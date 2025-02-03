A 10 legjobb vállalati projektmenedzsment szoftver 2025-ben

A vállalati szintű projektek kezelése több ügyfél és feladat kezelését igényli, többfunkciós csapatokkal. Ez nagyon hasonlít a Jenga játékhoz: rengeteg mozgó alkatrésszel kell foglalkozni, és ha az alap nem stabil, egy laza vég az egész szerkezet összeomlását okozhatja. ?

A hagyományos projekt- vagy feladatkezelési megoldások általában nem képesek támogatni a bonyolult, nagyszabású munkafolyamatokat – ehhez speciális eszközökre van szükség.

A vállalati projektmenedzsment szoftverek segítségével kézben tarthatja a mikroszintű folyamatokat, és vállalati szinten irányíthatja a projekteket, mint egy igazi főnök.

Kiválasztottuk az 10 legjobb vállalati projektmenedzsment szoftvert az Ön számára. Olvassa el, mit kínálnak ezek a szoftverek, és találja meg azt az eszközt, amely kulcsfontosságú lehet a vállalatának.

Mi az a vállalati projektmenedzsment szoftver?

A vállalati projektmenedzsment (EPM) szoftver egy olyan üzleti eszköz, amelynek célja a szervezeten belüli projektek, feladatok és erőforrások kezelésének folyamatának racionalizálása. Ez a szoftver lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan tervezzenek, hajtsanak végre és kövessenek nyomon projekteket különböző részlegek és csapatok között.

Az EPM szoftver több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz. Míg a hagyományos projektmenedzsment az egyes projektekre koncentrál, a vállalati projektmenedzsment a nagyobb képet veszi figyelembe. Figyelembe veszi a szervezet stratégiai céljait, és minden projektet és erőforrást ezeknek a céloknak az elérésére hangol. Ez biztosítja, hogy minden projekt hozzáadott értéket jelentsen a vállalkozás számára, és összhangban legyen annak átfogó víziójával.

Mit kell keresni egy vállalati projektmenedzsment megoldásban?

A vállalati projektmenedzsment (PM) szoftver beszerzése hosszú távú megoldás, ezért nagyon pontosan meg kell határoznia a kritériumait. A legtöbb felhasználó csak azt nézi, hogy a termék képes-e több projektet zökkenőmentesen kezelni, de ez egy korlátozott szemlélet. Az értékelés során a következő kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe vennie:

Hatékonyság: Ellenőrizze, hogy a vállalati projektmenedzsment szoftver rendelkezik-e a hatékonyság növelését szolgáló funkciókkal. Tegye fel magának a kérdést: Könnyedén tud-e feladatokat kiosztani és nyomon követni? : Ellenőrizze, hogy a vállalati projektmenedzsment szoftver rendelkezik-e a hatékonyság növelését szolgáló funkciókkal. Tegye fel magának a kérdést: Könnyedén tud-e feladatokat kiosztani és nyomon követni? Automatizálással tudja-e racionalizálni a munkafolyamatokat ? Adatbázisok központosításával tudja-e megelőzni a részlegek közötti szilárd határok kialakulását? Skálázhatóság: A szoftvernek jól kell reagálnia a több projekt vállalásával járó megnövekedett munkamennyiségre és a műveletek összetettségére. Barátbarát felület: A platformnak mindenki számára könnyen megtanulhatónak kell lennie, beleértve a technológiailag kevésbé jártas felhasználókat és az újonnan felvett alkalmazottakat is. Költségvetés és időkövetés: Képesnek kell lennie Képesnek kell lennie a szervezeti erőforrások elosztásának optimalizálására, hogy megszüntesse a felesleges kiadásokat, a túlórákat és a duplikált költségeket. Integrációk: A legjobb vállalati projektmenedzsment szoftverek integrálódnak a népszerű munkaalkalmazásokkal, így elkerülhető a trillió program közötti oda-vissza váltás.

A 10 legjobb vállalati projektmenedzsment szoftver

Összeállítottuk a 10 kedvenc vállalati projektmenedzsment eszközünk listáját. Fedezze fel azok funkcióit, korlátait és árait, hogy megtalálja a vállalatának legideálisabb választást!

