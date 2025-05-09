A 10 legjobb automatizált ügyféljelentési eszköz marketingügynökségek számára 2025-ben

Az #AgencyLife olyan, mint egy hullámvasút. Digitális marketing szakemberként tudja, mennyire fontos jó kapcsolatot építeni ügyfeleivel, hogy együtt vészeljék át a nehéz időszakokat és együtt ünnepeljék a sikereket.
Akár B2B, akár B2C ügyfelek számára dolgozik, fontos, hogy rendszeresen bizonyítsa marketingügynöksége értékét. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy az ügyfelek azt mondják: „Egyébként is, miért fizetek magának?”
Az ügyféljelentések bemutatják az ügyfelek számára elért mennyiségi és minőségi eredményeket. A rendszeres jelentések benyújtása bizonyítja az Ön értékét, és még a legválogatósabb ügyfeleket is meggyőzi arról, hogy maradjanak az Ön ügyfelei.
Az ügyféljelentések elkészítése időigényes feladat, de a megfelelő szoftverrel rengeteg időt takaríthat meg. Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogyan működik az ügyféljelentés-készítő szoftver, mire kell figyelnie egy automatizált ügyféljelentés-készítő eszköznél, és bemutatjuk a 10 kedvenc ügyféljelentés-készítő eszközünket 2025-ből. ?
Mi az ügyféljelentés?
Az ügyféljelentésekkel rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit a marketingkampányok teljesítményéről és mutatóiról. A jelentések segítenek az ügyfeleknek megérteni, milyen értéket kapnak a digitális marketingügynökségektől. A jelentéseket arra is felhasználhatja, hogy elmagyarázza marketingstratégiáinak finomításait és az ügyfél céljainak elérésében elért előrehaladását.
Ügynökségi szakemberként mind a marketingben, mind az ügynökség és az ügyfél közötti kapcsolat kezelésében jártasnak kell lennie. Az ügyfélkezelés bonyolult feladat, de a rendszeres jelentések bizalmat építenek és segítenek megnyerni az ügyfelek támogatását. ?
Ha ügyfelei kérdésekkel bombázzák Önt, vagy hajlamosak elfelejteni az Ön által elért eredményeket, a rendszeres jelentések benyújtása eloszlatja aggodalmaikat. Ha bizonyított eredményekkel rendelkezik – amit kiváló ügyféljelentései is alátámasztanak –, akár az árak emelését is indokolhatja.
Mit kell keresnie az automatizált ügyféljelentés-készítő szoftverekben?
Az ügyféljelentések az ügynökségek legjobb barátai. Ha a munkához a legjobb ügyféljelentési eszközt keresi, akkor olyan szoftvert válasszon, amely a következő funkciókkal rendelkezik:
- Kifinomult bevezetési funkciók: Az első benyomás fontos. Válasszon olyan ügyféljelentési szoftvert, amely automatizálással egyszerűsíti az ügyfelek bevezetését. Ez minden ügyfél számára egységes bevezetési élményt biztosít, és garantálja, hogy egyetlen információ sem marad ki.
- Drag-and-drop sablonok: Ön marketinges, nem fejlesztő. Válasszon olyan ügyféljelentési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a kód nélküli sablonok testreszabását. Legyen szó előrehaladási jelentésekről vagy értékesítési jelentésekről, a jelentési sablonok rengeteg időt takarítanak meg.
- Adatvizualizáció: Ügyfelei üzletemberek, nem marketingesek. Lehet, hogy nem értik a technikai zsargont, ezért szerezzen be egy automatizált ügyféljelentési eszközt, amely vizualizációt kínál. Csak adja meg ügyfele adatait, és készítsen könnyen érthető grafikonokat, amelyeket az érdekelt felek imádni fognak.
