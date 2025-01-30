ClickUp blog
A 8 legjobb útvonaltervező szoftver (funkciók, árak)

A 8 legjobb útvonaltervező szoftver (funkciók, árak)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
2025. január 30.

Emlékszik, hogy a Jumanji című film szereplői hogyan követték a térképet, hogy megnyerjék a játékot?

Nos, a fejlesztőcsapatoknak is követniük kell egy tervet, hogy legyőzzék versenytársaikat és megnyerjék a részvényeseiket. Bár a Jumanji csapata fizikai térképre támaszkodott, ez nem elég a magas színvonalú termék- és projektcsapatok számára.

És itt jönnek képbe a terméktervező szoftverek, szó szerint.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a roadmap szoftver, és kiemeljük a nyolc legjobb roadmapping eszközt, amelyekkel túlélheti a termékfejlesztés minden szintjét. 🎮

Dobpergés

Üdvözöljük a dzsungelben! 🌴

V2V munkamenedzsment hatékonyság blog CTA

Mi az az útiterv-szoftver?

Mielőtt belevágnánk a terméktervező szoftverek bemutatásába, nézzük meg, mi is az a termékterv.

A termékfejlesztési útvonaltervezés segít a csapatoknak megjeleníteni a fejlesztési folyamatot, hogy új termékeket vagy projekteket fejlesszenek, vagy a meglévőket fejlesszék.

Mind a termékmenedzserek, mind a projektmenedzserek az útitervekre támaszkodnak a vállalat jövőképének kommunikálásához. Így az agilis csapata összehangolhatja céljait az átfogó célkitűzéssel.

De egy kiváló termék létrehozása és a megfelelő termékfunkciók kiadása rendkívül bonyolult feladat lehet.

Valószínűleg nehezebb, mint megnyerni egy Jumanji-játékot.

Vizuális útiterv nélkül a csapatok a mély vízbe kerülnek, és fogalmuk sincs arról, hogy mit kell tudnia a terméknek, különösen a végfelhasználó számára.

Így fogja érezni magát a csapata:

Szerencsére a termékútiterv-eszközök ügyfélközpontú funkciókkal rendelkeznek, mint például az ügyfélportálok és az űrlapnézetek, amelyek segítenek a sikeres termékek bevezetésében.

A terméktervező szoftverek segítenek a csapatoknak a határidők kezelésében, a gyakorlati mérföldkövek meghatározásában, az akadályok (például az avatar gyengeségei 😉) eltávolításában és az előrehaladás nyomon követésében.

Részletesebb útmutatóra van szüksége a roadmappinghez?

Látogasson el a útiterv-készítés végső útmutatójához, és ismerje meg az útiterveket a projektmenedzsmentben.

Most, hogy ezt tisztáztuk, nézzük meg a játék legfontosabb szereplőit:

A 8 legjobb útvonaltervező szoftver

Íme a nyolc legjobb útvonaltervező eszköz:

1. ClickUp

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és terméktervezési eszköz, amelyet szuperproduktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban egyaránt.

A ClickUp segítségével csapata a feladatfüggőségeket felhasználva hatékonyan tervezheti meg termékének útitervét. Ezenkívül a Goals segítségével csapata ünnepelheti a nagy sikereket, például egy elveszett játékos megmentését.

Íme, miért a ClickUp a legjobb útvonaltervező szoftver:

Szüksége van néhány játék tippre?

Így használják a ClickUp termékmenedzserek a ClickUp-ot !

A ClickUp előnyei

Igen, ez az utolsó neked szól, Bethany.

A ClickUp korlátai

Vessen egy pillantást a ClickUp nyilvános útitervére, hogy megnézze, hogyan javítjuk ki az ilyen kisebb hátrányokat.

Ne felejtse el felfedezni az izgalmas funkciók kincsesládáját, amelyet ez az ingyenes termékmenedzsment szoftver kínál Önnek.

