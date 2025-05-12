A legjobb Google Docs alternatíva megtalálása a zökkenőmentes együttműködéshez

🧠 Érdekesség: A Google Workspace havonta több mint 1 milliárd aktív felhasználóval büszkélkedhet.

Ha Ön is az egymilliárd felhasználó egyike, akkor valószínűleg már legalább egyszer használta a Google Docs szolgáltatást.

Végül is a világ legegyszerűbb dolga, hogy beírja a docs. new szót a böngészőjének lapjába, és elkezd gépelni. De ez a megszokottság és kényelem ára van. 🤔

Például a Google Docs vagy a Google Workspace korlátozott offline funkciója meglehetősen frusztráló, ha nincs stabil internetkapcsolatod. Bizonyos esetekben a változások nyomon követése funkció nem annyira intuitív. Még olyan fejlett funkciók mellett is, mint a közös szerkesztés, a Google Docs sok kívánnivalót hagy maga után. 🥺

Ennek fényében nem meglepő, hogy számos felhasználó keresi a Google Docs alternatíváit. Ugyanezen okból különböző dokumentumszerkesztő szoftvereket vizsgáltunk meg, hogy kiválasszuk a legjobb elérhető lehetőségeket. 😎

Maradjon velünk, miközben megvizsgáljuk a 11 legjobb Google Docs alternatívát. ✨

⏰60 másodperces összefoglaló ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz dokumentumkezeléshez és beépített élő együttműködéshez)

Microsoft 365 (A legjobb a vállalati alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációhoz)

Dropbox Paper (A legjobb egyszerűsített csapatmunkához és médiaintegrációhoz)

Coda (A legjobb dokumentumok és hatékony munkafolyamat-automatizálás ötvözéséhez)

Quip (A legjobb beépített csevegési funkciókkal rendelkező közös szerkesztéshez)

Notion (A legjobb jegyzetek, dokumentumok és tudásbázisok központosításához)

Zoho Writer (A legjobb dokumentumautomatizáláshoz és elektronikus aláíráshoz)

Apache OpenOffice (A hagyományos Office-csomagok legjobb nyílt forráskódú alternatívája)

Confluence (A legjobb dokumentációhoz és tudásmegosztáshoz a csapatok között)

Etherpad (A legjobb könnyű és nyílt forráskódú eszköz valós idejű szerkesztéshez)

Evernote (A legjobb jegyzetek, kutatások és ötletek egy helyen történő szervezéséhez)

Mit kell keresni a Google Docs alternatíváiban?

A Google Docs alternatíváinak értékelésekor fontos figyelembe venni azokat a funkciókat, amelyek növelik a termelékenységet, támogatják az együttműködést és rugalmasságot kínálnak.

Választásakor vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Dokumentumkezelés : Válasszon egy olyan Google Docs alternatívát, amely támogatja a dokumentumok létrehozását, megosztását és szervezését.

Valós idejű együttműködés : Elsőbbséget élvezzenek azok a dokumentumszerkesztő eszközök, amelyek élő szerkesztési és megjegyzéskészítési lehetőségeket kínálnak a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Offline hozzáférés : Keressen olyan Google Docs alternatívákat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy internetkapcsolat nélkül is dokumentumokat hozzanak létre, azokat szerkesszék és másolatokat mentessenek.

Verziókezelés : Válasszon olyan eszközt, amely : Válasszon olyan eszközt, amely verziókezelést kínál olyan funkciók révén, mint a változások nyomon követése. Emellett lehetővé kell tennie a korábbi verziókra való visszatérést is, ha szükséges.

Integrációk : Válasszon olyan Google Docs alternatívát, amely jól működik együtt a technológiai környezetben használt egyéb platformokkal, eszközökkel és alkalmazásokkal, például a CRM-mel vagy a projektmenedzsment platformmal.

Fejlett formázás : Válasszon egy olyan Google Docs alternatívát, amely fejlett formázási és tervezési funkciókkal rendelkezik, hogy a dokumentumok professzionális és kifinomult megjelenésűek legyenek.

Biztonság: Keressen olyan Google Docs alternatívákat, amelyek részletes jogosultságokat, szerepkörökön alapuló hozzáférést, végpontok közötti titkosítást és az adatvédelmi szabványoknak való megfelelést kínálnak.

