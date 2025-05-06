10 Microsoft Dynamics 365 alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az ügyfelek minden vállalkozás gerincét képezik. Ezért elengedhetetlen, hogy a szervezetek megtanulják, hogyan lehet őket a legjobban vonzani, ápolni és megtartani. Vállalkozóként Ön tudja, milyen értékes egy szilárd ügyfélkör kiépítése és tartós kapcsolatok kialakítása.

Sajnos néha kihívást jelent a proaktív ügyfélkapcsolat-kezelés az üzleti tevékenységek mellett, ezért jönnek jól a Microsoft Dynamics 365-hez hasonló CRM szoftverplatformok.

A CRM szoftverek számos előnyt kínálnak az értékesítési csapatoknak és marketingtevékenységeinek. A Capterra egy tanulmánya szerint a vállalkozások 45%-a cseréli le általános eszközeit CRM szoftverekre, hogy növelje bevételeit és ügyfélmegtartási arányát. Ezenkívül egy külön Salesforce-kutatás szerint a marketingvezetők 68%-a az ügyfélélményt prioritásként kezeli a marketing KPI-k között.

De legyünk őszinték: nem minden vállalkozás számára a Microsoft Dynamics 365 a végső megoldás. Ezért sok szervezet keresi a saját igényeinek leginkább megfelelő Microsoft Dynamics alternatívákat.

És ezért vagyunk itt!

Kiemelünk 10 olyan Microsoft Dynamic alternatívát, amelyek Önnek jobban megfelelhetnek. Emellett részletes információkat adunk az árakról, a célközönségről, valamint a rendelkezésre álló vállalatirányítási ( ERP ) és CRM funkciókról.

Először is, nézzük meg, mi is az a Microsoft Dynamics, hogyan működik, és milyen az ideális ügyfélprofilja (amely lehet, hogy nem Önre vonatkozik)!

Mi az a Microsoft Dynamics?

A Microsoft Dynamics egy CRM és ERP platform, amely integrált eszközök sorozatát kínálja, hogy segítse a vállalkozásokat több feladat elvégzésében és a műveletek zökkenőmentes lebonyolításában.

Értékesítési áttekintés a Microsoft Dynamicsban

Ez a népszerű CRM szoftver robusztus funkciókkal rendelkezik, többek között szerkeszthető táblázatokkal, webhelytérkép-tervezőkkel és hatékony üzleti intelligenciával (BI), amely teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a vállalatok számára. A Microsoft Dynamics CRM rendszer legnagyobb előnye, hogy egy könnyen használható, testreszabható irányítópulttal rendelkezik, amely egyetlen felületen jeleníti meg a prioritásokat és az értékesítési adatokat.

A Microsoft Dynamics CRM rendszer számos felhőalapú üzleti alkalmazással is rendelkezik, amelyek támogatják a mobil eszközök működését, és lehetővé teszik az értékesítési vezetők és sok más szakember számára, hogy menet közben is dolgozhassanak.

Népszerű Microsoft Dynamics CRM funkciók

Ügyféladatok elemzése: Az AI segítségével könnyedén felfedezheti az adatokban és az értékesítésben rejlő lehetőségeket. Az AI segítségével könnyedén felfedezheti az adatokban és az értékesítésben rejlő lehetőségeket.

Ügyfélszolgálati irányítópult: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekintsék ügyfeleik tapasztalatait és megtalálják a fejlesztési lehetőségeket.

Valós idejű ügyfélkapcsolati riasztások: Azonnal értesüljön a vállalkozásával kapcsolatos fontos ügyfélkapcsolatokról.

Adatok egységesítése : Központosítsa az értékesítési folyamatokat és az adatokat az összes integrált alkalmazásban.

Versium Predict: Segít értékesítési vagy marketing csapatának jobban előre jelezni az ügyfelek vásárlásait.

A Microsoft Dynamics árai

A platform árazása meglehetősen dinamikus. A legpontosabb információkat az árazási oldalon találja.

