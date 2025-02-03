A 10 legjobb projektportfólió-kezelő szoftver (PPM eszköz) 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a projektportfólió-kezelő szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A projektportfólió-kezelő szoftvert arra használják, hogy egy vállalkozás összes projektjét magas szintű elemzésekkel és jelentésekkel szervezzék és kezeljék, hogy nyomon kövessék stratégiájuk végrehajtásának sikerét és a folyamatos teljesítményt. " } } ] }
Az irodai viccek és a vízadagoló melletti beszélgetések ellenére a projektportfólió-kezelő szoftver a projektmenedzser valódi legjobb barátja.
Függetlenül attól, hogy vállalata milyen projektet vállalt, hozott létre vagy zárt le, a projektportfólió-kezelő (PPM) szoftvere mindent látott – és emlékszik rá!
A kedvenc projektmenedzsment szoftverével sok tekintetben hasonló tulajdonságokkal rendelkező PPM eszközök összekapcsolják a stratégiát és a megvalósítást olyan funkciókkal, mint a műszerfalak, a feladatkezelés, a többfelelős feladatok, a haladás nyomon követése és még sok más.
De valóban szüksége van-e vállalkozásának PPM szoftverre a hatékony működéshez?
Őszintén szólva, valószínűleg igen. Ha Ön is ilyen helyzetben van, vagy ha bonyolult rendszereket hozott létre a PPM szoftverrel megegyező funkciók elvégzésére, akkor ez a cikk Önnek szól.
Kutattunk, kipróbáltunk és teszteltük a legjobb PPM eszközöket, hogy bemutathassuk Önnek a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb terméket, beleértve a részletes funkciók leírását, hátrányokat, árakat és egyebeket.
Mi az a projektportfólió-kezelő szoftver?
A projektportfólió-kezelő szoftverek segítségével a vállalkozások magas szintű elemzésekkel és jelentésekkel szervezhetik és kezelhetik teljes projektállományukat, hogy nyomon követhessék stratégiájuk megvalósításának sikerét és a folyamatos teljesítményt.
Gondoljon arra, ahogy a fotósok rendezett és stratégiailag elrendezett fotóalbumokban szervezik nyomatukat – kivéve, hogy a PPM szoftver sokkal több funkcióval rendelkezik, együttműködésen alapul és adatvezérelt.
Ez az eszköz felhasználható potenciális projektek jóváhagyására vagy elutasítására az általa nyújtott betekintés alapján, és sikere attól függ, hogy képes-e minden ötletet összhangban tartani a vállalat átfogó céljaival.
Különösen akkor, ha vállalkozása gyorsan növekszik, vagy ha új ötletek aranybányáján ül, a PPM eszközök segítségével könnyedén rendszerezheti a káoszt és prioritásokat állíthat fel az új projektötletek áradatában, a hatékony feladatkezelési funkciók és az adatokon alapuló stratégiák segítségével.
Bár a PPM szoftverek ugyanazokat a projektmenedzsment funkciókat kínálják, mint más típusú eszközök, a különbség a műszerfalak és a jelentéskészítési funkciók teljesítményében rejlik.
A 10 legjobb projektportfólió-kezelő eszköz
A jelentéskészítési és elemzési funkciók kritikus fontosságúak a legjobb PPM szoftver kiválasztásában, és fontos tudni, hogy ezek a funkciók milyen mértékben állnak rendelkezésre, mielőtt bármelyik eszközre ráállna!
A jó hír az, hogy mi pontosan ezért vagyunk itt. 🏆
Használja ezt a részletes összehasonlítást a legjobb projektportfólió-kezelő eszközökről, hogy megkönnyítse a keresést. Elvégeztük a házi feladatunkat, és részletesen bemutattuk az egyes szoftverek legfontosabb funkcióit, hátrányait, árait és értékeléseit, hogy segítsünk megtalálni a csapat munkastílusához és folyamataihoz leginkább illeszkedő eszközt.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely több száz vizualizációs eszközzel rendelkezik a projekt teljesítményének egyetlen munkaterületről történő elemzéséhez. Nagyobb áttekintést kap az összes projekt előrehaladásáról, és lehetőséget arra, hogy jelentést készítsen az elért eredményekről. Ez megkönnyíti minden résztvevő számára, hogy lépést tartson az egyéni szerepeivel és felelősségeivel, miközben naprakész marad a legújabb fejleményekről!
