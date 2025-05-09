A 10 legjobb automatizált ügyféljelentési eszköz marketingügynökségek számára 2025-ben

Az #AgencyLife olyan, mint egy hullámvasút. Digitális marketing szakemberként tudja, mennyire fontos jó kapcsolatot építeni ügyfeleivel, hogy együtt vészeljék át a nehéz időszakokat és együtt ünnepeljék a sikereket.

Akár B2B, akár B2C ügyfelek számára dolgozik, fontos, hogy rendszeresen bizonyítsa marketingügynöksége értékét. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy az ügyfelek azt mondják: „Egyébként is, miért fizetek magának?”

Az ügyféljelentések bemutatják az ügyfelek számára elért mennyiségi és minőségi eredményeket. A rendszeres jelentések benyújtása bizonyítja az Ön értékét, és még a legválogatósabb ügyfeleket is meggyőzi arról, hogy maradjanak az Ön ügyfelei.

Az ügyféljelentések elkészítése időigényes feladat, de a megfelelő szoftverrel rengeteg időt takaríthat meg. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogyan működik az ügyféljelentés-készítő szoftver, mire kell figyelnie egy automatizált ügyféljelentés-készítő eszköznél, és bemutatjuk a 10 kedvenc ügyféljelentés-készítő eszközünket 2025-ből. ?

Mi az ügyféljelentés?

Az ügyféljelentésekkel rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit a marketingkampányok teljesítményéről és mutatóiról. A jelentések segítenek az ügyfeleknek megérteni, milyen értéket kapnak a digitális marketingügynökségektől. A jelentéseket arra is felhasználhatja, hogy elmagyarázza marketingstratégiáinak finomításait és az ügyfél céljainak elérésében elért előrehaladását.

Ügynökségi szakemberként mind a marketingben, mind az ügynökség és az ügyfél közötti kapcsolat kezelésében jártasnak kell lennie. Az ügyfélkezelés bonyolult feladat, de a rendszeres jelentések bizalmat építenek és segítenek megnyerni az ügyfelek támogatását. ?

Ha ügyfelei kérdésekkel bombázzák Önt, vagy hajlamosak elfelejteni az Ön által elért eredményeket, a rendszeres jelentések benyújtása eloszlatja aggodalmaikat. Ha bizonyított eredményekkel rendelkezik – amit kiváló ügyféljelentései is alátámasztanak –, akár az árak emelését is indokolhatja.

Az ügyféljelentések az ügynökségek legjobb barátai. Ha a munkához a legjobb ügyféljelentési eszközt keresi, akkor olyan szoftvert válasszon, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

Kifinomult bevezetési funkciók: Az első benyomás fontos. Válasszon olyan ügyféljelentési szoftvert, amely automatizálással egyszerűsíti Az első benyomás fontos. Válasszon olyan ügyféljelentési szoftvert, amely automatizálással egyszerűsíti az ügyfelek bevezetését . Ez minden ügyfél számára egységes bevezetési élményt biztosít, és garantálja, hogy egyetlen információ sem marad ki. Drag-and-drop sablonok: Ön marketinges, nem fejlesztő. Válasszon olyan ügyféljelentési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a kód nélküli sablonok testreszabását. Legyen szó Ön marketinges, nem fejlesztő. Válasszon olyan ügyféljelentési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a kód nélküli sablonok testreszabását. Legyen szó előrehaladási jelentésekről vagy értékesítési jelentésekről , a jelentési sablonok rengeteg időt takarítanak meg. Adatvizualizáció: Ügyfelei üzletemberek, nem marketingesek. Lehet, hogy nem értik a technikai zsargont, ezért szerezzen be egy automatizált ügyféljelentési eszközt, amely vizualizációt kínál. Csak adja meg ügyfele adatait, és készítsen könnyen érthető grafikonokat, amelyeket az érdekelt felek imádni fognak. Mérőszámok és jelentések: A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) elengedhetetlenek minden ügyféljelentésben. Legyen szó SEO-rangsorokról, konverziós arányokról, CTR-ről vagy más fontos mérőszámokról, jelentéseinek nagymértékben támaszkodniuk kell a mennyiségi teljesítményre. Egyes jelentéskészítő szoftverek interaktív, valós idejű widgeteket kínálnak, hogy az ügyfelek jobban megértsék a jelenlegi teljesítményt. Fehér címkés jelentések: Természetesen egy harmadik fél eszközét használja a jelentés elkészítéséhez, de szeretné, ha a jelentésen az Ön neve szerepeljen, igaz? Válasszon olyan ügyféljelentés-készítő szoftvert, amely lehetővé teszi a jelentések testreszabását.

