10 ingyenes költségjelentés-sablon Excelben, Google Sheetsben és ClickUpban

Akár költségtérítést nyújt be, akár projektköltségvetést kezel, a költségjelentések minden típusú üzleti tevékenység szerves részét képezik.

Mégis, ezeket megírni nem éppen szórakoztató feladat.

Valójában ez egy unalmas és időigényes folyamat lehet, különösen, ha minden alkalommal a nulláról kell elkészítenie őket. Szerencsére van egy egyszerű és ingyenes megoldás, amelyhez minden csapat fordulhat!

A költségjelentés-sablonok előre elkészített, professzionális vázlatokkal gyorsabbá, zökkenőmentesebbé és hibamentessé teszik a költségjelentések benyújtásának folyamatát. Ráadásul számos testreszabható és részletes sablonhoz ingyenesen hozzáférhet.

A költségjelentés-sablonok tiszteletére beszéljünk a következő költségjelentés-sablonban keresendő legfontosabb tulajdonságokról, és nézzük meg 10 kedvenc sablonunkat Excel, Google Sheets és ClickUp formátumban. Felfedezzük a legjobb funkcióikat, és megmutatjuk, hogyan hozhatja ki belőlük a legtöbbet a következő nagy kiadásához. ?

Mi az a költségjelentés-sablon?

⭐ Kiemelt sablon Elmerül a nyugták és a rendezetlen táblázatok tengerében? Egyszerűsítse kiadások nyomon követését a ClickUp ingyenes költségjelentés-sablonjával – nincs többé káosz, csak áttekinthetőség. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp költségjelentés-sablonja megkönnyíti a kiadások nyomon követését és kezelését.

A költségjelentés egy olyan dokumentum, amelyet a vállalkozások a kiadások nyomon követésére használnak. A költségjelentés sablon egy előre elkészített űrlap, amely megkönnyíti a vállalkozás jelentéskészítési folyamatát. ?️

A költségjelentéseket leggyakrabban akkor készítik, amikor egy alkalmazott a vállalat nevében költségeket merít fel. A jelentés meghatározza az egyes tételek vagy szolgáltatások költségét, hogy biztosítsa a pontos visszatérítést. De más célokra is felhasználhatók! Sok csapat használja a költségjelentéseket adóbevallás benyújtásakor, a projekt hatásának értékelésekor vagy egyszerű költségvetés-ellenőrzés céljából.

A költségjelentés-sablon használatának néhány előnye:

Hatékonyság : Mivel csak az új kiadások értékeit kell megadnia, gyorsan és hatékonyan készíthet jelentéseket.

Professzionális eredmények : A sablon gondoskodik erről, így Önnek csak a számokkal kell foglalkoznia. Kiválaszthatja azt a költségjelentés-sablont, amely leginkább megfelel márkájának és vállalkozásának preferált formalitási szintjének.

Útmutató : Ha még soha nem írt költségjelentést, a sablon segítségével biztosan nem felejt el egyetlen fontos információt sem.

Jobb kommunikáció : A részletes költségjelentésnek köszönhetően a felülvizsgálók és más érdekelt felek tisztán láthatják, hogy a jóváhagyott költségvetés valójában hova kerül.

További funkciók: A digitális sablonok különböző beágyazási funkciókkal, integrációkkal és funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel nyugtákat és egyéb hasznos médiákat csatolhat a jelentéseihez.

Mire kell figyelni egy költségjelentés-sablonban?

Egy kiváló minőségű költségjelentés-sablonnak...

Legyen világos vázlatod : tisztának, rendezettnek és könnyen olvashatónak kell lennie.

Tartalmazza az összes szükséges részt : elegendő helyet és részt kell biztosítania minden fontos részlet hozzáadásához.

Adjon megfelelő utasításokat : Pontosan meg kell határoznia, hová kerülnek az adatok és mely fájlokat kell csatolni.

Legyen rugalmas : A sablont testreszabhatja, hogy az tükrözze gyakorlatát, irányelveit és márkáját.

Több eszközön is elérhető : A sablont útközben is szerkesztheti laptopján vagy telefonján.

Javítsa a csapat együttműködését : Legyen szó megjegyzésekről vagy egyszerű fájlmegosztásról, egy kiváló minőségű sablonnak lehetővé kell tennie : Legyen szó megjegyzésekről vagy egyszerű fájlmegosztásról, egy kiváló minőségű sablonnak lehetővé kell tennie a munkatársakkal való kommunikációt.

