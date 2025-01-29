A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

Ha egy új CRM szoftver keresése az első helyre került a végtelen teendőlistáján, akkor ma végre elintézhetjük ezt a feladatot!

A CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelés) egy rendszer, amely a potenciális ügyfelekkel, a kapcsolattartókkal és a meglévő ügyfelekkel kapcsolatos napi kommunikációt és adatokat kezeli. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék az ügyfelekkel való interakciókat és preferenciákat, és jobb ügyfélszolgálatot nyújtsanak.

A megfelelő CRM szoftverrel az értékesítési és marketing csapatok képesek az elemeket közvetlenül a CRM munkafolyamatba áthelyezni és elvégezni a feladatokat. A napot úgy kezdik, hogy pontosan tudják, mit kell tenniük és hol találják meg az erőforrásokat.

Nem az a kérdés, hogy a vállalkozásoknak szükségük van-e egy megfelelő rendszerre, amely segít a csapatoknak a koncentrációban és a termelékenységben, hanem az, hogy mikor lesz rá szükségük. Ehhez speciális eszközökre van szükség, amelyek eredményeket hoznak. Annak érdekében, hogy eldöntse, melyik CRM szoftver lesz a legnagyobb hatással a csapatára, összeállítottunk 10 CRM példát és felhasználási esetet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Amikor az Ön igényeinek megfelelő CRM-et választ, vegye figyelembe a következő eszközöket és azok legjobb alkalmazásait a különböző típusú felhasználók és vállalkozások számára. Google Sheets – A legjobb táblázatkezelő alapú CRM szabadúszók és SaaS-vállalkozások számára

ClickUp – A legjobb mobil CRM és projektmenedzsment megoldás szabadúszók, startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára.

HubSpot – A legjobb teljes CRM-megoldás szabadúszók, startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára.

Zendesk – A legjobb help desk/ticket CRM startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára

Freshworks – A legjobb értékesítési tevékenységek kezelésére szolgáltató cégek és vállalkozások számára

Microsoft Dynamics – A legjobb operatív CRM, amelyet kifejezetten vállalkozások számára terveztek.

BIGContacts – A legjobb kapcsolatkezelő szoftver szabadúszók, startupok és kisvállalkozások számára

Salesforce – A legjobb analitikai CRM közepes méretű vállalkozások és nagyvállalatok számára

ActiveCampaign – A legjobb kampánykezelő eszköz szabadúszók, startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára.

Pipedrive – A legjobb értékesítési folyamatok és ügyletek kezelésére, közepes méretű vállalkozások és nagyvállalatok számára.

CRM szoftverek összehasonlító táblázata

Íme egy rövid áttekintés az egyes CRM-ek felhasználási eseteiről és üzleti struktúráiról!

CRM Használati eset A legjobb Mobil CRM és projektmenedzsment Szabadúszók, startupok , kisvállalkozások, nagyvállalatok Teljes CRM Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások, nagyvállalatok Ügyfélszolgálat/Ticket CRM Startupok, kisvállalkozások, nagyvállalatok Értékesítési tevékenységek kezelése Szolgáltató vállalkozások , nagyvállalatok Operatív CRM Vállalatok Kapcsolatkezelés Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások Analitikus CRM Középvállalkozások, nagyvállalatok Kampánykezelés Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások, nagyvállalatok Értékesítési folyamat és üzletek Középvállalkozások, nagyvállalatok Táblázatos CRM Szabadúszók, SaaS

A 10 legjobb CRM-rendszer szoftver példája

A ClickUp segítségével könnyedén szervezheti és bővítheti ügyfélkapcsolatait adatvizualizációk, marketing automatizálás, kommunikáció és még sok más funkció segítségével – mindezt egy helyen. A ClickUp nem iparág-specifikus! A funkciók és eszközök teljes mértékben testreszabhatók, így a marketing, a támogatási mérnökök és a pénzügyek területén dolgozó, többfunkciós csapatok is kihasználhatják a ClickUp előnyeit feladataik kezeléséhez és az üzletek gyorsabb lezárásához.

ClickUp felhasználási példa: Mobil CRM és projektmenedzsment

Ahogy bővíti ügyféladatbázisát és egyre összetettebb ügyfélmunkákat vállal, szüksége lesz egy megbízható CRM- és projektmenedzsment-megoldásra, mint a ClickUp, hogy minden szintű értékesítési lehetőséget és marketingkampányt kezelni tudjon.

A ClickUp funkciói segítik az értékesítési és marketing tevékenységek hatékonyságának növelését, így mindenki rendelkezik a szükséges információkkal, amikor szüksége van rájuk. Az eredmény? Jobb csapatkapcsolatok és gyorsabb feladatátadás a koordinált ügyfélélmény érdekében. Íme néhány további módszer a ClickUp hatékony kihasználására:

Testreszabhatja ClickUp munkaterületét, így a csapatok és az értékesítési képviselők rugalmasan, többféle módon tekinthetik meg az adatokat.

