28 legjobb ClickUp sablon, amely segít csapatának hatékonyabban dolgozni

Segítségre van szüksége egy projekt elindításához, vagy kevés az ideje és gyors megoldásra van szüksége? Vagy talán konzisztens folyamatokat szeretne létrehozni a csapatok és osztályok között?

Itt jönnek jól a ClickUp sablonok!

Tisztában vagyunk azzal, hogy az internet hatalmas tengerében való keresgélés vagy a nulláról való indulás ijesztő lehet, különösen akkor, ha végtelenül hosszú a teendőlistája. Éppen ezért a ClickUp sokféle sablont tervezett a szervezet minden csapatának és részlegének, hogy a szükséges támogatást nyújtsa a szervezettség és a hatékonyság fenntartásához.

A ClickUp célja, hogy modern megoldást nyújtson minden típusú csapat támogatására különböző iparágakban. Ezért folyamatosan prioritásként kezeljük további erőforrások, például sablonok létrehozását, hogy segítsünk Önnek a legjobb ötleteinek megvalósításában, a gyorsabb szállításban és a szervezet egészének hatékonyságának növelésében.

Ennek fényében itt az ideje, hogy csapatai is elkezdjék használni a ClickUp sablonokat! A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablont kínál minden csapat számára, amelyek széles körű felhasználási lehetőségeket fednek le. Mivel a hatékonyság és az időmegtakarítás a legfontosabb számunkra, kiválasztottuk a 28 legjobb ClickUp sablont, amelyek segítenek elindulni és gyorsabban elérni céljait. 🚀

Készen áll a csapat? Akkor kezdjük!

28 ClickUp sablon csapatok számára

ClickUp projektmenedzsment csapat sablonok

A projektmenedzsment sablonok segíthetnek a folyamatok szabványosításában, a hatékonyság növelésében, a kommunikáció javításában, a kockázatok kezelésében és a bevált gyakorlatok beépítésében.

Íme négy kedvenc sablonunk a PMO-csapatok számára!

1. Projektmenedzsment csapat sablon

Projektmenedzsment csapat sablonok a ClickUp-tól

A projektmenedzsment (PMO) csapatok döntő szerepet játszanak abban, hogy a projektek időben, a költségkereten belül és a szükséges minőségi szabványoknak megfelelően valósuljanak meg, miközben kezelik a kockázatokat és az érdekelt felek elvárásait is.

A ClickUp projektmenedzsment csapat sablonjával biztosíthatja projektjei és csapata összhangját, és könnyedén felügyelheti a projekt minden aspektusát, a tervezéstől és a kezdeményezéstől a végrehajtáson, a nyomon követésen és ellenőrzésen át a projekt lezárásáig!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Öt előre elkészített nézet (PMO ütemterv, Wiki, kérelem űrlap és mások)

Egyéni állapotok és egyéni mezők

Címkék

ClickApps

Automatizálás

Használja ezt a sablont a szilók és akadályok eltávolításához, valamint ahhoz, hogy megteremtse a nagy, összetett, többfunkciós projektek és programok kezdetétől a befejezésig történő egyszerű lebonyolításához szükséges struktúrát és szervezett rendszert.

2. Munkaterület sablon

A ClickUp munkaterület-sablonja

A munkaterületi dokumentum egy fontos projektmenedzsment eszköz, amely segít a projektek hatékony meghatározásában, tervezésében és végrehajtásában. Biztosítja, hogy a projektben részt vevő mindenki tisztában legyen a projekt terjedelmével, céljaival és követelményeivel, ami segíthet a félreértések és a késedelmek csökkentésében.

A ClickUp munkaterület-sablonjával összehangolhatja az összes érdekelt felet, és sikeresen elindíthat bármilyen ügyfélprojektet! Ez a sablon tartalmaz egy ClickUp Docs oldalt, amely a projekt hatókörét meghatározó következő főbb szakaszokat tartalmazza:

Áttekintés

Háttér és célok

Szállítandó eredmények

Idővonal és mérföldkövek

Adminisztráció

Jóváhagyások

Ez a sablon hatékonyan közli a projekt elvárásait, és dokumentálja a projekt határait, ütemtervét, erőforrásait, céljait, követelményeit és egyéb fontos információkat a projekt hatóköréről, mindezt egy tömör, egyoldalas formátumban.

3. Találkozókövető sablon

Találkozókövető sablonok a ClickUp-tól

A megbeszélések és az ütemezés kulcsfontosságúak a projektmenedzsmentben, mivel biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen, a problémák megoldódjanak, és a döntések közös megegyezéssel szülessenek. Ezek nyomon követése nehézségekbe ütközhet, ha nincs megbízható rendszer a kommunikáció és a megbeszélések kezelésére, különösen a többfunkciós csapatok és az ügyfelekkel való külső kommunikáció esetében.