A 11 legjobb Google Docs alternatíva

Akár a projektdokumentáció központosítását és megosztását szeretné, akár ötleteket szeretne gyűjteni egy együttműködési dokumentumszerkesztővel, összegyűjtöttük a legjobb Google Docs alternatívákat, amelyekkel elvégezheti a feladatot.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz dokumentumkezeléshez és beépített élő együttműködéshez)

Kezdje el használni a ClickUp Docs-ot Készítsen gyönyörűen formázott, világos, átfogó dokumentációt perceken belül a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, és erre jó oka van. Ezzel Ön irányíthatja személyes és szakmai projektjeit, és egyetlen platformon kezelheti mindent – a költségvetéstől és az ütemtervektől kezdve az erőforrásokig és a csapatokig.

Ennek a sokoldalúságnak köszönhetően nem meglepő, hogy a ClickUp beépített eszközt kínál dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és megosztásához!

A ClickUp Docs-ról beszélünk. ✨

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot A ClickUp Docs élő szerkesztési funkcióival biztosíthatja, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon legyen.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre és szerkesszenek közös dokumentumokat, amelyeket közvetlenül integrálhatnak a ClickUp platformba.

A csapatok valós időben írnak, osztanak meg és szerkesztenek dokumentumokat, miközben a beépített megjegyzések és @említések segítségével javítják a kommunikációt és a hatékonyságot, így ez a Google Docs hatékony alternatívája. 🚀

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást Összefoglalja és generáljon tartalmi ötleteket a ClickUp Docs-ban a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp egyik legfontosabb előnye, hogy a dokumentumokat közvetlenül a feladatokon és projektekben lehet rendszerezni és kezelni. Az önálló eszközökkel ellentétben a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a dokumentumokat konkrét feladatokhoz kapcsolják, így biztosítva a kontextus relevanciáját és egyszerűsítve a munkafolyamatokat.

Ezenkívül a ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense, a Docs-szal párosítva összefoglalhatja a tartalmat, ötleteket generálhat és javíthatja az írás minőségét. 🦾

Linkelje és ossza meg a feladatokat a Docs-ban, hogy a ClickUp segítségével szó szerint egy oldalon legyenek a csapattagjai

A csapatok a Docs-ot beágyazhatják a feladatleírásokba vagy a műszerfalakba is, így javítva az elérhetőséget és minimalizálva az eszközök közötti váltás szükségességét. Ez a koherens felépítés különösen ideálisvá teszi a ClickUp-ot azoknak a szervezeteknek, amelyek dokumentumkezelési folyamataikat központosítani szeretnék, miközben javítják a csapat termelékenységét.

A ClickUp a verziótörténet nyomon követésével tovább javítja dokumentum- és projektkezelési képességeit. A csapatok megtekinthetik és visszaállíthatják a dokumentum korábbi verzióit, így biztosítva, hogy a szerkesztések visszafordíthatók legyenek, és soha ne vesszen el tartalom.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen, szervezzen és osszon meg dinamikus dokumentumokat a fejlett formázási lehetőségek segítségével.

Adjon hozzá multimédiás és interaktív elemeket, például képeket, GIF-eket, teendőlistákat, folyamatábrákat stb. a dokumentumaihoz.

Készíts dokumentumokat a semmiből, vagy válassz a testreszabható ClickUp sablonok gazdag könyvtárából.

Több felhasználóval valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és dokumentummegosztási funkciók segítségével.

Készítsen vizuálisan lenyűgöző diagramokat és táblázatokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp korlátai

Az újoncok nehezen boldogulhatnak a fejlett funkciók komplexitásával.

A mobilalkalmazásból hiányzik néhány, a desktop alkalmazásban elérhető funkció.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9980+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4350+ értékelés)

➡️ További információk: A legjobb AI írási tippek marketingesek és írók számára

2. Microsoft 365 (a legjobb a vállalati alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációhoz)

Microsoft 365 -en keresztül

A Microsoft 365, korábban Office 365 vagy Microsoft Office Suite néven ismert, egy hatékony termelékenységi platform, amely átfogó eszközkészletet kínál a vállalati igényekhez, a tartalomkészítéstől az ügyfélkapcsolat-kezelésig.

Ebben a Microsoft-ökoszisztémában a Google Docs valódi alternatívája a Microsoft Word lenne. A Google Docs-szal ellentétben a Microsoft Word offline szerkesztési funkciókat is kínál. Emellett fejlett formázási lehetőségeivel, széles körű testreszabhatóságával és vállalati szintű biztonságával is felülmúlja a Google Docs-ot.

