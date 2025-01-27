A 10 legjobb Hubspot-alternatíva marketingcsapatok számára 2025-ben (vélemények és árak)

A HubSpot a világszerte működő marketingesek szent grálja, több mint 194 000 ügyféllel rendelkezik világszerte több mint 120 országban. Marketingfunkciókat kínál, beleértve űrlapokat, élő csevegést, e-mail marketinget és egy jól integrált értékesítési CRM-et.

De ez azt jelenti, hogy a HubSpot a legjobb marketing automatizálási szoftver az Ön számára?

Nos, csak néhánynak.

A HubSpot fő problémája az, hogy nagyon drága. A HubSpot minden termékét külön árazza, például a Marketing Hubot, a Sales CRM szoftvert és a Service Hubot. Bár minden terméket külön is megvásárolhat, a csomagok megvásárlása növeli a teljes befektetést.

Bár a HubSpot nagy szerepet játszik a marketing automatizálásban, sok kisebb csapat alternatívákat keres, hogy marketingstratégiájukat a következő szintre emelje.

Ha költséghatékony szoftvert keres kis- és középvállalkozások számára, akkor lehet, hogy vannak jobb választások a HubSpotnál.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb HubSpot alternatívát. Bemutatjuk azok legfontosabb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, árait és ügyfélértékeléseit, hogy segítsünk megtalálni az Ön egyedi üzleti igényeinek leginkább megfelelő marketing automatizálási szoftvert.

Mit kell keresnie egy HubSpot alternatívában?

A HubSpot holisztikus funkciókészletet kínál az üzleti folyamatok racionalizálásához.

Azonban, ha konkrét felhasználási esetekről van szó, előfordulhat, hogy ebben a listában talál néhány alternatívát, amelyek jobban alkalmazhatók. Íme néhány fontos tulajdonság, amelyre figyelni kell egy HubSpot alternatívában:

Fejlett funkciók és képességek: Keressen olyan eszközt, amely az e-mail marketing automatizálási funkciók és a CRM mellett egy kis extrát is nyújt marketingcsapatának.

Könnyű használat: Válasszon egy olyan alternatívát a HubSpot helyett, amely intuitív, könnyen kezelhető és nem igényel hosszú tanulási folyamatot.

Integrációs képességek: Értékelje a kritikus szoftverrendszerekkel való zökkenőmentes integrációs képességek lehetőségét.

Árak: A HubSpot árai jelentős problémát jelentenek, különösen a kis marketingcsapatok és vállalkozások számára. Válasszon olyan eszközöket, amelyek megfizethetők és jó ár-érték arányt kínálnak.

A 10 legjobb HubSpot alternatíva

Íme a 10 legjobb HubSpot alternatíva listája a marketing csapatod számára 2024-ben.

1. ClickUp

A ClickUp egy átfogó, ingyenes projektmenedzsment szoftver és egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely minden marketingcsapat számára alkalmas, méretétől és iparágától függetlenül.

A Clickup Marketing Project Management Workspace különösen releváns a marketing automatizáláshoz. Alapvető funkciókat kínál, beleértve a naptárnézeteket, a Kanban táblákat és a valós idejű együttműködési lehetőségeket.

Kezelje feladatait és projektjeit, és hatékonyan működjön együtt csapatával a ClickUp segítségével.

Brainstorming, tervezés és marketingprogramok végrehajtása a ClickUp segítségével

Készítsen tartalomnaptárakat és kezelje a közzétételi ütemterveket a szoftver segítségével. Automatizálja az e-mail marketinget az e-mail termelékenységi eszközökkel, növelje termelékenységét a beépített marketingkampány-kezelési sablonokkal, és gyorsan vizualizálja az előrehaladást a különböző irányítópultokkal, amelyek betekintést nyújtanak a projektek késleltetését okozó szűk keresztmetszetekbe.

De ez még nem minden!

A ClickUp Automation segítségével több mint 50 különböző művelettel hozhat létre munkafolyamatokat. Válasszon a ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizált munkafolyamatából. Használja a ClickUp Automationt az állapotok automatikus frissítéséhez, üzenetek küldéséhez, valamint feladatok vagy megjegyzések hozzárendeléséhez.

Hagyja, hogy a ClickUp Automations végezze el a rutinmunkát.

Dolgozzon több alkalmazásban a Clickup együttműködési platformján, előre elkészített vagy testreszabható munkafolyamatokkal.

