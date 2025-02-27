A 14 legjobb CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára 2025-ben

Minden vállalkozásnak szüksége van egy módszerre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Ez különösen igaz a szolgáltató vállalkozásokra, ahol a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartása tartós és ismétlődő bevételekhez vezet.

A szolgáltatóipar számára megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform kezeli a jelenlegi és jövőbeli ügyfelek, valamint a potenciális ügyfelek adatainak nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos összes részletet.

Ha olyan CRM szoftverre van szüksége, amely kifejezetten az Ön szegmenséhez és szolgáltatási modelljéhez lett kifejlesztve, akkor ez az útmutató a szolgáltatói üzleti szervezetek számára legalkalmasabb CRM szoftverekről segíthet.

Mit kell keresnie egy szolgáltatói üzleti tevékenységhez alkalmas CRM-platformban?

Szolgáltató vállalkozásként hatékony módszert kell találnia ügyfelei kezelésére. Ez azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásszolgáltató CRM-rendszereket kell keresnie, amelyek a következő alapvető funkciókkal rendelkeznek:

Ügyféladatok tárolása: A legjobb ügyfélszolgálati CRM szoftverek mindegyike egy központi A legjobb ügyfélszolgálati CRM szoftverek mindegyike egy központi ügyféladatbázisra van szükség, amely tárolja az ügyfelek adatait és vásárlási előzményeit.

Ügyfélkommunikáció: Keressen olyan CRM-megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi üzeneteket készítsen ügyfeleinek, Keressen olyan CRM-megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi üzeneteket készítsen ügyfeleinek, az ügyfél-bevonástól a hosszú távú megtartásig.

Projektmenedzsment: Az Ön által értékelt szolgáltatási CRM-rendszernek lehetővé kell tennie az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és Az Ön által értékelt szolgáltatási CRM-rendszernek lehetővé kell tennie az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és az ügyfélútvonalhoz kapcsolódó feladatok egyszerű nyomon követését.

Adatintelligencia: Csapatának átfogó Csapatának átfogó CRM-jelentésekre van szüksége a szoftverben, hogy betekintést nyerjen az ügyféladatokba és a kampányokba, így optimalizálhatja az értékesítési folyamatokat és a potenciális ügyfelek kezelését.

Rugalmasság: Fontos, hogy a CRM-platformon testreszabhassa a nézeteket, az adatbázist és a műszerfalakat, hogy azok megfeleljenek az üzleti és Fontos, hogy a CRM-platformon testreszabhassa a nézeteket, az adatbázist és a műszerfalakat, hogy azok megfeleljenek az üzleti és CRM-stratégiájának.

Könnyű használat: Minél könnyebben tud a csapata bevezetni a CRM szoftvert és maximálisan kihasználni annak képességeit, annál jobb.

Belső együttműködés: A CRM szoftvernek olyan CRM megoldásokkal kell rendelkeznie, amelyek segítenek a csapat tagjainak valós időben kommunikálni egymással, miközben ügyfeleikkel foglalkoznak.

A szolgáltatói üzleti igényekhez leginkább megfelelő CRM megtalálásának kulcsa az, hogy az Ön preferenciái összhangban legyenek az ügyfelek kezeléséhez, megtartásához és elégedettségéhez szükséges alapvető funkciókkal.

A 14 legjobb CRM-platform szolgáltató vállalkozások számára

Ha a legjobb CRM szoftvert választja, az lesz a központi ügyfélkezelő eszköz. Itt követheti nyomon ügyfelei alapvető adatait és az Ön vállalkozásával való kapcsolataikat.

Ezek a CRM-rendszerek segíthetnek megtalálni az Ön igényeinek megfelelő CRM szoftvert:

A ClickUp egy projekt CRM platform és projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy minden szolgáltatási ügyfélkapcsolatát egy központi helyen kezelje. Vizualizálja értékesítési folyamatát, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és kövesse nyomon az egyes fiókokat, miközben belső együttműködés keretében biztosítja ügyfeleinek a nekik járó szolgáltatást és figyelmet.

