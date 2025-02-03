A 10 legjobb bejövő marketing szoftvereszköz 2025-ben

Az elmúlt néhány évben jelentős változás történt a digitális marketing területén. Az új trendek, mint például a mesterséges intelligencia (AI) eszközök, a marketing folyamat nagy részét átalakíthatják.

De alapvetően a marketingstratégia még mindig az alapokról szól. Arról, hogy megtalálja a megfelelő alapfilozófiát, amely irányítja erőfeszítéseit. És sok vállalkozás számára ez a filozófia az inbound marketing.

A keresőmotorok számára történő tartalomoptimalizálástól az e-mailes marketingig és a közösségi médiás marketingig, több potenciális ügyfelet érhet el és győzhet meg, mint a hagyományos outbound marketing stratégiákkal.

A megfelelő bejövő marketing eszközökkel hosszú távú sikert biztosíthat marketingstratégiájának.

A megfelelő eszközökkel ezt automatizálhatja, elemzéseit hasznosítható információkká alakíthatja, és több potenciális ügyfelet és értékesítést érhet el bejövő marketing stratégiájával.

Mi az inbound marketing?

Az inbound marketing egy olyan marketingfilozófia, amely értékes tartalmak létrehozásával próbálja vonzani a potenciális ügyfeleket, amelyeket azok szívesen olvasnak és fogyasztanak.

Bármely bejövő stratégia egy omnichannel stratégia. Ehhez össze kell fogni az összes marketing tevékenységét, miközben néhány alapvető elemre kell összpontosítania:

Tartalommarketing, átfogó SEO stratégiával és kiterjedt kulcsszó-kutatásokkal, hogy organikus forgalmat vonzzon webhelyére.

Közösségi média menedzsment a célközönség bevonására és az elkötelezettség fokozására

Vezető generáló tartalomkészítés, amely tartalomkezelő rendszereket és kiváló minőségű tartalmakat használ az új potenciális ügyfelek megszerzéséhez és a vásárlók vonzásához.

Marketing automatizálás, amely bármit automatizálhat, például a közösségi média bejegyzéseit és az e-mail marketingben végzett csepegtető kampányokat.

Ezeknek a komplexitásoknak köszönhetően minden bejövő marketing stratégiának tartalmaznia kell egy átfogó marketing tervezési folyamatot. De a megfelelő folyamat bevezetésével a bejövő marketing erőfeszítései rendkívül sikeresek lehetnek.

Az inbound marketing segítségével üzeneteit a vásárlói úthoz igazíthatja. A hasznos tartalom létrehozása inkább a vásárlói kapcsolatok építését szolgálja, mint egyszerűen a értékesítési csatorna tetejének kitöltését. Ha pedig eléri a megfelelő vásárlókat a célpiacán, az óriási előnyökkel jár az értékesítési folyamatra nézve.

Bejövő és kimenő marketing

Az inbound marketing egy egyszerű szempontból különbözik az outbound marketingtől: az előbbi vonzza az érdeklődő webhelylátogatókat és potenciális ügyfeleket, míg az utóbbi értékesítési üzeneteket küld ki.

Az outbound marketing gyors eredményeket remél, és el kell ismerni, hogy viszonylag gyors eredményeket is hozhat.

De mivel a releváns tartalomra és a lead menedzsmentre összpontosít, az inbound marketing az, amely azonnali bizalommal és hosszú távú kapcsolatok kialakítására való hajlandósággal vonzza az ügyfeleket.

Képzelje el az inbound marketinget egy mágneses rendszerként. A tartalmi stratégiája keresési forgalmat és közösségi média aktivitást generál, ami arra készteti a potenciális ügyfeleket, hogy megnézzék, miről beszél mindenki.

Ezért kezdtek a marketingügynökségek egyre inkább ezt a lehetőséget választani. Ez is az egyik fő oka annak, hogy a legjobb bejövő marketing szoftverek listája jelentősen átfedi a marketingügynökségi szoftverek listáját.

Természetesen a hatékony bejövő marketing stratégiákhoz megfelelő marketingeszközökre van szükség. Mivel ez a téma nagyon átfogó, valószínűleg több eszközt is be szeretne vezetni marketingkampányai hatékonyságának növelése érdekében.

Például a közösségi média kezelése más megközelítést és eszközöket igényel, mint a céloldalak kezelése. A SEO eszközök egy másik módszert jelentenek a hatékony tartalmi stratégia kidolgozásához.

Éppen ezért ez a legjobb bejövő marketing platformok listája olyan széles körű funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan opciókból álló csomagot állítson össze, amelyekkel optimalizálhatja bejövő marketing stratégiáját.

Optimalizálja bejövő marketing megközelítését a ClickUp testreszabható platformjával és sablonjaival.

