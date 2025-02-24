Célok és célkitűzések: mi is az, és hogyan használjuk őket?

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mik a célok?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A cél az a kívánt eredmény, amelyet el akarsz érni. "}},{"@type":"Question","name":"Mik a célkitűzések?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A célkitűzések meghatározzák, mit kell tennie a csapatodnak a cél eléréséhez. "}},{"@type":"Question","name":"Miben különböznek a célok a feladatoktól?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A célok sokkal tágabb körűek és hosszabb időtávúak, mint a feladatok. "}},{"@type":"Question","name":"Hogyan működnek együtt a célok és a feladatok?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A célkitűzés meghatározása után meg kell határoznia azokat a célokat, amelyek segíthetnek csapatának a célok elérésében. "}}]}

Készen állsz arra, hogy megismerd a célok és a célkitűzések közötti különbségeket?

A célok és a célkitűzések meghatározása hasonló folyamatok lehetnek, de mindkettőt másképp kell megközelíteni.

Ebben a cikkben segítünk eldönteni a cél és a célkitűzés közötti vitát, kiemelve a kettő közötti különbségeket, hogyan működnek együtt, és a legjobb eszközt, amellyel mindkettőt nyomon követheted!

Kezdjük is!

Mik a célok?

A cél az a kívánt eredmény, amelyet el szeretnél érni.

A vállalati célok iránytűként szolgálnak – megmutatják a csapatnak, mit kell elérniük és milyen irányba kell haladniuk.

Alapvetően ezek a vállalat általános szándékai, amelyek segíthetnek a küldetésnyilatkozat kidolgozásában. Segítenek abban, hogy pontosan meghatározza, mit szeretne elérni.

Az eredményorientált célok azonban csak a végeredményre vonatkoznak – nem árulják el, hogyan fogod elérni azokat.

Ez nem jelenti azt, hogy a célok kitűzése nem fontos!

A célok kitűzése nagyon fontos, mert így a csapatod tudatosítani tudja, mit szeretne elérni – ezáltal minden világossá válik számukra, ami növeli a motivációjukat és a termelékenységüket!

Mik azok a célkitűzések?

A célkitűzések meghatározzák, mit kell tennie a csapatának ahhoz, hogy elérje a célt.

Ezek konkrét, mérhető kijelentések, amelyek egy meghatározott célt tűznek ki a csapatod elé.

Más szavakkal, az eredményorientált célokat folyamatorientált célokká alakítják, hogy mérhető eredmények szülessenek a megfelelő irányban.

Például:

Tegyük fel, hogy növelni szeretné vállalkozása bevételeit.

Ehhez az egyik marketing célkitűzésed az, hogy 20%-kal növeld az ügyfelek számát.

Itt a célod a bevétel növelése, míg a feladatod az ügyfelek számának 20%-kal történő növelése!

Célok és célkitűzések: mik a főbb különbségek?

A célok és a célkitűzések közötti fő különbség az, hogy a célok szélesebb körűek és segítenek a jövőkép és az irányvonal kialakításában, míg a célkitűzések konkrétabbak és a végső eredmény eléréséhez szükséges konkrét lépéseket írják le.

Íme néhány fontos különbség a célok és a célkitűzések között:

1. Hatály

Célok:

A célok viszonylag általánosabb kijelentések, ezért hatályuk széles körű lehet.

Bizonyos esetekben ezek nem feltétlenül korlátozódnak egy csapatra vagy projektre – a széles körű, eredményorientált célokat akár a teljes szervezet is követheti!

Például:

Ha a végső cél csak az, hogy több pénzt keressenek, minden szervezet tagja összehangolhatja erőfeszítéseit ennek a célnak az elérésére.

Célkitűzések:

A projekt célkitűzései konkrétabbak, mint a célok, és általában egy adott folyamatra vonatkoznak, például az értékesítésre és a marketingre.

Például:

Ha értékesítési és marketing célkitűzésekről beszélünk, akkor lehetnek olyan folyamatcélok, mint például a potenciális ügyfelek számának 20%-os növelése az értékesítési csatornában.

2. Időkeret

Célok:

A szervezet céljai hosszabb időtávra vonatkoznak, mint a feladatok.

Például egy Fortune 500-as vállalat céljainak ideális időkerete körülbelül három-öt év, míg az iskolák és a korai oktatási intézmények inkább éves célokat tűznek ki.

Célkitűzések:

A hatékony célkitűzéseknek van egy konkrét célja, amelyet rövid vagy középtávú időkeret keretében tűznek ki.

Például a gyakori rövid távú célkitűzések egy pénzügyi negyedévig tarthatnak. Csapatának sietnie kell, hogy e határidőn belül teljesítse a célkitűzéseket.

Kapcsolódó: Hosszú és rövid távú célok közötti különbségek

Itt találsz egy praktikus táblázatot, amely összehasonlítja a célokat és a célkitűzéseket.

Célok Feladatok Hatály Általános, tág fogalmak Szűk, konkrét célok Konkrétum Általános kívánt eredmény Konkrét cselekvések Mérés Valószínűleg negyedévente vagy évente Valószínűleg naponta, hetente vagy havonta Idővonal Hosszú távú Rövid vagy középtávú Stratégia Hasznos az irány vagy a jövőkép meghatározásához Hasznos a végső eredmény eléréséhez vezető lépések megtervezéséhez. Szám Korlátozott célok üzleti kategóriánként Több célkitűzés egy cél vagy folyamat számára

Célkitűzések és célok: hogyan működnek együtt?

Ha vannak céljaid, de nincsenek mérhető célkitűzéseid, amelyek alátámasztják azokat, akkor nem fogod tudni megízlelni a siker édes ízét (és habzását)!

Íme, hogyan használhatja vállalkozása a célokat és a célkitűzéseket együtt a siker eléréséhez:

A célok és a célkitűzések együttes használata – 1. lépés: Célok kitűzése

Az üzleti céljaidnak összhangban kell állniuk a vállalatod missziójával . Ez biztosítja, hogy a céljaid relevánsak és kapcsolódnak az ügyfeleidhez és alkalmazottaidhoz. Ha ezt elérted, a csapatod motivált lesz, hogy együtt dolgozzon és együtt érje el a célt!

Például:

De ez nem ér véget azzal, hogy csak meghatározza a vállalkozása céljait.

Miután meghatároztad a céljaidat, azokat mérhető feladatokra kell bontani:

A célok és a célkitűzések együttes használata – 2. lépés: SMART célkitűzések létrehozása

A célok kitűzése után meg kell határoznia azokat a feladatokat, amelyek segítenek csapatának a célok elérésében.

A célkitűzések meghatározásakor azonban néhány szabályt be kell tartani.

Csak annyit kell tenned, hogy SMART célkitűzéseket hozol létre!

És igen, ez azt jelenti, hogy célkitűzéseit ésszerűbbé kell tennie, de ennél többről van szó:

A S. M. A. R. T egy mozaikszó, amely azt jelenti, hogy a célkitűzéseket Specifikusnak, Mérhetőnek, Atartósnak, Relevánsnak és Termékesnek kell megfogalmazni.

Biztosan hallottál már a SMART célokról, de miért nevezzük őket SMART célkitűzéseknek?

Minden a kontextustól függ.

A célokról és a célkitűzésekről beszélünk, és már említettük, hogy a célkitűzések azok a dolgok, amelyeket meg kell tenned a céljaid eléréséhez. Ezért érdemes inkább a SMART célkitűzésekről beszélni.

Nézzük meg ezt a folyamatot a gyakorlatban:

1. Konkrét célkitűzések

Egy konkrét célkitűzés: A „Rum Ham” értékesítésének növelése új ügyfelek körében (kérdéses döntés, de legalább konkrét!)

2. Mérhető célkitűzések

Emellett képesnek kell lennie nyomon követni a célkitűzés és a fontos üzleti mérföldkövek elérésének folyamatát.

Miért?

Hogyan máshogy ellenőrizhetnéd, hogy jó úton jársz-e vagy sem?

Tehát bár a „Rum ham eladásainak növelése” jó célkitűzés, nincs egyértelmű mérőszám hozzá.

A mérhető célkitűzés az lenne, hogy 200%-kal növeljük az új ügyfelek számát.

3. Elérhető célkitűzések

A célkitűzésének is a valóságban kell gyökereznie.

Bár jó lenne 200%-kal növelni az eladásokat, egyszerűen nincs elég csapattagjuk a termék népszerűsítéséhez.

Itt egy könnyebben elérhető célkitűzés: 30%-kal növelni az új ügyfelek körében az értékesítést.

4. Releváns célkitűzések

Az intelligens célkitűzéseknek fontosnak kell lenniük a vállalkozás küldetésének. A célkitűzéseknek mindig kapcsolódniuk kell valamihez, ami elősegíti a vállalkozás növekedését, javítja az ügyfél-elégedettséget stb.

Tegyük fel, hogy Ön egy SaaS-vállalkozás. Érdemes kétszer is meggondolnia, hogy bevezet-e olyan, ember beavatkozását igénylő, kész szolgáltatásokat. Ez nem kapcsolódik a SaaS növekedési modellek működéséhez, és azt jelenti, hogy vagy nincs megfelelő termék-piac illeszkedése, vagy nincs skálázható növekedési stratégiája.

5. Időzített célkitűzések

A célkitűzések nem tarthatnak örökké.

Határidőt kell szabnod nekik, különben folyamatosan foglalkozni fogsz velük, és szem elől téveszted a célodat!

Így a végső SMART célkitűzés a következő:

2024 októberéig az új ügyfelek felé történő értékesítésnek 30%-kal kell növekednie.

Így, egy intelligens célkitűzéssel, a csapata pontosan tudja, mit kell tennie és hogyan kell azt megtennie.

A célok és a célkitűzések együttes használata – 3. lépés: Stratégiák és taktikák kidolgozása

Miután meghatároztad a mérhető célokat, csapatodnak ki kell találnia, hogyan fogják teljesíteni ezeket a célkitűzéseket és elérni a végső céljaidat.

Itt jön be a képbe a célstratégiád.

A célstratégia egy sor lépés vagy feladat, amelyet el kell végezni a célkitűzés vagy cél elérése érdekében.

Ne feledd, nem minden stratégia fog bejönni – rajtad múlik, hogy különböző stratégiákat próbálj ki, amíg végül el nem éred a célkitűzésedet.

Ha pedig elegendő feladatot teljesítesz, akkor elérheted az általános célodat is!

Hogyan kövessük nyomon céljainkat és célkitűzéseinket?

Miután meghatároztad üzleti céljaidat és célkitűzéseidet, csapatodnak együtt kell dolgoznia a kívánt eredmények elérése érdekében.

De honnan tudhatod, hogy jó úton jársz?

Ha ismeretlen vizeken hajózol, szükséged van egy idegenvezetőre, aki segít kitalálni, hol vagy!

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközök segítenek a folyamatorientált célok és célkitűzések kidolgozásában és nyomon követésében. Ez segít a múltbeli teljesítmények mérése és a csapat tagjainak összehangolt munkavégzésében.

Mi az a ClickUp ?

A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt távoli projektmenedzsment eszköze. Világszerte több mint 200 000 csapat használja, köztük startupok és nagyvállalatok is.

Minden funkcióval rendelkezik, amire szükséged van a célok és célkitűzések egyszerű létrehozásához és kezeléséhez!

Íme egy részletesebb leírás arról, hogyan:

A célok típusai a ClickUp-ban

Függetlenül attól, hogy milyen vállalkozást vezet, vagy milyen üzleti céljai vannak, a ClickUp segít Önnek azok elérésében.

Íme néhány olyan értelmes cél, amelyet létrehozhatsz és nyomon követhetsz a ClickUp-ban:

Csapatcélok

Sprint célok

Személyes célok

OKR-ek

Szeretné, ha csapata többet teljesítene és produktívabb lenne?

Próbáld ki a ClickUp csapatcéljait!

A ClickUp alkalmazásban a célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb, konkrét célkitűzésekre bonthatóak.

Ezek a célok könnyen mérhetőek, és ha eléri őket, egyúttal a célját is eléri.

Így a ClickUp használatakor a célkitűzések lényegében azok a célok, amelyek segítenek a célok elérésében!

Így hozhat létre és kezelhet csapatcélokat a ClickUp alkalmazásban.

1. lépés

Kattints erre a cuki kis trófea gombra a ClickUp-ban.

Ezután egyszerűen írja be céljait a megjelenő Cél ablakba.

Például a csapatod végső célja lehet az eladások 15%-os növelése:

2. lépés

Miután meghatároztad a célt, hozzárendelheted azt a csapat tagjaihoz.

3. lépés

Miután meghatároztad a célt, itt az ideje, hogy megfogalmazd a célkitűzéseket.

A ClickUp-ban a célkitűzés = cél

Csak add hozzá a céljaidat, amelyek segítenek elérni a mérhető céljaidat.

Mivel ezeket a célokat mérni kell, számos egység közül választhatsz, például:

Számok : Bármely érték 0 és a végtelen között!

Igaz/Hamis: Van feltétele, amely teljesült vagy nem teljesült?

Pénznem : Bármilyen pénzösszeg

Feladatok: Elvégzendő feladat vagy feladatok listája.

Miután meghatároztad az egyes célokat, azokat különböző csapattagoknak rendelheted hozzá!

4. lépés

Most már elkezdhet foglalkozni az egyes célokkal, hogy elérje mérhető céljait és feladatait.

Minden alkalommal, amikor csapata közelebb kerül az egyik projektcélhoz, frissítheti az egyes ClickUp-célokhoz tartozó adatokat.

És most jön a legjobb rész!

A ClickUp automatikusan kiszámítja a célkitűzések elérésének százalékos előrehaladását a célok alapján.

Így, amikor Ön vagy csapata frissíti az egyik célt, az általános célkitűzések valós időben mérik az előrehaladást. Ez motivációs lökést adhat a csapattagoknak, így még több célkitűzést tudnak megvalósítani!

B. Sprint célok

A ClickUp tökéletes eszköz az agilis szoftverfejlesztő csapatok vezetéséhez is.

Miért?

A ClickUp segítségével nyomon követheted az Agile és Scrum sprintek előrehaladását!

Nem, nem arra a sprintre gondolok!

A sprint egy olyan időszak, amelynek során a szoftverfejlesztő csapat egy termék működő modelljét hozza létre.

Így követheted nyomon a sprint céljait a ClickUp-ban:

Cél létrehozása

Határozz meg egy határidőt a sprint célodhoz

Határozz meg egy sor célt, amelyek segítenek elérni a sprint célodat

Adja hozzá ezeket a célokat feladatokként

Most már csak annyit kell tenned, hogy továbbra is teljesíted a céljaidat, és valós időben láthatod a sprint célod elérésének százalékos előrehaladását!

C. Heti eredménykártyák

A legtöbb célkitűző eszköz csak a saját céljaidat és feladataidat teszi lehetővé nyomon követni.

A ClickUp segítségével azonban a csapattagok egyéni céljait is nyomon követheted! A ClickUpban a csapatod hetente meghatározza a teljesítendő célkitűzéseket és feladatokat, majd megosztja azokat a csapattal.

A heti eredménylapok segítségével a vezetők áttekintést kapnak arról, hogy mindenki min dolgozik. Emellett láthatja, hogy mindenki hogyan hozzájárul a cél eléréséhez.

Ez motiválja a csapatodat, hogy együtt dolgozzanak és több mérhető célt érjenek el!

De várj, a ponttáblák nem az egyetlen módja annak, hogy a vezetők nyomon kövessék csapatukat!

A ClickUp Box View és Profiles funkcióival megtekinthetik, hogy csapattagjaik milyen feladatokon dolgoznak.

D. Személyes célok

A ClickUp nem csak üzleti célokra használható.

A ClickUp segítségével személyes célokat is létrehozhatsz!

A ClickUp lehetővé teszi, hogy testreszabd az összes célod és célkitűzésed jogosultságait. Kiválaszthatod, hogy ki láthatja vagy szerkesztheti a céljaidat, vagy teljesen privátnak is tarthatod őket.

Megjegyzés: A projekt céljához még a jogosultságokat is testreszabhatja. Így testreszabhatja, hogy bizonyos csapattagok vagy ügyfelek mit tehetnek az Ön céljaival kapcsolatban.

Ideje egy kis kvízkérdésnek:

Mi a közös a Spotify, a Netflix és az Amazon között?

Nem, nem arról van szó, hogy mindegyikük csökkenti a termelékenységet!

Mindhárom vállalat OKR-eket használ!

Célkitűzések és kulcsfontosságú eredmények Az OKR-ek egy célkitűzés-meghatározási keretrendszer, amelyet a szervezetek használnak a vállalatuk és alkalmazottaik céljainak meghatározására és mérésére. Minden célkitűzést egy sor kulcsfontosságú eredményre bont, amelyek segítenek a célkitűzés elérésében.

Az OKR keretrendszer első ránézésre bonyolultnak tűnhet, de valójában nagyon egyszerű.

Ehhez csak a ClickUp-ra van szükséged.

Az OKR terminológiában azonban a célkitűzések = célok.

A zavarok eloszlatása érdekében nézd meg ezt a táblázatot:

A cikkben eddig tárgyalt terminológia ClickUp terminológia OKR terminológia Célok Célok Feladatok Feladatok Célok Fő eredmények

Tehát amikor ClickUp célokat állítasz be, akkor OKR célkitűzéseket állítasz be.

Amikor pedig beállítod a ClickUp céljaidat, akkor a legfontosabb eredményeidet is beállítod.

A névváltozáson kívül minden változatlan marad!

Így, ha az OKR-megközelítést szeretnéd követni, csak kövesd a Csapatcélok pontban leírt lépéseket, és minden rendben lesz!

Megjegyzés: Az OKR-eket nem szabad összetéveszteni a KPI-kkal (kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal).

Az OKR-ek segítenek nyomon követni a céljaidat, míg a teljesítménymutatók mérik a folyamatban lévő folyamatok sikerét.

De még nincs vége!

A scrum mesterek és az agilis projektmenedzserek rengeteg hasznos táblázatot kapnak, amelyekkel nyomon követhetik, hogyan haladnak céljaik felé, például:

Burn up chartok: kiemelik azokat a projektfeladatokat, amelyeket a távoli csapatod eddig elvégzett

Burndown diagramok: kiemelik a projektben még hátralévő munkamennyiséget. kiemelik a projektben még hátralévő munkamennyiséget.

Sebességdiagramok : meghatározzák a csapat feladatainak teljesítési arányát meghatározzák a csapat feladatainak teljesítési arányát

Kumulatív áramlás : vizualizálja a projekt előrehaladását egy adott időszak alatt. vizualizálja a projekt előrehaladását egy adott időszak alatt.

Oké, most kész vagyunk.

Célok és célkitűzések – Következtetés

Zárjuk le itt a célok és a célkitűzések közötti vitát.

A célok és a célkitűzések nem egymás helyettesíthető fogalmak.

A célok azok az eredmények, amelyeket el akarsz érni, a célkitűzések pedig segítenek kitalálni, hogyan jutsz el oda.

A sikerhez azonban mindkettőre szükséged van.

Az intelligens célok és célkitűzések megalkotása a vállalat számára a csapatnak a szükséges lendületet adhatja!

De ne feledd, hogy amikor célokat és célkitűzéseket állítasz fel, szükséged lesz egy módszerre azok nyomon követéséhez is.

Mivel a ClickUphez hasonló projektmenedzsment eszközök rengeteg funkcióval rendelkeznek az üzleti és személyes célok kezeléséhez, miért ne próbálná ki még ma ingyenesen?

