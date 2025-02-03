A 10 legjobb projektportfólió-kezelő szoftver (PPM eszköz) 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a projektportfólió-kezelő szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A projektportfólió-kezelő szoftvert arra használják, hogy egy vállalkozás összes projektjét magas szintű elemzésekkel és jelentésekkel szervezzék és kezeljék, hogy nyomon kövessék stratégiájuk végrehajtásának sikerét és a folyamatos teljesítményt. " } } ] }

Az irodai viccek és a vízadagoló melletti beszélgetések ellenére a projektportfólió-kezelő szoftver a projektmenedzser valódi legjobb barátja.

Függetlenül attól, hogy vállalata milyen projektet vállalt, hozott létre vagy zárt le, a projektportfólió-kezelő (PPM) szoftvere mindent látott – és emlékszik rá!

A kedvenc projektmenedzsment szoftverével sok tekintetben hasonló tulajdonságokkal rendelkező PPM eszközök összekapcsolják a stratégiát és a megvalósítást olyan funkciókkal, mint a műszerfalak, a feladatkezelés, a többfelelős feladatok, a haladás nyomon követése és még sok más.

De valóban szüksége van-e vállalkozásának PPM szoftverre a hatékony működéshez?

Őszintén szólva, valószínűleg igen. Ha Ön is ilyen helyzetben van, vagy ha bonyolult rendszereket hozott létre a PPM szoftverrel megegyező funkciók elvégzésére, akkor ez a cikk Önnek szól.

Kutattunk, kipróbáltunk és teszteltük a legjobb PPM eszközöket, hogy bemutathassuk Önnek a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb terméket, beleértve a részletes funkciók leírását, hátrányokat, árakat és egyebeket.

Mi az a projektportfólió-kezelő szoftver?

A projektportfólió-kezelő szoftverek segítségével a vállalkozások magas szintű elemzésekkel és jelentésekkel szervezhetik és kezelhetik teljes projektállományukat, hogy nyomon követhessék stratégiájuk megvalósításának sikerét és a folyamatos teljesítményt.

Gondoljon arra, ahogy a fotósok rendezett és stratégiailag elrendezett fotóalbumokban szervezik nyomatukat – kivéve, hogy a PPM szoftver sokkal több funkcióval rendelkezik, együttműködésen alapul és adatvezérelt.

Ez az eszköz felhasználható potenciális projektek jóváhagyására vagy elutasítására az általa nyújtott betekintés alapján, és sikere attól függ, hogy képes-e minden ötletet összhangban tartani a vállalat átfogó céljaival.

Különösen akkor, ha vállalkozása gyorsan növekszik, vagy ha új ötletek aranybányáján ül, a PPM eszközök segítségével könnyedén rendszerezheti a káoszt és prioritásokat állíthat fel az új projektötletek áradatában, a hatékony feladatkezelési funkciók és az adatokon alapuló stratégiák segítségével.

A ClickUp több mint 15 nézetével minden szögből megtekintheti projektjeit, feladatait és az elért eredményeket.

Bár a PPM szoftverek ugyanazokat a projektmenedzsment funkciókat kínálják, mint más típusú eszközök, a különbség a műszerfalak és a jelentéskészítési funkciók teljesítményében rejlik.

A jelentéskészítési és elemzési funkciók kritikus fontosságúak a legjobb PPM szoftver kiválasztásában, és fontos tudni, hogy ezek a funkciók milyen mértékben állnak rendelkezésre, mielőtt bármelyik eszközre ráállna!

