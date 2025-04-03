10 ingyenes főkönyvi sablon számvitelhez Excelben és ClickUpban

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a főkönyvi sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A főkönyvi sablon egy előre elkészített keretrendszer, amely szabványos formátumot biztosít ezeknek a pénzügyi tranzakcióknak a rögzítéséhez és szervezéséhez." } } ] }

Tudjuk, hogy Ön perfekcionista. És tudjuk, hogy amikor számokról van szó, semmi sem állíthatja meg.

De azt is tudjuk, hogy ideje abbahagyni... a főkönyvek nulláról való elkészítését! Persze, a fantasztikus képességeid lenyűgözőek, de miért ne élveznéd a sablonok nyújtotta örömöket?

A pénzügyi nyilvántartások kezelése és szervezése terén a főkönyvi sablon a könyvelés leghatékonyabb fegyvere. Búcsúzzon el a monoton munkától, és összpontosítson az igazán fontos dolgokra: a számok ellenőrzésére.

Hagyja, hogy egyszerűsítsük az életét 10 ingyenes főkönyvi sablonnal, amelyek megszabadítják Önt az agyoncsapó táblázatkezelési feladatoktól, miközben pontosságot és több szabadidőt biztosítanak!

Mi az a főkönyvi sablon?

Szakemberként tudja, hogy a főkönyv egy vállalkozás vagy szervezet összes pénzügyi tranzakciójának és számlaegyenlegének átfogó nyilvántartása. A főkönyv sablon egy előre elkészített keretrendszer, amely szabványos formátumot biztosít ezeknek a pénzügyi tranzakcióknak a rögzítéséhez és rendszerezéséhez.

A főkönyvi sablonok gyorsan megteremtik az alapot a pontos és átfogó könyvelési nyilvántartásokhoz, és gyakran kombinálják ezt a funkciót más eszközökkel, hogy megkönnyítsék a munkáját. Mindez hatékony, következetes könyvelési gyakorlatot tesz lehetővé, kevesebb unalmassággal.

A főkönyvi sablonok általában Excelben készülnek, és az eszközöket, kötelezettségeket, saját tőkét, bevételeket, kiadásokat és az üzleti pénzügyek minden egyéb aspektusát lefedik. Természetesen tartalmaznak megfelelő oszlopokat a dátumok, leírások, összegek és hivatkozási számok számára is.

Minden vállalkozásnak mások a igényei és követelményei, ezért a legjobb főkönyvi sablonok testreszabhatók és alkalmazkodóképesek.

Az Excel főkönyvi sablonok sem az egyetlen lehetőség. A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment szoftverek központi platformként szolgálhatnak a főkönyvek, a napi feladatok és minden más számára, amire egy elfoglalt könyvelőnek szüksége lehet.

A főkönyvi sablonok gyakran optimalizáltak a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez, a pénzügyi teljesítmény elemzéséhez és a pontos könyvelési gyakorlatok biztosításához. ✨

Mi jellemzi egy jó főkönyvi sablont?

Ne féljen egy szinttel feljebb lépni, ha fantasztikus főkönyvi sablont keres. A kényelmes üzleti folyamatok automatizálásával valóban élvezheti a nyilvántartás vezetését, és sokkal gyorsabban alakíthatja át az unalmas feladatot szórakoztatóvá!

Íme, mi teszi a főkönyvi sablonokat olyan kiválóvá:

Testreszabható: Egy jó főkönyvi sablonnak meg kell könnyítenie a pénzügyi információk szervezését különböző testreszabási lehetőségekkel. A kiadásoktól a bevételeken át az eszközökig, a sablonnak lehetővé kell tennie, hogy mindent rögzítsen, amire szüksége van, anélkül, hogy a képernyőt olyan dolgokkal terhelné, amelyeket nem használ.

Nyomtatható : Úgy tűnik, hogy a világ a felhőalapú tárolás és a fájlmegosztás alapján működik, de néha szükségünk van a pénzügyi dokumentumok fizikai másolataira, ezért keressen nyomtatható lehetőséget.

Egyszerű: A sablonok célja, hogy egyszerűbbé tegyék az életét, ezért keressen olyan sablont, amely megkönnyíti üzleti tranzakcióinak szervezését, pénzforgalmának nyomon követését, valamint pénzügyi kimutatásainak vagy adatainak racionalizálását. A kezdőknek szóló oktatóanyagok és a kezdő útmutatók nem lehetnek opcionálisak.