10 használható költségjelentés-sablon

A költségjelentés egyszerű, ha rendelkezik a megfelelő sablonnal, amely segít Önnek. A jól felépített keretrendszer és az előre meghatározott kategóriák segítségével dokumentálhatja kiadásait, és biztosíthatja, hogy minden számla tökéletesen egyensúlyban legyen.

Segítségre van szüksége a megfelelő sablon kiválasztásában? Mi segítünk!

Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk a 10 legjobb költségjelentés-sablont a ClickUp, Excel, Word és Google Sheets programokhoz.

Ráadásul mindez ingyenes! Így üzleti kiadásait a bankot megterhelése nélkül kezelheti. ?

1. Kiadásjelentés-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Költségjelentés-sablon a ClickUp-tól

Kezdjük valami egyszerű, de hatékony dologgal. A ClickUp költségjelentés-sablonja minden kiadás legfontosabb adatait tiszta és színes elrendezésben rögzíti. ?

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon a ClickUp Docs- ban készült, amely a ClickUp dinamikus, beépített dokumentumszerkesztő eszköze, és minden eddig használt eszközzel összehasonlítva egyedülálló. Ebben a kész dokumentumban előre beállított formázás, szalagcímek és stílusok találhatók, amelyekkel a költségjelentések kitöltése és megosztása könnyebb lesz, mint valaha.

A résztvevő tagok, a költségvetés, a kiadások és egyebek részletes meghatározására szolgáló szakaszokkal ez a sablon minden szükséges elemet tartalmaz, hogy megfelelően dokumentálhassa az összes csapattal vagy projekttel kapcsolatos költséget. A Kiadások bontása szakasz egy táblázatot tartalmaz, amelyben felsorolhatja az összes kiadást a dátummal, leírással és alkategóriákkal, például étkezés és utazás.

Miután felsorolta az üzleti kiadásokat és kiszámította az összegeket, a benyújtó hozzáadhatja a nyugták fényképeit, és közvetlenül a sablonban leírhatja azokat. A sablon végén található egy végső mező, ahol a felülvizsgálók jóváhagyhatják és aláírhatják a jelentést. Ráadásul – mint minden ClickUp sablon esetében – a dokumentum bármely részét testreszabhatja, hogy az illeszkedjen a márkájához és a folyamataihoz.

2. Havi költségjelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Havi költségjelentés sablon a ClickUp-tól

A ClickUp havi költségjelentés sablonja sok hasonlóságot mutat a korábbi ClickUp Doc sablonnal, de úgy lett kialakítva, hogy egy alkalmazott üzleti kiadásait egy hónap alatt kezelje, így kényelmes megoldást kínál a rendszeres és szisztematikus jelentésekhez.

A sablon tetején találhatóak a vállalat logójának, nevének és elérhetőségének megadására szolgáló mezők. Az oldal alján találhatóak a kiadások céljának és időszakának megadására szolgáló mezők. A benyújtó az Alkalmazotti adatok mezőben megadhatja nevét, beosztását, személyazonosító számát, társadalombiztosítási számát és egyéb adatait a megfelelő visszatérítés biztosítása érdekében.

Két táblázatban lehet felsorolni a kiadásokat. Az első egy általános összefoglaló, amely tartalmazza az egyes kategóriák teljes költségeit, beleértve a közlekedést, a szállást és az étkezést. A második és egyben utolsó táblázatban részletesebben lehet felsorolni és lebontani a kiadásokat. Ha a kiadás egy bizonyos üzleti számlához kapcsolódik, akkor ebben a részben lehet ezt megadni.

3. ClickUp alkalmazott kiadásjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazott kiadásjelentés sablon

Ha gyakran szervez céges utazásokat, a ClickUp alkalmazás alkalmazotti költségjelentés sablonja jelentősen megkönnyíti a folyamatot egy előre formázott dokumentummal, amely segítségével nyomon követheti az egyes alkalmazottak utazással kapcsolatos költségeit. ?

Ez a részletes sablon összesen nyolc oldalból áll. Az első és legfontosabb oldal az szervezetre, a benyújtóra és a címzettre vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. A következő öt oldal különböző típusú kiadásokat mutat be, többek között:

Szállás Szállítás és üzemanyag Étkezések Szórakozás Egyéb

Minden oldal táblázatokat tartalmaz, amelyekben felsorolhatja az összes költséget és megadhatja az egyes tranzakciók részleteit. Innen a munkavállaló átnavigálhat az előre elkészített Bejegyzések mellékletei aloldalra, hogy megfelelő dokumentációval alátámassza kiadásait.

