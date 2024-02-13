ClickUp blog
28 legjobb ClickUp sablon, amely segít csapatának hatékonyabban dolgozni

28 legjobb ClickUp sablon, amely segít csapatának hatékonyabban dolgozni

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
2024. február 13.

Segítségre van szüksége egy projekt elindításához, vagy kevés az ideje és gyors megoldásra van szüksége? Vagy talán konzisztens folyamatokat szeretne létrehozni a csapatok és osztályok között?

Itt jönnek jól a ClickUp sablonok!

Tisztában vagyunk azzal, hogy az internet hatalmas tengerében való keresgélés vagy a nulláról való indulás ijesztő lehet, különösen akkor, ha végtelenül hosszú a teendőlistája. Éppen ezért a ClickUp sokféle sablont tervezett a szervezet minden csapatának és részlegének, hogy a szükséges támogatást nyújtsa a szervezettség és a hatékonyság fenntartásához.

A ClickUp célja, hogy modern megoldást nyújtson minden típusú csapat támogatására különböző iparágakban. Ezért folyamatosan prioritásként kezeljük további erőforrások, például sablonok létrehozását, hogy segítsünk Önnek a legjobb ötleteinek megvalósításában, a gyorsabb szállításban és a szervezet egészének hatékonyságának növelésében.

Ennek fényében itt az ideje, hogy csapatai is elkezdjék használni a ClickUp sablonokat! A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablont kínál minden csapat számára, amelyek széles körű felhasználási lehetőségeket fednek le. Mivel a hatékonyság és az időmegtakarítás a legfontosabb számunkra, kiválasztottuk a 28 legjobb ClickUp sablont, amelyek segítenek elindulni és gyorsabban elérni céljait. 🚀

Készen áll a csapat? Akkor kezdjük!

28 ClickUp sablon csapatok számára

ClickUp projektmenedzsment csapat sablonok

A projektmenedzsment sablonok segíthetnek a folyamatok szabványosításában, a hatékonyság növelésében, a kommunikáció javításában, a kockázatok kezelésében és a bevált gyakorlatok beépítésében.

Íme négy kedvenc sablonunk a PMO-csapatok számára!

1. Projektmenedzsment csapat sablon

Projektmenedzsment csapat sablonok a ClickUp-tól
Projektmenedzsment csapat sablonok a ClickUp-tól

A projektmenedzsment (PMO) csapatok döntő szerepet játszanak abban, hogy a projektek időben, a költségkereten belül és a szükséges minőségi szabványoknak megfelelően valósuljanak meg, miközben kezelik a kockázatokat és az érdekelt felek elvárásait is.

A ClickUp projektmenedzsment csapat sablonjával biztosíthatja projektjei és csapata összhangját, és könnyedén felügyelheti a projekt minden aspektusát, a tervezéstől és a kezdeményezéstől a végrehajtáson, a nyomon követésen és ellenőrzésen át a projekt lezárásáig!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Öt előre elkészített nézet (PMO ütemterv, Wiki, kérelem űrlap és mások)
  • Egyéni állapotok és egyéni mezők
  • Címkék
  • ClickApps
  • Automatizálás

Használja ezt a sablont a szilók és akadályok eltávolításához, valamint ahhoz, hogy megteremtse a nagy, összetett, többfunkciós projektek és programok kezdetétől a befejezésig történő egyszerű lebonyolításához szükséges struktúrát és szervezett rendszert.

2. Munkaterület sablon

A ClickUp munkaterület-sablonja
A ClickUp munkaterület-sablonja

A munkaterületi dokumentum egy fontos projektmenedzsment eszköz, amely segít a projektek hatékony meghatározásában, tervezésében és végrehajtásában. Biztosítja, hogy a projektben részt vevő mindenki tisztában legyen a projekt terjedelmével, céljaival és követelményeivel, ami segíthet a félreértések és a késedelmek csökkentésében.

A ClickUp munkaterület-sablonjával összehangolhatja az összes érdekelt felet, és sikeresen elindíthat bármilyen ügyfélprojektet! Ez a sablon tartalmaz egy ClickUp Docs oldalt, amely a projekt hatókörét meghatározó következő főbb szakaszokat tartalmazza:

  • Áttekintés
  • Háttér és célok
  • Szállítandó eredmények
  • Idővonal és mérföldkövek
  • Adminisztráció
  • Jóváhagyások

Ez a sablon hatékonyan közli a projekt elvárásait, és dokumentálja a projekt határait, ütemtervét, erőforrásait, céljait, követelményeit és egyéb fontos információkat a projekt hatóköréről, mindezt egy tömör, egyoldalas formátumban.