- Mérőszámok és jelentések: A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) elengedhetetlenek minden ügyféljelentésben. Legyen szó SEO-rangsorokról, konverziós arányokról, CTR-ről vagy más fontos mérőszámokról, jelentéseinek nagymértékben támaszkodniuk kell a mennyiségi teljesítményre. Egyes jelentéskészítő szoftverek interaktív, valós idejű widgeteket kínálnak, hogy az ügyfelek jobban megértsék a jelenlegi teljesítményt.
- Fehér címkés jelentések: Természetesen egy harmadik fél eszközét használja a jelentés elkészítéséhez, de szeretné, ha a jelentésen az Ön neve szerepeljen, igaz? Válasszon olyan ügyféljelentés-készítő szoftvert, amely lehetővé teszi a jelentések testreszabását.
A 10 legjobb ügyféljelentési eszköz marketingügynökségek számára
Tudja, mit kell keresnie egy ügyféljelentési eszközben, de kinek van ideje az interneten megbízható lehetőségeket keresni?
Ne aggódjon, mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Ez a 10 eszköz egyszerűsíti az ügyféljelentés folyamatát, időt takarít meg és növeli az ügyfelek lojalitását.
1. ClickUp
Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy valós időben követhesse nyomon ügyfelei összes igényét és előrehaladását. Gondoljon rá úgy, mint egy 100%-ban testreszabható irányító központra, amely minden marketingtevékenységét összefogja.
De tudjuk, hogy az ügynökségi munka nem csak az eredmények eléréséről szól – Önnek valódi kapcsolatokat is ki kell építenie ügyfeleivel. A ClickUp CRM egy kiváló ügyféljelentési eszköz, amellyel feladatait, mutatóit és ügyfélkommunikációját mellett ügyfélkapcsolatait is kezelheti és bővítheti. Kövesse nyomon az ügyfélelégedettséget, a korábbi adatokat és egyebeket a Lista nézetben, a Táblázat nézetben és a Kanban tábla nézetben, hogy pontosan lássa, hol tart minden egyes fiók. ?
Ha az ügyfeleknek a ledolgozott órák alapján számláz, használja a ClickUp projektidő-nyomonkövető funkcióját, hogy könnyedén nyomon követhesse az összes csapattag projekt- és feladat-alapú munkaidejét. Az időnyomonkövetési adatokat akár becslések készítésére és a projektköltségvetés nyomon követésére is felhasználhatja.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp projektállapot-jelentés sablonját, hogy időt takarítson meg a jelentések létrehozásával és formázásával.
- Célok kitűzése, szűk keresztmetszetek azonosítása és erőforrások elosztása a ClickUp Dashboards segítségével
- Ossza meg az egyes ügyfelek munkaterületéhez vezető linket, hogy valós időben megjeleníthesse az eredményeket.
- Használja a ClickUp CRM-et az összes ügyfélkapcsolat, az ügyfélélettartam-értékhez hasonló mutatók és egyéb adatok rögzítésére.
- Integrálja az e-maileket és a feladatokat a ClickUp CRM-mel, hogy gyorsan áttekintést kapjon az egyes ügyfelekről.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy a kezdők néha ijesztőnek találják a platformot.
- Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizetős fiókok számára elérhetők.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Klipfolio
A Klipfolio egy több adatforráshoz kapcsolódó irányítópult-eszköz. Ha ügyfelei valós idejű statisztikákat szeretnének látni, ez a megfelelő eszköz a feladatra.
Tetszik nekünk, hogy a Klipfolio robusztus hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik, így testreszabhatja, hogy mely felhasználók, csapatok és részlegek férhetnek hozzá az adatokhoz és szerkeszthetik azokat.
A Klipfolio legjobb funkciói
- Csatlakoztassa a Klipfolio-t SQL adatbázisokhoz, JSON fájlokhoz és egyebekhez.
- Válasszon kész mérőszámokat, vagy hozzon létre egyedi KPI-ket a PowerMetrics segítségével.
- Ossza meg a műszerfalakat e-mailben, PDF-ben vagy az interneten keresztül.
A Klipfolio korlátai
- Egyes felhasználók szerint a tudásbázis elavult.
