10 kiváló becslési sablon a pontos költségelőrejelzésekhez a ClickUp, Excel és Word programokban

A projekt, termék vagy szolgáltatás árának lebontása időt és erőfeszítést igényelhet. A kérdést lézeres pontossággal és precizitással kell megközelítenie, nem hagyva helyet bizonytalanságoknak és „mi lenne, ha” kérdéseknek.

Egy szám megközelítő becslése könnyű megoldásnak tűnhet, de az üzleti világban ez tabu. Jövőbeli ügyfelei, befektetői és vezetői tudniuk kell, milyen árakra számíthatnak, hogy megtervezhessék költségvetésüket és eloszthassák erőforrásaikat.

Ha csak egy elemet is kihagy az egyenletből, akkor lehetőséget ad a félreértéseknek, a kommunikációs zavaroknak, és a legrosszabb esetben jogi problémáknak. Szerencsére van egy módszer, amellyel biztosíthatja, hogy minden releváns információt közzétegyen: az árajánlat-sablonok. Ezek előre elkészített szakaszokat tartalmaznak, amelyek segítségével olyan árajánlatot készíthet, amely megfelel a munkájának, és tartalmazza az összes költségekkel kapcsolatos részletet.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb sablont becslési dokumentumok gyors elkészítéséhez. 💸

Mi az a becslési sablon?

Az árajánlat egy dokumentum, amely megmutatja, mennyit fog számlázni az Ön által készített termékekért, szolgáltatásokért vagy projektekért. Részletesen felsorolja az adott tételhez kapcsolódó összes költséget, így képet adva a végső árról. Mivel az árajánlatok a teljes költségek hozzávetőleges becslései, jogilag nem kötelező érvényűek, és potenciális ügyfelei következmények nélkül elutasíthatják őket.

A becslési sablon egy gyors módszer a minőségi költségbecslések elkészítéséhez. Ahelyett, hogy kitalálná, mely szakaszokat kell belevenni a dokumentumba, használhat egy sablont, és egyszerűen kitöltheti a szükséges információkat. A becslési sablonok időt takarítanak meg és csökkentik a problémák kockázatát, így garantálva az ügyfelek elégedettségét.

Melyek az árajánlat-sablon alapvető elemei?

Ha minőségi becslési sablont szeretne, győződjön meg arról, hogy az tartalmazza a következő alapvető elemeket (szakaszokat):

Az Ön adatai: Az árajánlat-sablon általában egy mezővel kezdődik, ahová be kell írnia az adatait. A címzett adatai: Ebben a részben adhat hozzá információkat az árajánlat címzettjéről. A munka hatóköre: Ide írja be a nyújtani kívánt termékek vagy szolgáltatások leírását. Adja meg a mennyiségeket, a szükséges anyagokat és a elvégzendő konkrét feladatokat. Árakkal kapcsolatos információk: Adja meg az árak részleteit, és beszélje meg az adókat, valamint az ügyfele számára elérhető esetleges kedvezményeket vagy promóciós ajánlatokat. Fizetési feltételek: Itt határozza meg, hogy az árajánlat mennyi ideig érvényes, valamint az elfogadható fizetési módokat és ütemezést. Aláírás: Az árajánlat sablonján helyet kell hagyni az ügyfél aláírásának, ha úgy dönt, hogy elfogadja az ajánlatot.

Ne feledje, hogy a tényleges elemek és azok sorrendje a sablon céljától függ. Például egy belső használatra szánt projektbecslési sablon nagyon különbözik attól a becslési sablontól, amelyet ügyfelek számára használ.

A várható költségek közzétételére szolgáló 10 legjobb becslési sablon

Több tucat becslési sablon elemzése után kiválasztottuk a ClickUp, Excel és Word legjobb sablonjait, amelyek segítenek fenntartani az átláthatóságot ügyfelei felé és elkerülni a félreértéseket.

1. ClickUp projektköltség-kezelési sablon

Kövesse nyomon minden költséget, és működjön együtt hatékonyan a ClickUp projektköltség-kezelési sablon segítségével.

Ha szeretnéd kézben tartani a projekt költségvetését, akkor a ClickUp projektköltség-kezelési sablon a legjobb választás!

