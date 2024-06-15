10 CRM-tipp az ügyfelek kezeléséhez 2025-ben

Egy helyi kávézó tulajdonosa minden törzsvásárlóját név szerint ismer. Emellett pontosan tudja, mit rendelnek, és mikor szoktak a kávézóba látogatni. Ezáltal a vendégek különlegesnek érzik magukat. Nem csoda, hogy törzsvásárlók!

Az ügyfélkapcsolatok ápolása gondosságot, figyelmet és erőfeszítést igényel. Végül is az ügyfelek jelentik vállalkozása életerejét.

A vevői kapcsolatkezelő (CRM) rendszerek pontosan erre szolgálnak! Segítségükkel a vállalkozások nagy léptékben tudják megvalósítani ezt a szintű személyre szabott kapcsolatot. Emellett lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy testreszabott vevői interakciókat biztosítsanak, amelyek mélyítik a vevők hűségét és elősegítik a fenntartható növekedést.

De a CRM-rendszer bevezetése nem jelent megoldást minden ügyfélkezelési problémájára. Tudnia kell, hogyan kell használni azt, hogy minden ügyfélkapcsolat hozzájáruljon marketing- és értékesítési ROI-jához.

Ebben a cikkben bevált tippeket és trükköket mutatunk be, amelyekkel CRM-rendszerével növelheti marketing- és értékesítési termelékenységét.

Mi az a CRM?

A CRM egy olyan rendszerek, folyamatok és stratégiák gyűjteménye, amelyekre a szervezeteknek szükségük van az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, nyomon követéséhez és javításához. Ahogy a neve is sugallja, ez egy olyan módszer, amellyel ügyfeleit kezelheti, hogy biztosan megtartsa őket.

A CRM rendszerei és folyamatai fontosak az értékesítési csapatok számára, hogy pontosan tudják, mire van szüksége az ügyfélnek, mik a preferenciái és problémái, hogyan lép kapcsolatba a vállalattal stb. Ezek az információk kulcsfontosságúak a személyre szabott marketing-, értékesítési és támogatási stratégiák kidolgozásához, amelyek biztosítják az ügyfelek elégedettségét.

Most talán azt mondhatná, hogy még egy táblázatkezelő program is segíthet mindezt kezelni.

Mi másképp gondoljuk!

Az Excel-táblázat vagy bármely más táblázatkezelő program csak azokat az információkat tudja tárolni, amelyeket Ön beletáplál. Ez egy statikus adatbázis, amelyet manuálisan nehéz kezelni és nyomon követni.

A CRM-rendszer messze túlmutat az egyszerű adatbevitel és nyilvántartáson. Ez egy dinamikus és automatizált rendszer, amely lehetővé teszi az alábbiakat: Több fiók kezelése

A meglévő ügyfélhívási munkafolyamatok racionalizálása

pontozhatja a potenciális ügyfeleket, és a rendszeres kapcsolatokat meleg potenciális ügyfelekké alakíthatja

trigger nurture e-mailek küldése a kapcsolattartóknak

Emlékeztesse az érdeklődő ügyfeleket

Tegye időhatékonyabbá az ügyfélkezelést

Akár B2B vagy B2C szervezet, szolgáltató vállalkozás, nagyvállalat vagy startup, amely CRM-et használ, szüksége van erre a szoftverre, hogy nyomon követhesse az ügyfelekkel kapcsolatos összes kommunikációt és a legjobb szolgáltatást nyújthassa.

A CRM előnyei

A CRM számos előnyt kínál minden típusú nagy- és kisvállalkozás számára, függetlenül azok méretétől, célpiacától vagy iparágától:

Központosítja az ügyféladatokat , így könnyen hozzáférhetővé teszi az interakciókat, preferenciákat és vásárlási előzményeket.

Javítja az ügyfelek megértését , lehetővé téve a személyre szabott kommunikációt és a célzott marketingkampányokat.

Egyszerűsíti a folyamatokat , javítja az alkalmazottak termelékenységét és fokozza a csapatok közötti együttműködést.

Növeli a hatékonyságot és csökkenti a manuális munkaterhelést az automatizált munkafolyamatok és a feladatkezelés segítségével.

Elemzések révén értékes ügyfél-információkat nyújt, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt az értékesítési és marketing stratégiák terén.

