A 10 legjobb CRM építőipari szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Az építési projektek mérete változó, ezért gondos menedzsmentre van szükség a minőségi szabványok és a határidők betartása érdekében, a költségvetés keretein belül.

Számos érdekelt fél van, az ügyfelektől és fejlesztőktől a projektmenedzserekig és mérnökökig, ami megnehezítheti a koordinációt és a kommunikációt.

Hatékony építőipari CRM szoftver nélkül, amely az érdekelt feleket kezeli, a projektek késedelmet, költségtúllépést és minőségi problémákat okozhatnak.

Minden építőipari vállalat számára jobb eredményeket szeretnénk elérni, ezért összeállítottuk a legjobb CRM szoftverek és projektmenedzsment eszközök listáját, amelyekkel a napi teendőlistákat szervezheti!

Mit kell keresnie az építőipari CRM szoftverekben?

Az építőipari szakembereknek olyan szoftvert kell keresniük, amely segít kezelni az értékesítési folyamatokat, az üzleti folyamatokat, az ügyféladatokat és a tevékenységeket, hogy szoros kapcsolatot építhessenek ki ügyfeleikkel.

Nem minden CRM szoftver alkalmas egymástól függő feladatokkal rendelkező építési projektek kezelésére. A meglévő eszközeitől és az összes építési folyamatától függően fontos, hogy a szoftver bevezetésére és használatára összpontosítson.

A ClickUp Gantt nézetben világos képet kaphat feladatairól és azok függőségéről.

A csapatok az irodából a munkaterületre költöznek, ezért a papírmentes mobilalkalmazások, amelyekkel útközben is frissíthetik a feladatokat és kommunikálhatnak, javítják az általános termelékenységet.

Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy ügyfélkapcsolat-kezelő platform kiválasztásakor:

Harmadik féltől származó integrációk egyesítik más alkalmazások adatait és információit egy platformon.

Becslési és költségvetési eszközök az anyagok, a munkaerő és egyéb projektköltségek felülvizsgálatához az anyagok, a munkaerő és egyéb projektköltségek felülvizsgálatához

Valós idejű együttműködési eszközök a speciális vállalkozókkal és másokkal való együttműködéshez, hogy gyorsabban kidolgozhassák a megoldásokat és megtehessék a szükséges lépéseket.

Építési ütemezési eszközök részletes ütemtervek készítéséhez, mérföldkövek meghatározásához és erőforrások kiosztásához részletes ütemtervek készítéséhez, mérföldkövek meghatározásához és erőforrások kiosztásához

Testreszabás az üzleti igények és preferenciák alapján egyedi mezők és munkafolyamatok létrehozásához

Kapcsolat kezelés a kapcsolatok tárolásához és különböző kritériumok alapján történő szegmentálásához

Marketing CRM eszközök a minőségi potenciális ügyfelek felvételének javításához a minőségi potenciális ügyfelek felvételének javításához

Időkövetési funkció az órák bármikor és bárhol történő rögzítéséhez

A 10 legjobb CRM az építőipar számára

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, több mint 15 nézettel, beleértve listákat, naptárakat és Gantt-diagramokat, hogy minden építési projektmenedzsment igényét kielégítse! Zökkenőmentesen kommunikáljon csapatával valós időben, bárhol is legyen. Hozzászólásokat fűzhet, megjelölheti csapatát, és cseveghet velük asztali számítógépén, mobilján vagy böngészőjén.

