Teszteltük a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert és nyomonkövetési rendszert 2025-ben.

Még mindig időt pazarol a szerződéses szolgáltatások kezelésére unalmas papírmunkával és ismétlődő feladatokkal?

Ha igen, akkor ez a jel, hogy abbahagyhatja – van egy jobb módszer erre. ?

A mai vállalkozói menedzsment eszközök rugalmasak, intuitívak és hatékonyak. Elvégzik az összes nehéz munkát helyetted, így könnyedén lehagyhatod a versenytársaidat és gyorsabban elvégezheted a feladatokat.

De honnan tudja, hogy a megfelelő szoftverbe fektet be? Itt jövünk mi a képbe!

Használja ezt a listát személyes útmutatóként a 2024-es év 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvereszközeihez. Elvégeztük a munkát, hogy minden szükséges információt megkapjon a legjobb és legmegfelelőbb döntés meghozatalához. Részletesen bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, árakat, értékeléseket, korlátozásokat és egyebeket.

Mit kell keresnie a vállalkozói menedzsment szoftverben?

Mint szinte minden a modern munkakörnyezetben, a megfelelő vállalkozói menedzsment szoftver is nagy különbséget jelent. De legyünk őszinték: nem akar órákat tölteni több tucat lehetőség átnézésével. Azért van itt, mert hatékony HR szoftvert szeretne, amely megkönnyíti az életét.

Ha tudja, mire van szüksége, nyugodtan ugorjon a lényegre! Ha azonban még nem biztos benne, íme néhány szempont, amelyeket figyelembe vehet a megfelelő vállalkozói menedzsment eszközök kiválasztásához:

A 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftver

Vessünk egy pillantást a legjobbakra, és hasonlítsuk össze a 10 legjobb vállalkozói menedzsment szoftvert, hogy hatékonyabbá tegyük a munkanapjainkat.

A ClickUp globális időzítőjével vállalkozói bárhonnan nyomon követhetik az időt, becsléseket készíthetnek és jegyzeteket fűzhetnek hozzá.

A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment, CRM és ERP szoftver, amely minden szükséges eszközt tartalmaz a munka elvégzéséhez (és még annál is többet).

Emberközpontú felülete rugalmasan alkalmazkodik a nagy- és kisvállalkozások igényeihez egyaránt. Rendelkezik a speciális vállalkozók, alvállalkozók, érdekelt felek, ügyfelek és mások felügyeletéhez és velük való kommunikációhoz szükséges funkciókkal. Így akár általános vállalkozókkal és helyszíni építkezéseken, akár szabadúszókkal és IT-projektekben dolgozik, mindig számíthat rá.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével bárhol és bármikor megtervezheti az idejét, becsléseket készíthet, jelentéseket tekinthet meg és jegyzeteket fűzhet hozzá. A ClickUpban előre elkészített sablonok segítségével előre megtervezett munkafolyamatokkal, nézetekkel és egyéb funkciókkal is elindíthatja a folyamatokat! Javasoljuk a ClickUp Resource Management People sablont, amely segít a rendelkezésre álló munkaerőnek a megfelelő feladatokhoz való hozzárendelésében, így egyszerűsítve a vállalkozói menedzsment rendszert.

Ezenkívül a projektmenedzsment-kiszervező szervezetek a ClickUp eszközöket használhatják az egyes ügyfelek megvalósításának, számlázásának, kockázatkezelésének és pénzügyi mutatóinak felügyeletére. ?️

A ClickUp legjobb funkciói:

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes szerződését minden szakaszban, a kidolgozástól a jóváhagyáson át a benyújtásig!

A ClickUp korlátai:

A szerepkörökön alapuló AI funkció, a ClickUp AI , csak a Free Forever felhasználók számára elérhető ingyenes próbaverzióként. De bármelyik fizetős csomaghoz hozzáadhatja, mindössze 5 dollárért havonta.

Egyes felhasználóknak némi tanulási folyamaton kell átesniük, miközben megszokják a sok hatékony funkciót.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Worksuite

via Worksuite

A Worksuite egy projektmenedzsment szoftver szabadúszók kezelésére. Úgy tervezték, hogy globális munkaerőt kezeljen, testreszabható opciókkal a hálózat szervezéséhez és bővítéséhez.

