A 10 legjobb vállalati marketing automatizálási szoftver 2025-ben

Marketingesként a napi munkarendje tele van feladatokkal, a hirdetési kampányok kezelésétől a tartalomkészítésben való együttműködésig. Átnézi az elemzéseket, hogy új projekteket indítson – legyen szó e-mailes marketingkampányokról, potenciális ügyfelek ápolásáról vagy márkaüzenetekkel kapcsolatos tevékenységekről.

A munkafolyamatok racionalizálásához és a legfontosabb feladatokra fordítható idő felszabadításához vállalati marketing szoftverre van szüksége. Ezekkel az eszközökkel szervezet-szintű folyamatot hozhat létre az összes végpontok közötti marketing- és ügyfélkapcsolat-kezelési feladathoz.

Itt bemutatjuk a 10 legjobb vállalati marketingeszközt, amelyekkel maximalizálhatja marketingtevékenységeit. ?

Mit kell keresnie egy vállalati marketing eszközben?

A komplex marketingfolyamatok kezelése az üzleti marketing szoftvereknek köszönhetően könnyebb, mint valaha. A megfelelő platformmal jobban tudsz együttműködni, jobb rálátásod lesz a kampányokra, és hatékonyabban tudsz csapatként dolgozni a céljaid eléréséért. ✨

Keresse meg a következőket az üzleti marketing szoftverében:

Marketing automatizálási megoldások : Közzétehet közösségi média bejegyzéseket vagy : Közzétehet közösségi média bejegyzéseket vagy azonnal ütemezhet feladatokat a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) automatizálásával.

Márkamenedzsment : Kezelje márkáját a digitális eszközök, : Kezelje márkáját a digitális eszközök, márkairányelvek és márkázási anyagok tárolására szolgáló funkciók segítségével.

Ügyféladatok : Szerezzen betekintést a felhasználói útvonalakba egy olyan eszközzel, amely az ügyfelek különböző igényei és érdeklődési körei alapján szegmentálja őket.

Lead generálás : Válasszon beépített lead generáló szoftvert, hogy új közönségeket célozhasson meg.

Költségvetés- és erőforrás-kezelés : Válasszon olyan : Válasszon olyan vállalati projektmenedzsment szoftvert , amely költségvetési funkciókkal rendelkezik, hogy segítsen az erőforrások kezelésében és a tervek betartásában.

Elemzés és jelentések : Marketingesként számokra van szüksége, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. Válasszon olyan szoftvert, amely elemzési funkciókat kínál, és derítse ki, mi működik jól, és mi nem.

Felhasználóbarát felület és integrációk : Csökkentse a tanulási görbét és gyorsabban lépjen fel egy könnyen használható eszközzel.

Valós idejű együttműködés: A vállalati együttműködési eszközök megkönnyítik a teljes csapattal való együttműködést, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

A 10 legjobb vállalati marketing szoftver

Akár a vásárlói útvonal nyomon követésére, akár az A/B tesztelésen keresztüli konverziók növelésére, akár az omnichannel marketing tevékenységek figyelemmel kísérésére keres megoldást, a megfelelő szoftver segíthet a feladat elvégzésében. Íme 10 vállalati marketing szoftver megoldás, amelyet érdemes kipróbálni.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat és iparág számára terveztek, hogy kihasználhassák hatékony marketingeszközeit. Az új ötletek kidolgozásától a közösségi média és e-mail kampányok végrehajtásáig minden munkája egy helyen található!

A ClickUp Docs és Whiteboards funkcióinak köszönhetően valós időben, zökkenőmentesen együttműködhet az összes csapattaggal. Adjon hozzá új ötleteket vagy dokumentáljon a fontos megbeszéléseken elhangzott teendőket, és azonnal ossza meg őket másokkal.

A különböző irányítópultok segítségével gyorsan láthatja az előrehaladást, függetlenül attól, hogy az ügyfélélményt vagy a tartalomkészítési folyamatot követi nyomon. Ezek a nézetek betekintést nyújtanak a határidőkbe és az ütemtervekbe, így a projekt megakadályozása előtt végrehajthatja és alkalmazkodhat az akadályokhoz.

