Google Forms felhasználóbarát élményt kínál, anélkül, hogy meg kellene tanulnia a használatát.

a Google Forms segítségével

A Google Forms funkciói

A Google Forms egyszerűnek tűnhet, de ne tévessze meg ez a látszat – számos hasznos funkcióval rendelkezik. Néhány Google Forms trükkel növelheti a felmérései racionalizálásának lehetőségét:

1. Integráció a Google Táblázatokkal

A válaszok automatikusan Google Sheet táblázatba kerülnek, így valós időben követheti nyomon a visszajelzéseket. Ha például ügyfél-elégedettségi felmérést végez, az eredmények beérkezésükkor azonnal megjelennek, és azonnal elemezhetők.

Ha azonban fejlettebb eszközkészletet keres, számos Google Workspace alternatíva kínál továbbfejlesztett testreszabási és integrációs lehetőségeket.

2. Testreszabható sablonok

Nem tudja, hol kezdje? A Google Forms számos Google Forms sablont kínál mindenféle célra, az eseményregisztrációtól az ügyfél-visszajelzési űrlapokig. Csak válasszon egyet, testreszabja, és küldje el!

3. Valós idejű együttműködés

Csapatban dolgozik? Meghívhatja kollégáit, hogy egyszerre szerkesszék és egészítsék ki az űrlapját. A Google Forms kiváló lehetőség űrlapok létrehozására szoftvercsapatok számára, segítve őket a hatékony együttműködésben visszajelzések gyűjtésével, a projekt előrehaladásának nyomon követésével vagy a csapat kéréseinek valós idejű kezelésével.

4. AI-támogatás

Ha hozzáfér a Google Workspace Labs funkciókhoz, a Gemini AI asszisztens segítségével egyszerű űrlapot hozhat létre. Különböző utasításokkal percek alatt különböző AI-generált űrlapokat hozhat létre. Azonban nem tudni, hogy ez az AI-segítség mikor lesz elérhető minden felhasználó számára.

A Google Forms árai

Ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Google-fiókkal.

Google Workspace Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Plus: 21 USD/felhasználó/hónap

Ez a Google-eszköz kiváló választás egyszerű online felmérési igényekhez, különösen akkor, ha már használja a Google Workspace-t. De mi van, ha több funkcióra van szüksége? Ebben az esetben a SurveyMonkey a megoldás.

Mi az a SurveyMonkey?

via SurveyMonkey

Több kell, mint egy egyszerű űrlap? Ismerje meg a SurveyMonkey-t, egy olyan eszközt, amelynek segítségével mélyebbre áshat az adatokban. Akár ügyfél-elégedettségi felméréseket végez, akár részletes piackutatást, a SurveyMonkey egy sor olyan funkciót kínál, amelyeket komoly adatgyűjtés és -elemzés céljára terveztek.

A SurveyMonkey fejlett eszközöket kínál azoknak a vállalkozóknak, oktatóknak és piackutatóknak, akiknek nagyobb rugalmasságra és kontrollra van szükségük, hogy rendkívül testreszabott felméréseket készíthessenek és értékes információkat gyűjthessenek.

A SurveyMonkey funkciói

A SurveyMonkey funkciói azoknak szólnak, akik többet keresnek, mint egyszerű felméréseket:

1. Fejlett testreszabás

Szeretné, ha felmérése professzionális megjelenésű lenne? A SurveyMonkey segítségével teljes mértékben testreszabhatja űrlapjait saját márkájával, kérdések logikájával, sőt, akár ugrási logikával is, hogy a felhasználói válaszok alapján meghatározott kérdéseket jelenítsen meg.

Például, ha egy ügyfél egy termékre vonatkozó visszajelzési felmérésben a „Nem elégedett” választ választja, akkor további kérdéseket tehet fel, hogy megtudja, miért.

2. Részletes jelentések és elemzések

Miután összegyűjtötte a válaszokat, a SurveyMonkey nem csak a nyers adatokkal hagyja Önt. Részletes jelentéseket készíthet diagramokkal, grafikonokkal és valós idejű elemzésekkel.

Képzelje el, hogy alkalmazotti elkötelezettségi felmérést végez, és az eredményeket egy értekezleten kell bemutatnia – a SurveyMonkey jelentéskészítő eszközei segítségével néhány kattintással bemutathatja az eredményeket.

