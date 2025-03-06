Hogyan készítsünk CRM-irányítópultot (sablonokkal)

Ugyanúgy, ahogy nem vezetne autót műszerfal nélkül, úgy az értékesítési csapata sem működhet megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelés nélkül. 🚗

Hideg adatokra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan vezesse a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamaton keresztül, és hogy azok elégedettek maradjanak, miután ügyfelekké váltak. Ha ezek az adatok táblázatokban és platformokon szétszóródnak, akkor a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) jelentései tele lesznek gondokkal és fáradságos munkával.

Egy megbízható CRM-irányítópult elvégzi az unalmas számolást és vizuálisan vonzó módon jeleníti meg az adatokat, így könnyen nyomon követheti kampányait. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan kell kinéznie egy értékesítési CRM-irányítópultnak, és hogyan készíthet egyet könnyedén.

Mi az a CRM ügyfél-dashboard?

A CRM-dashboard egy központi felület, amely átfogó vizuális áttekintést nyújt az értékesítési vezetőknek a legfontosabb mutatókról, az általános értékesítési teljesítményről és az ügyféladatokról. Bár a konkrét információk eltérőek lehetnek, a CRM-dashboard általában a következőket jeleníti meg:

Az értékesítési folyamat lebontása

Csapataktivitás és teljesítmény

Főbb teljesítménymutatók (KPI-k)

Új potenciális ügyfelek

Fontos közelgő feladatok

Kövesse nyomon, mennyire hatékonyan kezeli az ügyfelek problémáit és kockázatait a ClickUp CRM irányítópultjával.

A CRM-irányítópult különböző forrásokból gyűjt adatokat, majd azokat összesíti, hogy az értékesítési képviselők a legértékesebb információkat kapják, és finomítsák a CRM-stratégiát. Egy megbízható CRM-szoftvernek ezeket az információkat dinamikus, interaktív módon kell bemutatnia, és valós idejű frissítéseket kell biztosítania, hogy Ön jól tájékozott döntéseket hozhasson.

Ezt szem előtt tartva, a CRM irányítópult sokkal több, mint egy táblázatok és grafikonok gyűjteménye. Ha jól felépített és okosan használják, megelőzheti a vakmerő lépéseket és maximalizálhatja az értékesítési és marketing tevékenységek eredményeit. 🎯

Milyen előnyei vannak a CRM-irányítópultnak?

A robusztus CRM-dashboard legjelentősebb előnye a gyorsabb és magabiztosabb döntéshozatal. 🤔

Szeretné tudni, hogy potenciális ügyfelei a vásárlói út melyik szakaszában ragadtak? Vessen egy pillantást a tölcsérjelentésre. Optimalizálni szeretné az értékesítési költségeket? Az aktivitási irányítópult megmutatja, mire kell többet fordítania, és mit kell megszüntetnie.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A műszerfal használata számos további előnnyel jár, például:

Pontos értékesítési előrejelzés – A piaci trendek előrejelzése nem egyszerű feladat, de a CRM-irányítópult megkönnyíti ezt az értékes történeti trendek és értékesítési jelentések megjelenítésével, amelyek javítják az előrejelzés pontosságát és elkerülik a költséges hibákat.

Könnyebb együttműködés – Az irányítópult megosztásával a csapattal mindenki számára elérhetővé teheti a fontos információkat, így nincs szükség felesleges kommunikációra, például e-mailes frissítésekre vagy állapotjelentési megbeszélésekre.

Hatékony értékesítési csatorna – A CRM-dashboard segítségével elemezheti értékesítési csatornáját, és azonosíthatja azokat a főbb szűk keresztmetszeteket, amelyek miatt az ügyfelek elpártolnak, így az elemzés csodákat tehet a konverziók terén.

Jobb ügyfélszolgálat – Ügyfélszolgálati munkatársai a CRM-dashboardok segítségével mélyebb betekintést nyerhetnek a fogyasztói magatartásba, sőt előre is megjósolhatják azt, hogy hatékonyabb és személyre szabottabb támogatást nyújthassanak.

Hatékonyabb marketing- és értékesítési taktikák – A műszerfal segítségével pontosan nyomon követheti az egyes marketing-/értékesítési tevékenységek teljesítményét, így azok legapróbb részleteit is finomhangolhatja.