Ez a praktikus SaaS eszköz segít automatizálni az új munkavállalók beillesztését, központosítani a munkaerő adatait, kifizetni a vállalkozókat és minimalizálni az adminisztratív munkát, például a táblázatok kezelését. Segíthet még a legtehetségesebb munkavállalók felkutatásában is, hogy felgyorsítsa a vállalkozók kezelésének folyamatát. ?

A Worksuite legjobb funkciói:

Optimalizálja szabadúszó projektmenedzsmentjét minden operációs rendszeren a felhő, a SaaS és a mobilalkalmazások funkcióival.

Áttekintést kaphat az összes projektjének munkaköltségeiről, nemzetközi vállalkozók számára pénznemátváltással.

Automatizált táblázatok és adminisztratív feladatok segítségével könnyítse meg a dokumentumkezelést.

Tartson mindent rendezett állapotban az egyes projektek életciklusa alatt a testreszabható szerződéskezelési megoldásokkal.

A Worksuite korlátai:

A felület elavultnak tűnik, és néha hiányoznak belőle a megfelelő funkciók.

Az üzleti megállapodások és szerződések manuális feltöltése nehéz lehet.

Worksuite árak:

Essentials: 500 USD/hó

Vision: 1000 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Worksuite értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

3. Rippling

via Rippling

A Rippling egy globális munkaerő-menedzsment platform, amely egységes irányítópultot biztosít a HR, az IT és a pénzügyi igényekhez. Egyesíti az olyan rendszereket, mint a kiadások, a juttatások és a bérszámfejtés, lehetővé téve a munkavállalói életciklus minden aspektusának kezelését.

Ez a hatékony vállalkozói menedzsment megoldás segíthet a vállalkozói megfelelési szabványokhoz szükséges biztonsági protokollok bevezetésében, és néhány kattintással összegyűjtheti az összes szükséges auditadatot. Ezenkívül egy egyszerű alkalmazotti grafikon segítségével gyorsan és könnyedén áttekintheti a projektelemzéseket, irányelveket, munkafolyamatokat és engedélyeket, így gyors és egyszerű hozzáférést biztosítva a munkaerő-adatokhoz.

A Rippling legjobb funkciói:

Összehangoljon mindent több száz integrációval a meglévő eszközeivel, mint például a Brex, a Nectar, a Checkr és a Guideline, vagy szerezzen be ajánlott szoftvermegoldásokat az alkalmazásboltokból.

A modern felület megkönnyíti az alkalmazottak és a vállalkozók számára a juttatási tervek, a bérszámfejtés és egyéb információk böngészését.

A gyors és egyszerű bevezetési rendszer lehetővé teszi az új alkalmazottak számára az élmény személyre szabását.

Tartsa kézben pénzügyeit az egyes alkalmazottak, vállalkozók és szabadúszók számára elérhető költségvetési és előrejelzési funkciók segítségével ?

Rippling korlátai:

Részletes árinformációk nem állnak rendelkezésre a személyre szabott ingyenes árajánlat-szolgáltatások nélkül.

Nincs projektmenedzsment, CRM vagy ERP funkció

Rippling árak:

Egyedi csomag: 8 USD/hó

Rippling értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Deel

via Deel

A Deel egy felhőalapú megoldás HR- és megfelelőségi menedzsmenthez. Segít a teljes munkaidős alkalmazottak és független vállalkozók felvételében, beillesztésében és fizetésében, miközben egyetlen irányítópulton keresztül központi áttekintést nyújt a munkahelyéről.

A vezetők, alkalmazottak, vállalkozók és vezetők a Deel önkiszolgáló felületét használhatják több tucat bérszámfejtési és kifizetési feladat elvégzéséhez. A Deel számos legfontosabb funkciója ingyenes csomagban is elérhető, amely 200 alkalmazottal rendelkező vállalkozások számára hasznos. ?

A Deel legjobb funkciói:

Automatizált fizetési feldolgozással egyszerűsítse nemzetközi alkalmazottai és vállalkozói bérszámfejtését.

Csökkentse HR-osztályának munkaterhelését azzal, hogy lehetővé teszi az alkalmazottak és a vállalkozók számára, hogy bármikor bejelentkezzenek és megtekintsék a közelgő kifizetéseiket.

Egyszerűsítse a külföldi alkalmazottak és vállalkozók beilleszkedési folyamatát, hogy úgy érezzék, részesei a globális csapatának.

Ez a vállalkozói menedzsment szoftver automatizálja a kisvállalkozásokban dolgozó vállalkozók és alkalmazottak HR-adminisztrációját és jelentéstételét egy globális HR-rendszer segítségével.

A Deel korlátai:

A Deel egy felhőalapú megoldás, amely Android, iOS, Windows vagy Linux eszközökön nem használható.

Hiányzó háttér-ügyfélszolgálat és nehézségek a ügyfélszolgálati képviselőkkel való telefonos időpont egyeztetésében.

Deel árak:

Deel HR: Ingyenes

Vállalkozók: 49 USD/hó

EOR: 599 USD/hó

Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deel értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

5. Lusha

via Lusha

A Lusha egy marketinginformációs és csapatkezelési platform, amely megkönnyíti a toborzást és a szerződéskötést a B2B vállalatok számára. Emellett potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló központként is működik, amely értékesítési információkat használva megmutatja azokat a vállalatokat, amelyek valószínűleg befektetnek az Ön szolgáltatásába. ?

A Lusha toborzó és jelöltkereső eszközként minősített jelöltekből álló adatbázist biztosít, hogy a felvételek olcsóbbak és kevésbé időigényesek legyenek. A szoftver úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsített integrációs, regisztrációs és nyomonkövetési folyamattal segítse a gyorsabb felvételt. És ingyenesen kipróbálhatja!

A Lusha legjobb funkciói:

Egyszerűsítse az új munkatársak beillesztési folyamatait, hogy könnyű beállítási élményt teremtsen, anélkül, hogy bárki idejét pazarolná.

Tartson naprakész adatbázist, és élvezze a CRM automatikus frissítéseit, amelyek racionalizálják B2B műveleteit.

Tartsa szemmel a folyamatosan változó biztonsági és adatvédelmi előírásokat, hogy elkerülje a megfeleléssel kapcsolatos problémákat minden oldalról.

A Lusha pontos kapcsolattartói adatbázisának köszönhetően könnyedén megtalálhatja a számára legmegfelelőbb vállalkozókat és jelölteket.

A Lusha korlátai:

Nincs mobilalkalmazás, Linux és Chromebook támogatás

Az ingyenes csomag havi öt kreditre és egyetlen felhasználóra korlátozódik, így a legtöbb vállalkozás számára nem praktikus hosszú távú megoldás.

Lusha árak:

Ingyenes: 0 USD/hó egy felhasználó számára

Előny: 39 USD/hó felhasználónként

Prémium: 69 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Lusha értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (300+ értékelés)

6. Atlas

via Atlas

Az Atlas vállalkozói menedzsment szoftvert kínál, amely segít a vállalatoknak határokon átnyúló terjeszkedésben, hogy világszerte együttműködhessenek vállalkozókkal. Ezzel nincs szükség több harmadik fél szolgáltatóra, így könnyen kezelhető a megfelelőség és a globális munkaerő kifizetése egyetlen platformról. ?

Sok más vállalkozói menedzsment eszközzel ellentétben az Atlas segítségével vízumszponzorálást és mobilitást is biztosíthat alkalmazottai és vállalkozói számára. Még a családok áttelepülésében és lakhatásában is segítenek, így tehetséges munkatársai a legjobbat hozhatják ki magukból, anélkül, hogy apró dolgokkal kellene foglalkozniuk.

Az Atlas legjobb funkciói:

Teljes körű vízumszponzorálási és mobilitási támogatást kaphat tehetséges munkatársai és családtagjaik számára, beleértve a lakhatás, irodahelyiség, költözés és egyéb területeken nyújtott segítséget.

Kezelje globális munkaerő-állományát egyetlen platformról, és tegye a bérszámfejtést gyerekjátékká, függetlenül a helyszíntől.

Gyorsítsa fel a beilleszkedési folyamatot, és tartsa be a szabályokat a tehetségek helyszíne alapján helyi szakértők segítségével.

Szerezzen megbízható HR-szakértelmet és jogi ismereteket több mint 160 országra vonatkozóan.

Az Atlas korlátai:

A drága fizetős csomagok és az ingyenes verzió hiánya miatt az Atlas túl drága lehet a kis- és középvállalkozások számára.

