Hogyan válasszon CRM rendszert vállalkozásához?

A vállalkozás vezetése, a számtalan feladat közötti egyensúlyozás és az ügyfelek nyomon követése gyakran nyomasztó lehet. Itt jön jól a vevőkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer.

Segít kezelni az új és meglévő ügyfelekkel való kapcsolatokat és interakciókat azáltal, hogy központosítja a különböző csatornákból – például e-mail, telefon és közösségi média – származó adatokat, így átfogó képet kaphat ügyfeleiről és potenciális ügyfeleiről.

A megfelelő CRM szoftver egyszerűsíti a műveleteket, növeli az ügyfelek elégedettségét és elősegíti az üzleti növekedést. De hogyan válasszon CRM megoldást? Ez az útmutató végigvezeti Önt mindazon, amit tudnia kell a CRM kiválasztásáról, és áttekintést ad azokról a CRM típusokról, amelyeket vállalkozása számára használhat.

A CRM és az üzleti igényeinek megértése

A CRM eszköz kezeli és elemzi az ügyfélkapcsolatokat és az adatokat az ügyfél életciklusa során. Ez egy központi hely, ahol az ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolhatja, például preferenciáikat, vásárlási előzményeiket és az Ön vállalkozásával való kapcsolataikat. A CRM-felhasználók 96%-a szerint a pontos CRM-adatok javítják a konverziós arányokat.

A CRM azonban nem csak az ügyféladatok tárolásáról és kezeléséről szól, hanem arról is, hogy ezeket az adatokat az Ön előnyére használja.

Az ügyféladatok központosítása biztosítja, hogy minden interakció tájékozott és értelmes legyen. A CRM-eszköz javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy személyre szabott interakciókat, időszerű válaszokat és zökkenőmentes utazást biztosít minden érintkezési ponton és értékesítési folyamatban.

Vegye figyelembe vállalkozása egyedi igényeit, és határozza meg, hogy egy CRM-megoldásnak milyen konkrét tulajdonságokkal és funkciókkal kell rendelkeznie.

A CRM kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb tényezők

A vállalkozásához legmegfelelőbb CRM kiválasztása nem egy univerzális folyamat. Gondoskodnia kell arról, hogy a választott CRM tökéletesen illeszkedjen vállalkozásának igényeihez és céljaihoz. Vizsgáljuk meg azokat a kritikus CRM-elemeket, amelyeket figyelembe kell vennie ennek a fontos döntésnek a meghozatalakor.

1. A problémás pontok

Mielőtt CRM szoftvert választana, határozza meg vállalkozásának legnagyobb problémáit. Elveszíti a potenciális ügyfelek nyomon követését? Nehezen zárja le az üzleteket? Vagy talán ügyfélszolgálati csapata elmerül a jegyekben? Egy jó CRM célzott megoldást kell kínáljon problémáira.

Például, ha jelenleg az értékesítés a legfontosabb prioritás, akkor olyan CRM-re lesz szüksége, amely robusztus leadkezelési, értékesítési előrejelzési és értékesítési folyamatkezelési funkciókkal rendelkezik. Ha az ügyfélszolgálat áll a középpontban, akkor olyan rendszert keressen, amely kapcsolattartási, hatékony jegyrendszer-kezelési és tudásbázis-kezelési funkciókkal rendelkezik.

2. Használhatóság

A CRM-szoftverek vásárlói számára a könnyű használat a legfontosabb szempont, mert még a legfejlettebb CRM-rendszer is kudarcot vallhat, ha nem terjed el széles körben. Ezzel szemben egy egyszerűbb, de felhasználóbarát CRM nagyobb elterjedtséget és jobb termelékenységet biztosít.

Keressen olyan CRM-et, amely tiszta felülettel és intuitív navigációval rendelkezik. A rendszernek könnyen megtanulhatónak és használhatónak kell lennie a csapata számára, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség. Fontos, hogy olyan CRM-platformot válasszon, amely megfelel a csapata technológiai ismereteinek.

3. Végfelhasználói vélemények

Csapata lesz az új CRM szoftver elsődleges felhasználója, ezért véleményük nagyon fontos. Végezzen felméréseket vagy tartson brainstorming megbeszéléseket, hogy megértse csapata igényeit, preferenciáit és problémáit, mielőtt kiválasztaná a CRM szoftvert.