Ráadásul a Microsoft Word könnyedén integrálható más Microsoft-szolgáltatásokkal, például a Teams, a SharePoint és a Planner alkalmazásokkal, valamint külső alkalmazásokkal, például a Google Drive és a Salesforce alkalmazásokkal. Ez ideálisvá teszi személyes használatra és nagyvállalati környezetben, beépített eszközökkel a munkafolyamatok hatékony kezeléséhez és az érzékeny adatok védelméhez.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

Szerkessze és érje el dokumentumait offline módban, anélkül, hogy bármilyen funkciót vagy szolgáltatásokat feladna.

A Microsoft Office Online segítségével valós időben együttműködhet csapattagjaival az OneDrive-on keresztül fájlok megosztásával, a változások nyomon követésével és szerkesztési javaslatok megfogalmazásával.

Javítsd az írási folyamatot a Word mesterséges intelligenciával támogatott betekintésével, amely intelligens javaslatokat ad és feltárja az adatokban rejlő mintákat.

Kövesse nyomon és állítsa vissza a fájlok korábbi verzióit, biztosítva, hogy a változtatásokat szükség esetén felülvizsgálják vagy visszavonják.

A Microsoft 365 korlátai

Korlátozott ingyenes funkcionalitás magánszemélyek és kisvállalkozások számára

A kompatibilitási problémák megnehezítik a dokumentumok megosztását a Microsoft-termékeket nem használó felhasználókkal.

Microsoft 365 árak

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (5190+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 730+ értékelés)

💡 Profi tipp: A megfelelő megközelítéssel a megfelelő AI-tartalomkészítő eszközök segítenek csapatának gyorsabban és okosabban dolgozni a valós idejű dokumentumszerkesztés, a kiváló minőségű írásos tartalom, a lenyűgöző vizuális elemek és akár videók készítésével – mindezt a márka integritásának megőrzése mellett.

3. Dropbox Paper (a legjobb egyszerűsített csapatmunkához és médiaintegrációhoz)

Dropboxon keresztül

A népszerű fájlmegosztó platform, a Dropbox új szolgáltatása a Dropbox Paper.

A Dropbox Paper egy ingyenes, webalapú, együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztő eszköz, amely zökkenőmentesen integrálódik a Dropbox felhőalapú tárolási szolgáltatásába. Dokumentumszerkesztője lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben hozzanak létre, szerkesszenek és osszanak meg dokumentumokat, így kiváló alternatívát jelent a Google Docs-hoz azoknak a csapatoknak, amelyek optimalizált munkaterületet keresnek.

Intuitív felületével a Dropbox Paper különböző tartalomtípusokat támogat, beleértve szöveget, képeket, videókat és kódrészleteket, így sokféle projekt igényeit képes kielégíteni.

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Szerezzen be testreszabott dokumentumsablonokat különböző felhasználási esetekhez, beleértve a projektterveket, a találkozói jegyzeteket és a kreatív briefeket.

Dolgozzon együtt csapatával megjegyzések, említések és ellenőrzőlisták segítségével.

Szervezze projektjeit idővonalon, és tartsa be a határidőket a feladatkövető funkciók segítségével.

Különböző médiatípusok, például YouTube-videók és SoundCloud-hangfájlok beágyazása

A Dropbox Paper korlátai

A hagyományos szövegszerkesztőkhöz képest korlátozott formázási lehetőségekkel rendelkezik.

A teljes funkcionalitáshoz internet-hozzáférés szükséges, és nem támogatja az offline szerkesztést.

A Dropbox Paper árai

A Dropbox Paper minden Dropbox-csomaghoz ingyenes:

Alap: 2 GB-ig ingyenes

Plusz: 11,99 USD/hó felhasználónként

Essentials: 19,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox Paper értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 230 értékelés)

4. Coda (A legjobb dokumentumok és hatékony munkafolyamat-automatizálás ötvözéséhez)

via Coda

A Coda egy all-in-one együttműködési munkaterület, amely a dokumentumok, táblázatok és alkalmazások funkcióit egyetlen platformon egyesíti. Ugyanakkor lehetővé teszi a dokumentumokon belüli munkafolyamatok automatizálását egyéni szabályok segítségével.

A hagyományos szövegszerkesztőktől eltérően a Coda rugalmas felületet kínál, ahol a felhasználók dinamikus dokumentumokat hozhatnak létre, amelyek interaktív elemekkel, például táblázatokkal, diagramokkal és gombokkal vannak integrálva. Ez a sokoldalúság vonzó alternatívává teszi a Google Docs-hoz képest, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamataikat központosítani és termelékenységüket növelni szeretnék.

