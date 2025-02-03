A 10 legjobb vállalati marketing automatizálási szoftver 2025-ben

Marketingesként a napi munkarendje tele van feladatokkal, a hirdetési kampányok kezelésétől a tartalomkészítésben való együttműködésig. Átnézi az elemzéseket, hogy új projekteket indítson – legyen szó e-mailes marketingkampányokról, potenciális ügyfelek ápolásáról vagy márkaüzenetekkel kapcsolatos tevékenységekről.
A munkafolyamatok racionalizálásához és a legfontosabb feladatokra fordítható idő felszabadításához vállalati marketing szoftverre van szüksége. Ezekkel az eszközökkel szervezet-szintű folyamatot hozhat létre az összes végpontok közötti marketing- és ügyfélkapcsolat-kezelési feladathoz.
Itt bemutatjuk a 10 legjobb vállalati marketingeszközt, amelyekkel maximalizálhatja marketingtevékenységeit. ?
Mit kell keresnie egy vállalati marketing eszközben?
A komplex marketingfolyamatok kezelése az üzleti marketing szoftvereknek köszönhetően könnyebb, mint valaha. A megfelelő platformmal jobban tudsz együttműködni, jobb rálátásod lesz a kampányokra, és hatékonyabban tudsz csapatként dolgozni a céljaid eléréséért. ✨
Keresse meg a következőket az üzleti marketing szoftverében:
- Marketing automatizálási megoldások: Közzétehet közösségi média bejegyzéseket vagy azonnal ütemezhet feladatokat a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) automatizálásával.
- Márkamenedzsment: Kezelje márkáját a digitális eszközök, márkairányelvek és márkázási anyagok tárolására szolgáló funkciók segítségével.
- Ügyféladatok: Szerezzen betekintést a felhasználói útvonalakba egy olyan eszközzel, amely az ügyfelek különböző igényei és érdeklődési körei alapján szegmentálja őket.
- Lead generálás: Válasszon beépített lead generáló szoftvert, hogy új közönségeket célozhasson meg.
- Költségvetés- és erőforrás-kezelés: Válasszon olyan vállalati projektmenedzsment szoftvert, amely költségvetési funkciókkal rendelkezik, hogy segítsen az erőforrások kezelésében és a tervek betartásában.
- Elemzés és jelentések: Marketingesként számokra van szüksége, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. Válasszon olyan szoftvert, amely elemzési funkciókat kínál, és derítse ki, mi működik jól, és mi nem.
- Felhasználóbarát felület és integrációk: Csökkentse a tanulási görbét és gyorsabban lépjen fel egy könnyen használható eszközzel.
- Valós idejű együttműködés: A vállalati együttműködési eszközök megkönnyítik a teljes csapattal való együttműködést, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat.
A 10 legjobb vállalati marketing szoftver
Akár a vásárlói útvonal nyomon követésére, akár az A/B tesztelésen keresztüli konverziók növelésére, akár az omnichannel marketing tevékenységek figyelemmel kísérésére keres megoldást, a megfelelő szoftver segíthet a feladat elvégzésében. Íme 10 vállalati marketing szoftver megoldás, amelyet érdemes kipróbálni.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat és iparág számára terveztek, hogy kihasználhassák hatékony marketingeszközeit. Az új ötletek kidolgozásától a közösségi média és e-mail kampányok végrehajtásáig minden munkája egy helyen található!
A ClickUp Docs és Whiteboards funkcióinak köszönhetően valós időben, zökkenőmentesen együttműködhet az összes csapattaggal. Adjon hozzá új ötleteket vagy dokumentáljon a fontos megbeszéléseken elhangzott teendőket, és azonnal ossza meg őket másokkal.
A különböző irányítópultok segítségével gyorsan láthatja az előrehaladást, függetlenül attól, hogy az ügyfélélményt vagy a tartalomkészítési folyamatot követi nyomon. Ezek a nézetek betekintést nyújtanak a határidőkbe és az ütemtervekbe, így a projekt megakadályozása előtt végrehajthatja és alkalmazkodhat az akadályokhoz.
Ráadásul a ClickUp AI írási asszisztens rengeteg időt takarít meg Önnek olyan elengedhetetlen marketing dokumentumok elkészítésében, mint például az esettanulmányok.