A felhasználók számos projektmenedzsment funkcióhoz férhetnek hozzá, de ne tévedjen: ez egy rendkívül specializált CRM szoftver, ha ilyenre van szüksége.

Bármilyen méretű vállalat – a kis SaaS-vállalkozásoktól a nagyvállalatokig – és a szolgáltatóipar minden szektorában működő csapatok használhatják az ügyféladatok karbantartására, a kommunikáció optimalizálására, valamint szélesebb körű értékesítési és marketingkampányok kidolgozására.

A ClickUp egy helyen egyesíti a feladatokat, a teendőlistákat és a csevegést, így megkönnyíti a napi munkavégzést.

A legjobb az, hogy a ClickUp megszünteti a munkával kapcsolatos munkát! Nincs többé váltogatás az üzenetküldő eszközök, e-mail kliensek, CRM szoftverek és teendőlisták között; minden egy platformba van integrálva. A csevegés és a feladatok integrálásával a csapatok minden szükséges információval rendelkeznek ahhoz, hogy hatékonyan végezzék munkájukat.

Azok számára, akik még nem ismerik ezt a típusú platformot, a ClickUp CRM sablon könnyen beállítható és átfogó megoldást kínál a potenciális ügyfelek kezelésére és az értékesítési folyamat felépítésére.

A ClickUp legjobb funkciói

CRM és projektmenedzsment integráció az értékesítési csapat munkafolyamatának racionalizálása érdekében

Kiterjedt ingyenes CRM-sablonok könyvtára, így nem kell a beállítást a nulláról kezdenie.

Valós idejű együttműködési lehetőségek fájlmegosztás és csevegés révén

Kiterjedt integrációs könyvtár a robusztus CRM-rendszer és más munkamenedzsment-eszközök összekapcsolásához

Valós idejű jelentések és műszerfalak AI-alapú betekintéssel

A ClickUp korlátai

A CRM funkciók száma tanulási görbét jelenthet azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek csak egy egyszerű CRM-et keresnek.

A CRM szoftver mobil nézetében és alkalmazásában nem minden nézet elérhető, mint a számítógépes verzióban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SugarCRM

A SugarCRM egy hatékony CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára. Azok a vállalkozások, amelyek ügyfélkapcsolataikat szeretnék kiépíteni, tárolhatják és szegmentálhatják a közönség adatait, átfogó marketing- és értékesítési automatizálási munkafolyamatokat hozhatnak létre, és központilag kezelhetik ügyfélszolgálatukat.

A szolgáltató vállalkozások számára a CRM szoftver és a marketing automatizálás közötti kapcsolat hatékony eszközzé válhat.

Például egy rendszer segítségével egyedi céloldalakat hozhat létre, amelyek összegyűjtik és tárolják az ügyféladatokat, és ezek alapján személyre szabott e-mail kampányokat indíthat.

A SugarCRM legjobb funkciói

Egy integrált önkiszolgáló tudásbázis , amely kiépítése után csökkentheti az ügyfélszolgálati jegyek számát.

Az ügyek nyomon követése és a műszerfalak segítenek az ügyfélkapcsolati értékesítőknek és az ügyfélszolgálati osztályoknak a személyre szabottabb interakciók biztosításában.

Mesterséges intelligencia (AI) alapú prediktív elemzés, amely a korábbi ügyféladatok felhasználásával segít jobban megérteni a jövőbeli ügyfélviselkedést.

Felhasználóbarát CRM szoftver ügyfélszolgálati célokra, amely minden méretű vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy gyorsan betekintést nyerjen ügyfelei adataiba.

A SugarCRM korlátai

A CRM szoftver különálló megoldásokra oszlik marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat számára, amelyeket mind külön kell megvásárolnia a teljes élmény érdekében.

A műszerfalak korlátozottak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a leginkább testreszabott közönségi betekintést keresnek.

