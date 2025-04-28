10 ingyenes, egyszerű üzleti szerződéssablon és megállapodás

A kisujj ígéretek vagy a szóbeli megállapodások nem elegendőek az üzleti világban – minden megállapodást szerződéssel kell alátámasztani. ?

A jogilag kötelező érvényű szerződés minden, törvény által érvényesíthető hivatalos kötelezettségvállalást tartalmaz, és meghatározza az összes érintett fél elvárásait a félreértések elkerülése érdekében.

A pontosan megfogalmazott szerződés megelőzi a konfliktusokat és csökkenti a jogi megfelelés kockázatát az összes érintett fél számára. Másrészt egy gyenge szerződés vagy szolgáltatási megállapodás nagy költségekkel járhat – kimerítő bírósági eljárásokról, jogi díjakról, szerződésszegési büntetésekről és hírnévvesztésről beszélünk.

Ilyen nagy tét mellett – különösen egy drága üzleti megállapodás esetében – a szerződések megfogalmazása idegőrlő lehet. Ha stresszmentes módszert keres a vízhatlan jogi üzleti megállapodások létrehozásához, akkor megfelelő szerződéssablonokra van szüksége.

Fedezze fel, hogyan kell kinéznie ezeknek, és ismerje meg a piacon elérhető 10 legjobb lehetőséget!

Mi az üzleti szerződés sablon?

Mivel a szerződés jogilag kötelező érvényű megállapodás, ahhoz, hogy érvényes legyen, meghatározott módon kell megfogalmazni. A tranzakcióhoz, a fizetési feltételekhez, a szerződéses megállapodáshoz és az összes érintett fél számára érvényes általános jogi megállapodáshoz illeszkedő, sablonos jogi kifejezéseket és szakzsargont kell használnia, ami laikusok számára bonyolult feladat.

Itt jönnek jól az üzleti szerződés sablonok – ezek az eszközök segítenek átfogó szerződéseket írni jogi szakértelem nélkül. ?‍⚖️

A sablon egyszerűsíti a szerződés megfogalmazását, mivel szabványosított keretrendszert biztosít a munkához. Iparági szabványos szövegeket tartalmaz – más néven szabványos záradékokat – amelyek a szerződés vagy partnerségi megállapodás tárgyához kapcsolódnak.

Ne feledje, hogy az üzleti szerződés sablonok nem univerzálisak, hanem az adott országtól vagy iparágtól függenek. Néhány sablon bármilyen üzleti tranzakcióra alkalmazható , amelyben szállító-ügyfél kapcsolat áll fenn. Más sablonok, például a független vállalkozói vagy bérleti szerződések, azonban egy adott helyzetre vonatkozó feltételeket határoznak meg, például ingatlanvásárlás vagy munkavállalói munkaköri leírás esetén.

A World Commerce & Contracting (korábban IACCM) benchmark tanulmánya szerint a kötött szerződések több mint fele helytelen sablonon alapul, ami megfelelési problémákhoz vezethet. Ezért is olyan fontos a megfelelő sablon használata!

Mi jellemzi egy jó szerződésmintát?

Akár ismétlődő ügyletekhez és tranzakciókhoz szükséges szerződésszerkezetre van szüksége, akár helyzet-specifikusra, egy minőségi partnerségi megállapodás sablonnak bizonyos jellemzőkkel kell rendelkeznie.

Általánosságban keressen olyan szerződésmintákat, amelyek:

Releváns szakaszok: A sablonnak hagyományos szerkezettel kell rendelkeznie, hogy a megállapodás logikusan legyen felépítve. Győződjön meg arról, hogy tartalmazza a következőket: Megfelelő sablonos záradékok Blokkok a legfontosabb területekhez, például aláírások és pecsétek Meghatározott kártalanítási szakaszok, amelyek védelmet nyújtanak a potenciális konfliktusok ellen Megfelelő sablonos záradékok Blokkok az alapvető területekhez, például aláírások és pecsétek Meghatározott kártérítési szakaszok, amelyek védelmet nyújtanak a potenciális konfliktusok ellen. Testreszabhatóság: Az előre meghatározott záradékokat könnyedén hozzá kell tudnia igazítani az adott tranzakcióhoz vagy szolgáltatáshoz. A sablonnak újrafelhasználhatónak és méretezhetőnek kell lennie. Együttműködési eszközök : A sablonnak lehetővé kell tennie a partnerekkel, alkalmazottakkal és beszállítókkal való valós idejű szerkesztést, hogy minden érdekelt fél igényeit kielégíthesse. Nyomon követhetőség: Lehetővé kell tennie a szerződésmódosítások nyomon követését. Gyakran frissített ügyletek esetén a sablonnak meg kell gyorsítania a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot. Kiváló használhatóság: A jogi háttérrel nem rendelkező személyeknek is képesnek kell lenniük a dokumentum használatára a kezdetektől fogva. A kiváló minőségű szerződésminták beépített útmutatókkal rendelkeznek, amelyek segítenek a felhasználónak.

