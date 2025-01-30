A 8 legjobb útvonaltervező szoftver (funkciók, árak)

Emlékszik, hogy a Jumanji című film szereplői hogyan követték a térképet, hogy megnyerjék a játékot?

Nos, a fejlesztőcsapatoknak is követniük kell egy tervet, hogy legyőzzék versenytársaikat és megnyerjék a részvényeseiket. Bár a Jumanji csapata fizikai térképre támaszkodott, ez nem elég a magas színvonalú termék- és projektcsapatok számára.

És itt jönnek képbe a terméktervező szoftverek, szó szerint.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a roadmap szoftver, és kiemeljük a nyolc legjobb roadmapping eszközt, amelyekkel túlélheti a termékfejlesztés minden szintjét. 🎮

Dobpergés

Üdvözöljük a dzsungelben! 🌴

Mi az az útiterv-szoftver?

Mielőtt belevágnánk a terméktervező szoftverek bemutatásába, nézzük meg, mi is az a termékterv.

A termékfejlesztési útvonaltervezés segít a csapatoknak megjeleníteni a fejlesztési folyamatot, hogy új termékeket vagy projekteket fejlesszenek, vagy a meglévőket fejlesszék.

Mind a termékmenedzserek, mind a projektmenedzserek az útitervekre támaszkodnak a vállalat jövőképének kommunikálásához. Így az agilis csapata összehangolhatja céljait az átfogó célkitűzéssel.

De egy kiváló termék létrehozása és a megfelelő termékfunkciók kiadása rendkívül bonyolult feladat lehet.

Valószínűleg nehezebb, mint megnyerni egy Jumanji-játékot.

Vizuális útiterv nélkül a csapatok a mély vízbe kerülnek, és fogalmuk sincs arról, hogy mit kell tudnia a terméknek, különösen a végfelhasználó számára.

Így fogja érezni magát a csapata:

Szerencsére a termékútiterv-eszközök ügyfélközpontú funkciókkal rendelkeznek, mint például az ügyfélportálok és az űrlapnézetek, amelyek segítenek a sikeres termékek bevezetésében.

A terméktervező szoftverek segítenek a csapatoknak a határidők kezelésében, a gyakorlati mérföldkövek meghatározásában, az akadályok (például az avatar gyengeségei 😉) eltávolításában és az előrehaladás nyomon követésében.

Részletesebb útmutatóra van szüksége a roadmappinghez?

Látogasson el a útiterv-készítés végső útmutatójához, és ismerje meg az útiterveket a projektmenedzsmentben.

Most, hogy ezt tisztáztuk, nézzük meg a játék legfontosabb szereplőit:

A 8 legjobb útvonaltervező szoftver

Íme a nyolc legjobb útvonaltervező eszköz:

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és terméktervezési eszköz, amelyet szuperproduktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban egyaránt.

A ClickUp segítségével csapata a feladatfüggőségeket felhasználva hatékonyan tervezheti meg termékének útitervét. Ezenkívül a Goals segítségével csapata ünnepelheti a nagy sikereket, például egy elveszett játékos megmentését.

Íme, miért a ClickUp a legjobb útvonaltervező szoftver:

Szüksége van néhány játék tippre?

Így használják a ClickUp termékmenedzserek a ClickUp-ot !

A ClickUp előnyei

Igen, ez az utolsó neked szól, Bethany.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet

Vessen egy pillantást a ClickUp nyilvános útitervére, hogy megnézze, hogyan javítjuk ki az ilyen kisebb hátrányokat.

Ne felejtse el felfedezni az izgalmas funkciók kincsesládáját, amelyet ez az ingyenes termékmenedzsment szoftver kínál Önnek.

A ClickUp számos, az Ön igényeinek megfelelő árazási csomagot kínál, többek között:

Örökre ingyenes csomag : Korlátlan számú tag Korlátlan számú feladat Adatvédelem és megosztás És még sok más

Korlátlan csomag (5 USD/hó/tag): Minden „ingyenes” funkció Korlátlan lista, tábla és naptár nézetek Egyéni mezők Célok Korlátlan irányítópultok És még sok más

Üzleti terv (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Sprint Automations Idővonal nézet Személyes nézetek Jelentések (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Sprint Automations Idővonal nézet Személyes nézetek Jelentések Gantt-diagramok Mérföldkövek És még sok más

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés) 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Aha!