A legjobb általános vállalati projektmenedzsment szoftver

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Kevés eszköz teszi olyan könnyűvé a nagy léptékű vállalati projektmenedzsmentet, mint a ClickUp! Első helyet szerzett a G2 2024-es legjobb projektmenedzsment szoftverek és legjobb együttműködési és termelékenységi szoftverek kategóriáiban. ?

Használja a Portfóliók funkciót központi csomópontként az összes folyamatban lévő projekt felügyeletéhez. Szervezze meg csapata céljait, finomítsa az egyes kezdeményezések irányítási folyamatát, és tartsa a terv szerint a teljesítéseket!

A platform több mint 15 elrendezéssel (ún. nézetekkel) rendelkezik, amelyek különböző perspektívákat nyújtanak a projektekhez. Használja a ClickUp Gantt-diagramját a projektfázisok vizualizálásához, vagy a Munkafolyamat nézetet a feladatok redundancia nélküli elosztásához. ?‍?‍?

Unod már a részlegek közötti szilárd határokat és a gyenge csapatmunkát? Használd a ClickUp Dashboards alkalmazást a zökkenőmentes működés érdekében. Segítségével különböző jelentések, például a „Task Completed” (Befejezett feladatok), „Time Tracked” (Nyomon követett idő) és „Who’s Behind” (Ki áll mögötte) révén betekintést nyerhetsz a csapatok és a feladatok működésébe.

Ahhoz, hogy vállalkozása még jobban összehangolt legyen, csevegjen csapattársaival, jelölje meg egymást a megjegyzésekben, hogy megvitassák a kérdéseket, és valós időben tekintse meg a frissítéseket. Számos más vállalati együttműködési funkciót is élvezhet, például:

Használja a ClickUp 50 automatizálási funkciój át, vagy adjon hozzá egyedi funkciókat az ismétlődő feladatokhoz. Integrálja a platformot több mint 1000 munkaalkalmazással, és kezelje az összes vállalati műveletet egyetlen platformról!

A pénzügyi menedzsment egy másik figyelemre méltó funkció, amelyet érdemes megismerni. A ClickUp segítségével könnyedén meghatározhat pénzügyi célokat és nyomon követheti a nyereséget. A ClickUp pénzügyi és számviteli sablonjaival pillanatok alatt professzionális költségvetéseket, számlákat és főkönyveket készíthet.

A ClickUp legjobb funkciói

Projektportfólió-kezelés

A ClickUp AI segít gyorsabban dolgozni, ötleteket kidolgozni és feladatokat létrehozni.

Több mint 15 nézet típus, hogy minden vállalati projektmenedzsment szoftver igényét kielégítse

Egyedi feladatazonosítók és állapotok

Agilis irányítópultok időkövetéssel

Alapértelmezett és egyéni automatizálás

Kiterjedt oktatóanyagok a ClickUp University -n

Támogatja a távoli és funkcióközi csapatok együttműködését

Ingyenes integráció több mint 1000 eszközzel

Minden asztali és mobil platformon elérhető

ClickUp utánzatok

A rengeteg funkció miatt egy kis időbe telik, mire megszokja az ember.

A dokumentumok szerkesztése mobil eszközökön kihívást jelenthet

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adja hozzá a ClickUp AI-t bármely fizetős munkaterülethez, mindössze 5 dollárért tagonként, havonta.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt veszi alapul.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Celoxis

A legjobb testreszabhatóság szempontjából

via Celoxis

A Celoxis egy átfogó projekt- és portfóliókezelő rendszer. Munkafolyamat-automatizálási és jelentéskészítési funkciói miatt rendkívül vállalatbarát megoldás.

Optimalizálja a projektmenedzsment minden aspektusát. Nyomon követheti a projektkéréseket, és rangsorolhatja őket az ajánlott KPI-k alapján. A projektek és feladatok dinamikusak, és automatikusan alkalmazkodnak az ütemterv és a függőségek változásaihoz.

Az együttműködési funkciók között szerepelnek a megosztott projektnézetek, a verziókezeléssel ellátott fájlmegosztás és a tevékenységi streamek. A Celoxis emellett könyvelési és több helyszínen történő HR-kezelési funkciókat is kínál, figyelmeztető jelzésekkel a csapaton belüli kapacitás túlterhelésről.