A Coda legjobb funkciói

Tervezzen testreszabott megoldásokat építőelemek, például végtelen mélységű oldalak, összekapcsolt táblázatok és műveletgombok segítségével.

Csatlakoztassa és szinkronizálja a Coda dokumentumokat külső eszközökkel, mint például a Slack, a Jira és a GitHub.

Integrálja olyan AI eszközökkel, mint a Coda Brain és a Coda AI.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat szabályok és kiváltók beállításával a dokumentumokban.

A Coda korlátai

A kiterjedt testreszabási funkciók megtanulása időigényes.

A nagy méretű dokumentumok általában lassítják a betöltési időt és befolyásolják a platform teljesítményét.

Coda árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó Doc Maker-enként

Csapat: 36 USD/hó Doc Maker-enként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

5. Quip (A legjobb beépített csevegési funkcióval rendelkező közös szerkesztéshez)

via Quip

A Quip egy Google Docs alternatíva, amely a csapatmunkára összpontosít. Ezért kiváló választás interaktív és egységes munkaterület létrehozásához.

A Salesforce leányvállalataként a Quip zökkenőmentesen integrálódik a Salesforce környezetbe, hogy támogatást nyújtson értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelési csapatainak. Használja a Quipet dokumentumok, táblázatok és diákkészletek létrehozásához, valamint ügyfélkapcsolati tevékenységekhez.

A Quip legjobb funkciói

Központosítsa a munkafolyamatokat és az adatokat a Salesforce integrációval

A beépített csevegési funkcióval közvetlenül a dokumentumokban vitathatja meg a változtatásokat és ötleteket.

Használjon előre elkészített, testreszabható sablonokat projektmenedzsmenthez, értekezletjegyzetekhez és egyebekhez.

A Quip mobilalkalmazásával útközben is hozzáférhet és szerkesztheti a dokumentumokat, így helytől függetlenül is fenntarthatja termelékenységét.

A Quip korlátai

Hiányoznak bizonyos fejlett funkciók, amelyek más szövegszerkesztő eszközökben megtalálhatók.

A magasabb költségek visszatartó erőként hatnak a kis csapatokra és a startupokra.

Quip árak

Quip Starter: 12 USD/hó felhasználónként

Quip Plus: 25 USD/hó felhasználónként

Quip Advanced: 100 USD/hó felhasználónként

Quip értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

6. Notion (a legjobb jegyzetek, dokumentumok és tudásbázisok központosításához)

via Notion

A Notion, amely a Google Docs sokoldalú alternatívájaként pozícionálja magát, egy olyan egyedi munkaterületet kínál, amely központosítja a jegyzeteket, dokumentumokat, feladatokat és tudásbázisokat.

A blokk alapú felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rugalmasan hozzanak létre és szervezzenek tartalmakat, egyetlen oldalon integrálva szövegeket, képeket, adatbázisokat és egyebeket. Ezenkívül a Notion rugalmassága az egyéni elrendezések létrehozásában különösen hasznosvá teszi a folyamatok dokumentálásához, wikik létrehozásához vagy bármely más alkalmazáshoz, amely információszerkezetet igényel.

A Notion legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet online dokumentummegosztással, megjegyzésekkel és verziótörténettel.

Hozzon létre adatbázisokat a dokumentumokon belül, amelyek különböző nézeteket támogatnak, például táblázatokat, táblákat, naptárakat és listákat.

Használjon Kanban-stílusú táblákat feladatok és projektek írásához és kezeléséhez.

Kétirányú linkelés oldalak és adatbázisok között

A Notion korlátai

Az összes funkció és szolgáltatás eléréséhez internetkapcsolat szükséges.

Nagyobb vagy tartalomban gazdag dokumentumok esetén lassulhat és késhet.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez 10 dollár/hó/felhasználó áron.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2410+ értékelés)

➡️ További információ: 11 folyamatdokumentációs sablon Wordben és ClickUpban a működés optimalizálásához

7. Zoho Writer (a legjobb dokumentumautomatizáláshoz és elektronikus aláíráshoz)

Zoho Writer segítségével

A Zoho Writer egy felhőalapú szövegszerkesztő alkalmazás, amelyet csapatmunkához terveztek. Fejlett formázási lehetőségeket, elektronikus aláírás-integrációkat és AI-alapú írási eszközöket kínál, ami kiváló Google Docs alternatívává teszi.

