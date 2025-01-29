ClickUp blog
Teszteltük a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert és nyomonkövetési rendszert 2025-ben.

Még mindig időt pazarol a szerződéses szolgáltatások kezelésére unalmas papírmunkával és ismétlődő feladatokkal?

Ha igen, akkor ez a jel, hogy abbahagyhatja – van egy jobb módszer erre. ?

A mai vállalkozói menedzsment eszközök rugalmasak, intuitívak és hatékonyak. Elvégzik az összes nehéz munkát helyetted, így könnyedén lehagyhatod a versenytársaidat és gyorsabban elvégezheted a feladatokat.

De honnan tudja, hogy a megfelelő szoftverbe fektet be? Itt jövünk mi a képbe!

Használja ezt a listát személyes útmutatóként a 2024-es év 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvereszközeihez. Elvégeztük a munkát, hogy minden szükséges információt megkapjon a legjobb és legmegfelelőbb döntés meghozatalához. Részletesen bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, árakat, értékeléseket, korlátozásokat és egyebeket.

Mit kell keresnie a vállalkozói menedzsment szoftverben?

Mint szinte minden a modern munkakörnyezetben, a megfelelő vállalkozói menedzsment szoftver is nagy különbséget jelent. De legyünk őszinték: nem akar órákat tölteni több tucat lehetőség átnézésével. Azért van itt, mert hatékony HR szoftvert szeretne, amely megkönnyíti az életét.

Ha tudja, mire van szüksége, nyugodtan ugorjon a lényegre! Ha azonban még nem biztos benne, íme néhány szempont, amelyeket figyelembe vehet a megfelelő vállalkozói menedzsment eszközök kiválasztásához:

A 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftver

Vessünk egy pillantást a legjobbakra, és hasonlítsuk össze a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert, hogy hatékonyabbá tegyük a munkanapjainkat.

1. ClickUp

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg az időráfordításról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp globális időzítőjével.
A ClickUp globális időzítőjével vállalkozói bárhonnan nyomon követhetik az időt, becsléseket készíthetnek és jegyzeteket fűzhetnek hozzá.

A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment, CRM és ERP szoftver, amely minden szükséges eszközt tartalmaz a munka elvégzéséhez (és még annál is többet).

Emberközpontú felülete rugalmasan alkalmazkodik a nagy- és kisvállalkozások igényeihez egyaránt. Rendelkezik a speciális vállalkozók, alvállalkozók, érdekelt felek, ügyfelek és mások felügyeletéhez és velük való kommunikációhoz szükséges funkciókkal. Így akár általános vállalkozókkal és helyszíni építkezéseken, akár szabadúszókkal és IT-projektekben dolgozik, mindig számíthat rá.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével bárhol és bármikor megtervezheti az idejét, becsléseket készíthet, jelentéseket tekinthet meg és jegyzeteket fűzhet hozzá. A ClickUpban előre elkészített sablonok segítségével előre megtervezett munkafolyamatokkal, nézetekkel és egyéb funkciókkal is elindíthatja a folyamatokat! Javasoljuk a ClickUp Resource Management People sablont, amely segít a rendelkezésre álló munkaerőnek a megfelelő feladatokhoz való hozzárendelésében, így egyszerűsítve a vállalkozói menedzsment rendszert.

Ezenkívül a projektmenedzsment-kiszervező szervezetek a ClickUp eszközöket használhatják az egyes ügyfelek megvalósításának, számlázásának, kockázatkezelésének és pénzügyi mutatóinak felügyeletére. ?️

A ClickUp legjobb funkciói:

Kövesse nyomon az összes szerződését minden szakaszban, a kidolgozástól a jóváhagyáson át a benyújtásig!
Kövesse nyomon az összes szerződését minden szakaszban, a kidolgozástól a jóváhagyáson át a benyújtásig!

A ClickUp korlátai:

  • A szerepkörökön alapuló AI funkció, a ClickUp AI, csak a Free Forever felhasználók számára elérhető ingyenes próbaverzióként. De bármelyik fizetős csomaghoz hozzáadhatja, mindössze 5 dollárért havonta.
  • Egyes felhasználóknak némi tanulási folyamaton kell átesniük, miközben megszokják a sok hatékony funkciót.

ClickUp árak:

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Worksuite

Alvállalkozói menedzsment szoftver: Worksuite
via Worksuite

A Worksuite egy projektmenedzsment szoftver szabadúszók kezelésére. Úgy tervezték, hogy globális munkaerőt kezeljen, testreszabható opciókkal a hálózat szervezéséhez és bővítéséhez.