Beadott dokumentumokat, RFI-ket vagy rajzokat kell átnéznie? Semmi gond! A ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik, amelyekkel bármilyen dokumentumot vagy tervet könnyedén átnézhet és megjegyzéseket fűzhet hozzá egyetlen, megosztott helyen. Ezen felül a csapatok valós időben szerződéseket és egyéb dokumentumokat készíthetnek, formázhatnak és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, így mindenki ugyanazon az oldalon áll a projekt minden szakaszában.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Leap

via Leap

A Leap, korábban Job Progress néven ismert, egy vállalkozóknak szánt eszköz, amely teljesen testreszabható munkafolyamat-kezelő eszközzel rendelkezik, hogy megfeleljen csapata egyedi igényeinek és preferenciáinak. A Customer Relationship Manager segít nyomon követni az összes ügyfélkapcsolatot, míg az online értékesítési és marketing funkciók segítenek népszerűsíteni vállalkozását és új ügyfeleket vonzani.

Az eszköz biztonságos felhőalapú tárolási hozzáféréssel rendelkezik, így a dokumentumok egyetlen helyen, egyszerűen kezelhetők. Az alkalmazottak és alvállalkozók menedzserének segítségével pedig nyomon követheti csapata előrehaladását és termelékenységét!

A Leap legjobb funkciói

Becslési, árajánlati és ütemezési eszközök

Testreszabható munkafolyamat-kezelő

Azonnali ajánlatok és szerződések

Automatizált e-mailek és értékesítés

Működtető központ műszerfal

Ugorjon át a korlátokon!

Nincs skálázható hierarchia az építőipari vállalkozások számára a komplex projektek kezeléséhez.

Ingyenes csomag nem elérhető.

Leap Progress árak

79 USD/felhasználó/hónap, 500 USD egyszeri beállítási díj

Leap Progress értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (5+ értékelés)

Capterra: N/A

3. JobNimbus

via JobNimbus

A JobNimbus egy felhőalapú CRM és projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az építőipari csapatokat működésük racionalizálásában. A JobNimbus segítségével a felhasználók kezelhetik kapcsolataikat, feladatokat hozhatnak létre, valós időben követhetik nyomon a haladást, értesítéseket kaphatnak, együttműködhetnek a csapattagokkal és az ügyfelekkel, számlákat és jelentéseket készíthetnek, és még sok minden mást.

A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy drag-and-drop funkcióval könnyedén testreszabják munkafolyamatukat, így beállíthatják a feladatok elvégzésének sorrendjét. A JobNimbus integrálható más népszerű üzleti alkalmazásokkal, így a felhasználók könnyedén összekapcsolhatják adataikat és maximalizálhatják hatékonyságukat.

A JobNimbus legjobb funkciói

Gyors, intelligens becslések az EagleView vagy a HOVER eszközökkel

Valós idejű árak a Beacon Pro+ szoftvertől

Kommunikációs eszközök az értékesítés nyomon követéséhez

Kitölthető becslési sablonok

Munkafolyamat-táblák

A JobNimbus korlátai

Az integrációk a drágább csomagokban érhetők el.

Korlátozott testreszabási funkciók

JobNimbus árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a JobNimbusszal!

JobNimbus értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (450+ értékelés)

4. FCS

via FCS

Az FCS egy olyan platform, amely standardizált üzleti modellt biztosítva segíti a kereskedelmi tetőfedő vállalkozásokat abban, hogy produktív és hosszú távú kapcsolatokat építsenek ki ügyfeleikkel.

Intuitív, testreszabható megoldást kínál, amely kényelmesen rögzíti az adatokat valós időben bármilyen eszközről, lehetővé téve a technikusok számára a munka gyors és hatékony elvégzését, miközben növeli az ügyfelek elégedettségi szintjét!

Az FCS legjobb funkciói

A honlapon átfogó áttekintést talál a legfontosabb mutatókról.

Ellenőrzési ajánlások sablonjai

Értékesítési, szolgáltatási és gyártási eszközök

FCS támogatási portál fiók

Followup CRM integráció

Az FCS korlátai

A platform potenciáljának maximális kihasználásához további integrációkra van szükség.

A tevékenységek csak egy kiválasztott tulajdonsághoz adhatók hozzá.

FCS árak

Az árakról érdeklődjön az FCS-nél.