Csökkentse a megnyitott lapok és alkalmazások számát a ClickUp natív és harmadik féltől származó integrációival

Szüntesse meg a szilókat és gyorsítsa fel a kommunikációt az e-mailjeinek ClickUpba történő integrálásával.

Automatizálja az értékesítési folyamatokat, emlékeztetőket, nyomon követéseket és egyéb időigényes feladatokat.

Bármilyen eszközről elérheti a ClickUp-ot, akár az irodában van, akár úton.

Állítson be CRM-sablonokat az ügyfeleknek szállítandó termékekhez és az értékesítési folyamatokhoz.

Építsen értékesítési előrejelzési modellt a korábbi adatok alapján

A ClickUp árai

2. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot egy hatékony CRM-megoldás, amely bejövő marketing és értékesítési szoftvereket, szolgáltatásokat és oktatást kínál. Számos szoftvert kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak marketing- és értékesítési tevékenységükben, többek között a HubSpot CRM, a HubSpot Marketing és a HubSpot Sales szoftvereket. A HubSpot beépített elemző rendszerrel is rendelkezik, amely betekintést nyújt a felhasználóknak marketingkampányaik teljesítményébe.

HubSpot felhasználási eset: Teljes CRM

A több CRM használatának legnagyobb hátránya, hogy a csapatnak kétszeres erőfeszítést kell tennie az információk naprakészen tartása érdekében. Egy olyan CRM platformmal, mint a Hubspot, könnyedén kezelheti az interakciókat és az adatokat az ügyfél életciklusa során, egy helyen.

A HubSpot CRM segíthet az értékesítési csapatoknak abban, hogy javítsák az ügyfelekkel való kapcsolattartást, növeljék az értékesítést és optimalizálják marketingtevékenységeiket. Különböző funkciók állnak rendelkezésre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A weboldalon létrehozhat névjegyzéket, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat és automatikus e-maileket küldhet.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Starter: 18 USD/hó 1000 marketingkapcsolat esetén

CRM Suite Starter: 20 USD/hó áron 1000 marketingkapcsolat kezelésére

Szakemberek: 800 USD/hó 2000 marketingkapcsolat esetén

3. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk egy ügyfélszolgálati platform, amely segít a vállalkozásoknak ügyfeleik támogatásában. Számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfelekkel való interakciók kezelésében, beleértve a jegyrendszert, a csevegési funkciót és a tudásbázist. A Zendesk számos más szoftverplatformmal integrálható, így a vállalkozások könnyedén tudnak támogatást nyújtani minden csatornán.

Zendesk felhasználási példa: Help desk/Ticket CRM

A help desk rendszer minden ügyfélszolgálati tevékenység elengedhetetlen része. A help desk rendszer használatával a vállalatok könnyedén nyomon követhetik és kezelhetik az ügyfélszolgálati kéréseket.

Bármely jegykezelő szoftver használható az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére és az ügyfél-elégedettségi szint nyomon követésére, de a Zendesk a jobb választás, mert nemcsak az ügyfelek, hanem a belső ügyfélszolgálati csapatok számára is megkönnyíti a dolgokat. Ha az információcsere zökkenőmentes és hozzáférhető, akkor már nem a munkával vannak elfoglalva, hanem az ügyfelek személyre szabott élményének biztosításával.

Zendesk árak

Ingyenes próba elérhető

Támogatási csapat: 19 USD ügynökönként/hónapban

Professzionális támogatás: 55 USD ügynökönként/hónapban

Support Enterprise: 115 USD ügynökönként/hónapban

4. Freshworks

via Freshworks

A Freshworks egy felhőalapú szoftvercsomag, amely segít a vállalkozásoknak ügyfélkapcsolataik, értékesítésük és marketingjük kezelésében. Különböző eszközöket kínál az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való interakciók nyomon követéséhez, beleértve egy CRM stratégiai eszközt, egy e-mail marketing eszközt, valamint egy feladat- és projektkezelő rendszert.

Freshworks felhasználási példa: Értékesítési tevékenységek kezelése

Az értékesítési tevékenységek nyomon követése a CRM-ökoszisztéma fontos része az ügyfélmegtartás növelése szempontjából. Az értékesítési tevékenységek nyomon követésével világos képet kaphat arról, hogy az értékesítési célok hol teljesülnek, hol haladják meg, és hol maradnak el. A Freshworks segítségével többféle módon is nyomon követheti az értékesítési tevékenységeket:

Használja a időrendi idővonal nézetet , hogy áttekintse minden ügyfél kapcsolatát az Ön vállalkozásával.