SugarCRM árak

Értékesítés: 19 USD/felhasználó/hónap (3–9 felhasználó, éves számlázás)

Serve: 80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 85 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Enterprise+: 120 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Piac: 1400 USD havonta 10 000 névjegy esetén (éves számlázás)

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)

3. Keap

Via Keap

A Keap elsődleges felhasználási területe a kisvállalkozások CRM szoftvere. CRM funkciói szándékosan a kisvállalkozások ügyfélkapcsolatainak építésére összpontosítanak, elhagyva a felesleges extrákat a alapvető funkciók optimalizálása érdekében.

Ez a szűk fókusz lehetővé teszi a Keap számára, hogy a kisvállalkozások számára készült CRM szoftverek legtöbb területén kiemelkedő teljesítményt nyújtson. A szoftver alapvető CRM funkcióival könnyedén gyűjthet új potenciális ügyfeleket, szegmentálhatja a potenciális ügyfelek listáját, és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

Ezt a CRM rendszert akár arra is felhasználhatja, hogy időpontokat egyeztessen potenciális és új ügyfelekkel, akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásait.

A Keap legjobb funkciói

Előre megírt e-mailek, amelyek megkönnyítik a kisvállalkozások számára az első kommunikáció felépítését

Integrált időpontfoglalás olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyek szeretnék bevonni a közönségüket

Átfogó marketingautomatizálási lehetőségek, amelyek több csatornán és időkereten belül is skálázhatók

Értékesítési folyamat és lehetőségek nyomon követése műszerfalak és értesítések segítségével

Könnyen kezelhető számlázási és fizetési rendszerek

A Keap korlátai

Az automatizálások és az ügyféladatlapok esetében korlátozott fájlmegosztási és mellékletküldési lehetőségek a legtöbb CRM szoftverhez képest

A CRM-funkciók beállítása nem mindig intuitív, különösen azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem ismerik a CRM-szoftvereket.

Mivel kisvállalkozások számára készült CRM szoftverként, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle a nagyobb szervezetek számára szükséges funkciók.

Keap árak

Kezdő ár 299 USD/hó két felhasználó és 1500 névjegy esetén. További felhasználók esetén 39 USD/hó/fő.

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1560+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1290+ értékelés)

4. Capsule

Via Capsule

A Capsule segítségével minden méretű vállalkozás szervezetten kezelheti ügyfeleit az ügyfélút és az értékesítési folyamat során.

A központi és szegmentálható kapcsolattartói adatbázis lehetővé teszi az értékesítési lehetőségek kezelését, míg az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint a Google Workspace és a Zapier integráció a Zoho CRM-mel, javíthatja annak funkcionalitását ügyfélszolgálati CRM-ként.

A Capsule értékesítési folyamatkezelő eszköze intuitívabbá teszi az értékesítés növelését. Eközben egy átfogó elemzési csomag biztosítja azokat az információkat, amelyekre szükség van a CRM idővel történő fejlesztéséhez.

A Capsule legjobb funkciói

Integrált feladatkezelés a csapat számára, hogy nyomon követhesse a megbeszéléseket, találkozókat, telefonhívásokat és egyebeket.

Egy AI-alapú tartalomasszisztens, amely segít a felhasználóknak gyorsan releváns üzeneteket írni az egyes kapcsolatoknak.

Felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti az alapvető és a fejlett funkciók megtalálását és használatát.

Átfogó értékesítési előrejelzések és csapataktivitás-elemzési jelentések

Értékesítési és marketing automatizálás a csapatok napi munkájának egyszerűsítésére

A Capsule korlátai

A Mailchimp és az Outlook integrációk általában csak korlátozott testreszabhatóságot kínálnak.

A külső adatok importálása néha pontatlan lehet, ezért további minőségbiztosítási ellenőrzésekre van szükség.

Capsule árak

Ingyenes

Starter: 21 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38 USD/hó felhasználónként

Haladó: 60 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 75 USD/hó felhasználónként

Marketing kiegészítő: 11 USD/hó felhasználónként

Capsule értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

5. Nimble

Via Nimble

A Nimble integrációkra tervezett szolgáltatóipari CRM-megoldásként akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha közvetlenül csatlakozik a szervezet Microsoft 365- vagy Gmail-fiókjához. Automatikusan egyesíti a névjegyeket, az e-mail előzményeket és a naptári találkozókat egy névjegyadatbázisba, amely a teljes kép érdekében a legfontosabb közösségi médiaadatokat is tartalmazza.