A sablon lehetővé teszi a költségek becslését, több projekt valós idejű nyomon követését, a költségteljesítmény vizualizálását és az erőforrások ennek megfelelő elosztását. Rendkívül kényelmes komplex projektek kezeléséhez, amelyek számos érdekelt felet érintenek, mivel megkönnyíti az együttműködést és a kommunikációt.

A kiindulási pont a Projektköltség-igénylőlap nézet. Ez a ClickUp űrlap az a hely, ahol a csapattagok és a partnerek megadják a projektek részleteit és közlik a becsült költségeket. Az űrlap testreszabható: hozzáadhat ClickUp feladatmezőket (a képernyő bal oldalán található eszköztár), szerkesztheti a meglévő kérdéseket, vagy újakat hozhat létre, hogy azok illeszkedjenek a vállalat tevékenységi köréhez.

A űrlapok kitöltése után a megadott információkat különböző nézetmódokban tekintheti meg, kezdve a Projektköltségek táblázata nézettel. Itt a projektek státuszuk (például Jóváhagyásra vár, Jóváhagyva és Befejezve) és költségeik szerint vannak csoportosítva. Az oszlopok az űrlap kérdéseinek felelnek meg.

A Naptár nézet segítségével pedig a projekthez kapcsolódó költségeket naptárban tekintheti meg, így biztosan nem marad le semmiről.

A Jóváhagyási folyamat táblázat megjeleníti a projekteket és azok jóváhagyási eredményét, míg a Projektek listája nézet összefoglalja az összes részletet, és megjeleníti a megbízottakat, a határidőket és a jóváhagyókat.

2. ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon

Kezelje projektjeit és azok költségeit könnyedén a ClickUp projektmenedzsment táblázat sablonjával.

A költségkezelés a projektmenedzserek számos feladata közül az egyik. Ha olyan sablont keres, amely segít nyomon követni a projekthez kapcsolódó költségeket, és biztosítja, hogy minden feladat időben és zökkenőmentesen el legyen végezve, akkor válassza a ClickUp projektmenedzsment táblázat sablonját.

Használja a sablont és annak többféle nézetét, hogy központosítsa az összes projekthez kapcsolódó információt, tisztázza a helyzetet, egyértelműen kommunikáljon és növelje a hatékonyságot.

Az első nézet a Teljesítések táblázat – itt oszthatja fel a projektet fázisokra és hozhat létre feladatokat. Adjon hozzá megbízottakat, prioritási szinteket, állapotokat, kockázati szinteket és egyéb részleteket, hogy átfogó áttekintést kapjon. Alapértelmezés szerint a nézet nem tartalmaz oszlopot a projekt költségeinek, de hozzáadhat egy egyéni mezőt.

A második nézet az Jóváhagyási folyamat. Ez a Kanban-tábla a korábbi nézetben hozzáadott feladatokat kártyákként jeleníti meg, és jóváhagyási állapotuk (pl. Felfüggesztve, Jóváhagyásra kész vagy Felülvizsgálatra szorul) alapján osztályozza őket. A ClickUp drag-and-drop funkciójával a feladatok előrehaladásával mozgathatja a kártyákat.

A Projekt Gantt nézet az összes feladatot idővonalon jeleníti meg, lehetővé téve az előre tervezést és a munkaterhelés maximális hatékonyságú kezelését.

3. ClickUp projektköltségvetés WBS-sablonnal

Bontsa fel projektjeit feladatokra, és könnyítse meg a költségvetés nyomon követését a ClickUp Project Budget with WBS Template segítségével.

A projektköltségvetés gyorsan kaotikus helyzetbe kerülhet, ha nem osztja fel a munkát kezelhető részekre. A ClickUp projektköltségvetés WBS sablonjával még a legbonyolultabb, több lépésből álló projekteket is kezelheti, és nyomon követheti a költségeket, hogy biztosan a költségvetés keretein belül maradjon.

A sablon öt nézetének elsője a Munkamegosztási struktúra. Itt oszthatja fel projektjét fázisokra a könnyebb kezelés és nyomon követés érdekében. Adjon hozzá megbízottakat, releváns dátumokat, prioritási szinteket, munkaerő-költségeket, anyagköltségeket és a projekt teljes költségvetését az információk központosítása érdekében.

