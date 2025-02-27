A 14 legjobb CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára 2025-ben

Minden vállalkozásnak szüksége van egy módszerre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Ez különösen igaz a szolgáltató vállalkozásokra, ahol a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartása tartós és ismétlődő bevételekhez vezet.
A szolgáltatóipar számára megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform kezeli a jelenlegi és jövőbeli ügyfelek, valamint a potenciális ügyfelek adatainak nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos összes részletet.
Ha olyan CRM szoftverre van szüksége, amely kifejezetten az Ön szegmenséhez és szolgáltatási modelljéhez lett kifejlesztve, akkor ez az útmutató a szolgáltatói üzleti szervezetek számára legalkalmasabb CRM szoftverekről segíthet.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
|CRM eszköz
|A legjobb
|Árak
|ClickUp
|Integrált CRM és feladatkezelés mesterséges intelligenciával
|Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron
|SugarCRM
|Egyszerű kapcsolattartás az értékesítési csapatok számára
|19 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|Keap
|Marketingkommunikáció kisvállalkozások számára
|299 USD/hó áron
|Capsule
|Értékesítési folyamatok kezelése csapatok számára
|Ingyenes; fizetős csomagok 21 USD/felhasználó/hónap áron
|Nimble
|Több integrációval rendelkező CRM
|29,90 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik.
|Creatio
|AI-alapú ügyfél életciklus-marketing
|40 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|HoneyBook
|Ügyfél-bevonási munkafolyamatok kialakítása
|36 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|Freshsales
|Az értékesítési folyamatok automatizálása
|Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron
|Insightly
|Kapcsolatkezelés és egyszerű értékesítési automatizálás
|29 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|Maximizer
|Fejlett potenciális ügyfélkezelés értékesítési és pénzügyi csapatok számára
|65 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|HubSpot
|Az üzletek valós idejű nyomon követése
|Ingyenes; fizetős csomagok 20 USD/felhasználó/hónap áron
|Salesforce
|Nagyméretű ügyféladat-kezelés
|25 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|Pipedrive
|Az értékesítési folyamatok vizuális nyomon követése
|19 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
|Zoho CRM
|Megfizethető belépő szintű CRM
|Ingyenes; fizetős csomagok 15 USD/felhasználó/hónap áron
Mit kell keresnie egy szolgáltatói üzleti tevékenységhez alkalmas CRM-platformban?
Szolgáltató vállalkozásként hatékony módszert kell találnia ügyfelei kezelésére. Ez azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásszolgáltató CRM-rendszereket kell keresnie, amelyek a következő alapvető funkciókkal rendelkeznek:
- Ügyféladatok tárolása: A legjobb ügyfélszolgálati CRM szoftverek mindegyike egy központi ügyféladatbázisra van szükség, amely tárolja az ügyfelek adatait és vásárlási előzményeit.
- Ügyfélkommunikáció: Keressen olyan CRM-megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi üzeneteket készítsen ügyfeleinek, az ügyfél-bevonástól a hosszú távú megtartásig.
- Projektmenedzsment: Az Ön által értékelt szolgáltatási CRM-rendszernek lehetővé kell tennie az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és az ügyfélútvonalhoz kapcsolódó feladatok egyszerű nyomon követését.
- Adatintelligencia: Csapatának átfogó CRM-jelentésekre van szüksége a szoftverben, hogy betekintést nyerjen az ügyféladatokba és a kampányokba, így optimalizálhatja az értékesítési folyamatokat és a potenciális ügyfelek kezelését.
- Rugalmasság: Fontos, hogy a CRM-platformon testreszabhassa a nézeteket, az adatbázist és a műszerfalakat, hogy azok megfeleljenek az üzleti és CRM-stratégiájának.
- Könnyű használat: Minél könnyebben tud a csapata bevezetni a CRM szoftvert és maximálisan kihasználni annak képességeit, annál jobb.
- Belső együttműködés: A CRM szoftvernek olyan CRM megoldásokkal kell rendelkeznie, amelyek segítenek a csapat tagjainak valós időben kommunikálni egymással, miközben ügyfeleikkel foglalkoznak.
A szolgáltatói üzleti igényekhez leginkább megfelelő CRM megtalálásának kulcsa az, hogy az Ön preferenciái összhangban legyenek az ügyfelek kezeléséhez, megtartásához és elégedettségéhez szükséges alapvető funkciókkal.