Maradjon szervezett – kövesse nyomon az összes találkozóját és az azokhoz kapcsolódó fontos részleteket, hogy mindig tisztában legyen a találkozói ütemezésével és a teendőkkel a ClickUp Meeting Tracker sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Négy előre elkészített nézet (tábla, értekezletek, naptár és mások)

A sablonok előre beállított állapotokkal is rendelkeznek, amelyek végigvezetik Önt a munkafolyamaton, valamint egyéni mezőkkel, amelyek biztosítják, hogy a fontos részletek egy pillantásra könnyen láthatóak legyenek. Használja ezt a sablont, hogy egy helyen követhesse nyomon összes megbeszélését és munkáját!

4. Eisenhower-mátrix sablon

Eisenhower-mátrix sablon a ClickUp-tól

Az Eisenhower-mátrix hasznos eszköz a projektmenedzsment csapatok számára a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, az idő hatékony kezeléséhez és a megalapozottabb döntések meghozatalához.

Rendezze prioritásait egy digitális táblán a ClickUp Eisenhower Matrix sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Whiteboard

Táblázatos nézet úszósávval

Napirend listanézetben

Sablonok útmutatója

És még sok más

A ClickUp digitális táblái hasznosak a vizuális tanulók számára, mivel világosan bemutatják a prioritásokat. Használja ezt a sablont a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, a csapat munkájának nyomon követéséhez, valamint a sürgős és fontos feladatok hatékony kezeléséhez.

ClickUp Agile Team sablonok

Az agilis csapatok iteratív és inkrementális megközelítést alkalmaznak a szoftverfejlesztés során, amely hangsúlyt fektet az együttműködésre, a rugalmasságra és az ügyfél-elégedettségre.

Ahhoz, hogy gyorsan dolgozhassanak és lépést tudjanak tartani a folyamat ütemével és jellegével, ki kell használniuk az agilis projektmenedzsment eszközöket és sablonokat. Az agilis csapatok számára készült sablonok biztosítják a következetességet, a hatékonyságot, a minőséget, a kommunikációt és a képzést, miközben lehetővé teszik a folyamatos fejlesztést.

Szóval, készüljön fel, és tartsa csapatát a célvonalig vezető gyors pályán a négy legjobb ClickUp sablonunkkal az agilis csapatok számára!

5. Szoftvercsapatok sablon

Szoftver Agilis csapatok sablonok a ClickUp-tól

Az agilis sablonok segíthetnek a szoftverfejlesztő csapatoknak a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzésben azáltal, hogy egységesítik a folyamatokat, időt takarítanak meg, javítják a minőséget és fejlesztik a kommunikációt. A ClickUp szoftverfejlesztő csapatok sablonjával összehangolhatja csapatát az ütemtervek, célok és egyéb kérdések tekintetében!

Ez a fejlett sablon a következőket tartalmazza:

Hat előre elkészített nézet (tábla, lista és mások)

ClickApps

Egyéni mezők

Egyéni állapotok

Címkék

Sablonok útmutatója

És még sok más

Ez a sablon egyszerűsíti a szoftvercsapatok, többek között a termékfejlesztés, a tervezés, a mérnöki munka és a minőségbiztosítás munkafolyamatát azáltal, hogy egyetlen térben teszi lehetővé az együttműködést, és támogatja az agilis Scrum vagy Kanban módszertanokat, a termékfejlesztési tervtől a funkciók szállításáig és a hibajavításig.

Próbálja ki ezt az átfogó sablont, hogy egyszerűsítse szoftverfejlesztési folyamatait, hatékonyan kezelje a szoftverfejlesztési projekteket, és világos, strukturált megközelítést biztosítson a követelmények összegyűjtéséhez, a tervezéshez, a fejlesztéshez, a teszteléshez és a telepítéshez!

6. Hiba- és probléma-nyomkövetési sablon

Hibák és problémák nyomon követésére szolgáló sablonok a ClickUp-tól

A hibák és problémák nyomon követése az agilis fejlesztési folyamat elengedhetetlen része, amely segít a csapatoknak kiváló minőségű termékeket szállítani és folyamatosan javítani a folyamatokat.

Ösztönözze a funkciók közötti együttműködést, javítsa a projektek átláthatóságát, és hozzon létre protokollokat a hibák és problémák prioritásainak meghatározásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez a ClickUp Bug and Issue Tracking Template (Hiba- és probléma-nyomkövető sablon) segítségével!