A Zoho Writer támogatja az offline szerkesztést és a dokumentumok automatizálását, így érdemes frissítésnek számít a Google Docs-hoz képest. Ezenkívül zökkenőmentesen integrálható más Zoho Suite alkalmazásokkal, és kompatibilis különböző fájlformátumokkal, így biztosítva a rugalmasságot a dokumentum- és projektkezelésben.

A Zoho Writer legjobb funkciói

Használjon hatékony automatizálási sablonokat a kitölthető űrlapok, aláírások és levelezés-összevonások igényeinek kielégítéséhez.

Ossza meg dokumentumait, hagyjon megjegyzéseket, és végezzen élő szerkesztést a valós idejű dokumentum-együttműködési funkciók segítségével.

Javítsd az írás minőségét a kontextusérzékeny nyelvtani és helyesírási javaslatok segítségével.

Dokumentumok létrehozása és szerkesztése offline módban a Zoho Writer asztali alkalmazásával

A Zoho Writer korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentettek a dokumentumok bizonyos formátumokba történő konvertálásakor.

Más Google Docs alternatívákhoz képest nehézkes felhasználói felülettel rendelkezik.

Zoho Writer árak

A Zoho Writer a Zoho WorkDrive előfizetés részeként érhető el, amelynek feltételei a következők:

Ingyenes: 5 GB-os tárhelyig

Starter: 3 USD/hó felhasználónként

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zoho Writer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. Apache OpenOffice (a hagyományos Office-csomagok legjobb nyílt forráskódú alternatívája)

az Apache OpenOffice -on keresztül

Az Apache OpenOffice egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, amelynek Writer programja a Google Docs alternatívája.

Ami hiányzik a valós idejű együttműködésből, azt offline támogatás, fejlett formázás, asztali kiadványszerkesztés és kimerítő fájlkompatibilitás pótolja. Az offline funkcionalitás biztosítja a felhasználók rugalmasságát különböző operációs rendszereken, például Windows, macOS és Linux.

Ha hajlandó feladni a dokumentumok közös szerkesztését, gyakorlatilag ingyen kaphat egy átfogó irodai programcsomagot!

Az Apache OpenOffice legjobb funkciói

Dokumentumok offline szerkesztése nyílt forráskódú asztali alkalmazáson keresztül

Biztosítson hosszú távú hozzáférést az adatokhoz, tulajdonosi korlátozások nélkül, az ISO/IEC szabványos OpenDocument Format (ODF) használatával.

Fájlok exportálása különböző formátumokban, beleértve a PDF és a Microsoft Word fájlokat is.

Bővítse a funkcionalitást nyílt forráskódú bővítményekkel és kiegészítőkkel.

Az Apache OpenOffice korlátai

Elavult és nem intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

Nem kínál natív felhőalapú tárolási lehetőséget.

Apache OpenOffice árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Apache OpenOffice értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)

9. Confluence (A legjobb dokumentációhoz és tudásmegosztáshoz a csapatok között)

via Confluence

Az Atlassian által fejlesztett Confluence egy együttműködési munkaterület, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a tartalom hatékony létrehozásában, megosztásában és kezelésében. A Google Docs-szal ellentétben, amely elsősorban a dokumentumszerkesztésre összpontosít, a Confluence egy átfogóbb platformot kínál a tudásmenedzsmenthez és a projektbeli együttműködéshez.

Az eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a munkát terekre és oldalakra szervezzék, megkönnyítve a strukturált tartalom létrehozását és a különböző projektek közötti egyszerű együttműködést egy hozzáférhető és intuitív felületen.

A Confluence legjobb funkciói

Könnyítse meg a valós idejű közös szerkesztést beépített megjegyzésekkel és visszajelzésekkel.

Biztonságos adatok részletes hozzáférési ellenőrzésekkel és engedélyekkel

Skálázza, szervezze, ossza meg és ossza meg az információkat strukturált terekben és oldalakon.

Integrálja más Atlassian termékekkel, például a Jira-val a projektkövetés és a feladatkezelés érdekében.

A Confluence korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult, és technikai szakértelmet igényel.

Az ár több felhasználó és harmadik féltől származó bővítmények hozzáadásával emelkedik.

