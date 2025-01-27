A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver ügyfélportállal 2025

Manapság a vállalkozások elsőbbséget adnak az ügyfelek közvetlen bevonásának olyan szoftverek segítségével, amelyek ügyfélportálokat kínálnak.

Ezek a platformok biztosítják, hogy a vállalkozások csapataik összehangoltan működjenek, és elősegítik a bizalom, a gyors visszajelzések és az ügyfelekkel való együttműködés kialakulását.

Ez a cikk felsorolja a 10 legjobb szoftvert, amelyek zökkenőmentesen bevonják az ügyfeleket a projekt munkafolyamatába. Kezdjük is el, és segítsünk megtalálni a szervezetének legmegfelelőbb projektmenedzsment szoftvert ügyfélportállal!

Mi az ügyfélportál szoftver?

Az ügyfélportál szoftver egy biztonságos online platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy dokumentumokat, fájlokat, digitális eszközöket, információkat és üzeneteket osszanak meg ügyfeleikkel.

Számos előnye van annak, ha ügyfélportált épít be projektmenedzsment folyamatába:

Jobb együttműködés és kommunikáció: A projektinformációk megosztásának központi helyszínével a projektmenedzserek csökkenthetik az e-mailek és telefonhívások számát. Számos ügyfélportál-szoftver valós idejű csevegési és kommentálási rendszereket kínál a kommunikáció további javítása érdekében.

Jobb ügyfélkapcsolatok: Zökkenőmentes kommunikációs és együttműködési módszert biztosít, amely ösztönzi ügyfeleit, hogy szabadon osszák meg véleményüket, visszajelzéseiket és kéréseiket.

Megnövekedett átláthatóság: Az ügyfelek valós időben hozzáférhetnek a projekt információihoz.

Megnövekedett hatékonyság: időt és pénzt takarít meg azáltal, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint a fájlmegosztás és a dokumentumkezelés.

Fokozott biztonság: Védje az érzékeny információkat a fájlok és dokumentumok biztonságos megosztásának biztosításával.

Ha olyan módot keres, amellyel javíthatja az ügyfeleivel való kommunikációt, együttműködést és hatékonyságot, akkor érdemes olyan ügyfélportál szoftvert keresnie, amely olyan fontos funkciókkal rendelkezik, mint az együttműködési eszközök.

Az ügyfélportál előnyei a projektmenedzsment szoftverekben

A kliensportállal rendelkező projektmenedzsment szoftverek választásának számos előnye van, többek között a következő területeken tapasztalható javulás:

Integrációk

Biztonság

Költséghatékonyság

Könnyű használat

Ha olyan ügyfélkezelő eszközöket keres, amelyekkel javíthatja az ügyfeleivel való kommunikációt, együttműködést és hatékonyságot, akkor az ügyfélportál integrálása a projektmenedzsment szoftverébe kiváló megoldás lehet.

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver ügyfélportállal

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere egy hatékony platform ügyfélportál-eszközökkel, amely lehetővé teszi egy univerzális munkahely létrehozását a csapatok számára, zökkenőmentes ügyfélkommunikációval.

Számos projektmenedzsment funkciót kínál, többek között irányítópultokat, megjegyzéseket, táblákat és együttműködési eszközöket. Feladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, és nyomon követheti a projekt előrehaladását.

Ha teljes körű projektmenedzsment megoldást és szoftvert keres, amely segíti csapatát az erős ügyfélkapcsolatok kiépítésében, a ClickUp CRM kiváló választás.

A ClickUp különböző jelentéskészítő eszközöket is kínál, amelyekkel mérheti projektjei sikerességét.

A ClickUp szoftver üzleti eszközei nagymértékben testreszabhatók, és az Ön üzleti céljainak, csapatának és ügyfeleinek egyedi igényeihez igazíthatók. Az ügyfélportált új ügyfelek bevonására, szerződések kezelésére és ügyfélszolgálati támogatás nyújtására is használhatja.

A ClickUp legjobb funkciói

Teljesen testreszabható az erőforrás-kezeléshez

Asztali és mobil hozzáférés, hogy bárhonnan együttműködhessen ügyfeleivel

Több mint 1000 sablon segítségével funkciókat, szolgáltatásokat és eszközöket adhat hozzá a növekedéshez.

