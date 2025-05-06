10 Microsoft Dynamics 365 alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az ügyfelek minden vállalkozás gerincét képezik. Ezért elengedhetetlen, hogy a szervezetek megtanulják, hogyan lehet őket a legjobban vonzani, ápolni és megtartani. Vállalkozóként Ön tudja, milyen értékes egy szilárd ügyfélkör kiépítése és tartós kapcsolatok kialakítása.
Sajnos néha kihívást jelent a proaktív ügyfélkapcsolat-kezelés az üzleti tevékenységek mellett, ezért jönnek jól a Microsoft Dynamics 365-hez hasonló CRM szoftverplatformok.
A CRM szoftverek számos előnyt kínálnak az értékesítési csapatoknak és marketingtevékenységeinek. A Capterra egy tanulmánya szerint a vállalkozások 45%-a cseréli le általános eszközeit CRM szoftverekre, hogy növelje bevételeit és ügyfélmegtartási arányát. Ezenkívül egy külön Salesforce-kutatás szerint a marketingvezetők 68%-a az ügyfélélményt prioritásként kezeli a marketing KPI-k között.
De legyünk őszinték: nem minden vállalkozás számára a Microsoft Dynamics 365 a végső megoldás. Ezért sok szervezet keresi a saját igényeinek leginkább megfelelő Microsoft Dynamics alternatívákat.
És ezért vagyunk itt!
Kiemelünk 10 olyan Microsoft Dynamic alternatívát, amelyek Önnek jobban megfelelhetnek. Emellett részletes információkat adunk az árakról, a célközönségről, valamint a rendelkezésre álló vállalatirányítási ( ERP ) és CRM funkciókról.
Először is, nézzük meg, mi is az a Microsoft Dynamics, hogyan működik, és milyen az ideális ügyfélprofilja (amely lehet, hogy nem Önre vonatkozik)!
Mi az a Microsoft Dynamics?
A Microsoft Dynamics egy CRM és ERP platform, amely integrált eszközök sorozatát kínálja, hogy segítse a vállalkozásokat több feladat elvégzésében és a műveletek zökkenőmentes lebonyolításában.
Ez a népszerű CRM szoftver robusztus funkciókkal rendelkezik, többek között szerkeszthető táblázatokkal, webhelytérkép-tervezőkkel és hatékony üzleti intelligenciával (BI), amely teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a vállalatok számára. A Microsoft Dynamics CRM rendszer legnagyobb előnye, hogy egy könnyen használható, testreszabható irányítópulttal rendelkezik, amely egyetlen felületen jeleníti meg a prioritásokat és az értékesítési adatokat.
A Microsoft Dynamics CRM rendszer számos felhőalapú üzleti alkalmazással is rendelkezik, amelyek támogatják a mobil eszközök működését, és lehetővé teszik az értékesítési vezetők és sok más szakember számára, hogy menet közben is dolgozhassanak.
Népszerű Microsoft Dynamics CRM funkciók
- Ügyféladatok elemzése: Az AI segítségével könnyedén felfedezheti az adatokban és az értékesítésben rejlő lehetőségeket.
- Ügyfélszolgálati irányítópult: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekintsék ügyfeleik tapasztalatait és megtalálják a fejlesztési lehetőségeket.
- Valós idejű ügyfélkapcsolati riasztások: Azonnal értesüljön a vállalkozásával kapcsolatos fontos ügyfélkapcsolatokról.
- Adatok egységesítése: Központosítsa az értékesítési folyamatokat és az adatokat az összes integrált alkalmazásban.
- Versium Predict: Segít értékesítési vagy marketing csapatának jobban előre jelezni az ügyfelek vásárlásait.
A Microsoft Dynamics árai
A platform árazása meglehetősen dinamikus. A legpontosabb információkat az árazási oldalon találja.