Végül az Utazási költségek összefoglalása oldalon megtalálja a végleges költséglistát típusok szerint és a munkavállalónak járó teljes visszatérítési összeget.

A még zökkenőmentesebb használat érdekében használja a dokumentum bal oldalán található tartalomjegyzéket. Kapcsolja be a rögzített tartalomjegyzéket, hogy a lap tartalma a jobb oldalon jelenjen meg.

4. Üzleti kiadások és jelentések sablonja a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Üzleti kiadások és jelentések sablonja a ClickUp-tól

Bár a Doc-stílusú sablonok bizonyára népszerűek a költségjelentés-sablonok között, ez nem az egyetlen módja azok elkészítésének! Vessünk egy pillantást arra, hogyan szervezheti meg a bonyolultabb kiadásokat és költségvetéseket a ClickUp üzleti költség- és jelentéssablonjával. Ez a lista szintű sablon rengeteg használatra kész funkcióval rendelkezik, beleértve az egyéni mezőket, előre elkészített feladatokat és több nézetet, amelyek segítenek a költségjelentések minden szempontból történő kezelésében.

Gyűjtse és tárolja az adatokat rendezett módon a munkaterületén, miközben értékes betekintést nyer a vállalat vagy a csapat kiadási szokásaiba ezzel a testreszabható sablonnal. Ez a sablon számos különböző forrással rendelkezik a kiadások kezeléséhez, a bevételtől a teljesítésig, többek között:

Űrlap megtekintése : Kiadásjelentés-beviteli űrlap , amelyet egy egyszerű URL-en keresztül megoszthat az alkalmazottakkal, hogy információkat gyűjtsön a kiadásaikról. A kitöltés után a beküldés automatikusan létrehoz egy feladatot.

Lista nézet : Interaktív fő kiadási lista, alapértelmezés szerint kiadási típus szerint rendezve. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos fontos információkat a jobb oldali oszlopokban találja meg.

Táblás nézet : Kanban-stílusú táblázat , amelyben a kiadások státuszuk szerint vannak rendezve. Húzza át a feladatokat a táblán, hogy megváltoztassa azok státuszát a jóváhagyásig.

Dokumentumok: Üzleti költségjelentés dokumentum, hasonló a listán található korábbi sablonokhoz.

A sablon minden elemét testreszabhatja, hogy az megfeleljen a folyamatának, szűrőket alkalmazhat, valamint megváltoztathatja a csoportosítási vagy rendezési kritériumokat.

5. Kisvállalkozások költségjelentés-sablonja a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kisvállalkozások költségjelentés sablonja a ClickUp-tól

Bár a többféle nézet, az egyéni mezők és a testreszabható feladatállapotok minden költségjelentésnél lenyűgözőnek tűnnek, kisvállalkozásának valószínűleg nincs szüksége ezekre a kiegészítő funkciókra a hatékonyság fenntartásához. A következő sablon ezt megérti, és rövid és egyszerű formában segíti a pontos és időszerű jelentéstételt. ?

A ClickUp kisvállalkozások számára készült költségjelentés-sablonja egy praktikus eszköz, amelyet pontosan erre a célra terveztek. Mindenki számára könnyen használható, még akkor is, ha Ön még nem ismeri a ClickUp-ot, vagy kevésbé jártas a technológiában.

Ez a Doc-stílusú sablon is hasonló felépítésű. A cég nevével, logójával és a Jelentő áttekintése című, a benyújtó adatait tartalmazó szakasszal kezdődik. A Kiadások részletei szakaszban fel kell sorolni az egyes kiadásokat, azok keletkezésének időpontját és a cégnek okozott költségeket.

A nyugták számára kijelölt rész után következik a végső Jóváhagyási szakasz. A tranzakciót jóváhagyó személy kitölti ezeket a mezőket, és megadja nevét, a dátumot, aláírását és egyéb adatokat.

