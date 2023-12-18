Hogyan állítsunk fel hatékony értékesítési célokat (5 példával) 2025

A legtöbb vállalat esetében a tipikus értékesítési cél az, hogy minél többet adjanak el.

De ezek nem a legjobb típusú értékesítési célok.

Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a „szórakozás” a nyári vakáció célja.

De mi is az a szórakozás?

Egész nap a medencében csobbanni vagy búvárkodni?

Hasonlóképpen, az értékesítésben is meg kell határoznia a módszereket , hogy jól megfogalmazott célokat állítson fel.

Ebben a cikkben megbeszéljük, hogy mik az értékesítési célok, milyen típusok vannak, öt példát mutatunk be, és megmutatjuk, hogyan lehet kiváló értékesítési célokat kitűzni . Emellett elmondjuk, hogyan érheti el értékesítési céljait, és válaszolunk néhány kapcsolódó gyakran ismételt kérdésre.

Készen állsz a sikerre? 💸 Induljunk!

Mik az értékesítési célok?

Az értékesítési célok az értékesítési csapat számára számszerűsíthető eredmények, amelyeket általában az értékesítési tervben rögzítenek.

Néhány reális cél lehet:

Növelje bevételeit évente 20%-kal

Növelje a konverziós arányt 5%-kal a második negyedévben

Növelje az ügyfélmegtartást 8%-kal 2024-ben

Miután meghatároztad a célokat, értékesítési csapatod azokat mérhető és elérhető intézkedésekre tudja lefordítani, amelyek pénzt hoznak a konyhára.

És talán akkor megveheti azt a medencés nyaralót, amiről mindig is álmodott.

A cél különbözik-e a célkitűzéstől?

Vessen egy pillantást részletes célok és célkitűzések összehasonlításunkra, hogy megtudja.

5 típusú értékesítési cél

Az alábbiakban bemutatjuk az öt leggyakoribb értékesítési célt, amelyet a legtöbb vállalkozás kitűz magának:

1. Éves értékesítési célok

Ha van végső értékesítési cél, akkor ez az.

Az éves cél segít Önnek egy útitervet készíteni és mindenről dönteni, a személyes értékesítési céloktól a szakmai célokig.

Ezek lehetnek a következőkre vonatkozó célok:

Mennyi pénzt szeretne keresni ebben az évben?

Hány darabot szeretne eladni termékeiből vagy szolgáltatásából?

Mindenki, beleértve a igazgatósági tagokat és a befektetőket is, figyelni fog ezekre a célokra, mivel ezek döntő fontosságúak a vállalat sikerének szempontjából.

2. Az értékesítési csapat céljai

Értékesítési csapata nem csak az éves értékesítési célokra kell összpontosítson, mert azok eléréséhez időre lehet szükség.

Ugye nem szeretné, hogy a lassú haladás demotiválja a csapatát?

Ehelyett a csapat célja legyen heti, negyedéves vagy havi értékesítési cél. Például lehet egy havi értékesítési célja, hogy augusztus végéig 20 000 dollár értékben adjon el nyári sapkákat.

3. Egyéni értékesítési célok

Tudja, hogy egyesek lebarnulnak, mások nem, míg megint mások homárvörösre égnek a tengerparton?

Nos, az értékesítési képviselők is ilyenek.

Vannak, akik egy adott iparágban érnek el sikereket, vannak, akik minden területen jól teljesítenek, és vannak, akik átlagos teljesítményt nyújtanak minden nap.

Mivel mindegyikük különböző sikerrátával rendelkezik, minden értékesítő számára egyedi értékesítési célokat kell megtervezni és kitűzni.

4. Egyéni tevékenységi célok

Minden értékesítőnek tevékenységi célokat kell kitűznie, hogy átfogó céljait kézben tarthassa. A tevékenységi célok mérik, mit kell tennie az értékesítőnek, hogy elérje az átfogóbb értékesítési célokat.