A Celoxis 100%-ban testreszabható jelentéseket és irányítópultokat kínál, beleértve az egyéni mezőket, a drill-down diagramokat és a widgeteket. A vállalatok a elrendezésekkel játszva teljes képet kaphatnak portfóliójuk állapotáról, előrehaladásáról és teljesítményéről.

A Celoxis legjobb funkciói

Projektek nyomon követése és prioritásainak meghatározása

Alkalmazkodó munkafolyamat

Számviteli és HR-menedzsment funkciók

Különböző együttműködési eszközök

Testreszabható, valós idejű diagramok

Több mint 400 eszközzel való natív integráció

A Celoxis korlátai

Összetett rendszergazdai beállítások

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem volt elég intuitív.

Celoxis árak

Felhő : 22 USD/hó felhasználónként (éves számlázási modell)

Helyi telepítés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Celoxis értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

3. Nifty

A legjobb az együttműködéshez

via Nifty

A Nifty egy projektmenedzsment operációs rendszer, amelynek célja a termelékenység elősegítése és a felesleges (és fájdalmasan unalmas) állapotmegbeszélések megszüntetése. ?

A Nifty segítségével célokat állíthat be és útiterveket készíthet, amelyek automatikusan frissülnek a haladásával, így 24 órában, 7 napban átfogó képet kaphat projektjeiről és portfóliójáról. A platform számos elrendezést és folyamatábrát kínál, például Kanban, Timeline és Swimlane, amelyek segítenek a feladatok szervezésében.

A vállalati projektmenedzsment szoftverek megkönnyítik az ötletelést, a problémamegoldást, valamint a visszajelzések és frissítések megosztását a csapattal. Dokumentálja folyamatait és egyéb fontos információkat dokumentumokban és wikikben. Használjon űrlapokat az ügyféladatok rögzítéséhez, és ezeket felhasználva hozzon létre feladatokat, dokumentumokat vagy projektüzeneteket.

Tovább optimalizálhatja működését az automatizált vizuális előrehaladási jelentés funkció kihasználásával! ?

A Nifty legjobb funkciói

Az automatikus frissítések megtekintése a haladás során

Tudásközpont, csevegés és videohívások

Dokumentumok, wikik és űrlapok

Automatizált előrehaladási jelentések

Kész integráció 9 eszközzel

A Nifty korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek

Nincs erőforrás-elosztás és költségkövetés

Nifty árak

Ingyenes

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. Zoho Projects

A legjobb vállalati költségvetés-kezeléshez

via Zoho Projects

A Zoho számos irodai szoftvercsomagja közül a Zoho Projects kiemelkedik a mai legjobb projektmenedzsment szoftverek közül.

Ez a testreszabható platform egyaránt jól alkalmazkodik kis és nagy léptékű műveletekhez. Személyre szabhat bármit, a mezőktől és kategóriáktól kezdve a felület teljes elrendezéséig és megjelenéséig. A szerepkörökön alapuló felhasználói hozzáférés-vezérlés segítségével biztosíthatja az adatok bizalmas kezelését, miközben mindenki szabadon használhatja a platformot. ?

Az egyik legfontosabb ok, amiért a vállalatok a Zoho-t választják, az end-to-end automatizálás. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével komplex munkafolyamatokat lehet vizualizálni és megtervezni. Időt lehet megtakarítani és a hibák kockázatát csökkenteni az ismétlődő feladatok, például a megfelelőségi ellenőrzések automatizálásával. ✅

A Zoho Projects legjobb funkciói

Skálázhatósági platform

Felhasználói hozzáférés alapú ellenőrzések

Drag-and-drop kialakítás

Teljes körű automatizálás

Előre elkészített bevezetési folyamatok

Beépített integráció több mint 30 eszközzel

A Zoho Projects korlátai

Az iOS alkalmazásból hiányoznak bizonyos webes funkciók

Nincs beépített számlázási és számlázási eszköz

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár a havi számlázási modellt jelenti.

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!