Egyszerűsített jelentések – Egy fejlett irányítópult elvégezheti a – Egy fejlett irányítópult elvégezheti a CRM-jelentésekkel kapcsolatos legtöbb nehéz feladatot, így csapata az értékteremtő feladatokra koncentrálhat.

Melyek a CRM-irányítópult alapvető funkciói?

Nincs olyan CRM-rendszer, amely minden értékesítési vezető számára egyformán megfelelő lenne. A szükséges funkciók az értékesítési folyamatoktól, az ügyfélköröktől és egyéb tényezőktől függenek. Mindazonáltal hat univerzális funkció van, amely minden megoldásban megtalálható:

Felhasználóbarát felület – A CRM – A CRM értékesítési irányítópultjának célja, hogy a komplex értékesítési adatokat könnyen érthető, hasznosítható információkká alakítsa. A felületnek intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lennie, anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre lenne szükség. Testreszabhatóság – Lehetőséget kell biztosítani az Ön által nyomon követni kívánt egyedi teljesítménymutatók meghatározására, valamint az irányítópult értékesítési ciklusához és belső folyamataihoz való igazítására. Célkövetés — Az irányítópultnak valós időben tájékoztatnia kell a csapatot a folyamatban lévő célokról, a mérföldkövekről, a függőben lévő feladatokról és hasonló adatokról, hogy mindenki tudja, hol tart és mi a feladata 🏆 Feladatok kiosztása és nyomon követése – Ideális esetben olyan CRM-irányítópultot valósít meg, amely nem igényel további alkalmazásokat a feladatok kiosztásához. A fejlett irányítópultok számos automatizálási funkcióval is rendelkeznek, amelyek csökkentik a manuális munkát. Integrációk – Az irányítópultnak zökkenőmentesen integrálódnia kell a marketing, értékesítés és egyéb tevékenységekhez használt egyéb platformokhoz, hogy automatikusan lehessen belőle lekérni az összes szükséges adatot. Különböző adatmegjelenítési lehetőségek – Egy megbízható irányítópultnak az adatokat az adattípusnak megfelelő különböző vizuális elemekkel (kördiagramok, összefoglalók, haladási sávok stb.) kell megjelenítenie. – Egy megbízható irányítópultnak az adatokat az adattípusnak megfelelő különböző vizuális elemekkel (kördiagramok, összefoglalók, haladási sávok stb.) kell megjelenítenie.

Mit kell figyelembe venni a CRM-irányítópult létrehozásakor?

Hacsak nem olyan CRM szoftvert használ, amelybe beépített irányítópult tartozik, érdemes lehet saját kezűleg elkészíteni egyet. 🛠️

Ez akkor is bölcs döntés lehet, ha a platformja már rendelkezik irányítópulttal, mivel így korlátlan rugalmassággal rendelkezik egy olyan egyedi irányítópult létrehozásához, amely megfelel a munkafolyamatának és céljainak. Ha nem tudja, hol kezdje, az alábbiakban bemutatjuk a fontosabb szempontokat, amelyeket figyelembe kell vennie a CRM irányítópult létrehozásakor.

Fő felhasználási területek

Bár a műszerfal célja, hogy központi áttekintést nyújtson a különböző adatokról, mégis válogatósnak kell lennie, amikor eldönti, mit szeretne beletenni. Csak korlátozott számú jelentést és diagramot adhat hozzá, mielőtt a műszerfal túlzsúfolttá válik, ami ellentétes lenne a céljával.

Kezdje azzal, hogy azonosítja a munkafolyamatának azokat a kulcsfontosságú aspektusait, amelyek vizualizálást igényelnek. Ha például már megkapja az összes információt a digitális marketing teljesítményéről a Google Analytics vagy a Search Console segítségével, akkor nincs szükség arra, hogy megjavítsa, ami nem romlott el, és teljesen új áttekintést készítsen.

Ehelyett összpontosítson azokra az adatokra, amelyek jelenleg nem elég intuitívak. Ide tartoznak az értékesítési csatornával kapcsolatos részletek, az ügyfélszolgálati adatok, a potenciális ügyfelek pontszámai stb. Emelje ki CRM-stratégiájának legkevésbé strukturált, de legfontosabb részeit, és ezek köré építse fel a műszerfalat. 📊

Célok és KPI-k

A fenti pontra építve rengeteg KPI-t nyomon követhet, de nem mindegyik érdemes helyet kapni a műszerfalán. Hogyan tudja tehát, melyik mutatót érdemes felvenni?