Megfelelő sablonos záradékok

Blokkok az alapvető területekhez, például aláírások és pecsétek

Meghatározott kártérítési szakaszok, amelyek védelmet nyújtanak a potenciális konfliktusok ellen.

📮ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjtené? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

10 ingyenes szerződésminta, amelyet felhasználhat

Összeállítottunk egy listát 10 szerződéssablonról különböző felhasználási esetekre, beleértve az általános üzleti megállapodásokat, bérleti szerződéseket és munkaszerződéseket. Kiválasztási kritériumaink olyan tényezőket vettek figyelembe, mint az általános funkcionalitás, a nyelvi következetesség és a könnyű használat.

1. ClickUp üzleti szerződésminta-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp üzleti szerződésminta-sablon segítségével részletes szerződéseket készíthet bármilyen típusú tranzakcióhoz.

Egy univerzális, egyszerű szerződés- vagy szolgáltatói sablont keres, amely megkönnyíti a vevő-eladó megállapodások megkötését? A ClickUp üzleti szerződés sablonja a tökéletes kiindulási pont!

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon 100%-ban méretezhető, így kis- és nagyvállalatok egyaránt felhasználhatják konkrét, átfogó megállapodások elkészítéséhez. Kilenc standard szakaszával lehetővé teszi kereskedelmi szerződések megfogalmazását eladó vagy vevőként:

Fejléc Kínált szolgáltatások Ellenérték és díjak Lemondás Irányadó jog és jogi díjak Kínált garanciák Elválaszthatóság Jogfeladás és módosítások Teljes megállapodás

Az itt található sablonos záradékok tökéletesen kidolgozottak – Önnek csak a részleteket kell megadnia, mint például az A fél és a B fél adatait, a nyújtott szolgáltatásokat és garanciákat, a kölcsönös kötelezettségeket és a becsült teljesítési határidőket. A zavar elkerülése érdekében a kitöltendő részek zárójelben vannak kiemelve.

Miután kitöltötte a szakaszokat, lépjen az Elismervény oldalra – itt írják alá a szerződő felek a szerződés feltételeit. ?️

Ha Önnek is szüksége van egy kiindulási pontra a számlája kinézetét illetően, tekintse meg üzleti szolgáltatásokhoz készült számlasablonunkat.

Mint minden ClickUp-sablon, ez is lehetővé teszi a csapatmunkát – feladatok létrehozása és kezelése, szerződések valós időben történő megfogalmazása munkatársaival, valamint a végzett változtatások nyomon követése.

2. ClickUp ajánlati szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ajánlati szerződés sablonjával részletes információkat nyújthat ügyfeleinek szolgáltatásairól és a projekt tervéről.

Ha versenykörnyezetben új ügyfelet szeretne szerezni, akkor minden alapot le kell fednie, és meg kell mutatnia, hogy cége a legmegfelelőbb választás. Bízzon a ClickUp ajánlati szerződés sablonjában, amely segít nyertes ajánlatokat készíteni! ✌️

Ezzel a sablonnal teljes támogatást kap a vonzó ajánlatok megírásához. Kezdje azzal, hogy hozzáadja a felek adatait a dokumentumhoz. Ezután vázolja fel a projekt különböző részleteit, például a munkaerőköltségeket, a fizetési feltételeket, az anyagokat vagy a berendezések bérleti szerződéseit, hogy objektíven bemutathassa erősségeit.

Az alapértelmezett keretrendszer biztosítja, hogy az olvasó áttekintse az ajánlat kritikus elemeit – a szerkezet a következőképpen néz ki:

Cél

Nyújtandó szolgáltatások

Árak

Idővonal

Projektterv és fizetési rendszer

Munkamegosztási struktúra

Fontos dátumok

Általános szerződési feltételek

Ezek a gondosan megtervezett szakaszok megkönnyítik a versengő ajánlatok összehasonlítását. Alszakaszokat is hozzáadhat az ajánlat pontosabb meghatározásához.

Szerkessze a sablon minta szövegét az ajánlatához igazodva. Adjon hozzá grafikonokat, képeket, táblázatokat és diagramokat a munkaterv egyértelműbbé tételéhez.

