50 fontos projektmenedzsment kifejezés és meghatározás, amit tudnia kell

Alex York
2024. február 22.

Bármely iparágban a szakemberek relevanciája és termelékenysége megköveteli, hogy lépést tartsanak a változásokkal és az iparág fejlődésével, amely egyre magasabb szintre emelkedik. A projektmenedzsment területén ez és még több is szükséges, ezért kínáljuk Önnek ezt a hasznos projektmenedzsment kifejezések listáját, hogy segítsünk Önnek!

A-E: Agilis módszertan – Megszerzett érték menedzsment

Agilis

Ne elégedjen meg mással, ha olyan projektmenedzsment megközelítésre van szüksége, amely valós idejű ügyfél-visszajelzéseket tesz lehetővé a projektfejlesztés minden szakaszában. Az Agile támogatja az együttműködést, a személyes szervezést és a méretezhetőséget a projekt és az érdekelt felek igényeinek függvényében. A komplex és nagy termékeket rövid és kezelhető részekre bontja, amelyeket sprint scrumoknak neveznek.

Agilis projektmenedzsment

Az agilis projektmenedzsment egy könnyen alkalmazkodó projektmenedzsment módszer, amelyet szoftverfejlesztők és termékmenedzserek használnak. A projektet olyan fázisokra bontja, amelyek a vevő visszajelzései alapján a feladatok időszakos felülvizsgálatát igénylik. Iteratív stílust és rugalmasságot hoz a projektmenedzsment tevékenységébe, a vevői elégedettségre és az együttműködésre összpontosítva.

Bármely feladatot áthúzhat az egyik oszlopból a másikba, hogy automatikusan frissüljön az állapota a ClickUp Kanban-szerű táblázatos nézetében.
Bármely feladatot áthúzhat a következő oszlopba, hogy automatikusan frissüljön annak állapota a ClickUp Kanban-szerű táblázatos nézetében.

Agilis projekttervezés

„Ez nem az, amit elképzeltem!” Az ilyen ügyfél-visszajelzések elkerülése érdekében fontolja meg a skálázható projektmódszertan alkalmazását, amely a projektet két hetes sprintekre bontja. Ki ne szeretne rekordgyors átfutási időket, visszajelzéseket, átláthatóságot, időgazdálkodást és a költségkereten belüli megvalósítást?

Tervrajz

Ha a programozásban zavar keletkezik a kifejezések értelmezésében, akkor a tervrajzot okolhatja. A tervrajz egy sor egymással összefüggő, de finoman eltérő ötlet. A projektmenedzsment kifejezés a szoftvertervezés grafikus ábrázolására is utal. Összefoglaló vizuális bemutatást ad egy komplex projektről vagy koncepcióról.

Esettanulmány

Az esettanulmány egy mélyreható történet a valós élet problémáiról és a fogalmak társadalmi alkalmazásáról. Számos anekdota ad gyakorlati szempontot az elméleti fogalmakhoz ebben a projektmenedzsment kifejezésben.

Költségteljesítmény-index

A projekt költségvetéshez viszonyított teljesítményének értékelésekor a költségteljesítmény-index (CPI) arány mutatja, hogy a projekt költséghatékony-e. A költségvetésen belül, alatt vagy felett van? A képlet: CPI = megszerzett érték (EV) / tényleges költség (AC).

Kritikus láncú projektmenedzsment

Olyan menedzsment megközelítés, amely integrálja a projekt időbeni, költségkereten belüli befejezéséhez szükséges feladatokat, ütemterveket és erőforrásokat. Értékeli a csapat képességét a projekt befejezésére a szükségletek és a rendelkezésre álló erőforrások alapján.

Kritikus út módszer

A kritikus út azonosítja a feladat elvégzéséhez szükséges alapvető elemeket. Mindez a hatékonyság javítását szolgálja az irreleváns és időpazarló tevékenységek kiküszöbölésével. Szükség esetén több erőforrás fordítható a kritikus feladatokra a projekt befejezésének felgyorsítása érdekében.

A ClickUp Gantt-nézet kritikus útvonala a beállított függőségek alapján módosítja a feladatokat.
A kritikus út ellenőrzi a táblázatban szereplő összes feladatot, és meghatározza azokat, amelyek módosítása hatással lenne a projekt teljes határidejére.