A 14 legjobb CRM-platform szolgáltató vállalkozások számára
Ha a legjobb CRM szoftvert választja, az lesz a központi ügyfélkezelő eszköz. Itt követheti nyomon ügyfelei alapvető adatait és az Ön vállalkozásával való kapcsolataikat.
Ezek a CRM-rendszerek segíthetnek megtalálni az Ön igényeinek megfelelő CRM szoftvert:
1. ClickUp
A ClickUp egy projekt CRM platform és projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy minden szolgáltatási ügyfélkapcsolatát egy központi helyen kezelje. Vizualizálja értékesítési folyamatát, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és kövesse nyomon az egyes fiókokat, miközben belső együttműködés keretében biztosítja ügyfeleinek a nekik járó szolgáltatást és figyelmet.
A felhasználók számos projektmenedzsment funkcióhoz férhetnek hozzá, de ne tévedjen: ez egy rendkívül specializált CRM szoftver, ha ilyenre van szüksége.
Bármilyen méretű vállalat – a kis SaaS-vállalkozásoktól a nagyvállalatokig – és a szolgáltatóipar minden szektorában működő csapatok használhatják az ügyféladatok karbantartására, a kommunikáció optimalizálására, valamint szélesebb körű értékesítési és marketingkampányok kidolgozására.
A legjobb az, hogy a ClickUp megszünteti a munkával kapcsolatos munkát! Nincs többé váltogatás az üzenetküldő eszközök, e-mail kliensek, CRM szoftverek és teendőlisták között; minden egy platformba van integrálva. A csevegés és a feladatok integrálásával a csapatok minden szükséges információval rendelkeznek ahhoz, hogy hatékonyan végezzék munkájukat.
Azok számára, akik még nem ismerik ezt a típusú platformot, a ClickUp CRM sablon könnyen beállítható és átfogó megoldást kínál a potenciális ügyfelek kezelésére és az értékesítési folyamat felépítésére.
A ClickUp legjobb funkciói
- CRM és projektmenedzsment integráció az értékesítési csapat munkafolyamatának racionalizálása érdekében
- Kiterjedt ingyenes CRM-sablonok könyvtára, így nem kell a beállítást a nulláról kezdenie.
- Valós idejű együttműködési lehetőségek fájlmegosztás és csevegés révén
- Kiterjedt integrációs könyvtár a robusztus CRM-rendszer és más munkamenedzsment-eszközök összekapcsolásához
- Valós idejű jelentések és műszerfalak AI-alapú betekintéssel
A ClickUp korlátai
- A CRM funkciók száma tanulási görbét jelenthet azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek csak egy egyszerű CRM-et keresnek.
- A CRM szoftver mobil nézetében és alkalmazásában nem minden nézet elérhető, mint a számítógépes verzióban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. SugarCRM
A SugarCRM egy hatékony CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára. Azok a vállalkozások, amelyek ügyfélkapcsolataikat szeretnék kiépíteni, tárolhatják és szegmentálhatják a közönség adatait, átfogó marketing- és értékesítési automatizálási munkafolyamatokat hozhatnak létre, és központilag kezelhetik ügyfélszolgálatukat.
A szolgáltató vállalkozások számára a CRM szoftver és a marketing automatizálás közötti kapcsolat hatékony eszközzé válhat.
Például egy rendszer segítségével egyedi céloldalakat hozhat létre, amelyek összegyűjtik és tárolják az ügyféladatokat, és ezek alapján személyre szabott e-mail kampányokat indíthat.
A SugarCRM legjobb funkciói
- Egy integrált önkiszolgáló tudásbázis, amely kiépítése után csökkentheti az ügyfélszolgálati jegyek számát.
- Az ügyek nyomon követése és a műszerfalak segítenek az ügyfélkapcsolati értékesítőknek és az ügyfélszolgálati osztályoknak a személyre szabottabb interakciók biztosításában.
- Mesterséges intelligencia (AI) alapú prediktív elemzés, amely a korábbi ügyféladatok felhasználásával segít jobban megérteni a jövőbeli ügyfélviselkedést.
- Felhasználóbarát CRM szoftver ügyfélszolgálati célokra, amely minden méretű vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy gyorsan betekintést nyerjen ügyfelei adataiba.