3. Kész sablonok

via SurveyMonkey

Nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a felméréshez? A SurveyMonkey számos előre elkészített sablont kínál mindenre, az eseménytervezéstől az ügyfélkutatásig. Ha ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, a visszajelzési űrlap sablonjaik időt takaríthatnak meg Önnek, és biztosíthatják, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel a hasznos információk összegyűjtéséhez.

4. AI-támogatás

A SurveyMonkey Genius funkciója mesterséges intelligenciát használ, hogy automatikusan létrehozza az Ön számára a felmérési űrlapokat. Használhatja az előre elkészített kérdéseket, vagy kipróbálhatja a sajátjait, hogy űrlapokat hozzon létre és azokat igényei szerint szerkessze. Még a kérdések legjobb formátumát is javasolja, és gépi tanulást használ, hogy ötleteket adjon a felmérés struktúrájának javításához.

SurveyMonkey árak

Ingyenes

Team Advantage tervezet: 25 USD/felhasználó havonta

Team Premier csomag: 75 USD/felhasználó havonta

Havi alapdíj: 99 USD/hó

Felhő (egyéni csomag – Advantage Annual): 468 USD/év

Felhő (egyéni csomag – Premier Annual) : 1428 USD/év

Vállalati: Egyedi árak

A SurveyMonkey részletesebb funkciókat kínál, de magasabb áron. Ha célja a mélyreható adatelemzés és az egyedi márkaépítés, akkor érdemes megfontolni.

De hogyan viszonyul a Google Forms az Ön konkrét igényeihez?

Google Forms vs. SurveyMonkey: funkciók összehasonlítása

A Google Forms és a SurveyMonkey közötti választás nem csupán egy eszköz kiválasztásáról szól – hanem a megfelelő űrlapkészítő szoftver megtalálásáról, amely segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

Akár gyors alkalmazotti visszajelzési felméréseket, akár részletes piackutatásokat végez, ha tudja, melyik űrlapkészítő szoftver felel meg leginkább az Ön igényeinek, időt és frusztrációt takaríthat meg.

Vessünk egy pillantást arra, hogy ezek a két eszköz hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb területeken:

Funkció Google Forms Survey Monkey Vizuális együttműködés Igen Igen Sablonok Előre megtervezett és intuitív, de korlátozott sablonok Széles körű, testreszabható sablonok Valós idejű együttműködés Igen Igen Integrációk Csak Google Workspace Több platform Segítő eszközök Alapszintű (megjegyzések, valós idejű együttműködés) Haladó (szavazás, szavazás, időzítők) Testreszabás Korlátozott (színek, logó) Kiterjedt (márkaépítés, elrendezés) Logikai funkciók Alapvető (többválasztós, rövid válaszok) Haladó (logikai ugrás, kérdéselágazás) Adatjelentés és elemzés Alap (Google Táblázatok) Haladó (beépített diagramok és jelentések) AI-támogatás Csak a Labs-ban AI-alapú felméréskészítés és -finomítás Ingyenes csomag Igen Igen, korlátozott funkciókkal

Most pedig nézzük meg részletesen a különbségeket:

1. funkció: Könnyű használat

a Google Forms segítségével

Google Forms: Ha sürgősen felmérést kell készítenie, a könnyű használat a legfontosabb. A Google Forms a egyszerűség megtestesítője – perceken belül elkészítheti és elindíthatja a felmérést.

Például, ha tanárként kvízt készít, vagy marketingesként termékbevezetés után visszajelzéseket gyűjt, a Google Forms drag-and-drop felülete gyors és egyszerűvé teszi a folyamatot.

SurveyMonkey: Másrészt a SurveyMonkey több ellenőrzési lehetőséget kínál, de egy kicsit több időbe telik elsajátítani. Különböző kérdéseket kell megjelenítenünk attól függően, hogy valaki hogyan válaszol? A SurveyMonkey ugrási logika funkciója erre tökéletesen alkalmas.

Ideális mélyebb felmérésekhez, például piackutatóknak, akik a vásárlói viselkedést vizsgálják, de megköveteli a tanulási folyamatot.

Győztes: Ha a sebesség a legfontosabb szempont, akkor a Google Forms a egyértelmű győztes. Ha azonban több testreszabási lehetőségre és nagyobb kontrollra van szüksége, akkor érdemes lehet több időt szánni a SurveyMonkey-ra.