A projektportfólió-kezelés stratégiai és taktikai oldala csoportmunka eredménye. A ClickUp segítségével a csapatok magas szintű termelékenységet és hatékonyságot érhetnek el, így nagyobb kihívásokra koncentrálhatnak és sikeresen megvalósíthatják a projekteket. A ClickUp rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal és integrálható kedvenc alkalmazásaival, hogy mindenről nyomon követhesse. Napok alatt, nem hetek alatt indulhat el!
Nézze meg a ClickUp Dashboard példákat , hogy még ma elindulhasson.
A ClickUp legjobb funkciói
- Agilis irányítópultok a projekt sebességének, kumulatív áramlásának, átfutási és ciklusidejének, valamint egyéb adatoknak a magas szintű áttekintéséhez.
- Kockázatkezelés a több projekt stratégiai célokhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez
- Több mint 15 testreszabható projektnézet, amely alkalmazkodik az Agile, Scrum, Kanban vagy bármely más projektstílushoz.
- Teljesen átlátható platform a csapat tagjainak összehangolásához a célok, prioritások és idő tekintetében.
- Egyedi feladatállapotok azonnali, egy pillanat alatt áttekinthető haladásról
- Több feladatot végző személy a teljes átláthatóság érdekében
- Ingyenes és hozzáférhető súgóforrások, webináriumok és online támogatás
- Hatalmas sablonkönyvtár minden felhasználási esethez
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
- Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag
- Korlátlan csomag: 5 USD/hó/tag
- Üzleti terv: 12 USD/hó tagonként
- Business Plus csomag: 19 USD/hó/tag
- Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
ClickUp értékelések és vélemények
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
- G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)
2. Planview
A Planview egy szoftvermegoldás, amely segíti a projektmenedzsereket a projektportfólió kezelésében. Kényelmes módot kínál a munkaterhelés nyomon követésére, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására és az előrehaladás figyelemmel kísérésére. Az eszköz emellett hatékony elemzési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítségével jobban megértheti projektjeinek dinamikáját, előre jelezheti a lehetséges problémákat és megalapozott döntéseket hozhat.
A Planview segítségével könnyen elkészítheti átfogó portfólióterveit, így a jövőbeli projektek időben és a költségkereten belül megvalósulnak. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű jelentések és a rugalmas testreszabási lehetőségek, a Planview a projektmenedzserek számára biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van a teljes projektportfólió sikeres kezeléséhez.
A Planview legjobb funkciói
- Projektportfólió-tervezés a portfóliók prioritások és hajtóerők alapján történő rangsorolásához
- Szenárióelemzés és projektprioritizálás
- Projektfelvétel és keresletkezelés
- Erőforrás-kezelés és kapacitástervezés
A Planview korlátai
- Más projekt portfólió-kezelő szoftverek hez képest elavult felület
- Nincs feladatkezelési funkciója
Planview árak
- Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Planview-val.
Planview értékelések és vélemények
- Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)
- G2: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)
3. Celoxis
A Celoxis egy vállalati szintű projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vezetést a projekt teljesítményének elemzésében. Intuitív felületével és hatékony funkcióival a Celoxis biztosítja, hogy a projektmenedzserek rendelkezzenek minden szükséges eszközzel az üzleti célok eléréséhez.
A Celoxis átfogó portfólió-monitoring funkciókat kínál, amelyek segítségével a vezetők szorosan nyomon követhetik munkájukat. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan nyomon kövessék a költségeket és a költségvetéseket több projektben, biztosítva ezzel az erőforrások hatékony elosztását és a költségek költségvetésen belüli tartását. Emellett projektütemező funkciókat is kínál, amelyek segítségével a vezetők előre megtervezhetik a projekteket, és azonosíthatják a potenciális problémákat, mielőtt azok felmerülnének. Ezenkívül a fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a vezetők számára, hogy naprakészek legyenek a trendekkel és a fejleményekkel kapcsolatban.