A Projekt ütemterv nézet egy Gantt-diagram, amely a projekt idővonalát jeleníti meg, és hasznos lehet a hosszú távú tervezéshez és az átfedések elkerüléséhez.

A Költségvetés nézetben nagyítóval megvizsgálhatja a költségeket, és összehasonlíthatja a becsléseket a ténylegesen elköltött összegekkel. 🔍

A Munkaállapot nézet egy Kanban-tábla, amely a feladatok állapotuk alapján (például Teendő, Folyamatban vagy Befejezett) kategorizálja azokat. A feladat állapotának megváltoztatásához egyszerű drag-and-drop műveletekkel rendezze át a táblán a megfelelő kártyát.

Végül ott van az Összes tevékenység nézet, ahol egy lépéssel hátraléphet, és áttekintheti az összes projektjét és azok részleteit, beleértve a fázisokat, a határidőket, az állapotokat, az előrehaladási arányokat, valamint a tervezett és tényleges költségeket.

A sablon segítségével a ClickUp Automations funkcióval is egyszerűsítheti munkafolyamatait – figyelmeztetéseket hozhat létre a költségtúllépésekről, és nyomon követheti költségeit.

4. ClickUp árajánlat-sablon

Takarítson meg időt, és szerezze be az árajánlatok elkészítéséhez szükséges információkat a ClickUp árajánlat-sablon segítségével.

Mielőtt részletes árajánlatot adna ügyfeleinek, teljes mértékben meg kell értenie, hogy mit akarnak. A ClickUp árajánlat-sablon segít tisztázni az ügyfél igényeit, és szilárd alapot teremt a pontos árajánlatok elkészítéséhez. 💪

Ez a becslési űrlap sablon különösen hasznos azok számára, akik széles körű termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak, mivel segít pontosan meghatározni az ügyfelek igényeit és azokat minimális zavaró tényezőkkel kielégíteni.

A sablon középpontjában a Szolgáltatási ajánlatkérő űrlap nézet áll. Ez egy kérdőív, amelyet elküld az ügyfeleinek, és megkéri őket, hogy töltsék ki. Alapértelmezés szerint az űrlap olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek az ügyfelek által igényelt konkrét szolgáltatásra, az ütemtervre, a szükséges tapasztalati szintre és a lehetséges kezdési dátumra vonatkoznak. Az űrlapot könnyedén testreszabhatja, hogy tükrözze márkáját és tevékenységi körét.

Miután az ügyfél elküldte az űrlapot, a megadott információk megjelennek az Új árajánlatkérések nézetben. A feladat neve helyett az űrlapot elküldő személy neve jelenik meg.

Az Árajánlat-készítési folyamat nézet egy Kanban-tábla, amely a feladatokat kártyákként jeleníti meg, és azok állapotának (pl. Új kérelem, Folyamatban, Felülvizsgálat alatt, Kész) alapján rendezi őket. Az állapotváltozásokkal együtt helyezze át a kártyákat a megfelelő oszlopokba.

A sablon utolsó nézetében (Minden kérelem) összesítve láthatók az összes kérelem és azok részletei. Ez az általános áttekintés segít abban, hogy semmi ne maradjon ki, és lehetővé teszi az erőforrások magabiztos elosztását.

5. ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon

Ismerje meg potenciális ügyfelei igényeit, és adjon pontos árajánlatokat a ClickUp szolgáltatási árajánlat-sablon segítségével.

Unod már a végtelen e-mailes levelezést az ügyfelekkel, ami felemészti a drága idődet? A ClickUp szolgáltatási árajánlat sablonja a segítségedre siet! 🦸

A sablon segítségével összegyűjtheti a szükséges információkat, hogy potenciális ügyfeleinek pontos árajánlatot adjon, telefonhívások, e-mailek és üzenetek nélkül. Ez a sablon Szolgáltatási árajánlat kérelem nézetének köszönhetően lehetséges.

Az űrlap arra ösztönzi a potenciális ügyfeleket, hogy közöljék igényeiket és követelményeiket. Teljes mértékben Ön irányítja az űrlap megjelenését – testreszabhatja a mezőket, hogy pontosan azokat az információkat gyűjthesse, amelyekre szüksége van.