A SugarCRM korlátai
- A CRM szoftver különálló megoldásokra oszlik marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat számára, amelyeket mind külön kell megvásárolnia a teljes élmény érdekében.
- A műszerfalak korlátozottak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a leginkább testreszabott közönségi betekintést keresnek.
SugarCRM árak
- Értékesítés: 19 USD/felhasználó/hónap (3–9 felhasználó, éves számlázás)
- Serve: 80 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalati: 85 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Enterprise+: 120 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Piac: 1400 USD havonta 10 000 névjegy esetén (éves számlázás)
SugarCRM értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)
3. Keap
A Keap elsődleges felhasználási területe a kisvállalkozások CRM szoftvere. CRM funkciói szándékosan a kisvállalkozások ügyfélkapcsolatainak építésére összpontosítanak, elhagyva a felesleges extrákat a alapvető funkciók optimalizálása érdekében.
Ez a szűk fókusz lehetővé teszi a Keap számára, hogy a kisvállalkozások számára készült CRM szoftverek legtöbb területén kiemelkedő teljesítményt nyújtson. A szoftver alapvető CRM funkcióival könnyedén gyűjthet új potenciális ügyfeleket, szegmentálhatja a potenciális ügyfelek listáját, és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.
Ezt a CRM rendszert akár arra is felhasználhatja, hogy időpontokat egyeztessen potenciális és új ügyfelekkel, akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásait.
A Keap legjobb funkciói
- Előre megírt e-mailek, amelyek megkönnyítik a kisvállalkozások számára az első kommunikáció felépítését
- Integrált időpontfoglalás olyan szolgáltató vállalkozások számára, amelyek szeretnék bevonni a közönségüket
- Átfogó marketingautomatizálási lehetőségek, amelyek több csatornán és időkereten belül is skálázhatók
- Értékesítési folyamat és lehetőségek nyomon követése műszerfalak és értesítések segítségével
- Könnyen kezelhető számlázási és fizetési rendszerek
A Keap korlátai
- Az automatizálások és az ügyféladatlapok esetében korlátozott fájlmegosztási és mellékletküldési lehetőségek a legtöbb CRM szoftverhez képest
- A CRM-funkciók beállítása nem mindig intuitív, különösen azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem ismerik a CRM-szoftvereket.
- Mivel kisvállalkozások számára készült CRM szoftverként, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle a nagyobb szervezetek számára szükséges funkciók.
Keap árak
- Kezdő ár 299 USD/hó két felhasználó és 1500 névjegy esetén. További felhasználók esetén 39 USD/hó/fő.
Keap értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1560+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1290+ értékelés)
4. Capsule
A Capsule segítségével minden méretű vállalkozás szervezetten kezelheti ügyfeleit az ügyfélút és az értékesítési folyamat során.
A központi és szegmentálható kapcsolattartói adatbázis lehetővé teszi az értékesítési lehetőségek kezelését, míg az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint a Google Workspace és a Zapier integráció a Zoho CRM-mel, javíthatja annak funkcionalitását ügyfélszolgálati CRM-ként.
A Capsule értékesítési folyamatkezelő eszköze intuitívabbá teszi az értékesítés növelését. Eközben egy átfogó elemzési csomag biztosítja azokat az információkat, amelyekre szükség van a CRM idővel történő fejlesztéséhez.
A Capsule legjobb funkciói
- Integrált feladatkezelés a csapat számára, hogy nyomon követhesse a megbeszéléseket, találkozókat, telefonhívásokat és egyebeket.
- Egy AI-alapú tartalomasszisztens, amely segít a felhasználóknak gyorsan releváns üzeneteket írni az egyes kapcsolatoknak.
- Felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti az alapvető és a fejlett funkciók megtalálását és használatát.
- Átfogó értékesítési előrejelzések és csapataktivitás-elemzési jelentések
- Értékesítési és marketing automatizálás a csapatok napi munkájának egyszerűsítésére
A Capsule korlátai
- A Mailchimp és az Outlook integrációk általában csak korlátozott testreszabhatóságot kínálnak.
- A külső adatok importálása néha pontatlan lehet, ezért további minőségbiztosítási ellenőrzésekre van szükség.
