Teszteltük a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert és nyomonkövetési rendszert 2025-ben.

Még mindig időt pazarol a szerződéses szolgáltatások kezelésére unalmas papírmunkával és ismétlődő feladatokkal?
Ha igen, akkor ez a jel, hogy abbahagyhatja – van egy jobb módszer erre. ?
A mai vállalkozói menedzsment eszközök rugalmasak, intuitívak és hatékonyak. Elvégzik az összes nehéz munkát helyetted, így könnyedén lehagyhatod a versenytársaidat és gyorsabban elvégezheted a feladatokat.
De honnan tudja, hogy a megfelelő szoftverbe fektet be? Itt jövünk mi a képbe!
Használja ezt a listát személyes útmutatóként a 2024-es év 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvereszközeihez. Elvégeztük a munkát, hogy minden szükséges információt megkapjon a legjobb és legmegfelelőbb döntés meghozatalához. Részletesen bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, árakat, értékeléseket, korlátozásokat és egyebeket.
Mit kell keresnie a vállalkozói menedzsment szoftverben?
Mint szinte minden a modern munkakörnyezetben, a megfelelő vállalkozói menedzsment szoftver is nagy különbséget jelent. De legyünk őszinték: nem akar órákat tölteni több tucat lehetőség átnézésével. Azért van itt, mert hatékony HR szoftvert szeretne, amely megkönnyíti az életét.
Ha tudja, mire van szüksége, nyugodtan ugorjon a lényegre! Ha azonban még nem biztos benne, íme néhány szempont, amelyeket figyelembe vehet a megfelelő vállalkozói menedzsment eszközök kiválasztásához:
- CRM: Akár építési projektmenedzsment szoftvert, akár szabadúszóknak való szoftvert keres, a CRM funkciók jelentősen megkönnyítik az ügyfelekkel való kommunikációt és az ügyféladatok nyomon követését.
- Együttműködés: Valószínűleg nem egyedül dolgozik, ezért keressen olyan szoftvert, amely hangsúlyt fektet a valós idejű csapatkommunikációra és együttműködésre.
- Számvitel: A számviteli funkciók és a könyvelési sablonok felbecsülhetetlen értékűek. Keressen olyan megoldást, amely megkönnyíti a költségvetés, a bérszámfejtés, a számlázás és a számlázás folyamatát.
- Ütemezés: A projektütemezés funkciók segítségével áttekintheti csapattagjai feladatait, megszervezheti napjaikat, prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és nyomon követheti a projekt előrehaladását.
A 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftver
Vessünk egy pillantást a legjobbakra, és hasonlítsuk össze a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert, hogy hatékonyabbá tegyük a munkanapjainkat.
1. ClickUp
A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment, CRM és ERP szoftver, amely minden szükséges eszközt tartalmaz a munka elvégzéséhez (és még annál is többet).
Emberközpontú felülete rugalmasan alkalmazkodik a nagy- és kisvállalkozások igényeihez egyaránt. Rendelkezik a speciális vállalkozók, alvállalkozók, érdekelt felek, ügyfelek és mások felügyeletéhez és velük való kommunikációhoz szükséges funkciókkal. Így akár általános vállalkozókkal és helyszíni építkezéseken, akár szabadúszókkal és IT-projektekben dolgozik, mindig számíthat rá.
A ClickUp Project Time Tracking segítségével bárhol és bármikor megtervezheti az idejét, becsléseket készíthet, jelentéseket tekinthet meg és jegyzeteket fűzhet hozzá. A ClickUpban előre elkészített sablonok segítségével előre megtervezett munkafolyamatokkal, nézetekkel és egyéb funkciókkal is elindíthatja a folyamatokat! Javasoljuk a ClickUp Resource Management People sablont, amely segít a rendelkezésre álló munkaerőnek a megfelelő feladatokhoz való hozzárendelésében, így egyszerűsítve a vállalkozói menedzsment rendszert.
Ezenkívül a projektmenedzsment-kiszervező szervezetek a ClickUp eszközöket használhatják az egyes ügyfelek megvalósításának, számlázásának, kockázatkezelésének és pénzügyi mutatóinak felügyeletére. ?️
A ClickUp legjobb funkciói:
- Egy kényelmes irányítópultról felügyelheti vállalkozásának minden aspektusát, köszönhetően az 1000+ népszerű eszközzel való integrációnak, beleértve a QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Calendar, Microsoft Excel és még sok más eszközt.
- Használja a ClickUp alkalmazást bármilyen eszközről, böngészővel, asztali számítógéppel és mobil alkalmazással, minden operációs rendszerhez.
