A 10 legjobb ügyféladatbázis-szoftverrendszer 2025-ben

Az erős ügyfélkör minden sikeres vállalkozás alapja. A hűséges ügyfelek közvetlen értékesítést és organikus ajánlásokat generálnak – amelyek mindegyike profitot jelent a vállalkozás számára –, és mindenki munkáját könnyebbé és kielégítőbbé teszik a vállalatnál.

Hogyan teremthetünk hűséges ügyfeleket? Kapcsolatokat építve velük. Ehhez pedig ügyféladatokra van szükségünk.

Nyers adatként az ügyféladatok nem sokat érnek. De ha kezelni tudja őket... Nos, akkor történik meg a csoda. ?

A kisvállalkozások és a nagyvállalatok – és minden más – számára az ügyféladatbázis-kezelés az ügyfélkapcsolat-kezelés alapja.

Éppen ezért van szüksége ügyféladatbázis-szoftverre.

Mi az ügyféladatbázis-szoftver?

Az ügyféladatbázis-szoftver összegyűjti és tárolja az összes ügyféladatot. Ez magában foglalhatja a nevüket, elérhetőségüket, például e-mail címüket és telefonszámukat, fiókadataikat és vásárlási előzményeiket.

Az összegyűjtött adatok egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerbe ( CRM rendszer ) kerülnek, amely lehetővé teszi az ügyfélkommunikáció, a marketing és az ügyfélkapcsolatok automatizálását.

Ezekkel a szoftverekkel a vállalat minden munkatársa, az értékesítési csapattól a projektcsapaton át az ügyfélszolgálatig, valós időben láthatja, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak az értékesítési folyamatban.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek sokkal hatékonyabbá és költséghatékonyabbá teszik az üzleti folyamatokat, mint például a kapcsolattartás, a potenciális ügyfelek felkutatása, az értékesítés, az e-mailes marketing és az ügyfélszolgálat. Emellett javítják az ügyfélélményt és erős, hosszú távú kapcsolatokat ápolnak az ügyfelekkel, így azok visszatérnek Önökhöz.

Akkor lássunk hozzá!

Lássuk be, hogy nincs hiány CRM szoftverekből. A trükk az, hogy tudni kell, melyik a legalkalmasabb a szervezet számára. Minden ügyféladat-kezelő platformnak megvannak a maga sajátosságai és korlátai, és különböző felhasználási esetekre alkalmasak.

De ne aggódjon! Mi segítünk Önnek a legjobb választás meghozatalában az üzleti tevékenységéhez a 10 legjobb ügyféladatbázis-szoftver megoldásunkkal.

1. ClickUp – A legjobb CRM az ügyféladatbázis-kezeléshez

Hozza létre az ideális rendszert a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek kezeléséhez, miközben könnyedén hozzáadhat linkeket a feladatok és dokumentumok között, hogy egyszerűsítse munkáját.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely segít Önnek összes fiókadatok, értékesítési folyamatok, munkafolyamatok és ügyfélkapcsolatok szervezésében egy közös felületen. Ideális projektmenedzsment szoftverként és CRM platformként induló vállalkozások, kisvállalatok és nagy szervezetek számára, még az ingyenes verzió is korlátlan számú felhasználót engedélyez.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Készítsen előre egy CRM-sablont, és induljon el a kapcsolatkezelés útján!

A ClickUp korlátai

Ha mobil eszközről dolgozik, előfordulhat, hogy nem láthatja az összes ClickUp nézetet... egyelőre.

A ClickUp-ban olyan sok CRM-eszköz áll rendelkezésre, hogy eltarthat egy ideig, amíg mindet megismeri.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Airtable – A legjobb táblázatos adatbázisokhoz

via Airtable

Az Airtable olyan, mint egy táblázatkezelő és egy ügyfélszolgálati adatbázis kombinációja, néhány projektkezelési funkcióval a drágább verziókban. Többek között lehetővé teszi az ügyfelek kezelését az értékesítési folyamaton keresztül, egészen az ügyfelek bevonásáig, valamint marketingkampányok futtatását az adatokból nyert információk alapján.

Az Airtable legjobb funkciói

Egyszerű együttműködés: Ossza meg adatait más Airtables-ekkel és csapatokkal

Többféle nézet: adatai különböző formátumokban megtekinthetők, például űrlap, rács, naptár vagy galéria formájában.

Projektmenedzsment : Naptárak és Gantt-diagramok segítségével tervezheti és ütemezheti az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat.

Hasznos sablonok : Válasszon a különböző felhasználási esetek könyvtárából

Egyedi jelentések : Készítsen saját drag-and-drop projekt előrehaladási jelentéseket

API képesség: Integrálható a közösségi médiával és más eszközökkel, például a Twitterrel, a Facebookkal, a Slackkel és a Google Workspace-szel.

