Hogyan kezeljük a projektköltségvetést 7 egyszerű lépésben (tippekkel és sablonokkal)

A költségvetéskezelésnek rossz híre van: az emberek unalmas táblázatokkal és hosszú költségjelentésekkel társítják. De a projektköltségvetések kezelése valójában egy művészet – és azok számára, akik ügynökségekben dolgoznak, elengedhetetlen a vállalat üzleti modelljéhez.

A jó projektköltségvetés nem csupán dollárokat és centeket jelent – hanem kontextust is. Ez egy eszköz, amely segít bemutatni, hogy a csapata mit csinál és milyen eredményeket ér el.

Ez a projektköltségvetés-kezelési megközelítés segít abban, hogy valós időben lássa, mi működik és mi nem. Bármelyik projektmenedzsment költségvetési módszert is részesíti előnyben, azoknak segíteniük kell abban, hogy olyan projektköltségvetést hozzon létre, amely eredményeket hoz. Íme a lépések, amelyeket meg kell tennie az Ön által kezelt minden projektköltségvetés meghatározásához és nyomon követéséhez.

Mi az a projektköltségvetés?

A projektköltségvetés egy pénzügyi terv, amely felvázolja a becsült költségeket a projekt sikeres befejezéséhez szükséges összes tevékenységre vonatkozóan. Ez magában foglalja a projekthez szükséges összes erőforrást, például anyagokat, berendezéseket, munkaerőt és egyéb kiadásokat.

A projektmenedzsment költségvetése nem „20 000 dollár”. Hanem egy világos lebontás arról, hogy hogyan fogja elkölteni azt a 20 000 dollárt, és miért fogja úgy elkölteni.

Elméletileg egy új alkalmazottnak képesnek kell lennie arra, hogy belépjen az irodájába vagy ügynökségébe, és további útmutatás nélkül végrehajtsa az Ön által létrehozott költségvetést. Sajnos a projektköltségvetések kezelése nem éppen egyszerű a megfelelő megközelítés és eszközök nélkül.

Mit kell tartalmaznia a projekt költségvetésének?

Költségek nyomon követése a ClickUp irányítópultokon Költségvetési jelentések készítése a ClickUp Dashboards segítségével

Kezdetnek a költségvetésnek három dolgot kell tartalmaznia:

Rövidesen részletesebben is bemutatjuk, hogyan építheti be ezeket az elemeket a költségvetésébe.

⭐ Kiemelt sablon Vegye kézbe projektje költségeit a ClickUp WBS-sel ellátott projektköltségvetési sablonjával. Tervezze meg kiadásait, kövesse nyomon a kiadásokat, és tartsa könnyedén kézben költségvetését! Ingyenes sablon letöltése Kezelje projektköltségvetését átláthatóan a ClickUp projektköltségvetési sablon és a WBS segítségével.

Miért fontos a projektköltségvetés kezelése?

Mivel a költségvetés tartalmazza a projekt kontextusát, felhasználható a csapat irányítására és nyomon követésére. A jó költségvetés-kezelés segíthet a következőket:

A projekt hatókörének ellenőrzése: Minden ügynökségi projektmenedzser találkozott már olyan ügyféllel, aki folyamatosan változtatja az elvárásait. Az aktív költségvetés-kezelés lehetővé teszi, hogy megnézze, ezek a módosítások illeszkednek-e az eredeti Minden ügynökségi projektmenedzser találkozott már olyan ügyféllel, aki folyamatosan változtatja az elvárásait. Az aktív költségvetés-kezelés lehetővé teszi, hogy megnézze, ezek a módosítások illeszkednek-e az eredeti projekt hatókörébe , vagy meg kell-e beszélni az elvárások újbóli meghatározását.