Ez a praktikus SaaS eszköz segít automatizálni az új munkavállalók beillesztését, központosítani a munkaerő adatait, kifizetni a vállalkozókat és minimalizálni az adminisztratív munkát, például a táblázatok kezelését. Segíthet még a legtehetségesebb munkavállalók felkutatásában is, hogy felgyorsítsa a vállalkozók kezelésének folyamatát. ?

A Worksuite legjobb funkciói:

  • Optimalizálja szabadúszó projektmenedzsmentjét minden operációs rendszeren a felhő, a SaaS és a mobilalkalmazások funkcióival.
  • Áttekintést kaphat az összes projektjének munkaköltségeiről, nemzetközi vállalkozók számára pénznemátváltással.
  • Automatizált táblázatok és adminisztratív feladatok segítségével könnyítse meg a dokumentumkezelést.
  • Tartson mindent rendezett állapotban az egyes projektek életciklusa alatt a testreszabható szerződéskezelési megoldásokkal.

A Worksuite korlátai:

Worksuite árak:

  • Essentials: 500 USD/hó
  • Vision: 1000 USD/hó
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Worksuite értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

3. Rippling

Alvállalkozói menedzsment szoftver: Rippling termékpélda
via Rippling

A Rippling egy globális munkaerő-menedzsment platform, amely egységes irányítópultot biztosít a HR, az IT és a pénzügyi igényekhez. Egyesíti az olyan rendszereket, mint a kiadások, a juttatások és a bérszámfejtés, lehetővé téve a munkavállalói életciklus minden aspektusának kezelését.

Ez a hatékony vállalkozói menedzsment megoldás segíthet a vállalkozói megfelelési szabványokhoz szükséges biztonsági protokollok bevezetésében, és néhány kattintással összegyűjtheti az összes szükséges auditadatot. Ezenkívül egy egyszerű alkalmazotti grafikon segítségével gyorsan és könnyedén áttekintheti a projektelemzéseket, irányelveket, munkafolyamatokat és engedélyeket, így gyors és egyszerű hozzáférést biztosítva a munkaerő-adatokhoz.

A Rippling legjobb funkciói:

  • Összehangoljon mindent több száz integrációval a meglévő eszközeivel, mint például a Brex, a Nectar, a Checkr és a Guideline, vagy szerezzen be ajánlott szoftvermegoldásokat az alkalmazásboltokból.
  • A modern felület megkönnyíti az alkalmazottak és a vállalkozók számára a juttatási tervek, a bérszámfejtés és egyéb információk böngészését.
  • A gyors és egyszerű bevezetési rendszer lehetővé teszi az új alkalmazottak számára az élmény személyre szabását.
  • Tartsa kézben pénzügyeit az egyes alkalmazottak, vállalkozók és szabadúszók számára elérhető költségvetési és előrejelzési funkciók segítségével ?

Rippling korlátai:

  • Részletes árinformációk nem állnak rendelkezésre a személyre szabott ingyenes árajánlat-szolgáltatások nélkül.
  • Nincs projektmenedzsment, CRM vagy ERP funkció

Rippling árak:

  • Egyedi csomag: 8 USD/hó

Rippling értékelések és vélemények:

  • G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Deel

Deel Dashboard
via Deel

A Deel egy felhőalapú megoldás HR- és megfelelőségi menedzsmenthez. Segít a teljes munkaidős alkalmazottak és független vállalkozók felvételében, beillesztésében és fizetésében, miközben egyetlen irányítópulton keresztül központi áttekintést nyújt a munkahelyéről.

A vezetők, alkalmazottak, vállalkozók és vezetők a Deel önkiszolgáló felületét használhatják több tucat bérszámfejtési és kifizetési feladat elvégzéséhez. A Deel számos legfontosabb funkciója ingyenes csomagban is elérhető, amely 200 alkalmazottal rendelkező vállalkozások számára hasznos. ?

A Deel legjobb funkciói:

  • Automatizált fizetési feldolgozással egyszerűsítse nemzetközi alkalmazottai és vállalkozói bérszámfejtését.
  • Csökkentse HR-osztályának munkaterhelését azzal, hogy lehetővé teszi az alkalmazottak és a vállalkozók számára, hogy bármikor bejelentkezzenek és megtekintsék a közelgő kifizetéseiket.
  • Egyszerűsítse a külföldi alkalmazottak és vállalkozók beilleszkedési folyamatát, hogy úgy érezzék, részesei a globális csapatának.
  • Ez a vállalkozói menedzsment szoftver automatizálja a kisvállalkozásokban dolgozó vállalkozók és alkalmazottak HR-adminisztrációját és jelentéstételét egy globális HR-rendszer segítségével.

