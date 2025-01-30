A 8 legjobb útvonaltervező szoftver (funkciók, árak)

Emlékszik, hogy a Jumanji című film szereplői hogyan követték a térképet, hogy megnyerjék a játékot?
Nos, a fejlesztőcsapatoknak is követniük kell egy tervet, hogy legyőzzék versenytársaikat és megnyerjék a részvényeseiket. Bár a Jumanji csapata fizikai térképre támaszkodott, ez nem elég a magas színvonalú termék- és projektcsapatok számára.
És itt jönnek képbe a terméktervező szoftverek, szó szerint.
Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a roadmap szoftver, és kiemeljük a nyolc legjobb roadmapping eszközt, amelyekkel túlélheti a termékfejlesztés minden szintjét. 🎮
Dobpergés
Üdvözöljük a dzsungelben! 🌴
Mi az az útiterv-szoftver?
Mielőtt belevágnánk a terméktervező szoftverek bemutatásába, nézzük meg, mi is az a termékterv.
A termékfejlesztési útvonaltervezés segít a csapatoknak megjeleníteni a fejlesztési folyamatot, hogy új termékeket vagy projekteket fejlesszenek, vagy a meglévőket fejlesszék.
Mind a termékmenedzserek, mind a projektmenedzserek az útitervekre támaszkodnak a vállalat jövőképének kommunikálásához. Így az agilis csapata összehangolhatja céljait az átfogó célkitűzéssel.
De egy kiváló termék létrehozása és a megfelelő termékfunkciók kiadása rendkívül bonyolult feladat lehet.
Valószínűleg nehezebb, mint megnyerni egy Jumanji-játékot.
Vizuális útiterv nélkül a csapatok a mély vízbe kerülnek, és fogalmuk sincs arról, hogy mit kell tudnia a terméknek, különösen a végfelhasználó számára.
Így fogja érezni magát a csapata:
Szerencsére a termékútiterv-eszközök ügyfélközpontú funkciókkal rendelkeznek, mint például az ügyfélportálok és az űrlapnézetek, amelyek segítenek a sikeres termékek bevezetésében.
A terméktervező szoftverek segítenek a csapatoknak a határidők kezelésében, a gyakorlati mérföldkövek meghatározásában, az akadályok (például az avatar gyengeségei 😉) eltávolításában és az előrehaladás nyomon követésében.
Részletesebb útmutatóra van szüksége a roadmappinghez?
Látogasson el a útiterv-készítés végső útmutatójához, és ismerje meg az útiterveket a projektmenedzsmentben.
Most, hogy ezt tisztáztuk, nézzük meg a játék legfontosabb szereplőit:
A 8 legjobb útvonaltervező szoftver
Íme a nyolc legjobb útvonaltervező eszköz:
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és terméktervezési eszköz, amelyet szuperproduktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban egyaránt.
A ClickUp segítségével csapata a feladatfüggőségeket felhasználva hatékonyan tervezheti meg termékének útitervét. Ezenkívül a Goals segítségével csapata ünnepelheti a nagy sikereket, például egy elveszett játékos megmentését.
Íme, miért a ClickUp a legjobb útvonaltervező szoftver:
- Testreszabható nézetek : valósítsa meg gyönyörű útiterv-vízióját Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal
- Idővonal nézet: jósolja meg agilis termékútitervének eredményét 🔮
- Mind Maps: brainstorming a csapat stratégiai kezdeményezéseiről gyönyörű Mind Maps segítségével
- Műszerfalak: a misszióvezérlő központ, ahol szemmel tarthatja csapatát, és biztos lehet benne, hogy mindenki hozzájárul a játékhoz.
- Sprints ClickApp : valósítsa meg az agilis szoftverfejlesztési útiterv minden célját egy Sprint rendszerrel, amely maximalizálja mérnöki csapatának tehetségét.
- Táblázatos widgetek: kövesse nyomon csapata teljesítményét valós idejű jelentésekkel.
- Prioritások: rangsorolja azokat a funkciókat, amelyeket az ügyfelek szeretnének látni az agilis útitervében. Például több avatár hozzáadása a játékhoz.