Innen a felhasználók megtervezhetik és sablonba foglalhatják kapcsolattartási tevékenységüket, kezelhetik értékesítési folyamatukat, és nyomon követhetik az ügyfeleket az ügyfélút minden csatornáján. Az e-mail integráció továbbra is aktív marad, és dinamikusan hozzáadja az értékesítési csapat és a leendő ügyfelek közötti interakciókat az egyéni profilokhoz.

A Nimble legjobb funkciói

Egy egységes kapcsolatkezelő rendszer , amely összesíti az összes információt egyetlen platformon és profilban.

Prospector böngészőbővítmény, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelek generálását és kezelését

Fejlett CRM-technológia, például értékesítési folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek minősítéséhez és a jövőbeli értékesítések előrejelzéséhez.

E-mail sablonok és sorozatok, valamint webes űrlapok a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához

Egyéni és csapatjelentések

A Nimble korlátai

A feladatkezelés egyszerű teendőlistára korlátozódik az egyes értékesítési képviselők számára.

Az alapvető funkciók, például a kapcsolattartók kategorizálása esetében hiányoznak a testreszabási lehetőségek.

Nimble árak

Üzleti: 29,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1880+ értékelés)

6. Creatio

Via Creatio

A Creatio nem csupán egy egyszerű értékesítési ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, hanem három integrált terméket kínál marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat területén.

Ez a szolgáltatói vállalkozások számára készült CRM szoftver a pénzügyi, gyártási és távközlési iparágakra összpontosít, és átfogó munkafolyamatok és ügyfél-bevonási folyamatok létrehozására szolgál magas szintű kapcsolattartást igénylő környezetben.

A Creatio mesterséges intelligenciát használ, hogy 360 fokos ügyfélképet alkosson a csapataid számára. A megosztott adatbázisnak köszönhetően az összes csapat hatékonyan tud együtt dolgozni.

A Creatio legjobb funkciói

Studio, egy kódolás nélküli folyamatalkotó, amely automatizált kommunikációs munkafolyamatoktól az ügyfélspecifikus értékesítési ajánlatokig mindenre alkalmas.

Értékesítési folyamatok nyomon követése és elemzése a teljesítmény javítását szolgáló betekintéssel

AI-alapú lead scoring, közönségszegmentálás és e-mail sablonok generálása

Sablonos munkafolyamatok az új felhasználók számára, hogy gyorsabban elindulhassanak a platformon

Kiterjedt alkalmazáspiac, amely összeköti a Creatio-t más marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközeivel.

A Creatio korlátai

A referenciaanyagok és oktatóanyagok elavultak lehetnek, ami bonyolíthatja a funkciók implementálását.

Alkalmi technikai problémák és hibák

A Creatio árai

Növekedés: 40 USD/hó felhasználónként egy modulért az értékesítés/marketing/szolgáltatás területén

Vállalati: 70 USD/hó felhasználónként egy modulért az értékesítés/marketing/szolgáltatás területén

Korlátlan: 100 USD/hó felhasználónként egy modulért az Értékesítés/Marketing/Szolgáltatás kategóriából

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

7. HoneyBook

A HoneyBook nem csupán egy CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára, hanem egy ügyfél-munkafolyamat és bevezetési platform is. Használja számlák küldésére, szerződések aláírására, időpontok egyeztetésére, űrlapok küldésére és fizetések elfogadására.

Természetesen továbbra is alapvető CRM funkciókat és folyamatkezelő eszközöket kínál, például a megkeresések nyomon követését és a munkafolyamatok automatizálásának kiépítését.

A HoneyBook legjobb funkciói

Az integrált számlázási, szerződéses, időpontfoglalási és fizetési funkciók központosítják az ügyfélkezelési folyamatot, így kiváló ügyfél-elégedettséget biztosítanak.