A Celoxis legjobb funkciói
- Projektportfólió-monitorozás mélyreható elemzési lehetőségekkel
- Erőforrás-kezelés
- Egyedi munkafolyamat-alkalmazások
- Időkövetés
A Celoxis korlátai
- Korlátozott skálázhatóság komplex programok és projektek esetén
- 2 GB fájlterület felhasználónként a Cloud csomagban
Celoxis árak
- Felhő: 22,50 USD/hó minimum 5 felhasználó számára
- Helyben: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Celoxisszal.
Celoxis értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
4. Easy Projects
Az Easy Projects számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a teljes projektfolyamat racionalizálása, a kezdeményezéstől és a tervezéstől a megvalósításig és a projekt lezárásáig. Ez a szoftver átfogó rálátást biztosít az összes folyamatban lévő projektre, lehetővé téve a projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék a haladást, és időben, a költségkereten belül minőségi termékeket szállítsanak.
A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több szervezeti szakaszból és felelősségi körből álló automatizált munkafolyamatokat állítsanak be. Segít a csapatoknak a projekteket kisebb alfeladatokra bontani, a jelentések segítségével nyomon követni az előrehaladást, és valós időben elemezni a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat). Az automatizált munkafolyamat-rendszernek köszönhetően a csapatoknak nem kell aggódniuk az egyes feladatok nyomon követése miatt, és helyette a stratégiai célok elérésére koncentrálhatnak.
Az Easy Projects legjobb funkciói
- Archiváló eszköz a programok és projektek áttekinthetőbb megjelenítéséhez
- Egy kattintással elvégezhető idővonal-módosítások a projekt előrehaladásának támogatásához
- A projekt igényeit kezelő kereslet-előrejelzési jelentések
- Felhasználói, portfólió- és projektadatokra vonatkozó korlátozások
Az Easy Projects korlátai
- A fejlett funkciók más alkalmazásokkal való integrációt igényelnek.
- A projektek közötti függőségek funkció csak az Enterprise csomagokban érhető el.
Easy Projects árak
- Csapat: 12,58 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik.
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Easy Projects-szel.
Easy Projects értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)
5. Microsoft Project
A Microsoft Project egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek és programok jobb kezelésében. Felhasználóbarát és hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az ügyfélprojektek tervezését, ütemezését, prioritásainak meghatározását, nyomon követését és jelentését.
Ez a szoftver a csapatmunka optimalizálására és a felelősségre vonhatóság megkönnyítésére lett kifejlesztve. Minden feladat valós időben megjelenik, így mindenki haladását nyomon lehet követni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. Hatékony felhőalapú funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a csapattagok együttműködését, még távoli munkavégzés esetén is. Ráadásul a népszerű Microsoft-alkalmazásokkal, például az Office 365-tel és az Outlookkal való integráció segít a csapatoknak növelni működési hatékonyságukat.
Fedezze fel a legjobb Microsoft Project alternatívákat !
A Microsoft Project legjobb funkciói
- Dinamikus ütemezés a projektben szükséges erőfeszítések, a projekt időtartama és a kijelölt csapattagok alapján.
- Előre elkészített jelentések a projektek, erőforrások, programok és portfóliók előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Rács, tábla és idővonal (Gantt-diagram) nézetek a menetrendek felügyeletéhez
- Erőforrás-kihasználás és -kezelés
A Microsoft Project korlátai
- Korlátozott integráció más, nem Microsoft termékekkel
- A csapatmunkához szükséges funkciók használatához a Microsoft Teams alkalmazás szükséges.
A Microsoft Project árai
- A Microsoft Project két fizetős árazási megoldást kínál, a csapat és a szoftver követelményeitől függően: felhőalapú és helyszíni.
