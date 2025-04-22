10 ingyenes üzleti árajánlat-sablon Word és Excel formátumban

A pontos munkaköltség-becslések megadása a potenciális ügyfelek számára kulcsfontosságú minden olyan vállalkozás számára, amely egyedi árazású szolgáltatást nyújt. A professzionális árajánlatok világos képet adnak az ügyfeleknek a munka terjedelméről és a költségekről, ami segít nekik eldönteni, hogy igénybe veszik-e a szolgáltatásait vagy sem.

Ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdenék, a tapasztalt üzletemberek árajánlat-sablonokat használnak. Ez időt takarít meg, biztosítja az árajánlatok következetességét és csökkenti a hibalehetőségeket. Ráadásul professzionális megjelenésűek, ami segít megteremteni a bizalmat a potenciális ügyfelek körében.

A ClickUp, Word és Excel árajánlat-sablonok listájával megtalálhatja a megfelelő kiindulási pontot az ügyfeleknek küldött munkaköltség-becslések típusaihoz.

Mi az az árajánlat-sablon?

Az árajánlat-sablon egy előre formázott dokumentum, amely tartalmazza a szolgáltatásra és annak költségére vonatkozó információkat. Testreszabható és azonnal használatra kész, a munkák között változatlanul megmaradó részletekkel, így gyorsan beviheti csak az új információkat, és gyorsabban munkához láthat. ✨

A sablon használatával nem kell minden alkalommal újra kitalálnia az árajánlatot. Amikor először használja az árajánlat-sablont, adja meg az összes üzleti adatot – például a cég nevét, logóját, elérhetőségét és közösségi média linkjeit –, majd mentse el a sablont a jövőbeni használatra.

Ezt követően tetszőleges számú egyedi árajánlatot készíthet, egyszerűen csak kitöltve a változó információkat, például az anyagköltség-becsléseket és a várható munkaórák számát.

Mi jellemzi egy jó árajánlat-sablont?

Az üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb ingyenes árajánlat-sablonok kiválasztásakor figyeljen néhány funkcióra:

Az ajánlatnak professzionálisnak kell lennie, és meg kell határoznia az elvárásokat, hogy később ne legyenek nézeteltérések.

Ha másokkal dolgozik együtt, ez lehetővé teszi az árajánlatok elkészítésének közös munkáját.

A sablonban a vállalati adatok mellett helyet kell biztosítani az ügyfél nevének, az árajánlat számának, az árajánlat dátumának és a lejárati dátumnak is.

Az űrlapnak több tételt kell tartalmaznia, mindegyikhez egy kapcsolódó költséggel, hogy jó képet adhasson a feladatról – bár lehet, hogy még így is csatolnia kell egy részletesebb projektleírást az árajánlathoz.

A teljes költséget egyértelműen kell feltüntetni, a fizetési feltételekkel együtt.

A dokumentumnak olyan formátumban kell lennie, amely könnyen használható az Ön számára – például ClickUp Doc , Google Docs, Word vagy Excel sablon.

Ezek az űrlapok aláírási sort is tartalmazhatnak, amelyen az ügyfél jóváhagyhatja az árajánlatot.

A legjobb sablonok integrálhatók más vezető dokumentumkezelő szoftverekkel vagy feladatkezelő eszközökkel , hogy megkönnyítsék a munkafolyamatot.

10 üzleti árajánlat-sablon, amelyet érdemes használni

A számtalan árajánlat-sablon közül a legnagyobb kihívás az, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

Gondolja át, milyen típusú vállalkozást vezet, milyen részletességű árajánlatokra van szüksége, és milyen formátumban szeret dolgozni. Fontolja meg azt is, hogy elegendő-e egy önálló dokumentum, vagy szeretné azt integrálni a szélesebb körű munkafolyamatába.

Vessünk egy pillantást a különböző iparágakban működő csapatok számára legalkalmasabb árajánlat-sablonokra.

1. Árajánlat-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Árajánlat-sablon a ClickUp-tól

A ClickUp árajánlat-sablonja segítségével könnyedén elkészítheti, nyomon követheti és utólag ellenőrizheti árajánlatait. A sablon végigvezeti Önt az árajánlat elkészítésének folyamatán, így egyszerűsítve a munkafolyamatot.

Ez az árajánlat-sablon minden fontos kérdést felvet, hogy hatékonyan összegyűjthesse az ügyfeleitől szükséges információkat, beleértve a nevüket, elérhetőségüket és esetleges speciális igényeiket. Ezután ezeket az információkat felhasználva pontosan megbecsülheti a munkaórák számát és az anyagköltségeket, valamint meghatározhatja a projekt ütemtervét. A ClickUp egyéni mezői, mint például az Óradíj, Szükséges óraszám és Létszám, még informatívabbá és értékesebbé teszik ezt a sablont a csapata számára.

Írja be a munkával kapcsolatos megfelelő információkat, adja hozzá az általános szerződési feltételeket, és máris kész is a professzionális megjelenésű árajánlat, amely remek benyomást fog tenni ügyfelére.

A csapat tagokkal való együttműködés az árajánlat elkészítésében vagy véglegesítésében is gyerekjáték. Egyszerűen hozzon létre egy feladatot és határidőt minden árajánlathoz, majd rendelje hozzá a feladatokat a megfelelő csapat tagokhoz. Az árajánlatokat ezután belsőleg felül lehet vizsgálni és jóvá lehet hagyni olyan egyéni feladatállapotok segítségével, mint Folyamatban, Kész, Felülvizsgálat alatt, Árajánlat elküldve vagy Elutasítva, így mindig tudni fogja, hogy hol tartanak a folyamatban.

A ClickUp még abban is segít, hogy e-mailt küldjön az ügyfélnek a csatolt árajánlattal. Ezután beállíthat egy ismétlődő feladatot, amely emlékezteti Önt a nyomon követésre.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

2. Árajánlat-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Árajánlat-sablon a ClickUp-tól

Senki és semmi sem képes mindent egyedül elvégezni, ezért néha más beszállítóktól kell ajánlatot kérnie a projektje megvalósításához.

Kezdje azzal, hogy meghatározza a projekt céljait, valamint a határidőt és a költségvetést, hogy a potenciális beszállítók eldönthessék, szeretnének-e ajánlatot tenni a munkára. Ezután a ClickUp árajánlat-sablonját használva elküldheti nekik a szolgáltatásra vonatkozó árajánlatkérést.

A sablon tartalmazza a vállalat adatait, valamint a potenciális beszállító és az ügyfél adatait. A beszállító ezután kitöltheti az általa szállítható termékek adatait és a kapcsolódó költségeket. Emellett különleges utasításokat is megadhat, például a fizetési feltételeket vagy a fizetési módokat.

Miután megkapta az összes árajánlatot, könnyedén összehasonlíthatja őket, hogy eldöntse, melyik felel meg leginkább a projektjének.

Nézze meg a legjobb beszállítókezelő szoftverek listáját!

3. Microsoft Word árajánlat-sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

Ez a testreszabható árajánlat-sablon egyszerű, de hatékony. Jól működik, ha az Ön által nyújtott termék vagy szolgáltatás meglehetősen egyszerű, de összetettebb árajánlatok esetén nem feltétlenül ideális.

A sablon tartalmaz egy mezőt a vállalat és az ügyfél adatainak megadására. Ezután dokumentálhatja a nyújtott szolgáltatásokat és az esetleges részleteket, valamint az egységárat, a mennyiséget és az összeget. Van egy kis hely a feltételek megadására, valamint egy aláírási sor az árajánlat elfogadására.

Ezt az árajánlat-sablont Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages formátumban vagy PDF-dokumentumként használhatja. Nyomtatható is, így nyomtatott példányt is készíthet, amelyet ügyfeleivel való találkozók alkalmával használhat.

4. Microsoft Word építési árajánlat-sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

Ha komplex építési projektet vezet, az építési projektmenedzsment szoftver időt és energiát takaríthat meg Önnek. Mielőtt azonban eljutna erre a pontra, az építési projekt árajánlatát alá kell íratnia az ügyféllel.

Itt jön jól ez az építési árajánlat-sablon. Részletesen bemutatja az összes kapcsolódó költséget, beleértve a berendezéseket, anyagokat és szolgáltatásokat.

Ez az árajánlat-sablon már előre formázva van, így professzionális megjelenésű dokumentumot hozhat létre, és könnyen szerkeszthető. Miután kitöltötte, bemutathatja ügyfelének további megbeszélés céljából, majd könnyedén elvégezheti a végleges jóváhagyáshoz szükséges változtatásokat.

Letölthető Word vagy Excel formátumban, illetve Google vagy Apple formátumban.

5. Excel árajánlat-sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Ez az ingyenes Excel árajánlat-sablon egy számlasablonon alapul, néhány módosítással. Két különböző kialakítás közül választhat – bár csak a másodikban lehet megadni az egységmennyiségeket és a költségeket –, és letöltheti Excel vagy Google Sheets formátumban.

Egyszerűen töltse ki a vállalat és az ügyfél adatait. Ha az első sablont választotta, akkor írja le a nyújtott szolgáltatást vagy terméket, jelölje meg, hogy adóköteles-e, és adja meg az árajánlatot az adott tételre. Megadhatja az esetleges kedvezményeket is.

Ha a második lehetőséget választotta, sorolja fel a mennyiségeket és az egységárakat.

Van hely néhány feltételnek és az Ön elérhetőségeinek is, arra az esetre, ha az ügyfélnek kérdései lennének, mielőtt aláírná.

6. Pénzügyi menedzsment sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Pénzügyi menedzsment sablon a ClickUp-tól

Függetlenül attól, hogy vállalkozása nagy vagy kicsi, a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonja segít nyomon követni az árajánlatokat és az összes többi pénzügyi ügyet. Az ingyenes sablonok testreszabható opciókat tartalmaznak az árajánlatokhoz és a számlákhoz, valamint egy könyvelési megoldást is.

Készítsen és kövessen nyomon árajánlatokat olyan állapotok segítségével, mint Kész a benyújtásra, Benyújtva az ügyfélnek, Az ügyfél elutasította és Az ügyfél elfogadta. Ezután egy pillantással láthatja, mely számlák még Elvégzendő, melyek Folyamatban és melyek Befejezett.

Bónuszként kezelheti a kiadásokat is, beleértve a megrendeléseket, a kifizetéseket és a visszatérítéseket, valamint nyilvántarthatja az Ön által kínált termékeket és szolgáltatásokat. Bizonyos feladatok automatizálása racionalizálja a munkafolyamatot, időt takarít meg és mindent a helyes úton tart.

Összesen 28 állapot, négy ClickUp nézet és hét ClickApp áll rendelkezésre, így nagyon világos képet kaphat arról, mi történik vállalkozásának különböző területein.

7. Általános szolgáltatási szerződés sablon a ClickUp-tól

Tisztázza munkakapcsolatát ügyfeleivel és beszállítóival a ClickUp általános szolgáltatási szerződés sablonjával.

Tisztázza ügyfeleivel és beszállítóival fennálló munkakapcsolatát a ClickUp által készített általános szolgáltatási szerződés sablon segítségével.

Akár beszállítóként készít árajánlatot, akár más szállítótól kér árajánlatot, érdemes pontosan tudni, hogy mit is jelent ez a munkakapcsolat.

Ha a kapcsolatok és az elvárások a projekt kezdetén írásban egyértelműen le vannak írva, akkor mindenki nagyobb valószínűséggel teljesíti a megállapodás rá eső részét. Ezzel jelentősen csökken a későbbi nézeteltérések esélye is.

Ez az ingyenes árajánlat-sablon segít a megállapodás részleteinek kidolgozásában. Megadja az alapvető szakaszokat, amelyekkel dolgozni lehet, majd törölheti a felesleges szakaszokat, és hozzáadhat további szakaszokat az adott projekthez.

A szolgáltatási szerződésnek pontosan meg kell határoznia, hogy milyen teljesítményt várnak el. Emellett tartalmaznia kell azt is, hogy ki felelős a projekt egyes elemeiért, és ki a tulajdonosa a felhasznált vagy létrehozott erőforrásoknak, például a berendezéseknek vagy a szellemi tulajdonnak.

Hozzáadhat idővonalakat, árakat és fizetési feltételeket is. Ha a titoktartás vagy a biztonság potenciális problémát jelent, azokat is meg kell oldani.

8. Általános szolgáltatási szerződés sablon a ClickUp-tól

Ismerje meg ügyfeleihez fűződő kapcsolata részleteit a ClickUp Master Services Agreement Template segítségével.

A ClickUp által készített általános szolgáltatási szerződés sablonja hasonló koncepciójú, mint a fent felsorolt általános sablon, de inkább a szolgáltató szemszögéből íródott. Emellett sokkal részletesebb, így összetettebb projektekhez is alkalmas.

Ez a sablon például egyértelművé teszi, hogy Ön független vállalkozó, nem pedig alkalmazott vagy ügynök. Emellett kizárólagosságot sem ír elő, így mindkét fél hasonló módon dolgozhat más felekkel is.

Ezenkívül ez a sablon részletesebben kitér a vitás kérdések kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos jogi költségekre. Emellett kifejezetten lehetővé teszi az elektronikus aláírások használatát, amelyek manapság már nagyon elterjedtek az üzleti tranzakciókban.

A megállapodáson kívül van egy oldal, amely leírja az Ön által vállalt konkrét szolgáltatásokat és a megtérítendő költségeket. Van még egy további oldal, amely felsorolja az egyes felek által biztosított anyagokat és felszereléseket.

Amikor elkészül, minden alapot lefedett.

9. Szolgáltatási ajánlat sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Szolgáltatási ajánlat sablon a ClickUp-tól

A ClickUp szolgáltatásajánlat-sablonja egy ingyenes árajánlat-sablon – és még sok más. Lényegében egy értékesítési dokumentum, amely megmutatja a potenciális ügyfeleknek, mit tehet értük, és miért Ön a legalkalmasabb a problémáik megoldására vagy céljaik elérésére.

A szolgáltatási árajánlatban helyet kap a projekt áttekintése, amely bizonyítja, hogy Ön tisztában van a teendőkkel. Ezenkívül van egy rész, ahol bemutathatja vállalatát, hogy növelje hitelességét és bizalmát ügyfele előtt.

Innen átléphet a konkrét célokra, és leírhatja a megközelítését, a teljesítendő feladatokat és az esetleges függőségeket. Végül részletes árajánlatot ad, amelyet az ügyfél a kijelölt helyen aláírhat.

10. Költségvetési javaslat sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Költségvetési javaslat sablon a ClickUp-tól

A ClickUp költségvetési javaslat sablonja teljes egészében a pénzről szól. Célja, hogy meggyőzze az érdekelt feleket arról, hogy egy projekt finanszírozásra érdemes, majd jóváhagyást szerezzen az Ön által javasolt költségvetéshez.

Kezdje azzal, hogy áttekintést ad a projektről és annak előnyeiről. Ezután bontsa le a különböző elemeket, és írja le mindegyiket részletesen, beleértve a konkrét költségeket is.

Például a Személyzet oldalon felsorolja a projektcsapat tagjait, és megbecsüli, hogy hány órára lesz szükségük, az óradíjukat is feltüntetve. Emellett felsorolja a Projekt résztvevőit, és mindegyiküknek kioszt egy költségkeretet. A Anyagok és felszerelések oldalon pedig pontosan leírja, mit kell vásárolnia, vagy kit kell felvennie ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen.

Amikor elkészül, az érdekelt feleknek világos képet kell kapniuk arról, hogy pontosan mit javasol, és meg kell győződniük arról, hogy az megéri a költségvetést.

Optimalizálja munkafolyamatát az árajánlat-sablonokkal

Új üzletek megszerzése minden vállalkozó számára az első és legfontosabb lépés. Ezért nagyon is ésszerű ezt a folyamatot optimalizálni, hogy időt és energiát takarítson meg!

A legjobb módszer erre egy ingyenes árajánlat-sablon használata.

Miután beírta a sablonba a vállalat összes adatait, csak ki kell töltenie az árajánlatot tartalmazó sorokat, és máris kész is a professzionális árajánlat, amely hitelességet és (remélhetőleg) új üzleteket hoz Önnek minden alkalommal.

A cikkben található sablonok mellett a ClickUp több száz egyéb munkamenedzsment funkcióval, hatalmas sablonkönyvtárral és több mint 1000 integrációval segíti vállalkozása működtetését. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely segít optimalizálni az összes folyamatot, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: ügyfelei gondozására és eredményességének növelésére. ✨

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!