- Ügyféladat-platform (Customer Insights): 1500 USD/bérlő/hónap az első Dynamics 365 alkalmazásért
- Professional (Értékesítés): 65 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati (értékesítés): 95 USD/felhasználó/hónap
- Premium (értékesítés): 135 USD/felhasználó/hónap
A 10 legjobb Microsoft Dynamics alternatíva, amelyet érdemes megfontolni
Ha készen áll egy új üzleti menedzsment szoftver vagy CRM megoldás keresésére, tekintse meg ezt a 10 lehetőséget, amelyek jobban megfelelnek a szervezetének:
1. ClickUp
A ClickUp csapatmunkát és projektmenedzsment megoldásokat kínál, így az értékesítési és marketing csapatok összehangolhatják munkájukat és javíthatják a kommunikációt, miközben naprakészek maradnak a feladatokkal és adatokkal kapcsolatban. Ez a CRM rugalmas lehetőségeket kínál, és ingyenes verziója tökéletes azoknak az alacsony költségvetésű vállalkozásoknak, amelyek pénzt szeretnének megtakarítani, miközben produktívak maradnak.
Ez a platform egyszerűvé teszi a magas szintű áttekintés létrehozását az ügyfelek életre szóló értékéről, az átlagos üzletkötések méretéről és még sok másról, hogy az adatokat egy helyen lehessen nyomon követni. A ClickUp hatékony adatkezelési funkciói felgyorsítják a kommunikációt, így a csapatok jobban tudnak együttműködni az üzletkötések során, és egyetlen központban tudják bevonni az ügyfeleket.
Továbbra is szeretne harmadik féltől származó eszközökhöz csatlakozni? A ClickUp számos integrációval büszkélkedhet, többek között a Google Drive, az Evernote, a Slack és a Dropbox integrációjával, amelyek segítenek a csapatoknak a munkaterületek központosításában.
A ClickUp legfontosabb funkciói
- Több mint 10 testreszabható projektmenedzsment nézet az értékesítési folyamat és a megrendelések vizualizálásához
- Az e-mail integrációs platform zökkenőmentesen integrálódik a vállalkozásokba.
- Automatizálja marketingkampányait, értékesítési folyamatokat és egyebeket, hogy időt takarítson meg.
- Egyszerű ügyfél-bevonás az ügyfélhűség és az interakciók növelése érdekében
- Jelentéskészítő és elemző eszközök a KPI-k nyomon követéséhez és méréséhez
- Egyedi mezők a megrendelések és az ügyfél-elégedettség nyomon követéséhez, vagy ügyféladatok hozzáadásához a jobb értékesítési folyamatkezelés érdekében.
A ClickUp előnyei
- Kiterjedt ingyenes csomag, amely számos funkciót kínál
- Üzleti szoftver minden méretű vállalkozás számára
- Bevételkezelési funkciók
- Könnyen importálhat adatokat más eszközökből
- Széles választékú CRM-sablonok (Töltse le ezt a ClickUp CRM-sablont!)
- Kiváló ügyfélszolgálat
ClickUp hátrányai
- A robusztus funkciók egyes felhasználókat túlterhelhetnek.
- AI-alapú előrejelző szoftver hiánya
ClickUp árak
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (4511+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2986+ értékelés)
2. HubSpot CRM
A HubSpot CRM egy kiváló kisvállalkozásoknak szóló CRM-platform, amely számviteli szoftverrel rendelkezik az üzleti folyamatok, a kommunikáció, az értékesítési adatok és egyebek kezeléséhez. Ingyenes és könnyen használható, rengeteg átfogó funkcióval, amelyeket a kezdők és a tapasztalt SaaS-felhasználók bárhol és bármikor használhatnak. Ezenkívül lehetővé teszi részletes ügyfél- és vállalati profilok tárolását vizuális jelzésekkel.
Ezen felül automatizálhatja a legfontosabb CRM-folyamatokat, például a belső csapatok értesítéseit és a marketing e-maileket, amelyek segítségével dokumentációs és súgócikkekből álló tudásbázist hozhat létre ügyfelei számára.