Microsoft Project értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- G2: 4/5 (1500+ értékelés)
6. ActiveCollab
Az ActiveCollab egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket az ügyfelek és projektek egyszerű kezelésében. Részletes projektterveket készíthet, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, nyomon követheti a haladást, figyelemmel kísérheti a határidőket, és együttműködési környezetben megbeszélheti a projekteket.
Az ActiveCollab minden szükséges eszközt biztosít ügynökségének a zökkenőmentes munkafolyamatokhoz, a feladatok ütemezésétől és a határidők beállításától a haladás nyomon követéséig és a visszajelzések valós idejű cseréjéig. Mindezek a funkciók segítenek abban, hogy mindig tisztában legyen az ügyfelek igényeivel, anélkül, hogy aggódnia kellene, hogy valamit elfelejt. Kiváló megoldás azoknak az ügynökségeknek, amelyek javítani szeretnék projektmegvalósítási folyamataikat.
Az ActiveCollab legjobb funkciói
- Lista, oszlop és idővonal nézetek a jelenlegi projektek kezeléséhez
- Projekttervezés és ütemezés
- Alkalmazáson belüli költségvetés-, idő- és kiadáskövetés
- Inspirációt nyújtó projektpéldák
Az ActiveCollab korlátai
- Korlátozott skálázhatóság komplex programok és projektek esetén
- A fejlett jelentéskészítés drága csomagokban érhető el.
ActiveCollab árak
- Pro: 8 USD/hó/tag
- Plusz: 9,50 USD/hó 3 tag számára
- Pro + Get Paid: 11,75 USD/hó tagként
ActiveCollab értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
7. Jira Portfolio
A Jira Portfolio egy szoftvereszköz, amelynek célja, hogy segítse a termékmenedzsereket és ügynökségeket fejlesztési folyamataik racionalizálásában. A Jira Portfolio segítségével a csapatok gyorsan és egyszerűen készíthetnek részletes termékütemterveket, amelyek iránymutatást nyújtanak a legfontosabb mérföldkövekhez és eredményekhez a teljes portfóliófejlesztési életciklus során.
A csapatok részletes Gantt-diagramokat készíthetnek a feladatok közötti függőségek azonosításához és a befejezéshez szükséges ésszerű határidők meghatározásához. Az összes projektelem szervezettebb áttekintésének biztosításával a csapatok biztosak lehetnek abban, hogy útitervük a kezdetektől a végéig pontos.
A Jira Portfolio legjobb funkciói
- Projekt- és csapatközi függőségek
- Útiterv tesztelése különböző megközelítések kipróbálása céljából
- A projektek végrehajtásának ütemezési algoritmusa
- Várható sprint sebesség előrejelzés
A Jira Portfolio korlátai
- Más projekt- és portfóliókezelő eszközökhöz, például a ClickUp-hoz képest korlátozottan képes kezelni a különböző munkastílusokat és preferenciákat.
- SCRUM módszertannal jártas csapatok számára készült.
Jira Portfolio árak
- Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Jira-val.
Jira Portfolio értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
- G2: N/A
Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!
8. Basecamp
A Basecamp egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projekt előrehaladásának vizuális nyomon követésében és a valós idejű együttműködésben. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi projektütemterveket hozzanak létre, feladatokat rendeljenek hozzá és rangsoroljanak, emlékeztetőket és értesítéseket állítsanak be, dokumentumokat és fájlokat tároljanak, és még sok mást.
Ezenkívül könnyű hozzáférést biztosít a valós idejű jelentésekhez és elemzésekhez, így a vezetők azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket. Például a vezetők gyorsan azonosíthatják, mely tevékenységek vesznek túl sok időt igénybe, és módosíthatják az erőforrásokat, mielőtt azok a termelékenységet gátló tényezőkké válnának.
