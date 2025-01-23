9 ROI-sablon a hozamok nyomon követéséhez Excelben és ClickUpban

A ROI, vagyis a befektetés megtérülése az üzleti célú tevékenységek jövedelmezőségének nyomon követésére szolgáló legfontosabb mutató. Lényege, hogy százalékban kifejezve meghatározza, mennyit hoz egy projekt a költségeihez képest. A negatív ROI azt jelenti, hogy a vállalkozás veszteséges.

Bár a ROI-számítások meglehetősen egyszerűek, a vállalati világban óriási jelentőséggel bírnak. A projektek folytatásáról vagy elvetéséről szóló döntések ezeken a számokon alapulnak.

Nehéznek tűnik? Éppen ezért van szüksége a megfelelő ROI-sablonokra, hogy kezelni tudja vállalata portfólióját és optimalizálja tőkeallokációs stratégiáját.

Összeállítottunk egy listát a legkifinomultabb ROI-sablonokról, amelyekkel kezelheti az értékesítést és a befektetéseket, valamint adat alapú döntéseket hozhat a végső eredmény maximalizálása érdekében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló 📊 Maximalizálja hozamát! Fedezze fel a marketing, értékesítés, projektek és befektetések területén használható legjobb ROI-sablonokat, amelyek mind a jövedelmezőség nyomon követésére, mérésére és növelésére szolgálnak: ClickUp ROI-sablon

ClickUp ROI jutaléklap sablon

ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

ClickUp értékesítési folyamat sablon

ClickUp ingatlan akcióterv sablon

ClickUp értékesítési KPI sablon

Marketing ROI sablon a SlideTeam-től

PowerPoint ROI-nyomonkövetési jelentés sablon a SlideTeam-től

Excel ROI sablon a 365FinancialAnalyst-tól

Mi az a ROI-sablon?

Mielőtt rátérnénk a sablonokra, frissítsük fel matematikai szempontból a ROI-val kapcsolatos ismereteinket. A befektetés megtérülése lényegében azt mutatja, hogy egy projektbe vagy tevékenységbe történő befektetésünk milyen mértékben nőtt vagy csökkent. Íme egy ROI-egyenlet:

Befektetés megtérülése (ROI) = (teljes árbevétel – befektetési költség) ÷ befektetési költség

Minden üzleti tevékenység relevanciája a hozamra vezethető vissza, ezért van szüksége egy sablonra, amely strukturálja a nettó jövedelem módszerét.

A ROI-sablon egy pénzügyi elemző eszköz, amely projektmenedzserek és stratégiai vezetők számára készült. Központosítja a folyamatban lévő és tervezett projektek adatait, így betekintést nyújt a következőkre:

A legértékesebb projektek

Negatív/alacsony ROI miatt elvetendő projektek

Jövedelmező befektetési lehetőségek

A projektek több forrást (tőkét) kötnek le, mint kellene

A vállalat általános pénzügyi helyzete

Ez a sablon keretet biztosít a ROI tervezéséhez, kiszámításához és bemutatásához a belső érdekelt felek számára. További funkciókkal is rendelkezhet, amelyekkel célokat lehet kitűzni, a ROI-t növelő tevékenységeket felvázolni, az értékesítési mutatókat nyomon követni, a projekteket és feladatokat fontossági sorrendbe állítani, vagy előrejelzéseket készíteni.

Mi jellemzi egy jó ROI-sablont?

A szükséges ROI-sablon típusa a céljától függ, attól, hogy egyetlen projektet elemzi, többet hasonlít össze, vagy vállalati szintű portfóliót hoz létre. Ahhoz azonban, hogy a sablon hatékony legyen, rendelkeznie kell bizonyos kulcsfontosságú jellemzőkkel, például:

Testreszabhatóság : Lehetővé kell tennie a különböző szakaszok szerkesztését és testreszabását a ROI kiszámításához és a teljes költség nyomon követéséhez. Például sok sablon lehetővé teszi a célok testreszabását az : Lehetővé kell tennie a különböző szakaszok szerkesztését és testreszabását a ROI kiszámításához és a teljes költség nyomon követéséhez. Például sok sablon lehetővé teszi a célok testreszabását az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) keretrendszer segítségével.

Vizuális vonzerő : Képek, táblázatok és grafikonok hozzáadásával vizuálisan is bemutathatja a ROI-t, és megkönnyítheti az összehasonlítást.