Ráadásul a ClickUp AI írási asszisztens rengeteg időt takarít meg Önnek olyan elengedhetetlen marketing dokumentumok elkészítésében, mint például az esettanulmányok.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Több ezer sablon – beleértve a marketingterv-sablonokat és a tartalomnaptár-sablonokat – megkönnyíti a céljaihoz vezető útiterv elkészítését. Mindegyik különböző nézetekkel és irányítópultokkal rendelkezik, hogy mindig naprakész legyen.

A ClickUp marketingkampány-kezelő sablonja segít a kampányok tervezésétől a végrehajtásig történő kezelésében. Hét különböző nézet típus közül választhat, hogy vizuális áttekintést kapjon mindenről, a költségvetéstől a tartalomnaptárig és a csapatnyomkövetőkig.

A ClickUp legjobb funkciói:

Optimalizálja a teljesítményt az automatizált feladatoknak köszönhetően, amelyek azonnal hozzárendelik a különböző projektlépések határidejét a megfelelő csapattagokhoz.

Az all-in-one munkaterületnek köszönhetően nem kell programok között váltogatnia, hogy elvégezze a munkáját.

A ClickUp AI Writing Assistant gyorsabbá teszi a tartalomkészítést azáltal, hogy új ötleteket generál, megtisztítja a szöveget és különböző csatornákhoz igazítja azt.

A Slack, DropBox, HubSpot és Harvest integrációk hatékonyabbá teszik marketingcsapatának irányítását.

A ClickUp korlátai:

Az AI írási eszköz csak fizetős csomagokban érhető el, és csak egy munkaterületen használható.

A funkciók nagy száma miatt a tanulási görbe magasabb lehet.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Brevo

via Brevo

A Brevo egy marketingplatform, amely a különböző csatornákon, többek között szöveges üzenetek, csevegés és e-mailek révén történő ügyfélkapcsolatok építésére összpontosít. A platform segítségével WhatsApp- és SMS-marketingkampányokat, valamint Facebook-hirdetéseket és e-mailes marketingtevékenységeket hozhat létre.

A beépített lead generáló eszközök, mint például a regisztrációs űrlapok, lehetővé teszik, hogy hatékonyabban kommunikáljon az ügyfelekkel. Ezek az információk segíthetnek a konverziók növelésében és a jobb ügyfélélmény biztosításában. ?

A Brevo legjobb funkciói:

A marketingközpont megkönnyíti márkájának népszerűsítését, a kapcsolatfelvételt az ügyfelekkel és a konverziós arányok növelését minden területen, az e-mailes hírlevelektől a céloldalakig.

A fejlett szegmentálás és a személyre szabott üzenetek lehetővé teszik, hogy marketingstratégiáját különböző célközönségekhez igazítsa.

A sablonok javíthatják az ügyfélszolgálatot az üdvözlő e-mailektől a megszakított kosárra vonatkozó nyomon követésekig terjedő üzenetekkel.

A Brevo korlátai:

Egyes felhasználók az jelentéskészítő eszközt alapszintűnek találták, és külső forrásokkal kellett kiegészíteniük elemzéseiket.

Nincs élő chat ügyfélszolgálat, ezért segítségért e-mailt kell küldenie (vagy telefonálnia, ha üzleti vagy annál magasabb szintű előfizető).

Brevo árak:

Ingyenes

Kezdő csomag: 25 USD/hó

Üzleti: 65 USD/hó

BrevoPlus: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

3. Brandwatch

via Brandwatch

A Brandwatch egy vállalati szintű marketing automatizálási platform, amely összeköti a vállalkozásokat ügyfeleikkel a közösségi médiában. A világ legnagyobb márkái, köztük a Toyota és a Tui is használják, így nem meglepő, hogy ez a szoftver is szerepel a legjobb vállalati marketing szoftverek listáján.

Használja a platformot célközönségének kutatására, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek megfelelnek az igényeiknek. Figyelje a márka említéseit, hogy megtudja, mit mondanak a fogyasztók a vállalkozásáról. Hozzon létre adatközpontú tartalmakat a közösségi média sablonok segítségével, és kövesse nyomon az elkötelezettséget, hogy megtudja, mi működik jól és mi igényel javítást.

A Brandwatch legjobb funkciói:

Használja a kiemelt trendeket olyan tartalom létrehozásához, amely gyors változásokkal jellemezhető környezetben is előtérben tartja márkáját.