A csapat bevonása a döntéshozatali folyamatba növeli az elfogadási arányt és biztosítja, hogy a CRM megfeleljen a mindennapi követelményeknek. A legjobb CRM-rendszerek illeszkednek a csapat munkamenetéhez.

4. A költségvetése

A költségvetés kritikus tényező a CRM kiválasztási folyamatában. Fontos, hogy a költségeket egyensúlyba hozza a CRM funkcióival és előnyeivel.

Értékelje a teljes tulajdonlási költséget, beleértve a beállítást, a képzést és a folyamatos karbantartást. Fektessen be egy minőségi CRM-be, amely hosszú távon jelentős hozamot eredményezhet.

5. Hosszú távú jövőkép

A legjobb CRM-megoldásnak összhangban kell lennie hosszú távú üzleti céljaival. Gondolja át, hogy a rendszer hogyan tud növekedni vállalkozása növekedésével, és hogy képes-e alkalmazkodni a változó igényekhez.

Keressen olyan CRM-eket, amelyek testreszabható funkciókat és integrációkat kínálnak, hogy támogassák jövőbeli terjeszkedését. Ha például nemzetközi terjeszkedést tervez, válasszon egy többnyelvű CRM-et.

6. Meglévő szoftver

A jól integrált CRM időt takarít meg, csökkenti a hibák számát és átfogóbb képet ad az ügyféladatokról. Például a CRM és az e-mail marketing eszközök integrálásával személyre szabhatja kampányait az ügyfelek viselkedése alapján.

Különböző típusú CRM-rendszerek bemutatása

Most nézzük meg részletesebben a CRM-rendszerek lehetőségeit.

Helyi vagy felhőalapú CRM

Hagyományosan a vállalkozások a helyszíni CRM-rendszereket választották, ami azt jelentette, hogy a szoftvermegoldást a saját szervereikre telepítették. Ez ugyan nagyfokú ellenőrzést biztosított, de jelentős előzetes költségekkel, folyamatos karbantartással és hozzáférhetőségi korlátozásokkal járt.

Az elmúlt években a felhőalapú CRM vagy SaaS CRM (CRM Software as a Service) rendszerek könnyű használatuk és hozzáférhetőségük miatt népszerűvé váltak a modern vállalkozások körében. Ezeket a CRM-rendszereket a gyártó szerverein tárolják, és az interneten keresztül érhetők el. Rugalmasságot, skálázhatóságot és alacsonyabb előzetes költségeket kínálnak, mivel előfizetési díjat kell fizetni.

Ha a költségvetés vagy a karbantartási korlátok miatt nem áll módjában átfogó CRM-rendszert beszerezni, fontolja meg ezeket a CRM-alternatívákat .

Különböző CRM-rendszerek összehasonlítása

Bár számtalan CRM-opció létezik, néhány név már régóta jelen van a piacon. Nézzük meg a vezető szereplőket:

Salesforce

via Salesforce

A Salesforce egy robusztus platform, amely széles körű funkciókkal és integrációkkal rendelkezik. Erős értékesítési automatizálási képességeiről ismert, ezért népszerű választás a nagyobb vállalkozások körében. A Salesforce AppExchange több mint 4000 integrációt kínál, amelyek segítségével zökkenőmentes munkafolyamatot hozhat létre.

HubSpot

via HubSpot

A HubSpot CRM az inbound marketingre és az értékesítési folyamatokra összpontosít. Átfogó eszközkészletet kínál az ügyfelek vonzására és elkötelezésére. A HubSpot felhasználóbarát felülete és a növekedésorientált funkciókra helyezett hangsúlya miatt ez az egyik legnépszerűbb értékesítési és marketing automatizálási eszköz a kis- és középvállalkozások számára. Ingyenes CRM-verziót kínál az alapvető funkciókkal, ami vonzó választássá teszi a startupok számára.

Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365

A Dynamics 365 integrálva van az Office 365 alkalmazásokkal. Erős képességeket kínál az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a marketing automatizálás terén. Nagyon jól skálázható és nagyvállalatok számára is alkalmas. A Forrester Research szerint a Dynamics 365-öt használó szolgáltató vállalkozások 346%-os befektetési megtérülést érnek el .

NetSuite

via NetSuite

Elsősorban közepes méretű és nagyvállalatok számára készült NetSuite átfogó felhőalapú üzleti menedzsment szoftvercsomagot kínál, beleértve a CRM-megoldásokat is. Különösen alkalmas komplex üzleti tevékenységet folytató vállalatok számára, amelyeknek integrált pénzügyi és ügyféladatokra van szükségük.