A ClickUp több ezer sablont is kínál marketingtervek, kommunikációs tervek és tartalomnaptárak elkészítéséhez, különböző irányítópultokkal és nézetekkel, hogy könnyebben elérje céljait.

Ezenkívül a ClickUp AI írási asszisztens az egyik legjobb AI írási eszköz, amely segít gyorsan létrehozni olyan alapvető marketing anyagokat, mint tartalmi összefoglalók, e-mail marketing kampányok, blogbejegyzések és esettanulmányok.

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét blogbejegyzések létrehozásához, ötletek kidolgozásához, e-mailek írásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI segít a marketingeseknek finomhangolni és személyre szabni az üzeneteket az ügyfelek igényeinek és a vásárlási folyamatban elfoglalt helyüknek megfelelően.

A ClickUp legjobb funkciói

Marketing automatizálás: Robusztus marketing automatizálási funkciók kiterjedt testreszabási lehetőségekkel a marketing munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Feladatkezelés: Hozzon létre ismétlődő feladatokat, kommunikáljon, és rendelje azokat a megfelelő érdekelt felekhez a zökkenőmentesebb működés érdekében.

Testreszabható sablonok: Hozzáférés a testreszabható sablonok széles választékához, beleértve Hozzáférés a testreszabható sablonok széles választékához, beleértve a vásárlói út és az e-mail automatizálási sablonokat.

Pipeline-követés: Hatékony pipeline-megjelenítési funkció több mint 10 rendkívül rugalmas nézettel, beleértve a Kanban táblákat és a táblázatos nézeteket, az értékesítési számlák követéséhez a teljes értékesítési csatornán keresztül.

AI-támogatás: ClickUp AI Assistant a céloldalak, közösségi média bejegyzések, blogbejegyzések és egyéb tartalmak létrehozásának egyszerűsítéséhez.

A ClickUp korlátai

A Gantt nézet nem testreszabható és nem elég rugalmas

Betöltési problémák a projektekkel

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Megjegyzés: A ClickUp AI minden fizetős csomagban 5 dollárért elérhető minden munkaterületen.

ClickUp értékelések és minősítések:

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Nutshell

via Nutshell

A Nutshell egy CRM-megoldás, amely támogatja az ügyfélkapcsolatok ápolását, a marketing automatizálását, az értékesítési előrejelzéseket és a bevételi csatorna kezelését – mindezt egyetlen platformon.

A Nutshell központi adattárat biztosít a kapcsolattartási adatok importálásához, kezeléséhez és exportálásához. Hatékony e-mail marketing eszköze, a Nutshell Campaigns, hatékony szűrési funkciókat kínál a célközönség meghatározásához, valamint e-mail kampányok, hírlevelek és drip-sorozatok összeállításához és elküldéséhez.

A Nutshell legjobb funkciói

Pipeline-kezelés: Többféle pipeline-nézet, beleértve egy legördülő menüt és egy vizuális térképet.

Tevékenységi emlékeztetők: Szekvencia eszköz időszerű figyelmeztetésekkel az ügyfelek nyomon követéséhez

Intelligens űrlapok: Könnyen beágyazható intelligens webes űrlapok a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez

Értékesítési automatizálás: Értékesítési előrehaladási jelölők drag-and-drop funkcióval, amelyekkel a felhasználók a potenciális ügyfeleket megnyert, törölt vagy elvesztettként jelölhetik meg.

CRM: Korlátlan CRM-kapcsolatok és adattárolás

Jelentések és elemzések: Jelentéskészítő funkció adatpontokkal, például lezárt értékesítések, termelékenység, bevételi előrejelzések stb., amelyek segítségével zökkenőmentesen készíthet prezentációkat és diagramokat.

A Nutshell korlátai

Kényelmetlen lead kapcsolat sáv

Korlátozások a testreszabások és a kulcsszókeresések terén

Nutshell árak

Alapcsomag: 16 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Pro: 42 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Power AI: 52 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 67 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Bármelyik ingyenes csomagot 14 napig ingyenesen kipróbálhatja.

Nutshell értékelések és minősítések

G2: 4,2/5 (919+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (447+ értékelés)

3. Brevo

via Brevo

A Brevo (korábban Sendinblue) egy CRM-csomag, amely több marketingautomatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek célja, hogy segítsék Önt a gyorsabb növekedésben.