A Deel korlátai:

  • A Deel egy felhőalapú megoldás, amely Android, iOS, Windows vagy Linux eszközökön nem használható.
  • Hiányzó háttér-ügyfélszolgálat és nehézségek a ügyfélszolgálati képviselőkkel való telefonos időpont egyeztetésében.

Deel árak:

  • Deel HR: Ingyenes
  • Vállalkozók: 49 USD/hó
  • EOR: 599 USD/hó
  • Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deel értékelések és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

5. Lusha

Alvállalkozói menedzsment szoftver: Lusha
via Lusha

A Lusha egy marketinginformációs és csapatkezelési platform, amely megkönnyíti a toborzást és a szerződéskötést a B2B vállalatok számára. Emellett potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló központként is működik, amely értékesítési információkat használva megmutatja azokat a vállalatokat, amelyek valószínűleg befektetnek az Ön szolgáltatásába. ?

A Lusha toborzó és jelöltkereső eszközként minősített jelöltekből álló adatbázist biztosít, hogy a felvételek olcsóbbak és kevésbé időigényesek legyenek. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsített integrációs, regisztrációs és nyomonkövetési folyamattal segítse a gyorsabb felvételt. És ingyenesen kipróbálhatja!

A Lusha legjobb funkciói:

  • Egyszerűsítse az új munkatársak beillesztési folyamatait, hogy könnyű beállítási élményt teremtsen, anélkül, hogy bárki idejét pazarolná.
  • Tartson naprakész adatbázist, és élvezze a CRM automatikus frissítéseit, amelyek racionalizálják B2B műveleteit.
  • Tartsa szemmel a folyamatosan változó biztonsági és adatvédelmi előírásokat, hogy elkerülje a megfeleléssel kapcsolatos problémákat minden oldalról.
  • A Lusha pontos kapcsolattartói adatbázisának köszönhetően könnyedén megtalálhatja a számára legmegfelelőbb vállalkozókat és jelölteket.

A Lusha korlátai:

  • Nincs mobilalkalmazás, Linux és Chromebook támogatás
  • Az ingyenes csomag havi öt kreditre és egyetlen felhasználóra korlátozódik, így a legtöbb vállalkozás számára nem praktikus hosszú távú megoldás.

Lusha árak:

  • Ingyenes: 0 USD/hó egy felhasználó számára
  • Előny: 39 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 69 USD/hó felhasználónként
  • Méretezés: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Lusha értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (300+ értékelés)

6. Atlas

Vállalkozói menedzsment szoftver: Atlas
via Atlas

Az Atlas vállalkozói menedzsment szoftvert kínál, amely segít a vállalatoknak határokon átnyúló terjeszkedésben, hogy világszerte együttműködhessenek vállalkozókkal. Ezzel nincs szükség több harmadik fél szolgáltatóra, így könnyen kezelhető a megfelelőség és a globális munkaerő kifizetése egyetlen platformról. ?

Sok más vállalkozói menedzsment eszközzel ellentétben az Atlas segítségével vízumszponzorálást és mobilitást is biztosíthat alkalmazottai és vállalkozói számára. Még a családok áttelepülésében és lakhatásában is segítenek, így tehetséges munkatársai a legjobbat hozhatják ki magukból, anélkül, hogy apró dolgokkal kellene foglalkozniuk.

Az Atlas legjobb funkciói:

  • Teljes körű vízumszponzorálási és mobilitási támogatást kaphat tehetséges munkatársai és családtagjaik számára, beleértve a lakhatás, irodahelyiség, költözés és egyéb területeken nyújtott segítséget.
  • Kezelje globális munkaerő-állományát egyetlen platformról, és tegye a bérszámfejtést gyerekjátékká, függetlenül a helyszíntől.
  • Gyorsítsa fel a beilleszkedési folyamatot, és tartsa be a szabályokat a tehetségek helyszíne alapján helyi szakértők segítségével.
  • Szerezzen megbízható HR-szakértelmet és jogi ismereteket több mint 160 országra vonatkozóan.