5. Smartsheet

A legjobb skálázhatóság szempontjából

Via Smartsheet

Ha a táblázatok a kedvenc nyelved, a Smartsheet megnyugtatóan ismerős lesz számodra.

A Smartsheet biztosítja a teret és eszközöket a projektek és folyamatok biztonságos kezeléséhez. Ez egy dinamikus vállalati projektmenedzsment szoftver, amely felgyorsítja a projekttervezést és -végrehajtást bármilyen méretben, így Ön magabiztosan teljesítheti feladatait, miközben vállalkozása növekszik.

A platform valós idejű elemzéseket kínál, hogy minden lépésnél jobb döntéseket hozhasson. Gazdagítsa perspektíváját különböző nézetekkel, és legyen mindig egy lépéssel a feladatok és projektek előtt.

Használja a Gantt-diagramokat, a kritikus út elemzést (CPA), a feladatfüggőségeket és az előzményeket, hogy hatékony ütemtervet készítsen projektjeihez! A Smartsheet portfóliószintű automatizálása lehetővé teszi olyan forradalmian új munkafolyamatok kidolgozását, amelyek összehangolják az összes elemet az egységesség és a termelékenység biztosítása érdekében.

Hasonlítsa össze az Asana és a Smartsheet szoftvereket!

A Smartsheet legjobb funkciói

Táblázatalapú projektmenedzsment

Rutin portfóliószintű automatizálás

Gantt-diagram CPA-val

Valós idejű elemzés

Több mint 80 alkalmazással integrálható

A Smartsheet korlátai

Nem támogatja az agilis módszertant

Nincs benne az Excelben található fejlett diagramkészítő eszközök

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Smartsheet sablonokat!

6. ITM Platform

A legjobb stratégiai összehangoláshoz

az ITM Platformon keresztül

Ha szűk határidőn belül kell megterveznie a műveleteket és bevetnie a csapatát, az ITM Platform lehet a megmentője. Ez egy all-in-one vállalati projektmenedzsment szoftver, amely mindössze két hét alatt eljuttatja Önt a tervezéstől a végrehajtásig. ?

A platform lehetővé teszi, hogy valós idejű adatok segítségével összehangolja erőforrásait a teljesítendő feladatokkal. Készítsen projekteket agilis módban, és használja az egységes portfólió nézetet, hogy azonosítsa az összes aktív kezdeményezés iránti igényt.

Tartsa kézben az összes ügyfelét és beszállítóját, és a relatív haszon potenciálja alapján ossza el az erőforrásokat. Válasszon a Gantt-diagramok és az Agile táblák közül a prioritások meghatározásához és az ütemezéshez. Az ITM Platform segítségével előre jelezheti és ellenőrizheti a kockázatokat és a költségeket a bevételek optimalizálása érdekében.

Az ITM platform a közösségi hálózatokhoz hasonló kommunikációs környezetet biztosít, amelynek köszönhetően a csapat tagjai anélkül is naprakészek maradhatnak a projektekkel kapcsolatban, hogy különösebben erőfeszítéseket kellene tenniük! ?

A közösségi hálózatokról szólva: az alkalmazást integrálhatja a közösségi média csatornáival, hogy egyetlen platformról kapcsolódhasson a közösségéhez.

Az ITM Platform legjobb funkciói

Erőforrás-, kockázat- és pénzügyi menedzsment

Agile és Gantt nézetek

Egyedi jelentéskészítő eszközök

Integrált közösségi hálózat

Körülbelül hat eszközzel való natív integráció

Az ITM Platform korlátai

Csak két nézet

Nincs mobil verzió

Korlátozott natív integrációk

ITM Platform árak

Csapat tagok licencjei : Ingyenes

Menedzser licenc : 33 USD/hó felhasználónként (éves számlázási modell)

Éves fizetés : 1980 USD

Egyedi árazás

ITM Platform értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

7. Wrike

A legjobb távoli csapatok számára

via Wrike

A Wrike egy olyan eszköz, amely a csapat együttműködési erőfeszítéseinek javítására lett kifejlesztve. Sablonjai és funkciói miatt kiváló választás a részlegek közötti és a funkciók közötti csapatmunka elősegítésére.