Mindezek együttesen az eladások növekedéséhez, a vevői elégedettség javulásához és a boldog vevők hosszú távú hűségéhez vezetnek.

10 CRM-tipp és trükk

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb CRM-tippről és trükkről, amelyekkel optimalizálhatja CRM-folyamatait és növelheti nyereségét.

1. tipp: Térképezze fel az ügyfelek útját

CRM-menedzserként elengedhetetlen, hogy először megértsd az ügyfelek márkáddal kapcsolatos útjának minden lépését. Minden ügyfélnek más és más az útja.

Például, ha Ön egy e-kereskedelmi vállalat, akkor az ügyfelei tipikus útja a következő lenne: meglátogatják a weboldalát vagy alkalmazását, böngészik a termékeket, kosárba tesznek termékeket, kedvencek közé tesznek termékeket, megrendelést adnak le, megkapják a megrendelés visszaigazolását, és ellenőrizik a megrendelés állapotát. Néhány potenciális ügyfél megtalálhatja a közösségi médiában közzétett bejegyzését vagy hirdetését, majd eljuthat a weboldalára.

A CRM szoftver segít feltérképezni ezt az utat, és lehetővé teszi a kapcsolattartási pontok és a vásárlókkal való kapcsolattartási lehetőségek azonosítását. Az ügyfelek tapasztalatainak vizualizálásával a tudatosságtól a lojalitásig, a CRM értékesítési stratégiáit az egyes szakaszokban az ügyfelek igényeihez igazíthatja.

2. tipp: Ismerje meg a szervezet CRM-céljait

A CRM-stratégiák bevezetése előtt elengedhetetlen, hogy azokat összehangolja a szervezet átfogó céljaival.

Legyen szó az értékesítés növeléséről, az ügyfél-elégedettség javításáról, az értékesítési csatorna és a márkahűség erősítéséről, ezeknek a céloknak a megértése biztosítja, hogy CRM-tevékenységei célzottak és hatékonyak legyenek, és mérhető eredményeket hozzanak vállalkozásának.

Képzelje el, hogy egy szoftvercégnél dolgozik, és feladata az éves ismétlődő bevételek növelése. Olyan CRM-stratégiákat fog kidolgozni, amelyek ezt a célt támogatják – olyan tevékenységeket, amelyek ösztönzik az upsell-t, a megújításokat és az ügyfelek ajánlásait, ahelyett, hogy jelentős összegeket fektetne egy egyszerű márkaismertségi kampányba a közösségi médiában.

3. tipp: Tartsa egyszerűnek a folyamatokat, és automatizálja a többit

A technológia fejlődésének köszönhetően a vevői kapcsolatok kezelésének és javításának lehetőségei végtelenek. Könnyű elragadtatni magunkat a lehetőségek által.

Próbálja meg egyszerűvé tenni a folyamatokat, és automatizálja az ismétlődő vagy időigényes feladatokat, mint például az üdvözlő e-mailek, a vásárlás utáni e-mailek és a visszajelzési felmérések. A CRM-ben számos lehetőséget találhat egyedi automatizálások létrehozására a frissítések rögzítéséhez, az üzletállapotok módosításához, az átadások kezdeményezéséhez stb.

Automatizálja az átadásokat, az állapotfrissítéseket és a prioritások átrendezését a ClickUp Automations segítségével.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy automatikusan hozzárendelje a feladatokat a folyamat minden szakaszához, a legutóbbi tevékenységek alapján frissítse az ügyletek állapotát, és váltson prioritásokat, hogy jelezze csapatának, mire kell legközelebb összpontosítaniuk. A legjobb rész? Nincs szükség programozási ismeretekre. A vizuális automatizálási eszköz segítségével ezt pillanatok alatt elvégezheti.

Szüntesse meg a felesleges munkát és egyszerűsítse munkafolyamatait a ClickUp Automation segítségével!

Ha ez nem az Ön stílusa, próbálja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, amellyel természetes nyelv használatával egyedi automatizálási folyamatokat hozhat létre. Például megadhatja neki az utasítást, hogy „változtassa meg a megbízott személyt Johnra, ha egy ügy SQL-ről Demo/Meeting-re vált”.

Készítsen egyedi automatizálásokat egyszerű angol nyelven a ClickUp Brain segítségével

Használhat olyan AI jegyzetelő asszisztenseket is, amelyek rögzítik és leírják az értékesítési hívásait, és intelligensen összefoglalják a jegyzetekben szereplő információkat referencia céljából. Ezáltal több időt tud fordítani olyan magas értékű tevékenységekre, mint a stratégia kidolgozása és a növekedés elősegítése.