3. Találkozókövető sablon

Találkozókövető sablonok a ClickUp-tól
Találkozókövető sablonok a ClickUp-tól

A megbeszélések és az ütemezés kulcsfontosságúak a projektmenedzsmentben, mivel biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen, a problémák megoldódjanak, és a döntések közös megegyezéssel szülessenek. Ezek nyomon követése nehézségekbe ütközhet, ha nincs megbízható rendszer a kommunikáció és a megbeszélések kezelésére, különösen a többfunkciós csapatok és az ügyfelekkel való külső kommunikáció esetében.

Maradjon szervezett – kövesse nyomon az összes találkozóját és az azokhoz kapcsolódó fontos részleteket, hogy mindig tisztában legyen a találkozói ütemezésével és a teendőkkel a ClickUp Meeting Tracker sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Négy előre elkészített nézet (tábla, értekezletek, naptár és mások)

A sablonok előre beállított állapotokkal is rendelkeznek, amelyek végigvezetik Önt a munkafolyamaton, valamint egyéni mezőkkel, amelyek biztosítják, hogy a fontos részletek egy pillantásra könnyen láthatóak legyenek. Használja ezt a sablont, hogy egy helyen követhesse nyomon összes megbeszélését és munkáját!

4. Eisenhower-mátrix sablon

Eisenhower-mátrix sablon a ClickUp-tól
Eisenhower-mátrix sablon a ClickUp-tól

Az Eisenhower-mátrix hasznos eszköz a projektmenedzsment csapatok számára a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, az idő hatékony kezeléséhez és a megalapozottabb döntések meghozatalához.

Rendezze prioritásait egy digitális táblán a ClickUp Eisenhower Matrix sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Whiteboard
  • Táblázatos nézet úszósávval
  • Napirend listanézetben
  • Sablonok útmutatója
  • És még sok más

A ClickUp digitális táblái hasznosak a vizuális tanulók számára, mivel világosan bemutatják a prioritásokat. Használja ezt a sablont a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, a csapat munkájának nyomon követéséhez, valamint a sürgős és fontos feladatok hatékony kezeléséhez.

ClickUp Agile Team sablonok

Az agilis csapatok iteratív és inkrementális megközelítést alkalmaznak a szoftverfejlesztés során, amely hangsúlyt fektet az együttműködésre, a rugalmasságra és az ügyfél-elégedettségre.

Ahhoz, hogy gyorsan dolgozhassanak és lépést tudjanak tartani a folyamat ütemével és jellegével, ki kell használniuk az agilis projektmenedzsment eszközöket és sablonokat. Az agilis csapatok számára készült sablonok biztosítják a következetességet, a hatékonyságot, a minőséget, a kommunikációt és a képzést, miközben lehetővé teszik a folyamatos fejlesztést.

Szóval, készüljön fel, és tartsa csapatát a célvonalig vezető gyors pályán a négy legjobb ClickUp sablonunkkal az agilis csapatok számára!

5. Szoftvercsapatok sablon

Szoftver Agilis csapatok sablonok a ClickUp-tól
Szoftver Agilis csapatok sablonok a ClickUp-tól

Az agilis sablonok segíthetnek a szoftverfejlesztő csapatoknak a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzésben azáltal, hogy egységesítik a folyamatokat, időt takarítanak meg, javítják a minőséget és fejlesztik a kommunikációt. A ClickUp szoftverfejlesztő csapatok sablonjával összehangolhatja csapatát az ütemtervek, célok és egyéb kérdések tekintetében!

Ez a fejlett sablon a következőket tartalmazza:

  • Hat előre elkészített nézet (tábla, lista és mások)
  • ClickApps
  • Egyéni mezők
  • Egyéni állapotok
  • Címkék
  • Sablonok útmutatója
  • És még sok más

Ez a sablon egyszerűsíti a szoftvercsapatok, többek között a termékfejlesztés, a tervezés, a mérnöki munka és a minőségbiztosítás munkafolyamatát azáltal, hogy egyetlen térben teszi lehetővé az együttműködést, és támogatja az agilis Scrum vagy Kanban módszertanokat, a termékfejlesztési tervtől a funkciók szállításáig és a hibajavításig.

Próbálja ki ezt az átfogó sablont, hogy egyszerűsítse szoftverfejlesztési folyamatait, hatékonyan kezelje a szoftverfejlesztési projekteket, és világos, strukturált megközelítést biztosítson a követelmények összegyűjtéséhez, a tervezéshez, a fejlesztéshez, a teszteléshez és a telepítéshez!

6. Hiba- és probléma-nyomkövetési sablon

Hibák és problémák nyomon követése sablonok a ClickUp-tól
Hibák és problémák nyomon követésére szolgáló sablonok a ClickUp-tól

A hibák és problémák nyomon követése az agilis fejlesztési folyamat elengedhetetlen része, amely segít a csapatoknak kiváló minőségű termékeket szállítani és folyamatosan javítani a folyamatokat.

Ösztönözze a funkciók közötti együttműködést, javítsa a projektek átláthatóságát, és hozzon létre protokollokat a hibák és problémák prioritásainak meghatározásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez a ClickUp Bug and Issue Tracking Template (Hiba- és probléma-nyomkövető sablon) segítségével!