Hosszú távú projektek esetén javasoljuk, hogy ossza meg a sablont csapattársaival az ajánlat előtti és utáni megbeszéléseken, hogy még egyszer ellenőrizhessék a javasolt szolgáltatások jövedelmezőségét.

3. ClickUp Szerződés-sablon kiegészítése

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp szerződés-melléklet sablont, hogy könnyedén módosítsa a meglévő szerződéseket.

A szerződéseket aláírhatják és lepecsételhetik, de vajon véglegesek is? Nem teljesen, ha kiegészítésekkel rendelkeznek. ?️

A kiegészítés egy meglévő szerződéshez csatolt jogi dokumentum, amelynek célja egyes szakaszok módosítása vagy új szakaszok beillesztése. A jogilag kötelező erejű dokumentum elkészítése rémálom lehet, mert fennáll a veszélye, hogy véletlenül ellentmondások vagy kiskapuk keletkeznek benne.

Használja a ClickUp szerződés-kiegészítő sablont, amelynek célja, hogy segítsen módosítani a meglévő megállapodást anélkül, hogy azt megsértené!

Használja a sablont az eredeti szerződésnek megfelelően történő módosításokhoz. A dokumentum segítségével kitöltheti a releváns szakaszokat, például a szerződés nevét és dátumát, a módosításokat vagy kiegészítéseket, valamint a hatálybalépés dátumát.

Az eredeti szerződést a következő szempontok szerint tükrözheti:

Nyelv

Formázás

Téma és betűtípus

Ha a módosításokat elektronikusan véglegesíti, töltse fel digitális aláírásának fényképét, és máris készen van.

Annak érdekében, hogy minden információ központosítva legyen és nyilvántartása hibátlan legyen, kapcsolja össze a végleges megállapodást a ClickUp Docs-szal, vagy adja hozzá CRM-munkafolyamataidhoz.

4. ClickUp vendéglátási szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont Ne aggódjon többé a szerződések összeállításával, és összpontosítson az első osztályú szolgáltatás nyújtására a ClickUp Catering Contract Template segítségével.

A vendéglátóipari vállalkozás vezetése már önmagában is elég stresszes, de a rendkívül részletes ügyfélszerződések megfogalmazása még frusztrálóbb lehet.

Szerencsére ez nem feltétlenül így van, köszönhetően a ClickUp Catering Contract Template-nek!

Ez az ingyenes szerződéssablon lehetővé teszi, hogy részletesen leírja vendéglátási szolgáltatásait, és meghatározza a felelősségi köröket olyan területeken, mint a költségek és ösztönzők, a kellékek és a személyzeti korlátok. Meghatározza az ügyfelek elvárásainak paramétereit, így jogilag kötelező erejű dokumentumban nincs helye félreértéseknek.

A sablon előre elkészített szakaszokat tartalmaz, amelyek mind házon belüli, mind házon kívüli vendéglátási megállapodásokhoz használhatók. Testreszabhatja az olyan opciókat, mint a Helyszín koordinációja, Menü és Rendezvény specifikációk, hogy elmagyarázza, hogyan fogja csapata nyújtani a szolgáltatást. Lehetősége van csatolni egy részletes menüt (bármilyen fájlformátumban) az A. melléklet: Vendéglátási menü részben. ?

A vendéglátási szerződések gyakran előre nem látható körülményeket vonhatnak maguk után, amelyek vitákhoz vezethetnek. Ezt szem előtt tartva hozzáadhat szabványosított záradékokat a egészségügyi előírások, jogi joghatóság, korlátozások és jogorvoslatok, lemondás és biztosítás témákban.

Ha több ügyfelet kezel, és sok dolga van (szó szerint), ossza meg a sablont munkatársaival, hogy átadja nekik a szerződéskészítés vagy a szolgáltatáskezelés feladatait.

Konkrét törvények és korlátozások esetén kérjen jogi tanácsot, de az ilyen ingyenes szerződésminták segítségével előnyt szerezhet!

Nézze meg ezeket az affinitási diagram sablonokat!

5. ClickUp takarítási szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp takarítási szerződés sablonját, hogy felvázolja szolgáltatásait, feltételeit és kikötéseit, és elkerülje a félreértéseket.

Az, hogy takarító vállalkozást vezet, még nem jelenti azt, hogy szeretné rendbe tenni a rosszul megfogalmazott szerződésekből adódó zűrzavart. ?

A ClickUp takarítási szerződés sablonja pontosan az, amire szüksége van, hogy minimalizálja a félreértések kockázatát Ön és ügyfelei között, és hogy imázsa makulátlan maradjon!