Lassabb válaszidők a helyi HR- és ügyfélszolgálati képviselőktől

Atlas árak:

Hivatalos munkáltató: 450 USD/hó alkalmazottanként

Vízum és mobilitási támogatás: 1500 USD/vízum

Atlas értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (5+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Avetta

via Avetta

Az Avetta egy vállalkozói menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az ügyfeleket és a beszállítókat a beszállítói lánc kockázatainak, biztonságának és fenntarthatóságának kezelésében. Emellett globális hálózatként is működik, és a kiberbiztonságtól a fenntarthatóságig mindenre kiterjedő eszközöket kínál.

A vállalkozói menedzsment eszközök biztosítása mellett az Avetta összeköti Önt egy globális vállalkozói és alvállalkozói hálózattal, így könnyedén megtalálhatja a szükséges tehetségeket.

Az Avetta legjobb funkciói:

Egyszerűsítse az ellátási lánc biztonsági menedzsmentjét azáltal, hogy minden vállalkozót, munkavállalót és munkaterületet egyetlen platformról kezel.

Kezelje a vállalkozók és beszállítók kapcsolatait a vezérlőpultról, hogy könnyebben megvédhesse munkavállalóit (és hírnevét).

Alakítsa szerződéseit átlátható, bizalomra épülő kapcsolatokká, hogy jelentőségteljes kapcsolatokat építsen ki mind a vállalkozókkal, mind az ügyfelekkel.

Növelje a biztonsági gyakorlatok láthatóságát minden vállalkozó számára, hogy csökkenjen a biztonsággal kapcsolatos balesetek aránya.

Az Avetta korlátai:

Az árakra vonatkozó információk nem elérhetők az Avetta weboldalán vagy a népszerű értékelő platformokon.

Némi nehézség merül fel a kapcsolatfelvételben és a megoldások megszerzésében az ügyfélszolgálattól.

Avetta árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Avetta értékelések és vélemények:

G2: 2,9/5 (15+ értékelés)

Capterra: 1. 8/5 (40+ értékelés)

8. Távoli

via Remote

A Remote egy globális foglalkoztatási megoldás, amely megkönnyíti a vállalatok számára a világ minden tájáról származó vállalkozók és alkalmazottak felvételét. Úgy tervezték, hogy megszüntesse a több országban felmerülő adó-, bérszámfejtési, juttatási és megfelelési problémákat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat. ?

Akár a juttatások kezeléséhez, akár a költségtérítések elosztásához van szüksége segítségre, a Remote megoldja a problémát. A rendszer skálázhatóságra lett tervezve, így segítve a vállalkozások terjeszkedését és új országokban történő fiókok megnyitását.

A távoli munkavégzés legjobb funkciói:

Ne aggódjon az adók miatt, bízza a Remote-ra az adószámítás és az automatikus adófizetés kezelését!

Az automatizálás egyszerűsíti a bérszámfejtést, az adóelőtti levonásokat, a kifizetések jóváhagyását, a költségtérítéseket, a közvetlen befizetéseket és egyéb adminisztratív feladatokat.

Használja a Remote-ot a webportálon vagy a legtöbb operációs rendszeren elérhető mobilalkalmazásokon keresztül, így bárhonnan kezelheti vállalkozóit.

A Remote benefits manager segítségével könnyebben megérthetik vállalkozói és alkalmazottai az előnyöket.

Távoli korlátozások:

Egyes vélemények említik, hogy hiányoznak a különböző országokban és régiókban érvényes fizetési feltételekre vonatkozó egyértelmű információk.

Az ügyfélszolgálat nem mindig reagál időben

Távoli árak:

Alvállalkozói menedzsment: 29 USD/hó alvállalkozónként

Hivatalos munkáltató: 599 USD/hó alkalmazottanként

Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Távoli értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

9. Fiverr Enterprise

via Fiverr Enterprise

A Fiverr Enterprise (más néven Fiverr Business) egy SaaS vállalkozói menedzsment eszköz, amelynek célja a szabadúszó munkaerő minden aspektusának racionalizálása. Segít csapatainak gyorsabban dolgozni és felgyorsítani az üzleti növekedést azáltal, hogy elvégzi a szerződéses szakemberek felvételével kapcsolatos összes apró feladatot.