Tudja, mit kell keresnie egy ügyféljelentési eszközben, de kinek van ideje az interneten megbízható lehetőségeket keresni?

Ne aggódjon, mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Ez a 10 eszköz egyszerűsíti az ügyféljelentés folyamatát, időt takarít meg és növeli az ügyfelek lojalitását.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy valós időben követhesse nyomon ügyfelei összes igényét és előrehaladását. Gondoljon rá úgy, mint egy 100%-ban testreszabható irányító központra, amely minden marketingtevékenységét összefogja.

De tudjuk, hogy az ügynökségi munka nem csak az eredmények eléréséről szól – Önnek valódi kapcsolatokat is ki kell építenie ügyfeleivel. A ClickUp CRM egy kiváló ügyféljelentési eszköz, amellyel feladatait, mutatóit és ügyfélkommunikációját mellett ügyfélkapcsolatait is kezelheti és bővítheti. Kövesse nyomon az ügyfélelégedettséget, a korábbi adatokat és egyebeket a Lista nézetben, a Táblázat nézetben és a Kanban tábla nézetben, hogy pontosan lássa, hol tart minden egyes fiók. ?

Ha az ügyfeleknek a ledolgozott órák alapján számláz, használja a ClickUp projektidő-nyomonkövető funkcióját, hogy könnyedén nyomon követhesse az összes csapattag projekt- és feladat-alapú munkaidejét. Az időnyomonkövetési adatokat akár becslések készítésére és a projektköltségvetés nyomon követésére is felhasználhatja.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp projektállapot-jelentés sablonját , hogy időt takarítson meg a jelentések létrehozásával és formázásával.

Célok kitűzése, szűk keresztmetszetek azonosítása és erőforrások elosztása a ClickUp Dashboards segítségével

Ossza meg az egyes ügyfelek munkaterületéhez vezető linket, hogy valós időben megjeleníthesse az eredményeket.

Használja a ClickUp CRM-et az összes ügyfélkapcsolat , az ügyfélélettartam-értékhez hasonló mutatók és egyéb adatok rögzítésére

Integrálja az e-maileket és a feladatokat a ClickUp CRM-mel, hogy gyorsan áttekintést kapjon az egyes ügyfelekről.

A ClickUp korlátai

A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy a kezdők néha ijesztőnek találják a platformot.

Egyes funkciók, például a ClickUp AI , csak fizetős fiókok számára elérhetők.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Klipfolio

A Klipfolio segítségével

A Klipfolio egy több adatforráshoz kapcsolódó irányítópult-eszköz. Ha ügyfelei valós idejű statisztikákat szeretnének látni, ez a megfelelő eszköz a feladatra.

Tetszik nekünk, hogy a Klipfolio robusztus hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik, így testreszabhatja, hogy mely felhasználók, csapatok és részlegek férhetnek hozzá az adatokhoz és szerkeszthetik azokat.

A Klipfolio legjobb funkciói

Csatlakoztassa a Klipfolio-t SQL adatbázisokhoz, JSON fájlokhoz és egyebekhez.

Válasszon kész mérőszámokat, vagy hozzon létre egyedi KPI-ket a PowerMetrics segítségével.

Ossza meg a műszerfalakat e-mailben, PDF-ben vagy az interneten keresztül.

A Klipfolio korlátai

Egyes felhasználók szerint a tudásbázis elavult.

Más felhasználók szerint a csatlakozók testreszabásához technikai ismeretekre van szükség.

Klipfolio árak

Ingyenes

Go: 125 USD/hó

Pro : 300 USD/hó

Üzleti: 800 USD/hó, éves számlázással

Klipfolio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

3. Databox

A Databox segítségével

A Databox egy mobilbarát irányítópult-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy kódolási ismeretek nélkül is egyedi irányítópultokat hozzon létre. Tetszenek a robusztus értesítési szabályok, amelyek figyelmeztetik Önt, ha egy ügyfél mutatói egy bizonyos küszöbérték alá csökkennek – ez valóban elengedhetetlen azok számára, akik egyszerre több tucat ügyféllel foglalkoznak. ??

Használja a Databox Scorecard funkciót automatizált ügyféljelentések létrehozásához napi, heti vagy havi ütemezéssel. A jelentéseket automatikusan elküldheti ügyfeleinek e-mailben vagy Slacken keresztül is, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

A Databox legjobb funkciói

Hozzon létre benchmark csoportokat, hogy összehasonlíthassa ügyfelei teljesítményét versenytársaikkal.

Több ezer mutató egyidejű nyomon követése és vizualizálása

Használja a Dashboard Designer alkalmazást a mutatók lekéréséhez, azok vizualizálásához, valamint a jelentés megjelenésének és hangulatának testreszabásához, kódolás nélkül.

