A legjobb AI írási ötletek marketingesek és írók számára

2024-et írunk, és a generatív AI írási eszközök már nem futurisztikus fantáziák. Ezek praktikus eszközök, amelyek számos munkahelyi alkalmazással rendelkeznek, és megkönnyítik az életünket.

A marketingesek és a tartalomszerkesztők talán másoknál is gyakrabban használnak AI írási eszközöket – egy McKinsey-jelentés szerint ezek használata a marketingesek körében több mint megduplázódott.

Ha GenAI eszközöket használ ötleteléshez, stratégia kidolgozásához, vázlatok készítéséhez vagy marketingtartalmak szerkesztéséhez, valószínűleg sokat hallott már a „generatív, előre betanított transzformátorokról”, a ChatGPT „GPT”-jéről. A GPT-k fejlett nyelvi modellek, amelyeket hatalmas mennyiségű szöveges adatra tanítottak be, így képesek megérteni és generálni az emberhez hasonló szövegeket széles témakörökben és stílusokban.

Bár a GPT-k technikai bonyolultsága összetett, a hatékonyságuk kihasználásának kulcsa egy egyszerűbb koncepcióban rejlik: a promptokban. A promptok azok az utasítások, amelyeket az AI írási eszközöknek adsz, és amelyek hidat képeznek a kreatív szándékod és az AI kimenete között.

A kiváló tartalom létrehozásának alapszabálya egyszerű: minél jobb a prompt, annál jobb az eredmény.

A jól megfogalmazott promptok irányítják az AI írási eszközöket, hogy releváns és hatékony tartalmat generáljanak kontextus biztosításával, a kívánt eredmények meghatározásával és paraméterek beállításával, amelyek között az AI működhet.

A promptírás művészetének elsajátításával kiaknázhatja az AI írási eszközök teljes potenciálját, biztosítva, hogy az eredmények összhangban legyenek céljaival és rezonáljanak a közönségével.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb AI írási ötleteket, amelyek kifejezetten marketingesek és írók számára készültek.

Az AI írási útmutatók megértése

Az AI írási promptok olyan felhasználói beviteli adatok, amelyek generatív mesterséges intelligencia eszközöket irányítanak meghatározott tartalom generálásában. Az AI prompt egy utasítások halmaza, amely megadja az AI-nek, mire van szüksége – függetlenül attól, hogy tartalmat készít, adatokat elemz vagy beszélgetést szimulál.

Képzelje el az AI-sablonok létrehozását úgy, mint egy étteremben történő rendelést: nem csak annyit mondana, hogy éhes, hanem meg is határozná, mit szeretne enni és hogyan szeretné, hogy elkészítsék az ételt. Valószínűleg megadná azokat az összetevőket is, amelyekre allergiás, és az ételhez ital vagy desszert is rendelne. Hasonlóképpen, amikor AI-val kommunikál, egyértelmű és konkrét utasításokat kell adnia neki.

Például beírhatja a következő promptot: „Írjon egy barátságos emlékeztető e-mailt a jövő keddi 10 órás csapatértekezletről.” Az eszköz ezután a prompt alapján létrehoz egy személyre szabott választ, amely megfelel az Ön igényeinek.

Az AI-sablonok típusai

Az AI-eszközök rendkívül sokoldalúak lehetnek, de ahhoz, hogy hatékonyan használhassa őket, elengedhetetlenül fontos megértenie a különböző típusú promptokat. Minden típusú prompt egy adott célközönséget és célt szolgál, a tényszerű információk keresésétől a kreativitás inspirálásáig:

1. Információs promptok

Az információs promptokat konkrét információk vagy tényszerű részletek keresésére használják. Hasonlóak a keresőmotorok lekérdezéséhez, ahol konkrét adatokat vagy magyarázatokat kér a modelltől.

Példa: „Melyek a sikeres e-kereskedelmi alkalmazások legfontosabb jellemzői?”

2. Kreatív ötletek

A kreatív ötletek inspirálják a kreativitást és új ötleteket generálnak. Használhatók történetek írásához, marketingtartalom létrehozásához vagy innovatív koncepciók kidolgozásához.

Példa: „Írj egy novellát egy futurisztikus városról!”