Aha! egy terméktervező szoftver, amely segít a különböző csapatoknak központosítani az ügyfelek visszajelzéseit, kidolgozni a termékstratégiát és rangsorolni a funkciókat.

Sajnos ez a roadmap szoftver nem teszi lehetővé a PDF-ek megjegyzéssel ellátását, ami megnehezíti a csapat tagokkal és más projektben érdekelt felekkel való együttműködést.

Mi sem tudjuk.

Főbb funkciók

Javítsa ügyfelei felhasználói élményét felhasználói történetekkel

Tudja meg, mit szeretnének az ügyfelei egy egyedi ötletportálon keresztül.

Egy tervezőtábla, amely segít a termék tulajdonosának a termék hátralékának kezelésében és a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában.

Munkafolyamat-tábla nézet a projekt útiterv előrehaladásának nyomon követéséhez

Előnyök

Testreszabhatja munkafolyamatát egyéni mezők és állapotok segítségével.

Kössön össze egymással a kapcsolódó feladatokat a feladatfüggőségek segítségével.

Készítsen termékmaketteket, és kérjen visszajelzést több csapattól.

Korlátozások

A teendők egyszerre csak egy személynek rendelhetők hozzá.

Nincs gondolattérkép a termékötletekhez

Drága árazási tervek

Árak

Az Aha! két árazási lehetőséget kínál:

Startup csomag Jelentős kedvezménnyel rendelkező csomag öt felhasználó számára 12 hónapos kedvezményes ár 40 perces legjobb gyakorlatokról szóló előadás És még sok más

Prémium csomag (74 USD/felhasználó/hónap): Átfogó stratégia kidolgozása Különböző útitervek készítése Tervek készítése A munkák fontossági sorrendbe állítása És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Hasonlítsa össze a Jira és az Aha! szoftvereket!

3. Productboard

A Productboard egy online roadmap eszköz, amely az ügyfelek igényeit helyezi előtérbe. Ha például ügyfelei a Jumanji társasjátékot szeretnék a konzol verzió helyett, ez az együttműködési eszköz segít megvalósítani ügyfelei kívánságait.

De vigyázzon, mit kíván! 👀

Főbb funkciók

Készítsen stratégiai útitervet részletes kiadási tervekkel

Csoportosítsa a termék funkcióit kiadás, sprint, távlatok és egyéb szempontok szerint.

Csökkentse a kockázatokat a funkciók függőségeinek segítségével

Tervezze meg a fontos projektmérföldköveket idővonal alapú útitervekkel

Előnyök

Tegye egy helyre az összes ügyfélszolgálati jegyet, Slack üzenetet, értékesítési beszélgetést és egyebeket.

Osztályozza a termékötleteket, kéréseket és visszajelzéseket, hogy azok a megfelelő termékcsapathoz kerüljenek.

Szinkronizálja olyan termékfejlesztő eszközökkel, mint a Jira , a GitHub, az Azure DevOps és mások.

Korlátozások

Nincs elérhető mobilalkalmazás

Drága árazási tervek

Nem integrálható olyan hatékony szoftverekkel, mint a Zoom , a GitLab és a Bitbucket.

Árak

A Productboard három árazási tervet kínál:

Essentials (25 USD/alkotó havonta): Testreszabott útitervek létrehozása és megosztása Termékcsapatok tervezése és összehangolása Útitervek szinkronizálása fejlesztési eszközökkel előre elkészített integrációk segítségével Oszlopalapú és idővonalas útitervek És még sok más

Pro (60 USD/alkotó havonta): Portál az ügyfelek visszajelzéseihez Az ügyfelek visszajelzéseinek és funkcióinak rendezése és szűrése Többféle egyéni prioritási pontszám Chrome-bővítmény és e-mail integráció És még sok más

Scale (120 USD/alkotó havonta): Salesforce integráció Függőségek Több termék kiadásának tervezése és kezelése Több portál És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

4. Hétfő

A Monday egy projektmenedzsment eszköz, amely rendelkezik bizonyos útvonaltervezési funkciókkal.

Ha azonban az ingyenes csomagot használja, akkor nem fogja tudni használni az olyan alapvető funkciókat, mint a Gantt-diagramok és az idővonal-nézetek.

A probléma?

A termékcsapatának elég nehéz lesz betartani a határidőket, így Önnek pedig ez marad:

Főbb funkciók

Készítse el saját technológiai útitervét, és vázolja fel a mérföldköveket egy vizuális projektütemtervben

Készítsen saját projekt roadmap sablonokat , vagy használja a kész sablonokat!