Konkrét: Találjon olyan főkönyvi sablont, amely megfelel az Ön konkrét igényeinek, legyen az általános napló, vevőszámla-mérleg, segédkönyv, Találjon olyan főkönyvi sablont, amely megfelel az Ön konkrét igényeinek, legyen az általános napló, vevőszámla-mérleg, segédkönyv, értékesítési jelentés , pénzügyi jelentés munkalap vagy mindez együtt.

Szórakozás: Igen, jól olvastad – szórakozásról van szó! A főkönyvi sablonoknak nem kell unalmasnak lenniük. Keress olyan lehetőségeket, amelyekkel színesebbé teheted a sablonokat, emoji-kkal teli megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk, és ügyes kollaborátorokat vonhatsz be, akik társaságot nyújtanak neked ?

Csak öt dolog? Igen. Mert mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk Önnek kitalálni, hogyan lehet produktívabb, nem pedig hogyan lehet elfoglaltabb.

Ne feledje, hogy a főkönyvi sablonok nem csak oszlopokról és számokról szólnak. Arról szólnak, hogy pontosságot, hatékonyságot és (merjük mondani) örömet hozzanak az üzleti könyvelésébe.

10 főkönyvi sablon, amelyet érdemes használni

Készen áll a jó dolgokra? Mi is! Anélkül, hogy tovább ragoznánk, íme a 10 legjobb ingyenes főkönyvi sablon Excelben és ClickUpban.

1. ClickUp főkönyvi sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp főkönyvi sablon

A ClickUp főkönyvi sablon úgy lett kialakítva, hogy az Ön kiindulópontja legyen a könyvelésnek nevezett hihetetlen utazáshoz. Ez egy kezdőbarát lista sablon, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a számok kitöltését, és segítsen Önnek a számlák rendezett táblázatának vezetésében, mindenféle gond nélkül. ?️

Ez a sablon felhasználható a terhelési és jóváírási tranzakciók nyomon követésére, az eszközök és kötelezettségek összehasonlítására, valamint az üzleti könyvelési rendszer rendezettségének megőrzésére – és mindezt stílusosan teszi! Minden testreszabható, színes és együttműködőbarát.

A ClickUp főkönyvi sablon kényelmes nézeteket tartalmaz, beleértve a tranzakciókat, a mérlegeket, a nyereség- és veszteségadatokat, és (természetesen) a főkönyvet. Egyedi állapotokat is használhat, például:

Nyugta

Számla neve

Hitel

Debit

DrCr

Tranzakció dátuma

Számlatípus

Bejegyzés száma

Napló típus

Mint minden más a ClickUp-tól, a sablon használatához való regisztrációhoz egy nagy bónusz is jár: hozzáférés több mint 100 ingyenes eszközhöz. Persze, ez egy szégyentelen reklám, de büszkék vagyunk ingyenes CRM szoftverünkre.

A sablonok nagy- és kisvállalkozások számára egyaránt optimalizáltak, több mint 1000 integrációval és funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik munkád minden aspektusát, az együttműködéstől a könyvelésig. Nincs mit vesztened, ha kipróbálod.

Nézze meg ezeket az árlista sablonokat!

2. ClickUp napló és főkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp napló és főkönyv sablon

A ClickUp Journal and Ledger Template egy mappa stílusú sablon, amely mindenki számára – a kezdőknek is – megkönnyíti az üzleti tranzakciók pontos rögzítését és szervezését, a pénzügyi adatok nyomon követését, a kiadási terv ellenőrzését és a vállalat pénzügyi helyzetének áttekintését.

Ezzel a sablonnal gyorsan létrehozhat naplóbejegyzéseket, hogy nyomon követhesse teljes jóváírásait, teljes terheléseit és jóváírási egyenlegeit. Beírhatja a számlák nevét, típusát, a feladatok azonosítóit, nevét és minden mást, amire szüksége van a könyvelés egyszerűsítéséhez. ✨

Mivel a ClickUp integrálható az Excel, a Google Sheets és sok más eszközzel, összes adatát egy egyszerű irányítópulton gyűjtheti össze. Hogy tetszik ez a egyszerűsített könyvelés?

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy elemezze az adatokat és kiemelje a legfontosabb trendeket!

3. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egy komplex számviteli megoldás. Teljesen testreszabható felület, amely kisvállalkozásoktól egyéni vállalkozókig mindenki számára tökéletes. A lista és naptár nézetek, valamint a kezdő útmutató segítségével nem kell aggódnia a tanulási görbe miatt.