3. Oktatási promptok

Az oktatói promptok lépésről lépésre ismertetik az utasításokat vagy folyamatokat. Ideálisak egy feladat elvégzésének vagy egy eszköz használatának elmagyarázásához.

Példa: „Magyarázza el, hogyan lehet felhasználóbarát mobilalkalmazás-felületet létrehozni.”

4. Tisztázó promptok

A pontosító promptok további magyarázatot vagy részleteket ösztönöznek. Hasznosak, ha több információra vagy egy adott téma mélyebb megértésére van szüksége.

Példa: „Bővebben kifejtené az AI használatának előnyeit az egészségügyben?”

5. Összehasonlító promptok

Az összehasonlító promptok arra kérik a modellt, hogy hasonlítson össze két vagy több elemet vagy fogalmat. Ez a típusú prompt kiválóan alkalmas az opciók mérlegelésére és a megalapozott döntések meghozatalára.

Példa: „Hasonlítsa össze az elektromos és a hibrid autók előnyeit és hátrányait!”

6. Hipotetikus promptok

A hipotetikus promptok lehetséges forgatókönyveket vagy eredményeket vizsgálnak. Hasznosak a jövőbeli lehetőségek elképzelésében vagy a „mi lenne, ha” helyzetek elemzésében.

Példa: „Mi történne, ha az emberek a Marson élhetnének?”

7. Analitikus promptok

Az analitikus promptok adatok és helyzetek elemzését vagy értelmezését jelentik. Ezeket arra használják, hogy betekintést nyújtsanak, következtetéseket vonjanak le vagy problémákat oldjanak meg a megadott információk alapján.

Példa: „Elemezze a távmunka hatását a munkavállalók termelékenységére.”

8. Véleményalapú promptok

A véleményalapú promptok szubjektív véleményeket vagy nézőpontokat keresnek. Ideálisak különböző témákkal kapcsolatos különböző nézőpontok vagy személyes reflexiók összegyűjtéséhez.

Példa: „Melyek a legjobb gyakorlatok a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartásához?”

Ezeknek a típusú promptoknak a megértése segíthet az AI-eszközök hatékony használatában, és a legpontosabb, legkreatívabb és legmélyebb válaszok megadásában az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Hogyan használják az AI írási útmutatásokat a tartalommarketingben és a SEO-ban?

A kreatív ötletek kidolgozásától a SEO-stratégiák finomhangolásáig az AI írási eszközök átalakítják a digitális marketinget.

Íme, hogyan javíthatják az AI-eszközök a tartalomkészítési folyamatot és hogyan segíthetnek hatékony SEO-stratégia kidolgozásában:

1. Tartalomötletek generálása

A következetes, magas színvonalú tartalom közzététele elengedhetetlen minden SEO-stratégia számára. Azonban új ötletek kitalálása kihívást jelenthet. Az AI írási ötletek segíthetnek végtelen tartalomtémák kitalálásában, biztosítva, hogy tartalma továbbra is vonzó és releváns maradjon a közönsége számára.

Példa promptra: „Írjon blogbejegyzést a fenntartható életmódról, a „környezetbarát életmód” fő kulcsszóra fókuszálva. Kérjük, adjon meg egy listát az egyedi és kreatív megközelítési módokról, amelyekkel ezt a témát lehetne feldolgozni, miközben teljesíti az olvasó alapvető keresési szándékát.”

2. Intelligens vázlatok készítése

Az AI segítségével részletes vázlatokat készíthet, amelyek tartalmazzák a lényeges elemeket, ugyanakkor teret hagynak az Ön egyedi szemléletmódjának. Ez az egyensúly biztosítja, hogy tartalma kiemelkedjen a versenytársak közül, és összhangban legyen a SEO legjobb gyakorlataival.

Példa promptra: „A „A növényi alapú étrend előnyei” cím és a fő célszó, a „növényi alapú táplálkozás” alapján készítsen átfogó vázlatot egy 1500 szavas blogbejegyzéshez. Tartalmazza a téma általános aspektusait és javaslatokat annak egyedülálló betekintéssel történő javítására.”

3. Vonzó címek és meta leírások készítése

A címek és a meta leírások elengedhetetlenek ahhoz, hogy olvasókat vonzzon a tartalmához. Az AI írási ötletek különböző lehetőségeket generálhatnak, így könnyebb megtalálni a tökéletes kombinációt, amely felkelti a figyelmet és javítja a kattintási arányt.