Több ezer sablon – beleértve a marketingterv-sablonokat és a tartalomnaptár-sablonokat – megkönnyíti a céljaihoz vezető útiterv elkészítését. Mindegyik különböző nézetekkel és irányítópultokkal rendelkezik, hogy mindig naprakész legyen.
A ClickUp marketingkampány-kezelő sablonja segít a kampányok tervezésétől a végrehajtásig történő kezelésében. Hét különböző nézet típus közül választhat, hogy vizuális áttekintést kapjon mindenről, a költségvetéstől a tartalomnaptárig és a csapatnyomkövetőkig.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Optimalizálja a teljesítményt az automatizált feladatoknak köszönhetően, amelyek azonnal hozzárendelik a különböző projektlépések határidejét a megfelelő csapattagokhoz.
- Az all-in-one munkaterületnek köszönhetően nem kell programok között váltogatnia, hogy elvégezze a munkáját.
- A ClickUp AI Writing Assistant gyorsabbá teszi a tartalomkészítést azáltal, hogy új ötleteket generál, megtisztítja a szöveget és különböző csatornákhoz igazítja azt.
- A Slack, DropBox, HubSpot és Harvest integrációk hatékonyabbá teszik marketingcsapatának irányítását.
A ClickUp korlátai:
- Az AI írási eszköz csak fizetős csomagokban érhető el, és csak egy munkaterületen használható.
- A funkciók nagy száma miatt a tanulási görbe magasabb lehet.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Brevo
A Brevo egy marketingplatform, amely a különböző csatornákon, többek között szöveges üzenetek, csevegés és e-mailek révén történő ügyfélkapcsolatok építésére összpontosít. A platform segítségével WhatsApp- és SMS-marketingkampányokat, valamint Facebook-hirdetéseket és e-mailes marketingtevékenységeket hozhat létre.
A beépített lead generáló eszközök, mint például a regisztrációs űrlapok, lehetővé teszik, hogy hatékonyabban kommunikáljon az ügyfelekkel. Ezek az információk segíthetnek a konverziók növelésében és a jobb ügyfélélmény biztosításában. ?
A Brevo legjobb funkciói:
- A marketingközpont megkönnyíti márkájának népszerűsítését, a kapcsolatfelvételt az ügyfelekkel és a konverziós arányok növelését minden területen, az e-mailes hírlevelektől a céloldalakig.
- A fejlett szegmentálás és a személyre szabott üzenetek lehetővé teszik, hogy marketingstratégiáját különböző célközönségekhez igazítsa.
- A sablonok javíthatják az ügyfélszolgálatot az üdvözlő e-mailektől a megszakított kosárra vonatkozó nyomon követésekig terjedő üzenetekkel.
A Brevo korlátai:
- Egyes felhasználók az jelentéskészítő eszközt alapszintűnek találták, és külső forrásokkal kellett kiegészíteniük elemzéseiket.
- Nincs élő chat ügyfélszolgálat, ezért segítségért e-mailt kell küldenie (vagy telefonálnia, ha üzleti vagy annál magasabb szintű előfizető).
Brevo árak:
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 25 USD/hó
- Üzleti: 65 USD/hó
- BrevoPlus: Egyedi árazás
Brevo értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)
3. Brandwatch
A Brandwatch egy vállalati szintű marketing automatizálási platform, amely összeköti a vállalkozásokat ügyfeleikkel a közösségi médiában. A világ legnagyobb márkái, köztük a Toyota és a Tui is használják, így nem meglepő, hogy ez a szoftver is szerepel a legjobb vállalati marketing szoftverek listáján.
Használja a platformot célközönségének kutatására, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek az igényeiknek. Figyelje a márka említéseit, hogy megtudja, mit mondanak a fogyasztók a vállalkozásáról. Hozzon létre adatközpontú tartalmakat a közösségi média sablonok segítségével, és kövesse nyomon az elkötelezettséget, hogy megtudja, mi működik jól és mi igényel javítást.
A Brandwatch legjobb funkciói:
- Használja a kiemelt trendeket olyan tartalom létrehozásához, amely gyors változásokkal jellemezhető környezetben is előtérben tartja márkáját.