- Könnyen testreszabhatja a projekt ütemtervét, a szabadúszók munkaidő-nyilvántartását, a külső vállalkozók munkamegbízásait, az értesítéseket és még az új munkatársak beilleszkedését is.
- Válasszon több mint 1000 sablonból – például projektállapot-jelentés sablonok, mérnöki és projekt sablonok, szerződés sablonok és még sok más – a munkafolyamatok optimalizálása érdekében. Próbálja ki a ClickUp szerződéskezelési sablonját!
A ClickUp korlátai:
- A szerepkörökön alapuló AI funkció, a ClickUp AI, csak a Free Forever felhasználók számára elérhető ingyenes próbaverzióként. De bármelyik fizetős csomaghoz hozzáadhatja, mindössze 5 dollárért havonta.
- Egyes felhasználóknak némi tanulási folyamaton kell átesniük, miközben megszokják a sok hatékony funkciót.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Worksuite
A Worksuite egy projektmenedzsment szoftver szabadúszók kezelésére. Úgy tervezték, hogy globális munkaerőt kezeljen, testreszabható opciókkal a hálózat szervezéséhez és bővítéséhez.
Ez a praktikus SaaS eszköz segít automatizálni az új munkavállalók beillesztését, központosítani a munkaerő adatait, kifizetni a vállalkozókat és minimalizálni az adminisztratív munkát, például a táblázatok kezelését. Segíthet még a legtehetségesebb munkavállalók felkutatásában is, hogy felgyorsítsa a vállalkozók kezelésének folyamatát. ?
A Worksuite legjobb funkciói:
- Optimalizálja szabadúszó projektmenedzsmentjét minden operációs rendszeren a felhő, a SaaS és a mobilalkalmazások funkcióival.
- Áttekintést kaphat az összes projektjének munkaköltségeiről, nemzetközi vállalkozók számára pénznemátváltással.
- Automatizált táblázatok és adminisztratív feladatok segítségével könnyítse meg a dokumentumkezelést.
- Tartson mindent rendezett állapotban az egyes projektek életciklusa alatt a testreszabható szerződéskezelési megoldásokkal.
A Worksuite korlátai:
- A felület elavultnak tűnik, és néha hiányoznak belőle a megfelelő funkciók.
- Az üzleti megállapodások és szerződések manuális feltöltése nehéz lehet.
Worksuite árak:
- Essentials: 500 USD/hó
- Vision: 1000 USD/hó
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Worksuite értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
3. Rippling
A Rippling egy globális munkaerő-menedzsment platform, amely egységes irányítópultot biztosít a HR, az IT és a pénzügyi igényekhez. Egyesíti az olyan rendszereket, mint a kiadások, a juttatások és a bérszámfejtés, lehetővé téve a munkavállalói életciklus minden aspektusának kezelését.
Ez a hatékony vállalkozói menedzsment megoldás segíthet a vállalkozói megfelelési szabványokhoz szükséges biztonsági protokollok bevezetésében, és néhány kattintással összegyűjtheti az összes szükséges auditadatot. Ezenkívül egy egyszerű alkalmazotti grafikon segítségével gyorsan és könnyedén áttekintheti a projektelemzéseket, irányelveket, munkafolyamatokat és engedélyeket, így gyors és egyszerű hozzáférést biztosítva a munkaerő-adatokhoz.
A Rippling legjobb funkciói:
- Összehangoljon mindent több száz integrációval a meglévő eszközeivel, mint például a Brex, a Nectar, a Checkr és a Guideline, vagy szerezzen be ajánlott szoftvermegoldásokat az alkalmazásboltokból.
- A modern felület megkönnyíti az alkalmazottak és a vállalkozók számára a juttatási tervek, a bérszámfejtés és egyéb információk böngészését.
- A gyors és egyszerű bevezetési rendszer lehetővé teszi az új alkalmazottak számára az élmény személyre szabását.
- Tartsa kézben pénzügyeit az egyes alkalmazottak, vállalkozók és szabadúszók számára elérhető költségvetési és előrejelzési funkciók segítségével ?
Rippling korlátai:
- Részletes árinformációk nem állnak rendelkezésre a személyre szabott ingyenes árajánlat-szolgáltatások nélkül.
- Nincs projektmenedzsment, CRM vagy ERP funkció
Rippling árak:
- Egyedi csomag: 8 USD/hó
Rippling értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Rippling alternatívákat!
4. Deel
A Deel egy felhőalapú megoldás HR- és megfelelőségi menedzsmenthez. Segít a teljes munkaidős alkalmazottak és független vállalkozók felvételében, beillesztésében és fizetésében, miközben egyetlen irányítópulton keresztül központi áttekintést nyújt a munkahelyéről.
