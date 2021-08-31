Hogyan integrálható a ClickUp és a Salesforce?

Míg régen az értékesítési csapatok házról házra jártak és telefonkönyvből hívták fel az embereket, ma már a dolgok kissé kifinomultabbak. Az értékesítési folyamat ma már nagyrészt egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközön belül zajlik.

Ahogy a potenciális ügyfelek beérkeznek, az új értékesítési lehetőségek bekerülnek a CRM-be. Onnan különböző szakaszokra és feladatokra osztják őket, amelyek az értékesítési folyamat kulcsfontosságú részeit képviselik.

Ekkor válhatnak a dolgok kissé kihívássá.

Az értékesítés nem szigetelt folyamat. A munka egy része elkerülhetetlenül magában foglalja a vállalat más részlegeinek és csapatainak bevonását is.

Például:

NDA-űrlap vagy szerződés áttekintése vagy aláírása, jogi csapat bevonásával

Biztonsági felülvizsgálatok biztosítása az IT vagy egy dedikált biztonsági csapat segítségével

Egyedi megoldásokat kínálunk, amelyeket fejlesztői csapatának át kell tekintenie és jóvá kell hagynia.

A próbaidőszak alatt felmerülő problémák vagy hibák kezelése a támogató csapat segítségével

Ez csak néhány példa az értékesítésben végzett funkciók közötti együttműködésre.

Miért jelent ez kihívást?

Nos, a közös együttműködés kihívásain túlmenően egyik csapat sem használja a CRM-et. Ez azt jelenti, hogy szükség van egy rendszerre, amely lehetővé teszi ezeknek a megosztott feladatoknak a kiosztását, nyomon követését és az azokhoz való együttműködést.

Ehhez több lehetőség is rendelkezésre áll.

Először is, ezt ad hoc módon megteheti, találkozók, csevegés és e-mailek segítségével. Ehhez különböző eszközök közötti feladatok másolása és beillesztése is szükséges. A értékesítésben dolgozók mindannyian tudják, hogy ez nem a legjobb megoldás.

Órákig ülhet megbeszéléseken, csak hogy információkat szerezzen, vagy a nap felét azzal töltheti, hogy különböző helyszíneken próbál lépést tartani a feladatokkal. Ez hatalmas akadályt jelent az értékesítési csapatok számára, mivel a sebesség kulcsfontosságú az üzletek lezárásához, és azt szeretné, hogy a folyamat gyors és zökkenőmentes legyen a potenciális ügyfelek számára. És ne is kezdjünk bele a végtelen e-mail-váltások buktatóiba.

Aztán ott van a második lehetőség: mindezt egyetlen eszközzel elvégezni.

A ClickUp a CRM-ek legtöbb funkcióját kínálja.

Létrehozhat egy teret a CRM tárolására, és hozzáadhatja a „CRM” nevű mappasablont, amely jó alapot nyújt a továbbépítéshez. A ClickUp számos nézetének köszönhetően teljes mértékben irányíthatja az ügyféladatok megjelenítését.

Például használhatja a Táblázat nézetet, hogy egy pillanat alatt megtekintse az összes fiókadatot, vagy a Tábla nézetet, hogy nyomon kövesse az ügyfeleket az értékesítési folyamatban.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a fontos CRM-mezők, például a potenciális ügyfelek státusza, a vállalat mérete, telefonszám, e-mail, LTV és egyebek nyomon követését. A ClickUp segítségével minden rendelkezésre áll, ami az ügyfelekkel való kommunikációhoz, az értékesítési jelentésekhez és a hatékony adatbázisok létrehozásához szükséges.

Bár a ClickUp egy fantasztikus megoldás, vannak olyan helyzetek, különösen nagyobb vállalatoknál, amikor egy külső CRM lehet előnyösebb. És lehetnek olyan esetek, amikor olyan partnerekkel, ügynökségekkel vagy ügyfelekkel kell együttműködnie, akik szintén egy Salesforce-hoz hasonló CRM-et használnak.

Ilyen helyzetekben van egy 3. lehetőség: a ClickUp hatékony integrációi.

Kétféle módon integrálhatja a ClickUp-ot a Salesforce-szel: az Unito és a Zapier segítségével.