A munkamenedzsment központ sokoldalúságával nyer. A ClickUp for Marketing Teams különösen releváns az inbound marketing kampányok számára, köszönhetően olyan eszközöknek, mint a naptárnézetek, a Kanban táblák, a fehér táblák és a valós idejű együttműködési lehetőségek.

Ez egy kiváló vállalati marketing szoftver. Miután létrehozott egy ingyenes fiókot, jobban kezelheti marketingtevékenységeit és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Ez nem egy elemző eszköz; továbbra is szüksége lesz más marketingeszközökre a visszalinkelések elemzéséhez, a versenytársak elemzéséhez és a fejlett piackutatáshoz.

Nincs közösségi média integráció vagy közvetlen blogbejegyzés-közzétételi lehetőség

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. HubSpot

A HubSpot segítségével

A HubSpot az inbound marketing úttörője, sőt, azt állítja, hogy ő találta ki ezt a kifejezést. Nem meglepő tehát, hogy ez lehet a piacon elérhető legátfogóbb, kifejezetten inbound marketingre specializálódott eszköz.

De ez nem adja vissza a teljes képet. A HubSpot valójában marketingeszközök kombinációja, amely tartalmazza az értékesítési csapat működésének javítását, a CRM-et és az inbound marketing stratégiákat.

A HubSpot legjobb funkciói

A marketing és az értékesítési csapatok szoros együttműködése olyan eszközöknek köszönhetően, mint a CRM szoftver

Drag-and-drop szerkesztők landing oldalakhoz, e-mail marketinghez és tartalommarketinghez

Integrált kulcsszó-kutatási eszköz az online láthatóság javításához

A webhely látogatóinak nyomon követése és mélyreható elemzése a marketing- és értékesítési folyamatok javítása érdekében

A HubSpot korlátai

A marketing automatizálási munkafolyamatok összetettek lehetnek, és megtanulásuk időigényes.

A sablonokon kívüli céloldalak létrehozása nehéz lehet, és manuális kódolást igényel.

Nincs valódi adatelemzés a keresőmotorok számára

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Starter: 18 USD/hó 1000 marketingkapcsolattól

CRM Suite Starter: 20 USD/hó áron 1000 marketingkapcsolat kezelésére

Szakemberek: 800 USD/hó 2000 marketingkapcsolattól kezdve

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5500 értékelés)

3. Surfer

Via Surfer

A piac egyik legjobb SEO-eszköze, a Surfer segít a vállalkozásoknak a keresőmotorok találati listájának első oldalára kerülni. Ennek eléréséhez az automatizált tartalomelemzés a legfontosabb folyamat, amely a versenytársakhoz viszonyítva ellenőrzi a teljesítményt, valamint egy valós idejű szerkesztő, amely a tartalom írása közben megjeleníti a kapcsolódó kulcsszavakat a tartalom javítása érdekében.

A Surfer legjobb funkciói

A Surfer Content Editor tartalom-, kulcsszó- és címsor-ajánlásokat nyújt, hogy szövegét valós időben értékelje versenytársaival szemben.

Egy átfogó kulcsszó-kutatási eszköz segít jobban megérteni, hogy milyen típusú témák és kifejezésekkel lehet tartalmát a keresőmotorokban előkelő helyre rangsorolni.

A Surfer AI automatizált írási eszköz segítségével pillanatok alatt jól rangsorolt cikkeket hozhat létre.

A SEO-audit funkciók lehetővé teszik, hogy teljes webhelyét annak alapján értékelje, hogy mennyire képes ügyfeleket vonzani.

A Surfer korlátai

A felhasználók a tartalom létrehozása után nem szerkeszthetik a kulcsszavakat a tartalomszerkesztőben.

Egyes elemzések jelentős időt vehetnek igénybe, mielőtt használható eredményeket hoznak.

Surfer árak

Essential: 69 USD/hó

Haladó: 149 USD/hó

Max: 249 USD/hó

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)

4. Buffer

Via Buffer

A közösségi média fontos szerepet játszik az inbound marketing marketingautomatizálási elemében, és a Buffer az egyik legjobb választás ezen a területen. Miután hozzáadta a közösségi média platformokat a felületéhez, automatikusan ütemezheti bejegyzéseit és előre megtervezheti inbound marketing kampányait.

A Buffer legjobb funkciói

A közzétételi és ütemezési eszközök segítségével optimalizálhatja a közösségi média tartalmát az ügyfélút során.

A közösségi média elemzései és jelentései bemutatják a csatornaspecifikus és omnichannel tevékenységek megtérülését (ROI).

Az integrált AI-asszisztens segít a mondatok átírásában, ötletek generálásában és a publikálás időpontjának optimalizálásában.

A központi kommentkezelés segít bevonni a közönségét és vonzani az ügyfeleket.