2. funkció: Testreszabás és márkaépítés

A felmérés nem csupán a válaszok gyűjtéséről szól – ez a márkád kiterjesztése.

via SurveyMonkey

Google Forms: Alapvető testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel megváltoztathatja a háttérszínt és hozzáadhat egy logót, de ennyi is minden. Ez akkor lehet megfelelő, ha belső felmérést végez vagy diákok válaszait gyűjti.

SurveyMonkey: Lehetővé teszi a teljes körű testreszabást, a logó hozzáadásától a színek és az elrendezés testreszabásáig. Ha például ügyfél-elégedettségi felmérést végez, biztosíthatja, hogy a felmérés zökkenőmentesen illeszkedjen a márkaélménybe.

Győztes: A SurveyMonkey tervezési lehetőségei egyértelmű előnyt jelentenek, ha lenyűgözni szeretné a közönségét.

3. funkció: Adatgyűjtés és -elemzés

a Google Forms segítségével

Mindkét eszköz jól teljesít, de különböző módon.

Google Forms: Könnyedén integrálható a Google Sheets-szel, így valós időben hozzáférhet a válaszokhoz. Például, ha épp most dobott piacra egy új terméket, és visszajelzési kérdőívet küldött ki ügyfeleinek.

A beérkező válaszok automatikusan összeállításra kerülnek egy Google Táblázatba, így gyorsan elemezheti az elégedettségi pontszámokat vagy azonosíthatja a termék lehetséges fejlesztési területeit.

SurveyMonkey: A beépített felmérési elemző szoftverrel továbbfejlesztett elemzési lehetőségeket kínál, táblázatokkal, grafikonokkal és fejlett jelentéskészítési funkciókkal.

Győztes: Ha ügyfélszolgálatot vezet, és időben kell elemezni a visszajelzések tendenciáit, a SurveyMonkey jelentéskészítő funkcióival kifinomult, könnyen olvasható jelentéseket készíthet – exportálás nélkül.

Google Forms vs. SurveyMonkey a Redditen

A Google Forms és a SurveyMonkey közötti választáskor néha a legjobb betekintést azok nyújtják, akik naponta használják ezeket az eszközöket. Ezért a Reddithez fordultunk, hogy megnézzük, mit mondanak a valódi felhasználók – és visszajelzéseik értékes betekintést nyújtanak.

Azok számára, akik az egyszerűséget és a zökkenőmentes integrációt tartják szem előtt, a Google Forms nyeri el a dicséretet. A Reddit felhasználó catcheroni tökéletesen összefoglalja:

Ingyenes, egyszerű, és nagyon könnyen integrálható a Google Sheets-be, amit én sokat használok.

Ingyenes, egyszerű, és nagyon könnyen integrálható a Google Sheets-be, amit én sokat használok.

Ezért a Google Forms az első számú választás azoknak a felhasználóknak, akik gyors, egyszerű módszert keresnek a válaszok összegyűjtésére és az adatok azonnali elemzésére a Google Sheetsben.

Másrészt a SurveyMonkey-nak is vannak hűséges felhasználói, akik értékelik a könnyű használat és a funkcionalitás közötti egyensúlyt. Ahogy a Reddit felhasználó torresburriel fogalmaz:

Mi a SurveyMonkey-t használjuk. Egyszerű, megfizethető és könnyen kezelhető a résztvevők számára.

Mi a SurveyMonkey-t használjuk. Egyszerű, megfizethető és könnyen kezelhető a résztvevők számára.

Ez a visszajelzés kiemeli a SurveyMonkey erősségét, amely intuitív élményt nyújt mind a felmérés készítőinek, mind a válaszadóknak, különösen akkor, ha fejlettebb testreszabási lehetőségeket keresnek.

Szóval, mi a verdikt? Mindkét eszköznek megvannak a maga erősségei, attól függően, hogy mire van szüksége, de ha közvetlenül a felhasználóktól hallja a véleményüket, akkor pontosabb képet kaphat arról, hogy melyik illik legjobban az Ön projektjeihez.

Google Forms vagy SurveyMonkey? A Google Forms-ot akkor érdemes választani, ha: Teljesen ingyenes eszközt keres, amely korlátlan számú válaszadást tesz lehetővé.