A Basecamp legjobb funkciói
- Hill Charts, hogy vizuálisan láthassa az idő múlásával bekövetkező emelkedő vagy csökkenő haladást
- A projekt kezdetétől a befejezéséig tartó idővonal
- Projekt, feladat és ütemterv műszerfal egy oldalon
- Valós idejű csevegő és üzenetküldő rendszer
A Basecamp korlátai
- Nincs fejlett haladáskövetési funkció
- Nincs feladatprioritás
Basecamp árak
- Korlátlan felhasználói szám: 299 USD/hó, éves számlázással
- Freelancerek, startupok vagy kisebb csapatok számára: 15 USD/hó felhasználónként
Basecamp értékelések és vélemények
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
- G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)
9. 4castplus
A 4castplus egy projektmenedzsment platform, amely megkönnyíti a projektmenedzserek számára a feladatok, erőforrások, ütemtervek és költségvetések szervezését. A funkciók hatékony kombinációjával a 4castplus a projekttervezési folyamatot az elejétől a végéig racionalizálja.
Ez megkönnyíti a vezetők számára a programok tevékenységének hatékony tervezését és nyomon követését bármely számú csapat vagy helyszín esetében. Emellett lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projektet egyértelmű eredményekre bontsák, így mindenki nyomon követheti a folyamat állását és a teljesítménymutatókat.
A 4castplus legjobb funkciói
- Folyamatban lévő projektek előrehaladásának mérése
- Változásrend-kezelés
- Költségvetés és előrejelzés
- Erőforrás- és díjszabás-kezelés
A 4castplus korlátai
- A felület elavult más projektportfólió-kezelő szoftverekhez képest.
- Korlátozott lehetőségek a távoli csapatok irányítására
4castplus árak
- Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a 4castplus-szal.
4castplus értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)
- G2: 4,4/5 (8 értékelés)
10. Asana
Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amely segít Önnek minden projektjét és feladatát kézben tartani. Lehetővé teszi a munka egyszerű szervezését és nyomon követését, valamint a csapatával való együttműködést. Az Asana segítségével feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk csapattagokat, határidőket állíthat be, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, fájlokat csatolhat és még sok mást. A projekt előrehaladását valós időben is nyomon követheti, ha minden feladat előrehaladási állapotát megjelöli vagy színekkel jelöli, hogy könnyebben áttekinthető legyen.
Az Asana hatékony szűrési és keresési funkciókkal, valamint jelentéskészítő és elemző eszközökkel rendelkezik. Ez segít minden csapattagnak jobban megérteni a projektek előrehaladását. A jelentések testreszabhatók, így több párhuzamos projektet is bevonhat egy irányítópultra, míg az egyéni projekteket egy másikra.
Nézze meg a legjobb Asana alternatívákat !
Az Asana legjobb funkciói
- Színkategorizálás a projektnaptárakban, amelyek egyben egyéni mezőértékekként is funkcionálnak
- Automatizálási szabályok a csapat tagjainak vagy projekteknek küldendő kérésekhez
- Többféle naptárnézet személyes vagy csapatprojektekhez
- Bővített ütemtervek az erőforrások kihasználtságának optimalizálása érdekében
Az Asana korlátai
- Nem alkalmas komplex programokhoz vagy projektekhez.
- Nincs több felhasználó kijelölése funkció
Asana árak
- Alap: Ingyenes
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.
Asana értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)
- G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
Egyedi irányítópultok szinte mindenhez a ClickUp-ban
Mi lehet nagyobb kihívás, mint a csapatod számára a legjobb PPM szoftver megtalálása? Hatékony irányítópultok létrehozása és az eszköz bemutatása a csapatnak.
Hacsak nem a ClickUp-ot használja. 🙌🏼
A ClickUp testreszabható irányítópultjai ideális eszközök a feladat elvégzésének vizuális nyomon követéséhez, a munkaterhelés figyelemmel kíséréséhez és a költségvetés betartásához. Több mint 1000 integrációval és több száz funkcionális funkcióval a ClickUp az egyetlen olyan PPM eszköz, amely valóban elég hatékony ahhoz, hogy az összes alkalmazásban végzett munkáját egyetlen dinamikus és együttműködésen alapuló platformon központosítsa.
És említettük már a kész projektportfólió-sablonok kiterjedt könyvtárát?
Ismerje meg hatékonyabban a platformot, és indítsa el PPM-folyamatát a ClickUp portfóliókezelési sablonjával.
Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!