Érdekes tény: a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja és elemezheti a találkozói jegyzeteket is!

Egy robusztus CRM szoftver segítségével nyomon követheti a válaszokat, és akár automatikusan pontszámokat is rendelhet a potenciális ügyfelekhez.

Például a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftvere egy olyan eszköz, amely segít automatizálni az átadásokat, az interakciók alapján kiváltani a kapcsolattartók státuszát, és átállítani a prioritásokat, hogy figyelmeztesse csapatát a kritikus ügyfelekről.

Egyszerűsítse CRM-folyamatait és munkafolyamatait a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével.

Segít mindennek a kezelésében, az értékesítési folyamatoktól és az ügyfélkapcsolatoktól kezdve a kezdeményezésekig, az értékesítési leadekig és a megrendelésekig, mindezt egy all-in-one megoldásban. Vizualizálja ügyféladatait egy helyen, több mint 15 egyedi ClickUp nézetben, például Kanban, Naptár, Tábla és Lista nézetben.

Lista nézet: Átfogó áttekintést nyújt az összes CRM-adatról, beleértve a potenciális ügyfeleket, üzleteket, fiókokat, kapcsolatokat és egyebeket. A listát könnyedén rendezheti és szűrheti, hogy az értékesítési folyamat bizonyos ügyfélszegmenseire vagy szakaszaira koncentrálhasson.

A ClickUp több mint 15 rugalmas nézetével kezelhet mindent, az értékesítési folyamatoktól kezdve az ügyfélkapcsolatokig és a megrendelésekig.

Táblázatos nézet: Mutassa be ügyfeleit egy Kanban-stílusú táblán, ahol a feladatok státuszuk szerint vertikálisan vannak csoportosítva. Ez vizuális ábrázolást ad az értékesítési folyamatáról, így láthatja, hogyan haladnak az ügyletek az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig.

Naptár nézet: Naptár formátumban követi nyomon az összes ügyfélmegbeszélést és fontos dátumot. Ezzel soha többé nem fog elmulasztani egy előre megbeszélt hívást vagy ügyfélkövetést. A megbeszélések és egyéb feladatok vizuális megjelenítése segít a hatékony időtervezésben és az ügyfélkapcsolatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Táblázatos nézet: Az összes ügyféladatot táblázatos formátumban, függőleges oszlopokban rendezi. Minden oszlop egy-egy adatpontot képviselhet, például a kapcsolattartási adatokat, az üzlet méretét vagy az ügyfél életciklusának szakaszát. Ez lehetővé teszi az ügyféladatok hatékony összehasonlítását és elemzését, valamint a trendek és minták azonosítását.

A Gantt-nézet és a Munkafolyamat-nézet kiegészítő nézetek hasznosak a függőségek és a kapacitás kezelésében, különösen komplex projektek esetén. Ezek a nézetek együttesen segítenek gyorsan áttekinteni a CRM általános állapotát, és azonosítani a figyelmet igénylő területeket.

Kövesse nyomon a legfontosabb ügyfélmutatókat egy helyen a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp több mint 50 dashboard widgetje segítségével tovább figyelemmel kísérheti az ügyfelek életre szóló értékét, az átlagos ügyletméreteket, az NPS pontszámokat, az utolsó interakciót és egyéb fontos mutatókat.

A CRM-rendszer csak akkor tud jól működni, ha az ügyféladatok pontosak és naprakészek. Rendszeresen frissítse CRM-rendszerét az ügyfelek adataival, például címükkel, e-mail címükkel, interakcióikkal, vásárlási előzményeikkel, problémáikkal és preferenciáikkal, amint új információkat kap az egyes ügyfelekről.

A CRM-adatbázis naprakész állapotának fenntartásával személyre szabott élményeket nyújthat ügyfeleinek, és megalapozott, megbízható döntéseket hozhat az ügyfélkapcsolatok ápolásával kapcsolatban.

És képzelje csak! A ClickUp egyszerű CRM-sablonja pontosan erre a célra készült. Ez a sablon egy kezdőbarát keretrendszer, amelynek segítségével az értékesítési és marketingcsapatok kezelhetik az ügyféladatokat, és egy helyen tarthatják azokat naprakészen és egységesen.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű CRM-sablonjával egyetlen helyen nyomon követheti az összes kapcsolattartási adatot.