A sablon egyértelmű szakaszokra van felosztva, hogy minden szolgáltatási szempontot lefedjen – beleértve azt is, hogy mit fog tenni, mikor, hol és milyen gyakorisággal. Ha feladata kiterjed olyan területekre, ahol belépési korlátozások vannak érvényben, akkor a helyszín engedélyezésével és a titoktartással kapcsolatos részleteket is hozzáadhat.

Míg a takarítás igényes feladat, a sablon használata viszonylag egyszerű: csak ki kell töltenie a megjelölt mezőket, és pillanatok alatt elkészül egy professzionális megjelenésű, aláírásra kész szerződés!

Mivel a takarító cégek általában többféle ügyfélkategóriával és követelménnyel foglalkoznak, a sablont lemásolhatja, hogy kész kereteket hozzon létre a különböző szolgáltatástípusokhoz. Ezzel időt takaríthat meg a szerződések megfogalmazásában, javíthatja a belső folyamatokat, és tartósan megtarthatja ügyfeleit.

6. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Töltse le ezt a sablont A projektmenedzserek imádni fogják ezt a ClickUp által készített, azonnal használható szerződés sablont.

A projektmenedzsment (PM) szerződések eltérnek a szokásos szolgáltatási szerződésektől. Meghatározzák az ügyfél és a projektmenedzser közötti kapcsolatot, és figyelembe véve a szolgáltatás laza hatókörét, még a legkisebb figyelmetlenség is költséges jogi vitákhoz vezethet.

Éppen ezért van szüksége a ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonjára, amely segít lefedni az általános PM-megállapodás alapelveit – például a képviseletet és a kölcsönös megértést – az Ön érdekeinek védelme érdekében.

Akár PM-szolgáltatásokat nyújt, akár PM-szolgáltatásokat kiszervez – például független vállalkozóként –, a sablon mindkét fél számára hasznos lehet. Különösen hasznos azoknak a startupoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatott jogi tanácsadót vegyenek fel a projektmenedzsment tevékenységek felügyeletére.

Természetesen ez a sablon tartalmazza a szerződéshez szükséges jogi megfogalmazásokat, de a nyelvezete könnyen érthető. Emellett beépített útmutatót is kap, amely segít a szerződés megfogalmazásában.

Ha például nem biztos abban, mit írjon a Számlák kiállítása szakaszba, a sablon bemutatja, milyen számlázási és késedelmi díjakat kell megadni, valamint a konkrét fizetési részleteket az üzleti megállapodásban.

Testreszabhatja a sablont más fizetési részletekkel, például:

Becsült projektköltségvetés

Óradíjak, heti vagy havi díjak

Próbaidő visszatérítések

7. ClickUp munkaszerződés-sablon

Töltse le ezt a sablont Használja munkaszerződés-sablonunkat a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek, valamint a vállalat szolgáltatásaira és szakértelmére vonatkozó garanciák meghatározásához.

A munkaszerződés olyan, mint egy enciklopédia, amely egy munkakörrel kapcsolatos információkat tartalmaz, így potenciális munkaügyi jogviták esetén hiteles forrásnak számít. Ez azonban egy összetett dokumentum, amelynek megfogalmazása nem egyszerű feladat.

Bízzon a ClickUp munkaszerződés-sablonjában, amely segít Önnek jogilag megalapozott munkaszerződés és üzleti megállapodás kidolgozásában. ✅

A sablon minden lényeges elemet tartalmaz, a fizetési rendszertől és a túlórákra vonatkozó szabályoktól a várható irodai magatartásig, hogy különböző szerepkörökhöz illeszkedjen. A feltételek három fő részre vannak osztva:

Általános foglalkoztatási politika: A felvétel és a felmondás szabályainak meghatározása Általános munkahelyi szabályzat: Olyan területeket fed le, mint a pontosság és a javadalmazás. Belső szabályzatok: A vállalatra jellemző álláspont tisztázása az irodai viselkedéssel, a magánélet védelmével és a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban

Ezek a szakaszok tetszőleges számú alszakaszt tartalmazhatnak, hogy figyelembe vegyék a munkavállaló konkrét jogait és kötelezettségeit. A felesleges záradékok törlése nem befolyásolja a sablon szerkezetét.

8. ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonját, hogy meghatározza az üzleti célú ingatlanbérlés részleteit.

Segítségre van szüksége a kereskedelmi bérleti szerződés bonyolult részleteinek megértéséhez? Használja a ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonját, hogy megvédje az összes érintett fél érdekeit.