Világos felépítés : A legjobb ROI-sablonok rendezett szakaszokból állnak, amelyek lehetővé teszik a legfontosabb információk befogadását az : A legjobb ROI-sablonok rendezett szakaszokból állnak, amelyek lehetővé teszik a legfontosabb információk befogadását az árlistán.

Sokoldalúság és skálázhatóság : Bár a ROI-sablonok általában nem egy adott iparágra vonatkoznak, könnyen alkalmazkodniuk kell a különböző típusú és méretű befektetések, kiadások, projektek vagy bevételi források ábrázolásához.

Együttműködési lehetőségek: Támogatnia kell a stratégiai csapatával való valós idejű áttekintéseket és brainstorming üléseket.

9 ROI-sablon Excelben és ClickUpban

Az interneten több ROI-kalkulátor is található, de a vállalat cash flow-jának meghatározásához alkalmas, elemzésre alkalmas sablonok száma meglehetősen csekély.

A különböző üzleti célokat szem előtt tartva kiválasztottunk nyolc, a leghatékonyabb ROI-sablont a projektek és üzleti folyamatok értékeléséhez és összehasonlításához. Sablonjaink nagy része a ClickUp -tól származik — ezek teljesen ingyenesek és a legtöbb felhasználási esetre alkalmasak. A ClickUp-on kívüli opciók fizetősök lehetnek.

Vessünk bele, és készítsük fel vállalkozását a növekedésre!

1. ClickUp ROI-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ROI-sablon

Minden méretű vállalkozás számára tervezett, átfogó ClickUp ROI sablon segítségével nyomon követheti és előre jelezheti összes befektetésének megtérülését. A sablon minden részletet figyelembe vesz, a kezdeti költségektől és bevételektől a folyamatos kiadásokig és a potenciális nyereségig.

Ha a sablonba beírja az adatokat, például a projekt költségeit, a várható bevételt és a projekt időtartamát, akkor pontos ROI-számítást kaphat, amely tiszta, könnyen érthető formátumban jelenik meg.

A sablon lehetővé teszi több befektetés összehasonlítását is, ami rendkívül kényelmes, ha vállalatának több bevételi csatornája van, amelyeket szeretne alaposan megvizsgálni.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a beruházásokat, és hatékonyan számolja ki azok megtérülését!

Hasonlítsa össze több projektet egymás mellett

Hozzon adat alapú döntéseket a jövőbeli beruházásokról

A ClickUp robusztus funkcióival zökkenőmentesen integrálhatja a munkafolyamatába. Akár meg szeretné osztani a csapatával, akár egy feladathoz szeretné csatolni, akár a megjelenését szeretné módosítani, minden csak egy kattintásra van!

2. ClickUp ROI jutaléklap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ROI jutaléklap sablon

Első választásunk a ClickUp ROI jutalék táblázat sablon — ideális az értékesítési csapat ROI-jának és az egyes tagok jutalékaira fordított összegek áttekintéséhez!

Ez a sablon segít nyomon követni a különböző értékesítési csapatok és az egyes tagok által szerzett jutalékokat. Ez egy olyan eszköz, amely az eladott egységek számához viszonyítva kiszámítja a jutalékokat.

A sablon használatának megkezdéséhez célszerű szem előtt tartani egy ROI-tartományt, például 25–30%. Egyszerűtől bonyolultig bármilyen jutalékstruktúrát bevihet a sablonba, és biztosíthatja, hogy mindenki méltányos ellentételezést kapjon a befektetett munkáért. A jelenlegi piaci trendek alapján módosítsa a jutalékok mértékét, amennyiben a ROI nem csökken a kívánt szint alá.

A sablon egyik legértékesebb tulajdonsága, hogy a csapat tagjai tapasztalatuk vagy teljesítményük alapján különböző jutalékokat kaphatnak.

Íme néhány praktikus dolog, amit ezzel a sablonnal tehet:

ClickUp Goals minden értékesítőnek, és kövesse nyomon teljesítményüket (a célokat tartsa reális szinten, hogy ne demotiválja csapatát). Testreszabhatja a teljes jutalékra vagy a ROI-ra vonatkozó képleteket. Állítson fel mérföldköveket, és ösztönözze a csapat tagjait azok elérésére. Havonta vagy negyedévente adjon visszajelzést értékesítési csapatának. Készítsen költségvetési előrejelzéseket a legfrissebb értékesítési jelentések alapján.