Ez az együttműködési eszköz segíthet ajánlatok és számlák készítésében, készpénzszámlák nyomon követésében, számlaszámok rendezésében, jelentések készítésében és a jövedelemkimutatás pontosságának biztosításában. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az időkövetés, prioritások, címkék, több megbízott, függőségi figyelmeztetések, időbecslések és még sok más.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy automatizálja CRM-munkafolyamatának elemeit egyedi mezőkkel és állapotokkal, amelyek különböző kritériumokon alapulnak, így jelentősen megkönnyítve az életét.

Profi tipp: Automatizálja a könyvelési feladatokat AI segítségével. Tudja meg, hogyan! ??

4. ClickUp számlák fizetendő sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp számlák fizetendő sablon

A ClickUp számlák fizetési sablonja egy kezdőbarát helyőrző a számlák megrendelési nyilvántartásához. Ez a lista stílusú sablon biztosítja, hogy soha ne mulassza el a fizetési határidőket, és nyomon követhesse minden vásárlást.

Legyen profi, aki mindent kézben tart az egyedi mezőkkel, például a fennálló egyenlegek, a számlaösszegek, az első fizetési határidők, a teljes egyenleg fizetési határidői, a végső fizetések, a fizetési típusok, az e-mailek és a fizetési feltételek tekintetében. Váltson a Fizetési folyamat, Fizetési típus és Számlák fizetendője nézetek között, ahogy szükséges.

Ha még nem vette észre, ez a sablon egy kicsit túllép a könyvelési főkönyv sablonok határain, és már a valóban fantasztikus CRM szoftverek területére lép. És az örökre ingyenes alacsony áron nincs mit veszítenie! ?

5. ClickUp pénzügyi beszámoló sablon összefoglalása

Töltse le ezt a sablont ClickUp pénzügyi beszámolók sablonjának összefoglalása

A ClickUp pénzügyi beszámoló sablonja úgy lett kialakítva, hogy minden, amit a főkönyvi számlákról tudnia kell, egy kényelmes listán legyen. Kezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt készült, lehetővé téve a számlák címének a megfelelő számlacsoportokba való kategorizálását, hogy áttekinthető képet kapjon pénzügyeiről.

Ezt az összefoglaló sablont egyedi mezők segítségével szervezheti meg, például:

DrCr

Hitel

Debit

Számlacsoportok

Csoportszám

Számlatípus

Likviditás

Innen választhat olyan nézetek közül, mint a Számlák és a Számlacsoportok, hogy pénzügyi adatait rendezett állapotban tartsa. Ez megkönnyíti a hitelösszegek és az általános likviditáshoz hasonló alapvető adatok áttekintését.

6. ClickUp számviteli napló sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp számviteli napló sablon

A ClickUp számviteli napló sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek minden üzleti tranzakciót pontosan nyomon követni egy kényelmes, lista stílusú táblázatban. Minden naplóbejegyzés tartalmazza az adott tranzakció által érintett összes számla adatait, így biztosan nem marad ki semmi.

Egy pillantással áttekintheti a bejegyzés számát, a tranzakció dátumát, a napló típusát, a nyugtát, a terheléseket és a jóváírásokat, amelyek a bejegyzéshez kapcsolódnak. És a könyvek és a napló nézet között válthat, hogy megkönnyítse az életét.

Mivel a ClickUp a könnyű együttműködés érdekében lett kifejlesztve, nem kell mindent egyedül nyomon követnie. Hívja meg csapattagjait, hogy szerkesszék és kezeljék a könyvelési naplót és minden mást a ClickUp-on, hogy minden munkanap könnyebb legyen. ?

Töltse le ezt a sablont ClickUp havi költségjelentés sablon

Használja ezt a ClickUp sablont, hogy havi költségjelentései mindig pontosak legyenek.

Ki mondta, hogy a költségjelentéseknek feltétlenül bonyolultnak kell lenniük? A ClickUp havi költségjelentés sablonja egy rendkívül egyszerű Doc sablon, amelynek célja, hogy megkönnyítse a kiadások nyomon követését. Segítségével könyvelése mindig pontos lesz, hiszen olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a költségvetés részleteit és irányíthatja vállalkozása pénzügyeit.