- Egyéni mezők : hozzon létre egyedi feladatmezőket a tesztelési és fejlesztési fázisok kezeléséhez
- Egyéni állapotok: hozzon létre egyértelmű munkafolyamatokat mindenhez, a funkciók bevezetésétől a problémák nyomon követéséig.
- Mérföldkövek: ünnepelje meg egy nagy feladatcsoport befejezését. Például a Jaguar szeme visszajuttatása a szoborhoz.
- Automatizálás: automatikusan rendeljen hozzá feladatokat és kezeljen egyszerre több terméket
- Munkafolyamat-nézet: tervezze meg csapata kapacitását és kezelje az erőforrásokat
Szüksége van néhány játék tippre?
Így használják a ClickUp termékmenedzserek a ClickUp-ot !
A ClickUp előnyei
- Egy hatékony ingyenes csomag, amely korlátlan számú játékos (felhasználó) használatát teszi lehetővé.
- Felhasználóbarát felület online és offline móddal
- Rendezze projektjeit munkaterületekbe, terekbe, mappákba és egyebekbe az egyszerű hierarchikus struktúra segítségével.
- Adjon hozzá egy kritériumlistát az új alkalmazásához a Checklists segítségével.
- Készítsen termékstratégiát vagy terméktervet könnyedén, és működjön együtt csapattagjaival és az érdekelt felekkel valós időben a Docs segítségével.
- Legyen előnyben a játékban az előre elkészített projektsablonokkal
- Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket, és a Form nézet segítségével továbbítsa a beérkezett anyagokat a munkafolyamaton keresztül.
- A részletes jogosultságok lehetővé teszik, hogy a fontos játék tippeket magánjellegűek maradjanak.
- Termékmenedzserként gondoskodnia kell arról, hogy minden csapattag tisztában legyen a feladataival. A felhasználói szerepkörök erre tökéletesen alkalmasak.
- A GitHub, GitLab és Bitbucket integrációk segítségével minden hibát kiiktathat a dzsungelből.
- Hozzon létre feladatokat, jegyzeteket és dokumentumokat a hatékony iOS és Android mobilalkalmazásaink segítségével.
Igen, ez az utolsó neked szól, Bethany.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet.
Vessen egy pillantást a ClickUp nyilvános útitervére, hogy megnézze, hogyan javítjuk ki az ilyen kisebb hátrányokat.
Ne felejtse el felfedezni az izgalmas funkciók kincsesládáját, amelyet ez az ingyenes termékmenedzsment szoftver kínál Önnek.
ClickUp árak
A ClickUp számos, az Ön igényeinek megfelelő árazási csomagot kínál, többek között:
- Örökre ingyenes csomag: Korlátlan számú tag Korlátlan számú feladat Adatvédelem és megosztás És még sok más
- Korlátlan csomag (5 USD/hó/tag): Minden „ingyenes" funkció Korlátlan lista, tábla és naptár nézetek Egyéni mezők Célok Korlátlan irányítópultok És még sok más
- Üzleti terv (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Sprint Automations Idővonal nézet Személyes nézetek Jelentések Gantt-diagramok Mérföldkövek És még sok más
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Aha!
Aha! egy terméktervező szoftver, amely segít a különböző csapatoknak központosítani az ügyfelek visszajelzéseit, kidolgozni a termékstratégiát és rangsorolni a funkciókat.
Sajnos ez a roadmap szoftver nem teszi lehetővé a PDF-ek megjegyzéssel ellátását, ami megnehezíti a csapat tagokkal és más projektben érdekelt felekkel való együttműködést.
Mi sem tudjuk.
Főbb funkciók
- Javítsa ügyfelei felhasználói élményét felhasználói történetekkel
- Tudja meg, mit szeretnének az ügyfelei egy egyedi ötletportálon keresztül.
- Egy tervezőtábla, amely segít a termék tulajdonosának a termék hátralékának kezelésében és a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában.
- Munkafolyamat-tábla nézet a projekt útiterv előrehaladásának nyomon követéséhez
Előnyök
- Testreszabhatja munkafolyamatát egyéni mezők és állapotok segítségével.
- Kössön össze egymással a kapcsolódó feladatokat a feladatfüggőségek segítségével.
- Készítsen termékmaketteket, és kérjen visszajelzést több csapattól.