A HubSpot CRM a Google hitelesített partnere, és minden piaci résszel és iparággal kompatibilis megoldásokat kínál. Zökkenőmentesen integrálható a Cortana, a GoChime, a Pipedrive CRM, a Gravity Forms és más üzleti rendszerekkel.
A HubSpot legfontosabb jellemzői
- Drag-and-drop kommunikátor a gyorsabb kommunikáció és együttműködés érdekében
- Jegyértékesítő platform az ügyfelek számára nyújtott kiváló ügyfélszolgálat és támogatás érdekében
- Intuitív irányítópult, amely áttekintést nyújt a legutóbbi KPI-kről és tevékenységekről.
A HubSpot előnyei
- Könnyen beállítható
- Intuitív
- Megfizethető
HubSpot hátrányai
- Van egy tanulási görbe
- Nem egy all-in-one eszköz
- A sablonok nehezen módosíthatók
HubSpot árak
- Ingyenes csomag: örökre ingyenes
- Starter: 45 USD/hó
- Professional: 800 USD/hó
- Enterprise: 3200 USD havonta
HubSpot értékelések
- G2: 4,4/5 (9206+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3363+ értékelés)
3. Starter Suite a Salesforce-tól
A Salesforce Starter Suite egy integrált platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel. A Starter Suite ideális kisvállalkozások és induló cégek számára, akik 360 fokos rálátást szeretnének szerezni ügyfeleikre, hogy személyre szabott interakciókat tudjanak biztosítani.
A Starter Suite integrálja marketing-, értékesítési, szolgáltatási és kereskedelmi eszközeit. Egyszerűsített bevezetési folyamattal alapvető CRM funkciókat kínál e-mail kampányok kezeléséhez, potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az ügyfelek elkötelezettségének növeléséhez.
A Starter Suite legfontosabb jellemzői
- Kapcsolatkezelés
- Vezető menedzsment
- Lehetőségek kezelése
- Marketing automatizálási funkciók a CRM munkafolyamatok egyszerű beállításához
- Személyre szabott üzenetek küldése potenciális ügyfeleknek
- Modulok valós idejű elemzéshez, ügyfélszolgálathoz és kereskedelemhez
A Starter Suite előnyei
- Testreszabható irányítópult
- Könnyen kezelhető és automatizálható iparági munkafolyamatok
- A közösségi média funkció sok felhasználó számára könnyen használható.
Starter Suite hátrányai
- Nincs életre szóló ingyenes verzió
- Komplex
- Bonyolult jelentéskészítés
- Nehéz technikai támogatás
Starter Suite árak
- Ingyenes próba elérhető
- Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap
Starter Suite értékelések
- G2: 4,2/5 (15 218+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (17 156+ értékelés)
Tudja meg, hogyan integrálható a Salesforce a ClickUp-pal!
4. Oracle NetSuite CRM
Az Oracle NetSuite CRM hasonló és gyakori alternatívája a Microsoft Dynamicsnak. Felhőalapú értékesítési CRM-ként folyamatos információáramlást biztosít az ügyfélkapcsolatok életciklusa alapján.
A platform hagyományos és modern funkciókat tartalmaz, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését és bevételeinek növelését, miközben valós idejű, 360 fokos áttekintést nyújt ügyfelei tevékenységéről. Ez az integrált CRM-platform lehetővé teszi értékesítési csapatának, hogy proaktív stratégiákat alkalmazzon az értékesítési folyamat során.
A NetSuite CRM legfontosabb funkciói
- Ügyféladatok és értékesítési folyamatok kezelése
- Értékesítési automatizálás
- Ügyfélszolgálat-kezelés
- E-kereskedelmi marketing automatizálás
- Partnerkapcsolat-kezelés
- Időkövetés
- Értékesítési előrejelzés
- Harmadik féltől származó integrációk
A NetSuite CRM előnyei
- Testreszabható mobilalkalmazás
- Felhasználóbarát felület
- Automatikus frissítési folyamat
- Hozzáférhető adattárolás
NetSuite CRM hátrányai
- Lassú lehet
- Bonyolult a fejlett keresések vagy jelentések létrehozása
NetSuite CRM árak
A platform nem teszi közzé árazási terveit. A szolgáltatások iránt érdeklődőknek fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, és konzultációt kell egyeztetniük, hogy a költségvetésüknek és preferenciáiknak megfelelő előfizetési tervet állíthassanak össze.