Az egyszerű automatizálás, például az automatikus fizetési és találkozó-emlékeztetők, minimalizálhatják a kézi munkaterhelést a folyamatkezelésben.

A HoneyBook AI prediktív elemzéseket használ a potenciális ügyfelek minősítéséhez, dinamikus tartalom generálásához és üzeneteinek márkázásához.

Pénzforgalom-figyelés a HoneyBook Finance segítségével

A HoneyBook korlátai

Nagyon alapvető e-mail funkciók, korlátozott testreszabási lehetőségekkel, amelyek nem mindig tudnak versenyezni a átfogóbb megoldásokkal.

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek, beleértve a magas szintű betekintéshez szükséges adatvizualizáció hiányát.

Az AI csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

HoneyBook árak

Starter: 36 USD/hó

Essentials: 59 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Prémium: 129 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (640+ értékelés)

8. Freshsales

Via Freshworks

A Freshworks részét képező Freshsales CRM-platform kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés automatizálása terén. Vonzza be a megfelelő potenciális ügyfeleket, alakítson ki személyre szabott kommunikációt, és használja ki az AI-alapú potenciális ügyfelek pontozását, hogy stratégiailag összpontosítsa erőfeszítéseit.

Ez a szolgáltatói üzletágak számára készült CRM szoftver fejlett ügyfélelemzéseket kínál, amelyek segítségével felismerheti és reagálhat a célközönségén belüli általánosabb trendekre.

A Freshsales legjobb funkciói

Ingyenes CRM szoftverplatform, bár néhány kulcsfontosságú funkcióhoz a drágább Enterprise csomag szükséges.

Fejlett értékesítési folyamatkezelés, mélyreható, vizualizált betekintéssel az értékesítési csatorna minden szakaszába

Az értékesítési csapat tagjai a vevői kártyákból feladatokat állíthatnak be, hogy relevánsabb, személyesebb és időszerűbb utánkövetéseket készítsenek.

AI-alapú kapcsolattartói értékelés és üzleti betekintés

A gyakran feltett kérdésekre adott automatikus válaszok időt takaríthatnak meg értékesítési csapatának.

A Freshsales korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentési műszerfalakon, az iparágakon átívelő általános mutatókra összpontosítva

Néhány leghasznosabb funkció, például a projektmenedzsment funkciók, csak az Enterprise csomagban érhetők el.

Freshsales árak

Ingyenes legfeljebb 3 felhasználó számára

Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként

Előny: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 70 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1210+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (610+ értékelés)

9. Insightly

Ha elsősorban központi kapcsolattartás-kezelésre és egyszerű értékesítési automatizálásra van szüksége, az Insightly egyszerűsített értékesítési CRM szoftvere pontosan erre összpontosít.

Emellett integrálható az Insightly Marketing és az Insightly Service szoftverekkel, így átfogó ügyfél-életciklus-kezelő rendszert hozhat létre.

Az Insightly legjobb funkciói

Egyszerű automatizálási folyamatok, amelyek az új vagy újonnan minősített potenciális ügyfeleket a megfelelő csapat tagjához irányítják a további lépésekhez.

Egyedi irányítópultok, amelyek valós időben jelentenek az ügyfélkapcsolatokról és a legfontosabb KPI-kről

Az automatizált feladat-emlékeztetők segítségével értékesítési csapata pontosan betarthatja az értékesítési folyamatban előírt ütemtervet, az ügyfelekkel való kapcsolattartást és a nyomon követést.

Márkás sablonok árajánlatokhoz és e-mailekhez

Projekt- és feladatkezelés a zökkenőmentes átadás érdekében az értékesítési és az értékesítés utáni csapatok között

Az Insightly korlátai

A nehézkes értékesítési folyamatok integrációja korlátozza a platformon belüli alapvető funkciók, például az e-mailek nyomon követése, az ügyfelek nyomon követése és a potenciális ügyfelek automatizálása funkciók működését.

Viszonylag magas ár, különösen ha az Enterprise csomagot az Insightly marketing- és ügyfélszolgálati platformjaival kombinálja.