Erőteljes automatizálási motorral rendelkezik, amely időt takarít meg és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon a mindennapi teendők helyett. Hat nézettel, beleértve a Gantt és a Timelog nézeteket, biztosíthatja, hogy egyetlen projekt sem maradjon figyelmen kívül.

A korrektúrakészülékek lehetővé teszik, hogy együttműködjön olyan fontos dokumentumok elkészítésében, mint a projektismertetők, anélkül, hogy szem elől tévesztené a változásokat. Használja a kérelem űrlapokat a visszajelzések gyűjtéséhez, és néhány kattintással alakítsa azokat megvalósítható célokká.

A Wrike szintén nagy hangsúlyt fektet az adatokra. Használja ki a teljes mértékben testreszabható vállalati projektmenedzsment szoftverek és irányítópultok előnyeit, hogy értékes információkat nyerjen vállalkozása minden területéről.

A Wrike legjobb funkciói

Hat részletes nézet a projektportfólió-kezeléshez vagy a feladatkezeléshez

Ellenőrző eszközök

Testreszabható irányítópultok különböző KPI-kkal és számításokkal

Előre elkészített sablonok IT, vállalati marketing és még sok más területhez

Több mint 40 natív integrációs lehetőség

A Wrike korlátai

Megtanulása nehéz azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a PM-et.

A kérelemformulák korlátozott testreszabást tesznek lehetővé.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)

Próbálja ki ezeket a Wrike alternatívákat!

8. Planview Clarizen

A legjobb nagyvállalati csapatok számára

via Planview Clarizen

Ha a Planview egy desszert lenne, akkor egy extravagáns, többrétegű torta lenne! ?

Sokoldalú PM-igényeket szolgál ki, célja a „munka összekapcsolása” és annak biztosítása, hogy minden lépés információkon alapuljon és szándékos legyen.

A Planview nemrég megvásárolta a jól ismert projektmenedzsment eszközt, a Clarizent, és létrehozta az AdaptiveWork nevű szuperplatformot. Az akvizíciónak köszönhetően most már rendelkezésre állnak olyan vállalati projektmenedzsment szoftverfunkciók, amelyekkel jobb áttekintést kaphat vállalati adatairól, ami pedig segít a tevékenységek szervezésében a maximális üzleti hatékonyság elérése érdekében.

A Planview segítségével a kereslet, a kapacitás és a kockázat olyan kulcsfontosságú tényezők alapján oszthatja el az erőforrásokat. Személyre szabott munkafolyamatokat hozhat létre alkalmazottai számára, ami biztosítja a maximális termelékenységet és megakadályozza a kontextusváltás és a késések okozta szűk keresztmetszeteket.

A Planview kiváló jelentéskészítő eszközökkel rendelkezik – tárolja az ügyféladatokat és készítsen lenyűgöző PowerPoint-jelentéseket az érdekelt felek számára. Pénzforgalmi döntéseket hoz? Kövesse nyomon az időt és a kiadásokat, és készítsen pénzügyi előrejelzéseket a költségvetés kezeléséhez!

Planview Clarizen legjobb funkciói

Kapacitás- és erőforrás-tervezés

Interaktív portfólió útitervek

Automatizált PowerPoint-jelentések

Pénzügyi menedzsment

Több mint 80 kész integrációs lehetőség

Planview Clarizen korlátai

Nincs átláthatóság az árak tekintetében

Több tanulási anyagot is használhatna

A kezdeti konfigurációk bonyolultak lehetnek

Planview Clarizen árak

Kapcsolatfelvétel esetén elérhető

Planview Clarizen értékelések és vélemények (AdaptiveWork)

G2 : 4,1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

9. Easy Project

A legjobb a könnyű használat szempontjából

via Easy Project

Az Easy Project méltó a nevéhez – ez az AI-alapú PM eszköz (amelyet most Birdview PSA by Easy Projects-re kereszteltek át) arra törekszik, hogy a projektmenedzsment kevésbé legyen unalmas. Nagyvállalatok, mint a PepsiCo és a HP használják a platformot projektjeik irányítására, de Ön dönti el, hogy ez Önnek is megfelelő-e.