NetSuite CRM értékelések
- G2: 3,9/5 (1902+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (843+ értékelés)
5. Pipedrive
Ha vállalatának értékesítési csapatának egyszerűen használható, mégis hatékony platformra van szüksége az értékesítési és marketingkampányokhoz, valamint a napi feladatok szervezéséhez, akkor a Pipedrive a legjobb választás. A platform minimalista elrendezése egyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését. Amint bejelentkezik a Pipedrive-ba, áttekintést kap az értékesítési folyamatáról, és összpontosíthat azokra az üzletekre, amelyeket előre szeretne vinni.
A platform cél- és tevékenységfunkciója lehetővé teszi, hogy lássa azokat a tevékenységeket, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, és tájékoztatást ad a folyamatban lévő feladatok állapotáról. Ezen felül a Pipedrive zökkenőmentesen kapcsolódik a főbb e-mail szolgáltatókhoz, mint az Outlook, a Gmail és a Yahoo! így könnyedén küldhet és fogadhat üzeneteket anélkül, hogy el kellene hagynia a CRM-et. Emellett integrálható a Zapier, a Trello, a Mailchimp és a Google Maps szolgáltatással is.
A Pipedrive legfontosabb funkciói
- E-mail nyomon követés
- Munkafolyamat-automatizálás
- Erőteljes API
- Értékesítési jelentések és elemzések
A Pipedrive előnyei
- Intuitív felület
- Könnyen használható
- 24/7 ügyfélszolgálat
A Pipedrive hátrányai
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
Pipedrive árak
- Essential: 9,90 USD
- Haladó: 19,90 USD
- Professional: 39,90 USD
- Vállalati: 59,90 USD
Pipedrive értékelések
- G2: 4,2/5 (1537+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2429+ értékelés)
6. Copper
A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján a Copper szerepel, mert átfogó kapcsolattartási funkciókkal rendelkezik. A szoftver lehetővé teszi, hogy az értékesítési és marketing stratégiáid jobb interakcióival növeld az ügyfelek elégedettségét.
A CRM-rendszerek esetében ez az eszköz elsősorban a rugalmasságra összpontosítva került kifejlesztésre. Összefogja az együttműködési megoldásokat, az elemző eszközöket és a termelékenységet növelő funkciókat, és mindezt egy kényelmes felületen egyesíti. Automatizálhatja a legfontosabb műveleteket és üzleti funkciókat, hogy növelje a termelékenységet és egyszerűsítse a munkafolyamatokat, így átláthatóbbá téve a folyamatokat.
A Copper CRM legfontosabb funkciói
- E-mail megnyitásának nyomon követése
- E-mail sablonok
- CRM tevékenységi jelentések
- Egyéni mezők
- Célkövetés
- Üzleti tevékenységek előrejelzése
- Harmadik féltől származó integrációk
A Copper CRM előnyei
- Intuitív felhasználói felület
- Gyors ügyfélszolgálati válaszok
- Magasan testreszabható
- Erős API
Copper CRM hátrányai
- Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a lemondásokkal kapcsolatban.
- Nincs freemium verzió
Copper CRM árak
- Alap: 29 USD/felhasználó/hónap
- Professional: 69 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 129 USD/felhasználó/hónap
Copper CRM értékelések
- G2: 4,5/5 (985+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (554+ értékelés)
7. Zoho CRM
A Zoho CRM egy CRM szoftver, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre egy vállalkozásnak szüksége van a releváns folyamatok racionalizálásához. Ez a szoftver freemium csomagja és költséghatékony frissítései miatt általában kisvállalkozások és induló cégek számára használatos.