Példa promptra: „A „digitális méregtelenítés” kulcsszót szeretném megcélozni. Kérem, adjon meg egy listát olyan vonzó blogbejegyzés-címekről, amelyek tartalmazzák ezt a kulcsszót és pontosan tükrözik a témát.”

4. Vonzó bevezetések kidolgozása

Az AI bevált szövegírási keretrendszerek, például a probléma-izgalom-megoldás (PAS) modell segítségével tömör és hatásos bevezetőket tud megfogalmazni.

Példa promptra: „A „Hogyan csökkenthető a képernyő előtt töltött idő a jobb alvás érdekében” cím alapján írjon egy rövid és figyelemfelkeltő bevezető mondatot egy LinkedIn-bejegyzéshez, a probléma-felkavarás-megoldás keretrendszerét felhasználva. ”

5. Hosszú szövegek írása

Egy másik kihívás a hosszú formátumú tartalom előállítása. Ahhoz, hogy az AI-eszköz minőségi eredményt adjon, foglalja bele a promptba az összes szükséges információt, például a kapcsolódó kulcsszavakat, háttérinformációkat és konkrét adatokat. A hangnemre, a célközönségre és a kulcsszavakra vonatkozó promptok beállítása biztosítja, hogy az AI releváns tartalmat generáljon.

Példa: Blog téma: „Szakértői tippek kivételes tartalom létrehozásához az Ahrefs segítségével” Hangnem: „Professzionális” Célközönség: „SEO szakemberek, marketingesek, weboldal-tulajdonosok”

6. Kulcsszólisták témakörökbe rendezése

A SEO javítása érdekében elengedhetetlen a kapcsolódó kulcsszavak köré témaköröket építeni. Az AI értelmes csoportokba rendezheti a kulcsszavakat, segítve a tartalom hatékony tervezését és strukturálását.

Példa promptra: „Egy új, személyes pénzügyekre fókuszáló weboldal struktúráját tervezem. Letöltöttem egy fájlt a „költségvetés” témához kapcsolódó kulcsszavakkal. Kérlek, rendezd ezeket a kulcsszavakat témakörökbe, és mutasd be őket táblázatos formában.”

7. A témával kapcsolatos tekintély növelése

A témában való tekintély eléréséhez egy adott témában folyamatosan magas színvonalú tartalmakat kell publikálni. Az AI értékelheti a meglévő tartalmakat, és javaslatokat tehet azok javítására, hogy megerősítse tekintélyét a saját szakterületén.

Példa promptra: „Szeretném elemezni weboldalam digitális marketinggel kapcsolatos tematikus tekintélyét. A csatolt fájl tartalmazza a teljes webhelytérkép másolatát. Értékelje, hogy az egyes blogbejegyzések mennyire illeszkednek a SEO és a tartalommarketing alapvető témáihoz. Jelölje meg azokat a bejegyzéseket, amelyek elterelhetik a figyelmet a tematikus fókuszról.”

8. Írásstílusának személyre szabása

Az AI-t korábbi munkáid alapján betanítva biztosíthatod, hogy a generált tartalom szorosan illeszkedjen a személyes hangvételedhez és stílusodhoz.

Példa promptra: „Cikket írok a „távoli munkavégzés termelékenységéről”. Néhány részt már megírtam, de a többi részhez segítségre van szükségem. Kérlek, írd le a stílust, hangnemet, hangszínt és szerkezetet, és hozz létre egy új részt ugyanabban a stílusban.”

Példák AI írási ötletekre

Akár a közösségi médiában való jelenlétét szeretné növelni, akár az e-mail marketing tevékenységét szeretné finomhangolni, ezek a mesterséges intelligencia által generált írási ötletek segíthetnek a kívánt eredmények elérésében:

1. Brainstorming és ötletelés

Az AI írási eszközök egyik legizgalmasabb alkalmazása az, hogy segítenek ötleteket gyűjteni és generálni. Például a következő promptokat használhatja:

Kreatív ötletek: „Készítsen innovatív koncepciókat egy fenntartható városi életmód projektjéhez, beépítve a környezetbarát technológiákat és a közösségi elkötelezettséget.”

Termékinnováció: „Ötleteljen új funkciókat egy olyan új generációs okosotthon-eszközhöz, amely növeli a kényelmet és az energiahatékonyságot.”