Új projektek indításakor hihetetlenül rugalmas testreszabási lehetőségekkel indulhat – mindössze annyit kell tennie, hogy:

Ugrás az Aktivitási központba Válasszon egy projektmenedzsment módszertant Használjon előre elkészített sablont a gyors beállításhoz Importálja a meglévő adatokat (ha vannak) Excel- vagy MS Project-fájlokból

Az Easy Project rendkívül egyszerűvé teszi a nagyvállalatok portfóliókezelését. A projekteket Excel-szerű formátumban tekintheti meg, és tetszőleges szegmensekbe csoportosíthatja őket. A központi nézet segítségével nyomon követheti az összes folyamatban lévő projekt előrehaladását, költségvetését és erőforrás-elosztását.

A platform AI-előrejelzéseket kínál olyan változókra, mint a leállások és a késések, és ezeket gazdag vizuális táblázatokban és grafikonokban jeleníti meg, hogy segítsen Önnek a megvalósítható megoldások meghatározásában.

Időgazdálkodás és együttműködés? Gyerekjáték! ? Készítsen teendőlistákat, kövesse nyomon az időt, vizualizálja a kiosztott feladatokat, és pillanatok alatt ossza meg a frissítéseket a csapatával!

Az Easy Project legjobb funkciói

AI előrejelzések

Könnyű bevezetés

Időkövetés és jelentések

Átfogó portfólió megoldás

Többféle munkafolyamat-nézet

Az Easy Project korlátai

A címkézés nem mindig működik

Nincs ingyenes csomag

Easy Project árak

Lite : 27 USD/hó felhasználónként

Csapat : 41 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Easy Project értékelések és vélemények

TrustRadius : 7,7/10 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

10. Teamwork

A legjobb ügyfélmunkához

via Teamwork

A Teamwork segítségével a projektek, csapatok és ügyfelek kezelése természetessé válik, függetlenül a vállalat méretétől vagy az iparágtól. ?

Ez egy központ a vállalat mikroszintű irányításához – állítson be mérföldköveket, osszon ki feladatokat és alfeladatokat a kapacitás alapján, vagy kommunikáljon a csapatával megjegyzések és üzenetek segítségével. Naplózza az időt és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat az általános termelékenység növelése érdekében. Végezze el minden projektet tökéletesen a platform számos automatizálási lehetőségének kihasználásával!

A proofing funkció segítségével pontosan bevonhat új ügyfeleket. Ez lehetővé teszi, hogy meghívja az ügyfeleket, hogy adjanak visszajelzést és csiszolják a termékeket, amíg azok el nem érik a tökéletes állapotot.

Az ügyfelek számlázása egyszerűbb, mivel minden alkalmazott számára külön díjakat állíthat be. Kövesse nyomon kiadásait, hogy projektjei ne haladják meg a költségvetési kereteket. A projekt állapotáról, jövedelmezőségéről és sok másról szóló jelentések segítségével azonosíthatja a fejlesztési lehetőségeket.

A Teamwork legjobb funkciói

Számos automatizálási lehetőség

Korrektúra, megjegyzések és üzenetküldés a kommunikációhoz

Időnaplózás és költségvetés

Számos jelentési lehetőség

Több mint 90 natív integráció

A csapatmunka korlátai

Esetenkénti hibák

Egyes felhasználók bonyolultnak és nem intuitívnak találták a felhasználói felületet.

Teamwork árak

Örökre ingyenes

Starter : 5,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás : 5,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 5,99 USD/hó felhasználónként

Méret: Kérésre elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Teamwork alternatívákat!

Egy vállalatnak ugyanúgy szüksége van egy hatékony projektmenedzsment eszközre, mint egy kapitánynak az iránytűre. ?

Segít eligazodni a feladatok, határidők, alkalmazottak és ügyfelek viharos tengerén. A megfelelő projektmenedzsment rendszerrel vállalkozása bármilyen időjárás mellett is tartani tudja az irányt a céljai felé! ⛈️

Akár jó, akár rossz napod van, az általunk felsorolt vállalati PM eszközök mind megbízhatóak, és biztosan segítenek abban, hogy könnyedén végezd el a napi teendőidet – és továbbra is nyertes maradj! ?