Az űrlap linkjét közvetlenül elküldheti potenciális ügyfeleinek, vagy megoszthatja weboldalán vagy közösségi média profiljain, ezzel egyszerűsítve az ügyfélkezelést.

Miután valaki kitöltötte az űrlapot, a bevitt információk a Új árajánlatkérések nézetben jelennek meg. A nézet minden oszlopa az űrlap egyik kérdésének felel meg. Ha az alapértelmezett beállítás nem felel meg az Ön igényeinek, frissítheti azt az űrlapon.

Az Árajánlat-készítési folyamat nézet segít nyomon követni minden árajánlatkérés előrehaladását azáltal, hogy a feladatokat állapotuk alapján osztja fel. Frissítse a táblát a feladatlapok húzásával és elhelyezésével.

Végül, az Összes kérelem űrlapon áttekintheti az összes kérelmet, szolgáltatások szerint rendezve.

6. Excel költségbecslési sablon a Template.net webhelyről

Becsülje meg minden projekthez kapcsolódó költségkategóriát, és készítsen pontos költségvetési terveket a Template.net Excel költségbecslési sablonjával.

Ha a projektbecslések kiszámításához és a dokumentumok kezeléséhez a jó öreg táblázatokat részesíti előnyben, akkor szálljon fel a Template.net Excel költségbecslési sablonjának vonatára! 🚂

Ehhez az Excel becslési sablonhoz nem kap utasításokat, de egy kiváló példát igen. Alapértelmezés szerint a sablon egy webfejlesztési projekt költségbecslését jeleníti meg. Ezután a projektet több költségkategóriára bontja:

Személyzet

Berendezések

Anyag

Utazás

Ezt követi a Leírás oszlop, amely a kategóriához kapcsolódó tételeket sorolja fel. A következő oszlop, az Ár/Egységköltség, az árajánlatot egységek (anyagok és berendezések esetén) vagy árak (személyzet esetén) szerint mutatja. Az Összeg oszlop összefoglalja az egyes költségkategóriák teljes költségeit.

A sablon jobb felső sarkában található táblázat összefoglalja az összes költségkategóriát és azokhoz tartozó költségeket, az utolsó sorban pedig a teljes (összköltség) látható. A táblázat alatt egy grafikon látható, amely az összes kiadási kategóriát ábrázolja.

A sablon 100%-ban testreszabható, így a projekt jellegéhez igazíthatja. Minden képlet már be van állítva, így nem kell aggódnia a számítások miatt! 🧮

7. Excel építési ajánlat-becslési sablon a ConstructionLogs-tól

Készítsen könnyedén vállalkozói becslési sablont a ConstructionLogs segítségével!

Ön építési projektmenedzser, és egyszerű becslési sablont keres? A ConstructionLogs Excel Construction Bid Estimating Template (Excel építési ajánlatbecslési sablon) mindent tartalmaz, amire szüksége van a költségek bemutatásához, az erőforrások elosztásához és a projekt költségvetésének megtervezéséhez.

A sablon egyszerű: egy táblázatot kap, amelynek oszlopjaiba be kell írnia a helyes információkat, hogy pontos számításokat kapjon.

Először a Leírás oszlop segítségével bontsa fel projektjét költségkategóriákra a könnyebb navigálás érdekében. Ezek az anyagok, a hővédelem és a munkaerő-költségek köré csoportosíthatók. Minden kategória alatt sorolja fel az azt alkotó összes tételt.

Ezután adja meg a mennyiségre, az egységre és az egységköltségre vonatkozó információkat. Mivel a sablon már tartalmaz képleteket, a számításokat automatikusan elvégzi. A sablon az egyes költségkategóriák kiadásait jeleníti meg, és megadja a végösszeget is. A pontos számokhoz be kell írnia az adók, a munkaerő-költségek, az általános költségek és a nyereség, valamint a kötvények százalékos arányát.

8. Excel munkavégzési becslési sablon a Vertex42-től

A Vertex42 Excel munkavégzési becslési sablon segítségével könnyedén elkészítheti pontos becslését.

A Vertex42 Excel munkavégzési becslési sablonja az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt – biztosítja, hogy potenciális ügyfelei megkapják a szükséges információkat anélkül, hogy túl sok részlet és hosszú leírások terhelnék őket.

A sablon használatának első lépése az adatok beírása a bal felső sarokban. Ezután meg kell adnia a becsült számot, dátumot és a címzett adatait.

Folytassa azzal, hogy leírja a potenciális ügyfele által elvárt munkát. A sablonban itt egy üres hely található, így minden foglalkozáshoz alkalmas. Akár cukorrépát áruló gazda, vállalkozó vagy szabadúszó művész, írja le részletesen a elvégzendő munkát, hogy minimalizálja a későbbi félreértések kockázatát.

A sablon utolsó szakaszában a költségeket kategóriákra bontja, és feltünteti az egyes kategóriákra fordított összegeket, valamint a teljes becslést.

Ezt a sablont Word, Excel vagy Google Docs programban szerkesztheti. Ha az Excel vagy a Google Docs programot választja, akkor a sablonban található előre elkészített képleteket is használhatja. Sajnos a Word nem támogatja a képleteket, ezért a számokat manuálisan kell kiszámolnia.

9. Word munkavégzési becslési sablon a CashboardApp-tól

A CashboardApp Word Job Estimate Template segítségével könnyedén közölheti a költségeket potenciális ügyfeleivel.

A Cashboard App Word Job Estimate Template sablonjával egyszerűen és áttekinthetően készítheti el becsléseit! 🤩

Ez a Word-ben található becslési sablon nem rendelkezik fejlett opciókkal, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé hatékony lenne. Minden lényeges elemet tartalmaz, hogy potenciális ügyfelei megkapják azokat az információkat, amelyek alapján eldönthetik, hogy Ön a tökéletes választás-e számukra.

A sablon három fő részre oszlik. Az elsőben feltünteti a saját és a címzett adatait.

A második szakasz (Bevezetés) elmagyarázza, mire szolgál a becslés. Legyen a lehető legrészletesebb – tárgyalja meg a munka terjedelmét, a határidőket és minden olyan információt, amely az ügyfelét érdekelheti.

A harmadik szakasz egy táblázat, ahol kategorizálhatja projektjét, és megadhatja a becsült időt és költséget. Adja hozzá az adókat és kedvezményeket, és számítsa ki a becslés részösszegét.

10. Word becslési sablon az Invoice Maker-től

Használja az Invoice Maker Word becslés sablonját, hogy néhány lépésben elkészíthesse becslését.

Ennél egyszerűbb már nem is lehet, mint az Invoice Maker Word becslési sablonja. Ez az egyszerű sablon lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsen becslési dokumentumokat! 🥵

Miután kitöltötte a „Feladó” és a „Számlázási cím” mezőket, közvetlenül a Word becslési sablon központi részéhez léphet, ahol meghatározza a projekt hatókörét és árait. A táblázatban felvázolja a becslés összes elemét, az árakat, a mennyiségeket, az adóösszegeket és a teljes összegeket.

A táblázat alatt helyet biztosítunk további részletek megadására – tárgyaljon a fizetési feltételekről, a határidőkről, a potenciális ügyfele esetleges különleges kéréseiről és a fizetési ütemtervről.

A fizetési utasításokat a dokumentum bal oldalán, az összegeket pedig a jobb oldalon tüntesse fel. Vegye figyelembe a szállítási költségeket, az áfát és az esetleges kedvezményeket, és határozza meg, hogy a potenciális ügyfélnek mennyit kell fizetnie, ha Önnel szerződik.

Becslési sablonok: hatékonyság és átláthatóság

A felsorolt becslési sablonok elősegítik a világos kommunikációt és biztosítják az ügyfelek elégedettségét, miközben értékes időt takarítanak meg Önnek.

Kezdje egy ingyenes becslési sablonnal a ClickUp-ban, hogy megtapasztalja, mit kínál a platform. Fedezze fel a több mint 1000 sablonból álló gyűjteményt, amelyek mindenféle célra alkalmasak, az ajánlatkéréstől (RFP) a költségvetési javaslatokig és az időgazdálkodásig!