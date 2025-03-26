Hogyan kombinálhatja a CRM-et és a projektmenedzsmentet az üzleti siker érdekében?

Az ügyfelek és a kliensek tagadhatatlanul minden vállalkozás hajtóereje. A CRM és a projektmenedzsment mindkettőt ellenőrzés alatt tartja. Biztosítják a zökkenőmentes működést és a magas ügyfél-elégedettséget.

Vegyük például az Amazon-t. Az a képessége, hogy olyan termékeket ajánljon, amelyekről nem is tudta, hogy szüksége van rájuk? Ez a CRM működése. Eközben a projektmenedzsment szoftver garantálja, hogy a megrendelése mindig raktáron legyen és időben kiszállításra kerüljön – mert a „Sajnáljuk, ez a termék nem elérhető” üzenet hatalmas veszteséget jelent minden vállalat számára.

És ez nem csak egy kellemes extrája a dolognak. A Capterra szerint a vállalkozások 45%-a tapasztalt növekedést az árbevételében a hatékony CRM szoftver bevezetése után.

Tehát, nézzük meg ezeket a két dolgot objektíven, szubjektíven, és ami a legfontosabb, úgy, hogy az Ön számára előnyös legyen.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Fedezze fel, hogyan javítja a hatékonyságot a CRM és a projektmenedzsment megoldás integrálása a következő lépésekkel: A CRM segít a vállalkozásoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket és kezelni az ügyfél- és projektadatokat , így biztosítva, hogy egyetlen lehetőség sem maradjon ki.

A projektmenedzsment szoftver a feladatok , a határidők és a projekt előrehaladásának strukturálásával biztosítja a csapatok szervezett működését.

A kettő integrálása csökkenti a félreértéseket , javítja a munkafolyamatok hatékonyságát és automatizálja az ismétlődő feladatokat.

A felhasználói bevonás, a tiszta adatok és a KPI-követés olyan bevált gyakorlatok, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a legtöbbet kihozni a rendszereikből.

A ClickUp egyesíti a CRM-et és a projektmenedzsmentet egy platformon, csökkentve a költségeket és növelve a termelékenységet. egy platformon, csökkentve a költségeket és növelve a termelékenységet.

Mi az a CRM és mire szolgál?

2000-ben Paul Fulchino nagy tervekkel állt elő az Aviall, egy dallasi székhelyű repülőgép-alkatrész-forgalmazó vállalat számára. Célja az volt, hogy a vállalatot a légiközlekedési iparág vezető ellátási lánc-menedzsment szolgáltatójává tegye.

De voltak néhány probléma az út során – kaotikus ügyféladatok és elavult folyamatok:

Tudta, hogy itt az ideje bevezetni a CRM-et, és pontosan ezt is tette:

Négy hónap alatt a értékesítési hívások száma megháromszorozódott, az ügyfélkör 33%-kal nőtt, a napi megrendelések száma pedig 1000-ről 2500-ra ugrott – anélkül, hogy növelték volna a személyzet létszámát.

Mondhatjuk, hogy ez a pillanat jelölte a CRM felemelkedésének kezdetét a vállalati stratégiában. Ma az Egyesült Államokban és Kanadában az értékesítési csapatok 97%-a állítja, hogy CRM-rendszerük elengedhetetlen az üzletek lezárásához.

De mi is az a CRM, és mire jó?

A CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer egy szoftvermegoldás, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelekkel való interakciók kezelésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében, valamint az értékesítés, a marketing és a támogatás elősegítésében.

📌 Példa: Martin, egy kisvállalkozás tulajdonosa Los Angelesből, most alapítja első vállalkozását. A CRM a következőket végzi el helyette: Tárolja és rendszerezi az ügyfelek adatait (neveket, e-mail címeket, telefonszámokat), így soha nem kell a kapcsolattartási adatok után kutatnia.

Nyomon követi a potenciális ügyfeleket az első kapcsolatfelvételtől a konverzióig, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se csússzon ki a kezei közül.

