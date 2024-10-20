10 ingyenes AI-bekezdésgenerátor íráshoz 2025-ben

Az írói blokk bárkivel előfordulhat, és néha egy kis plusz segítségre van szükség, hogy a szavak papírra kerüljenek. Írási készségeitől függetlenül a bekezdésgenerátor használata segíthet gyorsabban dolgozni és többet elvégezni. A termékleírások generálásától a közösségi média bejegyzéseiig az AI-eszközök remek kiindulási pontot jelenthetnek az írói blokk leküzdéséhez.

Természetesen a legjobb bekezdésgeneráló eszközt kell kiválasztania, hogy magas színvonalú tartalmat kapjon. Íme 10 bekezdésgenerátor, amelyet 2024-ben használhat, azok előnyeivel, hátrányaival és azzal, hogy milyen típusú tartalomkészítéshez a legalkalmasabbak.

Mit kell keresni egy bekezdésgenerátorban?

Az AI bekezdésgenerátorok AI-t, vagyis mesterséges intelligenciát használnak, hogy egy adott témáról tartalmat hozzanak létre egy prompt vagy pontok alapján.

Az AI írási eszközök felhasználhatók brainstorminghoz, motivációs levél írásához, szövegíráshoz, tartalommarketinghez és tucatnyi egyéb felhasználási esethez, hogy felgyorsítsák az írási folyamatot.

De hogyan lehet biztosítani, hogy a szöveggenerátor egyedi, magas minőségű bekezdéseket állítson elő? Íme három dolog, amire figyelni kell egy bekezdésgenerátor esetében:

Olvashatóság : A bekezdésgenerátor vonzó, könnyen olvasható bekezdéseket hoz létre? Ha generált tartalmat használ bloghoz vagy közösségi média bejegyzéshez, akkor olyan szöveget szeretne, amely illeszkedik a saját írásstílusához.

Megbízhatóság: A bekezdésíró pontos, eredeti tartalmat hoz létre? Kerülje A bekezdésíró pontos, eredeti tartalmat hoz létre? Kerülje az olyan AI-eszközöket , amelyek kitalált tényeket állítanak elő vagy túl szorosan parafrázolják a meglévő szöveget, hogy ne kerüljön bajba téves információk vagy plágium miatt.

Ár: Mennyibe kerül a használata? Bár vannak ingyenes bekezdésgenerátorok, a Mennyibe kerül a használata? Bár vannak ingyenes bekezdésgenerátorok, a legjobb írási eszközök közül néhány előfizetési díjat számít fel. Érdemes lehet befektetni egy erősebb eszközbe professzionális felhasználási esetekhez.

A 10 legjobb bekezdésgenerátor

A SEO-barát szövegeket létrehozó ingyenes eszközöktől a fejlett formázási lehetőségekkel és sablonokkal rendelkező prémium eszközökig – próbálja ki a 10 bekezdésgenerátor egyikét, hogy egyedi tartalmat fejlesszen ki és vonzza célközönségét.

Fejleszd íráskészségedet, és hozd gyorsan életre gondolataidat világos, tömör és meggyőző módon a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp több, mint egy egyszerű bekezdésgenerátor: egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz, amely támogatja az együttműködést a Whiteboards segítségével és még sok más funkcióval. Az AI funkciók tekintetében a ClickUp segítségével néhány kattintással promóciós e-maileket hozhat létre, összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, teendőket generálhat és még sok mást!

A ClickUp formázási eszközeivel rengeteg időt és energiát takaríthat meg, mivel ezekkel táblázatokat, fejlécet és egyéb elemeket hozhat létre, amelyekkel felbonthatja a hosszú szövegbekezdéseket. Használja a ClickUp-ot, hogy javítsa írási termelékenységét és egyúttal ösztönözze kreativitását!

A ClickUp legjobb funkciói:

Kiváló minőségű szöveg : A ClickUp : A ClickUp promptjai kézzel készültek és kutatásokon alapulnak , így minden egyes felhasználási esethez igazodó, intelligens tartalmat kapsz.

Cselekvésre ösztönző tartalom : A ClickUp időt takaríthat meg Önnek azzal, hogy összefoglalja a találkozók jegyzetét és cselekvési tételeket generál, így Önnek nem kell ezt megtennie.

Sablonkönyvtár: Ha az AI írási eszközök nem elégségesek, látogasson el a ClickUp : Ha az AI írási eszközök nem elégségesek, látogasson el a ClickUp Sablonközpontba , és válasszon több ezer testreszabható sablon közül.

A ClickUp korlátai:

A Free Forever csomaggal rendelkező vendégek és felhasználók nem férhetnek hozzá az AI eszközökhöz.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Egyszerűsített

A Simplified AI writer egy átfogó szöveggeneráló eszköz, amely képes közösségi média feliratokat, teljes bekezdéseket és akár hosszú formátumú tartalmakat, például blogbejegyzéseket is létrehozni. Több mint 50 sablonhoz férhet hozzá, amelyek többféle hangnemet és nyelvet ölelnek fel.

Az átírási eszközzel felfrissítheti a régi tartalmakat, míg a beépített plágiumellenőrző biztosítja, hogy az Ön által írt tartalom kellően egyedi legyen. Miután elkészült az új tartalom, tegye közzé a közösségi médiában, vagy ütemezze be az alkalmazáson belül.

A legjobb funkciók egyszerűsített összefoglalása:

Többféle hangnem és nyelv : A Simplified segítségével sokféle tartalmat hozhat létre, több mint 50 sablon, 10 hangnem és 30 nyelv közül válogathat.

Rugalmas eszközök : A Simplified hashtageket generálhat, fotóaláírásokat készíthet, blogötleteket adhat és még sok mást. Emellett grafikai tervezéshez, videószerkesztéshez és animációhoz is kínál eszközöket, így minden tartalomkészítési igényét kielégítheti.

Közösségi média ütemező: Nem kell kilépnie az alkalmazásból, hogy tartalmát közzétegye a közösségi médiában vagy hozzáadja : Nem kell kilépnie az alkalmazásból, hogy tartalmát közzétegye a közösségi médiában vagy hozzáadja marketing naptárához

Egyszerűsített korlátozások:

A használatához fiók létrehozása szükséges.

Csapatonként maximum 5 tag

Egyszerűsített árazás:

Örökre ingyenes

Kis csapat : 20 USD/hó, 5 tag

Üzleti : 33 USD/hó, 5 tag

Növekedés : 81 USD/hó, 5 tag

Vállalatok vagy ügynökségek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Egyszerűsített értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

3. Copy. ai

A Copy. ai egy bekezdésgenerátor eszköz, amely blogírásra, e-mail írásra és közösségi médiára összpontosít. Olyan dolgokra képes, amelyekre a ChatGPT nem, például LinkedIn-profilokat pontokká alakít és YouTube-videókat összefoglal.

Hogyan működik a Copy.ai bekezdésgenerátor? Egyszerűen indítson el egy csevegést, és mondja el a Copy.ai-nak, mit szeretne, hogy csináljon. A dokumentumot menet közben szerkesztheti, hogy természetes hangzású legyen, és összhangban álljon az Ön személyes vagy márka hangjával.

Bár új tartalmakat tud generálni, a meglévő anyagokat nem tudja könnyen beépíteni, ezért egyes esetekben érdemes kipróbálni a Copy.ai alternatíváit.

A Copy.ai legjobb funkciói:

Intuitív felület : A Copy. ai csevegésalapú felülete : A Copy. ai csevegésalapú felülete a ChatGPT alternatívájaként készült, és beépített dokumentumszerkesztővel rendelkezik a könnyű szerkesztés érdekében.

Több nyelvet támogat: Ha fizetős csomagra iratkozik fel, több mint 29 nyelven generálhat bekezdéseket.

Copy. ai korlátai:

A havi ingyenes felhasználók számára korlátozott számú szó áll rendelkezésre.

Más bekezdésgenerátorokhoz képest nem támogatja a jelentős felhasználói beviteleket.

Copy. ai árak:

Ingyenes : havonta legfeljebb 2000 szó

Pro : 36 USD/hó, korlátlan szószám és legfeljebb 5 felhasználó

Vállalati: Egyedi tervezetek elérhetők

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (168 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (54 értékelés)

4. Rytr

Via Rytr

A Rytr egy bekezdésgenerátor, amely segíthet a közösségi média hirdetések, blogbejegyzések és akár fikciók írásában is. Több mint 30 nyelv, 20 hangnem és 40 felhasználási eset közül választhat, hogy a legkülönbözőbb helyzetekhez szükséges tartalmat megszerezze.

A Rytr plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely biztosítja, hogy plágiummentes tartalmat generáljon, és akár SEO meta leírásokkal is optimalizálhatja blogbejegyzéseit a keresőmotorok számára.

A Rytr legjobb funkciói:

Integrációk : A Rytr Shopify és WordPress bővítményeket kínál, valamint rendelkezik API-val, így integrálhatja más, már használt eszközökkel.

AI-képek: A csomagtól függően a Rytr segítségével képeket is generálhat: a ingyenes csomagban havonta legfeljebb 5-öt, az Unlimited csomagban pedig havonta 100-at.

A Rytr korlátai:

Karakterkorlátozások egyes csomagoknál

Rytr árak:

Ingyenes csomag : Legfeljebb 10 000 karakter

Saver csomag : 9 USD/hó, 100 000 karakter

Korlátlan csomag: 29 USD/hó, korlátlan karakterek

Rytr értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (756 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 értékelés)

5. Anyword

Az Anyword egy marketingre fókuszáló tartalomgenerátor, amely „Copy Intelligence” eszközökkel segít minőségi, konverziót eredményező tartalmak létrehozásában. Állítson be két célközönséget és két márkaszabályt a Starter csomagban, vagy korlátlan számú márkaszabályt és célközönséget a Business csomagban.

Minden csomag tartalmaz plágiumellenőrzőt és Grammarly integrációt, hogy biztosan kiváló minőségű tartalmat kapjon. A Starter csomag ideális azoknak a szabadúszó marketinges szakembereknek, akik szeretnék kipróbálni a generált bekezdéseket, míg a Teams csomag 3 felhasználói helyet tartalmaz, továbbiak hozzáadásának lehetősége 49 dollár/hó áron.

Az Anyword legjobb tulajdonságai:

Grammarly integráció : Az Anyword beépített Grammarly integrációval rendelkezik, amely segít megtalálni és kijavítani a helyesírási és nyelvtani hibákat.

Prediktív teljesítmény pontszám: A teljesítmény pontszám értékeli marketing tartalmát, így megtudhatja, melyik hirdetés szövege a legvalószínűbb konverziót eredményezi.

Anyword korlátai:

Nincs ingyenes szint

Any Word árak:

Starter : 49 USD/hó

Adatvezérelt csapatok : 99 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények:

G2 : 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (384 értékelés)

6. Jasper. ai

A Jasper egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely segít egyedi és informatív bekezdéseket írni, miközben összhangban van az Ön márka hangjával. Választhat olyan hangnemek közül, mint a merész, pimasz, formális és kalóz, és akár a meglévő tartalmak, például a weboldala, stílusúti mutatói és katalógusai alapján is betaníthatja.

A Jasper több mint 50 sablont kínál és több mint 30 nyelvet támogat. Noha nem rendelkezik beépített SEO-eszközökkel vagy plágiumellenőrzővel, felár ellenében olyan eszközökkel együtt használhatja, mint a SurferSEO és a Copyscape.

Jasper. ai legjobb funkciói:

Visszatekintés : Hosszú dokumentumok esetében a Jasper figyelembe veszi az előző 1500 karaktert, hogy a következő bekezdések olvashatók és következetesek legyenek.

AI Art: A Jasper AI művészeti eszközöket is kínál, így külön online eszköz használata nélkül is képeket és illusztrációkat adhat hozzá tartalmához.

Jasper. ai korlátai:

Nincs ingyenes csomag

Nincs beépített plágiumellenőrző

Jasper. ai árak

Creator : 49 USD/hó

Csapatok : 125 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1211 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1798 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Jasper AI alternatívákat!

7. Hypotenuse AI

Via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI egy tartalomkészítő eszköz, amely néhány kulcsfontosságú felhasználási esetre összpontosít, például e-kereskedelmi platformokra és tényeken alapuló blogtartalmakra. A Content Detective eszközzel forrásokat kereshet és idézhet, a tömeges tartalomgenerátorral pedig egyszerre több tucat termékleírást, közösségi média feliratot és egyebeket készíthet.

Bár a Hypotenuse AI számos hatékony funkcióval rendelkezik, van néhány korlátozása. A kredit alapú árképzési rendszer azt jelenti, hogy 100 kreditért körülbelül 25 000 szót kap, és a tervtől függően csak korlátozott számú plágiumellenőrzést kap.

A Hypotenuse AI legjobb tulajdonságai:

Content Detective : Ez a funkció segít megtalálni a tényeken alapuló tartalmakat az interneten, hogy blogbejegyzései naprakészek legyenek és megbízható forrásokat idézzenek.

Integrációk : A Hypotenuse AI integrálható a Shopify-val és más e-kereskedelmi eszközökkel, így könnyedén létrehozhat termékleírásokat és közzéteheti azokat.

Tömeges generálás: Hozzon létre egyszerre nagy mennyiségű tartalmat, ahelyett, hogy minden egyes tartalmat a nulláról kezdene el generálni.

A Hypotenuse AI korlátai:

Hitelalapú árképzési rendszer

Korlátozott plágiumellenőrzés

Hypotenuse AI árak:

Starter : 29 USD/hó

Növekedés: 59 USD/hó

Hypotenuse AI értékelések és vélemények:

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. NeuralText

Via NeuralText

A NeuralText egy bekezdésgenerátor, amely képes vonzó bekezdéseket írni a semmiből, vagy segíthet véletlenszerű bekezdéseket létrehozni az írói blokk leküzdéséhez. Ez az AI-eszköz beépített SEO-funkciókkal is rendelkezik, hogy biztosítsa, hogy az Ön által létrehozott tartalom SEO-barát legyen.

A NeuralText pluginokat és integrációkat is támogat, bár jelenleg csak a Google Docs áll rendelkezésre.

A NeuralText legjobb tulajdonságai:

SERP-elemzés : Elemezze versenytársait, és optimalizálja blogbejegyzéseit a vázlatkészítő és a keresőmotor-elemző funkcióval.

AI Copywriter: Ez a funkció segít termékleírások és marketing szövegek létrehozásában a Facebook, a LinkedIn és más közösségi média és e-kereskedelmi oldalak számára.

A NeuralText korlátai:

A Starter és Basic csomagok 20 000 szóra korlátozott AI-tartalommal rendelkeznek.

NeuralText árak:

Starter : 19 USD/hó

Alap : 49 USD/hó

Pro: 119 USD/hó

NeuralText értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70 értékelés)

9. Wordkraft AI

A Wordkraft AI segítségével

A Wordkraft AI 67 különböző AI eszközt kínál, a generált bekezdésektől a hosszú blogbejegyzésekig. Kezdhet a 78 sablon közül valamelyikkel, 27 nyelven dolgozhat, és közvetlenül a WordPressre publikálhatja tartalmát, hogy az gyorsabban megjelenjen az interneten.

A Wordkraft AI-t közösségi média influencerek, digitális marketingesek, ügynökségek és mások számára tervezték, és korlátozott ingyenes csomagot és 7 napos ingyenes próbaidőt kínál.

A Wordkraft AI legjobb funkciói:

Blogszekció-generátor : Generáljon egy cikk vagy blogbejegyzés meghatározott részeit, például bevezetést vagy következtetést, hogy segítsen az írási folyamatban.

E-mail generátor: Készíts üdvözlő e-maileket, nyomon követő e-maileket, hideg e-maileket és egyebeket, hogy felpezsdítsd : Készíts üdvözlő e-maileket, nyomon követő e-maileket, hideg e-maileket és egyebeket, hogy felpezsdítsd marketing kampányaidat és értékesítési tevékenységedet.

A Wordkraft AI korlátai:

Csak 1500 szó az ingyenes csomagban

Wordkraft AI árak:

Ingyenes (hitelkártya nem szükséges)

Pro Starter csomag : 9 USD/hó

Pro Unlimited Plan: 29 USD/hó

Wordkraft AI értékelések és vélemények:

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Frase. io

A Frase. io egy AI író és SEO kutató eszközt kínál a felhasználóknak, amelyet cikkek kutatásához, vázlatának elkészítéséhez, megírásához és optimalizálásához használhatnak. Választhat olyan sablonok közül, mint a Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content és még sok más.

Miután elkezdte írni a blogbejegyzését, használja az AI Writer eszközt átmenetek beszúrásához, bekezdések átírásához, nyelvtani hibák ellenőrzéséhez és egyebekhez.

A Frase.io legjobb tulajdonságai:

Plagizálás ellenőrző : A Frase. io beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely a bejegyzésed más tartalmakhoz való hasonlósága alapján „eredetiség pontszámot” ad.

Billentyűparancsok: Billentyűparancsokkal indíthatja el és állíthatja le a szöveggenerátort, valamint hashtageket illeszthet be a dokumentumba, hogy megadja a Frase-nek, mely szövegrészeket vegye figyelembe.

Frase. io korlátai:

A csapatcsomag csak 3 felhasználói helyet tartalmaz (további helyekért 25 USD/hó).

Frase. io árak:

Solo : 14,99 USD/hó

Alap : 44,99 USD/hó

Csapat: 113,99 USD/hó

Frase. io értékelések és vélemények:

G2 : 4,9/5 (286 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (329 értékelés)

Készíts jobb tartalmakat a ClickUp segítségével

A bekezdésgenerátorok értékes segítséget nyújthatnak az írási folyamat során, de a tartalom sikere továbbra is attól függ, hogy mit tesz bele. A jó vázlatok és a következetes publikációs naptár nagy különbséget jelenthet.

A ClickUp AI írási asszisztenst és több tucat egyéb eszközt kínál, amelyekkel javíthatja személyes teljesítményét vagy csapata termelékenységét. Nézze meg ezeket az ingyenes tartalomnaptár-sablonokat és marketingterv-sablonokat, és kezdjen el dolgozni!