Kritikus sikertényező

A projektek 67%-a idő- vagy pénzkezelési hibák miatt bukik meg. Az éles eszű projektmenedzserek stratégiai terv kidolgozásával kerülik el a problémákat. A kritikus sikertényezők a stratégiai tervet vagy munkatervet alkotják, amelyek garantálják a projekt sikerét.

A projektmenedzsereknek meg kell határoznia a különféle kritikus tényezőket, mint például a követelmények, a mérföldkövek, a teljesítések, a szoftverek és a nyílt kommunikációs tervek.

Függőségek

A projektmenedzsmentben akkor alakulnak ki kölcsönös kapcsolatok, amikor egy feladat, feltétel vagy esemény egy előző vagy egy következő feladat befejezésétől függ. A függőségek prioritást adnak a feladatok közötti kapcsolatoknak és azok sorrendjének, hogy stabil munkafolyamatot biztosítsanak.

függőségek funkció a ClickUp-ban
Hogyan adhat hozzá függőséget egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

Megszerzett érték menedzsment

A projektmenedzsmenthez kvantitatív módszertanra van szükség a projekt előrehaladásának folyamatos értékeléséhez. Az elért érték menedzsment paramétereket biztosít a projekt előrehaladásának értékeléséhez a menetrend és a költségvetési allokáció alapján. A projektmenedzserek ezeket a mutatókat használják a projekt előrejelzéséhez és a felmerülő eltérésekhez való alkalmazkodáshoz.

F-L: Gyorsított átfutási idő

Gyorsított pálya

Előfordul, hogy egy projekt elmarad a tervezett ütemtervtől. Ez a kiégésnek, az erőforrások hiányának, a nem egyértelmű céloknak és a rossz kommunikációnak tudható be, de ez nem cáfolja a mérföldkövek elérésének szükségességét. Hogyan lehetne másképp, mint a projekt gyorsított ütemtervével, az ütemterv-sűrítés trükkjeinek alkalmazásával! A gyorsított ütemterv ezért olyan taktikákat foglal magában, mint a feladatok átfedése vagy párhuzamos végrehajtása, hogy a projekt az eredeti határidőre elkészüljön.

Folyamatábra

Problémamegoldó eszközként összeköti a projekt egyes szegmenseit, és javítja az információáramlást és -feldolgozást. Ezenkívül a folyamatábra-szoftver más funkciókat is betölthet, például egyszerűsítheti a komplex fogalmakat, hogy azok könnyebben vizualizálhatók és érthetőek legyenek.

Iteratív inkrementális folyamat/fejlesztés

Az iteratív szoftverfejlesztési modell ciklusokban vagy iterációkban ismétlődő tevékenységeket foglal magában. Ez a szoftver új verziójának elkészítéséhez vezet, amíg a kívánt vagy legjobb verzió meg nem készül.

Az inkrementális módszer a szoftverfejlesztési feladatot kis részekre bontja. Minden rész fejlesztése javítja az előzőt, így a projekt szakaszosan halad előre. Az iteratív inkrementális folyamat, ahogyan azt Ön is helyesen megjegyezte, ötvözi ezt a két kiegészítő megközelítést, így a projekt fejlesztése minden szakaszában javulások történnek, és nem lineáris módon.

Kanban tábla

A Kanban táblán valós időben láthatja a függőben lévő, folyamatban lévő és befejezett feladatokat. A Kanban módszer a projektet kisebb feladatokra bontja. Ezen a módszeren a feladatokat öntapadós jegyzetekkel vagy Kanban kártyákkal ábrázolja.

A Kanban tábla olyan információkat nyújt, amelyek segítenek a vezetőknek a nem releváns és felesleges feladatok kiküszöbölésében. A fejlesztési folyamat kulcsfontosságú elemeire való összpontosítás fokozásával növeli a csapatok termelékenységét.

kanban tábla a ClickUp-ban
A Kanban tábla segít vizualizálni a folyamatban lévő munkát és maximalizálni a hatékonyságot.