Bár alapja egy kis- és középvállalkozások számára készült e-mail marketing platform, marketing automatizálást is kínál landing oldalak, közösségi média hirdetési kampányok és egyéb bejövő marketing eszközök létrehozásához és kezeléséhez.

A Brevo legjobb funkciói

Értékesítési automatizálás: Csatornák közötti személyre szabás, elemzések és triggerek az értékesítési munkafolyamat egyszerűsítéséhez.

Facebook-hirdetések: Automatizált újracélzó hirdetések a megfelelő potenciális ügyfelek megszerzéséhez

API: Jól felszerelt API-katalógus az integrációk egyszerűsítéséhez

Mobilbarát üzenetküldés: SMS és WhatsApp marketing a mobilbarát módon történő ügyfélcélzáshoz

Landing page testreszabás: Drag-and-drop űrlapszerkesztő az oldalak testreszabásához

E-mail marketing: Automatizált e-mail lista szegmentálás a kattintási arányok javítása érdekében

A Brevo korlátai

A beállítás kezdőknek nehéz lehet.

Bonyolult a tagok hozzáadása és eltávolítása a tervből

Brevo árak

Örökre ingyenes

Starter: 25 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 65 USD/hó (éves számlázás)

BrevoPlus: Egyedi árak

Brevo értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1910+ értékelés)

4. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy marketingautomatizálási eszköz olyan felhasználóközpontú vállalatok számára, amelyek kis marketingcsapattal szeretnék elősegíteni növekedésüket.

Átfogó CRM-megoldást, e-mail marketing eszközöket és egyszerű automatizált kimenő és bejövő marketing munkafolyamatokat kínál, hogy a legjobb ügyfélélményt nyújthassa.

Az ActiveCampaign előre meghatározott cselekvési kiváltókat használ az értékesítési folyamatban, hogy automatikusan generáljon és küldjön e-mail sorozatokat, hasonlóan a HubSpot-hoz. A szoftver felhasználói adatokat gyűjt a közösségi médiából, szöveges üzenetekből, céloldalakról, élő csevegésből és egyéb online anyagokból, hogy megcélozza a nagy vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfeleket.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Tevékenységi riasztások: Automatikus emlékeztetők fontos ügyfél-dátumokról és nyomon követésekről

Automatizálási térkép: Az összes fejlett automatizálási funkció áttekinthető megjelenítése egy helyen, hogy megkönnyítse a fejlett nyomon követést és jelentéstételt arról, hogy a ügyfelek mire reagálnak.

Shopify integráció: Az üdvözlő e-mailektől a kosár elhagyásáról szóló értesítésekig minden automatizálható a vevői interakciók teljes életciklusa alatt.

Elkötelezettségi pontszám funkció: Kövesse nyomon a hűséges vásárlók tevékenységét azáltal, hogy pontszámmal értékeli cselekedeteiket.

Beépített lead scoring eszköz: Értékelje a leadeket szándékuk és költségvetésük alapján a gyors értékesítési folyamatkezelés érdekében.

Mobilbarát üzenetküldés: automatizált SMS-marketing és helyszíni üzenetküldés

Az ActiveCampaign korlátai

A jelentés nem tartalmazza az attribúciót.

Esetenkénti hibák és késések

ActiveCampaign árak

Lite: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Plusz: 49 USD/hó három felhasználó számára (éves számlázás)

Professzionális: 149 USD/hó öt felhasználó számára (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Bármelyik csomagot 14 napig ingyenesen kipróbálhatja.

ActiveCampaign értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (10675+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2335+ értékelés)

5. Keap

via Keap

A Keap (korábban InfusionSoft) egy CRM és automatizálási eszköz kisvállalkozások számára, amelynek segítségével fejleszthetik marketing- és értékesítési automatizálási folyamataikat.

A CRM integrálódik az e-kereskedelmi funkciókkal, amelyek automatizálják a készletgazdálkodást, a vásárlás utáni nyomon követést és a számlák beszedését az online áruházában.

A Keap egy központi irányítópultot kínál, amely betekintést nyújtó elemzéseket és átfogó jelentéseket nyújt a potenciális ügyfelek forrásairól, a kattintási arányokról, az űrlapok kitöltéséről, az értékesítés nyomon követéséről, a kampányok sikeréről, a bevételekről, a kapcsolattartási tevékenységekről és egyéb tranzakciókról.