A vezetők, alkalmazottak, vállalkozók és vezetők a Deel önkiszolgáló felületét használhatják több tucat bérszámfejtési és kifizetési feladat elvégzéséhez. A Deel számos legfontosabb funkciója ingyenes csomagban is elérhető, amely 200 alkalmazottal rendelkező vállalkozások számára hasznos. ?
A Deel legjobb funkciói:
- Automatizált fizetési feldolgozással egyszerűsítse nemzetközi alkalmazottai és vállalkozói bérszámfejtését.
- Csökkentse HR-osztályának munkaterhelését azzal, hogy lehetővé teszi az alkalmazottak és a vállalkozók számára, hogy bármikor bejelentkezzenek és megtekintsék a közelgő kifizetéseiket.
- Egyszerűsítse a külföldi alkalmazottak és vállalkozók beilleszkedési folyamatát, hogy úgy érezzék, részesei a globális csapatának.
- Ez a vállalkozói menedzsment szoftver automatizálja a kisvállalkozásokban dolgozó vállalkozók és alkalmazottak HR-adminisztrációját és jelentéstételét egy globális HR-rendszer segítségével.
A Deel korlátai:
- A Deel egy felhőalapú megoldás, amely Android, iOS, Windows vagy Linux eszközökön nem használható.
- Hiányzó háttér-ügyfélszolgálat és nehézségek a ügyfélszolgálati képviselőkkel való telefonos időpont egyeztetésében.
Deel árak:
- Deel HR: Ingyenes
- Vállalkozók: 49 USD/hó
- EOR: 599 USD/hó
- Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Deel értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Deel alternatívákat!
5. Lusha
A Lusha egy marketinginformációs és csapatkezelési platform, amely megkönnyíti a toborzást és a szerződéskötést a B2B vállalatok számára. Emellett potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló központként is működik, amely értékesítési információkat használva megmutatja azokat a vállalatokat, amelyek valószínűleg befektetnek az Ön szolgáltatásába. ?
A Lusha toborzó és jelöltkereső eszközként minősített jelöltekből álló adatbázist biztosít, hogy a felvételek olcsóbbak és kevésbé időigényesek legyenek. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsített integrációs, regisztrációs és nyomonkövetési folyamattal segítse a gyorsabb felvételt. És ingyenesen kipróbálhatja!
A Lusha legjobb funkciói:
- Egyszerűsítse az új munkatársak beillesztési folyamatait, hogy könnyű beállítási élményt teremtsen, anélkül, hogy bárki idejét pazarolná.
- Tartson naprakész adatbázist, és élvezze a CRM automatikus frissítéseit, amelyek racionalizálják B2B műveleteit.
- Tartsa szemmel a folyamatosan változó biztonsági és adatvédelmi előírásokat, hogy elkerülje a megfeleléssel kapcsolatos problémákat minden oldalról.
- A Lusha pontos kapcsolattartói adatbázisának köszönhetően könnyedén megtalálhatja a számára legmegfelelőbb vállalkozókat és jelölteket.
A Lusha korlátai:
- Nincs mobilalkalmazás, Linux és Chromebook támogatás
- Az ingyenes csomag havi öt kreditre és egyetlen felhasználóra korlátozódik, így a legtöbb vállalkozás számára nem praktikus hosszú távú megoldás.
Lusha árak:
- Ingyenes: 0 USD/hó egy felhasználó számára
- Előny: 39 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 69 USD/hó felhasználónként
- Méretezés: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Lusha értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (300+ értékelés)
6. Atlas
Az Atlas vállalkozói menedzsment szoftvert kínál, amely segít a vállalatoknak határokon átnyúló terjeszkedésben, hogy világszerte együttműködhessenek vállalkozókkal. Ezzel nincs szükség több harmadik fél szolgáltatóra, így könnyen kezelhető a megfelelőség és a globális munkaerő kifizetése egyetlen platformról. ?
Sok más vállalkozói menedzsment eszközzel ellentétben az Atlas segítségével vízumszponzorálást és mobilitást is biztosíthat alkalmazottai és vállalkozói számára. Még a családok áttelepülésében és lakhatásában is segítenek, így tehetséges munkatársai a legjobbat hozhatják ki magukból, anélkül, hogy apró dolgokkal kellene foglalkozniuk.
Az Atlas legjobb funkciói:
- Teljes körű vízumszponzorálási és mobilitási támogatást kaphat tehetséges munkatársai és családtagjaik számára, beleértve a lakhatás, irodahelyiség, költözés és egyéb területeken nyújtott segítséget.