Naplózza az összes ügyfélkapcsolatot (e-mailek, hívások, csevegések), így mindig rendelkezésre áll a kontextus, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyféllel.

Kezelje az értékesítési folyamatot, így tisztán láthatja, hogy az egyes ügyletek hol tartanak.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek 92%-a nehezen tartja nyomon a fontos döntéseket. A ClickUp által végzett kutatás szerint a tudásmunkások jelentős része a csevegési szálak, e-mailek és szétszórt táblázatok miatt veszíti el a fontos döntéseket. Központi rendszer nélkül a kritikus üzleti információk örökre elvesznek. A ClickUp egy feladatkezelő eszközt kínál, amely lehetővé teszi, hogy üzenetek, megjegyzések, dokumentumok és e-mailek alapján azonnal feladatokat hozzon létre, így semmi fontos nem vész el a zűrzavarban. Készen áll a kipróbálásra?

Mi az a projektmenedzsment szoftver?

Képzelje el, hogy sikerült összegyűjtenie az ügyféladatokat, a CRM-rendszere teljes gőzzel működik, és az értékesítési folyamatok is virágoznak. De projektmenedzsment nélkül még mindig hatalmas problémával kell szembenéznie: úgy tűnik, nem tudja hatékonyan delegálni a feladatokat.

A projektek elhúzódnak, a határidők csúsznak, és a csapata végtelen kommunikációs zavarok körforgásában ragadt. Itt jöhet jól a projektmenedzsment CRM szoftver, amely segít a feladatok hatékony delegálásában. Íme néhány előnye a projektmenedzsment szoftvernek, amelyre számíthat, ha egyszer bevezeti:

📊 Nagyobb projektláthatóság: Ha több részleg dolgozik ugyanazon a projekten, a projektmenedzsment platform biztosítja, hogy a csapatok összehangoltan dolgozzanak, és a határidők ne váljanak „Azt hittem, te foglalkozol azzal” helyzetekké.

🖇️ Központosított feladatkezelés: Mindenkinek megvan a maga módszere a feladatok nyomon követésére – post-it cetlik, táblázatok vagy puszta memória (kockázatos). A feladatkezelő eszköz mindent egy helyen összegyűjt, és még figyelmeztetést is küld, ha a függő feladatok befejeződtek.

🔍 Pontos jelentések: A vezetők szeretik a számokat. A projektmenedzsment rendszer valós idejű adatokat gyűjt a műszerfalakra és a jelentésekbe, így világos képet ad a projekt előrehaladásáról, a jövedelmezőségről és a csapat általános teljesítményéről.

⌛ Globális időkövetés: Ha az ügyfeleket a ledolgozott órák alapján számlázza, akkor pontos követésre van szüksége. A projektmenedzsment CRM naplózza a számlázható és nem számlázható órákat, segítve a pontos árak megállapítását és az ügyfelek zavartalan számlázását.

Természetesen ez csak néhány ok, amiért a vállalkozások projektmenedzsment szoftverekbe fektetnek be. De annak ellenére, hogy ez kissé elcsépeltnek tűnhet, ez több, mint egy divatos teendőlista – ez a gerinc, amely biztosítja a projektek, az ügyfélszolgálati csapatok és az ügyfélkapcsolatok zökkenőmentes működését.

A CRM és a projektmenedzsment integrációjának előnyei

Magától értetődik, hogy a CRM és a projektmenedzsment szoftverek összevonása időt takarít meg, miközben automatizálja az unalmas feladatokat, így Ön a valódi üzleti növekedésre koncentrálhat. De hogyan is működik ez pontosan? Nézzük meg néhány valós példát!

1. Egyetlen megbízható forrás

A több rendszer közötti váltás az ügyféladatok szétszóródásához, a frissítések elmulasztásához és a munka megkettőzéséhez vezet. Az integrált CRM és projektmenedzsment platform segítségével minden, az ügyfélkapcsolatoktól a projekt részleteiig, központosítva van.