Ez a fejlett sablon a következőket tartalmazza:

Öt előre elkészített nézet (hibabejelentő űrlap, bejelentett hibák listája, hibatábla és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Automatizálás

Sablonok útmutatója

És még sok más

Ez a ClickUp sablon hatékony megoldást kínál a feladatkezeléshez, a jelentésekhez és a nyomon követéshez, lehetővé téve a projektcsapatok számára a haladás kezelését, a kockázatok csökkentését és az erőforrások optimalizálását. Emellett központi hubot biztosít a hibák és problémák megoldásához, és ösztönzi az osztályok közötti együttműködést az egységes kommunikáció, a gyors megoldások és a projektállapot jobb átláthatósága érdekében.

7. Kanban szoftverfejlesztési sablon

Kanban szoftverfejlesztési sablonok a ClickUp-tól

A Kanban egy népszerű agilis módszertan és vizuális munkafolyamat-kezelési módszer, amelyben a munkát kártyák jelzik, amelyek a szoftverfejlesztési folyamat különböző szakaszaiban mozognak, a hátralékoktól a befejezettekig.

Ha javítani szeretné a szoftverfejlesztési folyamatot, a ClickUp Kanban for Software Development Template sablonjának bevezetése remek első lépés lehet! Előre beépített funkciókkal rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti a kérések fogadását, rendszerezheti a feladatokat, hibákat és problémákat, könnyen vizualizálhatja a munkafolyamatot, és nyomon követheti az egyes feladatok állapotát.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Kanban tábla

Kanban-visszamaradás

Sablonok útmutatója

Előre beállított egyéni állapotok és egyéni mezők

Automatizálás

És még sok más

Ezzel a sablonnal szilárd alapokat teremthet, és felkészülhet a szoftverfejlesztési folyamat minden lépésének magabiztos kezelésére, valamint megtapasztalhatja a strukturált szoftverfejlesztési megközelítés előnyeit!

8. Hiba nyomon követési sablon

Hibajelentési sablonok a ClickUp-tól

A szoftverfejlesztési folyamat hajlamos hibákra és bugokra. Ha ezeket a problémákat nem kezelik időben, akkor késleltethetik a fejlesztési folyamatot, késleltethetik az ügyfelek elégedettségét és elégedetlenséget okozhatnak. Ezeknek a problémáknak a hatékony kezeléséhez monitoring és naplózási rendszerre van szükség.

Használja a ClickUp hibajelentési sablonját, hogy szilárd alapot teremtsen a hibák és problémák naplózásához, figyelemmel kíséréséhez és nyomon követéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az esetleges akadályok azonosításához.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Hat előre elkészített nézet (Jelentett hibák, Állapot táblázat, Hiba bejelentő űrlap és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

Egyszerűsítse a hibajelentési folyamatot, és biztosítson fejlesztői csapatának egy következetes és megbízható rendszert a felmerülő hibák naplózásához és nyomon követéséhez, miközben segít a problémák súlyosságuk és sürgősségük alapján történő rangsorolásában.

ClickUp termékcsapat sablonok

A termékcsapatok fontos szerepet játszanak az ügyfelek igényeit és elvárásait kielégítő termékek és szolgáltatások fejlesztésében, bevezetésében és karbantartásában. A projektek hatékony előrehaladásához és a termékfejlesztési életciklus mentén a csapatok a ClickUp termékkészítési szoftvert használhatják, és egy központi platformon összehozhatják a különböző funkciókat ellátó csapatokat, így biztosítva, hogy azok közös célok, ütemtervek és egyéb szempontok mentén működjenek együtt.

Készen áll a gyorsabb szállításra? Összeállítottunk egy sablon listát a termékfejlesztő csapatok számára, és kiválasztottuk a négy legjobb termék sablonunkat, hogy segítsünk megvalósítani termékvízióját!

9. Termékfejlesztési ütemterv sablon

Termékfejlesztési ütemterv sablonok a ClickUp-tól

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja makroszintű áttekintést nyújt a termékkel kapcsolatos elképzelésekről, irányvonalakról, valamint a funkciók és kezdeményezésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokról, és segít a csapatoknak a fejlesztési feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a felelősségvállalásban és a termékcélok elérésének nyomon követésében.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Hét előre beállított nézet (termékigénylő űrlap, negyedéves ütemterv, kiadási megjegyzések és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Címkék

Sablonok útmutatója

Ezzel a sablonnal a termékmenedzserek könnyedén nyomon követhetik és megoszthatják a termék ütemtervét, hetente tájékoztathatják a vezetőséget a végrehajtás előrehaladásáról, valamint belső és külső közzétételre is alkalmasak a kiadási megjegyzések. Próbálja ki ezt a sablont, és fedezze fel, hogyan segítheti termékmenedzsment csapatát a hatékonyabb és együttműködőbb munkavégzésben!