Optimalizálja a közösségi média marketing tevékenységét a tartalomnaptár segítségével, amelynek segítségével ütemezheti, figyelemmel kísérheti és jóváhagyhatja a tartalmakat, miközben azok végigfutnak a folyamaton.

Használja a fenyegetések funkciót a márkáját érintő kockázatok figyelemmel kísérésére.

Az all-in-one közösségi beérkező levelek több csatornáról származó üzeneteket gyűjt egy könnyen kezelhető felületen.

A Brandwatch korlátai:

Nincsenek publikálási eszközök, ami azt jelenti, hogy más platformot kell használnia a tartalom közzétételéhez.

Egyes funkciók eleinte bonyolultak, ezért a kezdeti tanulási görbe meredekebb.

Egyes felhasználók szerint az ügyfelek érzelmeinek osztályozása nem mindig volt pontos vagy teljes.

Brandwatch árak:

Fogyasztói intelligencia : Egyedi árazás

Közösségi média kezelés : Egyedi árazás

Influencer marketing: Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

4. Google Campaign Manager 360

a Google Marketing Platformon keresztül

A Google Campaign Manager 360 betekintést nyújt a különböző platformokon megjelenő fizetett hirdetésekbe. Ez a Google marketingplatform más Google nyomkövető és elemző eszközökkel integrálva átfogó menedzsment erőforrást alkot.

Használja a csatornák közötti hirdetéskezelő eszközt a hirdetések nyomon követéséhez, a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a jelentések megtekintéséhez. Iratkozzon fel, hogy marketinggel kapcsolatos információkat kapjon közvetlenül a postaládájába, így mindig a legjobb formájában lehet. ?

A Google Campaign Manager 360 legjobb funkciói:

A mélyreható elemzési és jelentési funkciók egy helyen nyújtanak betekintést az összes fizetett hirdetési kampányba, csatornák szerint.

A gyorsabb adatgyűjtésnek köszönhetően gyorsan reagálhat a változó környezetre, és a népszerű trendek alapján felmérheti a márkaépítéssel kapcsolatos kockázatokat.

A Google Campaign Manager 360 korlátai:

Egyes felhasználók szerint a kezelőfelület kissé nehézkes, ami megnehezíti a használatát.

A platform folyamatosan frissül, ami megváltoztathatja az elrendezést, és megnehezítheti a navigációt.

Google Campaign Manager 360 árak:

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy igényeinek megfelelő egyedi árajánlatot kapjon.

Google Campaign Manager 360 értékelések és vélemények:

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (4+ értékelés)

5. Moosend

via Moosend

A Moosend e-mail marketing és automatizálási szoftvert kínál az e-kereskedelem és a digitális márkák fellendítéséhez. Használja a szoftvert vizuálisan vonzó, személyre szabott tartalmú e-mailek létrehozásához, hogy növelje a megnyitási arányt és a konverziókat. A teljes mértékben testreszabható sablonok lerövidítik a lenyűgöző e-mailek elkészítéséhez szükséges időt, anélkül, hogy a minőség romlana.

Használja a tartalom A/B tesztelését, hogy megtekintse a különböző e-mail kampányok mutatóit a demográfiai adatok alapján. Az e-mail marketing platform listaszegmentálást is kínál, hogy az adatokat ügyféltípusok szerint bontsa.

A Moosend legjobb funkciói:

A Drag-and-Drop hírlevélszerkesztő segítségével gyorsan létrehozhat e-mail tartalmakat.

Az előre elkészített automatizálási sablonok és több mint 100 kiváltó tényező biztosítja, hogy ügyfelei akkor halljanak Önről, amikor szükségük van rá.

Ösztönözze az e-mailes regisztrációkat 6 szerkeszthető űrlap típusával, és célozza meg az ügyfeleket ott, ahol éppen vannak a vásárlási folyamatban.

A lead scoring és egyéb mutatók segítségével megismerheti, mely ügyfelek készek a vásárlásra, és melyek azok, akiknek további kommunikációra van szükségük a konverzióhoz.

A Moosend korlátai:

Bár a felhasználók kedvelik a regisztrációs űrlap sablonokat, egyesek kissé egyszerűnek találták őket.

A felhasználók időnként lassúnak és hibásnak találták a platformot.