- Más felhasználók szerint a csatlakozók testreszabásához technikai ismeretekre van szükség.
Klipfolio árak
- Ingyenes
- Go: 125 USD/hó
- Pro: 300 USD/hó
- Üzleti: 800 USD/hó, éves számlázással
Klipfolio értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)
3. Databox
A Databox egy mobilbarát irányítópult-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy kódolási ismeretek nélkül is egyedi irányítópultokat hozzon létre. Tetszenek a robusztus értesítési szabályok, amelyek figyelmeztetik Önt, ha egy ügyfél mutatói egy bizonyos küszöbérték alá csökkennek – ez valóban elengedhetetlen azok számára, akik egyszerre több tucat ügyféllel foglalkoznak. ??
Használja a Databox Scorecard funkciót automatizált ügyféljelentések létrehozásához napi, heti vagy havi ütemezéssel. A jelentéseket automatikusan elküldheti ügyfeleinek e-mailben vagy Slacken keresztül is, ami jelentős időmegtakarítást jelent.
A Databox legjobb funkciói
- Hozzon létre benchmark csoportokat, hogy összehasonlíthassa ügyfelei teljesítményét versenytársaikkal.
- Több ezer mutató egyidejű nyomon követése és vizualizálása
- Használja a Dashboard Designer alkalmazást a mutatók lekéréséhez, azok vizualizálásához, valamint a jelentés megjelenésének és hangulatának testreszabásához, kódolás nélkül.
A Databox korlátai
- A Databox nem rendelkezik sok közvetlen integrációval, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak gyakran olyan eszközökre kell támaszkodniuk, mint a Zapier.
- Egyes felhasználók szerint a Databox adatforrás-kapcsolatai nem intuitívak.
Databox árak
- Három felhasználó számára ingyenes
- Starter: 47 USD/hó öt felhasználó számára
- Professzionális: 135 USD/hó 15 felhasználó számára
- Növekedés: 319 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- Prémium: 799 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Databox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (190 értékelés)
4. Workzone
A Workzone egy ügyfélportál eszköz, amely webes hozzáférést biztosít nemcsak a mutatókhoz, hanem minden ügyfél összes fájljához és projektjéhez is. Ossza meg dokumentumait ügyfeleivel, működjön együtt csapatával, és rögzítse az ügyfelek jóváhagyásait a Workzone portálon.
A Workzone az ügyféljelentések mellett projektmenedzsment eszközöket is tartalmaz, így sokkal könnyebb kezelni a teendőket, miközben nyomon követi az ügyfélmutatókat.
A Workzone legjobb funkciói
- A Workzone lehetővé teszi az ügyfélportálok fehér címkézését.
- Hozzon létre csoportos naptárat minden ügyfél számára, hogy egyszerűbbé tegye az ütemezést.
- A vizuális jelölőeszközzel könnyedén megoszthatja visszajelzéseit
- Ügyfélportál sablonok a kezdéshez
A Workzone korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület elavult és nem intuitív.
- Más felhasználók szerint néha késések és hibák fordulnak elő.
Workzone árak
- Csapat: 24 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 34 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 43 USD/hó felhasználónként
Workzone értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)
5. TapClicks
A TapClicks egy több eszközből álló szoftvercsomag, de egyben egy nagyon hatékony ügyféljelentés-készítő eszköz is. Automatikusan generálhat ügyféljelentéseket több adatcsatornára, például keresésre, közösségi médiára, megjelenítésre és akár televízióra is.
A TapClicks előfizetéssel hozzáférhet a csomag egyéb megoldásaihoz is, többek között az elemzésekhez, az adatcsatornákhoz, a munkafolyamat-automatizáláshoz és a megrendelések automatizált rögzítéséhez.
A TapClicks legjobb funkciói
- A TapClicks integrálható a Google Sheets, a Looker Studio, a Google Analytics és más alkalmazásokkal.