Projektköltség-ellenőrzés: A kiadások folyamatos nyomon követése lehetővé teszi a túllépések korai észlelését, mielőtt eljutna arra a pontra, hogy nincs elég pénze a projekt befejezéséhez. A költségváltozások gyakran kívül esnek az Ön (vagy csapata) ellenőrzési körén, de az, hogy hogyan kezeli őket, az Ön kezében van – ha időben észleli őket.

Haladás nyomon követése: Ha a projekt költségvetésének tételei a teljesítendő feladatokhoz vannak kötve, könnyen látható, hogy hol tart az egyes feladatokkal. Ha például még nem költött pénzt a weboldalhoz szükséges betűtípusokra, akkor tudni fogja, hogy a tervezési szakasz még nem fejeződött be.

Jövőbeli projektek tervezése: A projektköltségvetés alakulásának figyelemmel kísérése segít pontosabb becslést készíteni a következő projektre vonatkozóan. Láthatja, hol nem egyeznek a prognózisok a valósággal, és javíthatja előrejelzési képességeit.

Hogyan kezeljük a projekt költségvetését 7 lépésben

Most, hogy már tudja, milyen összetett feladat a projektköltségvetés kezelése, talán kissé megijedt. Ne aggódjon! Egy kis tervezéssel bárki kiválóan tud projektköltségvetéseket kezelni. Nézzük meg lépésről lépésre, hogyan lehet költségvetést készíteni és kezelni.

1. Készítsen lépésről lépésre haladó projektvázlatot

Kezdje egy teljes projekttervvel, amelyet a projektcsapattal és az érdekelt felekkel együttműködve készít el. Ekkor még nem lesznek számok, amelyekkel dolgozhatna – és ez nem is baj!

A jó projektköltségvetéshez ismernie kell a projekt teljes körét és minden olyan eredményt, amelyért a csapata felelősséggel tartozik.

Nézze meg ezeket a költségjelentés-sablonokat!

💡 Profi tipp: A ClickUp ütemterv-nézete ideális áttekintést nyújt a projekt költségvetésének megtervezéséhez.

Az ütemterv nézet a ClickUp-ban

Az, hogy ezt „vázlatnak” nevezzük, nem jelenti azt, hogy csak egy vázlatos terv lenne. Minden eredményt lépésről lépésre kell lebontani, hogy láthassa az összes szükséges erőforrást.

Tegyük fel, hogy a projektje egy közösségi média hirdetési csomag. A projekt költségvetésének kezeléséhez a csapat tagjainak a következőket kell megtenniük:

A kampány koncepciója

Írja meg és szerkessze a szöveget

Képek válogatása és vásárlása

A kampány végrehajtása

Teljesítmény nyomon követése és jelentése

Vonja be csapattagjait, hogy ellenőrizzék az egyes eredmények alfeladatait. Ők rendszeresen készítenek ilyen eredményeket, ezért tudják, mi minden szükséges a végtermék elkészítéséhez.

Bónusz: Könyvelési sablonok!

2. Sorolja fel az összes szükséges erőforrást

Az idő pénz, és ugyanígy a források is, mint például a szabadúszók, a képzés és a kutatás. Csapatának minden lépéséhez legalább egy ilyen dologra lesz szükség.

Minden alfeladat alatt készítsen listát az összes szükséges erőforrásról. Íme néhány gyakori projekt erőforrás:

Csapat tagok: Hány belső alkalmazott fog a projekten dolgozni és mennyi ideig? Szükség lesz szabadúszók felvételére is?

Berendezések és licencek: Szüksége lesz fizikai berendezésekre vagy online eszközökre? Megvásárolja őket, vagy licencdíjat fizet – és ha az utóbbi, akkor mennyi ideig?

Képzés: Milyen új készségeket kell elsajátítaniuk az alkalmazottaknak? Milyen erőforrásokat fognak felhasználni ezeknek a készségeknek az elsajátításához, és mennyi időt fog ez igénybe venni?

Kutatás: Szüksége lesz iparági kutatásokra vagy kísérleti tanulmányokra, hogy megtudja, mire reagál a célközönsége?