A Zoho az egyik legrugalmasabb Microsoft Dynamics alternatíva, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok jobb testreszabását, miközben a termékeket, a céloldalakat és az ügyfélutakat is személyre szabhatja. Ezenkívül a szoftver könnyen megtanulható, és menüi a vállalat CRM-igényeinek megfelelően testreszabhatók.
Ez a CRM-megoldás kiemelkedik az értékesítési folyamatok automatizálásában és egy valódi omnichannel platform biztosításában a vállalkozások számára. A Zoho segít a csapatoknak e-mailen, telefonon, közösségi médián és más portálokon keresztül kommunikálni a potenciális és meglévő ügyfelekkel.
A Zoho CRM jelentős előnye, hogy egyszerűen integrálható harmadik féltől származó megoldásokkal.
A Zoho CRM legfontosabb jellemzői
- Több mint 400 alkalmazással kompatibilis, beleértve a Zoho CRM-et, a HubSpotot, a PayPalt és a Mailchimpet.
- Naptárkezelés
- Interakciók nyomon követése
- E-mail nyomon követés
- Intelligens csevegés
- Közösségi CRM
- Előrejelzés
A Zoho CRM előnyei
- Könnyen használható
- Nyomon követheti az elkötelezettséget
- A Freemium verzió kiterjedt funkciókkal rendelkezik.
Zoho CRM hátrányai
- Kényelmetlen kialakítás, ami elriaszthatja a felhasználókat
- Néhányan komplex ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati problémákról számolnak be.
- A hibák és a technikai problémák megnehezíthetik a munkát.
Zoho CRM árak
- Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
- Professional: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: 45 USD/felhasználó/hónap
Zoho CRM értékelések
- G2: 4,4/5 (15 433+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (5719+ értékelés)
8. Freshsales
A korábban Freshworks CRM néven ismert Freshsales ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver olyan nagy sebességű vállalkozások számára készült, amelyeknek egyetlen kapcsolattartó pontra van szükségük a potenciális ügyfelekkel. Ez az értékesítési CRM-platform intuitív felhasználói felülettel segíti a csapatokat a potenciális ügyfelek vonzásában, kezelésében és elkötelezésében.
A CRM szoftver hatékony funkciókkal rendelkezik, mint például AI-alapú lead scoring, telefon- és e-mail funkciók, testreszabható irányítópultok és jelentések, valamint munkafolyamat-automatizálás.
A Freshsales CRM könnyen integrálható a Freshdesk egyéb megoldásaival, például a Freshcallerrel. A Freshsales CRM nyílt API rendszert is használ, ami azt jelenti, hogy integrálhatja a vállalatában általában használt alkalmazásokkal, például a Mailchimp, a Google Calendar és a QuickBooks alkalmazásokkal.
A Freshsales legfontosabb funkciói
- Fejlett testreszabás
- Többcsatornás folyamatkezelés
- Fejlett jelentéskészítés
- Intelligens munkafolyamatok
- Vezető pontszám
- Eseménykövetés
Freshsales előnyei
- Tiszta és egyszerűen használható
- Robusztus funkciókat kínál
- Rugalmas értékesítési folyamat
- Reagáló fejlesztői csapat
Freshsales hátrányai
- Az információk exportálásakor hiányzó lehetőségek
- Kevés hozzáférhetőségi lehetőség
Freshsales árak
- Ingyenes
- Növekedés: 15 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 39 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise: 69 USD/felhasználó/hónap
Freshsales értékelések
- G2: 4,6/5 (983+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (496+ értékelés)
9. Pipeline CRM
A Pipeline CRM népszerű a kisvállalkozások körében, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen felhőalapú programon belül minősítsék a potenciális ügyfeleket, kezeljék kapcsolataikat és nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket. A korábban PipelineDeals néven ismert eszköz értékesítéskezelési és ügyfélkapcsolat-kezelési funkciókat kínál napi valós idejű állapotfrissítésekkel és 3D-s diagramokkal.