Korlátozások
- A teendők egyszerre csak egy személynek rendelhetők hozzá.
- Nincs gondolattérkép a termékötletekhez
- Drága árazási tervek
Árak
Az Aha! két árazási lehetőséget kínál:
- Startup csomag Jelentős kedvezménnyel rendelkező csomag öt felhasználó számára 12 hónapos kedvezményes ár 40 perces legjobb gyakorlatokról szóló előadás És még sok más
- Prémium csomag (74 USD/felhasználó/hónap): Átfogó stratégia kidolgozása Különböző útitervek készítése Tervek készítése A munkák fontossági sorrendbe állítása És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)
Hasonlítsa össze a Jira és az Aha! szoftvereket!
3. Productboard
A Productboard egy online roadmap eszköz, amely az ügyfelek igényeit helyezi előtérbe. Ha például ügyfelei a Jumanji társasjátékot szeretnék a konzol verzió helyett, ez az együttműködési eszköz segít megvalósítani ügyfelei kívánságait.
De vigyázzon, mit kíván! 👀
Főbb funkciók
- Készítsen stratégiai útitervet részletes kiadási tervekkel
- Csoportosítsa a termék funkcióit kiadás, sprint, távlatok és egyéb szempontok szerint.
- Csökkentse a kockázatokat a funkciók függőségeinek segítségével
- Tervezze meg a fontos projektmérföldköveket idővonal alapú útitervekkel
Előnyök
- Tegye egy helyre az összes ügyfélszolgálati jegyet, Slack üzenetet, értékesítési beszélgetést és egyebeket.
- Osztályozza a termékötleteket, kéréseket és visszajelzéseket, hogy azok a megfelelő termékcsapathoz kerüljenek.
- Szinkronizálja olyan termékfejlesztő eszközökkel, mint a Jira, a GitHub, az Azure DevOps és mások.
Korlátozások
- Nincs elérhető mobilalkalmazás
- Drága árazási tervek
- Nem integrálható olyan hatékony szoftverekkel, mint a Zoom, a GitLab és a Bitbucket.
Árak
A Productboard három árazási tervet kínál:
- Essentials (25 USD/alkotó havonta): Testreszabott útitervek létrehozása és megosztása Termékcsapatok tervezése és összehangolása Útitervek szinkronizálása fejlesztési eszközökkel előre elkészített integrációk segítségével Oszlopalapú és idővonalas útitervek És még sok más
- Pro (60 USD/alkotó havonta): Portál az ügyfelek visszajelzéseihez Az ügyfelek visszajelzéseinek és funkcióinak rendezése és szűrése Többféle egyéni prioritási pontszám Chrome-bővítmény és e-mail integráció És még sok más
- Scale (120 USD/alkotó havonta): Salesforce integráció Függőségek Több termék kiadásának tervezése és kezelése Több portál És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
4. Hétfő
A Monday egy projektmenedzsment eszköz, amely rendelkezik bizonyos útvonaltervezési funkciókkal.
Ha azonban az ingyenes csomagot használja, akkor nem fogja tudni használni az olyan alapvető funkciókat, mint a Gantt-diagramok és az idővonal-nézetek.
A probléma?
A termékcsapatának elég nehéz lesz betartani a határidőket, így Önnek pedig ez marad:
Főbb funkciók
- Készítse el saját technológiai útitervét, és vázolja fel a mérföldköveket egy vizuális projektütemtervben.
- Készítsen saját projekt roadmap sablonokat, vagy használja a kész sablonokat!
- Az adatok megtekintése térképen, naptárban, idővonalon, kanban táblán és más formátumokban
- Állítson be automatikus határidő-emlékeztetőket, hogy projektcsapata a terv szerint haladjon és készen álljon a tervezett indulási dátumra.
Előnyök
- Agilis projektmenedzsment funkciók, mint például a sprintek és a story pointok
- Egy projektportfólió-kezelési sablon, amely bemutatja a portfólió általános állapotát és jövedelmezőségét.
- Integrálható a Microsoft Teams, a Google Naptár, a Zoom és más alkalmazásokkal.