A puffer korlátai

Néhányan az Instagram-integrációval kapcsolatos problémákról számoltak be, amelyek megnehezíthetik az ütemezést.

A közösségi médiára szánt egyéb marketingautomatizálási platformokhoz képest viszonylag drága.

Buffer árak

Ingyenes

Essentials: 6 USD/hó csatornánként

Csapatok: 12 USD/hó csatornánként

Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (980+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

5. Canva

Via Canva

A sikeres bejövő marketinghez vizuális eszközökre van szükség. A grafikák, infografikák és videomarketing minden bejövő marketing taktika alapvető elemei. Itt jön be a Canva. Ez egy intuitív tervező- és sablonkészítő szoftver, amellyel gyorsan és hatékonyan készíthet vizuális eszközöket.

A Canva legjobb funkciói

Intuitív drag-and-drop felület, amelynek segítségével bárki hatékony terveket készíthet

Előre beállított és testreszabható sablonok, amelyek biztosítják márkájának identitásának következetességét az inbound marketing kampányokban és csatornákon.

Egyszerű videószerkesztő eszközök, amelyek kiterjedt szakértelem nélkül is javítják videó marketingjét

Sokoldalú funkcionalitás, amelyet akár a vásárlói út folyamatának feltérképezésére is használhat.

A Canva korlátai

A tervező szerkesztő egyszerű, de hiányoznak belőle más marketingeszközök, például az Adobe Creative Suite fejlett funkciói.

A vizuális eszközök letöltés után zárolódnak, így a szoftverhez való újbóli hozzáférés nélkül a jövőbeni szerkesztés lehetetlen.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro: 14,99 USD/hó egy felhasználó számára

Canva for Teams: 29,99 USD/hó az első öt felhasználó számára

Canva Nonprofit: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Google Analytics

A Google Analytics segítségével

A Google elemzési csomagja régóta a webelemzés arany standardja, és erre jó oka van. Ez az egyik legfontosabb bejövő marketing eszköz minden vállalkozás számára. Használja a webes forgalom elemzésére vagy annak meghatározására, hogy a felhasználók milyen kulcsszavakat kerestek, hogy megtalálják az Ön tartalmát. A jelentések és a célok meghatározása révén akár marketing automatizálást is hozzáadhat az elemzési folyamatokhoz.

A Google Analytics legjobb funkciói

A hatékony elemzőcsomag nyomon követi a forgalom forrásait és a felhasználói viselkedést a webhelyén.

A cél és a célérték funkciók lehetővé teszik az egyes kampányok ROI-jának becslését azáltal, hogy pontosan meghatározzák az egyes konverziók értékét.

Az e-kereskedelmi integrációk lehetővé teszik a vásárlások és a vásárlásokhoz vezető ügyfélút mélyreható nyomon követését.

A gépi tanulás adatai javítják a jelentéseket, és lehetővé teszik a prediktív elemzéseket – ahelyett, hogy csak a korábbi adatokra támaszkodnának –, amelyek irányt mutatnak az inbound marketing stratégiájának.

A Google Analytics korlátai

A komplex felület megnehezítheti az információk megtalálását és a jelentések elkészítését az új felhasználók számára.

A felhasználók számára korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a alapvető mutatókon és a legfontosabb teljesítménymutatókon túlmutató adatokra is szükségük van.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Analytics 360: 12 500 USD/hó

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

7. Grammarly

A Grammarly segítségével

A sikeres bejövő marketing a hitelességen alapul, ezért természetes, hogy az egyik legfontosabb bejövő marketing eszköz segít megőrizni ezt a szakmai hitelességet azáltal, hogy biztosítja, hogy minden, amit ír, professzionális legyen. A Grammarly segít biztosítani, hogy minden írásos tartalma, például e-mailes marketing kampányai, következő céloldala vagy akár az értékesítési folyamatban küldött egyéni e-mailek is a lehető legjobban hangozzanak.

A Grammarly legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálódik az MS Office-ba, a Google-ba, a webböngészőkbe és más alkalmazásokba, hogy automatikusan ellenőrizze a tartalmát.

Fejlett szerkesztési javaslatokat nyújt, amelyek segítenek javítani a nyelvtanilag helyes mondatokat és bekezdéseket.

Generatív AI eszközt kínál, amely segít a tartalom írásában és átírásában.

A Plagiarism checker segítségével biztosítja, hogy minden tartalom eredeti legyen.

A Grammarly korlátai

A nevek és más egyedi szavak automatikus javítása zavarhatja az írási élményt.

Számos funkció, többek között a fejlett szerkesztési javaslatok és a böngészőn kívüli integrációk, nem elérhetők az ingyenes verzióban.

Grammarly árak

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6900 értékelés)

8. Intercom

Via Intercom

A marketing automatizálás terén az AI térnyerésének köszönhetően az Intercomhoz hasonló eszközök egyre fontosabbá válnak az inbound marketing területén. A felhasználók élő csevegés és AI-alapú csevegőrobot segítségével javíthatják a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel való kommunikációt.