- Optimalizálja a közösségi média marketing tevékenységét a tartalomnaptár segítségével, amelynek segítségével ütemezheti, figyelemmel kísérheti és jóváhagyhatja a tartalmakat, miközben azok végigfutnak a folyamaton.
- Használja a fenyegetések funkciót a márkáját érintő kockázatok figyelemmel kísérésére.
- Az all-in-one közösségi beérkező levelek több csatornáról származó üzeneteket gyűjt egy könnyen kezelhető felületen.
A Brandwatch korlátai:
- Nincsenek publikálási eszközök, ami azt jelenti, hogy más platformot kell használnia a tartalom közzétételéhez.
- Egyes funkciók eleinte bonyolultak, ezért a kezdeti tanulási görbe meredekebb.
- Egyes felhasználók szerint az ügyfelek érzelmeinek osztályozása nem mindig volt pontos vagy teljes.
Brandwatch árak:
- Fogyasztói intelligencia: Egyedi árazás
- Közösségi médiakezelés: Egyedi árazás
- Influencer marketing: Egyedi árazás
Brandwatch értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
4. Google Campaign Manager 360
A Google Campaign Manager 360 betekintést nyújt a különböző platformokon megjelenő fizetett hirdetésekbe. Ez a Google marketingplatform más Google nyomkövető és elemző eszközökkel integrálva átfogó menedzsment erőforrást alkot.
Használja a csatornák közötti hirdetéskezelő eszközt a hirdetések nyomon követéséhez, a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a jelentések megtekintéséhez. Iratkozzon fel, hogy marketinggel kapcsolatos információkat kapjon közvetlenül a postaládájába, így mindig a legjobb formájában lehet. ?
A Google Campaign Manager 360 legjobb funkciói:
- A mélyreható elemzési és jelentési funkciók egy helyen nyújtanak betekintést az összes fizetett hirdetési kampányba, csatornák szerint.
- A gyorsabb adatgyűjtésnek köszönhetően gyorsan reagálhat a változó környezetre, és a népszerű trendek alapján felmérheti a márkaépítéssel kapcsolatos kockázatokat.
A Google Campaign Manager 360 korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a kezelőfelület kissé nehézkes, ami megnehezíti a használatát.
- A platform folyamatosan frissül, ami megváltoztathatja az elrendezést, és megnehezítheti a navigációt.
Google Campaign Manager 360 árak:
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy igényeinek megfelelő egyedi árajánlatot kapjon.
Google Campaign Manager 360 értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (4+ értékelés)
5. Moosend
A Moosend e-mail marketing és automatizálási szoftvert kínál az e-kereskedelem és a digitális márkák fellendítéséhez. Használja a szoftvert vizuálisan vonzó, személyre szabott tartalmú e-mailek létrehozásához, hogy növelje a megnyitási arányt és a konverziókat. A teljes mértékben testreszabható sablonok lerövidítik a lenyűgöző e-mailek elkészítéséhez szükséges időt, anélkül, hogy a minőség romlana.
Használja a tartalom A/B tesztelését, hogy megtekintse a különböző e-mail kampányok mutatóit a demográfiai adatok alapján. Az e-mail marketing platform listaszegmentálást is kínál, hogy az adatokat ügyféltípusok szerint bontsa.
A Moosend legjobb funkciói:
- A Drag-and-Drop hírlevélszerkesztő segítségével gyorsan létrehozhat e-mail tartalmakat.
- Az előre elkészített automatizálási sablonok és több mint 100 kiváltó tényező biztosítja, hogy ügyfelei akkor halljanak Önről, amikor szükségük van rá.
- Ösztönözze az e-mailes regisztrációkat 6 szerkeszthető űrlap típusával, és célozza meg az ügyfeleket ott, ahol éppen vannak a vásárlási folyamatban.
- A lead scoring és egyéb mutatók segítségével megismerheti, mely ügyfelek készek a vásárlásra, és melyek azok, akiknek további kommunikációra van szükségük a konverzióhoz.
A Moosend korlátai:
- Bár a felhasználók kedvelik a regisztrációs űrlap sablonokat, egyesek kissé egyszerűnek találták őket.
- A felhasználók időnként lassúnak és hibásnak találták a platformot.