Az Atlas korlátai:

  • A drága fizetős csomagok és az ingyenes verzió hiánya miatt az Atlas túl drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.
  • Lassabb válaszidők a helyi HR- és ügyfélszolgálati képviselőktől

Atlas árak:

  • Hivatalos munkáltató: 450 USD/hó alkalmazottanként
  • Vízum és mobilitási támogatás: 1500 USD/vízum

Atlas értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4/5 (5+ értékelés)
  • Capterra: N/A

7. Avetta

Avetta
via Avetta

Az Avetta egy vállalkozói menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügyfeleket és a beszállítókat a beszállítói lánc kockázatainak, biztonságának és fenntarthatóságának kezelésében. Emellett globális hálózatként is működik, és a kiberbiztonságtól a fenntarthatóságig mindenre kiterjedő eszközöket kínál.

A vállalkozói menedzsment eszközök biztosítása mellett az Avetta összeköti Önt egy globális vállalkozói és alvállalkozói hálózattal, így könnyedén megtalálhatja a szükséges tehetségeket.

Az Avetta legjobb funkciói:

  • Egyszerűsítse az ellátási lánc biztonsági menedzsmentjét azáltal, hogy minden vállalkozót, munkavállalót és munkaterületet egyetlen platformról kezel.
  • Kezelje a vállalkozók és beszállítók kapcsolatait a vezérlőpultról, hogy könnyebben megvédhesse munkavállalóit (és hírnevét).
  • Alakítsa szerződéseit átlátható, bizalomra épülő kapcsolatokká, hogy jelentőségteljes kapcsolatokat építsen ki mind a vállalkozókkal, mind az ügyfelekkel.
  • Növelje a biztonsági gyakorlatok láthatóságát minden vállalkozó számára, hogy csökkenjen a biztonsággal kapcsolatos balesetek aránya.

Az Avetta korlátai:

  • Az árakra vonatkozó információk nem elérhetők az Avetta weboldalán vagy a népszerű értékelő platformokon.
  • Némi nehézség merül fel a kapcsolatfelvételben és a megoldások megszerzésében az ügyfélszolgálattól.

Avetta árak:

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Avetta értékelések és vélemények:

  • G2: 2,9/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 1. 8/5 (40+ értékelés)

8. Távoli

Vállalkozók és alkalmazottak kezelése a Remote.com oldalon
via Remote

A Remote egy globális foglalkoztatási megoldás, amely megkönnyíti a vállalatok számára a világ minden tájáról származó vállalkozók és alkalmazottak felvételét. Úgy tervezték, hogy megszüntesse a több országban felmerülő adó-, bérszámfejtési, juttatási és megfelelési problémákat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat. ?

Akár a juttatások kezeléséhez, akár a költségtérítések elosztásához van szüksége segítségre, a Remote megoldja a problémát. A rendszer skálázhatóságra lett tervezve, így segítve a vállalkozások terjeszkedését és új országokban történő fiókok megnyitását.

A távoli munkavégzés legjobb funkciói:

  • Ne aggódjon az adók miatt, bízza a Remote-ra az adószámítás és az automatikus adófizetés kezelését!
  • Az automatizálás egyszerűsíti a bérszámfejtést, az adóelőtti levonásokat, a kifizetések jóváhagyását, a költségtérítéseket, a közvetlen befizetéseket és egyéb adminisztratív feladatokat.
  • Használja a Remote-ot a webportálon vagy a legtöbb operációs rendszeren elérhető mobilalkalmazásokon keresztül, így bárhonnan kezelheti vállalkozóit.
  • A Remote benefits manager segítségével könnyebben megérthetik vállalkozói és alkalmazottai az előnyöket.

Távoli korlátozások:

  • Egyes vélemények említik, hogy hiányoznak a különböző országokban és régiókban érvényes fizetési feltételekre vonatkozó egyértelmű információk.
  • Az ügyfélszolgálat nem mindig reagál időben

Távoli árak:

  • Alvállalkozói menedzsment: 29 USD/hó alvállalkozónként
  • Hivatalos munkáltató: 599 USD/hó alkalmazottanként
  • Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Távoli értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

9. Fiverr Enterprise

Fiverr Enterprise
via Fiverr Enterprise

A Fiverr Enterprise (más néven Fiverr Business) egy SaaS vállalkozói menedzsment eszköz, amelynek célja a szabadúszó munkaerő minden aspektusának racionalizálása. Segít csapatainak gyorsabban dolgozni és felgyorsítani az üzleti növekedést azáltal, hogy elvégzi a szerződéses szakemberek felvételével kapcsolatos összes apró feladatot.