Íme a két integráció részletes leírása.

Integrálja a Salesforce + ClickUp rendszereket az Unito segítségével

Az Unito mély, kétirányú integrációt biztosít a legfontosabb munkaeszközei között, beleértve a ClickUp-ot, a Salesforce-t, a HubSpot-ot és egy egyre növekvő, több mint 25 alkalmazásból álló listát. Ezek az integrációk kódolás nélkül működnek, vagyis bárki perceken belül beállíthat egy új munkafolyamatot.

Az Unito ClickUp-Salesforce integrációjával kétirányú folyamatokat hozhat létre a Salesforce és a ClickUp feladatok között, amelyek lefedik az összes mezőt, amelyre szükség van a zökkenőmentes, funkciók közötti együttműködéshez.

Ezek a folyamatok pontosan az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatók azáltal, hogy szűri a konkrét információkat, testreszabja a különböző eszközök közötti mezők közötti leképezéseket és még sok mást.

Az Unito integrációi valós időben működnek, így mindkét eszközben található információk mindig naprakészek.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Képzelje el, hogy a Salesforce-ban dolgozik, de jobb megoldást szeretne az értékesítési feladatok kezelésére. Lehet, hogy több feladata van több fiókkal kapcsolatban, és szeretné ezeket egy kezelhető teendőlistába összevonni.

Ahelyett, hogy manuálisan másolná és beillesztené őket a ClickUpba, létrehozhat egy egyszerű Unito munkafolyamatot.

Ehhez először regisztrálnia kell az Unito-ra. Két hétig teljesen ingyenesen kipróbálhatja. Miután bejelentkezett, kezdje el felépíteni a munkafolyamatát.

Válassza ki a Salesforce-projektet, amely az Ön által kezelt egyik fiókot képviseli, majd válassza ki a „teendőlista” projektet a ClickUp-ban. Mindkét eszközt hitelesítenie kell, és hozzáférést kell biztosítania az Unito számára, hogy azok frissülhessenek.

Miután ezzel megvan, kiválaszthatja a folyamat irányát. Ha azt szeretné, hogy az információk oda-vissza áramoljanak a eszközök között, tartsa meg a kétirányú folyamatot.

Ezután hozzon létre egy szabályt, hogy csak az Önnek kiosztott feladatok kerüljenek át a Salesforce-ból a ClickUp-ba. Itt lehetősége van korlátozni vagy megnyitni az információáramlást, hogy az megfeleljen az Ön felhasználási esetének.

Miután eldöntötte, mely feladatok szinkronizálódnak, meghatározhatja, hogy ezeken a feladatokon belül mely információkat szeretné megosztani.

Az összes mezőt át szeretné vinni, vagy csak egy részét?

Lehet, hogy például bizalmas ügyféladatokat szeretne a Salesforce-ban hagyni. Dönthet úgy is, hogy csak bizonyos mezőket szinkronizál egy irányban, még akkor is, ha a teljes munkafolyamat kétirányú.

Miután feltérképezte a mezőket, indítsa el a munkafolyamatot. Amikor a Salesforce-ban új feladatot kap az adott fiókhoz kapcsolódóan, a ClickUp teendőlistáján létrehozásra kerül a megfelelő feladat.

Minden feladat információja, beleértve a határidőt is, átkerül és szinkronizált marad, ha az egyik eszközben módosítják. Ezt a folyamatot több ügyfélfiókkal is megismételheti, hogy automatikusan egy helyen konszolidálja az összes Salesforce-munkáját.

Ez egy személyes felhasználási eset, de az Unito igazán akkor mutatja meg erejét, ha csapatok közötti együttműködésre használják. Például a következőket teheti:

A potenciális szerződéses vagy biztonsági problémákat közvetlenül a Salesforce-ból továbbíthatja a megfelelő csapatnak a ClickUp-ban.

Automatikusan hozzon létre feladatot a termékcsapatának a ClickUp-ban, amikor egy ügyfél kérését rögzítik a Salesforce-ban.

Tartsa szinkronban a fontos ügyfélmegújítási feladatokat Ön és számlázási csapata között, hogy folyamatos kommunikációt biztosítson és elkerülje az ügyfélvesztéshez vezető akadályokat.