A Pipeline CRM legfontosabb funkciói
- E-mail és alkalmazás integráció
- Az értékesítésgyorsító eszközök lerövidítik az értékesítési ciklust és növelik a konverziós arányt.
- Vezesse a potenciális ügyfeleket
- Megosztott folyamat
- Egyéni adatmező, amelyben a felhasználók tetszőleges mennyiségű adatot menthetnek el
- E-mail nyomon követés
- Meglévő adatok tömeges importálása
A Pipeline CRM előnyei
- Egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelő felhasználói felület
- 14 napos ingyenes próbaidőszak, hogy eldöntse, melyik árazási terv a legmegfelelőbb az Ön számára.
- Átfogó és könnyen használható irányítópult az értékesítési csapatok számára
- Könnyű hozzáférhetőség
- Egyszerűen beállítható CRM-rendszer
Pipeline CRM hátrányai
- Nincs életre szóló ingyenes verzió
- Korlátozott integráció harmadik fél webhelyeivel
- A robusztus értékesítési CRM funkciók egyesek számára túlnyomóak lehetnek.
Pipeline CRM árak
- Kezdő ár: 25 USD/felhasználó/hónap
- Fejlesztés: 33 USD/felhasználó/hónap
- Grow: 49 USD/felhasználó/hónap
Pipeline CRM értékelések
- G2: 4,4/5 (902+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (611+ értékelés)
10. Nimble CRM
A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján szereplő, vezető CRM szoftver egy kommunikációközpontú eszköz, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás folyamatát. A Nimble CRM fejlett funkciókkal rendelkezik a potenciális ügyfelek kezelésének munkafolyamataiban, amelyek mind a kisvállalkozások, mind a nagyvállalatok csapatainak segítségére vannak.
Emellett felhasználóbarát módszert kínál az üzenetek és a közösségi média kezelésére, hogy jobban szegmentálhassa ügyfeleit. A prospector eszköz használatával értékes kapcsolatokat szerezhet weboldalakról, ha meglátogatja egy vállalat webhelyét.
Miután a névjegyek bekerültek az adatbázisába, megfelelően kategorizálhatja őket, és az egyéni mezők opciók segítségével címkéket hozhat létre és rugalmas listát készíthet.
A Nimble legfontosabb jellemzői
- A műszerfal áttekintést nyújt a következő napról.
- Üzenetkövetés
- E-mail nyomon követés
- Harmadik féltől származó integráció
- A Signals funkcióval láthatja, ki lép kapcsolatba Önnel.
- Böngésszen a közösségi médiában anélkül, hogy elhagyná a szoftvert
A Nimble előnyei
- Testreszabható
- Felhasználóbarát
- Egyszerű együttműködés
- Gyorsítsa fel a potenciális ügyfelek kezelését
Nimble hátrányok
- A prospector eszközzel havonta felhasználónként 10 kapcsolattartóra van korlátozva.
- Van egy tanulási görbe
- A mobilalkalmazás nem működik jól.
Nimble árak
Ez a szoftver egyedülálló megközelítést alkalmaz, egyetlen árazási opcióval.
- Nimble Business: 19 USD/felhasználó/hónap
Nimble értékelések
- G2: 4,5/5 (984+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1774+ értékelés)
Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb CRM-et
Bár a Dynamics 365 kiváló választás, amelyben számos vállalati csapat bízik, nem ez az egyetlen lehetőség – különösen a kisvállalkozások számára. Nincs olyan CRM-eszköz, amely minden igényt kielégítene, de kiválaszthatja azt, amelyik az Ön és a költségvetése számára a legmegfelelőbb.
Ha minden részletében megismeri működését, könnyebben eldöntheti, melyik platform segít üzleti növekedésében és ügyfélkapcsolatainak fejlesztésében.
A ClickUp számos funkciót kínál, például folyamatok automatizálását, jobb kommunikációt, intuitív projektmenedzsmentet és egyszerűbb csapatmunkát. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és megtudhatja, miért választják ezt a megoldást oly sok vállalkozás!