A jó hír az, hogy mi pontosan ezért vagyunk itt. 🏆

Használja ezt a részletes összehasonlítást a legjobb projektportfólió-kezelő eszközökről, hogy megkönnyítse a keresést. Elvégeztük a házi feladatunkat, és részletesen bemutattuk az egyes szoftverek legfontosabb funkcióit, hátrányait, árait és értékeléseit, hogy segítsünk megtalálni a csapat munkastílusához és folyamataihoz leginkább illeszkedő eszközt.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely több száz vizualizációs eszközzel rendelkezik a projekt teljesítményének egyetlen munkaterületről történő elemzéséhez. Nagyobb áttekintést kap az összes projekt előrehaladásáról, és lehetőséget arra, hogy jelentést készítsen az elért eredményekről. Ez megkönnyíti minden résztvevő számára, hogy lépést tartson az egyéni szerepeivel és felelősségeivel, miközben naprakész marad a legújabb fejleményekről!

A projektportfólió-kezelés stratégiai és taktikai oldala csoportmunka eredménye. A ClickUp segítségével a csapatok magas szintű termelékenységet és hatékonyságot érhetnek el, így nagyobb kihívásokra koncentrálhatnak és sikeresen megvalósíthatják a projekteket. A ClickUp rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal és integrálható kedvenc alkalmazásaival, hogy mindenről nyomon követhesse. Napok alatt, nem hetek alatt indulhat el!

Nézze meg a ClickUp Dashboard példákat , hogy még ma elindulhasson.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag: 5 USD/hó/tag

Üzleti terv: 12 USD/hó tagonként

Business Plus csomag: 19 USD/hó/tag

Vállalati csomag: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

G2: 4,7/5 (5400+ értékelés)

2. Planview

via Planview

A Planview egy szoftvermegoldás, amely segíti a projektmenedzsereket a projektportfólió kezelésében. Kényelmes módot kínál a munkaterhelés nyomon követésére, a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására és az előrehaladás figyelemmel kísérésére. Az eszköz emellett hatékony elemzési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítségével jobban megértheti projektjeinek dinamikáját, előre jelezheti a lehetséges problémákat és megalapozott döntéseket hozhat.

A Planview segítségével könnyen elkészítheti átfogó portfólióterveit, így a jövőbeli projektek időben és a költségkereten belül megvalósulnak. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű jelentések és a rugalmas testreszabási lehetőségek, a Planview a projektmenedzserek számára biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van a teljes projektportfólió sikeres kezeléséhez.

A Planview legjobb funkciói

Projektportfólió-tervezés a portfóliók prioritások és hajtóerők alapján történő rangsorolásához

Szenárióelemzés és projektprioritizálás

Projektfelvétel és keresletkezelés

Erőforrás-kezelés és kapacitástervezés

A Planview korlátai

Más projekt portfólió-kezelő szoftverek hez képest elavult felület

Nincs feladatkezelési funkciója

Planview árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Planview-val.

Planview értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

3. Celoxis

via Celoxis

A Celoxis egy vállalati szintű projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vezetést a projekt teljesítményének elemzésében. Intuitív felületével és hatékony funkcióival a Celoxis biztosítja, hogy a projektmenedzserek rendelkezzenek minden szükséges eszközzel az üzleti célok eléréséhez.

A Celoxis átfogó portfólió-monitoring funkciókat kínál, amelyek segítségével a vezetők szorosan nyomon követhetik munkájukat. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan nyomon kövessék a költségeket és a költségvetéseket több projektben, biztosítva ezzel az erőforrások hatékony elosztását és a költségek költségvetésen belüli tartását. Emellett projektütemező funkciókat is kínál, amelyek segítségével a vezetők előre megtervezhetik a projekteket, és azonosíthatják a potenciális problémákat, mielőtt azok felmerülnének. Ezenkívül a fejlett elemzési funkciók lehetővé teszik a vezetők számára, hogy naprakészek legyenek a trendekkel és a fejleményekkel kapcsolatban.

A Celoxis legjobb funkciói

Projektportfólió-monitorozás mélyreható elemzési lehetőségekkel

Erőforrás-kezelés

Egyedi munkafolyamat-alkalmazások

Időkövetés

A Celoxis korlátai

Korlátozott skálázhatóság komplex programok és projektek esetén

2 GB fájlterület felhasználónként a Cloud csomagban

Celoxis árak

Felhő : 22,50 USD/hó minimum 5 felhasználó számára

Helyben: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Celoxisszal.