10. Termékigény-dokumentum sablon

Termékigény-dokumentum sablon a ClickUp-tól

A termékigény-dokumentum (PRD) egy átfogó útmutató, amely felvázolja a termék vagy funkció legfontosabb részleteit, beleértve a fejlesztés résztvevőit, tartalmát, célját, időpontját és módját. A fejlesztés előrehaladtával és az új információk feltárulásával a PRD-t folyamatosan frissíteni kell, hogy biztosítsa az összes csapat közötti összhangot.

A ClickUp termékigény-dokumentum sablonjának bevezetése segíthet ennek a folyamatnak a racionalizálásában, és megkönnyítheti csapata számára az átfogó és szervezett termékigény-dokumentumok létrehozását. Úgy tervezték, hogy segítse termék-, tervező- és mérnöki csapatainak hatékony együttműködését, elősegítse a hosszú távú együttműködést, és egyértelműen közölje a prioritásokat a munka elvégzéséért felelős személyekkel. Ezzel a sablonnal biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a fejlesztési életciklus során, az ötlet megszületésétől a bevezetésig.

11. Kiadási megjegyzések sablon

Kiadási megjegyzések sablon a ClickUp-tól

A kiadási megjegyzések fontos belső és külső kommunikációs eszközök, amelyek információkat nyújtanak a termékkiadás legújabb frissítéseiről, funkcióiról és hibajavításairól. Ezzel belső csapatai mindig naprakészek maradnak, ügyfelei pedig világos információkat kapnak a változásokról, az újdonságokról és azok előnyeiről.

Szabványosítsa és egyszerűsítse a kiadási megjegyzések létrehozásának folyamatát a ClickUp kiadási megjegyzések sablonjának bevezetésével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

15 ClickUp Docs beágyazott oldalakkal, hogy a kiadási megjegyzések rendezettek maradjanak

Nézze meg, mit használnak a saját ClickUp termékcsapataink a belső és külső termékkiadási megjegyzések megosztásához, és használja ezt a példa szerkezetet alapul a részletes, de könnyen érthető termékkiadási megjegyzések elkészítéséhez.

12. Termékismertető dokumentum sablon

Termékismertető sablon a ClickUp-tól

Egy jó termékleírás meghatározza a terméket, világos célokat tűz ki, összehangolja az érdekelt feleket, iránymutatást ad a döntéshozatalhoz, és referenciapontként szolgál a termékfejlesztési folyamat során.

A ClickUp termékismertető sablonjával termékcsapatod hozzáférhet egy teljes, kitölthető vázlathoz, amely támogatja a sikeres bevezetést, miközben szó szerint ugyanazon az oldalon maradnak – vagyis a ClickUp Doc oldalon.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Nyolc ClickUp Docs oldal sablonokkal kiadási tervekhez, termékismertetőkhöz és egyebekhez.

Ez az előre elkészített ClickUp Doc segít Önnek a termékfejlesztés legfontosabb elemeinek egyetlen, koherens dokumentumba történő összeállításában. Mivel a ClickUp Docs kommentálási lehetőségeket és közös szerkesztést kínál, a csapatok megjegyzéseket fűzhetnek a sablon Doc-hoz az azonnali együttműködés érdekében, vagy megjegyzéseket rendelhetnek hozzá konkrét csapattagokhoz, ha azok véleményére szükség van – így többé nem vesznek nyomon a szerkesztések vagy visszajelzések.

ClickUp marketingcsapat-sablonok

Ahhoz, hogy minden mozgó alkatrész, határidő és erőforrás ellenőrzés alatt maradjon, a speciális marketingcsapatoknak olyan projektmenedzsment eszközre van szükségük, amely hatékonyan végigkíséri a projekteket a kezdetektől a befejezésig, és minden csapat egyedi igényeinek és munkafolyamatának megfelel. A tartalomcsapatoktól a tervezésen, rendezvényeken és marketingtevékenységeken át egészen más területekig, a ClickUp rugalmas platformja és testreszabható sablonjai segíthetnek minden marketingcsapatnak a zökkenőmentes együttműködésben és egy olyan egyszerűsített munkafolyamat kialakításában, amely lehetővé teszi számukra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák.

A ClickUp sablonok segítségével minden marketingcsapatod ugyanazon az oldalon állhat, ami a célokat, erőforrásokat, ütemterveket, üzeneteket és egyebeket illeti. Teljes marketing sablonkönyvtárunkból választhatsz, és hogy megkönnyítsük a dolgod, kiválasztottuk a legjobb ClickUp sablonokat, amelyeket kifejezetten marketingcsapatok számára terveztek!