Moosend árak:

Ingyenes próba : Minden funkció 30 napig ingyenes

Pro : 9 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak kisvállalkozások és nagy szervezetek számára

Moosend értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

6. Improvado

via Improvado

Az Improvado egy marketingautomatizálási megoldás, amely egyszerűsíti a jelentéstételt és mélyebb betekintést nyújt az ügyfélmutatókba. Használja ki ezeket az adatokat a projekt erőforrásainak kezeléséhez, hogy azonosítsa, mely kampányok hoznak jobb megtérülést. Ezután az erőforrásokat a teljesítmény növelésére fordíthatja.

A műszerfal sablonok segítségével könnyen nyomon követheti felhasználói tevékenységét. Minden műszerfal testreszabható, így csak a szükséges információkat követheti nyomon, a többit pedig figyelmen kívül hagyhatja. ?

Az Improvado legjobb funkciói:

Több mint 33 000 adatdimenzió ad részletes betekintést az ügyfél útjába.

Az automatizált jelentések könnyen beilleszthetők a prezentációkba, hogy az egész csapat megismerhesse a részleteket.

Több tucat integráció, beleértve a Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising és Google Ads szolgáltatásokat.

Az Improvado korlátai:

Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak voltak, különösen nagyobb cégek, például SEO-ügynökségek esetében.

Az árak megfizethetetlenek lehetnek, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Improvado árak:

Foglaljon 30 perces telefonos időpontot az értékesítési részleggel, hogy személyre szabott árajánlatot kapjon a szükséges funkciókra.

Improvado értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

7. Zoho CRM

via Zoho

A Zoho a világ egyik legnagyobb ügyféladat-szolgáltatója. Felhőalapú szoftvereit minden területen használják, az értékesítéstől és a pénzügyektől a jogi és biztonsági IT-menedzsmentig. Az olyan vállalati marketingplatformok, mint a Zoho Marketing Plus, az automatizált munkafolyamatok és az egységes marketingtevékenységek megoldását jelentik.

Könnyedén lépjen kapcsolatba közönségével a különböző platformokon, kapjon azonnali értesítést, amikor az ügyfelek felveszik Önnel a kapcsolatot, és készítsen e-mail kampányokat perceken belül. Használja az elemzéseket, hogy megtalálja a legjobb ROI-val rendelkező kampányokat, és dinamikus betekintést nyerjen abba, hogyan interagálnak az ügyfelek a márkájával.

A Zoho CRM legjobb funkciói:

A Zoho platformja könnyen használható, így az új felhasználók is gyorsan elsajátíthatják a kezelését.

Az e-mail sablonok javítják a kézbesíthetőséget és csökkentik a kiváló tartalom előállításához szükséges időt.

Tárolja és ossza meg marketingeszközeit, például szerkesztési irányelveket, árlistákat vagy prezentációkat.

A marketing ROI irányítópult betekintést nyújt az ügyfelek elkötelezettségébe és abba, hogy mely kampányai a legeredményesebbek.

A CRM-integráció olyan eszközökkel működik együtt, mint a képek tárolására szolgáló webhelyek, a felhőalapú tárolási szolgáltatások és a közösségi média alkalmazások.

A Zoho CRM korlátai:

A listán szereplő egyéb marketingautomatizálási eszközökhöz képest az ára magasabb, de sokkal több funkcióval rendelkezik.

Zoho CRM árak:

Havi 30 dollártól kezdődik, az add-onok és további funkciók díjai és egyedi árai külön kerülnek felszámításra.

Zoho CRM értékelések és vélemények:

G2 : 4/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

8. Adobe Campaign

az Adobe Campaign segítségével

Az Adobe Campaign egy omnichannel marketingplatform, amely támogatja az e-mail automatizálást és a csatornák közötti ügyféladatok elemzését. Használja az e-mail marketing eszközt az ismétlődő feladatok automatizálásához, a tranzakciós kampányok nyomon követéséhez és az ügyfélmunkafolyamatok létrehozásához. ?‍?

Az Adobe Campaign legjobb funkciói:

Az Adobe Sensei által támogatott AI funkciók előre jelzik, mikor a legjobb időpont az ügyfelek számára, hogy kapcsolatba lépjenek a márkájával, így Ön személyre szabhatja kampányait.