Marketingkampány-ötletek: „Készítsen kreatív marketingkampány-ötleteket egy új, környezetbarát divatkiegészítő-sorozathoz, amelynek célközönsége a fiatal, környezet tudatos vásárlók.”

2. Lokalizált tartalomadaptációk

Személyre szabott promptokkal igazítsa tartalmát az egyes regionális piacokhoz vagy a közönség demográfiai adottságaihoz. Például megkérheti az AI-t, hogy hozzon létre lokalizált változatokat a mobil banki trendeket tárgyaló tartalmakból, amelyek kulturális preferenciákhoz vagy földrajzi szempontokhoz igazodnak.

3. Oktatási blogbejegyzések

Generáljon promptokat informatív blogtémákhoz, amelyek oktatják a közönségét. Például, kérjen AI által generált tartalmat vagy közösségi média bejegyzéseket az AI hatásával kapcsolatban a banki szektor ügyfélszolgálatának fejlesztésében, amelyek megvalósítható betekintést és iparági elemzéseket nyújtanak.

Feladat: „Írjon egy informatív blogbejegyzést „Az AI szerepe a banki ügyfélszolgálat átalakításában” címmel. Tartalmazza az AI bevezetésének tendenciáira vonatkozó esettanulmányokat és szakértői véleményeket.”

4. Interaktív kvízek és szavazások

Készíts vonzó feladatok interaktív kvízekhez vagy szavazásokhoz, amelyek növelik a közönség elkötelezettségét. Például használhatod az AI-t személyes pénzügyi tanácsokkal kapcsolatos kvízkérdések vagy a digitális banki szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpreferenciákról szóló szavazások kidolgozásához.

5. E-mail hírlevél tartalom

Készítsen olyan e-mail hírlevelekhez szánt promptokat, amelyek felkeltik a figyelmet és ösztönzik az interakciót. Kérjen olyan tárgyakat, előcímsorokat és tartalmakat, amelyek pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos tippeket népszerűsítenek, vagy bejelentik a befektetési stratégiákról szóló közelgő webináriumokat.

Sugallat: „Készítsen hírlevelet, amelyben bejelenti a „fejlett befektetési stratégiák” témájú közelgő webináriumokat. Tartalmazza a figyelemfelkeltő tárgyakat, előcímsorokat és a webinárium részleteit.”

6. Közösségi média kampányok

Készítsen olyan közösségi média bejegyzéseket, amelyek növelik a márka láthatóságát és az elkötelezettséget. Például kérje meg az AI-t, hogy készítsen Instagram-feliratokat, amelyek ügyfelek sikertörténeteit mutatják be, vagy LinkedIn-bejegyzéseket, amelyek a fintech innovációkat és azok pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatását tárgyalják.

7. Videóforgatókönyv-ötletek

Használja az AI-t magyarázó videók vagy termékbemutatók forgatókönyveinek vázlatához. Készítsen olyan forgatókönyvet, amely hatékonyan kommunikálja a személyes pénzügyek kezelésére szolgáló költségvetési alkalmazás funkcióit és előnyeit.

Feladat: „Vázolja fel egy magyarázó videó forgatókönyvét, amely bemutatja, hogyan javítja AI-alapú chatbotunk a pénzügyi intézmények ügyfélszolgálatát.”

8. Fehér könyv vagy e-könyv vázlatok

Generáljon promptokat átfogó fehér könyvek vagy e-könyvek írásához vagy vázlatához iparág-specifikus témákban. Például az AI-t felkérheti, hogy készítsen vázlatokat, amelyek a digitális banki technológiák új trendjeit vagy a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói viselkedésével kapcsolatos kutatási eredményeket vizsgálják.

Feladat: „Készítsen vázlatot egy „A digitális fizetések jövője” című fehér könyvhöz. Tartalmazza a blokklánc technológiát, a mobil pénztárcákat és a szabályozási hatásokat.”

9. SEO-optimalizált tartalom

Készítsen promptokat SEO-barát tartalom fejlesztéséhez, amely javítja a keresőmotorok láthatóságát. Például kérjen AI által generált cikkcímeket és vázlatokat olyan blogbejegyzésekhez, amelyek gyakorlati pénzügyi tervezési tippekre vagy releváns kulcsszavakra optimalizált befektetési stratégiákra összpontosítanak.