Ez a fejlett sablon a következőket tartalmazza:

  • Öt előre elkészített nézet (hibabejelentő űrlap, bejelentett hibák listája, hibatábla és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Automatizálás
  • Sablonok útmutatója
  • És még sok más

Ez a ClickUp sablon hatékony megoldást kínál a feladatkezeléshez, a jelentésekhez és a nyomon követéshez, lehetővé téve a projektcsapatok számára a haladás kezelését, a kockázatok csökkentését és az erőforrások optimalizálását. Emellett központi hubot biztosít a hibák és problémák megoldásához, és ösztönzi az osztályok közötti együttműködést az egységes kommunikáció, a gyors megoldások és a projektállapot jobb átláthatósága érdekében.

7. Kanban szoftverfejlesztési sablon

Kanban szoftverfejlesztési sablonok a ClickUp-tól
Kanban szoftverfejlesztési sablonok a ClickUp-tól

A Kanban egy népszerű agilis módszertan és vizuális munkafolyamat-kezelési módszer, amelyben a munkát kártyák jelzik, amelyek a szoftverfejlesztési folyamat különböző szakaszaiban mozognak, a hátralékoktól a befejezettekig.

Ha javítani szeretné a szoftverfejlesztési folyamatot, a ClickUp Kanban for Software Development Template sablonjának bevezetése remek első lépés lehet! Előre beépített funkciókkal rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti a kérések fogadását, rendszerezheti a feladatokat, hibákat és problémákat, könnyen vizualizálhatja a munkafolyamatot, és nyomon követheti az egyes feladatok állapotát.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Kanban tábla
  • Kanban-visszamaradás
  • Sablonok útmutatója
  • Előre beállított egyéni állapotok és egyéni mezők
  • Automatizálás
  • És még sok más

Ezzel a sablonnal szilárd alapokat teremthet, és felkészülhet a szoftverfejlesztési folyamat minden lépésének magabiztos kezelésére, valamint megtapasztalhatja a strukturált szoftverfejlesztési megközelítés előnyeit!

8. Hiba nyomon követési sablon

Hibajelentési sablonok a ClickUp-tól
Hibajelentési sablonok a ClickUp-tól

A szoftverfejlesztési folyamat hajlamos hibákra és bugokra. Ha ezeket a problémákat nem kezelik időben, akkor késleltethetik a fejlesztési folyamatot, késleltethetik az ügyfelek elégedettségét és elégedetlenséget okozhatnak. Ezeknek a problémáknak a hatékony kezeléséhez monitoring és naplózási rendszerre van szükség.

Használja a ClickUp hibajelentési sablonját, hogy szilárd alapot teremtsen a hibák és problémák naplózásához, figyelemmel kíséréséhez és nyomon követéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az esetleges akadályok azonosításához.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Hat előre elkészített nézet (Jelentett hibák, Állapot táblázat, Hiba bejelentő űrlap és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

Egyszerűsítse a hibajelentési folyamatot, és biztosítson fejlesztői csapatának egy következetes és megbízható rendszert a felmerülő hibák naplózásához és nyomon követéséhez, miközben segít a problémák súlyosságuk és sürgősségük alapján történő rangsorolásában.

ClickUp termékcsapat sablonok

A termékcsapatok fontos szerepet játszanak az ügyfelek igényeit és elvárásait kielégítő termékek és szolgáltatások fejlesztésében, bevezetésében és karbantartásában. A projektek hatékony előrehaladásához és a termékfejlesztési életciklus mentén a csapatok a ClickUp termékkészítési szoftvert használhatják, és egy központi platformon összehozhatják a különböző funkciókat ellátó csapatokat, így biztosítva, hogy azok közös célok, ütemtervek és egyéb szempontok mentén működjenek együtt.

Készen áll a gyorsabb szállításra? Összeállítottunk egy sablon listát a termékfejlesztő csapatok számára, és kiválasztottuk a négy legjobb termék sablonunkat, hogy segítsünk megvalósítani termékvízióját!

9. Termékfejlesztési ütemterv sablon

Termékfejlesztési ütemterv sablonok a ClickUp-tól
Termékfejlesztési ütemterv sablonok a ClickUp-tól

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja makroszintű áttekintést nyújt a termékkel kapcsolatos elképzelésekről, irányvonalakról, valamint a funkciók és kezdeményezésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokról, és segít a csapatoknak a fejlesztési feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a felelősségvállalásban és a termékcélok elérésének nyomon követésében.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Hét előre beállított nézet (termékigénylő űrlap, negyedéves ütemterv, kiadási megjegyzések és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Címkék
  • Sablonok útmutatója

Ezzel a sablonnal a termékmenedzserek könnyedén nyomon követhetik és megoszthatják a termék ütemtervét, hetente tájékoztathatják a vezetőséget a végrehajtás előrehaladásáról, valamint belső és külső közzétételre is alkalmasak a kiadási megjegyzések. Próbálja ki ezt a sablont, és fedezze fel, hogyan segítheti termékmenedzsment csapatát a hatékonyabb és együttműködőbb munkavégzésben!