A Keap legjobb funkciói

Vezető menedzsment: Használja a szegmentálás, prioritás meghatározás, elosztás és szűrés funkciókat a potenciális ügyfelek kezeléséhez és több üzlet lezárásához.

Landing page testreszabás: Drag-and-drop kampánykészítő a magas konverziós arányú landing page-ek létrehozásához

Adatimport: Ingyenes adatmigráció olyan platformokról, mint a Mailchimp és a Constant Contact.

CRM: Szinkronizálja az egyedi munkafolyamatokat, amelyek frissítik az összes potenciális ügyféllel való interakciót a különböző értékesítési szakaszokban.

Integrációk: Zökkenőmentes integráció olyan alkalmazásokkal, mint a Zapier, a Quickbooks és a Shopify, így az egyes ügyfelekkel kapcsolatos összes adatot nagyon könnyen egy helyen tárolhatja.

E-mail marketing: Használja a sablonok, automatikus válaszok és spamszűrők funkciókat, hogy e-mail levelezése mindig naprakész legyen.

A Keap korlátai

Az e-mail sablonok alapvető kialakításúak

A duplikált névjegyek kezelése nehéz feladat

Keap árak

A Keap három árazási csomagot kínál (minimum 2500 névjegy esetén):

Pro: 183 USD/hó (éves számlázás)

Max: 229 USD/hó (éves számlázás)

Ultimate: 229 USD/hó (éves számlázás)

A Pro és Max csomagokat 14 napig ingyenesen kipróbálhatja.

Keap értékelések és minősítések

G2: 4,2/5 (1465+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1260+ értékelés)

6. Engagebay

via Engagebay

Az Engagebay különböző marketing- és CRM-automatizálási eszközöket, élő csevegési megoldásokat és ügyfélszolgálati szoftvereket kínál.

Ugyanakkor startup marketing eszközként előnyös, mivel kis marketing- és értékesítési csapatok számára all-in-one funkciócsomagot kínál.

Az Engagebay bejövő marketing automatizálási funkciói között szerepel a potenciális ügyfelek generálása, pontozás, szegmentálás, webhely- és SMS-üzenetküldési munkafolyamatok, kampánykezelés és még sok más. Automatizálja e-mail marketing munkafolyamatait e-mail sorozatok létrehozásával és automatizált kézbesítéssel az ügyfelek viselkedése alapján.

Az Engagebay legjobb funkciói

Jelentések és elemzések: Figyelje marketingcsapatának teljesítményét a látogatók, előfizetők és konverziós arányok számának figyelemmel kísérésével.

Prediktív elemzés: AI-alapú prediktív lead scoring és ajánlások

Landing page testreszabás: Használja az ingyenes drag-and-drop landing page builder funkciót weboldalak létrehozásához és A/B teszteléshez azok további optimalizálása érdekében.

Találkozó-ütemező: Találkozó-ütemező eszköz a zökkenőmentes felhasználói élményért

Ügyfélszolgálat: Kiváló bevezetési támogatás a megbízható e-mail automatizáláshoz

Engagebay korlátai

Az automatizálás csomópontjainak számának korlátozása, még a magasabb szinteken is

A tanulási görbe meredek

Engagebay árak

Örökre ingyenes

Alap: 13,79 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Növekedés: 59,79 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro: 110,39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Engagebay értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

7. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítési folyamatkezelő és CRM szoftver, amely szinte ugyanolyan népszerű, mint a HubSpot, különösen a távoli értékesítési csapatok körében.

A Pipedrive értékesítési eszközöket, elemzéseket, több mint 300 integrációt és egyéb funkciókat kínál a tartalom és a munkafolyamatok kezeléséhez, amelyek elősegítik az értékesítési folyamatot.

Átfogó pipeline-nézete megmutatja az egyes értékesítési lehetőségek állapotát a csatornában, és segít azonosítani és enyhíteni az esetleges szűk keresztmetszeteket.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatikus riasztások: tevékenységi emlékeztetők az értékesítési képviselők számára, hogy nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket.

Értékesítési automatizálás: Értékesítési és Értékesítési és munkafolyamat-automatizálás a folyamatok és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez

Prediktív elemzés: AI-alapú ajánlások, amelyek segítenek több üzletet kötni

Jelentések és elemzések: Részletes jelentések az értékesítési tranzakciókról, az ügyfél-elégedettségről és a folyamatban lévő ügyletekről.