- Készítsen valós idejű, webalapú ügyfél-dashboardokat
- Készítsen egyedi jelentéssablonokat a Report Studio segítségével
A TapClicks korlátai
- Egyes felhasználók adateltéréseket jelentenek, amikor más platformokról TapClicks-be importálják az adatokat.
- Más felhasználók szerint a platform integrációi hibásak.
TapClicks árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
TapClicks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (310+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 170 értékelés)
6. Domo
A Domo első ránézésre egyszerű ügyféljelentési eszköznek tűnhet, de valójában egy hatalmas adatelemző rendszer. Ez a platform üzleti intelligenciával, elemzésekkel, adatintegrációval és szigorú biztonsági protokollokkal egyszerűsíti az ügyféljelentési folyamatot.
A Domo lehetővé teszi az önkiszolgáló elemzéseket. Egyszerűen hozza létre az ügyfelei számára a műszerfalat, és a Domo valós időben megjeleníti a mutatóikat. ?
A Domo legjobb funkciói
- Alkalmazást kell készítenie? Használja a Domo alacsony kódszintű alkalmazáskészítő eszközét, hogy ügyfelei igazán lenyűgözve legyenek!
- Konvertálja az Excel táblázatokat vizualizált irányítópultokká
- Hozzon létre egy egyéni jelentési ütemtervet, hogy automatikusan elküldhesse a jelentéseket az ügyfeleknek.
A Domo korlátai
- Egyes felhasználóknak problémáik vannak a Domo grafikus eszközeinek megértésével.
- Más felhasználók szerint a Domo University forrásai meglehetősen technikai jellegűek és nehezen követhetők.
A Domo árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Domo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 270 értékelés)
7. Raven Tools
A Raven Tools egy drag-and-drop ügyféljelentés-készítő eszköz, amely automatizálja a SEO, a fizetett hirdetések, a közösségi média, az e-mailek és még a híváskövetési kampányok jelentéseit is. Minden jelentése fehér címkével ellátott, így az ügyfelek azt fogják gondolni, hogy ezeket a gyönyörű jelentéseket a te vállalkozásod készítette.
Nincs a legtöbb integrációja, de a Raven Tools több mint 30 másik platformmal integrálható. Ha ügyfelei korlátozott MarTech-csomagot használnak, ez egy egyszerű és megfizethető eszköz a feladatra.
A Raven Tools legjobb funkciói
- Kövesse nyomon automatikusan a SEO rangsorokat, a visszalinkeléseket, az organikus forgalmat és még sok mást.
- Használja a Raven Tools alkalmazást ügyfelei SEO-auditjainak elvégzéséhez.
- Hívja be az elemző eszközök, a közösségi média platformok és a PPC eszközök adatait.
A Raven Tools korlátai
- A felhasználók szerint egyes funkciók, például a rangsorolási jelentések és a kulcsszó-kutatás, nehezen használhatók.
- Más felhasználók szerint az adatok néha nem szinkronizáltak.
Raven Tools árak
- Kisvállalkozások: 39 USD/hó két felhasználó számára
- Kezdő ár: 79 USD/hó négy felhasználó számára
- Grow: 139 USD/hó nyolc felhasználó számára
- Thrive: 249 USD/hó 20 felhasználó számára
- Lead: 399 USD/hó 40 felhasználó számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Raven Tools értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)
8. FreshLime
A FreshLime egy ügyféljelentési eszköz kis, helyi vállalkozások számára. Technikailag úgy tervezték, hogy a vállalkozás tulajdonosai maguk használhassák, de a kisvállalkozások marketingjét kezelő ügynökségek is profitálhatnak ebből a szoftverből.
Használja a FreshLime-ot ügyfelei online hírnevének kezelésére, online láthatóságának növelésére és teljesítménymutatóinak időbeli nyomon követésére.
A FreshLime legjobb funkciói
- Növelje online láthatóságát listák, értékelések generálása és ügyfél-újraaktiválási eszközök segítségével.