Két tényezőt kell figyelembe venni:

Céljai Adatok elérhetősége

Ha a SMART technikát használja céljainak meghatározásához – amit egyébként is meg kell tennie –, akkor a KPI-k azonosítása nem jelent majd problémát. Ennek oka, hogy a SMART célkitűzési folyamat része annak átgondolása, hogy hogyan fogja mérni az előrehaladást.

via ClickUp

Például, ha olyan e-mail kampányt indít, amelynek elsődleges célja az ügyfélmegtartás 20%-os javítása, akkor a legfontosabb KPI-k, amelyeket be kell építenie, a következők:

Ismételt vásárlási arány (RPR)

E-mail kattintási arány (CTR)

Ügyfélélettartam-érték (CLV)

A második fontos tényező az adatok elérhetősége, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a műszerfal pontos számokat mutasson. A fenti példában a szükséges adatokat az e-mail marketing platformjáról szerezheti be. Mindazonáltal gondoskodnia kell arról, hogy a CRM műszerfala integrálható legyen vele, hogy elkerülje a felesleges munkát. 😮‍💨

Csapatok és részlegek

A műszerfal létrehozásakor tartsa szem előtt a fő felhasználókat, hogy minden részleg hozzáférhessen a legfontosabb információkhoz. 🧑‍💻

A legtöbb esetben a műszerfal a következő részlegek és csapattagok számára lesz hasznos:

Értékesítés

Marketing

Ügyfélszolgálat

Vezető beosztású vezetők

A műszerfalnak dinamikusnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a különböző csapatok számára, hogy a felesleges információk által okozott akadályok nélkül a számukra szükséges adatokra koncentrálhassanak. Az egyértelműség érdekében célszerű minden csapat számára különböző nézeteket és/vagy lapokat biztosítani.

Műszerfal szoftver

Miután kidolgozta, hogy milyen információkat kell tartalmaznia a műszerfalnak, szüksége lesz egy olyan műszerfal-szoftverre, amely ezeket megfelelően elrendezi. Bár alkalmazhatja a hagyományos módszert, és táblázatkezelő alkalmazásokat használhat a műszerfal létrehozásához, érdemesebb egy technológiailag fejlettebb megoldást keresnie.

Nem tudja, hol találhat ilyet? Most megtalálta – a ClickUp! Ez egy all-in-one vizuális projektmenedzsment platform, számos CRM-központú funkcióval. A ClickUp intuitív felületének és kiemelkedő testreszabási funkcióinak köszönhetően technikai ismereteitől függetlenül fejlett irányítópultokat hozhat létre.

De elég a dicsekvésből – mutassuk meg Önnek pontosan, hogyan használhatja a ClickUp-ot automatizált, átfogó CRM-irányítópultok létrehozásához. 🤩

Hogyan hozhat létre CRM-irányítópultot?

A műszerfal teljes körű felépítése unalmas feladatnak tűnhet. Ne aggódjon, végigvezetjük Önt a legfontosabb lépéseken, és megmutatjuk, hogy ez egyáltalán nem bonyolult. 🍰

1. lépés: Használjon sablonokat az irányítópult alapjainak lefektetéséhez

A potenciális ügyfelek listája, az ütemtervek és a tevékenységi lapok között az értékesítési csapatnak valószínűleg túl sok a teendője ahhoz, hogy mindezt a nulláról kezdje el létrehozni. A jó hír az, hogy nem is kell, mert előre elkészített sablonokat használhat, amelyekkel hatalmas előnyt szerezhet.

Például a ClickUp CRM sablon a leggyakoribb munkafolyamatokkal és elemekkel rendelkezik, amelyekre különböző CRM feladatokhoz szükség van. Amikor megnyitja, több egyéni nézetet láthat, amelyek közül a legfontosabbak:

Értékesítési folyamat , amely lehetővé teszi az egész értékesítési folyamat áttekintését egy helyen

Feladataim a közelgő feladatok áttekinthető összefoglalásához

Táblázatos nézet, amelyet központi hubként használhat a potenciális ügyfelek számára, és szegmentálhatja őket az értékesítési csatornában elfoglalt helyük szerint.