ClickUp árak

A ClickUp számos, az Ön igényeinek megfelelő árazási csomagot kínál, többek között:

  • Örökre ingyenes csomag: Korlátlan számú tag Korlátlan számú feladat Adatvédelem és megosztás És még sok más
  • Korlátlan számú tag
  • Korlátlan feladatok
  • Adatvédelem és megosztás
  • És még sok más
  • Korlátlan számú tag
  • Korlátlan feladatok
  • Adatvédelem és megosztás
  • És még sok más
  • Korlátlan csomag (5 USD/hó/tag): Minden „ingyenes” funkció Korlátlan lista, tábla és naptár nézetek Egyéni mezők Célok Korlátlan irányítópultok És még sok más
  • Minden „ingyenes” funkció
  • Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek
  • Egyéni mezők
  • Célok
  • Korlátlan számú irányítópult
  • És még sok más
  • Minden „ingyenes” funkció
  • Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek
  • Egyéni mezők
  • Célok
  • Korlátlan számú irányítópult
  • És még sok más
  • Üzleti terv (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Sprint Automations Idővonal nézet Személyes nézetek Jelentések Gantt-diagramok Mérföldkövek És még sok más
  • Minden funkció korlátlanul használható
  • Sprint automatizálás
  • Idővonal nézet
  • Személyes vélemények
  • Jelentések
  • Gantt-diagramok
  • Mérföldkövek
  • És még sok más
  • Minden funkció korlátlanul használható
  • Sprint automatizálás
  • Idővonal nézet
  • Személyes vélemények
  • Jelentések
  • Gantt-diagramok
  • Mérföldkövek
  • És még sok más

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Aha!

Aha! egy terméktervező szoftver, amely segít a különböző csapatoknak központosítani az ügyfelek visszajelzéseit, kidolgozni a termékstratégiát és rangsorolni a funkciókat.

Sajnos ez a roadmap szoftver nem teszi lehetővé a PDF-ek megjegyzéssel ellátását, ami megnehezíti a csapat tagokkal és más projektben érdekelt felekkel való együttműködést.

Mi sem tudjuk.

Főbb funkciók

  • Javítsa ügyfelei felhasználói élményét felhasználói történetekkel
  • Tudja meg, mit szeretnének az ügyfelei egy egyedi ötletportálon keresztül.
  • Egy tervezőtábla, amely segít a termék tulajdonosának a termék hátralékának kezelésében és a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában.
  • Munkafolyamat-tábla nézet a projekt útiterv előrehaladásának nyomon követéséhez

Előnyök

  • Testreszabhatja munkafolyamatát egyéni mezők és állapotok segítségével.
  • Kössön össze egymással a kapcsolódó feladatokat a feladatfüggőségek segítségével.
  • Készítsen termékmaketteket, és kérjen visszajelzést több csapattól.

Korlátozások

  • A teendők egyszerre csak egy személynek rendelhetők hozzá.
  • Nincs gondolattérkép a termékötletekhez
  • Drága árazási tervek

Árak

Az Aha! két árazási lehetőséget kínál:

  • Startup csomag Jelentős kedvezménnyel rendelkező csomag öt felhasználó számára 12 hónapos kedvezményes ár 40 perces legjobb gyakorlatokról szóló előadás És még sok más
  • Jelentős kedvezménnyel járó csomag öt felhasználó számára
  • 12 hónapos kedvezményes ár
  • 40 perces legjobb gyakorlatokról szóló előadás
  • És még sok más
  • Jelentős kedvezménnyel járó csomag öt felhasználó számára
  • 12 hónapos kedvezményes ár
  • 40 perces legjobb gyakorlatokról szóló előadás
  • És még sok más
  • Prémium csomag (74 USD/felhasználó/hónap): Átfogó stratégia kidolgozása Különböző útitervek készítése Tervek készítése A munkák fontossági sorrendbe állítása És még sok más
  • Állítson fel átfogó stratégiát
  • Készítsen különböző útiterveket
  • Tervek készítése
  • A munka fontossági sorrendbe állítása
  • És még sok más
  • Állítson fel átfogó stratégiát
  • Készítsen különböző útiterveket
  • Tervek készítése
  • A munka fontossági sorrendbe állítása
  • És még sok más

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Hasonlítsa össze a Jira és az Aha! szoftvereket!