Ez a sablon segít megfogalmazni a bérlő/lízingbe vevő és a bérbeadó/lízingbe adó közötti irányadó záradékokat különböző kereskedelmi bérleti helyzetekben, például:

Kiskereskedelmi, iroda- vagy parkolóhely bérbeadása

Új berendezések beszerzése

Ingatlan vagy ipari telek bérleti-vásárlási szerződés megkötése fizetési részletek

A sablon mindenre kiterjed, a helyiség bérbeadásának céljától a bérlő kötelezettségeiig. Szerkessze a kiemelt részeket, hogy meghatározza az olyan területeket, mint a biztonsági letét, a fizetési feltételek, az albérletre vonatkozó szabályok, a megújítási rendelkezések és a biztosítási kötelezettségek.

A sablont összekapcsolhatja a belső dokumentációval, hogy a bérleti adatok központosítottak és mindenki számára nyomon követhetők legyenek.

Ha nagy bérleti portfóliót kezel, használja a sablont a munkaterhelés megosztására.

Tegyük fel, hogy raktárat szeretne bérelni, és annak irányítását egy beosztottjára szeretné átruházni. Ebben az esetben a sablonhoz hozzáadhat adminisztratív feladatokat, például ingatlanadó fizetését vagy a megújítási papírmunkák előkészítését az üzletvezetője számára.

9. Word független szerződés sablon a Template.net webhelyről

Használja a Template.net Word független szerződés sablonját, hogy bármilyen célra személyre szabott szerződéseket készítsen.

Ha alapvető üzleti szerződés sablont keres a Microsoft Wordhoz, akkor érdemes megfontolnia a Template.net által készített Word Independent Contract Template sablont.

Ez az egyszerű partnerségi megállapodás felhasználóbarát jellegével fogja meggyőzni Önt. Címlapja lehetővé teszi a vállalati logó beillesztését, valamint a résztvevő felek, dátumok és egyéb bevezető elemek hozzáadását.

A sablon hat fő részből áll:

A felek Ellenérték és fizetési feltételek Megállapodások, nyilatkozatok és garanciák Általános rendelkezések Alkalmazandó jog Aláírások

Szöveget adhat hozzá vagy távolíthat el, valamint szerkesztheti a betűtípusokat, hogy olyan szerződést hozzon létre, amely megfelel márkájának preferenciáinak. Ez a sablon Google Docs formátumban is elérhető, ami bizonyos mértékben megkönnyíti az együttműködést.

Egyes felhasználók unalmasnak találhatják a sablon univerzális szerkezetét, de ez is része a varázsának. Lehetővé teszi, hogy bármilyen szerződéssé alakítsa, amire éppen szüksége van, bár lehet, hogy saját maga kell hozzáadnia a testreszabott sablonos záradékokat. ?

10. Google Docs szállítói szerződés sablon a Signaturely-tól

Használja a Signaturely Google Docs szállítói szerződés sablonját, hogy meghatározza az áruk vagy szolgáltatások ellentételezésért történő cseréjének részleteit.

Elfogyott az irodai kellék? Vagy nem működik a WiFi? Ideje felvenni a kapcsolatot egy beszállítóval. ☎️

Egy átlagos vállalat élettartama alatt több száz beszállítói listát vezet, hogy biztosítsa a működéshez elengedhetetlen termékek és szolgáltatások folyamatos ellátását. Ahelyett, hogy erőforrásokat pazarolna az egyes dokumentumok megfogalmazására, használja a Signaturely Google Docs beszállítói szerződés sablonját.

A sablon meghatározza a csere részleteit, felvázolva a fizetési feltételekkel, határidőkkel és a szolgáltatási szerződés teljesítési kötelezettségeivel kapcsolatos elvárásokat. A szükséges szakaszok előre kitöltve vannak – Önnek csak át kell nézni őket, és a megfelelő információkat be kell írnia az üres helyekre.

Mint minden szabványos sablonban, itt is talál kártérítési szakaszokat olyan esetekre, mint a last minute lemondások és a súlyos időjárási körülmények. ?

A sablon univerzális felépítésének köszönhetően különböző szolgáltatásokhoz használhatja, az eseményszervezőktől a kertépítő cégekig.

A sablon személyes helyzetekben is használható. Ha például esküvőt tervez, akkor a sablon segítségével egyedi szerződéseket készíthet virágüzletének vagy cukrászdájának.

Legyen profi a szerződések megfogalmazásában az ingyenes szerződéssablonok segítségével!

Lássuk be: a szerződések megfogalmazása nem a legizgalmasabb feladat. Unalmas és monoton, de mégis a vállalkozás elengedhetetlen része. ?

Kímélje meg magát a nulláról való szerződéskészítés fáradalmától a listánkon szereplő praktikus szerződésminták segítségével. Mindegyik testreszabható, és megfelelő használatukkal jelentősen csökkenthető a kézi hibák kockázata!