Moosend árak:
- Ingyenes próba: Minden funkció 30 napig ingyenes
- Pro: 9 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árak kisvállalkozások és nagy szervezetek számára
Moosend értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
6. Improvado
Az Improvado egy marketingautomatizálási megoldás, amely egyszerűsíti a jelentéstételt és mélyebb betekintést nyújt az ügyfélmutatókba. Használja ki ezeket az adatokat a projekt erőforrásainak kezeléséhez, hogy azonosítsa, mely kampányok hoznak jobb megtérülést. Ezután az erőforrásokat a teljesítmény növelésére fordíthatja.
A műszerfal sablonok segítségével könnyen nyomon követheti felhasználói tevékenységét. Minden műszerfal testreszabható, így csak a szükséges információkat követheti nyomon, a többit pedig figyelmen kívül hagyhatja. ?
Az Improvado legjobb funkciói:
- Több mint 33 000 adatdimenzió ad részletes betekintést az ügyfél útjába.
- Az automatizált jelentések könnyen beilleszthetők a prezentációkba, hogy az egész csapat megismerhesse a részleteket.
- Több tucat integráció, beleértve a Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising és Google Ads szolgáltatásokat.
Az Improvado korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak voltak, különösen nagyobb cégek, például SEO-ügynökségek esetében.
- Az árak megfizethetetlenek lehetnek, különösen a kisebb vállalkozások számára.
Improvado árak:
- Foglaljon 30 perces telefonos időpontot az értékesítési részleggel, hogy személyre szabott árajánlatot kapjon a szükséges funkciókra.
Improvado értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)
7. Zoho CRM
A Zoho a világ egyik legnagyobb ügyféladat-szolgáltatója. Felhőalapú szoftvereit minden területen használják, az értékesítéstől és a pénzügyektől a jogi és biztonsági IT-menedzsmentig. Az olyan vállalati marketingplatformok, mint a Zoho Marketing Plus, az automatizált munkafolyamatok és az egységes marketingtevékenységek megoldását jelentik.
Könnyedén lépjen kapcsolatba közönségével a különböző platformokon, kapjon azonnali értesítést, amikor az ügyfelek felveszik Önnel a kapcsolatot, és készítsen e-mail kampányokat perceken belül. Használja az elemzéseket, hogy megtalálja a legjobb ROI-val rendelkező kampányokat, és dinamikus betekintést nyerjen abba, hogyan interagálnak az ügyfelek a márkájával.
A Zoho CRM legjobb funkciói:
- A Zoho platformja könnyen használható, így az új felhasználók is gyorsan elsajátíthatják a kezelését.
- Az e-mail sablonok javítják a kézbesíthetőséget és csökkentik a kiváló tartalom előállításához szükséges időt.
- Tárolja és ossza meg marketingeszközeit, például szerkesztési irányelveket, árlistákat vagy prezentációkat.
- A marketing ROI irányítópult betekintést nyújt az ügyfelek elkötelezettségébe és abba, hogy mely kampányai a legeredményesebbek.
- A CRM-integráció olyan eszközökkel működik együtt, mint a képek tárolására szolgáló webhelyek, a felhőalapú tárolási szolgáltatások és a közösségi média alkalmazások.
A Zoho CRM korlátai:
A listán szereplő egyéb marketingautomatizálási eszközökhöz képest az ára magasabb, de sokkal több funkcióval rendelkezik.
Zoho CRM árak:
- Havi 30 dollártól kezdődik, az add-onok és további funkciók díjai és egyedi árai külön kerülnek felszámításra.
Zoho CRM értékelések és vélemények:
- G2: 4/5 (több mint 2400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)
8. Adobe Campaign
Az Adobe Campaign egy omnichannel marketingplatform, amely támogatja az e-mail automatizálást és a csatornák közötti ügyféladatok elemzését. Használja az e-mail marketing eszközt az ismétlődő feladatok automatizálásához, a tranzakciós kampányok nyomon követéséhez és az ügyfélmunkafolyamatok létrehozásához. ??
Az Adobe Campaign legjobb funkciói:
- Az Adobe Sensei által támogatott AI funkciók előre jelzik, mikor a legjobb időpont az ügyfelek számára, hogy kapcsolatba lépjenek a márkájával, így Ön személyre szabhatja kampányait.
- A többi Adobe eszközzel való natív integrációk vizuálisan vonzó tartalmakat kínáló marketingcsomagot hoznak létre.