3. Productboard

A Productboard egy online roadmap eszköz, amely az ügyfelek igényeit helyezi előtérbe. Ha például ügyfelei a Jumanji társasjátékot szeretnék a konzol verzió helyett, ez az együttműködési eszköz segít megvalósítani ügyfelei kívánságait.

De vigyázzon, mit kíván! 👀

Főbb funkciók

  • Készítsen stratégiai útitervet részletes kiadási tervekkel
  • Csoportosítsa a termék funkcióit kiadás, sprint, távlatok és egyéb szempontok szerint.
  • Csökkentse a kockázatokat a funkciók függőségeinek segítségével
  • Tervezze meg a fontos projektmérföldköveket idővonal alapú útitervekkel

Előnyök

  • Tegye egy helyre az összes ügyfélszolgálati jegyet, Slack üzenetet, értékesítési beszélgetést és egyebeket.
  • Osztályozza a termékötleteket, kéréseket és visszajelzéseket, hogy azok a megfelelő termékcsapathoz kerüljenek.
  • Szinkronizálja olyan termékfejlesztő eszközökkel, mint a Jira, a GitHub, az Azure DevOps és mások.

Korlátozások

  • Nincs elérhető mobilalkalmazás
  • Drága árazási tervek
  • Nem integrálható olyan hatékony szoftverekkel, mint a Zoom, a GitLab és a Bitbucket.

Árak

A Productboard három árazási tervet kínál:

  • Essentials (25 USD/alkotó havonta): Testreszabott útitervek létrehozása és megosztása Termékcsapatok tervezése és összehangolása Útitervek szinkronizálása fejlesztési eszközökkel előre elkészített integrációk segítségével Oszlopalapú és idővonalas útitervek És még sok más
  • Hozzon létre és osszon meg személyre szabott útiterveket
  • Tervezze meg és hangolja össze a termékcsapatokat
  • Szinkronizálja az útiterveket a fejlesztési eszközökkel előre elkészített integrációk segítségével.
  • Oszlopalapú és idővonalas útitervek
  • És még sok más
  • Hozzon létre és osszon meg személyre szabott útiterveket
  • Tervezze meg és hangolja össze a termékcsapatokat
  • Szinkronizálja az útiterveket a fejlesztési eszközökkel előre elkészített integrációk segítségével.
  • Oszlopalapú és idővonalas útitervek
  • És még sok más
  • Pro (60 USD/alkotó havonta): Portál az ügyfelek visszajelzéseihez Az ügyfelek visszajelzéseinek és funkcióinak rendezése és szűrése Többféle egyéni prioritási pontszám Chrome-bővítmény és e-mail integráció És még sok más
  • Portál az ügyfelek visszajelzéseihez
  • Válogassa és szűrje az ügyfelek visszajelzéseit és a funkciókat
  • Többféle egyéni prioritási pontszám
  • Chrome-bővítmény és e-mail integráció
  • És még sok más
  • Portál az ügyfelek visszajelzéseihez
  • Válogassa és szűrje az ügyfelek visszajelzéseit és a funkciókat
  • Többféle egyéni prioritási pontszám
  • Chrome-bővítmény és e-mail integráció
  • És még sok más
  • Scale (120 USD/alkotó havonta): Salesforce integráció Függőségek Több termék kiadásának tervezése és kezelése Több portál És még sok más
  • Salesforce integráció
  • Függőségek
  • Több termék kiadásának tervezése és kezelése
  • Több portál
  • És még sok más
  • Salesforce integráció
  • Függőségek
  • Több termék kiadásának tervezése és kezelése
  • Több portál
  • És még sok más

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

4. Hétfő

A Monday egy projektmenedzsment eszköz, amely rendelkezik bizonyos útvonaltervezési funkciókkal.

Ha azonban az ingyenes csomagot használja, akkor nem fogja tudni használni az olyan alapvető funkciókat, mint a Gantt-diagramok és az idővonal-nézetek.

A probléma?