Az adatok megtekintése térképen, naptárban, idővonalon, kanban táblán és más formátumokban

Állítson be automatikus határidő-emlékeztetőket, hogy projektcsapata a terv szerint haladjon és készen álljon a tervezett indulási dátumra.

Előnyök

Korlátozások

A ingyenes csomagban két felhasználóra korlátozott

Nincs termék burndown diagram

Nincs beépített csevegési funkció

Árak

A Monday négy árképzési lehetőséget kínál:

Ingyenes: Legfeljebb két csapattag Korlátlan számú táblák 200 sablon iOS és Android alkalmazások És még sok más

Alap (8 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan számú ingyenes néző Korlátlan számú elem 5 GB fájltároló Korlátozott számú irányítópult És még sok más

Standard: (10 USD/felhasználó/hónap): Idővonal nézet Gantt-diagramok 250 integrációs művelet/hónap 250 automatizálási művelet/hónap És még sok más

Előnyök: (16 USD/felhasználó/hónap): Időkövetés Privát táblák Függőség oszlop Képlet oszlop És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Airfocus

Az Airfocus egy ingyenes útiterv-készítő eszköz, amely irányt mutat a csapatoknak. Ezzel az eszközzel a csapatok egyértelmű útiterveket készíthetnek, és könnyedén együttműködhetnek azok kidolgozásában.

De vajon ez a terméktervező eszköz segít-e a termék csapatának a koncentrációban?

Nézzük meg:

Főbb funkciók

Egy prioritási táblázat, amely segít azonosítani a nagy értékű projekteket

Tartsa minden érdekelt felet a folyamatban, szavazással döntve a termékötletekről.

Egy kanban útvonalterv, amely minden csapattagot összehangol

Hozzon létre összhangot az elemek, célok és mérföldkövek között azáltal, hogy projektstratégiáját Gantt-diagramon vizualizálja.

Előnyök

Ossza meg több útvonaltervet egy link segítségével vagy exportálással.

Részletes jogosultsági beállítások, amelyek megkönnyítik az együttműködést az érdekelt felekkel

Trello, Kétirányú integráció a Jira Asana és más programokkal

Korlátozások

Az ingyenes csomagban egy felhasználóra korlátozott

Két útvonalterv-nézetre korlátozva

Nincsenek egyéni mezők

Árak

Az Airfocus három árazási lehetőséget kínál:

Starter (25 USD/hó): Fejlett prioritási keretrendszer Prioritási mátrix Kanban útvonalterv Chrome-bővítmény És még sok más

Csapat : (59 USD/hó): Függőségek Prioritás póker Linkek és PDF-exportok megosztása Szerepkörök engedélyei És még sok más

Pro: (119 USD/hó): Portfólió nézet Jira Server Korlátlan számú néző Fizetés számlával (éves számlázás esetén) És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

6. Trello

A Trello egy projektmenedzsment és útiterv-készítő eszköz, amely beépített Butler funkcióval rendelkezik.

Igen, jól olvasta.

A Butler, a Trello beépített mesterséges intelligenciája csökkenti a szükséges kattintások számát.

De vajon ez az útiterv-eszköz megfelel-e csapatának céljainak?

Főbb funkciók

Többféle projektnézet, beleértve a térkép-, táblázat- és idővonal-nézetet

Kártyák a feladatok részleteivel, például mellékletekkel, megjegyzésekkel, határidőkkel és egyebekkel

Kövesse nyomon az útiterv előrehaladását a termékútiterv-sablon segítségével.

Osztja fel a nagy projekteket kisebb feladatokra ellenőrzőlisták segítségével.

Előnyök

kanban tábla funkciója miatt ez az alkalmazás agilis csapatok számára is alkalmas.

Integrálható olyan szoftverekkel, mint a Slack , Adobe XD, Jira és mások.

Kezelje feladatait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

Korlátozások

Egyszerű felülete megnehezíti több projekt kezelését.

A ingyenes csomagban nincs naptár, idővonal vagy irányítópult nézet.

Az olyan funkciókért, mint az egyéni mezők és a burndown diagramok, külön kell fizetni.