A Databox korlátai

A Databox nem rendelkezik sok közvetlen integrációval, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak gyakran olyan eszközökre kell támaszkodniuk, mint a Zapier.

Egyes felhasználók szerint a Databox adatforrás-kapcsolatai nem intuitívak.

Databox árak

Három felhasználó számára ingyenes

Starter: 47 USD/hó öt felhasználó számára

Professzionális: 135 USD/hó 15 felhasználó számára

Növekedés: 319 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Prémium: 799 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Databox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190 értékelés)

4. Workzone

A Workzone segítségével

A Workzone egy ügyfélportál eszköz, amely webes hozzáférést biztosít nemcsak a mutatókhoz, hanem minden ügyfél összes fájljához és projektjéhez is. Ossza meg dokumentumait ügyfeleivel, működjön együtt csapatával, és rögzítse az ügyfelek jóváhagyásait a Workzone portálon.

A Workzone az ügyféljelentések mellett projektmenedzsment eszközöket is tartalmaz, így sokkal könnyebb kezelni a teendőket, miközben nyomon követi az ügyfélmutatókat.

A Workzone legjobb funkciói

A Workzone lehetővé teszi az ügyfélportálok fehér címkézését.

Hozzon létre csoportos naptárat minden ügyfél számára, hogy egyszerűbbé tegye az ütemezést.

A vizuális jelölőeszközzel könnyedén megoszthatja visszajelzéseit

Ügyfélportál sablonok a kezdéshez

A Workzone korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület elavult és nem intuitív.

Más felhasználók szerint néha késések és hibák fordulnak elő.

Workzone árak

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 34 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 43 USD/hó felhasználónként

Workzone értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

5. TapClicks

A TapClicks segítségével

A TapClicks egy több eszközből álló szoftvercsomag, de egyben egy nagyon hatékony ügyféljelentés-készítő eszköz is. Automatikusan generálhat ügyféljelentéseket több adatcsatornára, például keresésre, közösségi médiára, megjelenítésre és akár televízióra is.

A TapClicks előfizetéssel hozzáférhet a csomag egyéb megoldásaihoz is, többek között az elemzésekhez, az adatcsatornákhoz, a munkafolyamat-automatizáláshoz és a megrendelések automatizált rögzítéséhez.

A TapClicks legjobb funkciói

A TapClicks integrálható a Google Sheets, a Looker Studio, a Google Analytics és más alkalmazásokkal.

Készítsen valós idejű, webalapú ügyfél-dashboardokat

Készítsen egyedi jelentéssablonokat a Report Studio segítségével

A TapClicks korlátai

Egyes felhasználók adateltéréseket jelentenek, amikor más platformokról TapClicks-be importálják az adatokat.

Más felhasználók szerint a platform integrációi hibásak.

TapClicks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

TapClicks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 170 értékelés)

6. Domo

Via Domo

A Domo első ránézésre egyszerű ügyféljelentési eszköznek tűnhet, de valójában egy hatalmas adatelemző rendszer. Ez a platform üzleti intelligenciával, elemzésekkel, adatintegrációval és szigorú biztonsági protokollokkal egyszerűsíti az ügyféljelentési folyamatot.

A Domo lehetővé teszi az önkiszolgáló elemzéseket. Egyszerűen hozza létre az ügyfelei számára a műszerfalat, és a Domo valós időben megjeleníti a mutatóikat. ?

A Domo legjobb funkciói

Alkalmazást kell készítenie? Használja a Domo alacsony kódszintű alkalmazáskészítő eszközét, hogy ügyfelei igazán lenyűgözve legyenek!

Konvertálja az Excel táblázatokat vizualizált irányítópultokká

Hozzon létre egy egyéni jelentési ütemtervet, hogy automatikusan elküldhesse a jelentéseket az ügyfeleknek.

A Domo korlátai

Egyes felhasználóknak problémáik vannak a Domo grafikus eszközeinek megértésével.

Más felhasználók szerint a Domo University forrásai meglehetősen technikai jellegűek és nehezen követhetők.

A Domo árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Domo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 270 értékelés)

A Raven Tools segítségével

A Raven Tools egy drag-and-drop ügyféljelentés-készítő eszköz, amely automatizálja a SEO, a fizetett hirdetések, a közösségi média, az e-mailek és még a híváskövetési kampányok jelentéseit is. Minden jelentése fehér címkével ellátott, így az ügyfelek azt fogják gondolni, hogy ezeket a gyönyörű jelentéseket a te vállalkozásod készítette.

Nincs a legtöbb integrációja, de a Raven Tools több mint 30 másik platformmal integrálható. Ha ügyfelei korlátozott MarTech-csomagot használnak, ez egy egyszerű és megfizethető eszköz a feladatra.

Kövesse nyomon automatikusan a SEO rangsorokat, a visszalinkeléseket, az organikus forgalmat és még sok mást.

Használja a Raven Tools alkalmazást ügyfelei SEO-auditjainak elvégzéséhez.

Hívja be az elemző eszközök, a közösségi média platformok és a PPC eszközök adatait.

A felhasználók szerint egyes funkciók, például a rangsorolási jelentések és a kulcsszó-kutatás, nehezen használhatók.

Más felhasználók szerint az adatok néha nem szinkronizáltak.

Kisvállalkozások: 39 USD/hó két felhasználó számára

Kezdő ár: 79 USD/hó négy felhasználó számára

Grow: 139 USD/hó nyolc felhasználó számára

Thrive: 249 USD/hó 20 felhasználó számára

Lead: 399 USD/hó 40 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)

8. FreshLime

Via FreshLime

A FreshLime egy ügyféljelentési eszköz kis, helyi vállalkozások számára. Technikailag úgy tervezték, hogy a vállalkozás tulajdonosai maguk használhassák, de a kisvállalkozások marketingjét kezelő ügynökségek is profitálhatnak ebből a szoftverből.

Használja a FreshLime-ot ügyfelei online hírnevének kezelésére, online láthatóságának növelésére és teljesítménymutatóinak időbeli nyomon követésére.

A FreshLime legjobb funkciói

Növelje online láthatóságát listák, értékelések generálása és ügyfél-újraaktiválási eszközök segítségével.

A FreshLime olyan hasznos eszközöket tartalmaz, mint a chatbot és az értékesítéskezelés.

A FreshLime kiszámítja ügyfelei hírnevét és csapattagjainak teljesítményét.

A FreshLime korlátai

A FreshLime jelentéskészítési funkciói nem olyan kifinomultak, mint a listán szereplő többi szoftveré.

Egyes felhasználók a platformot drágának és nehezen használhatónak találták.

FreshLime árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FreshLime értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (14 értékelés)

Capterra: 3,2/4 (4 értékelés)

9. Csapatmunka

A Teamwork segítségével

A Teamwork egy népszerű projektmenedzsment és feladatkezelő eszköz ügyféljelentésekhez. A marketingügynökségek a Teamwork segítségével nagy projekteket osztanak fel megvalósítható feladatokra, csökkentik az ismétlődő munkát, és könnyedén rögzítik az összes számlázható időt.

Használja a Teamworket, hogy jelentési irányítópultokat hozzon létre ügyfelei és ügynöksége számára. Idővel jobban meg fogja érteni az összes folyamatban lévő projekt állapotát.

A Teamwork legjobb funkciói

Egyszerűsítse az új ügyfelek bevonását a Teamwork bevonási automatizálási eszközével.

Kövesse nyomon csapata kapacitását és feladatait, hogy minimalizálja a szűk keresztmetszeteket.

Kezelje az ügyfelek bizonyítékait és dokumentumait egy helyen

Csapatmunka korlátai

Egyes felhasználók szerint a Teamwork feladatnézetei nehezen követhetők.

Más felhasználók szerint a felület néha lassú.

Csapatmunka árazás

Örökre ingyenes

Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méretek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1040+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (810+ értékelés)

10. Whatagraph

Via Whatagraph

A Whatagraph néhány kattintással egyszerű, több csatornát átfogó marketingjelentéseket generál. Ez az ügyféljelentés-készítő eszköz több adatforrást kombinál, hogy az adatokat látványos jelentésekben jelenítsen meg, amelyek felkeltik a figyelmet.

A Whatagraph segítségével nem kell csatlakozókra támaszkodnia, hanem közvetlenül az egyes ügyfelek marketingforrásaiból szerezheti be az adatokat. A szerkeszthető widgeteknek köszönhetően minden jelentéssablont kedve szerint testreszabhat.

A Whatagraph legjobb funkciói

Több száz jelentést összekapcsolhat és szerkeszthet egyszerre, másodpercek alatt.

Az Áttekintés fülön láthatja az összes ügyfélmutatót.

Az összes Whatagraph irányítópult interaktív és élőben működik.

A Whatagraph korlátai

Több felhasználó is arról számolt be, hogy problémái voltak a Whatagraph ügyfélszolgálatával.

Más felhasználók szerint nehéz saját modulokat készíteni.

Whatagraph árak

Professzionális: 223 USD/hó öt felhasználó számára

Prémium: 335 USD/hó 10 felhasználó számára

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whatagraph értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80 értékelés)