Automatizálási képesség: Készítse el saját automatizálási rendszerét a projektekhez

Az Airtable korlátai

Idő- és feladatkövetés A Gantt-diagramok csak a Pro és Enterprise csomagokban érhetők el.

A mobilalkalmazás korlátozott verziót kínál, kevesebb funkcióval.

Mivel az Airtable meglehetősen összetett, némi erőfeszítést igényelhet a használata.

Airtable árak

Ingyenes csomag

Plusz: 10 USD/hó/felhasználó

Pro: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Bónusz: Hasonlítsa össze az Airtable és a Monday.com szoftvereket

3. Zendesk – A legjobb értékesítési csapatok számára

via Zendesk Sell

A Zendesk Sell egy CRM-megoldás, amely a szélesebb Zendesk eszközcsomag része. Fókuszában az értékesítési folyamatok kezelése áll, a munkafolyamatok automatizálásával és a csapatok közötti együttműködéssel.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Robusztus mobilalkalmazás : Kezelje értékesítési folyamatát, miközben úton van

Együttműködés: biztosítson minden csapatának azonos hozzáférést az ügyféladatokhoz, hogy biztosítson minden csapatának azonos hozzáférést az ügyféladatokhoz, hogy zökkenőmentes ügyfélélményt teremthessen

Automatizálás : Az értékesítési folyamat automatizált, a csatorna minden szakaszához kapcsolódó kiváltó eseményekkel, például e-mailes nyomon követés küldésével a potenciális ügyfeleknek.

Fejlett jelentéskészítés: Részletezze jelentéseit és elemzéseit, hogy pontos előrejelzéseket készíthessen.

Zökkenőmentes integráció: Integrálható a Zendesk többi részével, valamint olyan alkalmazásokkal, mint a Trello, a Jira és a Google Play értékelések.

A Zendesk Sell korlátai

A Zendesk Sell-t nem a Zendesk fejlesztette ki, hanem megvásárolta, és az integráció a Zendesk Supporttal még nem olyan stabil és átfogó, mint lehetne.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a támogató csapat nem tudott segíteni a problémáik megoldásában.

Zendesk Sell árak

14 napos ingyenes próba

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Growth: 49 USD/hó felhasználónként

Profi: 99 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó áron

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

4. HubSpot CRM – A legjobb startupok számára

via HubSpot

A HubSpot CRM a nagyobb HubSpot Sales Hub platform része. Elsősorban induló vállalkozásoknak szól, funkciói korlátozottak, de ingyenes. A folyamatok kezelésére is összpontosít, és ehhez értékesítési eszközöket is biztosít.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Központosított ügyféladatok: Minden csapata ugyanazokat az ügyféladatokat látja.

Pipeline-kezelés : Tervezze meg értékesítési folyamatát, és tekintse meg a potenciális ügyfelek pontszámait!

Ügyfélkapcsolatok és nyomon követés: rögzítsd a hívásokat és e-maileket közvetlenül az ügyféladatbázis-szoftverből.

Tartalomkezelés: Készítsen céloldalakat, és könnyedén küldjön és kövessen nyomon értékesítési tartalmakat.

Integráció: Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Jira és a Microsoft Dynamic.

A HubSpot CRM korlátai

Az ingyenes verzióban felhasználónként havonta csak öt e-mail sablon és öt dokumentum használható, valamint 15 perc beszélgetési idő és 200 értesítés.

Az elemzések és értékesítési útmutatók eléréséhez fizetős előfizetésre van szükség.

HubSpot CRM árak

14 napos ingyenes próba

HubSpot Sales CRM : Ingyenes, korlátozott funkciókkal

Starter CRM Suite: 18 dollár/hó áron

Professional CRM Suite: 450 USD/hó áron

Enterprise CRM Suite: 1200 dollár/hó áron

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

5. Zoho CRM – A legjobb teljes körű ügyféladatbázis-szoftver

via Zoho

A Zoho CRM jól bevált, teljes körű megoldásokat kínál kis- és nagyvállalatok számára egyaránt.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Hasznos irányítópultok: állítson be hosszú távú teljesítménymutatókat, és kövesse nyomon az értékesítési csapat teljesítményét, hogy elősegítse a folyamatos ügyfélkapcsolatok fenntartását.

Munkafolyamatok testreszabása: Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, amelyek megfelelnek az Ön vállalkozásának.

Vezető és kapcsolatkezelés : Automatizálja a nyomon követő e-maileket, és válaszoljon olyan eszközökből, mint az Outlook, a Gmail és a Yahoo az ügyféladatbázis-szoftveren belül.

AI-segítség: Zia, az AI-asszisztens segít megtalálni a keresett adatokat.