Egyéni adatmezők: A CRM testreszabható adatmezői lehetővé teszik fontos tranzakciós információk, például értékek, elérhetőségek vagy értékesítési szakaszok nyomon követését.

E-mail marketing: Kezelje a kapcsolatokat, kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, és indítson el e-mailes munkafolyamatokat az automatizált e-mail levelezésen alapuló integrációk segítségével.

A Pipedrive korlátai

A mobil funkciók, például az emlékeztető küldés, továbbfejleszthetők.

Nincsenek kampánytervezési funkciók

Pipedrive árak

Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és minősítések

G2: 4,2/5 (1716+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2923+ értékelés)

8. Drip

via Drip

A Drip egy funkciókban gazdag CRM, amely az e-kereskedelmi marketingcsapatok támogatására készült, és lehetővé teszi számukra, hogy ügyfeleiknek hiper-személyre szabott termékeket, szolgáltatásokat és élményeket nyújtsanak.

A Drip nem marketingcsomagként hirdeti magát, hanem egyetlen megoldást kínál, amely összegyűjti az egyéni kapcsolattartási adatokat, testre szabja digitális kirakatát az adott potenciális ügyfél számára, majd e-mail, SMS és közösségi média interakciók révén bevonja őket.

A Drip legjobb funkciói

Ügyfélkapcsolat-kezelés: Elhagyott kosár értesítések és vásárlás utáni ügyfélkapcsolat-kezelés

Értékesítési automatizálás: előre megtervezett e-mail és SMS sablonok és munkafolyamatok a munkafolyamatok zökkenőmentessé tételéhez.

Betekintés: A részletes irányítópultok segítségével láthatja marketingstratégiáinak teljes hatását, hogy módosítsa és javítsa az ügyfélélményt, és így növelje az életre szóló értéket.

Integrációk: Adatintegráció e-kereskedelmi webhelyekről, például Shopify, WooCommerce stb.

Hirdetésautomatizálás: közösségi média hirdetésautomatizálás egyedi tartalommal az egyes ügyfelek számára

Többcsatornás kampányok: Egységesítse Egységesítse az ügyfélkommunikációt hiper-szegmentált e-mailekkel és SMS-ekkel, helyszíni felugró ablakokkal, előre megtervezett sablonokkal és automatizált munkafolyamatokkal.

A Drip korlátai

A vizuális munkafolyamat-állapotjelzők hiánya

Alkalmi hibák

Drip árazás

A Drip egyetlen árat kínál – 39 dollár havonta minimum 2500 e-mailes kapcsolattartó esetén.

Drip értékelések és minősítések

G2: 4,4/5 (457+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (180+ értékelés)

9. Mailchimp

via Mailchimp

A Mailchimp egy jól ismert e-mail marketing automatizálási platform növekvő vállalkozások számára. Kínálatát kiterjesztette az ügyfélkapcsolat-kezelésre, a weboldal-tervezésre és más általános marketing automatizálási eszközökre.

A Mailchimp Customer Journey Builder szolgáltatást kínál az e-mailek személyre szabásához, hogy nagy léptékben konvertálhassa az ügyfeleket, és viselkedési minták, böngészési adatok és vásárlási trendek alapján beállíthassa a zökkenőmentes kézbesítéshez szükséges triggereket.

Segít továbbá a termékek keresztértékesítésében, az elhagyott kosarak visszaszerzésében, a meglévő ügyfelek újraaktiválásában és új ügyfelek megnyerésében.

A Mailchimp legjobb funkciói

Prediktív elemzés: Adatokon alapuló ajánlások a marketingkampányok optimalizálásához

Szegmentálás: Használjon fejlett logikát, például kiadási összegeket, vásárlási viselkedést és előre jelzett attribútumokat a kampányok teljesítményének elemzéséhez egyedi jelentések, tölcsérvizualizációk és iparági benchmarking segítségével.

Előre elkészített sablonok: Hozzáférés egy hatalmas, előre megtervezett elrendezésekből álló könyvtárhoz és fejlett generatív Hozzáférés egy hatalmas, előre megtervezett elrendezésekből álló könyvtárhoz és fejlett generatív AI eszközökhöz a márkának megfelelő közösségi média tartalmak létrehozásához.