Az ügyfelek bevonása gyerekjáték a ClickUp testreszabható ügyfélbevonási sablonjával, amely segít egyszerűsíteni az ügyfelek bevonását és pozitív ügyfélélményt biztosítani.

A műszerfalak nyomon követik a projektek előrehaladását, vizualizálják az adatokat és megalapozott döntések meghozatalát segítik. Testreszabhatók, hogy az Ön számára legfontosabb információkat mutassák, és több műszerfalat is létrehozhat, hogy munkája különböző aspektusait követhesse nyomon.

A megjegyzések segítségével együttműködhet a csapattagokkal, visszajelzéseket adhat és kérdéseket tehet fel. Megjegyzéseket rendelhet konkrét feladatokhoz, vagy @megemlítéssel felhívhatja a csapattagok figyelmét.

A fehér táblák kiválóan alkalmasak a munka vizualizálására és arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8566+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3775+ értékelés)

2. Hétfő

via Monday

A Monday egy ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftver, amely segíti a csapatok együttműködését és a feladatok elvégzését.

Intuitív és egyszerű felhasználói felülete, valamint rugalmassága teszi a Monday-t kiemelkedővé. Számos Monday alternatívával ellentétben minden méretű és iparágú csapat használhatja.

A Monday ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek távoli ügyfelekkel dolgoznak, vagy érzékeny információkat kell megosztaniuk.

A Monday legjobb funkciói

Rendkívül intuitív és felhasználóbarát platform

Rengeteg kiegészítő, sablon és testreszabási lehetőség

A bővüléssel együtt gyönyörűen skálázható

Hétfői korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy túl sok e-mailt kapnak naponta a platformtól.

Egyes értékelők szerint az ügyfélszolgálat javításra szorul.

Hétfői árak

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó/felhasználó

Standard : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

Nézze meg teljes összehasonlításunkat a Monday és az Airtable között.

3. Zoho

via Zoho

A Zoho Projects szoftver egy felhőalapú projektmenedzsment platform ügyfélportállal. Ez egy projektmenedzsment ügyfélportál, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonságos és szervezett környezetben osszák meg projektadataikat ügyfeleikkel.

Sok Zoho alternatívával ellentétben a platform rendkívül megfizethető és könnyen használható. Ezért kiváló választás kisvállalkozások és csapatok számára, akik költséghatékony módszert keresnek projektjeik kezeléséhez.

A Zoho legjobb funkciói

Számos funkciót és lehetőséget kínál

Testreszabható irányítópultok és jelentéskészítési funkciók

Kiváló ügyfélszolgálat

A Zoho korlátai

A beállítások navigálása nehéz lehet

Egyes értékelők instabil integrációkról számolnak be.

Nem minden böngésző támogatott

Zoho árak

Ingyenes

Prémium : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (376+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (372+ értékelés)

4. Freshdesk

via Freshdesk

A Freshdesk ügyfélportál szoftver egy automatizálással és mesterséges intelligenciával kiegészített ügyfélszolgálati platformot biztosít, amely egyszerűsíti az ügyfélszolgálatot.

Vállalkozások számára készült, legyen szó B2B, e-kereskedelem, SaaS vagy távoli munkavégzésről, ez a felhasználóbarát és skálázható megoldás a biztonságos adatkezelést, az együttműködést és a meglévő eszközökkel való egyszerű integrációt helyezi előtérbe.

Ha modern vállalkozásként intuitív támogatási rendszert keres, a Freshdesk jó választás lehet.

A Freshdesk legjobb funkciói

Képes számos funkciót, például marketinget, értékesítést stb. egyetlen platformon egyesíteni.

Könnyű navigáció e-mailekkel, csevegéssel és hívásokkal egy központi helyen

Egyszerűsíti a munkaterhelést egy komplett megoldással

A Freshdesk korlátai

Bizonyos esetekben az ügyfelek reakciója lassú lehet, még sürgős ügyekben is.

Nehéz összehangolni az összes megfelelő eszközt egy testreszabott platform létrehozásához.

A testreszabott modulok kevés rugalmasságot kínálnak.

Freshdesk árak

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Vállalati: 79 USD/hó

Freshdesk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2961+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3127+ értékelés)

Bónusz: A 10 legjobb Freshdesk alternatíva és versenytárs 2023-ban

5. Wrike

via Wrike

A Wrike egy all-in-one OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) menedzsment eszköz, amely Kanban táblákat, Gantt diagramokat, időkövetést és több mint 400 integrációt tartalmaz.