Árak

A Trello két árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes: Korlátlan tevékenységi napló Kijelölt személyek és határidők iOS és Android mobilalkalmazások Kétfaktoros hitelesítés És még sok más

Üzleti osztály (12,50 USD/felhasználó/hónap) : Idővonal nézet Munkaterület táblázat nézet Naptár nézet Fejlett ellenőrzőlisták És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

7. Bitrix24

A Bitrix24 egy együttműködési és útiterv-tervező eszköz. Ha azonban olyan funkciókra van szüksége, mint a hozzáférési jogosultságok és a projektsablonok, akkor havi 199 dollárt kell fizetnie.

Erős reakció, Kevin.

De mi megértjük.

Főbb funkciók

A projekt roadmap Gantt-diagramok segítségével láthatja, mely feladatok függnek egymástól.

Húzza a feladatokat egyik szakaszból a másikba a kanban táblázat nézet segítségével.

Tervezze meg a termékek vagy funkciók megjelenési dátumait a beépített naptár segítségével.

Feladatok hozzárendelése csapattagokhoz és megfigyelők hozzáadása ezekhez a feladatokhoz

Előnyök

Egyetlen kattintással válthat a különböző nézetek között.

A feladat-számláló funkció megmutatja a projekt előrehaladását, és ha veszélyben van a határidő betartása.

Beépített időkövető funkció

Korlátozások

A ingyenes csomagban hiányoznak a projektkövetési funkciók. Nincsenek feladatfüggőségek és egyéni mezők.

Nehéz beállítani. Például a felhasználók nehezen találják meg az olyan funkciókat, mint az alapértelmezett widgetek.

Feladatokat csak egy csapattagnak rendelhet hozzá. További résztvevők csak a legmagasabb szintű csomagok esetén lehetségesek.

Árak

A Bitrix24 négy árazási csomagot kínál:

Ingyenes Termékkatalógus Csevegés Naptár nézet Idővonal nézet Tudásbázis

Alap (29,40 USD/hó):

Minden ingyenes +

Ismétlődő ügyletek

Felügyelői nézet

Zoom integráció

És még sok más

Standard (59,40 USD/hó):

Minden, ami a Basic csomagban benne van +

Változások története

Elemzési jelentések

Feladat sablonok

És még sok más

Professional (119,40 USD/hó):

Minden, ami a Standard csomagban +

Értékesítési intelligencia

Üzleti folyamatok automatizálása

Többszörös hozzáférési jogok

És még sok más

Vásárlói értékelések

G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

8. Infinity

Az Infinity egy útiterv-megjelenítő eszköz, amely drag and drop funkcióval segít áttekinthető képet alkotni céljairól.

Emellett lehetővé teszi a csapatával való együttműködést és a projekthez kapcsolódó információk egy helyen történő tárolását.

Üdvözöljük a fókusz és az együttműködés világában! 💡

Ennek az útiterv-eszköznek azonban az egyik legnagyobb korlátja, hogy nincs ingyenes csomagja.

Úgy tűnik, az Infinity sem mindenre kiterjed.

Főbb funkciók

Többféle sablon marketinghez, termékfejlesztéshez, projektmenedzsmenthez stb.

Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen több személyhez

Használja a megjegyzéseket az ötletek megtervezéséhez és megvitatásához a csapatával.

Az egyéni attribútumok segítségével további részleteket adhat hozzá projektjeihez.

Előnyök

Támogatja a projektnézeteket, mint például a lista, Gantt, naptár stb.

Feladatprioritizálás

Mobilalkalmazással rendelkezik iOS és Android eszközökhöz.

Korlátozások

Nincs emlékeztető funkció

Nincs fejlett jogosultsági beállítások

Korlátozott integrációk

Árak

Ennek az útvonaltervező eszköznek az árai felhasználónként havi 9 dollártól kezdődnek.

Vásárlói értékelések

G2: 4,7/5 (5+ értékelés)

A térkép vége 🗺

A termékfejlesztési terv segít a vállalkozásoknak a termékcélok meghatározásában, hogy a csapatok pontosan tudják, melyik irányba kell haladniuk.

Ezenkívül az innovatív útvonaltervező eszközök segítségével a vállalkozások rendkívül egyszerű módon tudják átadni a nagy képet a belső és külső érdekelt feleknek.

Ne feledje, hogy terméktervek nélkül a csapata stagnálni fog, és a termék nem lesz teljesen kidolgozott. A csapata csak úgy kerülheti el a stagnálást, ha közösen dolgozik a játék befejezésén!

A ClickUphoz hasonló útvonaltervező eszközzel csapata könnyedén teljesítheti a termék útvonaltervének minden szakaszát.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg ezt a forradalmian új roadmap eszközt.