- Kezelje globális munkaerő-állományát egyetlen platformról, és tegye a bérszámfejtést gyerekjátékká, függetlenül a helyszíntől.
- Gyorsítsa fel a beilleszkedési folyamatot, és tartsa be a szabályokat a tehetségek helyszíne alapján helyi szakértők segítségével.
- Szerezzen megbízható HR-szakértelmet és jogi ismereteket több mint 160 országra vonatkozóan.
Az Atlas korlátai:
- A drága fizetős csomagok és az ingyenes verzió hiánya miatt az Atlas túl drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.
- Lassabb válaszidők a helyi HR- és ügyfélszolgálati képviselőktől
Atlas árak:
- Hivatalos munkáltató: 450 USD/hó alkalmazottanként
- Vízum és mobilitási támogatás: 1500 USD/vízum
Atlas értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (5+ értékelés)
- Capterra: N/A
7. Avetta
Az Avetta egy vállalkozói menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügyfeleket és a beszállítókat a beszállítói lánc kockázatainak, biztonságának és fenntarthatóságának kezelésében. Emellett globális hálózatként is működik, és a kiberbiztonságtól a fenntarthatóságig mindenre kiterjedő eszközöket kínál.
A vállalkozói menedzsment eszközök biztosítása mellett az Avetta összeköti Önt egy globális vállalkozói és alvállalkozói hálózattal, így könnyedén megtalálhatja a szükséges tehetségeket.
Az Avetta legjobb funkciói:
- Egyszerűsítse az ellátási lánc biztonsági menedzsmentjét azáltal, hogy minden vállalkozót, munkavállalót és munkaterületet egyetlen platformról kezel.
- Kezelje a vállalkozók és beszállítók kapcsolatait a vezérlőpultról, hogy könnyebben megvédhesse munkavállalóit (és hírnevét).
- Alakítsa szerződéseit átlátható, bizalomra épülő kapcsolatokká, hogy jelentőségteljes kapcsolatokat építsen ki mind a vállalkozókkal, mind az ügyfelekkel.
- Növelje a biztonsági gyakorlatok láthatóságát minden vállalkozó számára, hogy csökkenjen a biztonsággal kapcsolatos balesetek aránya.
Az Avetta korlátai:
- Az árakra vonatkozó információk nem elérhetők az Avetta weboldalán vagy a népszerű értékelő platformokon.
- Némi nehézség merül fel a kapcsolatfelvételben és a megoldások megszerzésében az ügyfélszolgálattól.
Avetta árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Avetta értékelések és vélemények:
- G2: 2,9/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 1. 8/5 (40+ értékelés)
8. Távoli
A Remote egy globális foglalkoztatási megoldás, amely megkönnyíti a vállalatok számára a világ minden tájáról származó vállalkozók és alkalmazottak felvételét. Úgy tervezték, hogy megszüntesse a több országban felmerülő adó-, bérszámfejtési, juttatási és megfelelési problémákat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat. ?
Akár a juttatások kezeléséhez, akár a költségtérítések elosztásához van szüksége segítségre, a Remote megoldja a problémát. A rendszer skálázhatóságra lett tervezve, így segítve a vállalkozások terjeszkedését és új országokban történő fiókok megnyitását.
A távoli munkavégzés legjobb funkciói:
- Ne aggódjon az adók miatt, bízza a Remote-ra az adószámítás és az automatikus adófizetés kezelését!
- Az automatizálás egyszerűsíti a bérszámfejtést, az adóelőtti levonásokat, a kifizetések jóváhagyását, a költségtérítéseket, a közvetlen befizetéseket és egyéb adminisztratív feladatokat.
- Használja a Remote-ot a webportálon vagy a legtöbb operációs rendszeren elérhető mobilalkalmazásokon keresztül, így bárhonnan kezelheti vállalkozóit.
- A Remote benefits manager segítségével könnyebben megérthetik vállalkozói és alkalmazottai az előnyöket.
Távoli korlátozások:
- Egyes vélemények említik, hogy hiányoznak a különböző országokban és régiókban érvényes fizetési feltételekre vonatkozó egyértelmű információk.
- Az ügyfélszolgálat nem mindig reagál időben
Távoli árak:
- Alvállalkozói menedzsment: 29 USD/hó alvállalkozónként
- Hivatalos munkáltató: 599 USD/hó alkalmazottanként
- Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Távoli értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
9. Fiverr Enterprise
A Fiverr Enterprise (más néven Fiverr Business) egy SaaS vállalkozói menedzsment eszköz, amelynek célja a szabadúszó munkaerő minden aspektusának racionalizálása. Segít csapatainak gyorsabban dolgozni és felgyorsítani az üzleti növekedést azáltal, hogy elvégzi a szerződéses szakemberek felvételével kapcsolatos összes apró feladatot.