A többi Adobe eszközzel való natív integrációk vizuálisan vonzó tartalmakat kínáló marketingcsomagot hoznak létre.

Célzott ügyfelek az értékesítési csatorna minden részén személyre szabással és feladatok automatizálásával

Az Adobe Campaign korlátai:

Egyes felhasználók több oktatóanyagot szerettek volna látni a különböző funkciókról és integrációkról.

A kiváló minőségű képek néha lelassíthatják a platformot és a létrehozási folyamatot.

Az Adobe Campaign árai:

Aktív profilok : A fizetés a 12 hónapos időszakon belüli aktív ügyfélprofilok száma alapján történik.

Csatornák : Válassza ki és fizessen csak azokért a csatornákért, amelyekre szüksége van.

Kiegészítők: Vállalatok számára testreszabott megoldás

Adobe Campaign értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

9. Keap

via Keap

A Keap egy kisvállalkozásoknak készült CRM, amelynek célja, hogy segítsen Önnek jobb marketinget végezni kevesebb idő alatt. Gyűjtsön új potenciális ügyfeleket, tekintse meg az eladások számát, és kövesse nyomon a közleményeket egy kényelmes irányítópulton. Használja az eszközt ügyfelei elérhetőségeinek tárolására, és automatizált e-mailekkel végezzen intelligens utánkövetést a beérkező potenciális ügyfeleknél.

A Keap legjobb funkciói:

Az automatizálási funkciók összegyűjtik a potenciális ügyfeleket és elindítják a következő lépéseket, így Ön az eredményekre koncentrálhat ahelyett, hogy a munkával lenne elfoglalva.

A személyre szabott e-mailek úgy hangzanak, mintha Ön írta volna őket, még akkor is, ha valójában a szoftver végezte el a munkát.

A gondosan összeállított sablonok megkönnyítik a célzott e-mailek elküldését a szegmentált ügyféllistákra.

A Keap korlátai:

Az árak kapcsolat alapúak, ami megnehezítheti a marketing költségvetés előrejelzését vagy betartását.

Nincs annyi ingyenes integráció, mint más eszközöknél.

Keap árak:

Pro : 199 USD/hó

Max: 289 USD/hó

Keap értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a Keap legjobb alternatíváinak listáját

10. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign e-mail marketing automatizálási és CRM előnyöket kínál kis- és nagyvállalatok számára. Használja az eszközt e-mail kampányok automatizálására és a potenciális ügyfelek megfelelő csapattaghoz történő továbbítására. A testreszabható sablonok lehetővé teszik a kommunikáció személyre szabását, miközben időt takarít meg a tényleges tartalom megfogalmazásában. ✍️

Az ActiveCampaign legjobb funkciói:

Az értékesítési funkciók segítségével kevesebb erőfeszítéssel növelheti a minősített potenciális ügyfelek számát és új ügyfeleket szerezhet.

Több mint 900 integrációval összekapcsolhatja az adatok platformok közötti átvitelét.

Az űrlapok és a céloldal-sablonok megkönnyítik az ügyfelek számára, hogy megtalálják márkáját és a vásárláshoz szükséges információkat.

Az ActiveCampaign korlátai:

A mobilalkalmazás nem kínál teljes funkcionalitást, ezért előfordulhat, hogy nem tud mindent elvégezni, amire szüksége van, ha nincs az asztalánál.

A felhasználói felület nem mindig intuitív, ami lassíthatja a munkát.

ActiveCampaign árak:

Plusz : 49 USD/hó

Professzionális : 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ActiveCampaign értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Egyszerűsítse marketingtevékenységeit a ClickUp segítségével

A legjobb vállalati marketing szoftver az, amely az Ön konkrét üzleti igényeinek megfelel. Akár automatizálást, integrációkat, sablonokat vagy valami mást szeretne, válasszon olyan platformot, amely javítja márkája működését.

Bár a listán szereplő eszközök megbízható megoldások, a ClickUp egyetlen platformot kínál marketing, CRM és egyéb funkciókhoz.

Az all-in-one munkaterület, a feladatok automatizálása és a valós idejű együttműködés funkcióknak köszönhetően minden rendelkezésére áll, ami a sikeres marketingtevékenységhez szükséges. Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma marketingfolyamatait racionalizálni. ?