Főbb teljesítménymutatók

A hatékony projektmenedzsmenthez világos célok vagy célkitűzések szükségesek. De hogyan lehet ezeket fontossági sorrendbe állítani és értékelni? Itt jönnek képbe a kulcsfontosságú teljesítménymutatók, amelyek mérőszámokat nyújtanak a kulcsfontosságú célok vagy célkitűzések elérésében elért teljesítményének értékeléséhez.

A mutató csak a legfontosabb célok teljesítményét követi nyomon. A legfontosabb teljesítménymutatók attól függően változnak, hogy egy vállalkozás mit tart a sikerének legfontosabb mérőszámának.

Átfutási idő

A lead time az az idő, amely egy megrendelés teljesítéséhez szükséges, miután az ügyfél leadta azt. Ez a mutató fontos szerepet játszik az üzleti teljesítményben, mert közvetlenül tükrözi a munkatermelést és az ügyfél-elégedettséget, függetlenül a projekt szakaszától vagy jellegétől. A következőket foglalja magában:

  • Termék létrehozása vagy fejlesztése: az a időtartam, amely alatt a megrendelt termék piacra kerül.
  • Ellátási lánc menedzsment: a megrendelés leadásától a termék ügyfélhez való eljutásáig eltelt idő.
  • Projektmenedzsment: a projektben előírt összes feladat elvégzésének teljes időtartama.

M-P: A projekt ütemtervének napirendje

A találkozó napirendje

A csapatértekezleteken a nyílt és hatékony kommunikáció segít a tagoknak a célok és a célkitűzésekre koncentrálni. Az értekezletek maximális kihasználásához szükség van egy értekezlet napirendre, amely a megbeszélésen tárgyalandó kérdések vázlatát tartalmazza. Egy egyszerű vagy formális értekezlet napirend elkerüli az idő pazarlását mindennapi ügyekkel, a témától való eltérést és a projekt legfontosabb kérdéseinek elmulasztását.

A találkozó napirendjének összeállításakor konzultáljon a többi csapattaggal, hogy ők is felkészülhessenek. Emellett tudniuk kell, mit kell tenniük a találkozó előtt és után, valamint hogy mi a szerepük a találkozón.

Ülés jegyzőkönyv

Egy megbeszélés után magával vihet egy személyes listát a beszélgetésből és az előadásokból levont tanulságokról. Ezek informális jegyzetek vagy megbeszélési jegyzetek. Nem pedig a megbeszélés jegyzőkönyve. A megbeszélés jegyzőkönyve a megbeszélési jegyzetek hivatalos változata, amelyet a megbeszélésen részt vevő összes személy egyhangúlag jóváhagy, mint a megbeszélésen elhangzottak és történtek hiteles jegyzőkönyvét.

Mérföldkő

Minden projektnek vannak olyan kulcsfontosságú eredményei vagy ellenőrzési pontjai, amelyek segítségével azonosíthatók a projekt fejlesztésének főbb szakaszai. A mérföldkő tehát egy jelentős eseményt jelöl a projekt fejlesztésében. Segít a csapatnak nyomon követni az előrehaladást a célokhoz képest.

Ezek nélkül lehetetlen lenne átlátni a határidőket vagy strukturálni a projektet. A különböző vezetők olyan tényezőket használnak a mérföldkövek kidolgozásához, mint a projekt ütemtervének megfelelő konkrét határidők vagy a projekt érdekeltjeinek jóváhagyásának megszerzése.

Hogyan lehet hozzáadni egy ClickUp mérföldkövet?
Hogyan adhat hozzá mérföldkövet a ClickUp-ban?

Gondolattérképek

Ha elképzel egy több ágú fát, akkor máris jó úton jár a gondolattérkép koncepciójának megértéséhez. A gondolattérkép egy kulcsfontosságú koncepciót határoz meg, amelyből kapcsolódó ötletek vagy alkoncepciók nőnek ki. Ezek jól jöhetnek a távoli és a házon belüli projekttervezés és -menedzsment során.

A gondolattérkép minden ága egy kulcsszóval vagy képpel rendelkezik. A teljes kép különböző színekkel élénkül meg, amelyek az egyes szakaszokat jelölik. Összekapcsolja az ötleteket a problémamegoldás, a szervezés, a brainstorming és a tervezés fő koncepciójával.

gondolattérkép a Clickupban
A gondolattérképek hierarchikus rendbe szervezik az információkat, hogy megmutassák a kapcsolatokat.