Az egyedi munkafolyamatok, az automatikus feladatkiosztás és az automatizált jelentések segítségével optimalizálja a teljesítést és áttekinthetővé teszi a csapat előrehaladását.

Bár egyes Wrike alternatívák könnyebben kezelhetők, a platform egy szilárd, mindent magában foglaló megoldást kínál, amelynek nézetek és integrációk terén nincs könnyen felülmúlható.

A Wrike ideális azoknak a csapatoknak, amelyek célja a célok elérésének egyszerűsítése.

A Wrike legjobb funkciói

All-in-one átfogó megoldás

Hasznos funkciók a függőségek kezeléséhez

Megakadályozza, hogy a feladatok „elvesznek a felhajtásban”

A Wrike korlátai

A szerverek néha lassan működnek

Kevésbé testreszabható, mint egyes versenytársai

Egyes felhasználók szerint a rendszer zavaros

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3469+ értékelés)

Capterra: 4./5 (2454+ értékelés)

6. Accelo

az Accelo segítségével

Ügyfélprojekteket és munkaterheléseket szeretne kezelni, proaktívan megoldani a projektproblémákat és világosan átlátni a projekt állását? Az Accelo ügyfélmunkamenedzsment szoftver jó választás lehet az Ön számára!

A platform átfogó képet nyújt a projektekről, valós idejű adatokkal a személyzetről, a költségvetésről és az előrehaladásról. Ügyfélportálja pedig mind a vállalkozások, mind az ügyfelek számára könnyen használható. Az ügyfelek könnyedén megtalálhatják az információkat, támogatási jegyeket, feltölthetnek fájlokat és megjegyzéseket hagyhatnak.

Az Accelo-t ügynökségek, tanácsadó cégek, IT-cégek, marketingcégek és mások használják.

Az Accelo legjobb funkciói

Könnyű és gyors hozzáférés a kritikus információkhoz

Minden feladatot kezel, a jegyek és kampányok kezelésétől kezdve egészen a többiig.

Kiváló felhasználói felület

Az Accelo korlátai

A megbízási szerződésekkel kapcsolatos nehézségek miatt az Accello néha automatikusan kiosztja a fennmaradó órákat.

Egyes értékelők alkalmi hibákról és funkcionalitási problémákról számolnak be.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Accelo árak

Plusz : 24 USD/hó felhasználónként

Prémium : 39 USD/hó felhasználónként

Csomag: 89 USD/hó felhasználónként

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 404/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (159+ értékelés)

7. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amely segíti a csapatok együttműködését és a feladatok elvégzését.

Számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, fájlmegosztást és kommunikációs eszközöket.

Az Asana egy teljes ügyfélportálos projektmenedzsment funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonságos és szervezett módon osszák meg a projektinformációkat ügyfeleikkel.

Ha Asana alternatívákat keres, érdemes megfontolnia a ClickUp vagy a Monday szoftvereket.

Az Asana legjobb funkciói

Tiszta, színes és intuitív felület, amely megkönnyíti a nyomon követést

Széles körű integrációs lehetőségek

Nagylelkű ingyenes csomagot kínál

Az Asana korlátai

Korlátozott funkciók ismétlődő feladatokhoz

A megfelelő működéshez erős internetkapcsolat szükséges.

A ingyenes verzióról a fizetős verzióra való áttéréshez legalább 2 licencet kell vásárolnia.

Asana árak

Alap : Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9457+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 096+ értékelés)

8. Smartsheet

a Smartsheet segítségével

A Smartsheet táblázatkezelő szoftver egy felhőalapú platform a munkavégzéshez, amely segít a csapatoknak a munkájuk tervezésében, nyomon követésében, automatizálásában és jelentésében. Hatékony automatizálási eszközöket, nagyfokú rugalmasságot és testreszabhatóságot, valamint együttműködési funkciókat kínál a kommunikáció javítása érdekében.

A Smartsheet ügyfélportálja biztonságos és testreszabható módja a projektinformációk megosztásának az ügyfelekkel és a vásárlókkal. Lehetővé teszi az ügyfelek számára a projekt ütemtervének, költségvetésének és mérföldköveinek megtekintését, fájlok feltöltését és megjegyzések hozzáadását.