- Célzott ügyfelek az értékesítési csatorna minden részén személyre szabással és feladatok automatizálásával
Az Adobe Campaign korlátai:
- Egyes felhasználók több oktatóanyagot szerettek volna látni a különböző funkciókról és integrációkról.
- A kiváló minőségű képek néha lelassíthatják a platformot és a létrehozási folyamatot.
Az Adobe Campaign árai:
- Aktív profilok: A fizetés a 12 hónapos időszakon belüli aktív ügyfélprofilok száma alapján történik.
- Csatornák: Válassza ki és fizessen csak azokért a csatornákért, amelyekre szüksége van.
- Kiegészítők: Vállalatok számára testreszabott megoldás
Adobe Campaign értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
9. Keap
A Keap egy kisvállalkozásoknak készült CRM, amelynek célja, hogy segítsen Önnek jobb marketinget végezni kevesebb idő alatt. Gyűjtsön új potenciális ügyfeleket, tekintse meg az eladások számát, és kövesse nyomon a közleményeket egy kényelmes irányítópulton. Használja az eszközt ügyfelei elérhetőségeinek tárolására, és automatizált e-mailekkel végezzen intelligens utánkövetést a beérkező potenciális ügyfeleknél.
A Keap legjobb funkciói:
- Az automatizálási funkciók összegyűjtik a potenciális ügyfeleket és elindítják a következő lépéseket, így Ön az eredményekre koncentrálhat ahelyett, hogy a munkával lenne elfoglalva.
- A személyre szabott e-mailek úgy hangzanak, mintha Ön írta volna őket, még akkor is, ha valójában a szoftver végezte el a munkát.
- A gondosan összeállított sablonok megkönnyítik a célzott e-mailek elküldését a szegmentált ügyféllistákra.
A Keap korlátai:
- Az árak kapcsolat alapúak, ami megnehezítheti a marketing költségvetés előrejelzését vagy betartását.
- Nincs annyi ingyenes integráció, mint más eszközöknél.
Keap árak:
- Pro: 199 USD/hó
- Max: 289 USD/hó
Keap értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)
Bónusz: Nézze meg a Keap legjobb alternatíváinak listáját
10. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign e-mail marketing automatizálási és CRM előnyöket kínál kis- és nagyvállalatok számára. Használja az eszközt e-mail kampányok automatizálására és a potenciális ügyfelek megfelelő csapattaghoz történő továbbítására. A testreszabható sablonok lehetővé teszik a kommunikáció személyre szabását, miközben időt takarít meg a tényleges tartalom megfogalmazásában. ✍️
Az ActiveCampaign legjobb funkciói:
- Az értékesítési funkciók segítségével kevesebb erőfeszítéssel növelheti a minősített potenciális ügyfelek számát és új ügyfeleket szerezhet.
- Több mint 900 integrációval összekapcsolhatja az adatok platformok közötti átvitelét.
- Az űrlapok és a céloldal-sablonok megkönnyítik az ügyfelek számára, hogy megtalálják márkáját és a vásárláshoz szükséges információkat.
Az ActiveCampaign korlátai:
- A mobilalkalmazás nem kínál teljes funkcionalitást, ezért előfordulhat, hogy nem tud mindent elvégezni, amire szüksége van, ha nincs az asztalánál.
- A felhasználói felület nem mindig intuitív, ami lassíthatja a munkát.
ActiveCampaign árak:
- Plusz: 49 USD/hó
- Professzionális: 149 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
ActiveCampaign értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 10 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)
Egyszerűsítse marketingtevékenységeit a ClickUp segítségével
A legjobb vállalati marketing szoftver az, amely az Ön konkrét üzleti igényeinek megfelel. Akár automatizálást, integrációkat, sablonokat vagy valami mást szeretne, válasszon olyan platformot, amely javítja márkája működését.
Bár a listán szereplő eszközök megbízható megoldások, a ClickUp egyetlen platformot kínál marketing, CRM és egyéb funkciókhoz.
Az all-in-one munkaterület, a feladatok automatizálása és a valós idejű együttműködés funkcióknak köszönhetően minden rendelkezésére áll, ami a sikeres marketingtevékenységhez szükséges. Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma marketingfolyamatait racionalizálni. ?