Küldetésünk

Ha megkérdeznék, hogy írja le a vállalatát, sok mindent mondhatna: az iparághoz vagy a társadalomhoz való kapcsolódását, földrajzi elhelyezkedését, működését, célját, szolgáltatásainak vagy termékeinek jellegét, ügyfeleit és még sok minden mást. Összefoglalja mindezt egy mondatban, és megkapja a vállalat küldetésnyilatkozatát! A jó küldetésnyilatkozat akkor jelent értékes érveket, ha felismeri az ügyfelek igényeit vagy az általa kínált megoldásokat.

Cél

A vállalkozás fejlesztése vagy egy projekt megvalósítása nem feltétlenül bonyolult, ha világos célja van. A cél vagy a célkitűzés magában foglalja azokat a célokat, amelyeket a feladatok vagy műveletek irányításához tűzött ki. Ezáltal javíthatja a felelősségvállalást, azonosíthatja és megoldhatja a problémákat, valamint összpontosíthat a fejlesztésre szoruló területekre. Ez támogatja a vállalat küldetésnyilatkozatában megfogalmazott vízióját. A cél elérése a célkitűzés megvalósítását jelenti.

Projekttevékenységek

A projekttevékenység egy olyan feladat, amely alfeladatokat tartalmaz. Az alfeladatok elvégzése vezet a mérföldkő vagy a fő feladat eléréséhez. Például, ha a fő feladat egy prezentáció elkészítése, akkor az alfeladatok a következők lehetnek: tartalom összegyűjtése, a diák tervezése, áttekintés a legfontosabb érdekelt felekkel és a végleges eredmény elkészítése.

Projektköltségvetés

A projektköltségvetés tartalmazza a projekt meghatározott időn belüli befejezéséhez szükséges becsült vagy tervezett kiadásokat, illetve költségeket. Kiemeli a projekt életciklusának minden szakaszában felmerülő költségeket. A költségvetési követelmények téves kiszámítása hiányhoz vagy a források nem megfelelő felhasználásához vezethet, ami hátráltathatja a projekt eredményeinek elérését. A projektköltségvetés a projekt jóváhagyásának egyik tényezője, amely a teljesítményt méri.

költségvetés hozzáadása
Végezzen számításokat a feladatok mezői között egyszerű és fejlett képletek segítségével.

Projekt eredmények

A teljesítések egy projektet alkotó tevékenységek eredményei. Ez azt jelenti, hogy a projekt teljesítései nem a projekt végső eredményei. A projekt teljesítései olyan szolgáltatások vagy termékek, amelyeket egy projektből nyernek és az ügyfélnek szállítanak. A teljesítésnek meg kell felelnie az érdekelt felek jóváhagyásának, és meghatározott szerepet kell betöltenie a projekt céljaiban.

Projektcélok

Minden projekt megvalósítása egyértelműen megfogalmazott, kívánt eredményekkel kezdődik. Ezek a megfogalmazások határozzák meg a projekt céljait, megadva a projekt által elérni kívánt átfogó eredményeket. Ha a projekt céljai csak az eredményeket határozzák meg, akkor azok homályossá válnak.

A kétértelműséget úgy lehet kiküszöbölni, hogy a projektet konkrét szempontokra szűkítjük, például időbeli célokra, teljesítménycélokra és erőforrás-célokra. Tehát, ha az elkövetkező évben 20 új ügyfelet szeretne szerezni, akkor értékelnie kell, hogy célja elérhető, időhöz kötött, számszerűsíthető, reális és konkrét-e, hogy érvényes projektcélnak minősüljön.

Célok a Clickupban
A projekt célja átfogó képet ad arról, hogy mit fog elérni a projekt.

A projekt életciklusa

Azt halljuk, hogy szinte mindennek van kezdete és vége. Ez vonatkozik a projektjeire is. A projekt életciklusa az a folyamat, amelyet a projekt a kezdetétől a végéig követ. Ez valóban ijesztő gondolat, ha belegondolunk, hogy ez a projekt életciklusának minden aspektusát magában foglalja: a teljesítéseket, a csapatot, a folyamatot és az ügyfelek igényeit.