Szüksége van egy egyszerű felületre, amely jól integrálható más Google-szolgáltatásokkal.

A felmérési igényei alapvetőek, elsősorban az adatgyűjtésre koncentrálnak, nincs szükség fejlett elemzésekre. A SurveyMonkey-t akkor érdemes választani, ha: A felmérései általában rövid távú projektek, ahol a 25 válaszos korlát elegendő.

Professzionális beállításokhoz fejlett funkciókra és testreszabási lehetőségekre van szüksége.

Hajlandó befektetni egy fizetős csomagba a továbbfejlesztett funkciók és a kiterjedtebb sablonopciók érdekében. A Google Forms ideális azoknak a felhasználóknak, akik költséghatékony és felhasználóbarát megoldást keresnek korlátlan adatgyűjtéshez, míg a SurveyMonkey azoknak szól, akik kifinomultabb felmérési eszközöket igényelnek, és hajlandóak fizetni a további funkciókért. Ha nem tud választani, és mindkét világ legjobbjait szeretné, akkor fontolja meg a ClickUp használatát!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Google Forms és a SurveyMonkey legjobb alternatíváját!

Ha a Google Forms vagy a SurveyMonkey nem kínálja az Ön számára szükséges fejlett funkciókat vagy rugalmasságot, akkor talán itt az ideje más lehetőségeket is megvizsgálni. Számos Google Forms versenytárs és SurveyMonkey alternatíva áll rendelkezésre, de egy közülük kiemelkedik: a ClickUp.

A ClickUp lehetővé teszi űrlapok létrehozását, automatikusan átalakítja a válaszokat végrehajtható feladatokká, zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatokba, és testreszabható irányítópultokon keresztül valós idejű adatelemzést kínál.

Ez egy komplett megoldás, amely túlmutat az egyszerű űrlapkészítésen.

Így egyszerűsítheti munkáját a ClickUp:

1. Űrlapnézet

A ClickUp Form View segítségével alakítsa át a felmérés válaszokat megvalósítható feladatokká.

Amikor ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, a ClickUp Form View automatikusan feladatokká alakítja azokat a csapatának, ahelyett, hogy manuálisan kellene bevinnie a válaszokat egy külön rendszerbe.

A feltételes logika alkalmazásának lehetősége az űrlapokban még hatékonyabbá teszi a rendszert – lehetővé teszi, hogy a korábbi válaszok alapján konkrét kérdéseket jelenítsen meg, így biztosítva, hogy relevánsabb adatokat gyűjtsön a válaszadóktól.

Minden beküldött válasz egy végrehajtható feladattá válik, amelyen a csapata azonnal dolgozni kezdhet, így egyszerűsítve az egész folyamatot.

Tegyük fel például, hogy online áruházat üzemeltet, és vásárlás utáni kérdőíveket küld ki. A Form View segítségével minden válasz, legyen az pozitív értékelés vagy panasz, a megfelelő csapattaghoz rendelt feladattá válik. Ezzel elkerülhető a kézi nyomon követés, és biztosítható, hogy semmi ne maradjon ki.

2. Feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével automatikusan alakítsa át az űrlapokat feladatokká, és tartsa összehangoltan csapatát.

A ClickUp valódi ereje abban rejlik, hogy mindent összekapcsol. Amikor valaki beküld egy űrlapot, azt automatikusan ClickUp feladattá alakíthatja, hozzárendelheti egy csapattaghoz, és határidőket állíthat be.

Tegyük fel, hogy egy termék bevezetése után ügyfél-visszajelzési felmérést végez. Ahelyett, hogy manuálisan válogatná a válaszokat, a ClickUp Tasks automatikusan hozzárendelheti az egyes válaszokat feladatokként a megfelelő osztályhoz.

Például a pozitív visszajelzéseket továbbíthatja a marketing részlegnek ajánlásokhoz, míg a termékkel kapcsolatos problémákat közvetlenül az ügyfélszolgálatnak továbbíthatja nyomon követés céljából. Így egy visszajelzés sem marad ki, és minden feladatot nyomon követhet a kezdetektől a befejezésig.