Utazás és vendéglátás: Van valaki, aki repülővel utazik az ügyfélhez, üzleti ebédeket szervez vagy autómegosztást vesz igénybe a projekthez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében?

Szakmai szolgáltatások: Be fog vonni Be fog vonni tanácsadókat vagy más szakértőket a projekt irányításához?

Lehet, hogy vannak más, a projekt költségvetéséhez kapcsolódó kiadások, például beszerzés és informatika, de a fenti lista tartalmazza a leggyakoribb erőforrásokat, amelyekre az Önéhez hasonló csapatoknak szükségük van.

Próbálja ki a Whiteboards alkalmazást A ClickUp Whiteboards segítségével hatékony brainstorminggal előre lehet látni a projekt erőforrásigényét.

💡 Profi tipp: Írja le az összes erőforrásigényt a virtuális ClickUp Whiteboards táblán, az érdekelt felekkel együttműködve.

Kapcsolódó: Árlista sablonok!

3. Rendeljen költséget minden erőforráshoz

Miután lebontotta a projektet az összes szükséges erőforrásra, itt az ideje kiszámolni, hogy ezek az erőforrások mennyibe fognak kerülni.

A projekt költségvetésének becslésére négyféle módszer létezik. Olvassa el az alábbi módszerek leírását, és válasszon egyet az ügynöksége struktúrája és a rendelkezésre álló eszközök alapján.

1. folyamat: A felülről lefelé irányuló megközelítés

Ha már rendelkezik a projektre elkülönített összeggel, akkor az Ön feladata meghatározni, hogy mit tud elérni a rendelkezésre álló pénzzel. Rendeljen minden egyes eredményhez egy bizonyos összeget, attól függően, hogy az egyes lépések mennyire erőforrás-igényesek. Ezután a projektmenedzsereknek el kell osztaniuk az összes alfeladatot.

A top-down megközelítésű költségvetés elkészítése megkövetelheti a projekt hatókörének szűkítését és a célok elérésének költséghatékonyabb módjainak kidolgozását.

2. folyamat: Alulról felfelé építkező megközelítés

Rendeljen egy dollárösszeget az előző lépésben felsorolt minden erőforráshoz, majd adja össze az összeset, hogy megkapja a végső projektköltségvetést. A pontos szám megszerzéséhez meg kell becsülnie a munkaórák számát, a szabadúszók díját és az eszközök költségeit. Kérjen segítséget a csapatától (vagy a projektmenedzserektől), ha nem biztos abban, hogy mi a megfelelő összeg egy adott tétel esetében.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a Munkafolyamat nézetet a hatékony erőforrás-tervezés és -kihasználás érdekében.

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki halad előre és ki marad le, és egyszerűen áthúzással áthelyezheti a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

3. folyamat: Analóg

Keressen egy korábbi projektet, amely hasonló ahhoz, amelynek költségvetését most készíti, és használja annak tényleges költségeit becslésként a mostani projekthez szükséges költségekre vonatkozóan. Ez a módszer csak akkor működik, ha 1) a korábbi projekt költségei tartalmazták a becsült és a tényleges költségek összehasonlítását, valamint a váratlan kiadásokra vonatkozó megjegyzéseket, és 2) a két projekt hatóköre gyakorlatilag azonos.

4. folyamat: A hárompontos megközelítés

Ez a módszer három különböző költségvetés elkészítését, majd azok átlagolását kéri. A következőket kell kiszámítania:

A legjobb esetben a költségvetés: minden lépés a lehető legrövidebb idő alatt megvalósul, és minden szükséges erőforrás a legalacsonyabb méltányos áron beszerezhető. A legrosszabb esetben: lemarad, és túlóradíjat vagy sürgősségi díjat kell fizetnie, drágább felszerelést kell vásárolnia, stb. A legvalószínűbb forgatókönyv szerinti költségvetés: az emberek többnyire betartják az ütemtervet, bár néhány lépés kicsit tovább tart a tervezettnél, és nem kapja meg a legalacsonyabb árakat, de nem is fizet túlzott díjakat.