A megfelelő CRM-szolgáltató kiválasztása ijesztő feladatnak tűnhet, mivel számtalan lehetőség áll rendelkezésre. A Salesforce, a HubSpot és a Pipedrive mindegyike megbízható választás, mindegyiknek megvannak a maga erősségei.

A Salesforce robusztus funkcióiról és elemzési lehetőségeiről ismert, ezért népszerű választás a nagyvállalatok körében. A HubSpot viszont az inbound marketingre, a támogatásra és az értékesítésre összpontosít, és integráltabb megközelítést kínál. A Pipedrive egyszerűbb és intuitívabb, és inkább a kisebb vállalkozásoknak szól.

Bár ezek a platformok értékes eszközöket kínálnak, megvalósításuk bonyolult lehet, és nem biztosítják a CRM-en túlmenő, Önnek szükséges átfogó funkcionalitást, például a projekt- vagy feladatkezelést.

Itt jön képbe a ClickUp, egy egyedülálló platform, amely túllép a hagyományos CRM-rendszerek korlátain. A ClickUp CRM egy egységes munkaterület, amely ötvözi a felhőalapú CRM-rendszert a projektmenedzsmenttel, a feladatkezeléssel, a dokumentummegosztással és még sok mással. Ez az integrált megközelítés kiküszöböli a több eszköz használatának szükségességét, így időt és pénzt takarít meg.

A ClickUp CRM segítségével mindent kezelhet, az értékesítési folyamatoktól kezdve az ügyfélkapcsolatokig és a megrendelésekig.

A ClickUp kiemelkedő tulajdonságai:

Testreszabás: Hozzon létre egyedi mezőket, munkafolyamatokat és nézeteket, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek üzleti folyamataidhoz. A merev CRM-ekkel ellentétben a ClickUp CRM páratlan rugalmasságot kínál.

Együttműködés: A CRM együttműködési funkcióival lebontja a szilárd határokat és elősegíti a csapatmunkát. Egy helyen oszthatja ki a feladatokat, megoszthatja a megjegyzéseket és nyomon követheti az előrehaladást.

Automatizálás: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek hozzárendelése, az állapotfrissítések és az e-mail értesítések Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek hozzárendelése, az állapotfrissítések és az e-mail értesítések a ClickUp Automations segítségével, hogy növelje a hatékonyságot. Automatizálhatja a nyomon követéseket, értesítéseket és feladatkiosztásokat is, hogy időt takarítson meg és csökkentsék a hibák számát.

A ClickUp CRM segítségével könnyedén automatizálhatja a munkafolyamatokat, és a kreatív feladatokra koncentrálhat

Integrációk: Integrálja kedvenc eszközeit a ClickUp-ba, beleértve az e-mail, a naptár és a marketing automatizálási platformokat, a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Központosított információk: Hozzon létre egy központosított Hozzon létre egy központosított ügyfél-adatbázist , amely megkönnyíti az ügyféladatokhoz való hozzáférést és azok kezelését.

Vizuális irányítópultok: A ClickUp Dashboards segítségével valós időben betekintést nyerhet az értékesítési folyamatba, a csapat teljesítményébe és az ügyfélkapcsolatokba. Ez segít az adatokon alapuló döntések meghozatalában és az értékesítési folyamattal kapcsolatos legfontosabb mutatók nyomon követésében.

A ClickUp Dashboards segítségével előre jelezheti az árbevételt és azonosíthatja a leggyakoribb ügyfélelvándorlási okokat.

A Nucleus Research tanulmánya szerint a ClickUp segítségével a szervezetek <21>több mint 15%-kal növelhetik a projektterhelést <21>. Ez bizonyítja a platform képességét a munkafolyamatok egyszerűsítésére és a csapat teljesítményének javítására <21>. Melyek az elsődleges üzleti céljai? Jelenleg inkább az értékesítés növelésére, az ügyfélszolgálat fejlesztésére vagy a marketing bővítésére koncentrál?

Melyek a legnagyobb kihívások az ügyfélkapcsolatok kezelésében?

Mely adatok nyomon követése és elemzése elengedhetetlen?

Hány felhasználónak lesz szüksége hozzáférésre a CRM-hez?

Mennyi a költségvetése egy CRM eszközre?

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonjával könnyedén kezelheti az ügyfélkapcsolatokat és nyomon követheti az értékesítési adatokat a csapatában.