Confluence árak

Ingyenes:

Standard: 6,40 USD-tól felhasználónként havonta

Prémium: 12,30 dollártól havonta felhasználónként.

Vállalati: Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (3780+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3520+ értékelés)

💡 Profi tipp: A megfelelő dokumentum-együttműködési szoftver megtalálása kulcsfontosságú a csapat munkamenetének javításához. Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, növeli a termelékenységet, és elősegíti a kreativitást és az innovációt.

10. Etherpad (a legjobb nyílt forráskódú eszköz valós idejű szerkesztéshez)

via Etherpad

Ha valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkező, nyílt forráskódú Google Docs alternatívát keres, az Etherpad jó választás.

Ez az eszköz lehetővé teszi a csapatának, hogy egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, és minden résztvevő hozzájárulása külön színnel jelenik meg. Ezenkívül az Etherpad beépített csevegőablakot is tartalmaz, amely lehetővé teszi a közreműködők számára, hogy közvetlenül a szerkesztő felületen kommunikáljanak egymással.

Az Etherpad legjobb funkciói

Fájlok exportálása különböző formátumokban, HTML-től és sima szövegtől kezdve PDF-ig, MS Word-dokumentumig és Google Doc-ig.

Használja az Időcsúszka funkciót a változások valós idejű nyomon követéséhez, és a verziótörténetet a módosítások nyomon követéséhez.

Testreszabhatja a funkciókat bővítményekkel és kiegészítőkkel további funkciókhoz.

Privát tárhely biztosítása az adatok biztonsága és a szabályoknak való megfelelés érdekében.

Az Etherpad korlátai

Nincsenek meg benne más dokumentumszerkesztő eszközökben megtalálható fejlett funkciók.

Az önálló tárhely használata esetén megfelelő biztonsági intézkedések bevezetése szükséges.

Etherpad árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Etherpad értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Evernote (A legjobb jegyzetek, kutatások és ötletek egy helyen történő szervezéséhez)

Az Evernote egy rugalmas jegyzetelési és szervezési alkalmazás, amely a Google Docs hagyományos dokumentumszerkesztési funkcióin túlmutató szolgáltatásokat kínál. Az Evernote-ot ötletek, feladatok és teendőlisták rögzítésére és szervezésére tervezték, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveget, képeket, hangfelvételeket és mellékleteket tartalmazó jegyzeteket hozzanak létre.

Az Evernote több eszközön, például asztali és mobil alkalmazásokon történő szinkronizálása biztosítja, hogy a felhasználók bármikor és bárhol hozzáférhessenek a jegyzeteikhez, így ez egy átfogó eszköz személyes és szakmai használatra.

Az Evernote legjobb funkciói

Keresés szövegre képeken és beolvasott dokumentumokon az optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével.

A jegyzeteket és dokumentumokat jegyzetfüzet formátumban szervezheti, hogy könnyebben rendszerezhesse őket.

Ötleteit szöveg, kép, hang, kézírás és webes kivágások formájában rögzítheti.

Integrálható különböző alkalmazásokkal, például a Google Drive-val, a Slackkel és a Microsoft Teams-szel.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió csak 50 jegyzetet és egy jegyzetfüzetet engedélyez.

A felhasználók időnként szinkronizálási problémákkal szembesülnek, ami adatinkonzisztenciához vezet.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD havonta

Professzionális: 17,99 USD havonta

Csapatok: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

Használja a ClickUp-ot, hogy dokumentálja az útját a siker felé

Ha idáig eljutottál, akkor a üzenet egyértelmű: a ClickUp a legjobb Google Docs alternatíva. És nem vagyunk elfogultak! 🤭

A ClickUp egy hatékony munkaoperációs rendszer, amely túlmutat a dokumentumszerkesztésen, és egyetlen platformon központosítja a projektmenedzsmentet, a munkafolyamat-automatizálást, valamint a belső és külső kommunikációt.

Az olyan funkciók, mint a ClickUp Docs, lehetővé teszik, hogy gazdag és esztétikus dokumentumokat hozzon létre különböző igényekhez, az SOP-któl és útmutatóktól a projekt chartákig és a találkozók napirendjéig. A ClickUp Brain csak tovább növeli ezt a termelékenységet és hatékonyságot többcélú AI-segítségével. A tartalom generálásától a dokumentumokból való információk kinyeréséig a ClickUp Brain segít csapatának okosabban dolgozni.

Készen állsz a sikerre tervezett dokumentumok létrehozására? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! 🌱