Más szavakkal, a hagyományos felmérési eszközöktől eltérően a ClickUp nem csak űrlapok létrehozására alkalmas, hanem közvetlenül integrálható a feladatkezelő szoftverével, így tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek a kapott visszajelzések alapján kell cselekedniük.

Akár ügyfél-visszajelzéseket, akár belső kéréseket kezel, a ClickUp biztosítja, hogy minden beérkező adatot hatékonyan kezeljenek és nyomon kövessenek a kezdetektől a végéig.

3. Visszajelzési sablonok

Töltse le ezt a sablont A ClickUp visszajelzés-űrlap sablonjával könnyedén gyűjtheti, rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja a visszajelzéseket.

A ClickUp kész megoldásokat is kínál, például a ClickUp visszajelzési űrlap sablont. Ez a sablon tökéletes a visszajelzések összegyűjtéséhez és rendszerezéséhez egy helyen.

Akár alkalmazottak visszajelzéseit gyűjti, akár a felhasználókat kérdezi ki termékéről, a visszajelzések azonnal strukturálva vannak, így könnyen elemezhetők. Igényeinek megfelelően testreszabhatja, így biztosan megkapja a kívánt adatokat.

Tegyük fel, hogy Ön egy ügyfélszolgálati csapatot vezet, és visszajelzési kérdőívet küld ki egy új funkcióval kapcsolatban. A visszajelzési űrlap sablonja kategorizálja és fontossági sorrendbe állítja az egyes válaszokat, így könnyen azonosítható, mely kérdéseket kell elsőként megoldani.

Ezenkívül az Átfogó ajánlások táblázata lehetőséget nyújt ötletek kidolgozására és az összes visszajelzéssel kapcsolatos ötlet tárolására.

4. Automatizálás és elemzés

A ClickUp több, mint egy űrlapkezelő – automatizálja az egész folyamatot. A ClickUp Automations segítségével a felmérés válaszai alapján állíthat be munkafolyamatokat.

Például, ha valaki negatív választ ad, a ClickUp automatikusan hozzárendelhet egy nyomonkövetési feladatot az ügyfélszolgálati csapatához. Vagy ha egy felmérés magas prioritású problémát tár fel, riaszthat egy figyelmeztetést az azonnali intézkedéshez.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a legfontosabb adatokat és követheti a haladást.

De ez még nem minden – a ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt, így a platformot elhagyása nélkül is nyomon követheti a trendeket, nyomon követheti a válaszadási arányokat és vizualizálhatja adatait.

Meg kell mutatnia a felmérés eredményeit egy megbeszélésen? A beépített irányítópultok segítségével másodpercek alatt jelentéseket készíthet, így adatait azonnal felhasználhatja.

A ClickUp nem csak egy eszköz – hanem egy komplett megoldás azoknak a csapatoknak, akiknek többet kell kihozniuk a felméréseikből.

Ha már kinőtte a Google Forms és a SurveyMonkey korlátait, a ClickUp űrlapok, feladatok, automatizálások és valós idejű betekintések integrálási képessége forradalmi változást jelent azok számára, akik az adatokat cselekvéssé szeretnék alakítani.

Hatékony űrlapok és felmérések készítése a ClickUp segítségével

A Google Forms és a SurveyMonkey egyaránt egyedülálló előnyökkel rendelkezik, így különböző felhasználási esetekhez alkalmasak.

A Google Forms egy remek ingyenes eszköz egyszerű felmérések és űrlapok készítéséhez, alapvető funkciókkal a Google ökoszisztémán belül. A SurveyMonkey ideális, ha fejlettebb funkciókkal és jelentésekkel ellátott felméréseket szeretne készíteni.

A ClickUp viszont az űrlapkészítés és a projektmenedzsment hatékony kombinációját kínálja, így sokoldalú választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek a munkafolyamatuk során adatokat kell gyűjteniük és elemezniük.

A ClickUp integrált megközelítése azt jelenti, hogy minden beküldött felmérés nem csupán adat, hanem egy lépés az üzleti tevékenység javítása felé. Akár valós időben követi nyomon a válaszokat, akár visszajelzések alapján automatizálja a munkafolyamatokat, akár vizuális jelentéseket készít, a ClickUp segít gyorsabban és okosabban elvégezni a feladatokat.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan tudja a ClickUp átalakítani a felméréseit és a feladatkezelését?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki a jobb munkavégzés módját!