Celoxis értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

4. Easy Projects

via Easy Projects

Az Easy Projects számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a teljes projektfolyamat racionalizálása, a kezdeményezéstől és a tervezéstől a megvalósításig és a projekt lezárásáig. Ez a szoftver átfogó rálátást biztosít az összes folyamatban lévő projektre, lehetővé téve a projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék a haladást, és időben, a költségkereten belül minőségi termékeket szállítsanak.

A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több szervezeti szakaszból és felelősségi körből álló automatizált munkafolyamatokat állítsanak be. Segít a csapatoknak a projekteket kisebb alfeladatokra bontani, a jelentések segítségével nyomon követni az előrehaladást, és valós időben elemezni a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat). Az automatizált munkafolyamat-rendszernek köszönhetően a csapatoknak nem kell aggódniuk az egyes feladatok nyomon követése miatt, és helyette a stratégiai célok elérésére koncentrálhatnak.

Az Easy Projects legjobb funkciói

Archiváló eszköz a programok és projektek áttekinthetőbb megjelenítéséhez

Egy kattintással elvégezhető idővonal-módosítások a projekt előrehaladásának támogatásához

A projekt igényeit kezelő kereslet-előrejelzési jelentések

Felhasználói, portfólió- és projektadatokra vonatkozó korlátozások

Az Easy Projects korlátai

A fejlett funkciók más alkalmazásokkal való integrációt igényelnek.

A projektek közötti függőségek funkció csak az Enterprise csomagokban érhető el.

Easy Projects árak

Csapat : 12,58 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik.

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Easy Projects-szel.

Easy Projects értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

5. Microsoft Project

via Microsoft Project

A Microsoft Project egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek és programok jobb kezelésében. Felhasználóbarát és hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az ügyfélprojektek tervezését, ütemezését, prioritásainak meghatározását, nyomon követését és jelentését.

Ez a szoftver a csapatmunka optimalizálására és a felelősségre vonhatóság megkönnyítésére lett kifejlesztve. Minden feladat valós időben megjelenik, így mindenki haladását nyomon lehet követni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. Hatékony felhőalapú funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a csapattagok együttműködését, még távoli munkavégzés esetén is. Ráadásul a népszerű Microsoft-alkalmazásokkal, például az Office 365-tel és az Outlookkal való integráció segít a csapatoknak növelni működési hatékonyságukat.

Fedezze fel a legjobb Microsoft Project alternatívákat !

A Microsoft Project legjobb funkciói

Dinamikus ütemezés a projektben szükséges erőfeszítések, a projekt időtartama és a kijelölt csapattagok alapján.

Előre elkészített jelentések a projektek, erőforrások, programok és portfóliók előrehaladásának nyomon követéséhez.

Rács, tábla és idővonal (Gantt-diagram) nézetek a menetrendek felügyeletéhez

Erőforrás-kihasználás és -kezelés

A Microsoft Project korlátai

Korlátozott integráció más, nem Microsoft termékekkel

A csapatmunkához szükséges funkciók használatához a Microsoft Teams alkalmazás szükséges.

A Microsoft Project árai

A Microsoft Project két fizetős árazási megoldást kínál, a csapat és a szoftver követelményeitől függően: felhőalapú és helyszíni.

Microsoft Project értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

G2: 4/5 (1500+ értékelés)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab

Az ActiveCollab egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket az ügyfelek és projektek egyszerű kezelésében. Részletes projektterveket készíthet, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, nyomon követheti a haladást, figyelemmel kísérheti a határidőket, és együttműködési környezetben megbeszélheti a projekteket.