Kérjen biztosítékokat marketingcsapatától a ClickUp-ban anélkül, hogy elhagyná a Salesforce-t.

Ez csak néhány példa arra, hogy az Unito hogyan gyorsíthatja fel a funkciók közötti együttműködést, és hogyan szüntetheti meg az időigényes megbeszélések és az információk másolása-beillesztése szükségességét. A legfontosabb feladatinformációk automatikusan továbbítódnak a csapatok és eszközök között, így felgyorsíthatja értékesítési ciklusát.

Integrálja a Salesforce + ClickUp alkalmazásokat a Zapier segítségével

Míg az Unito kiválóan működik, ha kétirányú információáramlásra van szüksége a különböző eszközök közötti együttműködéshez, a Zapier egy egyszerű módja annak, hogy automatizálja azokat a munkaigényes feladatokat, amelyek sok időt vehetnek el a napjából.

A Zapier egy automatizálási platform, amely több ezer csatlakozóval rendelkezik, vagyis a ClickUp és a Salesforce csak a jéghegy csúcsa. A Zaps egy egyszerű trigger-válasz rendszerrel működik, vagyis „ha x történik, akkor y történik”.

Ha inkább az ügyfelekkel való kommunikációra és az ügyfélkapcsolatok ápolására szeretne koncentrálni, nem pedig új feladatok létrehozására, akkor a Zapier a megfelelő megoldás az Ön számára.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

A Zapier könnyen beállítható, mivel előre elkészített „Zaps”-okra épül – lényegében mások által már létrehozott receptekre.

A ClickUp és a Salesforce esetében létezik egy népszerű Zap, amely minden Salesforce-ban létrehozott lehetőséghez új ClickUp-feladatot hoz létre.

Ahhoz, hogy elindítsa, csak regisztrálnia kell a Zapierre, majd hitelesítenie kell a ClickUp és a Salesforce alkalmazásokat.

Ezután válassza ki az automatizáláshoz szükséges Salesforce-indítót.

Ezután válassza ki a ClickUp-ban elérni kívánt eredményt.

Végül válassza ki az alkalmazások között cserélni kívánt adatokat, ha vannak ilyenek.

Miután ezt megtette, bekapcsolhatja a Zap-ot, és figyelheti, ahogy a feladatok automatikusan beérkeznek. Lehetőség van hasonló Zap-ok létrehozására más kiváltó események alapján is.

Amikor új rekordot ad hozzá a Salesforce-hoz, tegyen közzé egy feladatkommentet a ClickUp-ban.

Amikor új kimenő üzenet érkezik a Salesforce-ba, hozzon létre egy ellenőrzőlistát a ClickUp feladatában.

Amikor egy adott rekordmező frissül a Salesforce-ban, hozzon létre egy ClickUp alfeladatot.

Hagyja, hogy a Zapier elvégezze a kis, ismétlődő feladatokat, míg Ön a munkájára koncentrál.

Mikor érdemes használni az Unito és a Zapier szolgáltatásokat?

Használja az Unitót, ha:

Szeretné, ha az információk szabadon áramolnának a ClickUp és a Salesforce között?

Szeretné lehetővé tenni a csapatok közötti funkciók közötti együttműködést

Több mezőt szeretne egyszerre szinkronizálni, és a mezőket meghatározott módon leképezni

Használja a Zapier-t, ha:

Új potenciális ügyfelek vagy lehetőségek automatikus feladatkezdeményezését szeretné beállítani a ClickUp-ban.

Megszüntetné a személyes, időrabló feladatokat, amelyek lassítják a munkáját?

Ön előre elkészített megoldást szeretne, nem pedig egyedi megoldást.

A (Sales)Force erős a ClickUp segítségével

Ha CRM-jének a ClickUp hatékony funkcióin túlmutató megoldásokra van szüksége, az Unito és a Zapier Salesforce integrációi hatékony megoldásokat kínálnak a csapatok és eszközök közötti együttműködés és automatizálás elősegítésére.

Egy nemrégiben tartott webináriumon részletesen bemutattuk a ClickUp hatékony CRM-funkcióit és az Unito zökkenőmentes Salesforce-integrációját.