6. Pénzügyi menedzsment és kiadási jelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Pénzügyi menedzsment sablon a ClickUp-tól

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablonja minden pénzügyi ügylethez egy helyen kínál megoldást. Központosítja a pénzügyi adatokat, és a platformon belül egy szervezett térben biztosít könnyű hozzáférést a kritikus információkhoz és a projekt dokumentációjához. Emellett lehetővé teszi a feladatok kiosztását és azok előrehaladásának nyomon követését többféle nézet, egyéni mezők és egyéni feladatállapotok segítségével.

Ebben a Space szintű sablonban külön mappákat talál az értékesítéssel, kiadásokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások rendezéséhez. Minden mappában külön listákat talál, több nézettel a kapcsolódó visszatérítésekhez, fizetési ütemterv naptárral, árlistákkal és egyebekkel.

Ez a sablon négy előre elkészített automatizálási funkcióval is rendelkezik, amelyekkel kiküszöbölhető a visszatérítési folyamattal járó értelmetlen, időrabló munka. Például, ha egy egyéni mező megváltozik, a feladat állapota automatikusan frissül. Emellett egyéni automatizálási funkciókat is bevezethet, hogy azok az Ön konkrét munkafolyamatához és a feladatok közötti függőségekhez igazodjanak.

7. Utazási költséglista sablon Excelben a Vertex42-től

Költségjelentés-sablon a Google Táblázatokban

Ha inkább a bevált táblázatoknál maradna, akkor is gondoskodunk Önről! Ez az Excelben készült utazási költségjelentés-sablon megbízható és ismerős lehetőség az utazással kapcsolatos kiadások kezeléséhez. ?️

A jelentési időszak kezdetétől kezdve adja meg az összes szükséges információt a kijelölt cellákba, például a célt, a nevet és az osztályt. A következő szakaszok felsorolják az összes utazási dátumot és az egyes kiadási kategóriák napi összegét. Van egy szakasz is, amely a kiadások tételes felsorolásával foglalkozik.

Ne felejtse el csatolni a bizonylatokat bizonyítékként, mivel a sablon nem tartalmaz erre szolgáló részt. ?

Mivel ez egy Excel-dokumentum, ez a sablon nem támogatja a valós idejű együttműködést vagy a mobil hozzáférést. Míg a ClickUp egy egységes platformot kínál, amely túlmutat a kiadások nyomon követésén, az Excel egy önálló táblázatkezelő eszköz.

8. Éves költségjelentés sablon Word formátumban az ExcelTemplates-től

Az év végén használja az ExcelTemplates Word-ben található éves költségjelentés-sablont az összefoglaló elkészítéséhez.

Egy év alatt sok minden történhet – üzleti utak, ügyfélvacsorák, csapatépítő rendezvények. ?

Ha alaposan és átláthatóan szeretné nyomon követni éves kiadásait, elengedhetetlen egy megbízható éves kiadáskövető rendszer.

Pontosan erre szolgál a Word-hez készült éves költségjelentés-sablon. Ez egy egyszerű, de felbecsülhetetlen értékű eszköz a pontos éves költségnyilvántartás vezetéséhez.

Akárcsak bármely Word-dokumentumban, írja be és formázza a kívánt szöveget. Először adja meg a nevét, beosztását, azonosítószámát és osztályát a lap tetején. Számolja ki az év minden hónapjának kiadásait, majd összegezze őket negyedévente. Írja be a számokat a megadott táblázatba, és rendezze őket kiadás típus szerint.

Ha bármilyen különleges megjegyzéssel vagy pontosítással szeretne szolgálni, használja a További megjegyzések részt. A dokumentum érvényesítéséhez írja alá a jóváhagyó nevét, a dátumot és az aláírását. ✒️

Ha továbbra is a Word használatát részesíti előnyben, ez az alapvető költségjelentés-sablon megfelelő lesz az Ön számára. Mivel azonban ez a program elsősorban szövegszerkesztésre készült, funkcionalitása korlátozott az Excelhez és a ClickUp-hoz képest.

9. ExcelTemplates Excel-sablonja a munkavállalók kiadásainak jelentéséhez

Kövesse nyomon alkalmazottai havi bevételeit és kiadásait az ExcelTemplates Excel alkalmazásában található Alkalmazotti költségjelentés sablon segítségével.

Az Excel alkalmazáshoz készült alkalmazotti költségjelentés-sablon zökkenőmentes módja a havi bevételek és kiadások dokumentálásának, kategorizálásának és elemzésének. ?