A sablon használata nem is lehetne egyszerűbb: csak adja meg az egyes értékesítők nevét, valamint a releváns információkat, például a csapat besorolását és a jutalékstruktúrát. Kövesse nyomon az adatokat a Csapatonkénti jutalék és a Területenkénti jutalék nézetekben.

3. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Az értékesítés állandó változásai miatt nehéz lehet az átlagos ROI fenntartása. Szerencsére a ClickUp Sales Tracker sablon segítségével stabilizálhatja a ROI-t a folyamatosan változó értékesítési folyamatok közepette. Ez a sablon számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek Önnek:

Szerezzen pontos, valós idejű információkat az értékesítési munkafolyamat minden változó aspektusáról.

Személyre szabott tervek és hatékony OKR-ek a célok eléréséhez

Teszteljen különböző értékesítési technikákat

Kövesse nyomon az elért és elmulasztott célokat

Ha hatékonyan szeretné használni ezt a sablont, csak annyit kell tennie, hogy a megfelelő adatokat beírja a megadott egyéni mezőkbe. Szinte bármiről adhat meg információkat – a Terméktípustól és a Nyereségcéloktól a Visszatérítések számáig.

Csapatának teljesítménye alapján kiszámíthatja a termékek vagy időszaki bontásban a ROI-t. Próbálja ki a sablonok nézetét, hogy áttekinthetőbb képet kapjon.

Például a Havi értékesítési volumen nézet bemutatja az egyes hónapok teljes értékesítését, segítve Önt a minták azonosításában és a jövőbeli értékesítés előrejelzésében. Vagy használhatja a Termékenkénti értékesítési volumen nézetet, és felfedezheti legnépszerűbb termékeinek ROI-minőségét.

Az értékesítés nyomon követése önállóan megterhelő feladat lehet, különösen, ha vállalata havonta több ezer egységet értékesít. Ezzel a sablonnal ez nem jelent problémát – kiváló funkciókat kínál a csapattagokkal való együttműködéshez és a feladatok delegálásához.

A ClickUp gazdag testreszabási lehetőségeinek köszönhetően pedig olyan értékesítési nyomkövetőt hozhat létre, amely tökéletesen illeszkedik a vállalatához!

4. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési folyamat sablon

A potenciális ügyfelek nyomon követése minden vállalkozás számára elsődleges fontosságú. De legyünk őszinték, a potenciális ügyfelek, a konverziók és az ügyfélutak 24 órás figyelemmel kísérése nem könnyű feladat.

Egy apró figyelmetlenség is a vevők bizalmának elvesztéséhez vezethet, ami végső soron rontja a ROI-t. De a ClickUp értékesítési folyamat sablonjának köszönhetően nap mint nap szigorúan figyelemmel kísérheti az értékesítési folyamatot!

A sablon számos praktikus funkcióval rendelkezik, amelyekkel javíthatja ügyfélkezelését. Többféle nézet és gondosan megtervezett szakaszok segítségével áttekintheti az értékesítési folyamatot az elejétől a végéig – felülvizsgálhatja, rangsorolhatja és kezelheti a potenciális ügyfeleket egy drag-and-drop felületen.

Ez a sablon két részre oszlik:

Pipeline menedzsment Fiókkezelés

Mindkét rész mélyreható betekintést nyújt az értékesítési folyamatokba.

A jövőbeli értékesítések és ROI-k nagy pontosságú előrejelzéséhez javasoljuk, hogy bontsa kisebb szakaszokra a folyamatot, például potenciális ügyfelek minősítése, kapcsolatfelvétel, tárgyalás és üzletkötés. Rendeljen feladatokat a tagoknak az egyes szakaszokban, és határozza meg a felelősségi köröket a folyamatban.

A fiókkezelés lényege az ügyfelek nyomon követése, a visszajelzések és szolgáltatási kérések kezelése, valamint a fejlesztésre szoruló területek azonosítása. Adjon hozzá egyedi státuszokat és utolsó kapcsolatfelvétel attribútumokat minden ügyfélhez, hogy CRM-munkafolyamatai következetesek és produktívak legyenek!

Bosszantja, hogy minden nap manuálisan kell módosítania a sablont? Ne aggódjon! Ez a sablon három ClickUp automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek automatikusan frissítik a listákat és a megbízottakat.