Például, ahelyett, hogy havonta több számlát fizetne, egyetlen egyszerű havi számlát fizet a Fiverr-nek, amely azonnal kifizeti az egyes számlákat minden vállalkozónak vagy szabadúszónak, akivel együtt dolgozott.

A Fiverr legjobb funkciói:

  • Könnyítse meg az adminisztrációt azáltal, hogy megszünteti a pénzügyi, rutin és jogi feladatokat, amikor független vállalkozókkal és szabadúszókkal dolgozik.
  • Tartsa teljes áttekintést a csapatával együttműködő vállalkozókról, hogy a projektek és a kommunikáció hatékonyabbá váljon.
  • Kezelje a jogi dokumentumokat, a rendszerhez való hozzáférést és a háttérellenőrzéseket egyetlen platformról.
  • A 190+ országban működő szabadúszók számláit azonnal feldolgozhatja és kifizetheti.

A Fiverr korlátai:

  • A százalékalapú árképzési struktúra miatt a havi díjak jelentősen eltérhetnek egymástól, ami egyes kisvállalkozások számára problémát jelenthet.
  • Nincs offline és mobil alkalmazás támogatás

Fiverr árak:

  • Alap: 3% díj/hónap
  • Prémium: 5% díj/hónap
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fiverr értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

10. Plane

Plane
via Plane

A Plane egy nemzetközi vállalkozói menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi vállalkozók felvételét, beillesztését és kifizetését több mint 240 országban egy biztonságos, felhőalapú platformon keresztül. Emellett lehetővé teszi a vállalkozók és alkalmazottak juttatásainak és megfelelésének kezelését, így megszüntetve a globális munkaerővel kapcsolatos unalmas feladatokat.

Nemzetközi vállalkozói és alkalmazottai hálásak lesznek Önnek, mert a Plane úgy véli, hogy ők is megérdemlik ugyanazt a kényelmes bérszámfejtési élményt, amelyet az amerikai alkalmazottak élveznek, és ez Önnek semmilyen többletköltséggel nem jár! Ha már az alkalmazottakról van szó, a Plane nem csak vállalkozóknak szól – amerikai és nemzetközi alkalmazottakat is felvehet és kezelhet vele.

A Plane legjobb funkciói:

  • Felejtse el a felárak díjait, és hagyja, hogy a Plane segítse Önt a vállalkozóknak történő kifizetésekben több mint 240 országban, optimális árfolyamokkal.
  • Könnyítse meg globális vállalkozói életét azzal, hogy a Plane kezeli a bérszámfejtést, és közvetlenül a vállalkozók bankszámlájára utalja a kifizetéseket, anélkül, hogy e-pénztárca kivonási díjakat kellene fizetniük.
  • Hagyja, hogy adminisztratív csapata a fontos dolgokra koncentráljon, és használja a Plane-t az adóelőlegek és a foglalkoztatási papírmunka kezeléséhez ?
  • Dolgozzon együtt egy szakértői csapattal, hogy eldöntse, új csapattagot szeretne-e felvenni vállalkozóként vagy alkalmazottként.

A repülőgép korlátai:

  • A felhasználói felület és a mobilalkalmazás nem intuitív, és használata nehéz lehet.
  • Korlátozott testreszabási funkciók és személyre szabott bérszámfejtési beállítások

Árak:

  • Amerikai alkalmazottak: 19 USD/hó alkalmazottanként
  • Nemzetközi vállalkozók: 39 USD/hó vállalkozónként
  • Nemzetközi alkalmazottak: 499 USD/hó alkalmazottanként

Repülőgépek értékelései és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: N/A

Vállalkozók nyomon követése vállalkozói menedzsment rendszerekkel

Ezek a fantasztikus szoftvereszközök jobb jövőt építenek a projektmenedzserek és a vállalkozók számára. Ezekkel a kiváló vállalkozói menedzsment rendszerekkel a lehetőségek korlátlanok. Már csak azt kell eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

Miután automatizálta az időigényes feladatokat és egy könnyen használható platformba sűrítette össze mindazt, amire szüksége van, több időt szánhat azokra a dolgokra, amelyeket valóban szeretne csinálni. A ClickUp segítségével pedig kezelheti az összes munkahelyi és személyes teendőlistáját és projektjét, hogy a lehető legjobban kihasználhassa ezt az időt!

Készen áll arra, hogy felgyorsítsa vállalkozói menedzsmentjét? Látogasson el a ClickUp oldalára, és próbálja ki ingyenes, örökre érvényes csomagunkat, hogy megismerje, miről is van szó. ?