📌 Példa: Egy tanácsadó cég egy rendszerben követi nyomon az ügyfelek kéréseit, a projekteket és a számlákat, így elkerülve a félreértéseket és a késedelmeket.

2. Gyorsabb projektvégrehajtás

Az idő pénz, és a késések mindkettőbe kerülnek. A CRM projektmenedzsment szoftver segítségével a csapatok feladatok kiosztására, határidők meghatározására és jóváhagyások automatizálására képesek, így csökkentve a szűk keresztmetszeteket és biztosítva a határidők betartását.

📌 Példa: Egy szoftverfejlesztő cég egységes rendszerbe integrálja értékesítési csapatát és fejlesztőit, így gyorsítva a termékek piacra dobását. Ez lényegében egy ügyfélportálként működő projektmenedzsment szoftver, amely biztosítja az ügyfelek igényeinek egyértelmű kommunikációját.

3. Jobb ügyfél-elégedettség

Az ügyfelek frissítéseket akarnak, de nem 20 e-mailt naponta. A CRM és a projektmenedzsment rendszer ellenőrzött hozzáférést biztosít számukra a projekt előrehaladásához, csökkentve a felesleges oda-vissza levelezést, miközben megőrzi az átláthatóságot.

📌 Példa: Egy marketingügynökség lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy valós időben kövessék nyomon a kampányok állapotát, így csökken a folyamatos állapotmegbeszélések szükségessége.

4. Erősebb együttműködés a csapatok között

Az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat gyakran egymástól elszigetelten működik. A projektmenedzsment és a CRM rendszerek kombinálásával a csapatok ugyanazon az oldalon maradnak, biztosítva a zökkenőmentes átadást és kevesebb elszalasztott lehetőséget.

📌 Példa: Az értékesítési csapat a szerződés aláírását követően könnyedén átadja az ügyletet a megvalósító csapatnak, ezzel csökkentve a bevezetés során felmerülő súrlódásokat.

5. Az automatizált munkafolyamatok időt takarítanak meg

Az ismétlődő manuális munkák lassítják a csapatok munkáját. A CRM projektmenedzsment eszközök automatizálják a legfontosabb folyamatokat, mint például a lead-ek kiosztása, a nyomon követés és a feladatok jóváhagyása, így az alkalmazottak értékesebb feladatokra koncentrálhatnak.

6. Adatokon alapuló döntéshozatal

Megfelelő betekintés nélkül a vállalkozások csak találgatások alapján működnek. Az integrált CRM és projektmenedzsment szoftver megvalósítása valós idejű irányítópultokat és jelentéseket biztosít a bevételek, a csapat teljesítménye és a projekt hatékonysága nyomon követéséhez.

🧠 Tudta-e: A szervezetek 48%-a adatvezéreltnek tartja magát, ami az egy évvel korábbi 24%-hoz képest megduplázódott, ami jól mutatja az analitikaalapú döntéshozatal felé történő gyors elmozdulást.

Fontos funkciók, amelyeket érdemes figyelembe venni

Remek, most, hogy már tudja, milyen fontos a CRM és a projektmenedzsment rendszer bevezetése, íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:

Testreszabható munkafolyamatok : Igazítsa a CRM-et és a projektmenedzsment rendszert üzleti folyamataikhoz, az értékesítési csatornáktól a projektkövetésig.

Skálázhatóság : Gondoskodjon arról, hogy az eszköz az üzleti növekedéssel együtt fejlődjön, komplex projekteket kezeljen és zavartalanul bővítse a csapat együttműködését.

Felhasználóbarát felület : A rendszernek könnyen kezelhetőnek kell lennie, és a csapatoknak minimális képzésre kell szorulniuk a projektek hatékony kezeléséhez.

Együttműködési eszközök : A beépített üzenetküldő funkció, a megosztott irányítópultok és az ügyfélportálok segítségével a projektcsapatok és az érdekelt felek mindig ugyanazon az oldalon állnak.