Projektmenedzsment Intézet

Ez a nonprofit szervezet szakmai tagságot biztosít programmenedzsereknek és projektmenedzsereknek. Ezenkívül a PMI tagjainak világszerte elismert projektmenedzsment szakértői akkreditációt ad. Ez a képesítés biztosítja a munkáltatók és az ügyfelek bizalmát a szakember projektmenedzsment terén szerzett képesítéseiben. Figyelembe véve a projektekbe fektetett erőforrások mennyiségét, érdemes gondoskodni arról, hogy csapatát egy tanúsított szakember vezesse.

Projektmenedzser

Ez az a személy, aki felelős a projekt tervezéséért és irányításáért annak befejezéséig, biztosítva, hogy a határidők, a költségvetés és a teljesítések a középpontban maradjanak. Ők irányítják a projekt életciklusát az erőforrások kihasználásával a hatékonyság maximalizálása, a költségek csökkentése és a bevételek növelése, valamint a szervezet általános küldetésének és céljainak kialakítása érdekében. A projektmenedzser konkrét feladatait az iparág jellege és a projekt típusa határozza meg.

A projekt céljai

A célok és a célkitűzések különböző projektmenedzsment kifejezések. A projekt célkitűzései konkrétan megfogalmazzák, mit kell elérnie a csapatának, és a célkitűzések elérésének szándékolt eredménye a cél. A projekt célkitűzéseihez tömör stratégia és azok számszerűsítésére szolgáló eszközök vagy módszerek szükségesek, például egy haladáskövető irányítópult, hogy a projekt a terv szerint haladjon.

Projektportfólió-menedzsment

A projektportfólió-menedzsment a projektmenedzsment egyik feladata, amely magában foglalja a projektek vagy programok kiválasztását, sorrendbe állítását és ellenőrzését, azok kapacitása és célkitűzései alapján. Értéket teremt azáltal, hogy kiválasztja a projekteket, összehangolja azokat a vállalat stratégiai tervével, és optimalizálja a korlátozott erőforrásokat a projektek közötti szinergia érdekében.

Ilyen intézkedések révén a szervezet nem fog irreleváns vagy túl sok projektbe fogni, ami a megfelelő menedzsment és koordináció hiánya miatt kudarchoz vezetne.

ClickUp portfólió widget példa
A ClickUp portfólió-dashboard widgetje

Projekt ütemterv

Bármikor szeretne naprakész lenni a projekt előrehaladásával kapcsolatban, különösen az időszámítás tekintetében. A megfelelő időgazdálkodási eszközök segítenek a határidők betartásában és a projekt állásáról való tájékoztatásban a többi csapattag és az ügyfelek számára. A projektütemterv-eszközök túlmutatnak a hagyományos tollon, papíron és naptárakban. Feladatok létrehozásával, azok meghatározott napokra való beosztásával, valamint a várható kezdési és befejezési időpontok online naptárban való megjelölésével.

naptár nézet a ClickUp-ban
A projektnaptár támogatja a tervezést, az ütemezést és az erőforrás-gazdálkodást.

A projekt hatóköre

A projekt megkezdése előtt részletes leírást kell készíteni annak minden aspektusáról. Ez a leírás a projekt hatálya, amely olyan szempontokat foglal magában, mint a szükséges erőforrások, a teljesítendő feladatok, a projekthez kapcsolódó összes feladat vagy fázis, a korlátok és az ütemterv. Ez a projekt indoklása, amely dokumentálja annak konkrét céljait és a siker mércéit.

A projekt érdekelt felei

A projekt érdekelt fele olyan személy, csoport vagy szervezet, amely érdeklődik a projekt tevékenységei iránt, vagy bármilyen szinten részt vesz bennük. Ezek a szervezetek közvetlenül nyerhetnek vagy veszíthetnek a projekttel. A jó vezetőknek azonosítaniuk kell az érdekelt feleket, szerepeiket és igényeiket, és közölniük kell velük a projekt hatókörét.