5. ClickUp ingatlan akcióterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ingatlan akcióterv sablon

A ClickUp ingatlanügyi cselekvési terv sablonja lehet, hogy az egyetlen iparág-specifikus lehetőség a listánkon, de higgyen nekünk, amikor azt mondjuk, hogy bármilyen piaci résszel kapcsolatos pénzügyi előrejelzések készítésében segíthet.

Ez a sablon ingatlanügynökök és ingatlankezelők számára készült. Lehetővé teszi a feladatok szervezését és prioritásainak meghatározását napi cselekvési tervek segítségével, így segítve a befektetési útiterv elkészítését és az ingatlanok ROI-k alapján történő összehasonlítását.

Ez a sablon alapvetően a ROI növelését célzó potenciális befektetési lehetőségek felkutatásáról szól. Jövedelmezőség-alapú összehasonlító funkciói sokoldalú ROI-elemző eszközzé teszik bármely projekt vagy portfólió számára.

Így használhatja a sablont befektetései növekedésének mérésére:

Határozzon meg mérhető célokat: Jegyezze fel a célzott nyereséget és Jegyezze fel a célzott nyereséget és a siker mérésének legfontosabb mutatóit A ClickUp Docs segítségével nyilvántarthatja az adatokat. Határozza meg befektetéseit: Adjon meg egységes részleteket minden befektetési lehetőségéről, hogy megkönnyítse az összehasonlítást. ROI-előrejelzéseket készíthet minden vagy bizonyos projektekre vonatkozóan. Készítsen egymás melletti ROI-összehasonlításokat: Használja ki a ROI-adatokat, hogy kiválassza a befektetésre érdemes projekteket.

Ez azonban csak egy durva vázlat, mivel több tucat folyamat áll Ön és a kívánt ROI között. Ne feledje azonban, hogy ez egy cselekvési terv sablon, amely segít Önnek egy részletes terv kidolgozásában a hozam hosszú távú növelése érdekében. 🤑

6. ClickUp értékesítési KPI sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési KPI sablon

Ahhoz, hogy megértsd és növelhesd a ROI-t, először különböző szempontokból elemeznie kell az értékesítési mutatókat. A ClickUp Sales KPI Template egy központi platformot biztosít a csapat teljesítményének méréséhez és a bevételi potenciál növelésére irányuló tervek kidolgozásához! 📈

A sablon három szakaszban mutatja be az értékesítési KPI-ket:

Heti jelentés Havi jelentés Havi bevételi táblázat (Kanban-stílusú kijelző, amely egy hónap heti eladásait mutatja)

A sablon 15 egyéni mezőt tartalmaz, amelyek olyan mutatókat jelenítenek meg, mint az eladások száma, a teljes árbevétel, az upsell-kísérletek száma, a sikeres upsell-ek száma és az árajánlatok száma.

Egyes mutatókat szeretne megvizsgálni? Szűrők segítségével rendezheti a mezőket, és fókuszált jelentéseket nettó nyereségadatokkal készíthet minden héten vagy hónapban.

Ez a sablon nemcsak a ROI nyomon követésében segít, hanem számos együttműködési és testreszabási eszközt is kínál. Színkódokkal jelölheti a szakaszokat, oszlopokkal játszhat, és egyedi elrendezéseket hozhat létre, hogy a releváns KPI-k egy pillanat alatt áttekinthetők legyenek.

7. Marketing ROI sablon a SlideTeam-től

Mutassa be marketingtevékenységeinek megtérülését, és kövesse nyomon kampányai sikerét!

Az egyik leggyorsabb módja annak, hogy minél több ember halljon a vállalatáról, a marketingtartalmak és marketingkampányok, legyenek azok e-mailek, közösségi média hirdetések, szórólapok vagy óriásplakátok. De vajon pénzt fektetne marketingprojektekbe anélkül, hogy kiszámítaná a ROI-t?

A marketingre szabott ROI-sablon segít előre jelezni erőfeszítéseinek sikerét azáltal, hogy becsüli a relatív kiadások jövedelmezőségét. Ezzel lehet megtervezni vagy igazolni a marketingköltségeket, mint például a hirdetések, ügyfél-felmérések, ügynökségi díjak és a személyzet bére.

Használja a SlideTeam marketing ROI sablonját, és készítsen tökéletes vizuális ábrázolást korábbi vagy jövőbeli kampányairól az érdekelt felek számára. Ez a PowerPoint sablon 100%-ban szerkeszthető diákkal, egyedi ikonokkal és alakzatokkal rendelkezik.