Sugallat: „Készítsen SEO-barát cikkcímeket és vázlatokat a „2024 legjobb 10 személyes pénzügyi alkalmazása” témához. Fókuszáljon a használhatóságra, a funkciókra és a felhasználói véleményekre.”

10. Ügyfélajánlások és esettanulmányok

Használja az AI-t hiteles ügyfélajánlások és esettanulmányok megírásához. Kérje meg az AI-t, hogy hozzon létre olyan tartalmakat, amelyek valós sikertörténeteket mutatnak be, illusztrálva, hogy terméke hogyan old meg konkrét kihívásokat.

Sugallat: „Készítsen ügyfélajánlásokat, amelyek bemutatják, hogyan segítették fintech megoldásaink a vállalkozásoknak a működési hatékonyság és az ügyfélelégedettség növelésében.”

11. Korrektúra és tartalomfinomítás

Az AI-alapú korrektúraszerszámok egyszerűsítik a tartalom ellenőrzését azáltal, hogy gyorsan leellenőrzik a nyelvtant, az írásjeleket és a stílust. Néhányuk túlmutat az alapvető helyesírás-ellenőrzésen, és javítja az olvashatóságot, valamint összehangolja a hangnemet a márka hangjával.

Feladat: „Ellenőrizze a következő szöveg nyelvtani, írásjel- és stílushibáit. Győződjön meg arról, hogy a hangnem következetes és megfelelő egy professzionális üzleti bloghoz. Jelölje ki az összetett mondatokat, és javasoljon egyszerűbb alternatívákat az olvashatóság javítása érdekében. Ellenőrizze továbbá a szöveg egészének érthetőségét és koherenciáját.”

Olvassa el még: 10 ingyenes AI bekezdésgenerátor íráshoz 2024-ben

Sikeres AI-generált tartalmak példáinak feltárása

Fedezzünk fel néhány figyelemre méltó példát a sikeres AI-generált tartalmakra, kiemelve, hogy különböző szervezetek hogyan használták az AI-t figyelemre méltó eredmények elérése érdekében:

1. A Bankrate pénzügyi tanácsadási tartalma

A Bankrate, egy vezető pénzügyi tanácsadó weboldal, mesterséges intelligenciát használ információs cikkek létrehozásához. A mesterséges intelligenciát kihasználva készíti el a kezdeti vázlatokat, amelyeket aztán emberi szerkesztők felülvizsgálnak és finomítanak, így a Bankrate biztosítja tartalmának pontosságát és relevanciáját.

Az AI hatékonyságának és az emberi szakértelemnek ez a keveréke havonta több százezer látogatót eredményezett az organikus keresésekből. A Bankrate domain hitelessége és tekintélye, valamint a szigorú szerkesztői felügyelet döntő szerepet játszott a magas rangsor és a megbízhatóság fenntartásában.

2. A TV 2 Fyn kattintási arányának (CTR) javítása

A dán TV 2 Fyn hírügynökség AI-generált címsorokkal kísérletezett, hogy növelje a cikkek iránti érdeklődést. A ChatGPT segítségével többféle címsorváltozatot hoztak létre, és A/B teszteket végeztek, hogy összehasonlítsák azok teljesítményét az emberek által generált címsorokkal.

via TV 2Fyn

Az eredmények lenyűgözőek voltak: az AI által generált címsorok 59%-kal növelték a kattintási arányt. Ez a siker aláhúzza az AI potenciálját a vonzó és kattintásra ösztönző címsorok készítésében, ami magasabb elkötelezettségi arányt eredményez az online tartalmak esetében.

3. A Bloomberg eredménybeszámolói összefoglalói

A Bloomberg mesterséges intelligenciát használ a tartalomkészítés és a kutatási munkafolyamatok fejlesztésére. Bevezették az AI-alapú eredménybeszámolók összefoglalásait és a továbbfejlesztett dokumentumkeresést mobilalkalmazásaikban, beleértve az iOS és Android rendszereken futó Bloomberg Professional alkalmazásokat is.