Elsősorban személyes használatra készült. Olyan kiadási kategóriákat tartalmaz, mint a lakhatás és a közüzemi szolgáltatások, amelyeket általában nem fedez a munkáltató. Rugalmasságának köszönhetően azonban a sablon különböző üzleti kontextusokhoz is alkalmazható. Helyőrző szövege jó kiindulási pontot nyújt saját tartalom létrehozásához.

A fő összefoglaló lapon az alkalmazottnak a zöld részben kell felsorolnia bevételeit, a kék részben pedig kiadásait. Az oszlopok a hónapokat jelölik. A sablon minden hónapra külön lapot tartalmaz, így részletesebb áttekintést kaphat. Minden bevételi vagy kiadási kategória több alkategóriát is tartalmazhat.

10. Költségjelentés-sablon a Google Táblázatokban

Költségjelentés-sablon a Google Táblázatokban

Mára már mindenki tudja, mire szolgál egy költségjelentés-sablon. Tehát térjünk rá a lényegre: mi teszi egyedivé ezt az egyszerű költségjelentés-sablont a Google Táblázatokhoz?

Először is, ez valószínűleg a legrészletesebb heti költségjelentés-sablon a listán. Számos példát kínál minden kategóriához, így pontosan részletezheti a heti kiadásokat. Az előre elkészített képleteknek köszönhetően minden összeg automatikusan kiszámításra kerül. Nemcsak időt és energiát takaríthat meg, de elkerülheti a számolást is, ami mindig plusz pont! ?

A ClickUp-hoz hasonlóan a Google Sheets is egy felhőalapú platform, amely automatikusan elmenti az előrehaladását, és biztonságosan tárolja azt online a felhőben. Bármely eszközről hozzáférhet a dokumentumhoz, és akár másokkal is valós időben szerkesztheti a jelentést.

A 10 legjobb költség sablon – áttekintés

Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, ezért az alábbi táblázatban összefoglaltuk a legfontosabb pontokat:

Sablon Mit nyújt ClickUp költségjelentés-sablon Egyszerűsíti a kiadások nyomon követését tiszta és élénk elrendezéssel. ClickUp havi költségjelentés sablon Segít havonta jelenteni üzleti kiadásait. ClickUp alkalmazotti költségjelentés sablon Biztosítja a szervezeten belüli minden alkalmazott tisztességes költségtérítését. ClickUp üzleti kiadási és jelentés sablon Átfogó keretrendszert biztosít a kiadások és a kapcsolódó munkák kezeléséhez. ClickUp kisvállalkozások számára készült költségjelentés-sablon Egyszerű módszert kínál a kisvállalkozásoknak az üzleti kiadások dokumentálására. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon Központosítja az összes pénzügyi adatát, így könnyedén kezelheti azokat. Utazási költségjelentés sablon Excelben a Vertex42-től Lehetővé teszi az üzleti utazási költségek táblázatos formában történő rögzítését. Éves költségjelentés sablon Word formátumban az ExcelTemplates-től Így a végső költségjelentés elkészítése gyerekjáték lesz, függetlenül az adatok mennyiségétől. ExcelTemplates Excel-sablonja a munkavállalók költségjelentéséhez Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy zökkenőmentesen dokumentálják havi bevételeiket és kiadásaikat. Költségjelentés-sablon a Google Táblázatokban Minden munkáját felhőben tárolja, és lehetővé teszi, hogy közösen készítsen költségjelentéseket.

Ezeknek a sablonoknak a munkafolyamatba való beépítése biztosítja a zökkenőmentes projektzárási folyamatot is. Lehetővé teszi a pénzügyi nyilvántartások és jóváhagyások gyors és pontos lezárását. ?

Egyszerűsítse a kiadások nyomon követését a ClickUp sablonjaival

Használja ki a költségjelentés-sablonok számos előnyét. Dokumentálja összes kiadását és egyéb pénzügyi adatait egy helyen, elemezze azokat, és szerezzen áttekintést vállalkozása pénzügyi helyzetéről.

Ha teljes képet szeretne kapni vállalkozásának és projektjeinek kiadásairól, a ClickUp költségjelentés-sablonjaival nem tévedhet. Nemcsak rengeteg gazdag és dinamikus funkcióhoz fér hozzá teljesen ingyenesen, de a sablonját jelentősen továbbfejlesztheti több mint 1000 integrációval és egy hatalmas sablonkönyvtárral, amely minden felhasználási esetre alkalmas.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje kiadási jelentéseit új magasságokba. ⛰️