Az ActiveCollab minden szükséges eszközt biztosít ügynökségének a zökkenőmentes munkafolyamatokhoz, a feladatok ütemezésétől és a határidők beállításától a haladás nyomon követéséig és a visszajelzések valós idejű cseréjéig. Mindezek a funkciók segítenek abban, hogy mindig tisztában legyen az ügyfelek igényeivel, anélkül, hogy aggódnia kellene, hogy valamit elfelejt. Kiváló megoldás azoknak az ügynökségeknek, amelyek javítani szeretnék projektmegvalósítási folyamataikat.

Az ActiveCollab legjobb funkciói

Lista, oszlop és idővonal nézetek a jelenlegi projektek kezeléséhez

Projekttervezés és ütemezés

Alkalmazáson belüli költségvetés-, idő- és kiadáskövetés

Inspirációt nyújtó projektpéldák

Az ActiveCollab korlátai

Korlátozott skálázhatóság komplex programok és projektek esetén

A fejlett jelentéskészítés drága csomagokban érhető el.

ActiveCollab árak

Pro : 8 USD/hó/tag

Plusz : 9,50 USD/hó 3 tag számára

Pro + Get Paid: 11,75 USD/hó tagként

ActiveCollab értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

7. Jira Portfolio

via Jira

A Jira Portfolio egy szoftvereszköz, amelynek célja, hogy segítse a termékmenedzsereket és ügynökségeket fejlesztési folyamataik racionalizálásában. A Jira Portfolio segítségével a csapatok gyorsan és egyszerűen készíthetnek részletes termékütemterveket, amelyek iránymutatást nyújtanak a legfontosabb mérföldkövekhez és eredményekhez a teljes portfóliófejlesztési életciklus során.

A csapatok részletes Gantt-diagramokat készíthetnek a feladatok közötti függőségek azonosításához és a befejezéshez szükséges ésszerű határidők meghatározásához. Az összes projektelem szervezettebb áttekintésének biztosításával a csapatok biztosak lehetnek abban, hogy útitervük a kezdetektől a végéig pontos.

A Jira Portfolio legjobb funkciói

Projekt- és csapatközi függőségek

Útiterv tesztelése különböző megközelítések kipróbálása céljából

A projektek végrehajtásának ütemezési algoritmusa

Várható sprint sebesség előrejelzés

A Jira Portfolio korlátai

Más projekt- és portfóliókezelő eszközökhöz, például a ClickUp-hoz képest korlátozottan képes kezelni a különböző munkastílusokat és preferenciákat.

SCRUM módszertannal jártas csapatok számára készült.

Jira Portfolio árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Jira-val.

Jira Portfolio értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

G2: N/A

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

8. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projekt előrehaladásának vizuális nyomon követésében és a valós idejű együttműködésben. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi projektütemterveket hozzanak létre, feladatokat rendeljenek hozzá és rangsoroljanak, emlékeztetőket és értesítéseket állítsanak be, dokumentumokat és fájlokat tároljanak, és még sok mást.

Ezenkívül könnyű hozzáférést biztosít a valós idejű jelentésekhez és elemzésekhez, így a vezetők azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket. Például a vezetők gyorsan azonosíthatják, mely tevékenységek vesznek túl sok időt igénybe, és módosíthatják az erőforrásokat, mielőtt azok a termelékenységet gátló tényezőkké válnának.

A Basecamp legjobb funkciói

Hill Charts, hogy vizuálisan láthassa az idő múlásával bekövetkező emelkedő vagy csökkenő haladást

A projekt kezdetétől a befejezéséig tartó idővonal

Projekt, feladat és ütemterv műszerfal egy oldalon

Valós idejű csevegő és üzenetküldő rendszer

A Basecamp korlátai

Nincs fejlett haladáskövetési funkció

Nincs feladatprioritás

Basecamp árak

Korlátlan felhasználói szám : 299 USD/hó, éves számlázással

Freelancerek, startupok vagy kisebb csapatok számára: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

9. 4castplus

via 4castplus

A 4castplus egy projektmenedzsment platform, amely megkönnyíti a projektmenedzserek számára a feladatok, erőforrások, ütemtervek és költségvetések szervezését. A funkciók hatékony kombinációjával a 4castplus a projekttervezési folyamatot az elejétől a végéig racionalizálja.