Az aktivitási célokat általában a következő számok alapján lehet mérni:

Elküldött e-mailek

Tett értékesítési hívások

Heti találkozók száma

Elküldött értékesítési ajánlatok stb.

5. Túlzott célok

Előfordulhat, hogy értékesítési képviselője vagy csapata túlteljesíti az értékesítési célokat.

De mielőtt nyári utazással Baliba ünnepelné nyereségét...

Írja be: stretch célok értékesítési képviselők számára.

A nagyratörő célok olyan célok, amelyek meghaladják az elvárt eredményeket, és segítenek az értékesítőknek abban, hogy még többet teljesítsenek.

Ha az értékesítők teljesítik a nagyratörő céljaikat, ösztönzőket kínálhat nekik.

Ez lehet pénz vagy egy évre szóló ingyenes jégkrém-ellátás a hőség ellen. 🍦😋

5 példa értékesítési célokra

Az értékesítési célok példáinak listája olyan lehet, mint egy hosszú nyári nap... soha nem ér véget!

Szerencsére csak olyan célokat kell kitűznie, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek.

Hogy képet kapjon róla, íme néhány példa az értékesítési célokra és célkitűzésekre:

Több értékesítési bevétel generálása: több pénzt szeretne keresni az értékesítési hívások számának növelésével, több pénzt szeretne keresni az értékesítési hívások számának növelésével, a potenciális ügyfelek számának növelésével stb.

Csökkentse az értékesítési ciklus időtartamát : az átlagos értékesítési ciklus időtartama megmutatja, mennyi időbe telik az értékesítőknek egy potenciális ügyfél konvertálása és az üzlet lezárása. Ennek csökkentése segít több bevételt generálni. : az átlagos értékesítési ciklus időtartama megmutatja, mennyi időbe telik az értékesítőknek egy potenciális ügyfél konvertálása és az üzlet lezárása. Ennek csökkentése segít több bevételt generálni.

Értékesítési idő nyomon követése: számolja ki, hogy az értékesítési képviselői hetente mennyi időt töltenek értékesítési tevékenységekkel. Ez segít jobban kezelni a munkaterhelést.

Csökkentse az ügyfélelvándorlást: az ügyfélelvándorlás az az ügyfélszám, akik egy bizonyos időszak alatt elhagyják vállalkozását. Csökkentse ezt a számot, hogy hűséges ügyfélkört építsen ki.

Csökkentse az ügyfélszerzési költségeket (CAC) : ez az az összeg, amelyet értékesítésre, marketingre, fizetésekre stb. fordít, hogy új ügyfeleket szerezzen. Az alacsonyabb CAC több ügyfelet és jobb ROI-t jelent. ez az az összeg, amelyet értékesítésre, marketingre, fizetésekre stb. fordít, hogy új ügyfeleket szerezzen. Az alacsonyabb CAC több ügyfelet és jobb ROI-t jelent.

Hogyan állítsunk be értékesítési célokat?

Most, hogy már ismer néhány példát az értékesítési célokra, kezdjük el azonnal az értékesítési célok kitűzését.

1. lépés: Döntse el, hogy milyen típusú értékesítési célt szeretne kitűzni

Éves bevételi cél? Egyéni negyedéves cél? Vagy havi lead-generációs cél?

Értékesítési csapatvezetőként vagy menedzserként az üzleti célok alapján releváns értékesítési célokat kell kitűznie.

Például a vállalat sikereinek méréséhez bevételi célt állíthat be.

Ha azonban a hatékonyságot szeretné javítani, akkor érdemesebb lehet a magasabb nyerési arány (az az arány, amellyel az értékesítési csapat potenciális ügyfeleket alakít át vásárlókká) elérése.

A lényeg az, hogy minden kitűzött értékesítési célt össze kell kapcsolnia az üzleti szándékkal.

2. lépés: Tegye SMART-tá értékesítési céljait

Nem, nem kell öltönyt és nyakkendőt adni rájuk. 👔

A SMART értékesítési célok viszont a következők:

S pecifikus: olyan célokat tűzzön ki, amelyek egyértelműen meghatározzák, mit szeretne elérni.

M érhető: gondoskodjon arról, hogy céljai mérhetőek legyenek, így érhető: gondoskodjon arról, hogy céljai mérhetőek legyenek, így nyomon követheti az előrehaladást az értékesítési jelentésben.

A chievable (elérhető): állítson fel reális értékesítési célokat, amelyek elérhetők, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kihívást jelentő célok.

R eleváns: értékesítési céljaidnak összhangban kell lenniük minden üzleti, csapat és egyéni céllal.

Időalapú: határozzon meg egy konkrét időkeretet a cél eléréséhez.

Használja ezeket a tényezőket ellenőrzőlistaként, hogy minden cél SMART cél legyen, és vállalkozását a siker felé vezesse.

3. lépés: állítson fel egy ambiciózus célt

Mostantól olyan célokra koncentrálhat, amelyek egy kis plusz kihívást jelentenek az értékesítési csapatának.

Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek lehetetlenek, mint például megszámolni, hány dinnyemagot evett.

De ne legyen túl könnyű, mint július közepén izzadni.

Ehelyett, amikor meghatározza azokat, nézze meg a korábbi értékesítési adatokat, és mérlegelje, hogy az értékesítők milyen eséllyel tudják teljesíteni a célt. Ez segít megtalálni az egyensúlyt a kihívást jelentő és a megvalósítható célok között.

4. lépés: Az ösztönzők azonosítása

Az értékesítési világban az ösztönzők olyan gyakoriak, mint a virágmintás ruhák és a papucsok a tengerparton.

De hogyan alakítsa ki az ösztönzőrendszerét?

Kezdje azzal, hogy megkérdezi értékesítési munkatársait vagy csapatát az ösztönző program szabályairól, jutalmairól és egyéb szempontjairól. Így olyan rendszert hozhat létre, amely mindenki számára megfelelő.

Ne feledje, hogy egy olyan értékesítő, aki egy ambiciózus célt ér el, jobb ösztönzőt kell kapjon, mint az, aki egy egyéni célt teljesít.

5. lépés: tisztázza a célokat a csapatával

Tudja, mi nem motivál?

Először is, nem tudja, miért törekedik a cél elérésére!

Beszélje meg és tisztázza értékesítési céljait csapatával, hogy tudják, mit várnak tőlük.

Tegyük fel például, hogy azt szeretné, ha az értékesítők növelnék a potenciális ügyfelek számát.

De meg kell adnia nekik egy okot, hogy miért érdemes ezt megtenniük, például hogy ez hogyan segít növelni a bevételt, bővíteni a vállalatot vagy ösztönzőket szerezni.

Ez motiválni fogja őket az értékesítési célok elérésére!

6. lépés: hozzon létre egy nyomonkövetési rendszert

Képesnek kell lennie nyomon követni a vállalat minden értékesítési szakemberének előrehaladását. Használjon célkitűzési sablonokat a csapata előrehaladásának nyomon követéséhez.

A nyomonkövetési rendszer megmutatja, hol tart, és tájékoztatja arról, hogy jó úton jár-e vagy sem.

Ellenkező esetben a célok kitűzése olyan értelmetlen lehet, mint naptej használata, amikor bent ülsz a házban és Netflixet nézel.

Hogyan érhetjük el az értékesítési célokat?

Miután kidolgozta az értékesítési stratégiát, az alábbiakban bemutatjuk, hogyan érheti el értékesítési céljait:

1. Rendszeresen rangsorolja a célokat

Határozza meg, mely célok generálják a legnagyobb értéket vagy gyakorolnak a legnagyobb hatást.

Az ilyen feladatok általában segítik az értékesítési képviselőket szakmai céljaik elérésében, és hozzájárulnak a vállalat átfogó céljainak megvalósításához. A prioritások attól is függenek, hogy mikor szeretné elérni az adott célt.

Ösztönözze értékesítőit, hogy energiájukat ezekre a célokra összpontosítsák. Ez segít nekik a lehető legjobban kihasználni az idejüket.

2. Gyűjtsön élő adatokat az értékesítési tevékenységről

Az összes értékesítési tevékenységre vonatkozó valós idejű adatok segítségével csapata láthatóvá teheti erőfeszítéseit és sikereit.

Ez nemcsak abban segít, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, hanem motiválhatja az értékesítőket is, amikor látják, hogy erőfeszítéseik hogyan alakulnak át bevételekké. A motivált értékesítők pedig következetesen túlteljesítik a kvótákat és több bevételt generálnak.

Az élő értékesítési adatok segítenek a csapatoknak felismerni társaik eredményeit.

Végül is egy kis nyilvános elismerés sokat jelenthet.

Bónusz: Árajánlat-sablonok értékesítéshez!

3. Készüljön fel a kudarcra

Egyetlen értékesítési vezető sem állítja, hogy kudarcot akar vallani.

De az üzleti életben az akadályok néha elkerülhetetlenek. Mint például elmenni a vízibombákkal játszó gyerekek (vagy felnőttek) mellett anélkül, hogy eltalálnának. #JustSumerThings

Mit tehet?

Vegyen fel esőkabátot vagy vigyen magával esernyőt, hogy elkerülje őket! 😝

Alapvetően: készüljön fel előre.

Készítsen proaktív tervet az akadályok kezelésére, hogy jobb helyzetben legyen azok gyors leküzdéséhez.

Így kezdheted:

Határozza meg, hogy csapata rendelkezik-e a célok eléréséhez szükséges megfelelő készségekkel és rendszerekkel.

Tanulmányozza a piacot, a keresletet és a versenyt

Ismerje fel a lehetséges akadályokat, és dolgozzon ki stratégiákat azok leküzdésére!

Bónusz: Értékesítést támogató eszközök!

4. Támogatás és struktúra kialakítása

A célok kitűzése és nyomon követése mellett csapatának megfelelő támogatásra is szüksége van.

És mi lehetne jobb támogató rendszer, mint egy értékesítési vezető vagy csapatvezető, igaz?

Segíthetnek az értékesítőknek abban, hogy személyes és szakmai céljaikra koncentráljanak, és a legjobb teljesítményre ösztönözhetik őket. Ez hetente tartott megbeszéléseken történhet, amelyek felhatalmazzák a csapatot arra, hogy túlteljesítsék céljaikat.

Ezenkívül kérdezze meg a csapatot:

Biztosak-e a kitűzött célokban?

Számítanak-e bármilyen kihívásra?

Miben szeretnék a támogatását?

Be kell ruháznia a megfelelő szoftverbe is, például egy CRM-be vagy projektmenedzsment eszközbe, hogy megkönnyítse az értékesítési folyamatok kezelését. Ez segít az értékesítési vezetőnek és az értékesítési képviselőnek a folyamatok egyszerűsítésében és a teljesítmény könnyű nyomon követésében.

Bónusz: Értékesítési terv sablonok!

5. Jutalmazza csapatát

Tegyük fel, hogy teljesíted a futást, annak ellenére, hogy odakint millió fok van, majd megiszol egy frissen facsart görögdinnye-levet. 🍉

Megérdemelt jutalom!

A értékesítési teljesítményen alapuló bónuszok és ösztönzők kézenfekvő megoldások, ha a legjobb eredményeket szeretné elérni a csapatától. De nem mindig kell ez dinnyelé vagy pénz formájában történnie.

Gondoljon ki módszereket az kisebb célok, például az upsell és a megtartás elismerésére. Ez inspirálhatja csapatát, hogy folyamatosan javítsák teljesítményüket.