Például, ahelyett, hogy havonta több számlát fizetne, egyetlen egyszerű havi számlát fizet a Fiverr-nek, amely azonnal kifizeti az egyes számlákat minden vállalkozónak vagy szabadúszónak, akivel együtt dolgozott.
A Fiverr legjobb funkciói:
- Könnyítse meg az adminisztrációt azáltal, hogy megszünteti a pénzügyi, rutin és jogi feladatokat, amikor független vállalkozókkal és szabadúszókkal dolgozik.
- Tartsa teljes áttekintést a csapatával együttműködő vállalkozókról, hogy a projektek és a kommunikáció hatékonyabbá váljon.
- Kezelje a jogi dokumentumokat, a rendszerhez való hozzáférést és a háttérellenőrzéseket egyetlen platformról.
- A 190+ országban működő szabadúszók számláit azonnal feldolgozhatja és kifizetheti.
A Fiverr korlátai:
- A százalékalapú árképzési struktúra miatt a havi díjak jelentősen eltérhetnek egymástól, ami egyes kisvállalkozások számára problémát jelenthet.
- Nincs offline és mobil alkalmazás támogatás
Fiverr árak:
- Alap: 3% díj/hónap
- Prémium: 5% díj/hónap
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Fiverr értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
10. Plane
A Plane egy nemzetközi vállalkozói menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi vállalkozók felvételét, beillesztését és kifizetését több mint 240 országban egy biztonságos, felhőalapú platformon keresztül. Emellett lehetővé teszi a vállalkozók és alkalmazottak juttatásainak és megfelelésének kezelését, így megszüntetve a globális munkaerővel kapcsolatos unalmas feladatokat.
Nemzetközi vállalkozói és alkalmazottai hálásak lesznek Önnek, mert a Plane úgy véli, hogy ők is megérdemlik ugyanazt a kényelmes bérszámfejtési élményt, amelyet az amerikai alkalmazottak élveznek, és ez Önnek semmilyen többletköltséggel nem jár! Ha már az alkalmazottakról van szó, a Plane nem csak vállalkozóknak szól – amerikai és nemzetközi alkalmazottakat is felvehet és kezelhet vele.
A Plane legjobb funkciói:
- Felejtse el a felárak díjait, és hagyja, hogy a Plane segítse Önt a vállalkozóknak történő kifizetésekben több mint 240 országban, optimális árfolyamokkal.
- Könnyítse meg globális vállalkozói életét azzal, hogy a Plane kezeli a bérszámfejtést, és közvetlenül a vállalkozók bankszámlájára utalja a kifizetéseket, anélkül, hogy e-pénztárca kivonási díjakat kellene fizetniük.
- Hagyja, hogy adminisztratív csapata a fontos dolgokra koncentráljon, és használja a Plane-t az adóelőlegek és a foglalkoztatási papírmunka kezeléséhez ?
- Dolgozzon együtt egy szakértői csapattal, hogy eldöntse, új csapattagot szeretne-e felvenni vállalkozóként vagy alkalmazottként.
A repülőgép korlátai:
- A felhasználói felület és a mobilalkalmazás nem intuitív, és használata nehéz lehet.
- Korlátozott testreszabási funkciók és személyre szabott bérszámfejtési beállítások
Árak:
- Amerikai alkalmazottak: 19 USD/hó alkalmazottanként
- Nemzetközi vállalkozók: 39 USD/hó vállalkozónként
- Nemzetközi alkalmazottak: 499 USD/hó alkalmazottanként
Repülőgépek értékelései és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: N/A
Vállalkozók nyomon követése vállalkozói menedzsment rendszerekkel
Ezek a fantasztikus szoftvereszközök jobb jövőt építenek a projektmenedzserek és a vállalkozók számára. Ezekkel a kiváló vállalkozói menedzsment rendszerekkel a lehetőségek korlátlanok. Már csak azt kell eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. ✨
Miután automatizálta az időigényes feladatokat és egy könnyen használható platformba sűrítette össze mindazt, amire szüksége van, több időt szánhat azokra a dolgokra, amelyeket valóban szeretne csinálni. A ClickUp segítségével pedig kezelheti az összes munkahelyi és személyes teendőlistáját és projektjét, hogy a lehető legjobban kihasználhassa ezt az időt!
Készen áll arra, hogy felgyorsítsa vállalkozói menedzsmentjét? Látogasson el a ClickUp oldalára, és próbálja ki ingyenes, örökre érvényes csomagunkat, hogy megismerje, miről is van szó. ?