Ez megkönnyíti a vezetők számára a programok tevékenységének hatékony tervezését és nyomon követését bármely számú csapat vagy helyszín esetében. Emellett lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projektet egyértelmű eredményekre bontsák, így mindenki nyomon követheti a folyamat állását és a teljesítménymutatókat.

A 4castplus legjobb funkciói

Folyamatban lévő projektek előrehaladásának mérése

Változásrend-kezelés

Költségvetés és előrejelzés

Erőforrás- és díjszabás-kezelés

A 4castplus korlátai

A felület elavult más projektportfólió-kezelő szoftverekhez képest.

Korlátozott lehetőségek a távoli csapatok irányítására

4castplus árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a 4castplus-szal.

4castplus értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

G2: 4,4/5 (8 értékelés)

10. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment eszköz, amely segít Önnek minden projektjét és feladatát kézben tartani. Lehetővé teszi a munka egyszerű szervezését és nyomon követését, valamint a csapatával való együttműködést. Az Asana segítségével feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk csapattagokat, határidőket állíthat be, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, fájlokat csatolhat és még sok mást. A projekt előrehaladását valós időben is nyomon követheti, ha minden feladat előrehaladási állapotát megjelöli vagy színekkel jelöli, hogy könnyebben áttekinthető legyen.

Az Asana hatékony szűrési és keresési funkciókkal, valamint jelentéskészítő és elemző eszközökkel rendelkezik. Ez segít minden csapattagnak jobban megérteni a projektek előrehaladását. A jelentések testreszabhatók, így több párhuzamos projektet is bevonhat egy irányítópultra, míg az egyéni projekteket egy másikra.

Nézze meg a legjobb Asana alternatívákat !

Az Asana legjobb funkciói

Színkategorizálás a projektnaptárakban, amelyek egyben egyéni mezőértékekként is funkcionálnak

Automatizálási szabályok a csapat tagjainak vagy projekteknek küldendő kérésekhez

Többféle naptárnézet személyes vagy csapatprojektekhez

Bővített ütemtervek az erőforrások kihasználtságának optimalizálása érdekében

Az Asana korlátai

Nem alkalmas komplex programokhoz vagy projektekhez.

Nincs több felhasználó kijelölése funkció

Asana árak

Alap: Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.

Asana értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Egyedi irányítópultok szinte mindenhez a ClickUp-ban

Mi lehet nagyobb kihívás, mint a csapatod számára a legjobb PPM szoftver megtalálása? Hatékony irányítópultok létrehozása és az eszköz bemutatása a csapatnak.

Hacsak nem a ClickUp-ot használja. 🙌🏼

A projekt mérföldköveinek vizualizálása a ClickUp Gantt-nézetével

A ClickUp testreszabható irányítópultjai ideális eszközök a feladat elvégzésének vizuális nyomon követéséhez, a munkaterhelés figyelemmel kíséréséhez és a költségvetés betartásához. Több mint 1000 integrációval és több száz funkcionális funkcióval a ClickUp az egyetlen olyan PPM eszköz, amely valóban elég hatékony ahhoz, hogy az összes alkalmazásban végzett munkáját egyetlen dinamikus és együttműködésen alapuló platformon központosítsa.

És említettük már a kész projektportfólió-sablonok kiterjedt könyvtárát?

Ismerje meg hatékonyabban a platformot, és indítsa el PPM-folyamatát a ClickUp portfóliókezelési sablonjával.

Felügyelje a ClickUp-ban a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli projektek értékeléséhez szükséges eljárásokat, technikákat és eszközöket.

Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!