Projekt ütemterv

Egy projektnek rendelkeznie kell ütemtervvel. Azonban a dolgok nem mindig alakulnak a tervek szerint, és olyan helyzetek, mint a késedelmes mérföldkövek és a lemaradások, gyakran megnehezítik a projektek megvalósítását. A projekt ütemterve a projekt legfontosabb eseményeinek és feladatainak időrendi sorrendje, amely biztosítja, hogy azok a terv szerint haladjanak. Az ütemterv rögzíti és közli a határidőket, a feladatok függőségét, a konkrét feladatokat és a feladatok várható időtartamát a különböző érdekelt felek számára.

Q-W: Minőségbiztosítás a vízesés-modellű projektmenedzsmentben

Minőségbiztosítás

Az egyik fontos projektmenedzsment kifejezés a minőségbiztosítás, amely egy olyan projektmenedzsment elv, amely megakadályozza, hogy a vállalatok felnagyítsák a hibákat, és elkerüljék a kockázatoknak való kitettséget. Segítségével a vezetők minőségi eredményeket érhetnek el, kiválósági szabványokat állíthatnak fel és kiküszöbölhetik a buktatókat. A minőségbiztosítás ezért nem csak a teljes csomag leszállítására összpontosít, hanem az iparág legjobb eredményeinek elérésére is, hogy megőrizze és növelje az ügyfélkört.

Minőségirányítás

A projektmenedzserek nem egyszeri sikert, hanem tartós erőfeszítéseket keresnek a kiválóság elérése érdekében. A minőségirányítás biztosítja a minőségi szolgáltatások, termékek vagy egyéb eredmények következetes szállítását a projekt teljes életciklusa alatt. Azonosítható jellemzői közé tartozik a funkcionalitás, a teljesítmény, a megfelelőség, a következetesség és a megbízhatóság. A szervezet a projektnek megfelelően állapítja meg ezeknek a szinteknek a mérési szabványait.

Minőségtervezés

A projekttervezésnek ez a szempontja segít meghatározni a projekt prioritásait. A tervezési szakaszban történik, és segít a csapatnak és a vezetőnek a projekt sikeréhez vezető kritikus kérdésekben dönteni. Felsorolja a szükséges erőforrásokat, a feladatokkal kapcsolatos teendőket és a célokat. Ezenkívül ez a lépés meghatározza a projektnek meg kell felelnie minőségi szabványokat.

RACI-táblázat

A RACI-táblázat egy diagram, amely ábrázolja egy személy részvételének mértékét egy projektben, így mindenki egyértelműen megérti a szerepeket és a felelősségeket. A RACI egy mozaikszó, amely a felelős (Responsible), elszámoltatható (Accountable), konzultált (Consulted) és tájékoztatott (Informed) szavak kezdőbetűiből áll. Ez a táblázat ösztönzi a kommunikációt és meghatározza a felelősségi köröket, így a projekt ütemtervében szereplő tevékenységek zavartalanul, megfelelően haladnak.

Erőforrás-elosztás

A hatékony és minőségi menedzsmenthez erőforrás-elosztásra van szükség, ami a rendelkezésre álló erőforrások stratégiai elhelyezését jelenti a számukra szánt feladatok támogatására. Ez biztosítja a projekt zökkenőmentes működését, fenntartja a termelékenységet és biztosítja a projekt költséghatékonyságát. Az erőforrások rendelkezésre állása és az ügyfelek igényei azonban befolyásolhatják az erőforrás-elosztást.

box view in clickup
Az erőforrás-elosztás az erőforrások stratégiai elosztásának folyamata a projekt céljainak elérése érdekében.

Erőforrás-kiegyenlítés

Az erőforrás-kiegyenlítés egy olyan menedzsment technika, amely racionalizálja az erőforrások elosztását, összehangolja azt a projekt ütemtervével, és végül kiküszöböli a projekthez túl sok vagy túl kevés erőforrás allokálását. Ha azonban nem megfelelően végzik el, az erőforrások vagy nem tudnak optimális szolgáltatást nyújtani a projektnek, vagy nem érik el az optimális kihasználtságot, ami pazarláshoz vezet. Ezért fel kell ismernie a projekt erőforrásainak hiányosságait, reális becsléseket kell készítenie a szükséges erőforrásokról, és prioritási listát kell készítenie az erőforrások kezeléséről és a feladatokról.