Például, ahelyett, hogy havonta több számlát fizetne, egyetlen egyszerű havi számlát fizet a Fiverr-nek, amely azonnal kifizeti az egyes számlákat minden vállalkozónak vagy szabadúszónak, akivel együtt dolgozott.

A Fiverr legjobb funkciói:

Könnyítse meg az adminisztrációt azáltal, hogy megszünteti a pénzügyi, rutin és jogi feladatokat, amikor független vállalkozókkal és szabadúszókkal dolgozik.

Tartsa teljes áttekintést a csapatával együttműködő vállalkozókról, hogy a projektek és a kommunikáció hatékonyabbá váljon.

Kezelje a jogi dokumentumokat, a rendszerhez való hozzáférést és a háttérellenőrzéseket egyetlen platformról.

A 190+ országban működő szabadúszók számláit azonnal feldolgozhatja és kifizetheti.

A Fiverr korlátai:

A százalékalapú árképzési struktúra miatt a havi díjak jelentősen eltérhetnek egymástól, ami egyes kisvállalkozások számára problémát jelenthet.

Nincs offline és mobil alkalmazás támogatás

Fiverr árak:

Alap: 3% díj/hónap

Prémium: 5% díj/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fiverr értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

10. Plane

via Plane

A Plane egy nemzetközi vállalkozói menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi vállalkozók felvételét, beillesztését és kifizetését több mint 240 országban egy biztonságos, felhőalapú platformon keresztül. Emellett lehetővé teszi a vállalkozók és alkalmazottak juttatásainak és megfelelésének kezelését, így megszüntetve a globális munkaerővel kapcsolatos unalmas feladatokat.

Nemzetközi vállalkozói és alkalmazottai hálásak lesznek Önnek, mert a Plane úgy véli, hogy ők is megérdemlik ugyanazt a kényelmes bérszámfejtési élményt, amelyet az amerikai alkalmazottak élveznek, és ez Önnek semmilyen többletköltséggel nem jár! Ha már az alkalmazottakról van szó, a Plane nem csak vállalkozóknak szól – amerikai és nemzetközi alkalmazottakat is felvehet és kezelhet vele.

A Plane legjobb funkciói:

Felejtse el a felárak díjait, és hagyja, hogy a Plane segítse Önt a vállalkozóknak történő kifizetésekben több mint 240 országban, optimális árfolyamokkal.

Könnyítse meg globális vállalkozói életét azzal, hogy a Plane kezeli a bérszámfejtést, és közvetlenül a vállalkozók bankszámlájára utalja a kifizetéseket, anélkül, hogy e-pénztárca kivonási díjakat kellene fizetniük.

Hagyja, hogy adminisztratív csapata a fontos dolgokra koncentráljon, és használja a Plane-t az adóelőlegek és a foglalkoztatási papírmunka kezeléséhez ?

Dolgozzon együtt egy szakértői csapattal, hogy eldöntse, új csapattagot szeretne-e felvenni vállalkozóként vagy alkalmazottként.

A repülőgép korlátai:

A felhasználói felület és a mobilalkalmazás nem intuitív, és használata nehéz lehet.

Korlátozott testreszabási funkciók és személyre szabott bérszámfejtési beállítások

Árak:

Amerikai alkalmazottak: 19 USD/hó alkalmazottanként

Nemzetközi vállalkozók: 39 USD/hó vállalkozónként

Nemzetközi alkalmazottak: 499 USD/hó alkalmazottanként

Repülőgépek értékelései és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: N/A

Vállalkozók nyomon követése vállalkozói menedzsment rendszerekkel

Ezek a fantasztikus szoftvereszközök jobb jövőt építenek a projektmenedzserek és a vállalkozók számára. Ezekkel a kiváló vállalkozói menedzsment rendszerekkel a lehetőségek korlátlanok. Már csak azt kell eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. ✨

Miután automatizálta az időigényes feladatokat és egy könnyen használható platformba sűrítette össze mindazt, amire szüksége van, több időt szánhat azokra a dolgokra, amelyeket valóban szeretne csinálni. A ClickUp segítségével pedig kezelheti az összes munkahelyi és személyes teendőlistáját és projektjét, hogy a lehető legjobban kihasználhassa ezt az időt!