Ügyféladat-platform (Customer Insights) : 1500 USD/bérlő/hónap az első Dynamics 365 alkalmazásért

Professional (Értékesítés) : 65 USD/felhasználó/hónap

Vállalati (értékesítés) : 95 USD/felhasználó/hónap

Premium (értékesítés): 135 USD/felhasználó/hónap

A 10 legjobb Microsoft Dynamics alternatíva, amelyet érdemes megfontolni

Ha készen áll egy új üzleti menedzsment szoftver vagy CRM megoldás keresésére, tekintse meg ezt a 10 lehetőséget, amelyek jobban megfelelnek a szervezetének:

A ClickUp CRM funkciói segítenek az értékesítési és marketing csapatoknak az ügyféladatok és a különböző projektek nyomon követésében.

A ClickUp csapatmunkát és projektmenedzsment megoldásokat kínál, így az értékesítési és marketing csapatok összehangolhatják munkájukat és javíthatják a kommunikációt, miközben naprakészek maradnak a feladatokkal és adatokkal kapcsolatban. Ez a CRM rugalmas lehetőségeket kínál, és ingyenes verziója tökéletes azoknak az alacsony költségvetésű vállalkozásoknak, amelyek pénzt szeretnének megtakarítani, miközben produktívak maradnak.

Ez a platform egyszerűvé teszi a magas szintű áttekintés létrehozását az ügyfelek életre szóló értékéről, az átlagos üzletkötések méretéről és még sok másról, hogy az adatokat egy helyen lehessen nyomon követni. A ClickUp hatékony adatkezelési funkciói felgyorsítják a kommunikációt, így a csapatok jobban tudnak együttműködni az üzletkötések során, és egyetlen központban tudják bevonni az ügyfeleket.

Továbbra is szeretne harmadik féltől származó eszközökhöz csatlakozni? A ClickUp számos integrációval büszkélkedhet, többek között a Google Drive, az Evernote, a Slack és a Dropbox integrációjával, amelyek segítenek a csapatoknak a munkaterületek központosításában.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Több mint 10 testreszabható projektmenedzsment nézet az értékesítési folyamat és a megrendelések vizualizálásához

Az e-mail integrációs platform zökkenőmentesen integrálódik a vállalkozásokba.

Automatizálja marketingkampányait, értékesítési folyamatokat és egyebeket, hogy időt takarítson meg.

Egyszerű ügyfél-bevonás az ügyfélhűség és az interakciók növelése érdekében

Jelentéskészítő és elemző eszközök a KPI-k nyomon követéséhez és méréséhez

Egyedi mezők a megrendelések és az ügyfél-elégedettség nyomon követéséhez, vagy ügyféladatok hozzáadásához a jobb értékesítési folyamatkezelés érdekében.

A ClickUp előnyei

Kiterjedt ingyenes csomag, amely számos funkciót kínál

Üzleti szoftver minden méretű vállalkozás számára

Bevételkezelési funkciók

Könnyen importálhat adatokat más eszközökből

Széles választékú CRM-sablonok (Töltse le ezt a ClickUp CRM-sablont !)

Kiváló ügyfélszolgálat

ClickUp hátrányai

A robusztus funkciók egyes felhasználókat túlterhelhetnek.

AI-alapú előrejelző szoftver hiánya

ClickUp árak

ClickUp értékelések

G2 : 4,7/5 (4511+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2986+ értékelés)

A HubSpot CRM-jének beszélgetéskezelési funkciói

A HubSpot CRM egy kiváló kisvállalkozásoknak szóló CRM-platform, amely számviteli szoftverrel rendelkezik az üzleti folyamatok, a kommunikáció, az értékesítési adatok és egyebek kezeléséhez. Ingyenes és könnyen használható, rengeteg átfogó funkcióval, amelyeket a kezdők és a tapasztalt SaaS-felhasználók bárhol és bármikor használhatnak. Ezenkívül lehetővé teszi részletes ügyfél- és vállalati profilok tárolását vizuális jelzésekkel.

Ezen felül automatizálhatja a legfontosabb CRM-folyamatokat, például a belső csapatok értesítéseit és a marketing e-maileket, amelyek segítségével dokumentációs és súgócikkekből álló tudásbázist hozhat létre ügyfelei számára.

A HubSpot CRM a Google hitelesített partnere, és minden piaci résszel és iparággal kompatibilis megoldásokat kínál. Zökkenőmentesen integrálható a Cortana, a GoChime, a Pipedrive CRM, a Gravity Forms és más üzleti rendszerekkel.

A HubSpot legfontosabb jellemzői

Drag-and-drop kommunikátor a gyorsabb kommunikáció és együttműködés érdekében

Jegyértékesítő platform az ügyfelek számára nyújtott kiváló ügyfélszolgálat és támogatás érdekében

Intuitív irányítópult, amely áttekintést nyújt a legutóbbi KPI-kről és tevékenységekről.

A HubSpot előnyei

Könnyen beállítható

Intuitív

Megfizethető

HubSpot hátrányai

Van egy tanulási görbe

Nem egy all-in-one eszköz

A sablonok nehezen módosíthatók

HubSpot árak

Ingyenes csomag : örökre ingyenes

Starter : 45 USD/hó

Professional : 800 USD/hó

Enterprise: 3200 USD havonta

HubSpot értékelések

G2 : 4,4/5 (9206+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3363+ értékelés)

via Salesforce

A Salesforce Starter Suite egy integrált platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel. A Starter Suite ideális kisvállalkozások és induló cégek számára, akik 360 fokos rálátást szeretnének szerezni ügyfeleikre, hogy személyre szabott interakciókat tudjanak biztosítani.

A Starter Suite integrálja marketing-, értékesítési, szolgáltatási és kereskedelmi eszközeit. Egyszerűsített bevezetési folyamattal alapvető CRM funkciókat kínál e-mail kampányok kezeléséhez, potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az ügyfelek elkötelezettségének növeléséhez.

A Starter Suite legfontosabb jellemzői

Kapcsolatkezelés

Vezető menedzsment

Lehetőségek kezelése

Marketing automatizálási funkciók a CRM munkafolyamatok egyszerű beállításához

Személyre szabott üzenetek küldése potenciális ügyfeleknek

Modulok valós idejű elemzéshez, ügyfélszolgálathoz és kereskedelemhez

A Starter Suite előnyei

Testreszabható irányítópult

Könnyen kezelhető és automatizálható iparági munkafolyamatok

A közösségi média funkció sok felhasználó számára könnyen használható.

Starter Suite hátrányai

Nincs életre szóló ingyenes verzió

Komplex

Bonyolult jelentéskészítés

Nehéz technikai támogatás

Starter Suite árak

Ingyenes próba elérhető

Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap

Starter Suite értékelések

G2 : 4,2/5 (15 218+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (17 156+ értékelés)

Tudja meg, hogyan integrálható a Salesforce a ClickUp-pal!

NetSuite ügyfél-vezérlőpult

Az Oracle NetSuite CRM hasonló és gyakori alternatívája a Microsoft Dynamicsnak. Felhőalapú értékesítési CRM-ként folyamatos információáramlást biztosít az ügyfélkapcsolatok életciklusa alapján.

A platform hagyományos és modern funkciókat tartalmaz, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését és bevételeinek növelését, miközben valós idejű, 360 fokos áttekintést nyújt ügyfelei tevékenységéről. Ez az integrált CRM-platform lehetővé teszi értékesítési csapatának, hogy proaktív stratégiákat alkalmazzon az értékesítési folyamat során.

A NetSuite CRM legfontosabb funkciói

Ügyféladatok és értékesítési folyamatok kezelése

Értékesítési automatizálás

Ügyfélszolgálat-kezelés

E-kereskedelmi marketing automatizálás

Partnerkapcsolat-kezelés

Időkövetés

Értékesítési előrejelzés

Harmadik féltől származó integrációk

A NetSuite CRM előnyei

Testreszabható mobilalkalmazás

Felhasználóbarát felület

Automatikus frissítési folyamat

Hozzáférhető adattárolás

NetSuite CRM hátrányai

Lassú lehet

Bonyolult a fejlett keresések vagy jelentések létrehozása

NetSuite CRM árak

A platform nem teszi közzé árazási terveit. A szolgáltatások iránt érdeklődőknek fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, és konzultációt kell egyeztetniük, hogy a költségvetésüknek és preferenciáiknak megfelelő előfizetési tervet állíthassanak össze.

NetSuite CRM értékelések

G2 : 3,9/5 (1902+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (843+ értékelés)

Pipedrive Deals irányítópult

Ha vállalatának értékesítési csapatának egyszerűen használható, mégis hatékony platformra van szüksége az értékesítési és marketingkampányokhoz, valamint a napi feladatok szervezéséhez, akkor a Pipedrive a legjobb választás. A platform minimalista elrendezése egyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését. Amint bejelentkezik a Pipedrive-ba, áttekintést kap az értékesítési folyamatáról, és összpontosíthat azokra az üzletekre, amelyeket előre szeretne vinni.

A platform cél- és tevékenységfunkciója lehetővé teszi, hogy lássa azokat a tevékenységeket, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, és tájékoztatást ad a folyamatban lévő feladatok állapotáról. Ezen felül a Pipedrive zökkenőmentesen kapcsolódik a főbb e-mail szolgáltatókhoz, mint az Outlook, a Gmail és a Yahoo! így könnyedén küldhet és fogadhat üzeneteket anélkül, hogy el kellene hagynia a CRM-et. Emellett integrálható a Zapier, a Trello, a Mailchimp és a Google Maps szolgáltatással is.

A Pipedrive legfontosabb funkciói

E-mail nyomon követés

Munkafolyamat-automatizálás

Erőteljes API

Értékesítési jelentések és elemzések

A Pipedrive előnyei

Intuitív felület

Könnyen használható

24/7 ügyfélszolgálat

A Pipedrive hátrányai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Pipedrive árak

Essential : 9,90 USD

Haladó : 19,90 USD

Professional : 39,90 USD

Vállalati: 59,90 USD

Pipedrive értékelések

G2 : 4,2/5 (1537+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2429+ értékelés)

Copper lead tracking funkció

A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján a Copper szerepel, mert átfogó kapcsolattartási funkciókkal rendelkezik. A szoftver lehetővé teszi, hogy az értékesítési és marketing stratégiáid jobb interakcióival növeld az ügyfelek elégedettségét.

A CRM-rendszerek esetében ez az eszköz elsősorban a rugalmasságra összpontosítva került kifejlesztésre. Összefogja az együttműködési megoldásokat, az elemző eszközöket és a termelékenységet növelő funkciókat, és mindezt egy kényelmes felületen egyesíti. Automatizálhatja a legfontosabb műveleteket és üzleti funkciókat, hogy növelje a termelékenységet és egyszerűsítse a munkafolyamatokat, így átláthatóbbá téve a folyamatokat.

A Copper CRM legfontosabb funkciói

E-mail megnyitásának nyomon követése

E-mail sablonok

CRM tevékenységi jelentések

Egyéni mezők

Célkövetés

Üzleti tevékenységek előrejelzése

Harmadik féltől származó integrációk

A Copper CRM előnyei

Intuitív felhasználói felület

Gyors ügyfélszolgálati válaszok

Magasan testreszabható

Erős API

Copper CRM hátrányai

Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a lemondásokkal kapcsolatban.

Nincs freemium verzió

Copper CRM árak

Alap : 29 USD/felhasználó/hónap

Professional : 69 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 129 USD/felhasználó/hónap

Copper CRM értékelések

G2 : 4,5/5 (985+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (554+ értékelés)

A Zoho naptárnézete

A Zoho CRM egy CRM szoftver, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre egy vállalkozásnak szüksége van a releváns folyamatok racionalizálásához. Ez a szoftver freemium csomagja és költséghatékony frissítései miatt általában kisvállalkozások és induló cégek számára használatos.

A Zoho az egyik legrugalmasabb Microsoft Dynamics alternatíva, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok jobb testreszabását, miközben a termékeket, a céloldalakat és az ügyfélutakat is személyre szabhatja. Ezenkívül a szoftver könnyen megtanulható, és menüi a vállalat CRM-igényeinek megfelelően testreszabhatók.

Ez a CRM-megoldás kiemelkedik az értékesítési folyamatok automatizálásában és egy valódi omnichannel platform biztosításában a vállalkozások számára. A Zoho segít a csapatoknak e-mailen, telefonon, közösségi médián és más portálokon keresztül kommunikálni a potenciális és meglévő ügyfelekkel.

A Zoho CRM jelentős előnye, hogy egyszerűen integrálható harmadik féltől származó megoldásokkal.

A Zoho CRM legfontosabb jellemzői

Több mint 400 alkalmazással kompatibilis, beleértve a Zoho CRM-et, a HubSpotot, a PayPalt és a Mailchimpet.

Naptárkezelés

Interakciók nyomon követése

E-mail nyomon követés

Intelligens csevegés

Közösségi CRM

Előrejelzés

A Zoho CRM előnyei

Könnyen használható

Nyomon követheti az elkötelezettséget

A Freemium verzió kiterjedt funkciókkal rendelkezik.

Zoho CRM hátrányai

Kényelmetlen kialakítás, ami elriaszthatja a felhasználókat

Néhányan komplex ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati problémákról számolnak be.

A hibák és a technikai problémák megnehezíthetik a munkát.

Zoho CRM árak

Standard : 12 USD/felhasználó/hónap

Professional: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 45 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések

G2: 4,4/5 (15 433+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (5719+ értékelés)

Freshsales CRM irányítópult

A korábban Freshworks CRM néven ismert Freshsales ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver olyan nagy sebességű vállalkozások számára készült, amelyeknek egyetlen kapcsolattartó pontra van szükségük a potenciális ügyfelekkel. Ez az értékesítési CRM-platform intuitív felhasználói felülettel segíti a csapatokat a potenciális ügyfelek vonzásában, kezelésében és elkötelezésében.

A CRM szoftver hatékony funkciókkal rendelkezik, mint például AI-alapú lead scoring, telefon- és e-mail funkciók, testreszabható irányítópultok és jelentések, valamint munkafolyamat-automatizálás.

A Freshsales CRM könnyen integrálható a Freshdesk egyéb megoldásaival, például a Freshcallerrel. A Freshsales CRM nyílt API rendszert is használ, ami azt jelenti, hogy integrálhatja a vállalatában általában használt alkalmazásokkal, például a Mailchimp, a Google Calendar és a QuickBooks alkalmazásokkal.

A Freshsales legfontosabb funkciói

Fejlett testreszabás

Többcsatornás folyamatkezelés

Fejlett jelentéskészítés

Intelligens munkafolyamatok

Vezető pontszám

Eseménykövetés

Freshsales előnyei

Tiszta és egyszerűen használható

Robusztus funkciókat kínál

Rugalmas értékesítési folyamat

Reagáló fejlesztői csapat

Freshsales hátrányai

Az információk exportálásakor hiányzó lehetőségek

Kevés hozzáférhetőségi lehetőség

Freshsales árak

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/felhasználó/hónap

Pro : 39 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 69 USD/felhasználó/hónap

Freshsales értékelések

G2 : 4,6/5 (983+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (496+ értékelés)

via Pipeline

A Pipeline CRM népszerű a kisvállalkozások körében, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen felhőalapú programon belül minősítsék a potenciális ügyfeleket, kezeljék kapcsolataikat és nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket. A korábban PipelineDeals néven ismert eszköz értékesítéskezelési és ügyfélkapcsolat-kezelési funkciókat kínál napi valós idejű állapotfrissítésekkel és 3D-s diagramokkal.

A Pipeline CRM legfontosabb funkciói

E-mail és alkalmazás integráció

Az értékesítésgyorsító eszközök lerövidítik az értékesítési ciklust és növelik a konverziós arányt.

Vezesse a potenciális ügyfeleket

Megosztott folyamat

Egyéni adatmező, amelyben a felhasználók tetszőleges mennyiségű adatot menthetnek el

E-mail nyomon követés

Meglévő adatok tömeges importálása

A Pipeline CRM előnyei

Egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelő felhasználói felület

14 napos ingyenes próbaidőszak, hogy eldöntse, melyik árazási terv a legmegfelelőbb az Ön számára.

Átfogó és könnyen használható irányítópult az értékesítési csapatok számára

Könnyű hozzáférhetőség

Egyszerűen beállítható CRM-rendszer

Pipeline CRM hátrányai

Nincs életre szóló ingyenes verzió

Korlátozott integráció harmadik fél webhelyeivel

A robusztus értékesítési CRM funkciók egyesek számára túlnyomóak lehetnek.

Pipeline CRM árak

Kezdő ár : 25 USD/felhasználó/hónap

Fejlesztés : 33 USD/felhasználó/hónap

Grow: 49 USD/felhasználó/hónap

Pipeline CRM értékelések

G2 : 4,4/5 (902+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (611+ értékelés)

A Nimble irányítópultja

A Microsoft Dynamics alternatíváinak listáján szereplő, vezető CRM szoftver egy kommunikációközpontú eszköz, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás folyamatát. A Nimble CRM fejlett funkciókkal rendelkezik a potenciális ügyfelek kezelésének munkafolyamataiban, amelyek mind a kisvállalkozások, mind a nagyvállalatok csapatainak segítségére vannak.

Emellett felhasználóbarát módszert kínál az üzenetek és a közösségi média kezelésére, hogy jobban szegmentálhassa ügyfeleit. A prospector eszköz használatával értékes kapcsolatokat szerezhet weboldalakról, ha meglátogatja egy vállalat webhelyét.

Miután a névjegyek bekerültek az adatbázisába, megfelelően kategorizálhatja őket, és az egyéni mezők opciók segítségével címkéket hozhat létre és rugalmas listát készíthet.

A Nimble legfontosabb jellemzői

A műszerfal áttekintést nyújt a következő napról.

Üzenetkövetés

E-mail nyomon követés

Harmadik féltől származó integráció

A Signals funkcióval láthatja, ki lép kapcsolatba Önnel.

Böngésszen a közösségi médiában anélkül, hogy elhagyná a szoftvert

A Nimble előnyei

Testreszabható

Felhasználóbarát

Egyszerű együttműködés

Gyorsítsa fel a potenciális ügyfelek kezelését

Nimble hátrányok

A prospector eszközzel havonta felhasználónként 10 kapcsolattartóra van korlátozva.

Van egy tanulási görbe

A mobilalkalmazás nem működik jól.

Nimble árak

Ez a szoftver egyedülálló megközelítést alkalmaz, egyetlen árazási opcióval.

Nimble Business: 19 USD/felhasználó/hónap

Nimble értékelések

G2 : 4,5/5 (984+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1774+ értékelés)

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb CRM-et

Bár a Dynamics 365 kiváló választás, amelyben számos vállalati csapat bízik, nem ez az egyetlen lehetőség – különösen a kisvállalkozások számára. Nincs olyan CRM-eszköz, amely minden igényt kielégítene, de kiválaszthatja azt, amelyik az Ön és a költségvetése számára a legmegfelelőbb.

Ha minden részletében megismeri működését, könnyebben eldöntheti, melyik platform segít üzleti növekedésében és ügyfélkapcsolatainak fejlesztésében.

A ClickUp számos funkciót kínál, például folyamatok automatizálását, jobb kommunikációt, intuitív projektmenedzsmentet és egyszerűbb csapatmunkát. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és megtudhatja, miért választják ezt a megoldást oly sok vállalkozás!