Integrációk: Lehetővé teszi mind a natív, mind az API integrációkat.

A Zoho CRM korlátai

Az ingyenes verzió csak 100 000 rekordot engedélyez az adatbázisban.

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a technikai támogatás elérése, amikor problémákba ütköztek.

Zoho CRM árak

15 napos ingyenes próba

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!

6. Pipedrive – A legjobb önálló CRM

via Pipedrive

A Pipedrive egy önálló CRM eszköz. Más alkalmazásokkal is integrálható, de elsősorban az értékesítési csapatok támogatására lett kifejlesztve, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel és üzleteket kössenek.

A Pipedrive legjobb funkciói

Célkitűzés: Célok kitűzése egyének és csapatok számára

Vizuális irányítópult: A jelentések és az értékesítési folyamat vizuális ábrázolása segítségével könnyedén nyomon követheti csapata előrehaladását.

Vezető szegmentálás : Válogassa szét a vezetőket, hogy személyre szabhassa a kommunikációt.

Feladatkezelés : Tekintse meg feladatait listában vagy naptárban, és állítson be emlékeztetőket hozzájuk.

E-mail integráció: Használjon kész e-mail sablonokat, vagy készítsen saját sablonokat, és küldje el azokat közvetlenül az ügyfél-adatbázis szoftverből.

A Pipedrive korlátai

A támogatási válaszidő néha lassú lehet.

Egyes felhasználók szerint a technológia elavult és nem teljesen stabil.

Pipedrive árak

14 napos ingyenes próba

Essential: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Pipedrive alternatívákat!

7. Salesforce – A legjobb vállalati értékesítési csapatok számára

via Salesforce

A Salesforce ügyféladatbázis-szoftvere a Salesforce Sales Cloud nevet viseli. Úgy tervezték, hogy segítsen az értékesítési folyamat minden szakaszának kezelésében és nyomon követésében, és ideális vállalati környezetben való használatra.

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Adatkezelés: Kezelje a potenciális ügyfeleket és a kapcsolattartókat az egész vállalatban

Kiterjedt testreszabási lehetőségek: A kezdőképernyőtől az automatizált munkafolyamatokig mindent beállíthat az üzleti igényeinek megfelelően.

Részletes jelentések: Hozzáférés az értékesítési jelentésekből és a vezérlőpultról nyert információkhoz

Széles körű integrációk: E-mail integráció és számos különböző háttéralkalmazással való integráció

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A rengeteg funkció miatt időbe telhet, mire megérti és beállítja a rendszert, hogy az Ön számára is megfelelően működjön.

Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy az ügyfélszolgálat nem felel meg az elvárásoknak.

Salesforce Sales Cloud árak

30 napos ingyenes próba

Essentials: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

Unlimited: 300 USD/hó felhasználónként

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 16 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

Az Apple termékeket részesíti előnyben? Nézze meg ezeket a Mac adatbázis-eszközöket!

8. Monday.com – A legjobb együttműködésen alapuló CRM

Átlátható és együttműködésen alapuló megközelítéséről ismert Monday.com Sales CRM segít a kis- és középvállalkozásoknak az értékesítési folyamatok kezelésében. A funkcionalitás meglehetősen egyszerű, és ideális, ha nem keres átfogó marketingplatformot.

A Monday Sales CRM legjobb funkciói

Pipeline-kezelés : Testreszabott űrlapok segítségével rögzítheti a webhelyén és a céloldalain megjelenő potenciális ügyfeleket, majd továbbíthatja őket a pipeline-on keresztül.

Marketingfunkciók: marketingfeladatok tervezése, végrehajtása és nyomon követése

Együttműködés: Könnyű kommunikáció és együttműködés a csapatok között

Könnyű használat: A kialakítás intuitív, még az első használatkor is.

A Monday Sales CRM korlátai

A CRM-ből nem lehet információkat exportálni.

A raktárkészlet-integráció nem mindig egyértelmű

Monday Sales CRM árak:

14 napos ingyenes próba

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday Sales CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Nézze meg ezeket a CRM eszközöket szolgáltató vállalkozások számára!

9. Freshworks – A legjobb kis- és középvállalkozások számára

via Freshworks

A Freshworks CRM neve Freshsales. Ez egy tiszta, azonnal használható rendszer, amelyet kis- és középvállalkozások értékesítési folyamatainak kezelésére terveztek.

A Freshsales legjobb funkciói

Csapatok közötti együttműködés: az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat egyaránt hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz.

Kapcsolatértékelés: Azonnal azonosítsa a legígéretesebb potenciális ügyfeleket a további lépésekhez.