Capsule árak
- Ingyenes
- Starter: 21 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 38 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 60 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 75 USD/hó felhasználónként
- Marketing kiegészítő: 11 USD/hó felhasználónként
Capsule értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
5. Nimble
A Nimble integrációkra tervezett szolgáltatóipari CRM-megoldásként akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha közvetlenül csatlakozik a szervezet Microsoft 365- vagy Gmail-fiókjához. Automatikusan egyesíti a névjegyeket, az e-mail előzményeket és a naptári találkozókat egy névjegyadatbázisba, amely a teljes kép érdekében a legfontosabb közösségi médiaadatokat is tartalmazza.
Innen a felhasználók megtervezhetik és sablonba foglalhatják kapcsolattartási tevékenységüket, kezelhetik értékesítési folyamatukat, és nyomon követhetik az ügyfeleket az ügyfélút minden csatornáján. Az e-mail integráció továbbra is aktív marad, és dinamikusan hozzáadja az értékesítési csapat és a leendő ügyfelek közötti interakciókat az egyéni profilokhoz.
A Nimble legjobb funkciói
- Egy egységes kapcsolatkezelő rendszer, amely összesíti az összes információt egyetlen platformon és profilban.
- Prospector böngészőbővítmény, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelek generálását és kezelését
- Fejlett CRM-technológia, például értékesítési folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek minősítéséhez és a jövőbeli értékesítések előrejelzéséhez.
- E-mail sablonok és sorozatok, valamint webes űrlapok a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához
- Egyéni és csapatjelentések
A Nimble korlátai
- A feladatkezelés egyszerű teendőlistára korlátozódik az egyes értékesítési képviselők számára.
- Az alapvető funkciók, például a kapcsolattartók kategorizálása esetében hiányoznak a testreszabási lehetőségek.
Nimble árak
- Üzleti: 29,90 USD/hó felhasználónként
Nimble értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1880+ értékelés)
6. Creatio
A Creatio nem csupán egy egyszerű értékesítési ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, hanem három integrált terméket kínál marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat területén.
Ez a szolgáltatói vállalkozások számára készült CRM szoftver a pénzügyi, gyártási és távközlési iparágakra összpontosít, és átfogó munkafolyamatok és ügyfél-bevonási folyamatok létrehozására szolgál magas szintű kapcsolattartást igénylő környezetben.
A Creatio mesterséges intelligenciát használ, hogy 360 fokos ügyfélképet alkosson a csapataid számára. A megosztott adatbázisnak köszönhetően az összes csapat hatékonyan tud együtt dolgozni.
A Creatio legjobb funkciói
- Studio, egy kódolás nélküli folyamatalkotó, amely automatizált kommunikációs munkafolyamatoktól az ügyfélspecifikus értékesítési ajánlatokig mindenre alkalmas.
- Értékesítési folyamatok nyomon követése és elemzése a teljesítmény javítását szolgáló betekintéssel
- AI-alapú lead scoring, közönségszegmentálás és e-mail sablonok generálása
- Sablonos munkafolyamatok az új felhasználók számára, hogy gyorsabban elindulhassanak a platformon
- Kiterjedt alkalmazáspiac, amely összeköti a Creatio-t más marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközeivel.
A Creatio korlátai
- A referenciaanyagok és oktatóanyagok elavultak lehetnek, ami bonyolíthatja a funkciók implementálását.
- Alkalmi technikai problémák és hibák
A Creatio árai
- Növekedés: 40 USD/hó felhasználónként egy modulért az értékesítés/marketing/szolgáltatás területén
- Vállalati: 70 USD/hó felhasználónként egy modulért az értékesítés/marketing/szolgáltatás területén
- Korlátlan: 100 USD/hó felhasználónként egy modulért az Értékesítés/Marketing/Szolgáltatás kategóriából
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (270+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)
7. HoneyBook
A HoneyBook nem csupán egy CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára, hanem egy ügyfél-munkafolyamat és bevezetési platform is. Használja számlák küldésére, szerződések aláírására, időpontok egyeztetésére, űrlapok küldésére és fizetések elfogadására.
Természetesen továbbra is alapvető CRM funkciókat és folyamatkezelő eszközöket kínál, például a megkeresések nyomon követését és a munkafolyamatok automatizálásának kiépítését.
A HoneyBook legjobb funkciói
- Az integrált számlázási, szerződéses, időpontfoglalási és fizetési funkciók központosítják az ügyfélkezelési folyamatot, így kiváló ügyfél-elégedettséget biztosítanak.
- Az egyszerű automatizálás, például az automatikus fizetési és találkozó-emlékeztetők, minimalizálhatják a kézi munkaterhelést a folyamatkezelésben.
- A HoneyBook AI prediktív elemzéseket használ a potenciális ügyfelek minősítéséhez, dinamikus tartalom generálásához és üzeneteinek márkázásához.
- Pénzforgalom-figyelés a HoneyBook Finance segítségével
A HoneyBook korlátai
- Nagyon alapvető e-mail funkciók, korlátozott testreszabási lehetőségekkel, amelyek nem mindig tudnak versenyezni a átfogóbb megoldásokkal.
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek, beleértve a magas szintű betekintéshez szükséges adatvizualizáció hiányát.
- Az AI csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.
HoneyBook árak
- Starter: 36 USD/hó
- Essentials: 59 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára
- Prémium: 129 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
HoneyBook értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (640+ értékelés)
8. Freshsales
A Freshworks részét képező Freshsales CRM-platform kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés automatizálása terén. Vonzza be a megfelelő potenciális ügyfeleket, alakítson ki személyre szabott kommunikációt, és használja ki az AI-alapú potenciális ügyfelek pontozását, hogy stratégiailag összpontosítsa erőfeszítéseit.
Ez a szolgáltatói üzletágak számára készült CRM szoftver fejlett ügyfélelemzéseket kínál, amelyek segítségével felismerheti és reagálhat a célközönségén belüli általánosabb trendekre.
A Freshsales legjobb funkciói
- Ingyenes CRM szoftverplatform, bár néhány kulcsfontosságú funkcióhoz a drágább Enterprise csomag szükséges.
- Fejlett értékesítési folyamatkezelés, mélyreható, vizualizált betekintéssel az értékesítési csatorna minden szakaszába
- Az értékesítési csapat tagjai a vevői kártyákból feladatokat állíthatnak be, hogy relevánsabb, személyesebb és időszerűbb utánkövetéseket készítsenek.
- AI-alapú kapcsolattartói értékelés és üzleti betekintés
- A gyakran feltett kérdésekre adott automatikus válaszok időt takaríthatnak meg értékesítési csapatának.
A Freshsales korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentési műszerfalakon, az iparágakon átívelő általános mutatókra összpontosítva
- Néhány leghasznosabb funkció, például a projektmenedzsment funkciók, csak az Enterprise csomagban érhetők el.
Freshsales árak
- Ingyenes legfeljebb 3 felhasználó számára
- Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként
- Előny: 45 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 70 USD/hó felhasználónként
Freshsales értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1210+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (610+ értékelés)
9. Insightly
Ha elsősorban központi kapcsolattartás-kezelésre és egyszerű értékesítési automatizálásra van szüksége, az Insightly egyszerűsített értékesítési CRM szoftvere pontosan erre összpontosít.
Emellett integrálható az Insightly Marketing és az Insightly Service szoftverekkel, így átfogó ügyfél-életciklus-kezelő rendszert hozhat létre.
Az Insightly legjobb funkciói
- Egyszerű automatizálási folyamatok, amelyek az új vagy újonnan minősített potenciális ügyfeleket a megfelelő csapat tagjához irányítják a további lépésekhez.
- Egyedi irányítópultok, amelyek valós időben jelentenek az ügyfélkapcsolatokról és a legfontosabb KPI-kről
- Az automatizált feladat-emlékeztetők segítségével értékesítési csapata pontosan betarthatja az értékesítési folyamatban előírt ütemtervet, az ügyfelekkel való kapcsolattartást és a nyomon követést.
- Márkás sablonok árajánlatokhoz és e-mailekhez
- Projekt- és feladatkezelés a zökkenőmentes átadás érdekében az értékesítési és az értékesítés utáni csapatok között
Az Insightly korlátai
- A nehézkes értékesítési folyamatok integrációja korlátozza a platformon belüli alapvető funkciók, például az e-mailek nyomon követése, az ügyfelek nyomon követése és a potenciális ügyfelek automatizálása funkciók működését.
- Viszonylag magas ár, különösen ha az Enterprise csomagot az Insightly marketing- és ügyfélszolgálati platformjaival kombinálja.
Insightly árak
- Plusz: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professional: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Insightly értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (910+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (660+ értékelés)
10. Maximizer
A Maximizer egy olyan CRM szoftver, amelyet mind értékesítési csapatok, mind pedig vezető menedzsment csapatok számára terveztek. Pénzügyi és biztosítási tanácsadók számára optimalizált, de a szolgáltatóiparban is alkalmazható, és segít a vezetőknek összegyűjteni azokat az információkat, amelyekre szükségük van a csapatuk hatékonyságának és a szervezetük bevételeinek maximalizálásához.
A Maximizer CRM helyszíni és felhőalapú telepítésre is alkalmas, így rugalmasságot biztosít a különböző üzleti igényekhez. Jól integrálható a Microsoft termékeivel, például az Outlookkal, a Worddel és az Excel-lel, így a vállalkozások könnyen kihasználhatják a meglévő eszközöket.
A CRM a felhasználó által definiált mezők (UDF-ek) segítségével testreszabást is támogat, így a vállalkozások a rendszert saját igényeikhez igazíthatják.
A Maximizer legjobb funkciói
- Fejlett értékesítési menedzsment funkciók, például értékesítési előrejelzés és potenciális ügyfelek kezelése, megvalósítható folyamatmenedzsment segítségével.
- Értékesítési vezetőinek irányítópaneljei, amelyekkel megtekinthetik az értékesítési csapat munkaterhelését, az üzleti lehetőségek kezelését és a lezárási arányt.
- Értékesítési csapat termelékenységének nyomon követése, területkezelés és e-mail automatizálás
- Integráció olyan eszközökkel, mint a Zapier, a munkafolyamatok automatizálása érdekében
- Kifejezetten pénzügyi és biztosítási ügynökségek számára kifejlesztett megfelelőségi funkciók
A Maximizer korlátai
- A pipeline-kezelés felhasználói élménye nem mindig intuitív, különösen összehasonlítva a listán szereplő néhány felhasználóbarát drag-and-drop CRM szolgáltatással.
- Egyes fejlett funkciók, például a háztartások, kezelése nehéz lehet.
Maximizer árak
- Alap: 65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Értékesítéshez: 79 USD/hó felhasználónként
- Pénzügyekhez: 79 USD/hó felhasználónként
- Helyi telepítés: Egyedi árazás
Maximizer értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (570+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (370+ értékelés)
11. HubSpot
A HubSpot CRM átfogó eszközkészletet kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, beleértve a kapcsolattartás kezelését, az üzletkötések nyomon követését és az e-mailek nyomon követését. Jól integrálható marketing- és értékesítési eszközökkel, valós idejű betekintést nyújtva a folyamatok racionalizálásához.
Ez a szolgáltatói üzleti szervezetek számára készült CRM szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint a potenciális ügyfelek pontozása, szegmentálása és jelentések készítése az értékesítés és a marketing hatékonyságának növelése érdekében. A HubSpot automatizálási eszközei segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában és a munkafolyamatok kezelésében.
A HubSpot legjobb funkciói
- Vizuális irányítópult az üzletek és a kapcsolatok valós idejű nyomon követéséhez
- Dinamikus szegmentálás viselkedés vagy demográfiai adatok alapján a marketing tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében
- Robusztus kapcsolattartási eszközök, beleértve az e-mailek nyomon követését és a találkozók ütemezését
- Testreszabható e-mail marketing automatizálás és személyre szabott nyomon követés
- Számos integrációs lehetőség más eszközökkel
A HubSpot korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozottan képes importálni más platformokról származó adatokat, és hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a marketing automatizálás és a munkafolyamatok.
- A prediktív lead scoring és az egyéni jelentésekhez hasonló funkciókhoz fizetős csomagra kell váltani.
HubSpot árak
- Ingyenes
- Sales Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Sales Hub Professional: 100 USD/hó felhasználónként, éves elkötelezettség és 1500 USD egyszeri bevezetési díj
- Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó áron, éves elkötelezettséggel és 3500 USD egyszeri bevezetési díjjal
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4 /5 (több mint 12 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)
12. Salesforce
A Salesforce robusztus értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati képességeiről híres. Fejlett funkciókat kínál, mint például a folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek nyomon követése és az ügyfél-elkötelezettséget növelő eszközök.