Használja a Tábla nézetet, hogy átfogó képet kapjon a potenciális ügyfelekről, és könnyebben vezesse őket a folyamaton keresztül.

A ClickUp sablonokat kínál különböző egyéb funkciókhoz, például fiókkezeléshez és ügyfélszolgálathoz. Minden sablonhoz konkrét nézetek és mezők tartoznak, amelyek segítségével strukturálhatja adatbázisát, így elkerülve a monoton munkát.

Minden sablon teljesen testreszabható, így nem kell azokat adott formában használnia. Nyugodtan mozgathatja az elemeket, amíg meg nem kapja a kívánt formátumot.

2. lépés: Célok kitűzése és nyomon követése

Amint megnyitja a műszerfalat, egyértelműen láthatja, hogy mennyire közel áll a céljai eléréséhez. Az első lépés ehhez az, hogy meghatározza az értékesítési és/vagy ügyfélszolgálati célokat, amelyeket aztán különböző táblázatok, haladási sávok és hasonló grafikonok segítségével követhet nyomon.

A ClickUp Goals segítségével egyetlen helyen állíthatja be és követheti nyomon összes célját. Beállíthat konkrét célformátumokat az előrehaladás méréséhez, például:

Százalékok

Pénznem

Számcélok

Igaz/hamis célok

Állítson fel egyértelmű célokat, és kövesse nyomon a haladást pontosan a ClickUp Goals segítségével.

Különböző hozzáférés-vezérlők segítségével megoszthatja a konkrét célokat a megfelelő csapatokkal, hogy biztosítsa az egyértelműséget és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Emellett szerkesztési hozzáférést is adhat csapatának, hogy elősegítse a hatékony együttműködést, és a releváns frissítéseket mindenki számára láthatóvá tegye.

A könnyű szervezés érdekében csoportosíthatja a célokat mappákba, és így áttekintheti az összes fontos célt és a célok elérésének előrehaladását. 📂

3. lépés: Feladatok kiosztása

Könnyedén delegálhatja a munkát úgy, hogy a feladatokat közvetlenül a csapatnak rendeli hozzá, vagy @megemlíti őket egy megjegyzésben, így gondolatai cselekvési tételekké válnak.

Miután meghatároztad a céljaidat és a célkitűzéseidet, itt az ideje, hogy elindítsd a csapatodat azok felé. Ha már rendelkezésedre áll egy termelékenységi eszköz, amelyet a munkák delegálására és a feladatok nyomon követésére használsz, akkor továbbra is támaszkodhatsz rá. Azonban nem hozhatsz létre koherens ökoszisztémát, ha az eszköz nem integrálható a műszerfal szoftvereddel.

A ClickUp biztosítja, hogy ne kelljen ilyen bosszantó megszakításokkal foglalkoznia. A ClickUp Tasks segítségével külön platformok nélkül is kezelheti a munkafolyamatát.

Rendeljen feladatokhoz egyedi státuszokat, prioritásokat és függőségeket, hogy egyszerűsítse értékesítési csatornáját vagy ügyfélszolgálati munkafolyamatát. Használjon több nézetet az összes feladat vizualizálásához és másodpercek alatt rendezze át őket.

A ClickUp az ismétlődő feladatok és a különböző egyedi automatizálások révén is egyszerűsíti a munkafolyamatot. Automatizálhatja az állapotváltozásokat és más ismétlődő feladatokat, hogy ne pazarolja az idejét alacsony értékű munkákra. 🔄

Szabadítson fel több időt a tudásigényes munkákra az ismétlődő feladatok ClickUp Automations segítségével történő racionalizálásával.

A ClickUp Tasks további hasznos extrái:

Egyéni címkék a feladatok kategorizálásához

Ellenőrzőlisták a feladatokon belül, amelyek felvázolják a feladatok elvégzéséhez szükséges konkrét lépéseket.