Használja a dashboardokat , hogy áttekintést kapjon csapata teljesítményéről, beleértve a legutóbbi értékesítési összegeket, az aktív potenciális ügyfeleket és a nyitott lehetőségeket.

Használja az e-mail mutatókat és nyomon követési mutatókat, például hány e-mail került elküldésre, az e-mailre válaszoló ügyfelek százalékos aránya, a visszapattanási arányok és egyebek.

A Freshworks árai

21 napos ingyenes próba

Növekedés: Legfeljebb három felhasználó számára ingyenes, utána 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 69 USD/hó felhasználónként

5. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics a Microsoft által kínált üzleti szoftveralkalmazások sorozata. Az üzleti tevékenységek különböző területeit fedi le, a pénzügyektől és a műveletektől az értékesítésig és a marketingig. A Dynamics célja, hogy segítse a szervezeteket pénzügyeik, műveleteik, értékesítésük és marketingjük, valamint ügyfélszolgálatuk kezelésében.

Microsoft Dynamics felhasználási példa: Operatív CRM

Az operatív CRM számos tevékenységben segíti a vállalkozásokat, például az ügyféladatok nyomon követésében, az értékesítési folyamatok automatizálásában és az interakciók kezelésében. De alapvetően az operatív CRM az ügyfélszolgálatot javítja azáltal, hogy az ügyintézőknek ügyféladatokat biztosít, beleértve a korábbi interakciókat és megrendeléseket is.

A Microsoft Dynamicshoz hasonló CRM szoftverekkel nyomon követve az ügyfelekkel való interakciókat és az ügyféladatokat, a vállalkozások jobban megértik, mire van szükségük és mit akarnak az ügyfelek, és hogyan tudják őket a legjobban kiszolgálni. Ezek az információk segíthetnek a vállalkozásoknak a kockázatnak kitett ügyfelek azonosításában és az ügyfélmegtartáshoz szükséges lépések megtételében is. A CRM szoftverek megkönnyítik ezt a folyamatot azáltal, hogy automatizálják az ügyféladatok nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos számos feladatot.

A Microsoft Dynamics árai

Ingyenes próba elérhető

Értékesítési szakember: 65 USD/hó felhasználónként

Sales Enterprise: 95 USD/hó felhasználónként

Sales Premium: 135 USD/hó felhasználónként

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Sales: 40 USD/hó felhasználónként

via BIGContacts

A BIGContacts egy felhőalapú kapcsolattartó rendszer, amelynek segítségével a vállalkozások biztonságos környezetben tárolhatják, kezelhetik és megoszthatják kapcsolataikat másokkal. A BIGContacts segítségével a felhasználók hatékonyabban léphetnek kapcsolatba kollégáikkal, ügyfeleikkel és partnereikkel, mivel egy helyen, azonnal hozzáférhetnek minden kapcsolattartási adathoz. Ezenkívül a BIGContacts számos funkciót kínál, például kapcsolattartás megosztását, születésnapi emlékeztetőket és egyéni szűrőket, amelyek segítenek a felhasználóknak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában.

Ha Ön egy kisvállalkozás, amelynek egyszerű, kényelmes CRM-rendszerre van szüksége, a BIGContacts pontosan ezeket az igényeket hivatott kielégíteni.

A kapcsolattartás nem csupán a nevek és e-mail címek nyomon követéséből áll. Arról szól, hogy olyan rendszert hozzon létre, amely segít Önnek kapcsolatban maradni kapcsolataival, rendszerezni azokat, és megkönnyíti a szükséges információk megtalálását, amikor szüksége van rájuk. Íme néhány lépés, amellyel testreszabhatja a BigContacts felületét:

Használjon egyéni mezőket, hogy tárolja az üzleti tevékenységéhez fontos, potenciális ügyfeleiről és meglévő ügyfeleiről szóló további információkat.

Rendezze és tekintse meg a névjegyeket függőben lévő vagy közelgő tevékenység, lehetőség, utolsó kapcsolatfelvétel vagy utolsó kommunikáció szerint.

Hozzon létre felhasználókat, szerepköröket és jogosultságokat a csapatok kezeléséhez.

Tekintse meg a frissített e-mail kommunikációt egy helyen

NAGY: 5 USD/hó felhasználónként

NAGYOBB: 15 USD/hó felhasználónként

NAGYOBB: 25 USD/hó felhasználónként

VÁLLALATI: Egyedi árazás

7. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce egy felhőalapú szoftvercég, amely CRM- és egyéb vállalati szoftvermegoldásokat kínál. A Salesforce segít a vállalkozásoknak ügyféladataik, interakcióik és értékesítési folyamataik kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között értékesítési folyamatok kezelését, kapcsolattartás menedzsmentet, marketing automatizálást és ügyfélszolgálatot.