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professional: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (910+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (660+ értékelés)

10. Maximizer

Via Maximizer

A Maximizer egy olyan CRM szoftver, amelyet mind értékesítési csapatok, mind pedig vezető menedzsment csapatok számára terveztek. Pénzügyi és biztosítási tanácsadók számára optimalizált, de a szolgáltatóiparban is alkalmazható, és segít a vezetőknek összegyűjteni azokat az információkat, amelyekre szükségük van a csapatuk hatékonyságának és a szervezetük bevételeinek maximalizálásához.

A Maximizer CRM helyszíni és felhőalapú telepítésre is alkalmas, így rugalmasságot biztosít a különböző üzleti igényekhez. Jól integrálható a Microsoft termékeivel, például az Outlookkal, a Worddel és az Excel-lel, így a vállalkozások könnyen kihasználhatják a meglévő eszközöket.

A CRM a felhasználó által definiált mezők (UDF-ek) segítségével testreszabást is támogat, így a vállalkozások a rendszert saját igényeikhez igazíthatják.

A Maximizer legjobb funkciói

Fejlett értékesítési menedzsment funkciók, például értékesítési előrejelzés és potenciális ügyfelek kezelése, megvalósítható folyamatmenedzsment segítségével.

Értékesítési vezetőinek irányítópaneljei, amelyekkel megtekinthetik az értékesítési csapat munkaterhelését, az üzleti lehetőségek kezelését és a lezárási arányt.

Értékesítési csapat termelékenységének nyomon követése, területkezelés és e-mail automatizálás

Integráció olyan eszközökkel, mint a Zapier, a munkafolyamatok automatizálása érdekében

Kifejezetten pénzügyi és biztosítási ügynökségek számára kifejlesztett megfelelőségi funkciók

A Maximizer korlátai

A pipeline-kezelés felhasználói élménye nem mindig intuitív, különösen összehasonlítva a listán szereplő néhány felhasználóbarát drag-and-drop CRM szolgáltatással.

Egyes fejlett funkciók, például a háztartások, kezelése nehéz lehet.

Maximizer árak

Alap: 65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékesítéshez: 79 USD/hó felhasználónként

Pénzügyekhez: 79 USD/hó felhasználónként

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Maximizer értékelések és vélemények

G2: 4/5 (570+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (370+ értékelés)

11. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot CRM átfogó eszközkészletet kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, beleértve a kapcsolattartás kezelését, az üzletkötések nyomon követését és az e-mailek nyomon követését. Jól integrálható marketing- és értékesítési eszközökkel, valós idejű betekintést nyújtva a folyamatok racionalizálásához.

Ez a szolgáltatói üzleti szervezetek számára készült CRM szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint a potenciális ügyfelek pontozása, szegmentálása és jelentések készítése az értékesítés és a marketing hatékonyságának növelése érdekében. A HubSpot automatizálási eszközei segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában és a munkafolyamatok kezelésében.

A HubSpot legjobb funkciói

Vizuális irányítópult az üzletek és a kapcsolatok valós idejű nyomon követéséhez

Dinamikus szegmentálás viselkedés vagy demográfiai adatok alapján a marketing tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében

Robusztus kapcsolattartási eszközök, beleértve az e-mailek nyomon követését és a találkozók ütemezését

Testreszabható e-mail marketing automatizálás és személyre szabott nyomon követés

Számos integrációs lehetőség más eszközökkel

A HubSpot korlátai

Az ingyenes verzió korlátozottan képes importálni más platformokról származó adatokat, és hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a marketing automatizálás és a munkafolyamatok.

A prediktív lead scoring és az egyéni jelentésekhez hasonló funkciókhoz fizetős csomagra kell váltani.

HubSpot árak

Ingyenes

Sales Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Professional: 100 USD/hó felhasználónként, éves elkötelezettség és 1500 USD egyszeri bevezetési díj

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó áron, éves elkötelezettséggel és 3500 USD egyszeri bevezetési díjjal

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4 /5 (több mint 12 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

12. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce robusztus értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati képességeiről híres. Fejlett funkciókat kínál, mint például a folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek nyomon követése és az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközök.