Az AI-alapú eredménybeszámolók összefoglalói lehetővé teszik az elemzők számára, hogy gyorsan kivonják a legfontosabb információkat a komplex pénzügyi adatokból. A természetes nyelvfeldolgozást használó dokumentumkereső funkcióval kombinálva, amely több millió megbízható dokumentumot keres át, ezek az eszközök jelentősen csökkentik a kritikus információk megtalálásához szükséges időt, javítva ezzel a kutatási munkafolyamatot.

4. A Grammarly mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense

A Grammarly világszerte több millió felhasználó számára elengedhetetlen eszközzé vált, amely valós idejű írási segítséget nyújt a nyelvtan, a helyesírás és a világosság javításához. Az AI algoritmusok integrálásával a Grammarly segít a felhasználóknak kifinomult és professzionális tartalmakat készíteni különböző platformokon, az e-mailektől és dokumentumoktól a közösségi média bejegyzéseiig. Ez az eszköz nemcsak javítja az egyéni írási készségeket, hanem biztosítja is, hogy a tartalom hibátlan és könnyen olvasható legyen.

Tippek hatékony AI-sablonok írásához

A hatékony AI írási promptok létrehozása több stratégiai megközelítést is magában foglal, hogy a generált tartalom egyértelmű, konkrét és releváns legyen. A ChatGPT promptok létrehozásakor több lépés biztosítja, hogy a kapott válaszok hasznosak és relevánsak legyenek.

Vizsgáljuk meg ezeket a lépéseket részletesen:

1. Részesítsen szerepet

Először is, használd ki az „Úgy viselkedj, mintha…” technikát, és rendelj szerepet a ChatGPT-hez. Ez segít az AI-modellnek megérteni, hogy milyen perspektívát kell alkalmaznia. Például azt mondhatod: „Te fogod betölteni a [szerep] szerepét”, megadva, hogy a ChatGPT-nek szociális média szakértőként, empatikus előadóként, személyes fejlesztési coachként vagy másként kell-e viselkednie.

2. Adjon világos, leíró és pontos feladatot

Ezután pontosan határozza meg, mit szeretne, hogy a ChatGPT tegyen. Például ahelyett, hogy azt mondaná: „Írj nekem egy blogbejegyzést”, azt mondhatja: „Írj egy hat bekezdéses, első személyű blogbejegyzést macskabarátok számára, amely tartalmaz egy vicces történetet, egy kérdéssel zárul, megemlíti az én vörös macskámat, Orlandót, és hivatkozik a [márkanév] macskaeledelre. Szükség esetén bontsa kisebb feladatokra a nagy feladatokat, például először kérjen címsorváltozatokat, majd összefoglalókat, és végül a fő tartalmat.

3. Adjon kontextust

Tegyen bele mindent, ami segíthet a ChatGPT jobb teljesítményében. Adjon meg részleteket arról, mire van szüksége, és tegyen bele információkat a preferált írásstílusáról, a szöveg céljáról és bármilyen háttérinformációt, ami segít megteremteni a megfelelő hangulatot.

4. Adjon példákat

A példák segítenek az AI-nek a kívánt stílus utánozásában és az elvárásoknak való megfelelésben. Ha tweeteket kér, ossza meg azokat a tweeteket, amelyek korábban jól teljesítettek. SOP esetén mellékeljen egyet, amely megfelel a kívánt stílusnak. A példák több forrásból származhatnak, nem feltétlenül a sajátjaiból.

5. Hozzon létre szabályokat

Határozza meg egyértelműen a szabályokat, például kérje a kimenetet két oszlopos táblázatban, mondatkezdő nagybetűvel, vagy magyarázza el úgy, hogy egy 5 éves gyerek is megértse. Minél pontosabbak a szabályok, annál kreatívabban tud a ChatGPT azok keretein belül dolgozni.

6. Hozzon létre korlátokat

Válassza szét, mit szeretne, hogy az AI tegyen, és mit nem. Sorolja fel a korlátozásokat, hogy elkerülje a nem kívánt eredményeket. Ezek lehetnek olyan konkrétak, mint „Ne használjon két szót, ha egy is elég” vagy „Ne használjon idiómákat”. A korlátozások segítenek az AI-nek a kívánt paramétereken belül maradni.

7. Értékelés és iteráció

Készüljön fel a promptok finomítására. A türelem és az iteráció kulcsfontosságú. Értékelje az egyes eredményeket, végezzen változtatásokat, és nézze meg, javul-e a kimenet. Mentse el a promptokat, hogy idővel finomíthassa őket, amíg meg nem találja a tökéletes receptet.