Vegye ezt a három számot, és számítsa ki az átlagukat a teljes költségvetés kiszámításához. Fontolja meg, hogy az egyiknek nagyobb súlyt adjon, mint a másiknak, attól függően, hogy melyik forgatókönyvet tartja a legvalószínűbbnek.

Ha nem tud dönteni a projektköltségvetés becslési módszerei között, ne aggódjon! Mindig kombinálhatja őket. Például alulról felfelé építkező becsléseket használhat a hárompontos módszerhez szükséges projektköltségvetés elkészítéséhez.

Bónusz: Költségvetési javaslat sablonok!

4. Vészhelyzeti tartalék hozzáadása

A vésztartalékok az „ó, ne” alapok arra az esetre, ha valóban bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv. Ez a költségkockázat-kezelési terv elengedhetetlen része.

Általában a tartalékalap a teljes projektköltségvetés 5-10%-át teszi ki. Lehet, hogy nem lesz szükség gyakran a tartalékalap felhasználására, ami nagyszerű!

De minden projektköltségvetésnek rendelkeznie kell velük, minden esetre. A projektköltségvetések kezelése egy kicsit kevésbé stresszes, ha tudjuk, hogy van tartalékunk!

Bónusz: Üzleti modell sablon

5. Dokumentálja a költségvetését

Miután megvannak az összes teljesítendő feladat és a hozzájuk tartozó számok, itt az ideje elkészíteni a hivatalos költségvetési dokumentumot. Mi a ClickUp alkalmazást szeretjük használni a projektköltségvetés elkészítéséhez (és alább megosztunk néhány hasznos sablont!).

💡 Profi tipp: A Clickup Docs segítségével biztonságosan és együttműködve dokumentálhatja projektköltségvetését.

Ha (még) nem használja a ClickUp alkalmazást, javasoljuk, hogy táblázatkezelő program helyett ingyenes projektmenedzsment szoftvert használjon. Egy jó alkalmazás megkönnyíti a szükséges információk szervezését és frissítését.

És ha már itt tartunk, a projektköltségvetési dokumentumnak tartalmaznia kell:

Minden egyes teljesítendő feladat (és azok minden egyes alfeladata), a végső határidőkkel és a belső határidőkkel együtt. Az egyes alfeladatok alatt sorolja fel az összes szükséges erőforrást és azok várható költségét. Amikor a projekt ütemterve alapján várhatóan kiadja az egyes erőforrásokra szánt pénzt. Egy hely, ahol fel lehet sorolni a tényleges költségeket és a kiadások dátumait, így a projekt előrehaladtával frissítheti a költségvetést. Ki felelős az egyes tételekért: Ki gyűjti össze az utazási bizonylatokat? Ki felügyeli a szabadúszók számláit?

Miután összegyűjtötte az összes információt, adja össze az egyes eredmények vagy mérföldkövek teljes költségeit, hogy kiszámítsa a tervezett projektköltségvetést.

A mérföldkövek, feladatok, idő, tevékenységek és egyéb tényezők alapján azonnal megtekintheti az előrehaladást, hogy valós időben kezelhesse a projektköltségvetéseket.

Végül pedig kérje meg a projekten dolgozó csapattagjait, hogy (újra) vizsgálják át a költségvetést, hogy biztosan ne maradjon ki semmi. Sokkal jobb ebben a szakaszban észrevenni a hibákat, mint a projekt költségvetési folyamatának közepén.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀 A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át céljait megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és nagyobb ellenőrzést és átláthatóságot biztosítva a munkája felett. Mert a „legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

6. Szerezze meg a projekt költségvetésének jóváhagyását

A költségvetést bemutathatja az ügyfélnek, vagy egyszerűen benyújthatja a főnökének vagy más érdekelt feleknek. Igazítsa kérését a hallgatósághoz.