Beépített időkövető a határidők betartásához és a határidők betartásához és a munkafolyamat optimalizálásához

4. lépés: Csatlakoztassa az irányítópultot a többi munkafolyamathoz

A termelékenységi alkalmazás nem az egyetlen platform, amelyet érdemes integrálni a CRM-irányítópulttal. Az értékesítési csapat valószínűleg különböző eszközöket használ a napi munkájához, és az irányítópultnak képesnek kell lennie arra, hogy releváns adatokat szerezzen be ezekből. Ellenkező esetben a munkafolyamat tele lehet hatékonysági hiányosságokkal és manuális adatbevitelekkel.

Ha a ClickUp-ban hoz létre irányítópultot, élvezheti a több mint 1000 integráció kényelmét a legnépszerűbb eszközökkel. Például összekapcsolhatja a ClickUp-ot a Zendesk-kel, hogy számos módon egyszerűsítse ügyfélszolgálati munkafolyamatát, például:

ClickUp feladatok összekapcsolása Zendesk jegyekkel

Konkrét információk hozzáadása a jegyekből a ClickUp feladatokhoz

Feladatok létrehozása és azok hozzárendelése a ClickUp felhasználókhoz a Zendeskben

Kössd össze feladataidat a jegyekkel a ClickUp és a Zendesk integrálásával.

A ClickUp integrálható a Salesforce-szel, hogy hatékonyabban kezelhesse az üzleti lehetőségeket. Amint új üzleti lehetőség kerül fel a Salesforce-ba, létrehozhat egy ClickUp-feladatot, hogy a potenciális ügyfél ne veszítse el érdeklődését.

Ha többet szeretne megtudni a ClickUp által támogatott számos más alkalmazásról, tekintse meg az integrációk teljes listáját. 🧩

5. lépés: Gyűjtse össze a legfontosabb adatokat egy egységes központban

Miután elvégezte a fenti lépéseket, a nehezebb rész már megvan. Most már csak az adatok vizualizálása maradt, amit a ClickUp Dashboards segítségével azonnal elvégezhet.

Kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását valós időben a ClickUp Dashboards segítségével.

Lépjen a bal oldali menü Dashboards (Műszerfalak) menüpontjára, és kattintson a + jelre. Különböző műszerfal-sablonok közül választhat, vagy több mint 50 különböző widget segítségével saját műszerfalat hozhat létre. Vizualizálja céljait és KPI-jeit, feladatait, potenciális ügyfeleinek listáját a megfelelő teendőkkel, valamint bármilyen más adatot, hogy dinamikus áttekintést kapjon.

A műszerfalak automatikusan lekérik az adatokat a releváns forrásokból, hogy Ön mindig naprakész legyen. Megoszthatja őket a csapatával, hogy mindenki nyomon követhesse az előrehaladást és kézben tarthassa a munkaterhelését.

Teljes rugalmasságot kapsz a műszerfal tetszés szerinti szervezéséhez. Akár minden CRM-funkcióhoz külön műszerfalra van szükséged, akár egy átfogó képet szeretnél, hozzáadhatod a megfelelő widgetet.

Sőt, nem csak a ClickUp adatforrásaira van korlátozva – egyszerű linkkel vagy kód beágyazásával harmadik féltől származó alkalmazásokat is hozzáadhat a műszerfalaihoz. Adjon hozzá Figma-tervet, Google Sheets-táblázatot, vagy válasszon más külső alkalmazások közül, hogy gazdagítsa műszerfalait.

Megnézheti ezeket az irányítópult-példákat, hogy megismerje a ClickUp felhasználók által a fenti funkciók kihasználásának számos módját, és inspirációt merítsen a saját irányítópultjának létrehozásához. 💡

Fokozza CRM-tevékenységét a ClickUp segítségével

A CRM-folyamatokkal kapcsolatos unalmas adminisztratív munkák ideje már rég elmúlt. Mostantól minden szükséges adat a keze ügyében van, így több időt fordíthat a vezetői döntésekre. Hozzon létre egy részletes CRM-irányítópultot, hogy stratégiáiból kikerüljön a találgatás.

Mint láthatta, a ClickUp segítségével könnyedén túlléphet a nyers adatokon, és szemrevaló, praktikus irányítópultokat hozhat létre anélkül, hogy sok munkát kellene beleölnie. Zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, és megszünteti a szükségességét, hogy több különböző alkalmazást kelljen egyszerre kezelnie.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és tegye ügyfeleit lelkes márka-támogatókká! 😍