Az Intercom legjobb funkciói

A megosztott beérkező levelek mappa lehetővé teszi, hogy értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatai mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Többcsatornás kézbesítési lehetőségek állnak rendelkezésre weboldalon, e-mailben és SMS-ben keresztül.

Kiterjedt tudásbázis és súgókönyvtár segíti az eszköz kiépítését és használatának optimalizálását az idő múlásával.

Lenyűgöző könnyű használat, különösen figyelembe véve a háttérben futó komplex AI motort.

Az Intercom korlátai

Az ad blockerek néha hirdetésként jelzik az Intercom eszközt, ami csökkenti annak hatékonyságát.

Az egyéni ügyfélszolgálat lassú lehet

Intercom árak

Standard: 74 USD/hó

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (970+ értékelés)

9. Hello Bar

A Hello Bar segítségével

Ahogy a barátságos neve is sugallja, a Hello Bar egy lead-gyűjtő eszköz, amely közvetlenül integrálható a webhelyével. Innen különböző felugró ablakok, sávok és csúszkák segítenek felkelteni a közönség figyelmét, lead-ekké alakítani őket, és javítani az inbound marketingjét.

A Hello Bar legjobb funkciói

A weboldalakról több potenciális ügyfelet gyűjtő széles választéknak köszönhetően ez az egyik legsokoldalúbb potenciális ügyfeleket gyűjtő bejövő marketing eszköz a piacon.

A görgetősávok vonzzák a közönség figyelmét anélkül, hogy elterelnék a figyelmet más bejövő marketing tartalmakról.

A felhasználói riasztások célzott üzeneteket küldhetnek a webhely látogatóinak az útjuk legfontosabb pontjain.

A fejlett célzás lehetővé teszi, hogy üzeneteit a legrelevánsabb pontokra irányítsa.

A Hello Bar korlátai

Csak potenciális ügyfeleket tud megragadni, míg egyes versenytársai átfogóbb marketingautomatizálási és bejövő marketingeszközöket kínálnak.

Korlátozott értesítési funkció, amikor új potenciális ügyfelek lépnek be a rendszerbe

Hello Bar árak

Starter: Örökre ingyenes

Növekedés: 29 USD/hó

Prémium: 49 USD/hó

Elite: 99 USD/hó

Hello Bar értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

10. Calendly

A Calendly segítségével

Az inbound marketing eszközökről szóló bármilyen beszélgetés nem lenne teljes, ha nem vennénk figyelembe legalább a marketing naptárat. Szerencsére a Calendly a legjobb a piacon, ha online találkozók ütemezéséről van szó, mind belső, mind pedig potenciális ügyfelekkel, akikre figyelni kell és akiknek el kell adni a terméket.

A Calendly legjobb funkciói

Beépített naptárintegráció, amely elkerüli a kettős foglalásokat vagy az ütemterv-átfedéseket, és lehetővé teszi, hogy automatikusan megjelölje a találkozókat minden fél naptárában.

Integráció megosztott naptárakkal azoknak az inbound marketing csapatoknak, amelyek nem rendelnek konkrét leadeket konkrét csapattagokhoz a nyomon követéshez.

A Calendly integrációk kiterjedt könyvtára más bejövő marketing eszközökkel, például a ClickUp-pal.

Marketing automatizálási funkciók automatizált nyomon követés és további információk révén, amelyeket a tervezett találkozók előtt elküldhet.

A Calendly korlátai

Alkalmi összeomlások, amelyek megzavarhatják a tervezési folyamatot mindkét oldalon

Nehézségekbe ütközhet a nagy mennyiségű naptár szinkronizálása egy vállalati bejövő marketing tevékenység során.

Calendly árak

Alapszintű: Mindig ingyenes

Alapvető eszközök: 8 USD/hó felhasználónként

Szakemberek: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

Az inbound marketing stratégiák összetettek, ezért nem meglepő, hogy nincs egyetlen „legjobb” inbound marketing eszköz.

A legjobb stratégiák inkább eszközök kombinációját alkalmazzák, és megtalálják a módját azok integrálásának az optimális teljesítmény érdekében.

Vegyük példának a ClickUp-ot. Szoftverünk nem állítja, hogy közösségi média ütemezést vagy fejlett webelemzést kínál. De integrálható azokkal az inbound marketing eszközökkel, amelyek ezeket a szolgáltatásokat nyújtják, így végső soron egy központot hozva létre az inbound marketing minden területéhez.

Mire vár még? Ha bejövő marketing tevékenységét szeretné felpörgetni, akkor most van itt az ideje elkezdeni. Hozzon létre még ma INGYENES ClickUp fiókot.