Bár a Smartsheet alternatívái sokkal szélesebb körű funkciókat, eszközöket és automatizálási lehetőségeket kínálnak, ez a szoftver kiváló választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egyszerű megoldásokat keresnek.

A Smartsheet legjobb funkciói

A robusztus kommunikációs funkciók átfogó kommunikációs tervek kidolgozását teszik lehetővé.

Kiváló automatizálási, időkövetési és előrehaladási jelentés funkciók

Kiválóan nyomon követi és rangsorolja a munkaterheléseket

A Smartsheet korlátai

Számos felhasználó nehezen találja meg a legmegfelelőbb testreszabási lehetőségeket és nézeteket.

A szoftver használatának elsajátítása meglehetősen nehéz.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (14 193+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2980+ értékelés)

9. Trello

a Trello segítségével

A Trello rendkívül vizuális megközelítést kínál a projekt- és ügyfélkezeléshez. Kanban táblás rendszere segít a csapatoknak a munkájuk szervezésében és nyomon követésében, úgy, hogy minden szórakoztató legyen.

Végül, a Trello Power-Ups funkciójával ügyfélportál funkciókat adhat tábláihoz. Számos Power-Up áll rendelkezésre erre a célra, például a Client Portal Power-Up és a Collaborators Power-Up.

Nehéz olyan Trello-alternatívákat találni, amelyek vizuális egyszerűségében felülmúlják azt, de érdemes megfontolni a Wrike vagy a ClickUp használatát, mivel mindkettő Kanban-táblás nézetet is kínál.

A Trello legjobb funkciói

Lenyűgöző, vizuális kialakítás és felhasználóbarát platform

Rendkívül könnyen használható, még kezdők számára is

Kiváló ár-érték arány

A Trello korlátai

Bizonyos körülmények között a kialakítása korlátozott lehet (például nincs oldalsó görgetés).

Több projekt és ügyfél kezelése esetén nehéz lehet a feladatok kezelése.

Könnyű elveszíteni az információkat, ha hibát követ el

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 7,38 USD+/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (13 367+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (22 691+ értékelés)

10. OneDesk

a OneDesk segítségével

HelpDesk és projektmenedzsment eszközök kombinációját keresi? A OneDesk Projektmenedzsment Ügyfélportál segíti a csapatokat az együttműködésben, a haladás nyomon követésében és az eredmények elérésében.

A OneDesk segít a csapatoknak a projektek kezdettől végéig történő kezelésében, ügyfélszolgálat és kommunikáció biztosításában, valamint a haladást nyomon követő és trendeket azonosító jelentések készítésében.

A OneDesk felhőalapú projektmenedzsment szoftver jó választás azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek internetkapcsolattal bárhonnan hozzá szeretnének férni az adatokhoz.

A OneDesk legjobb funkciói

Több funkciót egyesít egy platformon

Könnyen használható és konfigurálható

Jól racionalizálja az összes projektadatot

A OneDesk korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nem alkalmas nagyvállalati szintű üzleti tevékenységekhez

Nincs ingyenes verzió

OneDesk árak

Standard : 11,99 USD/hó felhasználónként

Prémium : 13,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15,99 USD/hó felhasználónként

OneDesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (31+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (9+ értékelés)

A megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztása az ügyfelekkel való együttműködéshez

A hatékony projektmenedzsment-csapat együttműködés és a zökkenőmentes ügyfélkommunikáció ma fontosabb, mint valaha.

A cikkben bemutatott 10 ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftver hangsúlyozza a funkcionalitás, a felhasználóbarát kezelhetőség és az átláthatóság kombinációját, amelyre a vállalkozásoknak 2023-ban szükségük van.

A ClickUp minden csapat egyedi igényeinek megfelelő, átfogó eszközkészletet kínál.

Akár több projektet kell egyszerre kezelnie, ügyfelekkel kell együttműködnie, vagy jobb feladat szervezést keres, a ClickUp minden igényét kielégíti. Merüljön el a több száz funkciójában, és tapasztalja meg első kézből, hogyan forradalmasíthatja csapata munkáját.

Próbálja ki most a ClickUp-ot, és alakítsa át projektmenedzsment tapasztalatait!