Ezenkívül a ClickUp CRM-sablonja szilárd alapot biztosít az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Egy helyen rendszerezi az ügyféladatokat, és segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és a fiókokat.

Használhatja azt az értékesítés és az ügyfél-elégedettség nyomon követésére, a potenciális ügyfelek ápolására, valamint a feladatok értékesítési szakasz szerinti prioritásba rendezésére a jobb menedzsment érdekében. A sablon tartalmazza a gyors induláshoz szükséges alapvető mezőket, nézeteket és munkafolyamatokat.

A CRM bevezetésének előnyei és hátrányai

A megfelelő CRM szoftver bevezetése átalakíthatja vállalkozását. De mint minden fontos üzleti döntésnél, itt is vannak előnyök és hátrányok, amelyeket figyelembe kell venni. Nézzük meg ezeket részletesen!

Készítse el a tökéletes ügyféladatbázist a ClickUp CRM segítségével

A CRM-rendszer előnyei

A jól implementált CRM-rendszer konkrét előnyökkel járhat vállalkozása számára, többek között:

Jobb ügyfélkapcsolatok: Minden sikeres vállalkozás középpontjában az erős ügyfélkapcsolatok állnak. A CRM-rendszer központi tárolóhelyet biztosít az ügyféladatok számára, így jobban megértheti ügyfeleit. Az ügyféladatokból nyert betekintés segít személyre szabott élményt nyújtani, növelni az ügyfélelégedettséget és elősegíteni a lojalitást.

Megnövekedett jövedelmezőség: A CRM-platformok egyszerűsítik az értékesítési folyamatokat, automatizálják a feladatokat és értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe. Jelentősen növelhetik az Ön eredményét.

Jobb döntéshozatal: A CRM-rendszer értékes adatokat szolgáltat. Az ügyfélkapcsolatok, az értékesítési teljesítmény és a marketingkampányok elemzésével adat alapú döntéseket hozhat, amelyek elősegítik a növekedést. Például azonosíthatja a legjövedelmezőbb ügyfélszegmenseket, optimalizálhatja marketingtevékenységeit és hatékonyan oszthatja el erőforrásait.

Lehetséges hátrányok és azok enyhítése

Bár a legjobb CRM-szoftverek előnyei tagadhatatlanok, figyelembe kell venni a lehetséges kihívásokat is:

Bevezetési költségek: A CRM-rendszer bevezetése időt és erőforrásokat igényel. Azonban a hosszú távú előnyök általában meghaladják a CRM kezdeti költségeit. Ezen költségek csökkentése érdekében fontolja meg a felhőalapú megoldásokat, és próbálja ki az ingyenes próbaverziókat vagy a többszintű árazást.

Adatmigráció: A meglévő ügyféladatok új CRM-rendszerbe való átvitele időigényes és hibalehetőségekkel járhat. A zavarok minimalizálása érdekében gondosan tervezze meg a migrációt, vonja be a legfontosabb érdekelt feleket, és fontolja meg adatmigrációs eszközök használatát. Keressen olyan CRM-eket, amelyek könnyen integrálhatók a meglévő rendszerébe.

Felhasználói elfogadottság: Ha csapata nem támogatja teljes mértékben a Ha csapata nem támogatja teljes mértékben a CRM-stratégiát , az nem lesz túl hatékony. Biztosítson átfogó képzést, folyamatos támogatást, és hangsúlyozza az előnyöket, hogy ösztönözze a felhasználók elfogadását.

Adatbiztonság: Az ügyféladatok védelme nem csak létfontosságú, hanem jogi kötelezettsége is az ügyfelei felé. Válasszon olyan CRM-szolgáltatót, amely szigorú adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz és betartja a vonatkozó adatvédelmi előírásokat, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is.

Vigye vállalkozását új szintre a ClickUp CRM segítségével

A CRM kiválasztása nagy döntés. Olyan, mint az ideális üzleti partner kiválasztása: ahogy a megfelelő partner növelheti vállalatának sikerét, úgy a megfelelő CRM is átalakíthatja ügyfélkapcsolatainak működését.

A ClickUp nem csak egy CRM, hanem egy all-in-one üzleti központ. Hatékony funkcióival, testreszabási lehetőségeivel és megfizethető áraival ez a tökéletes platform, amely segít Önnek erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében, az értékesítés növelésében és okosabb döntések meghozatalában.

Készen áll arra, hogy vállalkozását a következő szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen különbséget jelent egy igazán kivételes CRM!