Korlátozások
- A ingyenes csomagban két felhasználóra korlátozott
- Nincs termék burndown diagram
- Nincs beépített csevegési funkció
Árak
A Monday négy árképzési lehetőséget kínál:
- Ingyenes: Legfeljebb két csapattag Korlátlan számú táblák 200 sablon iOS és Android alkalmazások És még sok más
- Alap (8 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan számú ingyenes néző Korlátlan számú elem 5 GB fájltároló Korlátozott számú irányítópult És még sok más
- Standard: (10 USD/felhasználó/hónap): Idővonal nézet Gantt-diagramok 250 integrációs művelet/hónap 250 automatizálási művelet/hónap És még sok más
- Előnyök: (16 USD/felhasználó/hónap): Időkövetés Privát táblák Függőség oszlop Képlet oszlop És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
5. Airfocus
Az Airfocus egy ingyenes útiterv-készítő eszköz, amely irányt mutat a csapatoknak. Ezzel az eszközzel a csapatok egyértelmű útiterveket készíthetnek, és könnyedén együttműködhetnek azok kidolgozásában.
De vajon ez a terméktervező eszköz segít-e a termék csapatának a koncentrációban?
Nézzük meg:
Főbb funkciók
- Egy prioritási táblázat, amely segít azonosítani a nagy értékű projekteket
- Tartsa minden érdekelt felet a folyamatban, szavazással döntve a termékötletekről.
- Egy kanban útvonalterv, amely minden csapattagot összehangol
- Hozzon létre összhangot az elemek, célok és mérföldkövek között azáltal, hogy projektstratégiáját Gantt-diagramon vizualizálja.
Előnyök
Korlátozások
- Az ingyenes csomagban egy felhasználóra korlátozott
- Két útvonalterv-nézetre korlátozva
- Nincsenek egyéni mezők
Árak
Az Airfocus három árazási lehetőséget kínál:
- Starter (25 USD/hó): Fejlett prioritási keretrendszer Prioritási mátrix Kanban útvonalterv Chrome-bővítmény És még sok más
- Csapat: (59 USD/hó): Függőségek Prioritás póker Linkek és PDF-exportok megosztása Szerepkörök engedélyei És még sok más
- Pro: (119 USD/hó): Portfólió nézet Jira Server Korlátlan számú néző Fizetés számlával (éves számlázás esetén) És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
6. Trello
A Trello egy projektmenedzsment és útiterv-készítő eszköz, amely beépített Butler funkcióval rendelkezik.
Igen, jól olvasta.
A Butler, a Trello beépített mesterséges intelligenciája csökkenti a szükséges kattintások számát.
De vajon ez az útiterv-eszköz megfelel-e csapatának céljainak?
Főbb funkciók
- Többféle projektnézet, beleértve a térkép-, táblázat- és idővonal-nézetet
- Kártyák a feladatok részleteivel, például mellékletekkel, megjegyzésekkel, határidőkkel és egyebekkel
- Kövesse nyomon az útiterv előrehaladását a termékútiterv-sablon segítségével.
- Osztja fel a nagy projekteket kisebb feladatokra ellenőrzőlisták segítségével.
Előnyök
- A kanban tábla funkciója miatt ez az alkalmazás agilis csapatok számára is alkalmas.
- Integrálható olyan szoftverekkel, mint a Slack, Adobe XD, Jira és mások.
- Kezelje feladatait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal
Korlátozások
- Egyszerű felülete megnehezíti több projekt kezelését.
- A ingyenes csomagban nincs naptár, idővonal vagy irányítópult nézet.
- Az olyan funkciókért, mint az egyéni mezők és a burndown diagramok, külön kell fizetni.
Árak
A Trello két árazási lehetőséget kínál:
- Ingyenes: Korlátlan tevékenységi napló Kijelölt személyek és határidők iOS és Android mobilalkalmazások Kétfaktoros hitelesítés És még sok más
- Üzleti osztály (12,50 USD/felhasználó/hónap): Idővonal nézet Munkaterület táblázat nézet Naptár nézet Fejlett ellenőrzőlisták És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)
7. Bitrix24
A Bitrix24 egy együttműködési és útiterv-tervező eszköz. Ha azonban olyan funkciókra van szüksége, mint a hozzáférési jogosultságok és a projektsablonok, akkor havi 199 dollárt kell fizetnie.