Erőforrás-menedzsment

Az erőforrások életet adnak a szervezeteknek és a projekteknek, amelyek nélkül azok biztos kudarcra vannak ítélve. Az erőforrás-menedzsment megakadályozza az ilyen súlyos következményeket. Meghatározza az erőforrások tervezéséhez, elrendezéséhez és elosztásához kapcsolódó stratégiákat. A projektmenedzsment része, és az immateriális és materiális erőforrásokat irányítja.

Kockázatkezelés

A kockázatkezelés azonosítja, értékeli és enyhíti a projektekre leselkedő lehetséges veszélyeket. Megvizsgálja, hogy a projekt céljai és eredményei hogyan változhatnak a kockázatoknak való kitettség miatt. A folyamat dokumentálja a várható akadályokat és azok leküzdésének módjait.

Hatálykiterjesztés

A hatókör-kiterjedés olyan jelenséget jelent, amikor a projekt előrehaladtával a projekt eredményei és követelményei növekednek. Ez megterheli az erőforrásokat, mivel a projekt hatókörén kívüli tevékenységeket is magában foglal. A csapatra, az erőforrásokra és az időre nehezedő további nyomás miatt a projekt elveszíti irányát, megtorpan vagy kudarcot vall.

Scrum

A Scrum egy agilis projektmenedzsment megoldás, amely a projekteket kis szegmensekre, úgynevezett sprintekre osztja. Az ismételt sprintek két héttől egy hónapig tartanak. Minden sprintnél összegyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, és egy scrum táblát használ a sprint céljainak és feladataik dokumentálására, hogy fenntartsa vagy javítsa a projekt megvalósításának ütemét.

Scrum projektmenedzsment

A Scrum projektmenedzsment eltér a hagyományos projektmenedzsment módszertől, ahol az ügyfél a projekt befejezése után tekintheti meg a termékét. Ez nem adott lehetőséget az ügyfélnek, hogy a projekt befejezése előtt visszajelzést adjon. A Scrum projektmenedzsment a projektet szerepekre, artefaktumokra és eseményekre bontja.

Ez a három eszköz és szerep segítségével a program egy komplex projektet két-négy hétig tartó, sprintnek nevezett szakaszokra bontja. A sprint végén az ügyfél visszajelzést ad, amelynek segítségével a menedzsment csapat a lehető legjobb és az ügyfél számára legkívánatosabb terméket vagy szolgáltatást fejleszti ki.

Sprint

A sprint egy meghatározott vagy rögzített, egy és négy hét közötti időtartam. Ez egy fejlesztési ciklus a projekt életében. Ezért a scrum sprint egy projekt kisebb részekre vagy feladatokra való felosztásából jön létre, amelyeket a következő szakaszba való továbblépés előtt az érintetteknek el kell végezniük és jóvá kell hagyniuk.

Sprintlisták megtekintése a ClickUp alkalmazásban

Történetpont

A sprint végén a csapat egységeket rendel hozzá, hogy visszajelzést adjon a projektben szereplő feladat vagy elem backlogjának megvalósításához szükséges erőfeszítésről. Ez a mutató számszerűsíti az ügyfél történetének megvalósításának absztrakt aspektusát, figyelembe véve a kockázatokat, a komplexitást és a szükséges erőfeszítést. Ez a termék backlogjában történik.

Vízesés projektmenedzsment

Ez a lineáris projektmenedzsment módszertan egy projekt megvalósításának egymást követő lépéseit tartalmazza. Az egyik szakasz befejezése szükséges a következőhöz való továbblépéshez, és a lépések vagy szakaszok egymásba folynak, mint a vízesésen lefolyó víz. Lehet, hogy nem olyan rugalmas, mint a legújabb menedzsment megoldások, de még mindig a projektmenedzsment szokásos szakaszait követi.

Ezeknek a projektmenedzsment kifejezéseknek a megismerésével könnyebben megértheti és maximálisan kihasználhatja az erőforrásokat, hogy a lehető legjobban teljesíthesse projektmenedzsment feladatait. Iratkozzon fel a ClickUp blog hírlevelére, hogy további projektmenedzsment-tippeket és praktikus tanácsokat kapjon közvetlenül a postaládájába! 📧