Közönség-dashboard funkció: betekintést nyerhet a demográfiai, firmográfiai és viselkedési adatokba.

Tartalomoptimalizáló funkció: AI-alapú tartalmi javaslatok az e-mailek vizuális megjelenésének, elrendezésének és szövegének javításához.

A Mailchimp korlátai

Az automatizálási funkciók csak prémium csomagok esetén érhetők el.

Nincs autonómia az e-mailek tervezésében

Mailchimp árak

A Mailchimp négy árazási csomagot kínál (minimum 500 névjegy esetén):

Örökre ingyenes

Essentials: 4,60 USD/hó (éves számlázás)

Alapcsomag: 6,88 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 137,46 USD/hó (éves számlázás)

Mailchimp értékelések és minősítések

G2: 4,3/5 (12390+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (16703+ értékelés)

10. Ontraport

via Ontraport

Az Ontraport egy vállalati marketing automatizálási és CRM platform közepes méretű vállalkozások és nagy szervezetek számára, amely segít nekik marketing- és értékesítési folyamataik méretezésében, a vállalati szintű árak töredékéért.

A potenciális ügyfelek szegmentálásától és szervezésétől kezdve a pontozáson és a megfelelő értékesítési képviselőkhöz való továbbításon át az interakciók egységes kapcsolattörténetének fenntartásáig az Ontraport Sales CRM egy hatékony megoldás.

Emellett egy könnyen használható drag-and-drop szerkesztőt is kínál, amely segít Önnek személyre szabott és vizuálisan vonzó weboldalak és űrlapok létrehozásában, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen és őket vásárlókká alakítsa.

Az Ontraport legjobb funkciói

Értékesítési automatizálás: Készítsen e-mailes és Készítsen e-mailes és SMS-es kampány munkafolyamatokat triggerekkel, hogy automatizálja a kézbesítést, hozzárendelje a bevételeket az omnichannel programokhoz, és létrehozza a Facebook egyéni közönségét a hirdetésekhez.

Landing page testreszabás: Drag-and-drop építő weboldalakhoz és űrlapokhoz

Pipeline menedzsment: Vizuális pipeline nézet a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek azonosításához

Prediktív elemzés: kulcsszavakon alapuló SMS-automatizálás. Amikor meghatározott kulcsszavakat észlel, a rendszer a prediktív modellekre hivatkozik, hogy előre jelezze a kulcsszavakhoz kapcsolódó legvalószínűbb választ vagy cselekvést.

További funkciók: Hozzáférés CMS-hez, beépített digitális fizetési processzorhoz és tagsági oldalak funkcióhoz, amelyek segítenek az előfizetésen alapuló üzleti tevékenységek lebonyolításában.

Az Ontraport korlátai

Több felhasználó nem szerkesztheti egyszerre a munkafolyamatot.

Meredek tanulási görbe

Ontraport árak

Alap: 24 USD/hó felhasználónként

Plusz: 83 USD/hó felhasználónként

Előny: 124 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 249 USD/hó felhasználónként

Ontraport értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (207+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (83+ értékelés)

Találjon jobb HubSpot alternatívát marketing csapatának

Nincs ok arra, hogy ne automatizálja értékesítési és marketing csapatai folyamatait – és ha a HubSpot nem felel meg igényeinek vagy költségvetésének, válasszon másik megoldást!

A 10 legjobb HubSpot alternatíva átfogó listája segíthet Önnek. Mi azonban szeretnénk még tovább menni, és a ClickUp-ot ajánljuk!

A ClickUp robusztus feladatkezelő rendszerrel, kiterjedt automatizált eszközökkel, kampánykezelő eszközökkel, előre elkészített sablonokkal, natív AI-képességekkel, valós idejű együttműködési lehetőségekkel és még sok mással rendelkezik.

A ClickUp Custom Fields fejlett képleteivel megtudhatja a teljes kampányok költségét, a számlázható órákat és még sok mást.

Az e-mail automatizálástól a marketing erőforrások kezeléséig a ClickUp az Ön számára ideális szoftver a marketingstratégiájának optimalizálásához és az üzleti növekedés felgyorsításához.

Ha még mindig nem biztos benne, melyik szoftvert válassza, akkor próbálja ki INGYEN a ClickUp-ot (komolyan, egy fillért sem kell fizetnie!). Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, és kezdje el még ma automatizálni marketing- és értékesítési tevékenységeit a ClickUp segítségével!