13. Marketingcsapatok sablon

Marketingcsapatok sablonja a ClickUp-tól

Ahogy a vállalkozások növekednek és a csapatok egyre szétszórtabbá válnak, kihívást jelenthet mindennek a központjában maradni és elkerülni a folyamatok hiányosságait vagy megszakadásait. A marketingesek számára is fontos, hogy gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek a legfontosabb információkhoz.

Hozza össze az összes marketingcsapatát egy fedél alá, hozzon létre egy egyszerűsített munkafolyamatot a szervezeten belüli csapatok számára, és tartsa mindenki összhangban a ClickUp Marketing Teams Template sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Hat előre elkészített nézet (szervezeti ábra táblázat, marketing igénylőlap, marketing wiki és még sok más)

ClickApps (időkövetés, címkék, prioritások és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Ez a fejlett sablon szilárd és skálázható alapot biztosít a marketingcsapatok számára, teljes áttekinthetőséggel a projekt részleteiről és testreszabható nézetekkel. Segítsen csapatainak megbirkózni a folyamatosan változó marketingkörnyezet kihívásaival és lehetőségeivel. Használja ezt a sablont, hogy robusztus rendszert hozzon létre marketingprojekteihez.

14. Marketingcsapat működési sablon

Marketingcsapatok működési sablonja a ClickUp-tól

A marketingcsapatok munkája számos feladatot magában foglal, a marketingkampányok tervezésétől és végrehajtásától a költségvetés kezelésén, az adatok elemzésén és a marketingfolyamatok optimalizálásán át. A ClickUp Marketing Teams Operations Template sablonjával pontosan megkapja mindazt, amire szüksége van a ClickUp-ban történő munkavégzés megkezdéséhez.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Használja ezt a fejlett sablont csapat-OKR-ek létrehozásához, a karrierfejlesztés támogatásához, új csapattagok bevonásához, valamint hozzáférést kaphat példákhoz a marketingfolyamatok meghatározásához a ClickUp-ban.

15. Tartalomkezelési sablon

Tartalomkezelési sablon a ClickUp-tól

A tartalommarketing egy hatékony stratégia, amely segíthet a vállalkozásoknak kapcsolatot teremteni, bevonni és bizalmat építeni a közönségükkel. Egy jól kidolgozott tartalommarketing-stratégiával és egy elkötelezett szakértői csapattal a szervezetek kihasználhatják a tartalommarketing erejét a forgalom növelése, potenciális ügyfelek szerzése és végső soron üzleti tevékenységük fenntartható és értelmes módon történő bővítése érdekében.

A ClickUp tartalomkezelési sablonjával szervezett rendszert biztosíthat tartalommarketing-csapatainak a különböző típusú kezdeményezések és projektek kezeléséhez!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Nyolc előre elkészített nézet (csapatdokumentumok, idővonal, Gantt-diagram, táblázat és még sok más)

Sablonok útmutatója

Ez a sablon egyszerűsíti a tartalommarketinget, mivel minden szükséges eszközt biztosít a több csatornán történő tartalomtervezéshez és -készítéshez. Támogatja a teljes munkafolyamatot, a kérések fogadásától a tartalomszolgáltatásig, beleértve a szerkesztői naptár vezetését is. Ismerje meg új, minden igényét kielégítő sablonját a tartalommarketinghez.

Bónusz sablonok

Használja a tartalomnaptár sablonokat, hogy fejlessze szerkesztői naptárát, és biztosítsa, hogy minőségi tartalmat szállít a tervezett ütemezés szerint.

16. Stratégiai marketing terv sablon

Stratégiai marketing terv sablon a ClickUp-tól

A stratégiai marketingterv egy világos és átfogó útitervet nyújt, amely felvázolja a vállalat marketingstratégiáját, céljait és taktikáit, valamint az ezek eléréséhez szükséges cselekvési tervet.

Vázolja fel vállalatának marketingstratégiáját, valamint a célok és célkitűzések eléréséhez szükséges feladatokat a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Két előre elkészített nézet (tábla és OKR-lista)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

Használja ezt a ClickUp-ot az összes marketingprojektjének kezeléséhez, és ezt a sablont a stratégiai marketingterv kidolgozásához, valamint példák megszerzéséhez a célok és a legfontosabb eredmények (OKR-ek) meghatározásához, egy részletes tervhez az OKR-ek végrehajtásához, valamint a célok és a költségvetések elérése felé tett előrelépés nyomon követéséhez.