Erős reakció, Kevin.
De mi megértjük.
Főbb funkciók
- A projekt roadmap Gantt-diagramok segítségével láthatja, mely feladatok függnek egymástól.
- Húzza a feladatokat egyik szakaszból a másikba a kanban táblázat nézet segítségével.
- Tervezze meg a termékek vagy funkciók megjelenési dátumait a beépített naptár segítségével.
- Feladatok hozzárendelése csapattagokhoz és megfigyelők hozzáadása ezekhez a feladatokhoz
Előnyök
- Egyetlen kattintással válthat a különböző nézetek között.
- A feladat-számláló funkció megmutatja a projekt előrehaladását, és ha veszélyben van a határidő betartása.
- Beépített időkövető funkció
Korlátozások
- A ingyenes csomagban hiányoznak a projektkövetési funkciók. Nincsenek feladatfüggőségek és egyéni mezők.
- Nehéz beállítani. Például a felhasználók nehezen találják meg az olyan funkciókat, mint az alapértelmezett widgetek.
- Feladatokat csak egy csapattagnak rendelhet hozzá. További résztvevők csak a legmagasabb szintű csomagok esetén lehetségesek.
Árak
A Bitrix24 négy árazási csomagot kínál:
- Ingyenes Termékkatalógus Csevegés Naptár nézet Idővonal nézet Tudásbázis
- Alap (29,40 USD/hó):
Minden ingyenes +
- Ismétlődő ügyletek
- Felügyelői nézet
- Zoom integráció
- És még sok más
- Standard (59,40 USD/hó):
Minden, ami a Basic csomagban benne van +
- Változások története
- Elemzési jelentések
- Feladat sablonok
- És még sok más
- Professional (119,40 USD/hó):
Minden, ami a Standard csomagban +
- Értékesítési intelligencia
- Üzleti folyamatok automatizálása
- Többszörös hozzáférési jogok
- És még sok más
Vásárlói értékelések
- G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)
8. Infinity
Az Infinity egy útiterv-megjelenítő eszköz, amely drag and drop funkcióval segít áttekinthető képet alkotni céljairól.
Emellett lehetővé teszi a csapatával való együttműködést és a projekthez kapcsolódó információk egy helyen történő tárolását.
Üdvözöljük a fókusz és az együttműködés világában! 💡
Ennek az útiterv-eszköznek azonban az egyik legnagyobb korlátja, hogy nincs ingyenes csomagja.
Úgy tűnik, az Infinity sem mindenre kiterjed.
Főbb funkciók
- Többféle sablon marketinghez, termékfejlesztéshez, projektmenedzsmenthez stb.
- Lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen több személyhez
- Használja a megjegyzéseket az ötletek megtervezéséhez és megvitatásához a csapatával.
- Az egyéni attribútumok segítségével további részleteket adhat hozzá projektjeihez.
Előnyök
- Támogatja a projektnézeteket, mint például a lista, Gantt, naptár stb.
- Feladatprioritizálás
- Mobilalkalmazással rendelkezik iOS és Android eszközökhöz.
Korlátozások
- Nincs emlékeztető funkció
- Nincs fejlett jogosultsági beállítások
- Korlátozott integrációk
Árak
Ennek az útvonaltervező eszköznek az árai felhasználónként havi 9 dollártól kezdődnek.
Vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (5+ értékelés)
A térkép vége 🗺
A termékfejlesztési terv segít a vállalkozásoknak a termékcélok meghatározásában, hogy a csapatok pontosan tudják, melyik irányba kell haladniuk.
Ezenkívül az innovatív útvonaltervező eszközök segítségével a vállalkozások rendkívül egyszerű módon tudják átadni a nagy képet a belső és külső érdekelt feleknek.
Ne feledje, hogy terméktervek nélkül a csapata stagnálni fog, és a termék nem lesz teljesen kidolgozott. A csapata csak úgy kerülheti el a stagnálást, ha közösen dolgozik a játék befejezésén!
A ClickUphoz hasonló útvonaltervező eszközzel csapata könnyedén teljesítheti a termék útvonaltervének minden szakaszát.
Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg ezt a forradalmian új roadmap eszközt.