- A FreshLime olyan hasznos eszközöket tartalmaz, mint a chatbot és az értékesítéskezelés.
- A FreshLime kiszámítja ügyfelei hírnevét és csapattagjainak teljesítményét.
A FreshLime korlátai
- A FreshLime jelentéskészítési funkciói nem olyan kifinomultak, mint a listán szereplő többi szoftveré.
- Egyes felhasználók a platformot drágának és nehezen használhatónak találták.
FreshLime árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
FreshLime értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (14 értékelés)
- Capterra: 3,2/4 (4 értékelés)
9. Csapatmunka
A Teamwork egy népszerű projektmenedzsment és feladatkezelő eszköz ügyféljelentésekhez. A marketingügynökségek a Teamwork segítségével nagy projekteket osztanak fel megvalósítható feladatokra, csökkentik az ismétlődő munkát, és könnyedén rögzítik az összes számlázható időt.
Használja a Teamworket, hogy jelentési irányítópultokat hozzon létre ügyfelei és ügynöksége számára. Idővel jobban meg fogja érteni az összes folyamatban lévő projekt állapotát.
A Teamwork legjobb funkciói
- Egyszerűsítse az új ügyfelek bevonását a Teamwork bevonási automatizálási eszközével.
- Kövesse nyomon csapata kapacitását és feladatait, hogy minimalizálja a szűk keresztmetszeteket.
- Kezelje az ügyfelek bizonyítékait és dokumentumait egy helyen
Csapatmunka korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Teamwork feladatnézetei nehezen követhetők.
- Más felhasználók szerint a felület néha lassú.
Csapatmunka árazás
- Örökre ingyenes
- Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként
- Méretek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1040+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (810+ értékelés)
10. Whatagraph
A Whatagraph néhány kattintással egyszerű, több csatornát átfogó marketingjelentéseket generál. Ez az ügyféljelentés-készítő eszköz több adatforrást kombinál, hogy az adatokat látványos jelentésekben jelenítsen meg, amelyek felkeltik a figyelmet.
A Whatagraph segítségével nem kell csatlakozókra támaszkodnia, hanem közvetlenül az egyes ügyfelek marketingforrásaiból szerezheti be az adatokat. A szerkeszthető widgeteknek köszönhetően minden jelentéssablont kedve szerint testreszabhat.
A Whatagraph legjobb funkciói
- Több száz jelentést összekapcsolhat és szerkeszthet egyszerre, másodpercek alatt.
- Az Áttekintés fülön láthatja az összes ügyfélmutatót.
- Az összes Whatagraph irányítópult interaktív és élőben működik.
A Whatagraph korlátai
- Több felhasználó is arról számolt be, hogy problémái voltak a Whatagraph ügyfélszolgálatával.
- Más felhasználók szerint nehéz saját modulokat készíteni.
Whatagraph árak
- Professzionális: 223 USD/hó öt felhasználó számára
- Prémium: 335 USD/hó 10 felhasználó számára
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Whatagraph értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (80 értékelés)
Túlszárnyalja mérföldköveit a ClickUp segítségével
A digitális marketing ügynökségek munkája nem mindig könnyű, de nincs annál kielégítőbb, mint látni, hogy a kemény munkád meghozza gyümölcsét. Egyszerűsítsd az ügyféljelentés folyamatát egy olyan all-in-one jelentéskészítő eszközzel, amely segít neked és ügyfeleidnek is nyomon követni a kampányok teljesítményét.
Számos lehetőség közül választhat a piacon, de a ClickUp az egyetlen ügyféljelentési eszköz, amely sablonokat, időkövetést, számlázást és még sok mást egyesít egy platformon.
Tudjuk, hogy valószínűleg hatalmas MarTech-csomaggal rendelkezik – miért ne egyszerűsítené az egészet a ClickUp-ra való áttéréssel?
Próbálja ki Ön is: regisztráljon most egy ClickUp Free Forever fiókra!