10. Termékigény-dokumentum sablon

Termékigény-dokumentum sablon a ClickUp-tól
Termékigény-dokumentum sablon a ClickUp-tól

A termékigény-dokumentum (PRD) egy átfogó útmutató, amely felvázolja a termék vagy funkció legfontosabb részleteit, beleértve a fejlesztés résztvevőit, tartalmát, célját, időpontját és módját. A fejlesztés előrehaladtával és az új információk feltárulásával a PRD-t folyamatosan frissíteni kell, hogy biztosítsa az összes csapat közötti összhangot.

A ClickUp termékigény-dokumentum sablonjának bevezetése segíthet ennek a folyamatnak a racionalizálásában, és megkönnyítheti csapata számára az átfogó és szervezett termékigény-dokumentumok létrehozását. Úgy tervezték, hogy segítse termék-, tervező- és mérnöki csapatainak hatékony együttműködését, elősegítse a hosszú távú együttműködést, és egyértelműen közölje a prioritásokat a munka elvégzéséért felelős személyekkel. Ezzel a sablonnal biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a fejlesztési életciklus során, az ötlet megszületésétől a bevezetésig.

11. Kiadási megjegyzések sablon

Kiadási megjegyzések sablon a ClickUp-tól
Kiadási megjegyzések sablon a ClickUp-tól

A kiadási megjegyzések fontos belső és külső kommunikációs eszközök, amelyek információkat nyújtanak a termékkiadás legújabb frissítéseiről, funkcióiról és hibajavításairól. Ezzel belső csapatai mindig naprakészek maradnak, ügyfelei pedig világos információkat kapnak a változásokról, az újdonságokról és azok előnyeiről.

Szabványosítsa és egyszerűsítse a kiadási megjegyzések létrehozásának folyamatát a ClickUp kiadási megjegyzések sablonjának bevezetésével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • 15 ClickUp Docs beágyazott oldalakkal, hogy a kiadási megjegyzések rendezettek maradjanak

Nézze meg, mit használnak a saját ClickUp termékcsapataink a belső és külső termékkiadási megjegyzések megosztásához, és használja ezt a példa szerkezetet alapul a részletes, de könnyen érthető termékkiadási megjegyzések elkészítéséhez.

12. Termékismertető dokumentum sablon

Termékismertető sablon a ClickUp-tól
Termékismertető sablon a ClickUp-tól

Egy jó termékleírás meghatározza a terméket, világos célokat tűz ki, összehangolja az érdekelt feleket, iránymutatást ad a döntéshozatalhoz, és referenciapontként szolgál a termékfejlesztési folyamat során.

A ClickUp termékismertető sablonjával termékcsapatod hozzáférhet egy teljes, kitölthető vázlathoz, amely támogatja a sikeres bevezetést, miközben szó szerint ugyanazon az oldalon maradnak – vagyis a ClickUp Doc oldalon.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Nyolc ClickUp Docs oldal sablonokkal kiadási tervekhez, termékismertetőkhöz és egyebekhez.

Ez az előre elkészített ClickUp Doc segít Önnek a termékfejlesztés legfontosabb elemeinek egyetlen, koherens dokumentumba történő összeállításában. Mivel a ClickUp Docs kommentálási lehetőségeket és közös szerkesztést kínál, a csapatok megjegyzéseket fűzhetnek a sablon Doc-hoz az azonnali együttműködés érdekében, vagy megjegyzéseket rendelhetnek hozzá konkrét csapattagokhoz, ha azok véleményére szükség van – így többé nem vesznek nyomon a szerkesztések vagy visszajelzések.

ClickUp marketingcsapat-sablonok

Ahhoz, hogy minden mozgó alkatrész, határidő és erőforrás ellenőrzés alatt maradjon, a speciális marketingcsapatoknak olyan projektmenedzsment eszközre van szükségük, amely hatékonyan végigkíséri a projekteket a kezdetektől a befejezésig, és minden csapat egyedi igényeinek és munkafolyamatának megfelel. A tartalomcsapatoktól a tervezésen, rendezvényeken és marketingtevékenységeken át egészen más területekig, a ClickUp rugalmas platformja és testreszabható sablonjai segíthetnek minden marketingcsapatnak a zökkenőmentes együttműködésben és egy olyan egyszerűsített munkafolyamat kialakításában, amely lehetővé teszi számukra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák.

A ClickUp sablonok segítségével minden marketingcsapatod ugyanazon az oldalon állhat, ami a célokat, erőforrásokat, ütemterveket, üzeneteket és egyebeket illeti. Teljes marketing sablonkönyvtárunkból választhatsz, és hogy megkönnyítsük a dolgod, kiválasztottuk a legjobb ClickUp sablonokat, amelyeket kifejezetten marketingcsapatok számára terveztek!

13. Marketingcsapatok sablon

Marketingcsapatok sablonja a ClickUp-tól
Marketingcsapatok sablonja a ClickUp-tól

Ahogy a vállalkozások növekednek és a csapatok egyre szétszórtabbá válnak, kihívást jelenthet mindennek a központjában maradni és elkerülni a folyamatok hiányosságait vagy megszakadásait. A marketingesek számára is fontos, hogy gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek a legfontosabb információkhoz.

Hozza össze az összes marketingcsapatát egy fedél alá, hozzon létre egy egyszerűsített munkafolyamatot a szervezeten belüli csapatok számára, és tartsa mindenki összhangban a ClickUp Marketing Teams Template sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Hat előre elkészített nézet (szervezeti ábra táblázat, marketing igénylőlap, marketing wiki és még sok más)
  • ClickApps (időkövetés, címkék, prioritások és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok

Ez a fejlett sablon szilárd és skálázható alapot biztosít a marketingcsapatok számára, teljes áttekinthetőséggel a projekt részleteiről és testreszabható nézetekkel. Segítsen csapatainak megbirkózni a folyamatosan változó marketingkörnyezet kihívásaival és lehetőségeivel. Használja ezt a sablont, hogy robusztus rendszert hozzon létre marketingprojekteihez.

14. Marketingcsapat működési sablon

Marketingcsapatok működési sablonja a ClickUp-tól
Marketingcsapatok működési sablonja a ClickUp-tól

A marketingcsapatok munkája számos feladatot magában foglal, a marketingkampányok tervezésétől és végrehajtásától a költségvetés kezelésén, az adatok elemzésén és a marketingfolyamatok optimalizálásán át. A ClickUp Marketing Teams Operations Template sablonjával pontosan megkapja mindazt, amire szüksége van a ClickUp-ban történő munkavégzés megkezdéséhez.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Használja ezt a fejlett sablont csapat-OKR-ek létrehozásához, a karrierfejlesztés támogatásához, új csapattagok bevonásához, valamint hozzáférést kaphat példákhoz a marketingfolyamatok meghatározásához a ClickUp-ban.

15. Tartalomkezelési sablon

Tartalomkezelési sablon a ClickUp-tól
Tartalomkezelési sablon a ClickUp-tól

A tartalommarketing egy hatékony stratégia, amely segíthet a vállalkozásoknak kapcsolatot teremteni, bevonni és bizalmat építeni a közönségükkel. Egy jól kidolgozott tartalommarketing-stratégiával és egy elkötelezett szakértői csapattal a szervezetek kihasználhatják a tartalommarketing erejét a forgalom növelése, potenciális ügyfelek szerzése és végső soron üzleti tevékenységük fenntartható és értelmes módon történő bővítése érdekében.

A ClickUp tartalomkezelési sablonjával szervezett rendszert biztosíthat tartalommarketing-csapatainak a különböző típusú kezdeményezések és projektek kezeléséhez!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Nyolc előre elkészített nézet (csapatdokumentumok, idővonal, Gantt-diagram, táblázat és még sok más)
  • Sablonok útmutatója

Ez a sablon egyszerűsíti a tartalommarketinget, mivel minden szükséges eszközt biztosít a több csatornán történő tartalomtervezéshez és -készítéshez. Támogatja a teljes munkafolyamatot, a kérések fogadásától a tartalomszolgáltatásig, beleértve a szerkesztői naptár vezetését is. Ismerje meg új, minden igényét kielégítő sablonját a tartalommarketinghez.

Bónusz sablonok

Használja a tartalomnaptár sablonokat, hogy fejlessze szerkesztői naptárát, és biztosítsa, hogy minőségi tartalmat szállít a tervezett ütemezés szerint.

16. Stratégiai marketing terv sablon

Stratégiai marketing terv sablon a ClickUp-tól
Stratégiai marketing terv sablon a ClickUp-tól

A stratégiai marketingterv egy világos és átfogó útitervet nyújt, amely felvázolja a vállalat marketingstratégiáját, céljait és taktikáit, valamint az ezek eléréséhez szükséges cselekvési tervet.

Vázolja fel vállalatának marketingstratégiáját, valamint a célok és célkitűzések eléréséhez szükséges feladatokat a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Két előre elkészített nézet (tábla és OKR-lista)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

Használja ezt a ClickUp-ot az összes marketingprojektjének kezeléséhez, és ezt a sablont a stratégiai marketingterv kidolgozásához, valamint példák megszerzéséhez a célok és a legfontosabb eredmények (OKR-ek) meghatározásához, egy részletes tervhez az OKR-ek végrehajtásához, valamint a célok és a költségvetések elérése felé tett előrelépés nyomon követéséhez.

ClickUp értékesítési csapat sablonok

A ClickUp projektmenedzsment eszközként való bevezetésével az értékesítési csapatok számára biztosíthatja, hogy csapata rendelkezzen azokkal a funkciókkal, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek megszerzésében, ápolásában és lezárásában, miközben kapcsolatban maradnak a szervezeten belüli többi csapattal.

Kezdje el és állítsa be a megfelelő módon a ClickUp-ot. Íme a négy legjobb ClickUp-sablon az értékesítési csapatok számára!

17. CRM-sablon

CRM sablon a ClickUp-tól
CRM sablon a ClickUp-tól

A megbízható és szervezett ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket az ügyfélút különböző szakaszaiban, és segítheti értékesítési csapatát, hogy lépést tartson a kapcsolatfelvétellel, a nyomon követéssel és minden mással, amire szükségük van az üzlet megkötéséhez és az ügyfelek hűségének elnyeréséhez.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, így bármilyen módon konfigurálhatja. Ez azt jelenti, hogy létrehozhat egy CRM-et az értékesítési folyamatok kezeléséhez és az összes munkájához való hozzáféréshez, együttműködhet belső csapatokkal és külső felekkel, valamint nyomon követheti a célokat és az előrehaladást egy helyen. A kezdéshez használja a ClickUp CRM sablonját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Négy előre elkészített nézet (lista, tábla, fehér tábla sablonok és dokumentumok)
  • Egyéni mezők és állapotok
  • Automatizálás
  • Sablonok útmutatója
  • És még sok más

Ez a könnyű és hatékony CRM minden szükséges funkcióval rendelkezik egy funkcionális és skálázható rendszerhez, és kezeli az értékesítési folyamatot, beleértve a potenciális ügyfelek, üzletek, fiókok és kapcsolatok nyomon követését.

Bónusz

Hozzon létre CRM-et bármilyen felhasználási esethez, és használja a ClickUp CRM-sablonjait, hogy a megfelelő úton indulhasson el!

18. Értékesítési és marketing terv sablon

ClickUp értékesítési és marketing sablon
ClickUp értékesítési és marketing sablon

Az értékesítési és marketing csapatoknak szorosan együtt kell működniük, hogy biztosítsák a koordinációt és a források maximális kihasználását, így elérve a legjobb eredményeket és a legjobb megtérülést az üzleti tevékenység számára.

Építsen ki egy bevételt generáló gépezetet, és hozzon létre egy szilárd rendszert, amely integrálja marketing- és értékesítési céljait a ClickUp értékesítési és marketing sablonjának segítségével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Öt előre elkészített nézet (marketingcsatorna, célok, marketing ütemterv és mások)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

A reális, szervezett és átfogó értékesítési és marketing tervek kidolgozása az egyik legfontosabb feladatuk. Használja ezt a sablont a közös célok felvázolásához és nyomon követhető cselekvési tervek kidolgozásához.

19. Értékesítési KPI sablon

Értékesítési KPI sablon a ClickUp-tól
Értékesítési KPI sablon a ClickUp-tól

Az értékesítési KPI-k konzisztens és hatékony megközelítést nyújtanak az értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez és javításához, a lehetőségek azonosításához és a bevételek növeléséhez. A ClickUp értékesítési KPI-sablonjának segítségével könnyedén beállíthatja, kezelheti és nyomon követheti az összes értékesítési KPI-t, és megalapozottabb, adatalapú döntéseket hozhat!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Négy előre elkészített nézet (heti jelentés, havi jelentés, havi bevételi táblázat és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablon útmutató dokumentum videós bemutatóval

Használja ezt a sablont az értékesítési mutatók nyomon követéséhez és az értékesítési csapatok céljainak eléréséhez.

20. Napi értékesítési jelentés sablon

Napi értékesítési jelentés a ClickUp segítségével
Napi értékesítési jelentés a ClickUp segítségével

Az értékesítési csapatoknak, a vezetésnek és az érdekelt feleknek értékesítési jelentésekre van szükségük, hogy betekintést nyerjenek az értékesítési teljesítménybe, a növekedésbe és a lehetőségekbe, és hogy előre jelezzék a jövőbeli értékesítést, valamint tartani tudják a célok elérésének ütemét. A ClickUp Daily Sales Report segítségével világosan dokumentálhatja és nyomon követheti napi értékesítési összefoglalóját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Doc oldal szakaszokkal a napi értékesítési áttekintés és a termék teljesítményének rögzítéséhez

Maradjon szervezett, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, hogy stratégiáit ennek megfelelően módosíthassa a ClickUp Doc sablon segítségével, amely kifejezetten értékesítési csapatok számára készült.

ClickUp tervezőcsapat sablonok

Nyilvánvaló, hogy a tervezési projektekben sok mozgó alkatrész és ember vesz részt – ezért rugalmas és megbízható megoldásra van szükség. A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment-megoldás a tervezőcsapatok számára, mert számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel több feladatot is rendezni lehet, a kéréseket kezelni lehet, és a jóváhagyási folyamatot fel lehet gyorsítani.

És mi a helyzet a más csapatokkal való együttműködéssel? A ClickUp minden csapatot befogad és egy helyen összehoz, így a funkciók közötti kommunikáció és együttműködés könnyebbé válik, mint valaha.

Készen állsz egy jól működő rendszer létrehozására a ClickUp-ban? Összegyűjtöttük a négy legjobb ClickUp sablont a tervezőcsapatok számára, amelyekkel egyszerűsítheted a munkafolyamatot és időt takaríthatsz meg a munkád kreatívabb részére!

21. Kreatív és tervezési sablon

Kreatív és tervezési sablonok a ClickUp-tól
Kreatív és tervezési sablonok a ClickUp-tól

A tervező és kreatív csapatok gyakran kapnak több részlegtől is megrendeléseket kreatív eszközök tervezésére és fejlesztésére.

A ClickUp kreatív és tervezési sablonja javítja a kreatív folyamatot azáltal, hogy strukturált munkafolyamatot biztosít a felvételtől a szállításig.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Hat előre elkészített nézet (kreatív kérelem űrlap, kreatív folyamat, csapatdokumentumok és még sok más)
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

Használja ezt a sablont egy végpontok közötti munkafolyamat kialakításához, amely a kérelem befogadásától a kreatív brief dokumentumokkal történő tervezésen át az alfeladatokkal történő projekt végrehajtásáig terjed, és szerezzen be egy példát, amely segít Önnek egy eszközkönyvtár beállításában a ClickUp-ban.

22. Márkairányelvek sablon

Márkairányelvek sablon a ClickUp-tól
Márkairányelvek sablon a ClickUp-tól

A márkairányelvek átfogó referenciaanyagként szolgálnak, amely felvázolja a vállalat szabályait és szabványait, hogy a márka identitása több csatornán is konzisztens maradjon. Vázolja fel és dokumentálja világosan vállalati irányelveit a ClickUp márkairányelv-sablonjával!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Docs oldal a bevált gyakorlatok, eszközök és egyéb témákkal foglalkozó szakaszokkal

Használja ezt a sablont, hogy létrehozzon egy könnyen elérhető forrást a különböző részlegek csapata számára, és lehetővé tegye számukra, hogy a vállalat márkájának promóciója, említése vagy hivatkozása során a megfelelő eszközökhöz férjenek hozzá.

23. Kreatív brief dokumentum sablon

Kreatív brief sablon a ClickUp-tól
Kreatív brief sablon a ClickUp-tól

A kreatív briefek útitervként szolgálnak, és felvázolják a kreatív projekt céljait, követelményeit és specifikációit.

A ClickUp kreatív brief sablonjának segítségével világos és könnyen követhető utasításokat adhat!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Docs oldal, amely tartalmazza a projekt áttekintését, céljait, célközönségét és egyebeket.

Használja ezt a sablont, hogy összehangolja a kreatív produkciós csapatot és más érdekelt feleket, és sikeresen megvalósítsa bármely kreatív projektet.

24. Tervezési brief whiteboard sablon

Tervezési összefoglaló táblasablon a ClickUp-tól
Tervezési összefoglaló táblasablon a ClickUp-tól

A tervezési briefek segítenek a csapatoknak a világos célok, a projekt követelményei és a tervezési folyamat egyéb elemeinek meghatározásában.

Készítsen áttekinthető vizuális tervet a tervezési briefjéhez, amelyben részletes utasításokat adhat meg a ClickUp Design Brief Whiteboard Template segítségével!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Testreszabható ClickUp Whiteboard előre beállított szakaszokkal a fontos tervezési részletek rögzítéséhez.

Egyszerűsítse tervezési folyamatát, tartsa összehangolva a belső és külső csapatokat a célok tekintetében, és gondoskodjon arról, hogy mindenki megértse a projekt hatókörét ezzel a Whiteboard sablonnal.

ClickUp eseménycsapat-sablonok

Eseményt tervez vagy gondolkodik rajta? Akár személyes, akár szakmai okokból szervez rendezvényt, a ClickUp-ot eseményprojekt-menedzsment eszközként használhatja!

Láttuk, hogy ügyfeleink a ClickUp-ot használják mindenféle esemény tervezéséhez, a globális konferenciáktól és esküvőktől a koncertekig. De nem csak ők használják a ClickUp-ot eseménykezeléshez. Büszkék vagyunk arra, hogy saját eseménycsapatunk is a ClickUp-ot használja látványos események kezeléséhez és lebonyolításához, beleértve a LevelUp nevű, termelékenységről szóló konferenciánkat is!

Annak érdekében, hogy rendezvénycsapata sikeresen megtervezhesse és elindíthassa bármilyen típusú rendezvényt, összeállítottunk egy listát rendezvénytervezési sablonok ból, és kiválasztottuk a ClickUp négy legjobb rendezvénycsapat-sablonját!

25. Eseménymarketing-sablon

Eseménymarketing-sablon a ClickUp-tól
Eseménymarketing-sablon a ClickUp-tól

A sikeres rendezvények tervezése és lebonyolítása több csapat, költségvetés, ütemterv és erőforrás kezelését igényli. Ezért van szükségük a rendezvénycsapatoknak egy projektmenedzsment eszközre, amely segítségével egyszerűsített munkafolyamatot hozhatnak létre és kezelhetik a rendezvénytervezés minden aspektusát.

Ideje felvenni az eseménytervező sapkát, és használni a ClickUp eseménymarketing sablonját!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Öt előre elkészített nézet (eseménykövetési lista és táblázat nézet, eseménynaptár és még sok más)

  • Egyéni mezők és egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

A ClickUp segítségével az eseménycsapatok olyan rendszert építhetnek ki, amely megfelel az egyedi igényeiknek, és testreszabhatják az egész platformot a projekt követelményeinek, a munkafolyamat preferenciáinak és a szervezet más csapatainak igényeinek megfelelően. Használja ezt a sablont, hogy egy helyen követhesse nyomon az összes marketingeseményét.

26. Nagy rendezvények tervezési sablonja

Nagy rendezvények tervezési sablonja a ClickUp-tól
Nagy rendezvények tervezési sablonja a ClickUp-tól

Nagy marketingeseményt szervez vagy tervez?

A nagyszabású rendezvények tervezése nehéz feladat lehet. Ezért hoztuk létre a ClickUp nagyszabású rendezvények tervezésére szolgáló sablonját, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy egyszerűsíti és automatizálja a manuális eljárásokat, valamint az esemény előtt és után is egy helyen tárolja az összes feladatot.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Négy előre elkészített nézet (eseményösszefoglaló, értekezlet jegyzőkönyv és mások)
  • Egyéni állapotok
  • Sablonok útmutatója

Használja ezt a sablont a tervezési feladatok automatizálásához és az erőforrások nyomon követéséhez, és tegye azt a következő nagy rendezvénytervezési projektjének központi eszközévé.

27. Sajtóközlemény sablon

Sajtóközlemény-sablon a ClickUp-tól
Sajtóközlemény-sablon a ClickUp-tól

A sajtóközlemény egy hivatalos írásos dokumentum, amelyet a médiának adnak át egy esemény, termékbevezetés, szolgáltatás vagy egyéb bejelentés kapcsán. A ClickUp sajtóközlemény-sablonjával vázolja fel és rögzítse következő sajtóközleményeinek összes fontos elemét!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Docs egy sajtóközlemény strukturált példájával

Hozzon létre egy rendszert a fontos vállalati bejelentések elkészítéséhez és megosztásához ezzel a ClickUp Doc sablonnal sajtóközleményekhez.

28. Eseményismertető sablon

Eseményismertető sablon a ClickUp-tól
Eseményismertető sablon a ClickUp-tól

Minden sikeres esemény részletes tervezéssel kezdődik. Használja a ClickUp eseményismertető sablonját, hogy összefoglalja céljait, sikermutatóit, mérföldköveit és eseményeinek egyéb kulcsfontosságú elemeit!

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • ClickUp Doc beágyazott oldalakkal az események összefoglalásához és ütemezéséhez

Maradjon szervezett, teremtsen összhangot az összes érdekelt fél között, és indítsa el rendezvénytervezését ezzel a sablonnal.

ClickUp sablonok: az új segédeszköz a termelékenység növeléséhez

Nos, itt van: 28 kedvenc ClickUp sablonunk projektmenedzsment, agilis, marketing, értékesítés, tervezés és rendezvénycsapatok számára!

Tudjuk, hogy bármivel is kezdjen, vagy bármilyen jó rendszert is találjon ki, az kihívást jelenthet. Ezért a ClickUp célja, hogy több ezer sablont hozzon létre és osszon meg különböző iparágakban működő csapatok számára. Ezek a sablonok az Ön céljait és problémáit figyelembe véve készültek, és megadják az alapot, amire szüksége van bármely projekt elindításához.

A ClickUp platformhoz hasonlóan ezek a sablonok is teljes mértékben testreszabhatók. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és használja sablonjainkat, hogy szilárd kiindulási pontot biztosítson magának, majd testreszabja őket egyedi igényeinek, preferenciáinak és követelményeinek megfelelően.

Ne kezdje el a nulláról! Induljon el magabiztosan, és tartsa konzisztensnek a folyamatokat minden területen. Itt az ideje, hogy okosabban dolgozzon, és kihasználja a ClickUp modern megoldásait – az új termelékenységi segédeszközét. 😉

ClickUp blog Egyszerű CTA
ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp