10 Microsoft Dynamics 365 alternatíva és versenytárs 2025-ben

Garima Behal
2025. május 6.

Az ügyfelek minden vállalkozás gerincét képezik. Ezért elengedhetetlen, hogy a szervezetek megtanulják, hogyan lehet őket a legjobban vonzani, ápolni és megtartani. Vállalkozóként Ön tudja, milyen értékes egy szilárd ügyfélkör kiépítése és tartós kapcsolatok kialakítása.

Sajnos néha kihívást jelent a proaktív ügyfélkapcsolat-kezelés az üzleti tevékenységek mellett, ezért jönnek jól a Microsoft Dynamics 365-hez hasonló CRM szoftverplatformok.

A CRM szoftverek számos előnyt kínálnak az értékesítési csapatoknak és marketingtevékenységeinek. A Capterra egy tanulmánya szerint a vállalkozások 45%-a cseréli le általános eszközeit CRM szoftverekre, hogy növelje bevételeit és ügyfélmegtartási arányát. Ezenkívül egy külön Salesforce-kutatás szerint a marketingvezetők 68%-a az ügyfélélményt prioritásként kezeli a marketing KPI-k között.

De legyünk őszinték: nem minden vállalkozás számára a Microsoft Dynamics 365 a végső megoldás. Ezért sok szervezet keresi a saját igényeinek leginkább megfelelő Microsoft Dynamics alternatívákat.

És ezért vagyunk itt!

Kiemelünk 10 olyan Microsoft Dynamic alternatívát, amelyek Önnek jobban megfelelhetnek. Emellett részletes információkat adunk az árakról, a célközönségről, valamint a rendelkezésre álló vállalatirányítási ( ERP ) és CRM funkciókról.

Először is, nézzük meg, mi is az a Microsoft Dynamics, hogyan működik, és milyen az ideális ügyfélprofilja (amely lehet, hogy nem Önre vonatkozik)!

Mi az a Microsoft Dynamics?

A Microsoft Dynamics egy CRM és ERP platform, amely integrált eszközök sorozatát kínálja, hogy segítse a vállalkozásokat több feladat elvégzésében és a műveletek zökkenőmentes lebonyolításában.

Microsoft Dynamics termékpélda
Értékesítési áttekintés a Microsoft Dynamicsban

Ez a népszerű CRM szoftver robusztus funkciókkal rendelkezik, többek között szerkeszthető táblázatokkal, webhelytérkép-tervezőkkel és hatékony üzleti intelligenciával (BI), amely teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a vállalatok számára. A Microsoft Dynamics CRM rendszer legnagyobb előnye, hogy egy könnyen használható, testreszabható irányítópulttal rendelkezik, amely egyetlen felületen jeleníti meg a prioritásokat és az értékesítési adatokat.

A Microsoft Dynamics CRM rendszer számos felhőalapú üzleti alkalmazással is rendelkezik, amelyek támogatják a mobil eszközök működését, és lehetővé teszik az értékesítési vezetők és sok más szakember számára, hogy menet közben is dolgozhassanak.

Népszerű Microsoft Dynamics CRM funkciók

  • Ügyféladatok elemzése: Az AI segítségével könnyedén felfedezheti az adatokban és az értékesítésben rejlő lehetőségeket.
  • Ügyfélszolgálati irányítópult: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekintsék ügyfeleik tapasztalatait és megtalálják a fejlesztési lehetőségeket.
  • Valós idejű ügyfélkapcsolati riasztások: Azonnal értesüljön a vállalkozásával kapcsolatos fontos ügyfélkapcsolatokról.
  • Adatok egységesítése: Központosítsa az értékesítési folyamatokat és az adatokat az összes integrált alkalmazásban.
  • Versium Predict: Segít értékesítési vagy marketing csapatának jobban előre jelezni az ügyfelek vásárlásait.

A Microsoft Dynamics árai

A platform árazása meglehetősen dinamikus. A legpontosabb információkat az árazási oldalon találja.

  • Ügyféladat-platform (Customer Insights): 1500 USD/bérlő/hónap az első Dynamics 365 alkalmazásért
  • Professional (Értékesítés): 65 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati (értékesítés): 95 USD/felhasználó/hónap
  • Premium (értékesítés): 135 USD/felhasználó/hónap

A 10 legjobb Microsoft Dynamics alternatíva, amelyet érdemes megfontolni

Ha készen áll egy új üzleti menedzsment szoftver vagy CRM megoldás keresésére, tekintse meg ezt a 10 lehetőséget, amelyek jobban megfelelnek a szervezetének:

1. ClickUp

ClickUp CRM példa
A ClickUp CRM funkciói segítenek az értékesítési és marketing csapatoknak az ügyféladatok és a különböző projektek nyomon követésében.

A ClickUp csapatmunkát és projektmenedzsment megoldásokat kínál, így az értékesítési és marketing csapatok összehangolhatják munkájukat és javíthatják a kommunikációt, miközben naprakészek maradnak a feladatokkal és adatokkal kapcsolatban. Ez a CRM rugalmas lehetőségeket kínál, és ingyenes verziója tökéletes azoknak az alacsony költségvetésű vállalkozásoknak, amelyek pénzt szeretnének megtakarítani, miközben produktívak maradnak.

Ez a platform egyszerűvé teszi a magas szintű áttekintés létrehozását az ügyfelek életre szóló értékéről, az átlagos üzletkötések méretéről és még sok másról, hogy az adatokat egy helyen lehessen nyomon követni. A ClickUp hatékony adatkezelési funkciói felgyorsítják a kommunikációt, így a csapatok jobban tudnak együttműködni az üzletkötések során, és egyetlen központban tudják bevonni az ügyfeleket.

clickup értékesítési irányítópult nézet
Használja a ClickUp-ot a fontos CRM-adatok és értékesítési tevékenységek központjaként.

Továbbra is szeretne harmadik féltől származó eszközökhöz csatlakozni? A ClickUp számos integrációval büszkélkedhet, többek között a Google Drive, az Evernote, a Slack és a Dropbox integrációjával, amelyek segítenek a csapatoknak a munkaterületek központosításában.

A ClickUp legfontosabb funkciói

  • Több mint 10 testreszabható projektmenedzsment nézet az értékesítési folyamat és a megrendelések vizualizálásához
  • Az e-mail integrációs platform zökkenőmentesen integrálódik a vállalkozásokba.
  • Automatizálja marketingkampányait, értékesítési folyamatokat és egyebeket, hogy időt takarítson meg.
  • Egyszerű ügyfél-bevonás az ügyfélhűség és az interakciók növelése érdekében
  • Jelentéskészítő és elemző eszközök a KPI-k nyomon követéséhez és méréséhez
  • Egyedi mezők a megrendelések és az ügyfél-elégedettség nyomon követéséhez, vagy ügyféladatok hozzáadásához a jobb értékesítési folyamatkezelés érdekében.

A ClickUp előnyei

  • Kiterjedt ingyenes csomag, amely számos funkciót kínál
  • Üzleti szoftver minden méretű vállalkozás számára
  • Bevételkezelési funkciók
  • Könnyen importálhat adatokat más eszközökből
  • Széles választékú CRM-sablonok (Töltse le ezt a ClickUp CRM-sablont!)
  • Kiváló ügyfélszolgálat

ClickUp hátrányai

  • A robusztus funkciók egyes felhasználókat túlterhelhetnek.
  • AI-alapú előrejelző szoftver hiánya

ClickUp árak

ClickUp értékelések

  • G2: 4,7/5 (4511+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2986+ értékelés)

2. HubSpot CRM

A HubSpot CRM-jének beszélgetéskezelési funkciói
A HubSpot CRM-jének beszélgetéskezelési funkciói

A HubSpot CRM egy kiváló kisvállalkozásoknak szóló CRM-platform, amely számviteli szoftverrel rendelkezik az üzleti folyamatok, a kommunikáció, az értékesítési adatok és egyebek kezeléséhez. Ingyenes és könnyen használható, rengeteg átfogó funkcióval, amelyeket a kezdők és a tapasztalt SaaS-felhasználók bárhol és bármikor használhatnak. Ezenkívül lehetővé teszi részletes ügyfél- és vállalati profilok tárolását vizuális jelzésekkel.

Ezen felül automatizálhatja a legfontosabb CRM-folyamatokat, például a belső csapatok értesítéseit és a marketing e-maileket, amelyek segítségével dokumentációs és súgócikkekből álló tudásbázist hozhat létre ügyfelei számára.

A HubSpot CRM a Google hitelesített partnere, és minden piaci résszel és iparággal kompatibilis megoldásokat kínál. Zökkenőmentesen integrálható a Cortana, a GoChime, a Pipedrive CRM, a Gravity Forms és más üzleti rendszerekkel.

A HubSpot legfontosabb jellemzői

  • Drag-and-drop kommunikátor a gyorsabb kommunikáció és együttműködés érdekében
  • Jegyértékesítő platform az ügyfelek számára nyújtott kiváló ügyfélszolgálat és támogatás érdekében
  • Intuitív irányítópult, amely áttekintést nyújt a legutóbbi KPI-kről és tevékenységekről.

A HubSpot előnyei

  • Könnyen beállítható
  • Intuitív
  • Megfizethető

HubSpot hátrányai

  • Van egy tanulási görbe
  • Nem egy all-in-one eszköz
  • A sablonok nehezen módosíthatók

HubSpot árak

  • Ingyenes csomag: örökre ingyenes
  • Starter: 45 USD/hó
  • Professional: 800 USD/hó
  • Enterprise: 3200 USD havonta

HubSpot értékelések

  • G2: 4,4/5 (9206+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3363+ értékelés)

3. Starter Suite a Salesforce-tól

Salesforce Sales Desktop példa
via Salesforce

A Salesforce Starter Suite egy integrált platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel. A Starter Suite ideális kisvállalkozások és induló cégek számára, akik 360 fokos rálátást szeretnének szerezni ügyfeleikre, hogy személyre szabott interakciókat tudjanak biztosítani.

A Starter Suite integrálja marketing-, értékesítési, szolgáltatási és kereskedelmi eszközeit. Egyszerűsített bevezetési folyamattal alapvető CRM funkciókat kínál e-mail kampányok kezeléséhez, potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az ügyfelek elkötelezettségének növeléséhez.

A Starter Suite legfontosabb jellemzői

  • Kapcsolatkezelés
  • Vezető menedzsment
  • Lehetőségek kezelése
  • Marketing automatizálási funkciók a CRM munkafolyamatok egyszerű beállításához
  • Személyre szabott üzenetek küldése potenciális ügyfeleknek
  • Modulok valós idejű elemzéshez, ügyfélszolgálathoz és kereskedelemhez

A Starter Suite előnyei

  • Testreszabható irányítópult
  • Könnyen kezelhető és automatizálható iparági munkafolyamatok
  • A közösségi média funkció sok felhasználó számára könnyen használható.

Starter Suite hátrányai

  • Nincs életre szóló ingyenes verzió
  • Komplex
  • Bonyolult jelentéskészítés
  • Nehéz technikai támogatás

Starter Suite árak

  • Ingyenes próba elérhető
  • Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap

Starter Suite értékelések

  • G2: 4,2/5 (15 218+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (17 156+ értékelés)

Tudja meg, hogyan integrálható a Salesforce a ClickUp-pal!

4. Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite CRM ügyfél-vezérlőpult
NetSuite ügyfél-vezérlőpult

Az Oracle NetSuite CRM hasonló és gyakori alternatívája a Microsoft Dynamicsnak. Felhőalapú értékesítési CRM-ként folyamatos információáramlást biztosít az ügyfélkapcsolatok életciklusa alapján.

A platform hagyományos és modern funkciókat tartalmaz, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését és bevételeinek növelését, miközben valós idejű, 360 fokos áttekintést nyújt ügyfelei tevékenységéről. Ez az integrált CRM-platform lehetővé teszi értékesítési csapatának, hogy proaktív stratégiákat alkalmazzon az értékesítési folyamat során.

A NetSuite CRM legfontosabb funkciói

  • Ügyféladatok és értékesítési folyamatok kezelése
  • Értékesítési automatizálás
  • Ügyfélszolgálat-kezelés
  • E-kereskedelmi marketing automatizálás
  • Partnerkapcsolat-kezelés
  • Időkövetés
  • Értékesítési előrejelzés
  • Harmadik féltől származó integrációk

A NetSuite CRM előnyei

  • Testreszabható mobilalkalmazás
  • Felhasználóbarát felület
  • Automatikus frissítési folyamat
  • Hozzáférhető adattárolás

NetSuite CRM hátrányai

  • Lassú lehet
  • Bonyolult a fejlett keresések vagy jelentések létrehozása

NetSuite CRM árak

A platform nem teszi közzé árazási terveit. A szolgáltatások iránt érdeklődőknek fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, és konzultációt kell egyeztetniük, hogy a költségvetésüknek és preferenciáiknak megfelelő előfizetési tervet állíthassanak össze.

NetSuite CRM értékelések

  • G2: 3,9/5 (1902+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (843+ értékelés)

5. Pipedrive

pipedrive példa
Pipedrive Deals irányítópult

Ha vállalatának értékesítési csapatának egyszerűen használható, mégis hatékony platformra van szüksége az értékesítési és marketingkampányokhoz, valamint a napi feladatok szervezéséhez, akkor a Pipedrive a legjobb választás. A platform minimalista elrendezése egyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését. Amint bejelentkezik a Pipedrive-ba, áttekintést kap az értékesítési folyamatáról, és összpontosíthat azokra az üzletekre, amelyeket előre szeretne vinni.

A platform cél- és tevékenységfunkciója lehetővé teszi, hogy lássa azokat a tevékenységeket, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, és tájékoztatást ad a folyamatban lévő feladatok állapotáról. Ezen felül a Pipedrive zökkenőmentesen kapcsolódik a főbb e-mail szolgáltatókhoz, mint az Outlook, a Gmail és a Yahoo! így könnyedén küldhet és fogadhat üzeneteket anélkül, hogy el kellene hagynia a CRM-et. Emellett integrálható a Zapier, a Trello, a Mailchimp és a Google Maps szolgáltatással is.

A Pipedrive legfontosabb funkciói

  • E-mail nyomon követés
  • Munkafolyamat-automatizálás
  • Erőteljes API
  • Értékesítési jelentések és elemzések

A Pipedrive előnyei

  • Intuitív felület
  • Könnyen használható
  • 24/7 ügyfélszolgálat

A Pipedrive hátrányai

  • Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Pipedrive árak

  • Essential: 9,90 USD
  • Haladó: 19,90 USD
  • Professional: 39,90 USD
  • Vállalati: 59,90 USD

Pipedrive értékelések

  • G2: 4,2/5 (1537+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (2429+ értékelés)

6. Copper

Copper CRM Lead Tracker példa
Copper lead tracking funkció

A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján a Copper szerepel, mert átfogó kapcsolattartási funkciókkal rendelkezik. A szoftver lehetővé teszi, hogy az értékesítési és marketing stratégiáid jobb interakcióival növeld az ügyfelek elégedettségét.

A CRM-rendszerek esetében ez az eszköz elsősorban a rugalmasságra összpontosítva került kifejlesztésre. Összefogja az együttműködési megoldásokat, az elemző eszközöket és a termelékenységet növelő funkciókat, és mindezt egy kényelmes felületen egyesíti. Automatizálhatja a legfontosabb műveleteket és üzleti funkciókat, hogy növelje a termelékenységet és egyszerűsítse a munkafolyamatokat, így átláthatóbbá téve a folyamatokat.

A Copper CRM legfontosabb funkciói

  • E-mail megnyitásának nyomon követése
  • E-mail sablonok
  • CRM tevékenységi jelentések
  • Egyéni mezők
  • Célkövetés
  • Üzleti tevékenységek előrejelzése
  • Harmadik féltől származó integrációk

A Copper CRM előnyei

  • Intuitív felhasználói felület
  • Gyors ügyfélszolgálati válaszok
  • Magasan testreszabható
  • Erős API

Copper CRM hátrányai

  • Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a lemondásokkal kapcsolatban.
  • Nincs freemium verzió

Copper CRM árak

  • Alap: 29 USD/felhasználó/hónap
  • Professional: 69 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 129 USD/felhasználó/hónap

Copper CRM értékelések

  • G2: 4,5/5 (985+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (554+ értékelés)

7. Zoho CRM

zoho termékpélda
A Zoho naptárnézete

A Zoho CRM egy CRM szoftver, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre egy vállalkozásnak szüksége van a releváns folyamatok racionalizálásához. Ez a szoftver freemium csomagja és költséghatékony frissítései miatt általában kisvállalkozások és induló cégek számára használatos.

A Zoho az egyik legrugalmasabb Microsoft Dynamics alternatíva, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok jobb testreszabását, miközben a termékeket, a céloldalakat és az ügyfélutakat is személyre szabhatja. Ezenkívül a szoftver könnyen megtanulható, és menüi a vállalat CRM-igényeinek megfelelően testreszabhatók.

Ez a CRM-megoldás kiemelkedik az értékesítési folyamatok automatizálásában és egy valódi omnichannel platform biztosításában a vállalkozások számára. A Zoho segít a csapatoknak e-mailen, telefonon, közösségi médián és más portálokon keresztül kommunikálni a potenciális és meglévő ügyfelekkel.

A Zoho CRM jelentős előnye, hogy egyszerűen integrálható harmadik féltől származó megoldásokkal.

A Zoho CRM legfontosabb jellemzői

  • Több mint 400 alkalmazással kompatibilis, beleértve a Zoho CRM-et, a HubSpotot, a PayPalt és a Mailchimpet.
  • Naptárkezelés
  • Interakciók nyomon követése
  • E-mail nyomon követés
  • Intelligens csevegés
  • Közösségi CRM
  • Előrejelzés

A Zoho CRM előnyei

  • Könnyen használható
  • Nyomon követheti az elkötelezettséget
  • A Freemium verzió kiterjedt funkciókkal rendelkezik.

Zoho CRM hátrányai

  • Kényelmetlen kialakítás, ami elriaszthatja a felhasználókat
  • Néhányan komplex ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati problémákról számolnak be.
  • A hibák és a technikai problémák megnehezíthetik a munkát.

Zoho CRM árak

  • Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Professional: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap
  • Ultimate: 45 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések

  • G2: 4,4/5 (15 433+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (5719+ értékelés)

8. Freshsales

freshsales termék kép
Freshsales CRM irányítópult

A korábban Freshworks CRM néven ismert Freshsales ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver olyan nagy sebességű vállalkozások számára készült, amelyeknek egyetlen kapcsolattartó pontra van szükségük a potenciális ügyfelekkel. Ez az értékesítési CRM-platform intuitív felhasználói felülettel segíti a csapatokat a potenciális ügyfelek vonzásában, kezelésében és elkötelezésében.

A CRM szoftver hatékony funkciókkal rendelkezik, mint például AI-alapú lead scoring, telefon- és e-mail funkciók, testreszabható irányítópultok és jelentések, valamint munkafolyamat-automatizálás.

A Freshsales CRM könnyen integrálható a Freshdesk egyéb megoldásaival, például a Freshcallerrel. A Freshsales CRM nyílt API rendszert is használ, ami azt jelenti, hogy integrálhatja a vállalatában általában használt alkalmazásokkal, például a Mailchimp, a Google Calendar és a QuickBooks alkalmazásokkal.

A Freshsales legfontosabb funkciói

  • Fejlett testreszabás
  • Többcsatornás folyamatkezelés
  • Fejlett jelentéskészítés
  • Intelligens munkafolyamatok
  • Vezető pontszám
  • Eseménykövetés

Freshsales előnyei

  • Tiszta és egyszerűen használható
  • Robusztus funkciókat kínál
  • Rugalmas értékesítési folyamat
  • Reagáló fejlesztői csapat

Freshsales hátrányai

  • Az információk exportálásakor hiányzó lehetőségek
  • Kevés hozzáférhetőségi lehetőség

Freshsales árak

  • Ingyenes
  • Növekedés: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 39 USD/felhasználó/hónap
  • Enterprise: 69 USD/felhasználó/hónap

Freshsales értékelések

  • G2: 4,6/5 (983+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (496+ értékelés)

9. Pipeline CRM

Pipeline dashboard példa
via Pipeline

A Pipeline CRM népszerű a kisvállalkozások körében, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen felhőalapú programon belül minősítsék a potenciális ügyfeleket, kezeljék kapcsolataikat és nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket. A korábban PipelineDeals néven ismert eszköz értékesítéskezelési és ügyfélkapcsolat-kezelési funkciókat kínál napi valós idejű állapotfrissítésekkel és 3D-s diagramokkal.

A Pipeline CRM legfontosabb funkciói

  • E-mail és alkalmazás integráció
  • Az értékesítésgyorsító eszközök lerövidítik az értékesítési ciklust és növelik a konverziós arányt.
  • Vezesse a potenciális ügyfeleket
  • Megosztott folyamat
  • Egyéni adatmező, amelyben a felhasználók tetszőleges mennyiségű adatot menthetnek el
  • E-mail nyomon követés
  • Meglévő adatok tömeges importálása

A Pipeline CRM előnyei

  • Egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelő felhasználói felület
  • 14 napos ingyenes próbaidőszak, hogy eldöntse, melyik árazási terv a legmegfelelőbb az Ön számára.
  • Átfogó és könnyen használható irányítópult az értékesítési csapatok számára
  • Könnyű hozzáférhetőség
  • Egyszerűen beállítható CRM-rendszer

Pipeline CRM hátrányai

  • Nincs életre szóló ingyenes verzió
  • Korlátozott integráció harmadik fél webhelyeivel
  • A robusztus értékesítési CRM funkciók egyesek számára túlnyomóak lehetnek.

Pipeline CRM árak

  • Kezdő ár: 25 USD/felhasználó/hónap
  • Fejlesztés: 33 USD/felhasználó/hónap
  • Grow: 49 USD/felhasználó/hónap

Pipeline CRM értékelések

  • G2: 4,4/5 (902+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (611+ értékelés)

10. Nimble CRM

A Nimble irányítópultja

A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján szereplő, vezető CRM szoftver egy kommunikációközpontú eszköz, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás folyamatát. A Nimble CRM fejlett funkciókkal rendelkezik a potenciális ügyfelek kezelésének munkafolyamataiban, amelyek mind a kisvállalkozások, mind a nagyvállalatok csapatainak segítségére vannak.

Emellett felhasználóbarát módszert kínál az üzenetek és a közösségi média kezelésére, hogy jobban szegmentálhassa ügyfeleit. A prospector eszköz használatával értékes kapcsolatokat szerezhet weboldalakról, ha meglátogatja egy vállalat webhelyét.

Miután a névjegyek bekerültek az adatbázisába, megfelelően kategorizálhatja őket, és az egyéni mezők opciók segítségével címkéket hozhat létre és rugalmas listát készíthet.

A Nimble legfontosabb jellemzői

  • A műszerfal áttekintést nyújt a következő napról.
  • Üzenetkövetés
  • E-mail nyomon követés
  • Harmadik féltől származó integráció
  • A Signals funkcióval láthatja, ki lép kapcsolatba Önnel.
  • Böngésszen a közösségi médiában anélkül, hogy elhagyná a szoftvert

A Nimble előnyei

  • Testreszabható
  • Felhasználóbarát
  • Egyszerű együttműködés
  • Gyorsítsa fel a potenciális ügyfelek kezelését

Nimble hátrányok

  • A prospector eszközzel havonta felhasználónként 10 kapcsolattartóra van korlátozva.
  • Van egy tanulási görbe
  • A mobilalkalmazás nem működik jól.

Nimble árak

Ez a szoftver egyedülálló megközelítést alkalmaz, egyetlen árazási opcióval.

  • Nimble Business: 19 USD/felhasználó/hónap

Nimble értékelések

  • G2: 4,5/5 (984+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (1774+ értékelés)

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb CRM-et

Bár a Dynamics 365 kiváló választás, amelyben számos vállalati csapat bízik, nem ez az egyetlen lehetőség – különösen a kisvállalkozások számára. Nincs olyan CRM-eszköz, amely minden igényt kielégítene, de kiválaszthatja azt, amelyik az Ön és a költségvetése számára a legmegfelelőbb.

Ha minden részletében megismeri működését, könnyebben eldöntheti, melyik platform segít üzleti növekedésében és ügyfélkapcsolatainak fejlesztésében.

A ClickUp számos funkciót kínál, például folyamatok automatizálását, jobb kommunikációt, intuitív projektmenedzsmentet és egyszerűbb csapatmunkát. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és megtudhatja, miért választják ezt a megoldást oly sok vállalkozás!