Központosított dokumentumkezelés : tárolja, ossza meg és rendszerezze a fájlokat a CRM és a projektmenedzsment platformon, hogy csökkentse az információk szétszóródását.

Automatikus értesítések: Tájékoztassa a csapatokat a feladatok frissítéseiről, jóváhagyásokról és projekt határidőkről szóló riasztásokkal, így elkerülhetőek a kihagyott feladatok.

Hogyan működik együtt a CRM és a projektmenedzsment?

Most képzelje el, hogy az imént bemutatott összes funkciót kiváló feladatkezeléssel kombinálja – ez a ClickUp.

Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, két hatékony funkciót egyesít, hogy egyetlen munkaterületen konszolidálja CRM-jét és projektmenedzsmentjét: a ClickUp CRM-et és a ClickUp Projektmenedzsmentet.

Kezdjük a CRM-mel. A ClickUp CRM egy rendkívül rugalmas rendszer. Nem kell merev, előre megadott struktúrához ragaszkodnia.

Először is, testreszabható folyamatok állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy olyan szakaszokat hozhat létre, amelyek tökéletesen illeszkednek az értékesítési folyamatához, az „Első kapcsolatfelvételtől” a „Zárt ügyig”. A vizualizációhoz több lehetőség is rendelkezésre áll. A Lista nézet kiválóan alkalmas gyors áttekintésre, a Kanban táblák lehetővé teszik az ügyletek húzását és elhelyezését a folyamatban, a Táblázat nézet pedig lehetővé teszi az összes adat megtekintését táblázatszerű formátumban.

Jobb együttműködés és egyszerűsített munkafolyamatok a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével.

Ezen felül létrehozhat egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse az üzleti tevékenységéhez fontos információkat, például az iparágat, a potenciális ügyfelek forrását vagy az üzlet értékét. Sok projektmenedzser túl sok időt tölt azzal, hogy kapcsolatokat és feladatfüggőségeket keressen, de a ClickUp több mint 15 egyéni nézettel megoldja ezt a problémát.

Emellett rendelkezésre áll egy központi kapcsolattartói adatbázis is. Ez egy dinamikus tér, ahol minden potenciális ügyfél vagy meglévő ügyfél részletes adatait, kommunikációs előzményeit és kapcsolódó fájljait tárolhatja. A ClickUp a projekt és az ügyfél adatait tiszta, hierarchikus formátumban strukturálja a terek, mappák, listák, feladatok és alfeladatok között.

A feladatok tekintetében a ClickUp Tasks jelentősen javítja a CRM funkcionalitást azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot teremt az ügyfelekkel való interakciók és a végrehajtható lépések között.

A ClickUp Tasks segítségével rangsorolja a feladatokat, hogy nyomon követhesse az egyes kezdeményezéseket és növelhesse a termelékenységet.

Minden potenciális ügyfélhez vagy ügyfélhez kapcsolódó feladatok rendelhetők, így biztosítva, hogy a nyomon követések, megbeszélések és teljesítések soha ne maradjanak el. Feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást az ügyfélkapcsolat keretében. Ez az integráció zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, biztosítva, hogy minden érintkezési pont rögzítésre kerüljön és megfelelően kezelésre kerüljön.

Automatizálja a rutin feladatokat a ClickUp Automations több mint 100 opciójával

A CRM-munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez használja ki a feladatok függőségét és az automatizálást. A találkozók utáni automatikus nyomonkövetési feladatok létrehozásától a feladatok befejezése alapján történő üzletállapot-frissítésig ezek a funkciók segítik a hatékony ügyfélkezelést és a konverziós arányok javítását.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy hírlevél-kampányt irányít. Ahelyett, hogy minden potenciális ügyfelet manuálisan követne nyomon: Új potenciális ügyfél regisztráció → Automatikus címkézés a CRM-ben → Követési feladat hozzárendelése → Hírlevél ütemezése

Teljesítményének nyomon követéséhez egyedi widgetekkel ellátott irányítópultokat hozhat létre, amelyekkel vizualizálhatja a legfontosabb mutatókat, például a konverziós arányokat, az árbevételt és a csapat teljesítményét. A ClickUp CRM lényegében rugalmasságot biztosít Önnek, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő CRM-et építhessen fel.