Az alapértelmezett diák előre meghatározott elemeket tartalmaznak, de marketingcsapatának feladata, hogy azokat a közönség és a márka igényei szerint módosítsa. Testreszabhatja a színeket és a betűtípusokat, valamint párbeszédpaneleket adhat hozzá, hogy a prezentáció az első alkalommal megtekintők számára is könnyen érthető legyen.

Ez a sablon elsősorban akkor hasznos, ha terveit a vezetőségnek vagy a számviteli csapatnak szeretné bemutatni a költségvetési megbeszéléseken.

8. PowerPoint ROI-követési jelentés sablon a SlideTeam-től

A SlideTeam PowerPoint ROI-követési jelentés sablonjával ábrázolhatja a ROI részleteit.

A ROI kiszámítása nem nagy ügy, de az adatok koherens bemutatása a nagyközönség számára nehéz feladat. A legtöbb esetben a legnagyobb akadályt az jelenti, hogy a számokat olyan embereknek kell közölni, akik nem rendelkeznek pénzügyi vagy számviteli háttérrel.

A SlideTeam PowerPoint ROI-követési jelentés sablonja megoldja ezt a problémát. Egyszerű táblázatos szerkezete a számadatok alapjait mutatja be anélkül, hogy túlterhelné a közönséget. Egyetlen ablakban felsorolhatja a befektetés költségét és a generált bevételt, és összekapcsolhatja őket a ROI értékével!

A nyereségszámok bemutatása még nagyobb kihívást jelenthet, ha több befektetést is bemutat, ami gyakran előfordul. Ezzel a sablonnal azonban bőven elegendő hely áll rendelkezésére több befektetés vázlatos bemutatásához és összehasonlító jelentések készítéséhez.

A sablon egyik legjelentősebb előnye a felhasználóbarát jellege. Mivel PowerPoint-sablonról van szó, a legtöbb felhasználó élvezi az általa nyújtott ismerős érzést.

A sablon minden eleme testreszabható – szakaszokat adhat hozzá vagy törölhet, színeket változtathat, vagy ikonokat és szimbólumokat használhat, hogy prezentációját egyedi jelleggel ruházza fel!

9. Excel ROI sablon a 365FinancialAnalyst-tól

Számítsa ki a ROI-t a 365FinancialAnalyst Template Excel ROI sablonjával.

Ha csak egy ROI-kalkulátorra van szüksége rendkívül bonyolult befektetésekhez vagy projektekhez, akkor a 365FinancialAnalyst Excel ROI-sablonja pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Ez az Excel-sablon bonyolult ROI-számításokhoz lett kialakítva, amelyek különböző változóktól függenek, például az értékesítési csapat jutalékaitól, az adóktól és az osztalékhozamoktól. Ilyen munkaigényes, hibalehetőségekkel járó számításokat manuálisan nem lehet elvégezni.

Egy apró hiba torz képet festhet vállalatának pénzügyi helyzetéről. Ennek eredményeként rossz döntéseket hozhat, és károsíthatja vállalkozását.

Ez az ingyenes ROI Excel táblázat sablon a számítások egyszerűsítését szolgálja. Meghatározott képleteket tartalmaz a helyes megtérülési arány kiszámításához, miután figyelembe vette az összes változót – Önnek csak be kell írnia az adatokat a szükséges cellákba.

A sablon a funkcionalitást helyezi előtérbe az esztétika helyett, ezért ne számítson testreszabási vagy együttműködési funkciókra.

Mérje meg vállalatának jövedelmezőségét a ROI-sablonokkal

A ROI-sablonok értékes eszközök a vállalat jövedelmezőségének meghatározásához. Ezeknek a sablonoknak a segítségével könnyen és pontosan nyomon követheti befektetéseit, mérheti azok hozamát, és végül megalapozott pénzügyi döntéseket hozhat.

Ne feledje, hogy a vállalat jövedelmezőségének növelésének kulcsa a következetes nyomon követés és elemzés. A ROI-sablonok útmutatóként szolgálhatnak ebben a folyamatban, segítve Önt a komplex üzleti pénzügyek világában való eligazodásban.

Hozzon létre egy ingyenes ClickUp fiókot, és szervezze meg az összes munkáját egy helyen!