Salesforce felhasználási példa: Analitikus CRM

A Salesforce eszközei többféle módon működnek együtt az adatok megértése érdekében. Az első módszer az, hogy adatforrásként használjuk őket. A CRM rengeteg adatot tartalmaz az ügyfelekről és azok vállalatával való interakcióiról. Ezek az adatok felhasználhatók az ügyfelek viselkedésének, preferenciáinak és trendjeinek megértéséhez.

A Salesforce elemzési célokra való felhasználásának második módja az, hogy jelentéskészítő eszközként használja. A CRM-ből generált jelentések áttekintést adnak arról, hogy vállalkozása hogyan teljesít, mely marketingkampányok működnek, hogyan javíthatja az ügyfélmegtartást, és mire kell összpontosítania erőfeszítéseit.

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 105 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 190 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 355 USD/hó felhasználónként

8. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy e-mail marketing platform, amely lehetővé teszi hírlevelek, automatizált üzenetek és egyéb célzott tartalmak létrehozását és elküldését. Emellett hatékony nyomonkövetési és jelentési funkciókat is kínál, amelyekkel mérheti kampányai sikerét és optimalizálhatja erőfeszítéseit. Ezenkívül az ActiveCampaign számos más szolgáltatással integrálható, így könnyedén összekapcsolhatja e-mail marketing tevékenységét többi marketing tevékenységével.

ActiveCampaign felhasználási példa: Kampánykezelés

A kampánykezelés egy CRM-ben minden szervezet számára fontos feladat. A kampányok segítségével marketinganyagokkal, különleges ajánlatokkal vagy más kommunikációs eszközökkel megcélozhatók meghatározott ügyfelek vagy ügyfélcsoportok.

Ha kampányokat kezel egy olyan CRM-ben, mint az ActiveCampaign, akkor minden szakaszt a saját igényeinek megfelelően alakíthat ki:

1. A kampány és a vállalati célok meghatározása

2. Lépésről lépésre kidolgozott terv és a kampány végrehajtásának legfontosabb szereplői

3. A kampány célközönségének azonosítása és célzott üzenetek létrehozása

4. Nyomon követés és OKR-ek beállítása a kampány céljainak elérésének biztosítása érdekében

5. Értékelje a kampány eredményeit, és szükség szerint végezzen változtatásokat a jövőbeli kampányokhoz.

ActiveCampaign árak

Marketing Lite : 29 USD/hó felhasználónként

Marketing Plus : 49 USD/hó (3 felhasználó)

Marketing szakember : 149 USD/hó (5 felhasználó)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

9. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni értékesítési ciklusukat és előrehaladásukat. Bármilyen eszközről elérhető felhőalapú megoldás, így ideális távoli értékesítési csapattal rendelkező vállalatok számára. A Pipedrive számos funkciót kínál, például testreszabható folyamatokat, értékesítést, e-mail integrációt és tevékenységkövetést.

Pipedrive felhasználási eset: Értékesítési folyamat és üzletek

Az értékesítési folyamat vizuális ábrázolása az értékesítési folyamatot mutatja be. Segít nyomon követni a lehetőségeket az értékesítési ciklus minden szakaszában, a potenciális ügyféltől a meglévő ügyfélig. A Pipedrive segítségével három egyszerű lépésben könnyedén beállíthat egy testreszabható folyamatot:

1. Állítsa be a folyamatot az üzletek hozzáadásával vagy azok automatikus importálásával egy táblázatból vagy CRM-ből.

2. Kövesse nyomon az előrehaladást az automatikus riasztások és emlékeztetők segítségével, hogy az ügyletek a terv szerint haladjanak.

3. Automatizálja a növekedést AI technológiával, amely segít azonosítani az üzletkötési lehetőségeket.

Pipedrive árak

Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

10. Google Táblázatok

A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő szoftver, amely lehetővé teszi az új adatok megosztását és valós idejű szerkesztését. Dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat hozhat létre közvetlenül a böngészőjében, és ezek automatikusan el lesznek mentve a Google Drive-ra. A Google Workspace részeként a csapatok felgyorsíthatják a munkafolyamatokat azáltal, hogy a Sheets-et más Google-alkalmazásokhoz kapcsolják egy egyedi megoldás érdekében.

Google Sheets felhasználási példa: Táblázatos CRM

A táblázatkezelő program a legismertebb módszer az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére. Létrehozhat egy táblázatot, amely tartalmazza az ügyfél nevét, elérhetőségét és az ügyféllel kapcsolatos megjegyzéseket. Ez segít nyomon követni a kommunikációt és az ügyféllel való interakciókat. Ezenkívül táblázatkezelő programmal CRM-jelentéseket készíthet vagy nyomon követheti a készleteket.

Google Táblázatok árak

Ingyenes személyes CRM-használatra (Google-fiókkal)

Business Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