De feltétlenül tüntesse fel azokat a részleteket is, amelyekből kitűnik, hogy a költségvetés hogyan fogja elősegíteni a kívánt projekt eredmények elérését, és hogy a finanszírozás bármilyen csökkenése milyen mértékű változtatásokat tesz szükségessé a projekt terjedelmében. Az előző lépésekben elvégzett munka megkönnyíti a projekt költségvetési igényének indoklását.

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

7. Figyelje (és módosítsa) a költségvetését

A költségvetés csak akkor segíthet nyomon követni az előrehaladást, valamint ellenőrizni a költségeket és a hatókört, ha naprakészen tartja. Nem kell minden vásárlás után azonnal frissítenie a költségvetést, de szánjon időt a kiadások hozzáadására és annak felmérésére, hogy nem tér el-e túlságosan a becsült költségektől.

Az optimális frissítési gyakoriság az egyes szakaszok hosszától és/vagy az egyes eredmények közötti időtől függ. A sok közösségi média hirdetési kiadást tartalmazó költségvetést néhány naponta frissíteni kell; egy 200 oldalas weboldal projektköltségvetését pedig hetente vagy kéthetente ellenőrizni.

💡 Profi tipp: A ClickUp egyéni mezői segítségével gyorsan azonosíthatja a projekt kiadásainak és a költségvetésnek az eltéréseit.

Ha komoly eltéréseket tapasztal a költségvetés és a tényleges kiadások között, lépjen át a kockázatcsökkentési módba. Először is derítse ki, mi ment rosszul. Elmulasztott egy olyan alfeladatot, amelynek elvégzésére a szabadúszó egy egész napot szánt? Az ügyfél a projekt közepén felrúgta a projekttervet, így vissza kellett lépnie?

Egyszerűen hozzáadhat pénzügyi értékeket a feladatokhoz, hogy a projekt költségvetése a terv szerint alakuljon.

Ha hibát talál, ellenőrizze, hogy az más szakaszokban és eredményekben is megismétlődött-e. Végül ellenőrizze, hogy a tartalék fedezi-e a váratlan többletköltségeket. Ha nem, át tudja-e csoportosítani az erőforrásokat, vagy megtalálja-e a módját, hogy kevesebb erőforrást használjon fel a csapat által még meg nem kezdett alfeladatokhoz?

Vagy más lehetőségeket is meg kell beszélnie?

Ezek a megbeszélések bevonhatják a főnökeit vagy az ügyfelet is, és nem túl kellemesek. De minél hamarabb megtartja őket, annál nagyobb az esélye, hogy olyan megoldást talál, amely legalább mindenki számára megfelelő, még ha nem is ideális.

Győződjön meg arról, hogy minden változást rögzítenek a projekt költségvetésében, megjegyzésekkel együtt, hogy emlékezzen arra, mi ment rosszul, és a jövőben pontosan tervezhesse a kiadásokat.

Nézze meg ezeket a főkönyvi sablonokat!

7 sablon a projektköltségvetések kezeléséhez

Ekkorra már tudja, hogy a projektköltségvetés kezelése bonyolult feladat – miért ne könnyítené meg az életét egy sablon segítségével? Időt takaríthat meg a beállításokkal, és hozzáférhet a ClickUp kiváló irányítópultjaihoz, amelyek segítenek vizualizálni a projekt költségvetését és előrehaladását.

Íme hét kedvenc ingyenes ClickUp projektköltségvetési sablonunk, amelyek segítségével pillanatok alatt profivá válhat a költségvetéskezelés terén:

1. ClickUp projektvázlat-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektvázlat-sablon segítségével gyorsan elkészítheti projektjének vázlatát.

Mivel a költségvetési folyamat a teljes projektvázlattal kezdődik, miért ne kezdené el a folyamatot a ClickUp projektvázlat-sablonjával? Ebben helyet talál mindenre, amire szüksége van a költségvetés előtti tervezéshez:

A projekt háttere

A projekt bemutatása

Célok

Korlátozások és feltételezések

Ütemezés

Főbb eredmények

Költségvetés és beruházások

Ez nem lesz az egyetlen sablon, amelyre szüksége lesz a projektköltségvetés elkészítéséhez, de ez lesz az első sablon, amelyet a költségvetés elkészítése során használnia kell.

Ideális: átfogó projektterv készítéséhez, amely alapul szolgálhat a projekt költségvetésének kiszámításához.

2. ClickUp projekt erőforrás mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Számítsa ki projektje erőforrásköltségeit a ClickUp Project Resource Matrix Template segítségével.

A költségbecslésekhez matematika szükséges... sok matematika. A ClickUp projektforrás-mátrix sablonja végigvezeti Önt ezeken a számításokon, megmutatja, hova kell beírni a számokat, és képletmezők segítségével kiszámítja a végső összegeket.

Használja a sablon segítségével minden típusú erőforrás (munkaerő, berendezések, általános költségek, SaaS eszközök és nyersanyagok) költségeinek becsléséhez, ezért ne féljen még a legvalószínűtlenebb projektekhez sem felhasználni. A sablon nézetek a következőket tartalmazzák:

Bevezető útmutató

Kanban tábla

Erőforrás-beviteli űrlap

Erőforrások listája

Költségtáblázat

Ütemezés

Ezek a funkciók megkönnyítik a költségbecslések bevitelét, a projekt erőforrás-gazdálkodásának tervezését, valamint azt, hogy a költségvetési ütemterv bármely pontján láthassa, hol tart a költségvetés.

Ideális: A projekt költségvetésének előkészítéséhez szükséges összes erőforrásköltség hatékony kiszámításához.

3. ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon könnyedén a költségvetését, és növelje a projekt jövedelmezőségét a ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablonjával.

A ClickUp költségvetés szerinti projektmenedzsment sablonja segít Önnek a költségvetés betartásában és a terv szerinti haladásban.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A feladatok szervezése egymást követő fázisokba

A feladatok fontossági sorrendjének meghatározása a költségvetési korlátok alapján

Kövesse nyomon a haladást és a költségeket valós időben

Kategorizálja és adjon hozzá kilenc attribútumot, például a fennmaradó költségvetést, a projekt költségvetését, a projekt fázisát, a költségvetésen belüli összegeket és a megjegyzéseket.

A Projekt ütemterv nézet segítségével megtervezheti a projekt ütemtervét és mérföldköveit. A Költségvetés nézet segítségével kezelheti és nyomon követheti a projekthez kapcsolódó kiadásokat.

Ideális: A projektköltségvetések és a jövedelmezőség egyszerű kezelése.

4. ClickUp költségelemzési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp költségelemzési sablon segítségével hatékonyan nyomon követheti az összes projektköltséget, és felmérheti azok hatását.

A ClickUp költségelemzési sablonjával gyorsan és pontosan felmérheti a költségek hatását a projekt sikerére, mivel azok nyomon követése és elemzése egy helyen történik.

Nyisson meg 6 különböző nézetet különböző ClickUp konfigurációkban, például a Költségváltozók, Előnyváltozók, Jelenlegi év költségprofilja, Elemzés és Bevezető útmutató nézeteket, hogy egy pillantással elemezze az adatokat.

A sablon segítségével a projektmenedzserek egyszerűen nyomon követhetik a kiadásokat és azonosíthatják a lehetséges megtakarítási területeket.

Ideális: A projektköltségek elemzéséhez, a hatékonyság javításának lehetőségeinek azonosításához.