Egyetlen nézet és kezdőbarát kialakítás segítségével bárki elkészítheti havi költségjelentését ezzel az eszközzel. Kövesse nyomon az alkalmazottak adatait, a költségösszefoglalókat és a felmerült költségekkel kapcsolatos megjegyzéseket.

És mint minden más a ClickUp-on, ezek is kinyomtathatók, így papír alapú nyilvántartást is vezethet. ?

8. ClickUp negyedéves pénzügyi jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp negyedéves pénzügyi jelentés sablon

A ClickUp negyedéves pénzügyi jelentés sablonja minden könyvelő álma – megkönnyíti a negyedéves pénzügyi jelentés (a jó öreg QFR) összeállítását, így háromhavonta megspórolhatja magának a fejfájást.

Ez a dokumentum kezdőknek és profiknak egyaránt készült, egy könnyen használható sablonnal és eszközzel az első, második, harmadik és negyedik negyedéves jelentéseihez. Minden kimutatás tartalmazhat összehasonlító és év eleje óta eltelt időszakra vonatkozó eredményeket is a negyedéves adatok mellett, így minden szükséges információ kéznél van.

A legjobb rész? Ez a sablon segít abban is, hogy a próbaegyenlegek kevésbé legyenek fárasztóak.

9. Excel főkönyvi táblázat sablon kezdő könyvelőknek

via Beginner Bookkeeping

A Beginner Bookkeeping Excel-alapú vevőszámla-sablonja tökéletes azoknak a könyvelőknek, akik Excel-táblázatot szeretnének a ClickUp-sablon helyett. Megértjük – minden vállalkozás folyamatai mások!

Ez az ingyenes vevőszámla-főkönyv egy könnyen hozzáférhető oldalon rendezi üzleti értékesítési számláit és kifizetéseit. Azok számára készült, akik az áruk azonnali kifizetése helyett „most vásárolj, később fizess” megállapodást kötöttek.

A sablon formázott sorokat és oszlopokat, egy példa táblázatot, a jelenlegi teljes ki nem fizetett értékesítési számlákat és automatikus számításokat tartalmaz, hogy minden naprakész legyen. Az információkat szűrheti is, hogy másodpercek alatt megtekintse a ki nem fizetett vagy kifizetett számlákat.

Ha pedig továbbra is egy helyen szeretnéd tárolni az összes munkádat, a ClickUp integrálható az Excel programmal, így pontosan ezt teheted!

?ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

10. Google Sheets főkönyvi táblázat sablon a Sample Templates-től

via Minta sablonok

A Sample Templates által készített Google Sheets főkönyvi egyeztetési sablon célja, hogy minden esetben biztosítsa pénzügyi nyilvántartásainak pontosságát. Segít a szabályoknak való megfelelésben, az eltérések azonosításában és megoldásában, és a vállalat pénzügyi jelentéseinek szuperhősévé válhat. Letölthető Excel vagy Google Sheets formátumban. ?

49 dollárért a Sample Templates testreszabhatja ezt a főkönyvi sablont, vagy havi előfizetési díj fizetésével saját maga is testreszabhatja a sablont.

Mivel a ClickUp integrálható mind a Google Sheets, mind az Excel programmal, munkáját egy kényelmes helyen tarthatja, függetlenül attól, hogy hogyan használja ezt a sablont. Ha pedig többet szeretne, akkor 10 ingyenes sablonunk van csak a Google Sheets projektmenedzsmenthez!

Készen áll a főkönyvi kód megfejtésére?

Ideje kiválasztani a kedvenc sablonját, és nézni, ahogy a táblázatokkal kapcsolatos gondok eloszlanak, és napos horizonton tárul elénk. Használja ki a lehetőséget, hogy több szabad ideje legyen hobbijainak, családjának, vagy egyszerűen csak élvezze a jól végzett munka elégedettségét. ?

Ne feledje, ha a ClickUp-ot választja, regisztrálhat egy örökre ingyenes csomagra, amely hozzáférést biztosít több mint 100 eszközhöz és több mint 1000 integrációhoz. Mi egy teljes csomagot kínálunk: felhőalapú projektmenedzsment eszközt, együttműködési platformot és munkamegosztási struktúra szoftvert minden vállalkozás számára.

Kommunikációs eszközök, együttműködési eszközök, riasztások, állapotok, feladatok, egy rendkívül hasznos feladat eszköztár és AI-alapú tartalomkészítés – ez csak néhány a ClickUp által kínált számos lehetőség közül. Mire vár még? Ideje használni ezeket a sablonokat!