8. Használjon kulcsszavakat és kulcsmondatokat

Használjon olyan kifejezéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a témához vagy az iparághoz. Például egy digitális marketinggel kapcsolatos promptban használjon olyan konkrét kifejezéseket, mint „SEO”, „tartalomstratégia” vagy „közösségi média aktivitás”, hogy az AI megértse a kontextust és célzott betekintést nyújtson.

9. Több prompt kombinálása

Több prompt kombinálásával növelheti az AI által generált tartalom mélységét és hatókörét. Kezdjen egy általános prompttal a kontextus megteremtése érdekében, majd folytassa egy részletesebb prompttal és konkrét utasításokkal a kimenet finomításához. Például használhatja a következő promptot: „Magyarázza el a blokklánc-technológia alapjait. Adjon példákat annak pénzügyi és egészségügyi alkalmazásaira.”

10. Használja az „Ajánlott” és „Nem ajánlott” AI-sablonokat

Építsen egyértelmű irányelveket a promptjaiba, hogy az AI válaszai a legkívánatosabb hangnemben és irányban legyenek. Például: „Írja le a megújuló energiaforrások előnyeit. Hangsúlyozza ki a környezeti előnyöket. Ne említsen konkrét márkákat.”

Bár ezek a tippek segítenek a jó promptok létrehozásában, szüksége lesz egy hatékony AI eszközre, hogy tökéletesen az Ön igényeire szabott tartalmat hozhasson létre.

Például a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain , úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse és javítsa a tartalomkészítési munkafolyamatot.

Készítsen blogvázlatokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Íme néhány konkrét funkció, amely segíthet ebben:

AI Writer for Work

Írási asszisztens : Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtan, a stílus, a szókincs és az általános koherencia tekintetében, hogy javítsa írásának minőségét. Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtan, a stílus, a szókincs és az általános koherencia tekintetében, hogy javítsa írásának minőségét.

Beépített helyesírás-ellenőrzés: automatikusan ellenőrzi a dokumentumok és feladatok helyesírási hibáit, így biztosítva, hogy tartalma hibátlan legyen.

AI gyors válaszok: Gyors, kontextusnak megfelelő válaszokat generál az üzenetekre, segítve Önt a tökéletes hangnem fenntartásában.

Táblázatok létrehozása: Lehetővé teszi gazdag adatokkal és betekintéssel rendelkező táblázatok létrehozását, amelyek hasznosak az információk rendszerezésében.

Sablonok létrehozása: Az Ön egyedi igényeire szabott sablonokat generál feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez.

Jegyzetek készítése: A hangot szöveggé alakítja, és AI segítségével válaszol a megbeszéléseken és a videóklipekben feltett kérdésekre.

AI tudáskezelő

Azonnali válaszok: A ClickUp-on belüli és ahhoz kapcsolódó bármely munkából azonnali, pontos válaszokat ad a kontextus alapján.

Munkaterületi kérdések és válaszok: Lehetővé teszi a munkaterületéhez releváns tartalmak létrehozását és megkeresését, így időt takaríthat meg a kézi kereséssel.

A ClickUp Docs segítségével minden dokumentumát egy helyen tárolhatja, így könnyebben rendszerezheti és elérheti tartalmait. A dokumentumok hatékony strukturálásához létrehozhat beágyazott oldalakat, sablonokat használhat és gazdag formázást adhat hozzá.

Tárolja az AI által generált tartalmakat, és valós időben működjön együtt csapatával a ClickUp Docs segítségével.

Íme néhány további funkció, amelyet a ClickUp Docs kínál:

Docs Hub: A Docs Hub egy központi helyet biztosít az összes dokumentum kezeléséhez. Kereshet, rendezhet és szűrhet a dokumentumok között, így könnyen megtalálhatja a szükséges információkat.

Verziókezelés: A ClickUp Docs támogatja a verziótörténetet, így nyomon követheti a változásokat, és szükség esetén visszaállíthatja a korábbi verziókat.

Valós idejű együttműködés: Szerkessze dokumentumait valós időben csapatával együtt. Megjelölhet másokat Szerkessze dokumentumait valós időben csapatával együtt. Megjelölhet másokat megjegyzésekkel , feladatokkal, és szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Megosztható linkek: Hozzon létre linkeket a Dokumentumokhoz, amelyek segítségével megoszthatja a tartalmakat a munkaterületén kívüli személyekkel. Beállíthatja, hogy milyen szintű hozzáférést biztosít számukra, a csak megtekintéstől a teljes szerkesztési jogokig.

Integráció feladatokkal: Kapcsolja össze dokumentumait a ClickUp feladatokkal , projektek kel és munkafolyamatok kal . Ez az integráció biztosítja, hogy tartalma mindig kapcsolódjon a releváns munkához, megkönnyítve az ötletek megvalósítását.

Mi több? Használja a ClickUp ChatGPT írási sablonokat , hogy könnyedén készítsen vonzó és lenyűgöző tartalmakat.

Töltse le ezt a sablont Javítsd tartalomkészítési folyamatodat a ClickUp ChatGPT írási sablonjával!

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Ötletek generálása: Gyorsan találjon ki új ötleteket cikkekhez, blogokhoz és különböző tartalomtípusokhoz.

Készítsen lenyűgöző történeteket: Dolgozzon ki egyedi és vonzó történeteket, amelyek lekötik az olvasók figyelmét.

Brainstorming új témákról: Fedezzen fel új témákat és innovatív megközelítéseket írásai javítása érdekében.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Sablonok : Hozzáférés 200 általános írási sablonhoz egy beágyazott ClickUp Doc dokumentumban.

Egyéni nézetek: Szervezze és kezelje történeteit Szervezze és kezelje történeteit a ClickUp különböző nézeteinek , például a táblának vagy a naptárnak a segítségével, így könnyen hozzáférhet írásaihoz és nyomon követheti azokat.

Projektmenedzsment: Fejlessze írási projektjeit olyan funkciókkal, mint az időkövetés, emlékeztetők, kapcsolatok és időbecslések.

Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a dokumentációhoz

Az AI írási promptok jövőbeli alkalmazása és potenciálja

Az AI-írási promptok átalakuláson mennek keresztül, amit a ChatGPT rekordot döntő felhasználói növekedése is bizonyít. A generatív AI vállalatok általi alkalmazása a közelmúltban 54%-ról 72%-ra ugrott . Ez a technológia nemcsak elterjedt, hanem nagyon népszerű is, különösen a millenniumi és a Z generáció körében.

Jelenlegi képességeiken túlmutatva, ezek a szoftverek ígéretes, kifinomult eszközökké válhatnak a tartalomkészítés terén. A következő területeken várhatunk fejlődést:

Hiper-személyre szabott promptok: Az AI az egyes felhasználók preferenciái, írásstílusai és célközönsége alapján személyre szabja a promptokat.

Többnyelvű és kulturális adaptáció: A promptok zökkenőmentesen kezelik a nyelvi és kulturális árnyalatokat, lehetővé téve a globális tartalomkészítést.

Kreatív felfedezés: Az AI innovatív és szokatlan ötleteket generál, tágítva a kreativitás határait.

Adat alapú betekintés: Az AI hatalmas adathalmazok elemzésével és a tartalom teljesítményének optimalizálásával adatalapú javaslatokat kínál.

Iparág-specifikus promptok: A jog, az orvostudomány és a pénzügyek területére szabott promptok javítják a pontosságot és a hatékonyságot.

Ez az evolúció lehetővé teszi a tartalomalkotók számára, hogy gyorsabb ütemben magasabb minőségű, relevánsabb tartalmakat állítsanak elő.

Az AI szerepe a tartalomkészítés átalakításában

Az AI gyorsan megváltoztatja a tartalomkészítés világát. Az AI az első lépések automatizálásával, ötletek javaslatával és az írás minőségének javításával lehetővé teszi a tartalomkészítőknek, hogy magasabb szintű stratégiákra és kreativitásra koncentráljanak.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, AI-vezérelt funkcióikkal megmutatják, hogyan integrálhatja ezeket a fejlesztéseket a munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése érdekében. Az AI fejlődésével olyan jövőt várhatunk, ahol az emberi leleményesség és a mesterséges intelligencia zökkenőmentesen együttműködik, hogy kivételes tartalmakat állítson elő nagy mennyiségben.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy az ötletektől a publikálásig gyorsabban jusson el!