5. ClickUp projektkérelem és jóváhagyási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektkérelem és jóváhagyás sablon segít egyszerűsíteni az új projektek kérelmezésének, nyomon követésének és jóváhagyásának folyamatát.

Ha a Projekt eredmények sablonnál fejlettebb és részletesebb nyomonkövető eszközt szeretne, válassza a ClickUp Projektkérés és jóváhagyás sablonját.

Előre elkészített lista-, Kanban- és Gantt-nézetekkel rendelkezik, így könnyedén rendszerezheti a teendőit és áttekintheti az ütemtervet.

Az előre elmentett listához csak a részleteket kell hozzáadnia, így nem kell a projektet a nulláról felépítenie.

A ClickUp hat egyéni mezőt tartalmaz, köztük a költségvetést, a kiadásokat és a fennmaradó költségvetést.

Meghatározhat határidőket és prioritásokat, amelyek segíthetnek a költségvetés szükséges módosításainak irányításában.

Ideális: az összes projektkérés és jóváhagyás nyomon követésére és kezelésére.

6. ClickUp projektköltség-kezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes projektköltségvetését a ClickUp projektköltség-kezelési sablon segítségével.

Ha sok projektköltségvetést kell kezelnie, használja a ClickUp projektköltség-kezelési sablonját, hogy átfogó képet kapjon az egészről. Ez a sablon hat állapotot (az új projektektől a változó költségvetéseken át a befejezett projektekig) és hat nézetet tartalmaz:

Projektek listája

Projektköltségek táblázata

Jóváhagyási folyamat táblázat

Bevezető útmutató

Naptár

Projektköltség-igénylőlap

Ez az egyetlen projektköltségvetés-kezelési sablon, amely mindet felülmúlja, és segít Önnek a rendkívüli szervezettségben.

Ideális: Projektköltségvetés nyomon követése és több projekt vizualizálása.

7. ClickUp projekt eredmények sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a projekt eredményeit, kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa a projektet a költségvetésen belül a ClickUp projekt eredményeinek sablonjával.

Ekkorra már tudja, mennyire fontos a projekt költségvetését teljesítményenként (majd alfeladatok szerint) lebontani. A ClickUp projekt teljesítmény sablonja tartalmaz egyéni mezőket a költségvetés, a fennmaradó költségvetés és az eddigi kiadások számára.

Hat nézetet kínál – köztük egy Gantt-nézetet és egy projektköltségvetési listát – valamint automatizálást, amely megjegyzést tesz közzé, ha a csapatvezető vagy a projektmenedzser bármelyik egyéni mezőt módosít.

Más szavakkal, ez a sablon egy ügynökségek számára készített, élő költségvetés-követő eszköz. Ezzel a sablonnal a projektköltségvetések kezelése gyerekjáték lesz.

Ideális: A projektköltségvetések valós idejű nyomon követése a teljesítések alapján.

Projektköltségvetések kezelése: a siker legjobb gyakorlata

Ezeknek a bevált gyakorlatoknak a betartásával a projektmenedzserek hatékonyan kezelhetik költségvetésüket, biztosítva, hogy a projektek időben és a pénzügyi korlátok között, a minőségi szabványok betartása mellett valósuljanak meg.

Egyszerűsítse a projektköltségvetés kezelését a ClickUp segítségével

A költségvetéskezelés sikere a projekt sikerét jelenti... ezért szánjon időt egy alapos és átgondolt projektköltségvetési folyamat kidolgozására. Azonban ez még nem minden.

A siker a projekt költségvetésének kezelésén múlik, amelynek célja, hogy ne legyenek jelentős eltérések. Ha sok minden történik, ez értékes időt vehet igénybe. Ezért támaszkodnak a projektmenedzserek olyan speciális eszközökre, mint a ClickUp.

Kombinálja tudását a kiváló, többféle árkategóriában elérhető eszközeinkkel, hogy olyan költségvetéseket állítson össze, amelyek sikeres projektekhez vezetnek.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!