Viselkedésalapú szegmentálás : automatikusan töltse ki kapcsolattartói adatait a közösségi média információival

Kapcsolatfelvétel nyomon követése: Vegyen részt ügyfelekkel való tárgyalásokon, és kövesse nyomon az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket a jövőbeni felhasználáshoz.

AI-támogatás: Freddy, az AI-asszisztens elemzi az értékesítési adatokat és kiemeli a kockázatos kapcsolatokat.

A Freshsales korlátai

A Freshsales nem túl testreszabható, ezért korlátozottak a lehetőségei.

A támogatás lassan reagál, és nem mindig tud segíteni a problémák megoldásában.

Freshsales árak

21 napos ingyenes próba

Growth: Három felhasználóig ingyenes, utána 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

10. Keap – A legjobb értékesítési és marketing együttműködéshez

via Keap

A Keap segít az értékesítési és marketingosztályoknak az együttműködésben, hogy javítsák a hatékonyságot és több üzletet kössenek. A belépő szintű verzió új vállalkozások és egyéni vállalkozók számára készült, míg a vállalati szintű verzió – korábban Infusionsoft néven ismert – ma Keap Max Classic néven fut.

A Keap legjobb funkciói

Vezető generálás : Beágyazott egyéni űrlapok segítségével gyűjtheti a vezetőket a honlapján és a céloldalakon.

Testreszabható munkafolyamatok : Egyszerű drag-and-drop rendszer segítségével hozhat létre munkafolyamatokat és vizuális folyamatokat.

Automatizálás : Automatizálja marketingtevékenységeit, beleértve az e-maileket is, hogy csökkentse az ismétlődő feladatokat.

Ügyfélkapcsolatok: SMS-ek és e-mailek küldése sablonokból, telefonhívások kezdeményezése és időpontok egyeztetése az ügyfélkapcsolati nyilvántartásokból.

Jelentések: Havi, heti, sőt napi jelentéseket is beállíthat, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

A Keap korlátai

Egyes funkciók, például a számlák és a jelentések, nem testreszabhatók az Ön igényeinek megfelelően.

Az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megtanulják a kezelését.

Keap árak

14 napos ingyenes próba

Classic: 149 dollár havonta, maximum két felhasználó számára

Max: 199 dollár havonta, legfeljebb három felhasználó számára

Max Classic: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

Bónusz: Nézze meg a Keap legjobb alternatíváinak listáját

Mit kell keresni egy ügyféladatbázis-szoftverben?

Ha ügyféladatbázis-szoftvert keres az üzleti tevékenységéhez, néhány dolgot érdemes figyelembe venni.

Könnyű használat : A felhasználói felületnek felhasználóbarátnak kell lennie, könnyen lehetővé kell tennie a potenciális ügyfelek azonosítását a további lépésekhez, és automatizálnia kell a kapcsolattartást.

Egy ügyfélnézet: A vállalat minden alkalmazottjának ugyanazt az ügyféladat-nézetet kell látnia, hogy zökkenőmentes ügyfélszolgálatot tudjon nyújtani.

Munkafolyamat-automatizálás: Az értékesítés és a marketing területén a feladatkezelésnek egyszerűnek, rugalmasnak és a lehető leginkább automatizáltnak kell lennie, prioritások meghatározásának és függőségek létrehozásának lehetőségével.

Marketing automatizálás: A marketingeszközöknek lehetővé kell tenniük, hogy marketingkampányt állítson össze, majd azt zökkenőmentesen futtassa, anélkül, hogy további beavatkozásra lenne szüksége.

Értékes jelentések: Hozzáférhet olyan jelentésekhez és irányítópultokhoz, amelyek nyomon követik a mutatókat, hasznos elemzéseket nyújtanak és lehetővé teszik az értékesítés előrejelzését.

Válassza ki a csapatának legmegfelelőbb ügyféladatbázis-rendszert

A kapcsolattartók és az értékesítési folyamatok kezelése segít növelni az eladásokat, de fontos, hogy megtalálja a megfelelő menedzsment szoftvert. Olyan rendszert keres, amely felhasználóbarát és testreszabható, és lehetővé teszi az értékesítés és a marketing automatizálását. Emellett részletes jelentéseket és elemzéseket is kell nyújtania, amelyek segítenek a vállalkozás számára legjobb döntések meghozatalában.

Reméljük, hogy a legjobb fizetős és ingyenes ügyféladatbázis-szoftverek listája segített Önnek a döntés meghozatalában, vagy legalábbis adott néhány szempontot, amit érdemes átgondolnia.

A ClickUp segítségével minden CRM funkciót megkap, amire szüksége van, és még sok minden mást is. Takarítson meg időt, növelje a termelékenységet és növelje az értékesítést a tökéletes ClickUp CRM segítségével. Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot. Aztán nézze, ahogy az értékesítések csak úgy özönlenek.