Adjon hozzá egyéni állapotokat és egyéni mezőket, hogy egy helyen nyomon követhesse az összes információt a kapcsolattartóiról. Használjon 8 különböző egyéni attribútumot, például e-mail címet, vállalatot, kizárási okot, stádiumot és elvesztési okot, hogy elmentse a fontos információkat az ügyfelekről, és könnyen vizualizálhassa az ügyféladatokat.

Ez a CRM-sablon átfogó képet nyújt az egyes ügyfélkapcsolatokról, így csapata jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhat.

5. tipp: Legyen mobil

Egy digitális világban élünk, ahol mindennek elérhetőnek kell lennie a mobil eszközökön. Éppen ezért a CRM-rendszerének is elérhetőnek kell lennie útközben is.

Tegye mobil hozzáférhetővé CRM-platformját. Ez lehetővé teszi csapatának, hogy bármikor és bárhol nyomon kövesse, frissítse és kezelje az ügyfélkapcsolatokat, valamint hozzáférjen a kritikus adatokhoz.

A mobil CRM lehetővé teszi csapatának, hogy utazás közben is kapcsolatban maradjon és reagáljon. Egyedülálló élményt nyújt az alkalmazottaknak és az ügyfeleknek.

6. tipp: Vegyünk fel ügyfélkapcsolat-menedzsereket

Ahhoz, hogy kiemelkedjen a versenytársak közül, személyre szabott ügyfélszolgálatot és támogatást kell nyújtania, megértve az ügyfelek igényeit és problémáit. Egy jól megtervezett CRM-stratégia és elkötelezett ügyfélkapcsolati menedzserek segítenek nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat és jobban kezelni a legfontosabb ügyfeleket.

Az ügyfélkapcsolat-menedzser feladata, hogy kapcsolatot tartson a legfontosabb ügyfelekkel, nyomon kövesse az ügyfelek mérföldköveit, rendszeres felülvizsgálatokat végezzen, és megtervezze az ügyfelek jövőbeli elkötelezettségét az Ön vállalkozása vagy márkája iránt. Ez ügyfélmegtartáshoz, bevétel növekedéshez és márkahűséghez vezet.

7. tipp: Gamifikálja a CRM-et

Az értékesítők és az ügyfélkapcsolati menedzserek munkájának nagy része a követő e-mailek küldéséből, az adatlapok vagy CRM-rendszerek frissítéséből, valamint prezentációk, jelentések és marketinganyagok megosztásából áll. Mindez gyorsan unalmassá válhat, és hatással lehet az alkalmazottak termelékenységére és elkötelezettségére.

Ahhoz, hogy saját értékesítőit és ügyfélkapcsolati csapatait motiválja az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartásra, gamifikálhatja munkájuk unalmas vagy ismétlődő tevékenységeit. A célok eléréséért kitűzőket és jutalmakat adva, valamint pontokat osztva az egészséges verseny fenntartása érdekében ösztönözheti és motiválhatja értékesítő csapatát az unalmas feladatok elvégzésére. A gamifikáció segít abban, hogy a ismétlődő feladatok élvezetesebbé váljanak a csapat számára.

8. tipp: Kezelje az adatok redundanciáját

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a szervezetek szembesülnek az ügyféladatok kezelése során, a replikáció. Az ügyféladatok több helyen történő tárolása megnehezíti az ügyfelek viselkedésének, preferenciáinak és szokásainak elemzését és pontos megismerését.

Egy robusztus CRM szoftver automatikusan kiszűri az ismétlődő bejegyzéseket, és pontos jelentéseket készít a több forrásból összegyűjtött, funkciók közötti adatokból. Rendszeresen ellenőrizze, hogy ügyféllistái redundanciamentesek-e.

9. tipp: Integrálja CRM-jét

Képzelje el, hogy egyetlen rendszerből nyomon követhetné az összes üzleti folyamatot, a potenciális ügyfelek felkutatásától, a marketingtevékenységektől és az új ügyfelek bevonásától a finanszírozásig, a személyzetirányításig és a számlák kezeléséig. Milyen fantasztikus lenne ez?