A termékcsapatának elég nehéz lesz betartani a határidőket, így Önnek pedig ez marad:

Főbb funkciók

  • Készítse el saját technológiai útitervét, és vázolja fel a mérföldköveket egy vizuális projektütemtervben.
  • Készítsen saját projekt roadmap sablonokat, vagy használja a kész sablonokat!
  • Az adatok megtekintése térképen, naptárban, idővonalon, kanban táblán és más formátumokban
  • Állítson be automatikus határidő-emlékeztetőket, hogy projektcsapata a terv szerint haladjon és készen álljon a tervezett indulási dátumra.

Előnyök

Korlátozások

  • A ingyenes csomagban két felhasználóra korlátozott
  • Nincs termék burndown diagram
  • Nincs beépített csevegési funkció

Árak

A Monday négy árképzési lehetőséget kínál:

  • Ingyenes: Legfeljebb két csapattag Korlátlan számú táblák 200 sablon iOS és Android alkalmazások És még sok más
  • Legfeljebb két csapattag
  • Korlátlan számú táblák
  • 200 sablon
  • iOS és Android alkalmazások
  • És még sok más
  • Legfeljebb két csapattag
  • Korlátlan számú táblák
  • 200 sablon
  • iOS és Android alkalmazások
  • És még sok más
  • Alap (8 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan számú ingyenes néző Korlátlan számú elem 5 GB fájltároló Korlátozott számú irányítópult És még sok más
  • Korlátlan számú ingyenes néző
  • Korlátlan számú elem
  • 5 GB fájltároló
  • Korlátozott műszerfalak
  • És még sok más
  • Korlátlan számú ingyenes néző
  • Korlátlan számú elem
  • 5 GB fájltároló
  • Korlátozott műszerfalak
  • És még sok más
  • Standard: (10 USD/felhasználó/hónap): Idővonal nézet Gantt-diagramok 250 integrációs művelet/hónap 250 automatizálási művelet/hónap És még sok más
  • Idővonal nézet
  • Gantt-diagramok
  • 250 integrációs művelet/hónap
  • 250 automatizálási művelet/hónap
  • És még sok más
  • Idővonal nézet
  • Gantt-diagramok
  • 250 integrációs művelet/hónap
  • 250 automatizálási művelet/hónap
  • És még sok más
  • Előnyök: (16 USD/felhasználó/hónap): Időkövetés Privát táblák Függőség oszlop Képlet oszlop És még sok más
  • Időkövetés
  • Privát táblák
  • Függőség oszlop
  • Képlet oszlop
  • És még sok más
  • Időkövetés
  • Privát táblák
  • Függőség oszlop
  • Képlet oszlop
  • És még sok más

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Airfocus

Az Airfocus egy ingyenes útiterv-készítő eszköz, amely irányt mutat a csapatoknak. Ezzel az eszközzel a csapatok egyértelmű útiterveket készíthetnek, és könnyedén együttműködhetnek azok kidolgozásában.

De vajon ez a terméktervező eszköz segít-e a termék csapatának a koncentrációban?

Nézzük meg:

Főbb funkciók

  • Egy prioritási táblázat, amely segít azonosítani a nagy értékű projekteket
  • Tartsa minden érdekelt felet a folyamatban, szavazással döntve a termékötletekről.
  • Egy kanban útvonalterv, amely minden csapattagot összehangol
  • Hozzon létre összhangot az elemek, célok és mérföldkövek között azáltal, hogy projektstratégiáját Gantt-diagramon vizualizálja.

Előnyök

  • Ossza meg több útvonaltervet egy link segítségével vagy exportálással.
  • Részletes jogosultsági beállítások, amelyek megkönnyítik az együttműködést az érdekelt felekkel
  • Kétirányú integráció a Jira, Trello, Asana és más programokkal

Korlátozások

  • Az ingyenes csomagban egy felhasználóra korlátozott
  • Két útvonalterv-nézetre korlátozva
  • Nincsenek egyéni mezők

Árak

Az Airfocus három árazási lehetőséget kínál:

  • Starter (25 USD/hó): Fejlett prioritási keretrendszer Prioritási mátrix Kanban útvonalterv Chrome-bővítmény És még sok más
  • Fejlett prioritási keretrendszer
  • Prioritási mátrix
  • Kanban útiterv
  • Chrome-bővítmény
  • És még sok más
  • Fejlett prioritási keretrendszer
  • Prioritási mátrix
  • Kanban útiterv
  • Chrome-bővítmény
  • És még sok más
  • Csapat: (59 USD/hó): Függőségek Prioritás póker Linkek és PDF-exportok megosztása Szerepkörök engedélyei És még sok más
  • Függőségek
  • Prioritás póker
  • Linkek és PDF-exportok megosztása
  • Szerepkörökhez tartozó jogosultságok
  • És még sok más
  • Függőségek
  • Prioritás póker
  • Linkek és PDF-exportok megosztása
  • Szerepkörökhez tartozó jogosultságok
  • És még sok más
  • Pro: (119 USD/hó): Portfólió nézet Jira Server Korlátlan számú néző Fizetés számlával (éves számlázás esetén) És még sok más
  • Portfólió nézet
  • Jira Server
  • Korlátlan számú néző
  • Fizessen számlával (ha éves számlázásról van szó)
  • És még sok más
  • Portfólió nézet
  • Jira Server
  • Korlátlan számú néző
  • Fizessen számlával (ha éves számlázásról van szó)
  • És még sok más

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

6. Trello

A Trello egy projektmenedzsment és útiterv-készítő eszköz, amely beépített Butler funkcióval rendelkezik.

Igen, jól olvasta.

A Butler, a Trello beépített mesterséges intelligenciája csökkenti a szükséges kattintások számát.

De vajon ez az útiterv-eszköz megfelel-e csapatának céljainak?

Főbb funkciók

  • Többféle projektnézet, beleértve a térkép-, táblázat- és idővonal-nézetet
  • Kártyák a feladatok részleteivel, például mellékletekkel, megjegyzésekkel, határidőkkel és egyebekkel
  • Kövesse nyomon az útiterv előrehaladását a termékútiterv-sablon segítségével.
  • Osztja fel a nagy projekteket kisebb feladatokra ellenőrzőlisták segítségével.

Előnyök

  • A kanban tábla funkciója miatt ez az alkalmazás agilis csapatok számára is alkalmas.
  • Integrálható olyan szoftverekkel, mint a Slack, Adobe XD, Jira és mások.
  • Kezelje feladatait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

Korlátozások

  • Egyszerű felülete megnehezíti több projekt kezelését.
  • A ingyenes csomagban nincs naptár, idővonal vagy irányítópult nézet.
  • Az olyan funkciókért, mint az egyéni mezők és a burndown diagramok, külön kell fizetni.

Árak

A Trello két árazási lehetőséget kínál:

  • Ingyenes: Korlátlan tevékenységi napló Kijelölt személyek és határidők iOS és Android mobilalkalmazások Kétfaktoros hitelesítés És még sok más
  • Korlátlan tevékenységi napló
  • Felelős és határidők
  • iOS és Android mobilalkalmazások
  • Kétfaktoros hitelesítés
  • És még sok más
  • Korlátlan tevékenységi napló
  • Felelős és határidők
  • iOS és Android mobilalkalmazások
  • Kétfaktoros hitelesítés
  • És még sok más
  • Üzleti osztály (12,50 USD/felhasználó/hónap): Idővonal nézet Munkaterület táblázat nézet Naptár nézet Fejlett ellenőrzőlisták És még sok más
  • Idővonal nézet
  • Munkaterület Táblázatos nézet
  • Naptár nézet
  • Fejlett ellenőrzőlisták
  • És még sok más
  • Idővonal nézet
  • Munkaterület Táblázatos nézet
  • Naptár nézet
  • Fejlett ellenőrzőlisták
  • És még sok más

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

7. Bitrix24

A Bitrix24 egy együttműködési és útiterv-tervező eszköz. Ha azonban olyan funkciókra van szüksége, mint a hozzáférési jogosultságok és a projektsablonok, akkor havi 199 dollárt kell fizetnie.

Erős reakció, Kevin.

De mi megértjük.