Ha vizuális áttekintést szeretne kapni a feladatok teljesítési arányáról, a csapat teljesítményéről vagy az automatizálás hatékonyságáról, csak készítsen egy egyedi ClickUp irányítópultot.

Több mint 50 kártya közül választhat a feladatok előrehaladásának, a munkaterhelés elosztásának és a célok nyomon követésének nyomon követéséhez, majd a teljes átláthatóság érdekében megoszthatja a műszerfalat a csapatával vagy ügyfeleivel.

Hagyja, hogy a ClickUp Dashboards átvegye a jelentések készítését informatív vizuális elemekkel és pontos elemzésekkel

Az ügyfélsiker-csapatok gyakran hoznak létre CRM-dashboardokat az ügyfelek állapotának figyelemmel kísérésére, a kockázatok azonosítására és a potenciális növekedési lehetőségek nyomon követésére.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével a műszerfal még okosabbá válik. Ahelyett, hogy manuálisan kutatna az adatok között, csak kérdezze meg az AI-t, és az azonnal lekérdezi az információkat a projektmenedzsment rendszeréből.

Ha teljesen nulláról indul, a ClickUp CRM-sablonja egy könnyű, mégis hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert kínál.

Ingyenes sablon letöltése Tisztítsa meg folyamatokat, kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és könnyedén rangsorolja a feladatokat a ClickUp CRM sablon segítségével.

Íme, amit a sablon segítségével elérhet: Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, üzleteket, fiókokat és kapcsolatokat

Minősítse a potenciális ügyfeleket, nyerjen meg üzleteket gyorsabban, és erősítse az ügyfélkapcsolatokat.

Kezelje az értékesítési folyamat szakaszait világos, vizuális munkafolyamatokkal.

Most pedig a projektmenedzsment lényege: az együttműködés. A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a következő területeken:

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével részletes ügyfélprofilokat, értekezletjegyzeteket és ajánlatdokumentumokat hozhat létre, amelyeket élőben szerkeszthet, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. Az a lehetőség, hogy a dokumentumokon belül közvetlenül feladatokhoz rendelhet, ezeket a jegyzeteket végrehajtható feladatokká alakítja, így biztosítva, hogy a nyomon követés soha ne maradjon el. A projektmenedzsmentben a Docs megkönnyíti a projektleírások, az értekezlet napirendjeinek és a tudásbázisok létrehozását, elősegítve a világos kommunikációt és a felelősségvállalást.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet csapattársaival a megjegyzések és az idézett szövegek segítségével.

ClickUp Whiteboards és ClickUp Mind Maps

A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps segítségével a csapatok vizualizálhatják az ügyfelek útját, kidolgozhatják az értékesítési stratégiákat és ötleteket gyűjthetnek az ügyfelek kihívásainak megoldására. A projektmenedzsment területén ezek az eszközök megkönnyítik a projekttervezést, a feladatok felosztását és az ötletek generálását, lehetővé téve a csapatok számára, hogy vizuálisan szervezzék a komplex projekteket és azonosítsák a függőségeket. A közös vizuális tér biztosításával ezek a funkciók javítják az együttműködést, elősegítik a megértést és megkönnyítik a kreatív problémamegoldást.

Végül, egy jó CRM és projektmenedzsment megoldás nem igényel állandó alkalmazásváltást. A ClickUp több mint 1000 eszközzel, többek között a Slackkel, a Gmail-lel, a Zoommal, az Outlookkal és a HubSpot-tal való integrációja biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön az egész üzleti folyamat során.

Ahogy Arnold Rogers, a Launch Control ügyfélszolgálati vezetője fogalmazott:

Integráltuk az Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell stb. alkalmazásokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy helyen kövessük nyomon a pénzügyeket, a megtartást, a jelentéseket és az ügyféladatokat, mivel az összes általunk használt eszközből lekérhetjük az információkat, és azokat a ClickUp-ban összeállíthatjuk, így minden részleg bevonása és időveszteség nélkül könnyen használhatók.

Integráltuk az Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell stb. szolgáltatásokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy helyen kövessük nyomon a pénzügyeket, a megtartást, a jelentéseket és az ügyféladatokat, mivel az általunk használt összes eszközből lekérhetjük az információkat, és azokat a ClickUp-ban összeállíthatjuk, így könnyen használhatók, anélkül, hogy minden részleget be kellene vonni, és időt kellene szakítani a munkájukból.

Ha pedig még mindig nehezen tud mindent egy helyen tartani, egyszerűen váltson át a ClickUp projektmenedzsment sablonjára.

Töltse le ezt a sablont Búcsút inthet a szilóknak és a szűk keresztmetszeteknek, és hatékonyabban dolgozhat a ClickUp projektmenedzsment sablonjával.

Segít a projektmenedzsereknek, programmenedzsereknek és portfóliómenedzsereknek lebontani a szilókat, megszüntetni a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan végrehajtani a projekteket a beépített feladatkövetés segítségével.

A CRM és a projektmenedzsment integrációjának legjobb gyakorlata

A CRM és a legjobb projektmenedzsment eszközök sikeres integrálása néha bonyolult lehet. Íme, hogyan lehet ezt helyesen végrehajtani:

Felhasználói részvétel : Vonja be csapatát az integrációs folyamat korai szakaszába. Azoknak, akik naponta használják a rendszert, beleszólásuknak kell lennie annak működésébe.

Adatminőség : Tisztítsa meg az adatokat a duplikációktól, elavult bejegyzésektől és következetlenségektől, hogy elkerülje a jövőbeli problémákat.

Határozza meg egyértelműen a projekt fázisait : térképezze fel a mérföldköveket, az ütemterveket és a függőségeket a CRM-ben, hogy egyértelműen látható legyen a projekt előrehaladása.

Biztosítson megfelelő képzést : még a legjobb CRM és projektmenedzsment platform is haszontalan, ha a csapata nem tudja, hogyan kell használni.

KPI-k figyelemmel kísérése : Figyelje : Figyelje a CRM-mutatókat , például a feladatok teljesítési arányát, az értékesítési folyamat alakulását és az ügyfél-elégedettségi pontszámokat, hogy mérje a sikert.

Ügyféladatok szinkronizálása: Gondoskodjon a valós idejű frissítésekről mindkét rendszerben, hogy senki ne dolgozzon elavult információkkal.

Válassza a ClickUp-ot a fantasztikus hatékonyságért!

Az ügyfélkapcsolatok kezelése és a projektek nyomon követése miatt úgy érezheti, hogy mindig tele van a keze.

Ezért olyan jó a ClickUp, mert egyszerűsíti és központosítja a feladatkezelést, az automatizálást, a CRM-et és a jó projektmenedzsmentet egy helyen, ezzel tehermentesítve Önt.

A QubicaAMF hetente több mint 5 órát spórolt meg, amelyet korábban információkereséssel töltött.

A RevPartners három eszközt egyesített egybe, és ezzel 50%-kal csökkentette költségeit.

A Lulu Press a ClickUp Automations segítségével naponta 1 órát spórolt meg alkalmazottanként, ezzel 12%-kal növelve a munka hatékonyságát.

Ez nem véletlen – ez bizonyítja, hogy a ClickUp az all-in-one megoldás a CRM és a projektmenedzsment sikeréhez.

Regisztráljon most a ClickUp-on, és tegye csapata életét könnyebbé és produktívabbá.