A CRM az AppExchange platformján keresztül kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, így a vállalkozások a saját igényeikhez igazíthatják a rendszert. Támogatja a nagyméretű adatkezelést és -elemzést, ezért a nagyvállalatok számára előnyös választás.

A Salesforce legjobb funkciói

Fejlett funkciók az értékesítési folyamatok és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez

Nagyméretű adatkezelés és elemzés

Kifinomult, AI-alapú jelentések és irányítópultok üzleti elemzésekhez

Beépített együttműködési eszközök a csapatok kommunikációjához

Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható

A Salesforce korlátai

Beállítása és használata bonyolult lehet, jelentős képzést igényel.

Általában drágább, mint más CRM-opciók, különösen kisvállalkozások számára.

Salesforce árak

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (780+ értékelés)

13. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára az értékesítési folyamatok kezelésére összpontosít, és vizuális felületet kínál az üzletek és a szakaszok nyomon követéséhez. Olyan funkciókat biztosít, mint az automatizált munkafolyamatok, az e-mail integráció és az értékesítési előrejelzés az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.

A Pipedrive felhasználóbarát és testreszabható, így alkalmas azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék értékesítési tevékenységeiket.

A Pipedrive legjobb funkciói

Világos vizuális felület az üzletek és a szakaszok nyomon követéséhez

Magasan testreszabható az egyes csapatok igényeinek megfelelően

Könnyű folyamat a névjegyek hozzáadásához, kereséséhez és frissítéséhez

Adatok tömeges importálásának vagy exportálásának lehetősége

A Pipedrive korlátai

Nem kínál kiterjedt marketing automatizálási eszközöket.

Nem ideális, ha több helyszínt vagy terméket kell kezelnie.

A Pipedrive árai

Essential: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3 /5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

14. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM az egyik legolcsóbb CRM-eszköz, amely számos funkciót kínál, többek között potenciális ügyfelek kezelését, értékesítési előrejelzéseket és marketing automatizálást. Jól integrálható más Zoho-alkalmazásokkal, így egységes platformot biztosít az üzleti tevékenységekhez.

A Zoho CRM támogatja a testreszabást felhasználó által definiált mezőkkel, és fejlett elemzési funkciókat kínál a jobb döntéshozatal érdekében. Megfizethető ára és skálázhatósága miatt népszerű belépő szintű CRM-megoldás kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Robusztus eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és azok ügyfelekké alakításához.

E-mail marketing és közösségi média kezelési funkciók marketing kampányokhoz

Kis- és középvállalkozások számára megfelelő, versenyképes árazási tervek

A csapat egyedi igényeihez igazítható

Több más eszközzel is integrálható, például a Xero, a Woocommerce stb.

A Zoho CRM korlátai

Bár testreszabható, egyes felhasználók a testreszabási folyamatot bonyolultnak és időigényesnek találják.

Bár elemzési funkciókat is kínál, egyes felhasználók szerint a fejlett jelentéskészítési funkciók más CRM szoftverekhez képest korlátozottak.

Az ingyenes csomag funkciói nagyon korlátozottak.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Profi: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 34 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 37 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)

Kezdje még ma a legjobb ingyenes CRM szoftverrel a szolgáltató vállalkozások számára!

Ki mondta, hogy a CRM-rendszereknek csak a kapcsolattartási adatokat és néhány alapvető automatizálási funkciót kell tartalmazniuk? Válasszon okosan, és következő eszköze mindenre képes lesz, amire szüksége van a kisvállalkozása vagy növekvő birodalma ügyfélkapcsolatainak kezeléséhez és fejlesztéséhez.

A ClickUp több, mint egy projektmenedzsment eszköz. Ha kihasználja az összes funkcióját, akkor hatékony CRM szoftverré válik szolgáltató vállalkozása számára, miközben lehetővé teszi, hogy minden üzleti folyamatot kézben tartson.