A CRM az AppExchange platformján keresztül kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, így a vállalkozások a saját igényeikhez igazíthatják a rendszert. Támogatja a nagyméretű adatkezelést és -elemzést, ezért a nagyvállalatok számára előnyös választás.
A Salesforce legjobb funkciói
- Fejlett funkciók az értékesítési folyamatok és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez
- Nagyméretű adatkezelés és elemzés
- Kifinomult, AI-alapú jelentések és irányítópultok üzleti elemzésekhez
- Beépített együttműködési eszközök a csapatok kommunikációjához
- Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható
A Salesforce korlátai
- Beállítása és használata bonyolult lehet, jelentős képzést igényel.
- Általában drágább, mint más CRM-opciók, különösen kisvállalkozások számára.
Salesforce árak
- Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Einstein 1 Sales: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 23 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (780+ értékelés)
13. Pipedrive
A Pipedrive CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára az értékesítési folyamatok kezelésére összpontosít, és vizuális felületet kínál az üzletek és a szakaszok nyomon követéséhez. Olyan funkciókat biztosít, mint az automatizált munkafolyamatok, az e-mail integráció és az értékesítési előrejelzés az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.
A Pipedrive felhasználóbarát és testreszabható, így alkalmas azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék értékesítési tevékenységeiket.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Világos vizuális felület az üzletek és a szakaszok nyomon követéséhez
- Magasan testreszabható az egyes csapatok igényeinek megfelelően
- Könnyű folyamat a névjegyek hozzáadásához, kereséséhez és frissítéséhez
- Adatok tömeges importálásának vagy exportálásának lehetősége
A Pipedrive korlátai
- Nem kínál kiterjedt marketing automatizálási eszközöket.
- Nem ideális, ha több helyszínt vagy terméket kell kezelnie.
A Pipedrive árai
- Essential: 19 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 34 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3 /5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
14. Zoho CRM
A Zoho CRM az egyik legolcsóbb CRM-eszköz, amely számos funkciót kínál, többek között potenciális ügyfelek kezelését, értékesítési előrejelzéseket és marketing automatizálást. Jól integrálható más Zoho-alkalmazásokkal, így egységes platformot biztosít az üzleti tevékenységekhez.
A Zoho CRM támogatja a testreszabást felhasználó által definiált mezőkkel, és fejlett elemzési funkciókat kínál a jobb döntéshozatal érdekében. Megfizethető ára és skálázhatósága miatt népszerű belépő szintű CRM-megoldás kis- és középvállalkozások számára.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Robusztus eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és azok ügyfelekké alakításához.
- E-mail marketing és közösségi média kezelési funkciók marketing kampányokhoz
- Kis- és középvállalkozások számára megfelelő, versenyképes árazási tervek
- A csapat egyedi igényeihez igazítható
- Több más eszközzel is integrálható, például a Xero, a Woocommerce stb.
A Zoho CRM korlátai
- Bár testreszabható, egyes felhasználók a testreszabási folyamatot bonyolultnak és időigényesnek találják.
- Bár elemzési funkciókat is kínál, egyes felhasználók szerint a fejlett jelentéskészítési funkciók más CRM szoftverekhez képest korlátozottak.
- Az ingyenes csomag funkciói nagyon korlátozottak.
Zoho CRM árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként
- Profi: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 34 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 37 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)
Kezdje még ma a legjobb ingyenes CRM szoftverrel a szolgáltató vállalkozások számára!
Ki mondta, hogy a CRM-rendszereknek csak a kapcsolattartási adatokat és néhány alapvető automatizálási funkciót kell tartalmazniuk? Válasszon okosan, és következő eszköze mindenre képes lesz, amire szüksége van a kisvállalkozása vagy növekvő birodalma ügyfélkapcsolatainak kezeléséhez és fejlesztéséhez.
A ClickUp több, mint egy projektmenedzsment eszköz. Ha kihasználja az összes funkcióját, akkor hatékony CRM szoftverré válik szolgáltató vállalkozása számára, miközben lehetővé teszi, hogy minden üzleti folyamatot kézben tartson.
Próbálja ki ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverünket az örökre ingyenes csomaggal!