ClickUp értékesítési csapat sablonok

A ClickUp projektmenedzsment eszközként való bevezetésével az értékesítési csapatok számára biztosíthatja, hogy csapata rendelkezzen azokkal a funkciókkal, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek megszerzésében, ápolásában és lezárásában, miközben kapcsolatban maradnak a szervezeten belüli többi csapattal.

Kezdje el és állítsa be a megfelelő módon a ClickUp-ot. Íme a négy legjobb ClickUp-sablon az értékesítési csapatok számára!

17. CRM-sablon

CRM sablon a ClickUp-tól

A megbízható és szervezett ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket az ügyfélút különböző szakaszaiban, és segítheti értékesítési csapatát, hogy lépést tartson a kapcsolatfelvétellel, a nyomon követéssel és minden mással, amire szükségük van az üzlet megkötéséhez és az ügyfelek hűségének elnyeréséhez.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, így bármilyen módon konfigurálhatja. Ez azt jelenti, hogy létrehozhat egy CRM-et az értékesítési folyamatok kezeléséhez és az összes munkájához való hozzáféréshez, együttműködhet belső csapatokkal és külső felekkel, valamint nyomon követheti a célokat és az előrehaladást egy helyen. A kezdéshez használja a ClickUp CRM sablonját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Négy előre elkészített nézet (lista, tábla, fehér tábla sablonok és dokumentumok)

Egyéni mezők és állapotok

Automatizálás

Sablonok útmutatója

És még sok más

Ez a könnyű és hatékony CRM minden szükséges funkcióval rendelkezik egy funkcionális és skálázható rendszerhez, és kezeli az értékesítési folyamatot, beleértve a potenciális ügyfelek, üzletek, fiókok és kapcsolatok nyomon követését.

Bónusz

Hozzon létre CRM-et bármilyen felhasználási esethez, és használja a ClickUp CRM-sablonjait, hogy a megfelelő úton indulhasson el!

18. Értékesítési és marketing terv sablon

ClickUp értékesítési és marketing sablon

Az értékesítési és marketing csapatoknak szorosan együtt kell működniük, hogy biztosítsák a koordinációt és a források maximális kihasználását, így elérve a legjobb eredményeket és a legjobb megtérülést az üzleti tevékenység számára.

Építsen ki egy bevételt generáló gépezetet, és hozzon létre egy szilárd rendszert, amely integrálja marketing- és értékesítési céljait a ClickUp értékesítési és marketing sablonjának segítségével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Öt előre elkészített nézet (marketingcsatorna, célok, marketing ütemterv és mások)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

A reális, szervezett és átfogó értékesítési és marketing tervek kidolgozása az egyik legfontosabb feladatuk. Használja ezt a sablont a közös célok felvázolásához és nyomon követhető cselekvési tervek kidolgozásához.

19. Értékesítési KPI sablon

Értékesítési KPI sablon a ClickUp-tól

Az értékesítési KPI-k konzisztens és hatékony megközelítést nyújtanak az értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez és javításához, a lehetőségek azonosításához és a bevételek növeléséhez. A ClickUp értékesítési KPI-sablonjának segítségével könnyedén beállíthatja, kezelheti és nyomon követheti az összes értékesítési KPI-t, és megalapozottabb, adatalapú döntéseket hozhat!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Négy előre elkészített nézet (heti jelentés, havi jelentés, havi bevételi táblázat és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablon útmutató dokumentum videós bemutatóval

Használja ezt a sablont az értékesítési mutatók nyomon követéséhez és az értékesítési csapatok céljainak eléréséhez.

20. Napi értékesítési jelentés sablon

Napi értékesítési jelentés a ClickUp segítségével

Az értékesítési csapatoknak, a vezetésnek és az érdekelt feleknek értékesítési jelentésekre van szükségük, hogy betekintést nyerjenek az értékesítési teljesítménybe, a növekedésbe és a lehetőségekbe, és hogy előre jelezzék a jövőbeli értékesítést, valamint tartani tudják a célok elérésének ütemét. A ClickUp Daily Sales Report segítségével világosan dokumentálhatja és nyomon követheti napi értékesítési összefoglalóját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Doc oldal szakaszokkal a napi értékesítési áttekintés és a termék teljesítményének rögzítéséhez

Maradjon szervezett, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, hogy stratégiáit ennek megfelelően módosíthassa a ClickUp Doc sablon segítségével, amely kifejezetten értékesítési csapatok számára készült.