Főbb funkciók

  • A projekt roadmap Gantt-diagramok segítségével láthatja, mely feladatok függnek egymástól.
  • Húzza a feladatokat egyik szakaszból a másikba a kanban táblázat nézet segítségével.
  • Tervezze meg a termékek vagy funkciók megjelenési dátumait a beépített naptár segítségével.
  • Feladatok hozzárendelése csapattagokhoz és megfigyelők hozzáadása ezekhez a feladatokhoz

Előnyök

  • Egyetlen kattintással válthat a különböző nézetek között.
  • A feladat-számláló funkció megmutatja a projekt előrehaladását, és ha veszélyben van a határidő betartása.
  • Beépített időkövető funkció

Korlátozások

  • A ingyenes csomagban hiányoznak a projektkövetési funkciók. Nincsenek feladatfüggőségek és egyéni mezők.
  • Nehéz beállítani. Például a felhasználók nehezen találják meg az olyan funkciókat, mint az alapértelmezett widgetek.
  • Feladatokat csak egy csapattagnak rendelhet hozzá. További résztvevők csak a legmagasabb szintű csomagok esetén lehetségesek.

Árak

A Bitrix24 négy árazási csomagot kínál:

  • Ingyenes Termékkatalógus Csevegés Naptár nézet Idővonal nézet Tudásbázis
  • Termékkatalógus
  • Csevegés
  • Naptár nézet
  • Idővonal nézet
  • Tudásbázis
  • Termékkatalógus
  • Csevegés
  • Naptár nézet
  • Idővonal nézet
  • Tudásbázis
  • Alap (29,40 USD/hó):

Minden ingyenes +

  • Ismétlődő ügyletek
  • Felügyelői nézet
  • Zoom integráció
  • És még sok más
  • Standard (59,40 USD/hó):

Minden, ami a Basic csomagban benne van +

  • Változások története
  • Elemzési jelentések
  • Feladat sablonok
  • És még sok más
  • Professional (119,40 USD/hó):

Minden, ami a Standard csomagban +

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

8. Infinity

Az Infinity egy útiterv-megjelenítő eszköz, amely drag and drop funkcióval segít áttekinthető képet alkotni céljairól.

Emellett lehetővé teszi a csapatával való együttműködést és a projekthez kapcsolódó információk egy helyen történő tárolását.

Üdvözöljük a fókusz és az együttműködés világában! 💡

Ennek az útiterv-eszköznek azonban az egyik legnagyobb korlátja, hogy nincs ingyenes csomagja.

Úgy tűnik, az Infinity sem mindenre kiterjed.

Főbb funkciók

  • Többféle sablon marketinghez, termékfejlesztéshez, projektmenedzsmenthez stb.
  • Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen több személyhez
  • Használja a megjegyzéseket az ötletek megtervezéséhez és megvitatásához a csapatával.
  • Az egyéni attribútumok segítségével további részleteket adhat hozzá projektjeihez.

Előnyök

  • Támogatja a projektnézeteket, mint például a lista, Gantt, naptár stb.
  • Feladatprioritizálás
  • Mobilalkalmazással rendelkezik iOS és Android eszközökhöz.

Korlátozások

  • Nincs emlékeztető funkció
  • Nincs fejlett jogosultsági beállítások
  • Korlátozott integrációk

Árak

Ennek az útvonaltervező eszköznek az árai felhasználónként havi 9 dollártól kezdődnek.

Vásárlói értékelések

  • G2: 4,7/5 (5+ értékelés)

A térkép vége 🗺

A termékfejlesztési terv segít a vállalkozásoknak a termékcélok meghatározásában, hogy a csapatok pontosan tudják, melyik irányba kell haladniuk.

Ezenkívül az innovatív útvonaltervező eszközök segítségével a vállalkozások rendkívül egyszerű módon tudják átadni a nagy képet a belső és külső érdekelt feleknek.

Ne feledje, hogy terméktervek nélkül a csapata stagnálni fog, és a termék nem lesz teljesen kidolgozott. A csapata csak úgy kerülheti el a stagnálást, ha közösen dolgozik a játék befejezésén!

A ClickUphoz hasonló útvonaltervező eszközzel csapata könnyedén teljesítheti a termék útvonaltervének minden szakaszát.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg ezt a forradalmian új roadmap eszközt.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp