A 10 legjobb ügyfélkezelő nyomonkövető szoftverrendszer 2025-ben

Az ügyfélkör bővítése a siker pozitív jele. De ezzel együtt járnak további követelmények is, például a kommunikáció kezelése és a növekedési célok elérése.

Az ügyfélkezelő szoftverek célja a feladatok és tevékenységek munkafolyamatainak egyszerűsítése, hogy a csapatok a legfontosabbra koncentrálhassanak: az első osztályú ügyfélszolgálat nyújtására!

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a legjobb ügyfélkezelő szoftvereket, amelyek megfelelnek vállalkozása egyedi igényeinek!

Mit kell keresnie az ügyfélkezelő szoftverekben?

A csapatoknak olyan ügyfélkezelő eszközöket kell keresniük, amelyek feladatok kezelését, CRM stratégiát, jelentéskészítést, ütemezést, célkövetést, harmadik féltől származó integrációkat és mobil hozzáférhetőséget kínálnak, hogy ügyfélkörüket fenntartható módon bővíthessék.

Hosszú távú üzleti szemléletből nézve a fenntartható gyakorlatok segítenek csökkenteni a költségeket és versenyképesnek maradni a változó piacon. A megfelelő ügyfélkezelő eszközök nélkül pedig több munkát igényel a működés, az egyéni felelősségek és az értékesítési folyamat nyomon követése.

Az ügyfélkezelő szoftver kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a következő további funkciókat is:

Testreszabás az ügyfélkommunikáció és preferenciák, az iparág-specifikus szabványok és az értékesítési folyamatok igényeihez igazodva az ügyfélkommunikáció és preferenciák, az iparág-specifikus szabványok és az értékesítési folyamatok igényeihez igazodva

Biztonsági és jogosultsági ellenőrzések az adatok integritásának fenntartása, az adatvédelmi incidensek megelőzése és a szabályozások betartása érdekében.

Valós idejű együttműködési eszközök dokumentumok , prezentációk és táblázatok kommentálására és szerkesztésére

Költségvetés-kezelés az erőforrások elosztásához, a bevételi lehetőségek azonosításához és a jövőbeli trendek előrejelzéséhez

Automatizálás a nyomon követés, a kommunikáció, az ügyfél életciklus és az ismétlődő feladatok kezeléséhez

Időkövető eszközök , amelyekkel azonosítható, hogy a csapatok hol töltik az idejüket, és javítható a munkafolyamatuk.

Egyedi webes űrlapok a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az értékesítési megközelítések személyre szabásához

A 10 legjobb ügyfélkezelő szoftveralkalmazás

1. ClickUp – A legjobb ügyféladatok kezelésére

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét az ügyfélkapcsolatok és feladatok kezeléséhez!

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely segít minden méretű csapatnak egyetlen helyen szervezni a feladatokat, fiókokat, ügyleteket, dokumentációkat és ügyfeleket. Az ingyenes CRM-sablonokkal és több mint 15 rugalmas nézettel könnyedén kezelhet mindent, az értékesítési folyamatoktól az ügyfélmegrendelésekig. Akár listákat, táblázatokat vagy Kanban táblát preferál, a ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyfélkapcsolatok minden szakaszát!

A kommunikáció minden ügyfélkezelő rendszer fontos része. A ClickUp beépített e-mail funkciójával könnyű együttműködni az üzleteknél, projektfrissítéseket küldeni az ügyfeleknek és új ügyfeleket bevonni. Ráadásul a feladatok és dokumentumok közötti kapcsolatok hozzáadásával kétirányú útvonalat hozhat létre a kapcsolódó információk között!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. HubSpot CRM – A legjobb ügyfélkövetési menedzsmenthez

via HubSpot

A HubSpot CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amelynek célja a vállalkozások növekedésének elősegítése. Átfogó eszközkészletet kínál, amely segít a csapatoknak ügyfélkapcsolataik és interakcióik kezelésében, a potenciális ügyfelek és üzletek nyomon követésétől az ügyféladatok kezeléséig. Emellett automatizálási funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítik a munkamenetek racionalizálását az értékesítési képviselők, az ügyfélszolgálati ügynökök és a marketingesek számára.

A platform integrációs képességei lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a HubSpot CRM-et számos harmadik féltől származó eszközzel összekapcsolják, például e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal. Intuitív felhasználói felületével, átfogó funkcióival és integrációs képességeivel a HubSpot CRM ideális eszköz minden méretű vállalkozás számára.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kapcsolat- és folyamatkezelés

E-mail és potenciális ügyfelek nyomon követése

Kapcsolat webhely aktivitás

E-mail sablonkészítő

Landing page builder

A HubSpot CRM korlátai

Más ügyfélkezelő szoftverekhez képest drága árak

Nincsenek intuitív eszközök a munkafolyamatok automatizálásához

HubSpot CRM árak

Professzionális : 1600 dollártól havonta

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a HubSpot-tal.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3600 értékelés)

3. Salesforce – A legjobb ügyfélértékesítés-kezeléshez

via Salesforce

A Salesforce egy felhőalapú CRM szoftver, amely segít a vállalkozásoknak kapcsolataik és értékesítési tevékenységeik kezelésében. Ez az ügyfélkezelő eszköz lehetővé teszi a vállalatok számára az adatok tárolását, testreszabott jelentések készítését, a munkafolyamatok automatizálását és az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését. Emellett szolgáltatásokat kínál a marketing automatizáláshoz, az elemzéshez, a potenciális ügyfelek generálásához és egyebekhez.

A Salesforce segítségével a vállalkozások betekintést nyerhetnek ügyfeleikbe, és ezeket az adatokat felhasználva megalapozott döntéseket hozhatnak. A meglévő adatokhoz és rendszerekhez való integrációknak köszönhetően a csapatok egy helyen irányíthatják ügyfélkezelő rendszereiket.

A Salesforce legjobb funkciói

Tevékenységkezelés az e-mailek és az elkötelezettségi tevékenységek egyetlen platformon történő szinkronizálásához

Slack integráció az ügyfélkezelési folyamat egyszerűsítéséhez

Fiók-, kapcsolattartó-, potenciális ügyfél- és lehetőségkezelés

Minden ügyfél közös nézetével a Customer 360 segítségével

E-mail integráció a Gmail vagy az Outlook programmal

A Salesforce korlátai

A szerszámok megértése és a napi munkaterheléshez való hatékony felhasználásuk megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

Salesforce árak

Essentials : 25 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 75 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 150 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 300 USD felhasználónként havonta

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 500 értékelés)

4. Freshworks CRM – A legjobb a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez

via Freshworks CRM

A Freshworks CRM megkönnyíti a csapatok számára a potenciális ügyfelek nyomon követését, a marketingkampányok automatizálását, az ügyfelek különböző kategóriákba sorolását, az ügyféladatok egy helyen történő kezelését és az ügyfélkapcsolatok gyors kiépítését. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a kapcsolattartás kezelése, a potenciális ügyfelek pontozása, az ügyfelek szegmentálása, a feladatok automatizálása és az ügyfelekről szerzett információk, a vállalkozások növelhetik bevételeiket és jobban megérthetik ügyfeleiket.

A CRM eszköz segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában is, mivel részletes jelentéseket nyújt az ügyfélkapcsolatokról, és lehetővé teszi a felhasználók számára szabályalapú munkafolyamatok beállítását, amelyekkel automatizálhatók az ismétlődő feladatok. Ezenkívül a Freshworks CRM integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Google apps, a Zapier és a Mailchimp, így a csapatok még könnyebben kihozhatják a legtöbbet ügyféladataikból!

A Freshworks CRM legjobb funkciói

Pipeline menedzsment az egész értékesítési folyamat szakaszok szerinti vizualizálásához

Értékesítési célok: célok kitűzése és nyomon követése a bevétel vagy az üzletek száma alapján

Szűrési, rendezési és keresési funkciók a mobilalkalmazásban

Ügyletek teljesítményének irányítópultjai

Drag-and-drop felület

A Freshworks CRM korlátai

A projektkezelési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek a legfontosabb mutatók testreszabásához

Freshworks CRM árak

Starter : 19 USD/felhasználó/hónap

Növekedés : 49 USD/felhasználó/hónap

Pro : 95 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 199 USD/felhasználó/hónap

Freshworks CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

via Pipedrive

A Pipedrive egy CRM-rendszer, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat a termelékenység növelésében és több üzlet megkötésében. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik az értékesítési folyamat racionalizálását, beleértve a kapcsolattartás kezelését, az e-mailek nyomon követését, a hívások naplózását, a potenciális ügyfelek pontozását, az értékesítési előrejelzéseket és az automatizált munkafolyamatokat.

A Pipedrive segítségével az értékesítési csapat gyorsan rendszerezheti potenciális ügyfeleit, kapcsolatait és ügyleteit, így a valóban fontos feladatokra koncentrálhatnak. Az ügyfélkezelő alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzanak egyedi folyamatokat és automatizált e-maileket, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában és a konverziók növelésében.

A Pipedrive legjobb funkciói

A szegmentálás személyre szabott, célzott kommunikációt eredményez

Drag-and-drop felület az üzletek állapotának gyors frissítéséhez

Tevékenységi emlékeztetők és csapatmunka

Testreszabható webes űrlapok

Bevétel-előrejelzés

A Pipedrive korlátai

A felhasználói jogosultsági beállítások testreszabási lehetőségei korlátozottak más ingyenes ügyfélkezelő szoftverekhez képest.

A projekt hatókör és a dokumentumkezelő eszközök fizetős kiegészítők.

Pipedrive árak

Alapvető : 14,90 USD felhasználónként havonta

Haladó : 24,90 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 49,90 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

6. Drip – A legjobb az ügyfél-elkötelezettséghez

via Drip

A Drip egy e-kereskedelmi automatizálási eszköz, amelyet vállalkozások számára terveztek online értékesítésük növelése érdekében. Biztosítja a technológiát és az eszközöket, amelyek szükségesek olyan kampányok létrehozásához, elindításához és kezeléséhez, amelyek személyre szabott e-mailekkel, értesítésekkel, weboldalakkal és egyebekkel célozzák meg az ügyfeleket.

A Drip marketingautomatizálási eszközei segítenek a csapatoknak növelni az ügyfelek elkötelezettségét és hűségét, személyre szabni az interakciókat, azonosítani és ápolni a potenciális ügyfeleket, több értékesítést generálni és mérni erőfeszítéseik hatását. A platform integrálható olyan népszerű webszolgáltatásokkal, mint a Shopify, a Squarespace és a WooCommerce, így a vállalatok könnyedén összekapcsolhatják e-kereskedelmi áruházukat a Drip platformmal, és gyorsan elindulhatnak!

A Drip legjobb funkciói

Integrációk népszerű e-kereskedelmi szoftverekkel, beleértve a Shopify, BigCommerce és Magento szoftvereket.

Marketingkampányok automatizálása e-mailben, webhelyeken és közösségi média csatornákon

A/B tesztelés egyszerre legfeljebb négy e-mail tartalomváltozat vagy tárgy sor számára

Több mint 50 teljesen testreszabható sablon

Drag-and-drop űrlapkészítő

A Drip korlátai

A munkafolyamatok és a csatornák beállítása időigényes, és hatékony használatukhoz többszöri átalakításra van szükség.

Nincs projektmenedzsment vagy dokumentációs eszköz

Csepegtető árazás

Havi 39 dollártól kezdődik, akár 2500 fő számára, e-mail listával.

Drip értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

7. Zoho CRM – A legjobb ügyfélkezelő alkalmazás

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy sor eszközt és funkciót kínál a vállalkozások számára ügyféladataik kezeléséhez és kiaknázásához. Ezek a funkciók magukban foglalják a kapcsolattartás kezelését, a potenciális ügyfelek nyomon követését, az értékesítés automatizálását, a marketing automatizálását, az ügyfélszolgálat nyomon követését, az elemzéseket és a jelentéseket. A Zoho CRM emellett integrációt kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, például a Zoho Campaigns, a Zoho Reports és másokkal.

Ezekkel az eszközökkel a vállalkozások jobb betekintést nyerhetnek az ügyfélkapcsolatokba, automatizálhatják az értékesítési folyamatokat és erősebb ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki. Ezenkívül a CRM szoftver számos ágazat számára iparág-specifikus megoldásokat is kínál, többek között a kiskereskedelem, az e-kereskedelem, a pénzügyek és az egészségügy területén.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Ügyfélszegmentálás régió, követelmények, potenciális ügyfelek forrása és reagálási szint alapján

A Leads app kártyaolvasó automatikusan importálja őket a CRM-be.

Web-to-lead űrlapok egyszerű drag-and-drop szerkesztővel

Alkampányok társítására szolgáló hierarchiák

A Zoho CRM korlátai

A ügyfélkezelő eszköz teljes potenciáljának kihasználásához más Zoho termékek is szükségesek.

A szabályok testreszabása a drágább csomagokban elérhető.

Zoho CRM árak

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 40 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

8. Airtable – A legjobb ügyfélkezelő rendszer létrehozásához

via Airtable

Az Airtable egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely ötvözi a könnyen használható táblázatkezelő programok előnyeit az adatbázisok teljesítményével és az egyedi alkalmazások rugalmasságával. Az Airtable segítségével a kis csapatok rendkívül együttműködésorientált munkaterületeket hozhatnak létre, ahol a csapatok közösen dolgozhatnak a projektekben.

A platform más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal is integrálható, például a Slackkel, a Zapierrel és a Dropboxszal, így teljes körű ügyfélkezelési rendszert biztosít az ügyfélkezeléshez.

Az Airtable legjobb funkciói

Célokhoz kapcsolódó funkciók a jelentések egyszerűsítéséhez

Megosztható űrlapok a rekordok Airtable adatbázisba való feltöltéséhez

Idővonal nézet az események, erőforrások és projektek nyomon követéséhez

Automatizálás Javascript funkcióval

Űrlapnézet a kapcsolattartók kezeléséhez

Az Airtable korlátai

Más ügyfélkezelő szoftverekhez képest korlátozott rendezési és szűrési lehetőségek

Airtable árak

Ingyenes verzió

Plusz : 10 dollár felhasználónként havonta

Pro : 20 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Airtable-lel.

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Monday.com – A legjobb az együttműködéshez

via Monday

A Monday.com egy projektmenedzsment platform, amelynek segítségével a csapatok könnyedén együttműködhetnek, kezelhetik és szervezhetik munkájukat. Segít a csapatoknak a projektek és feladatok kezelésében valós idejű frissítésekkel és vizuális feladat táblákkal, amelyek lehetővé teszik mindenki számára, hogy nyomon kövesse az egyéni és csoportos szintű tevékenységeket.

Az automatikus értesítések, a jelentéskészítési funkciók és a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációk segítségével a Monday megkönnyíti a csapatok számára, hogy egyszerűen nyomon kövessék projektjeiket és feladataikat. Emellett a felhasználók könnyedén testreszabhatják projekt tábláikat különböző elrendezési lehetőségekkel, és táblaspecifikus szabályokat állíthatnak be, hogy mindenki szervezetten dolgozhasson!

A Monday legjobb funkciói

Egyedi mezők az értékesítési ciklus munkafolyamatának és az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszernek a felépítéséhez

Google Drive, Dropbox, Box vagy OneDrive fájlfeltöltés dokumentumkezeléshez

Vezető menedzsment egyedi kritériumok automatizálásával

Ügyfél komm unikáció e-mail integrációval

Kód nélküli műszerfal-testreszabás

Hétfői korlátozások

A funkciók és a felület megismerése meredek tanulási görbét igényel (nézze meg a Monday alternatíváit

Az Időkövetés oszlop funkció csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.

Hétfői árak

Egyéni : Örökre ingyenes

Alap : 8 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően

Pro : 16 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Monday-vel.

Hétfői értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (7550+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3700 értékelés)

10. Nutshell – A legjobb a folyamatkezeléshez

via Nutshell

A Nutshell egy felhőalapú folyamatkezelő platform csapatok számára, amelynek segítségével a projektfejlesztés folyamata a koncepciótól a befejezésig egyszerűsíthető. Eszköztárral segíti a csapatokat a projektek valós idejű tervezésében, nyomon követésében és az együttműködésben.

A Nutshell segítségével a csapatok egyszerre több projektet is kezelhetnek, feladatokat és határidőket rendelhetnek hozzájuk, kommunikálhatnak a csapattagokkal és nyomon követhetik az előrehaladást. A platform projektmenedzsment sablonokat, jelentéseket és elemzéseket, valamint üzenetküldő rendszert is tartalmaz, hogy a csapatok a kezdetektől a végéig segítsék a potenciális ügyfelek kezelését.

A Nutshell legjobb funkciói

Kapcsolatkezelő eszközök , amelyekkel minden kapcsolatot, ügyfelet és beszélgetést megtalálhat

Intelligens űrlapok a potenciális ügyfelek közvetlen gyűjtéséhez a weboldalról

Értékesítési automatizálás a folyamatok indításának testreszabásával

Prezentációra kész jelentési diagramok

Előre elkészített e-mail sablonok

A Nutshell korlátai

A felület nem olyan modern és intuitív, mint a listán szereplő többi ügyfélkezelő szoftveré.

A jelentések és a teljesítmény nyomon követése a drágább csomagban érhető el.

Nutshell árak

Alapcsomag : 16 USD/felhasználó/hónap

Pro: 42 USD/felhasználó/hónap

Nutshell értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (740+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (370+ értékelés)

Ügyfélkapcsolatok kezelése ügyfélkezelő alkalmazásokkal

A ClickUp egy hatékony és sokoldalú platform az ügyfelek kezeléséhez és az üzleti munkafolyamatok javításához! A szilók megszüntetésével és a gyors kommunikációval mindenki ugyanazon az oldalon áll, és ugyanazon bevételi célok elérése érdekében dolgozik.