ClickUp tervezőcsapat sablonok

Nyilvánvaló, hogy a tervezési projektekben sok mozgó alkatrész és ember vesz részt – ezért rugalmas és megbízható megoldásra van szükség. A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment-megoldás a tervezőcsapatok számára, mert számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel több feladatot is rendezni lehet, a kéréseket kezelni lehet, és a jóváhagyási folyamatot fel lehet gyorsítani.

És mi a helyzet a más csapatokkal való együttműködéssel? A ClickUp minden csapatot befogad és egy helyen összehoz, így a funkciók közötti kommunikáció és együttműködés könnyebbé válik, mint valaha.

Készen állsz egy jól működő rendszer létrehozására a ClickUp-ban? Összegyűjtöttük a négy legjobb ClickUp sablont a tervezőcsapatok számára, amelyekkel egyszerűsítheted a munkafolyamatot és időt takaríthatsz meg a munkád kreatívabb részére!

21. Kreatív és tervezési sablon

Kreatív és tervezési sablonok a ClickUp-tól

A tervező és kreatív csapatok gyakran kapnak több részlegtől is megrendeléseket kreatív eszközök tervezésére és fejlesztésére.

A ClickUp kreatív és tervezési sablonja javítja a kreatív folyamatot azáltal, hogy strukturált munkafolyamatot biztosít a felvételtől a szállításig.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Hat előre elkészített nézet (kreatív kérelem űrlap, kreatív folyamat, csapatdokumentumok és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

Használja ezt a sablont egy végpontok közötti munkafolyamat kialakításához, amely a kérelem befogadásától a kreatív brief dokumentumokkal történő tervezésen át az alfeladatokkal történő projekt végrehajtásáig terjed, és szerezzen be egy példát, amely segít Önnek egy eszközkönyvtár beállításában a ClickUp-ban.

22. Márkairányelvek sablon

Márkairányelvek sablon a ClickUp-tól

A márkairányelvek átfogó referenciaanyagként szolgálnak, amely felvázolja a vállalat szabályait és szabványait, hogy a márka identitása több csatornán is konzisztens maradjon. Vázolja fel és dokumentálja világosan vállalati irányelveit a ClickUp márkairányelv-sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Docs oldal a bevált gyakorlatok, eszközök és egyéb témákkal foglalkozó szakaszokkal

Használja ezt a sablont, hogy létrehozzon egy könnyen elérhető forrást a különböző részlegek csapata számára, és lehetővé tegye számukra, hogy a vállalat márkájának promóciója, említése vagy hivatkozása során a megfelelő eszközökhöz férjenek hozzá.

23. Kreatív brief dokumentum sablon

Kreatív brief sablon a ClickUp-tól

A kreatív briefek útitervként szolgálnak, és felvázolják a kreatív projekt céljait, követelményeit és specifikációit.

A ClickUp kreatív brief sablonjának segítségével világos és könnyen követhető utasításokat adhat!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Docs oldal, amely tartalmazza a projekt áttekintését, céljait, célközönségét és egyebeket.

Használja ezt a sablont, hogy összehangolja a kreatív produkciós csapatot és más érdekelt feleket, és sikeresen megvalósítsa bármely kreatív projektet.

24. Tervezési brief whiteboard sablon

Tervezési összefoglaló táblasablon a ClickUp-tól

A tervezési briefek segítenek a csapatoknak a világos célok, a projekt követelményei és a tervezési folyamat egyéb elemeinek meghatározásában.

Készítsen áttekinthető vizuális tervet a tervezési briefjéhez, amelyben részletes utasításokat adhat meg a ClickUp Design Brief Whiteboard Template segítségével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Testreszabható ClickUp Whiteboard előre beállított szakaszokkal a fontos tervezési részletek rögzítéséhez.

Egyszerűsítse tervezési folyamatát, tartsa összehangolva a belső és külső csapatokat a célok tekintetében, és gondoskodjon arról, hogy mindenki megértse a projekt hatókörét ezzel a Whiteboard sablonnal.

ClickUp eseménycsapat-sablonok

Eseményt tervez vagy gondolkodik rajta? Akár személyes, akár szakmai okokból szervez rendezvényt, a ClickUp-ot eseményprojekt-menedzsment eszközként használhatja!

Láttuk, hogy ügyfeleink a ClickUp-ot használják mindenféle esemény tervezéséhez, a globális konferenciáktól és esküvőktől a koncertekig. De nem csak ők használják a ClickUp-ot eseménykezeléshez. Büszkék vagyunk arra, hogy saját eseménycsapatunk is a ClickUp-ot használja látványos események kezeléséhez és lebonyolításához, beleértve a LevelUp nevű, termelékenységről szóló konferenciánkat is!

Annak érdekében, hogy rendezvénycsapata sikeresen megtervezhesse és elindíthassa bármilyen típusú rendezvényt, összeállítottunk egy listát rendezvénytervezési sablonok ból, és kiválasztottuk a ClickUp négy legjobb rendezvénycsapat-sablonját!

25. Eseménymarketing-sablon

Eseménymarketing-sablon a ClickUp-tól

A sikeres rendezvények tervezése és lebonyolítása több csapat, költségvetés, ütemterv és erőforrás kezelését igényli. Ezért van szükségük a rendezvénycsapatoknak egy projektmenedzsment eszközre, amely segítségével egyszerűsített munkafolyamatot hozhatnak létre és kezelhetik a rendezvénytervezés minden aspektusát.

Ideje felvenni az eseménytervező sapkát, és használni a ClickUp eseménymarketing sablonját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Öt előre elkészített nézet (eseménykövetési lista és táblázat nézet, eseménynaptár és még sok más)

Egyéni mezők és egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

A ClickUp segítségével az eseménycsapatok olyan rendszert építhetnek ki, amely megfelel az egyedi igényeiknek, és testreszabhatják az egész platformot a projekt követelményeinek, a munkafolyamat preferenciáinak és a szervezet más csapatainak igényeinek megfelelően. Használja ezt a sablont, hogy egy helyen követhesse nyomon az összes marketingeseményét.

26. Nagy rendezvények tervezési sablonja

Nagy rendezvények tervezési sablonja a ClickUp-tól

Nagy marketingeseményt szervez vagy tervez?

A nagyszabású rendezvények tervezése nehéz feladat lehet. Ezért hoztuk létre a ClickUp nagyszabású rendezvények tervezésére szolgáló sablonját, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy egyszerűsíti és automatizálja a manuális eljárásokat, valamint az esemény előtt és után is egy helyen tárolja az összes feladatot.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Négy előre elkészített nézet (eseményösszefoglaló, értekezlet jegyzőkönyv és mások)

Egyéni állapotok

Sablonok útmutatója

Használja ezt a sablont a tervezési feladatok automatizálásához és az erőforrások nyomon követéséhez, és tegye azt a következő nagy rendezvénytervezési projektjének központi eszközévé.

27. Sajtóközlemény sablon

Sajtóközlemény-sablon a ClickUp-tól

A sajtóközlemény egy hivatalos írásos dokumentum, amelyet a médiának adnak át egy esemény, termékbevezetés, szolgáltatás vagy egyéb bejelentés kapcsán. A ClickUp sajtóközlemény-sablonjával vázolja fel és rögzítse következő sajtóközleményeinek összes fontos elemét!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Docs egy sajtóközlemény strukturált példájával

Hozzon létre egy rendszert a fontos vállalati bejelentések elkészítéséhez és megosztásához ezzel a ClickUp Doc sablonnal sajtóközleményekhez.

28. Eseményismertető sablon

Eseményismertető sablon a ClickUp-tól

Minden sikeres esemény részletes tervezéssel kezdődik. Használja a ClickUp eseményismertető sablonját, hogy összefoglalja céljait, sikermutatóit, mérföldköveit és eseményeinek egyéb kulcsfontosságú elemeit!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

ClickUp Doc beágyazott oldalakkal az események összefoglalásához és ütemezéséhez

Maradjon szervezett, teremtsen összhangot az összes érdekelt fél között, és indítsa el rendezvénytervezését ezzel a sablonnal.

ClickUp sablonok: az új segédeszköz a termelékenység növeléséhez

Nos, itt van: 28 kedvenc ClickUp sablonunk projektmenedzsment, agilis, marketing, értékesítés, tervezés és rendezvénycsapatok számára!

Tudjuk, hogy bármivel is kezdjen, vagy bármilyen jó rendszert is találjon ki, az kihívást jelenthet. Ezért a ClickUp célja, hogy több ezer sablont hozzon létre és osszon meg különböző iparágakban működő csapatok számára. Ezek a sablonok az Ön céljait és problémáit figyelembe véve készültek, és megadják az alapot, amire szüksége van bármely projekt elindításához.

A ClickUp platformhoz hasonlóan ezek a sablonok is teljes mértékben testreszabhatók. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és használja sablonjainkat, hogy szilárd kiindulási pontot biztosítson magának, majd testreszabja őket egyedi igényeinek, preferenciáinak és követelményeinek megfelelően.

Ne kezdje el a nulláról! Induljon el magabiztosan, és tartsa konzisztensnek a folyamatokat minden területen. Itt az ideje, hogy okosabban dolgozzon, és kihasználja a ClickUp modern megoldásait – az új termelékenységi segédeszközét. 😉