Egy hatékony CRM-rendszer integrációs és automatizálási képességekkel rendelkezik más eszközökkel, például ERP-kkel, számviteli szoftverekkel és marketingautomatizálási platformokkal, hogy egységes képet alkosson az ügyféladatokról. Ha minden üzleti folyamatához egyetlen megbízható forrás áll rendelkezésre, az egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és jelentősen csökkentheti az értékesítési és marketingstratégiák megvalósításának átfutási idejét.

Tehát befektetnie kell egy CRM marketing szoftverbe, hogy tartós ügyfélkapcsolatokat építsen ki.

10. tipp: Gyűjtsön visszajelzéseket

Gyűjtsön és elemezzen visszajelzéseket a meglévő ügyfelektől különböző csatornákon keresztül, például visszajelzési űrlapokon, értékelési rendszereken, e-mailes felméréseken vagy közösségi médián keresztül. Ez értékes betekintést nyújthat az ügyfelek preferenciáiba, elvárásaiba és elégedettségi szintjébe.

Erősítse CRM-stratégiáját azáltal, hogy összegyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, és azokat a ClickUp Forms segítségével megvalósítható feladatokká alakítja.

A ClickUp űrlapnézete hatékony eszköz lehet az ügyfelek visszajelzéseinek különböző csatornákon történő gyűjtéséhez és elemzéséhez. Íme, hogyan segíthet:

Hozzon létre személyre szabott visszajelzési űrlapokat: Tervezzen olyan űrlapokat, amelyekkel a szükséges visszajelzéseket gyűjtheti. Használjon különböző mezőtípusokat, például többválasztós kérdéseket, legördülő menüket, szövegdobozokat és értékelési skálákat. Szabja ezeket az űrlapokat e-mailes felmérésekhez, ügyfélszolgálati interakciók utáni visszajelzésekhez vagy termékértékelésekhez. Menjen mélyebbre, és javítsa a válaszok minőségét feltételes logikával.

Központosítsa a visszajelzések gyűjtését: ágyazza be a ClickUp űrlapokat közvetlenül a webhelyére, ossza meg őket e-mailekben található linkeken keresztül, vagy integrálja őket a közösségi média platformokkal. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen adjanak visszajelzést a számukra legkényelmesebb csatornán keresztül, és összesítse az összes választ egy központi helyen a ClickUp-ban.

A visszajelzések elemzésének egyszerűsítése: Elemezze a válaszokat a beépített jelentéskészítő funkciók segítségével. Megtekintheti az egyes kérdésekkel kapcsolatos trendeket, azonosíthatja a közös témákat, és a gyakoriság vagy a súlyosság alapján rangsorolhatja a problémákat.

Visszajelzésekkel kapcsolatos teendők kiosztása és nyomon követése: A visszajelzéseket nyomon követhető : A visszajelzéseket nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítsa, és ossza ki azokat a megfelelő csapattagoknak a nyomon követéshez. A ClickUp feladatokhoz tartozó beszélgetési szálakban található frissítésekkel kövesse nyomon a haladást, biztosítva, hogy a visszajelzések konkrét intézkedésekhez és fejlesztésekhez vezessenek.

Használja fel ezt a visszajelzést termékei, szolgáltatásai és az általános ügyfélélmény javítására. Ezzel megmutatja ügyfeleinek, hogy elkötelezett a meghallgatás és az alkalmazkodás iránt. Ezen visszajelzéseket felhasználhatja az ügyfélkapcsolatok személyre szabására is.

Növelje CRM-képességeit a ClickUp segítségével

A hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés elengedhetetlen a vállalkozások sikeréhez. Az ügyfelek útjának feltérképezésétől a folyamatok automatizálásáig, ez a blogbejegyzés 10 hasznos CRM-tippet tartalmaz, amelyekkel javíthatja ügyfélkapcsolatai minőségét.

Ezeknek a stratégiáknak a megvalósítása és olyan szoftverek használata, mint a ClickUp, segíthet az adatok központosításában, a munkafolyamatok egyszerűsítésében és az ügyfélkapcsolatok javításában.

A ClickUp több mint egy CRM-eszköz; egy dinamikus megoldás, amely lehetővé teszi a CRM-csapatok számára, hogy könnyedén kezeljék az ügyfélkapcsolatokat.

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa CRM-megközelítését és fenntartható növekedést érjen el vállalkozása számára?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy javítsa az ügyfél-elégedettséget, és az ügyfelek kedvencévé váljon!