FCS értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

5. Acculynx

via Acculynx

Az Acculynx egy tetőfedő CRM és értékesítési funkciókkal rendelkező eszköz, amely hatékonyan kezeli a munkával kapcsolatos adatokat. Az Acculynx-ben már tárolt információk alapján pontos tetőfedési árajánlatokat készíthet, amelyeket néhány kattintással zökkenőmentesen szerződéssé alakíthat.

A platform egy központi helyet is biztosít, ahol az összes munkakapcsolatot a szükséges információkkal együtt rendszerezni lehet, beleértve az egyes kapcsolatokkal való interakciók történetét is a munkaközi fájlban. Az Acculynx lehetővé teszi a munkaképek és dokumentumok egyszerű kezelését, amelyekhez a csapat tagjai útközben is hozzáférhetnek és szerkeszthetik őket.

Az Acculynx legjobb funkciói

Becslések, szerződések, e-aláírások az értékesítési folyamat támogatásához

Vezető menedzsment a nyomon követések prioritásainak meghatározásához

iOS és Android mobilalkalmazások

SMS-üzenetek és e-mailek

Légi felmérések

Az Acculynx korlátai

A funkciók kifejezetten tetőfedő vállalkozók számára lettek kifejlesztve.

Nincs feladatkezelési funkciója

Acculynx árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Acculynx-szel!

Acculynx értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 640 értékelés)

6. Unanet CRM

via Unanet CRM

Az Unanet CRM egy vállalati szoftvermegoldás, amely segít a szervezeteknek javítani ügyfélkapcsolat-kezelési folyamataikat. Lehetővé teszi a felhasználók számára az ügyfelek nyomon követésének és a velük való kommunikációjának egyszerűsítését, valamint az értékesítési és marketingtevékenységek automatizálását.

A platform olyan funkciókat is kínál, mint a potenciális ügyfelek pontozása, a kapcsolattartók szegmentálása, a munkafolyamatok automatizálása, az adatelemzés, a jelentések készítése és még sok más. Az Unanet CRM segítségével a szervezetek kezelhetik ügyfélkapcsolataikat, miközben javítják az általános ügyfélélményt.

Az Unanet CRM legjobb funkciói

Bevételi mód nézet az értékesítési folyamat kezeléséhez

Számlatáblázat és számviteli funkciók

Munkaidő-nyilvántartási és költségjelentési sablonok

Dokumentumkezelő eszközök

Erőforrás-kezelés

Az Unanet CRM korlátai

Nem egyszerű CRM-megoldás kis- és középvállalkozások számára

Az asszisztált és online támogatás fizetős szolgáltatások.

Unanet CRM árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Unanet CRM-mel!

Unanet CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

7. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive platform hatékony eszközöket kínál az építőipari vállalkozásoknak, amelyek segítenek nekik a szervezettség fenntartásában és több projekt kezelésében. A Pipedrive segítségével a csapatok könnyedén nyomon követhetik az üzleteket, friss információkat kaphatnak a projekt mérföldköveiről, és értesítést kaphatnak a feladatok határidejéről.

A platform lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű együttműködést és a fontos dokumentumok és fájlok biztonságos megosztását is. A Pipedrive emellett átfogó értékesítési CRM-et is kínál, amely hatékony betekintést nyújt, hogy az építőipari vállalkozások több üzletet köthessenek!

A Pipedrive legjobb funkciói

Szegmentálja a potenciális ügyfeleket, hogy személyre szabott, célzott kommunikációt hozzon létre

Kapcsolatok története, beleértve a hívásokat, e-maileket, találkozókat és jegyzeteket

Drag-and-drop felület az üzletek állapotának gyors frissítéséhez

Az értékesítési folyamaton alapuló bevétel-előrejelzés

Tevékenységi emlékeztetők és csapatmunka

A Pipedrive korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a kereskedelmi építőipari vállalatok felhasználói jogosultsági beállításaihoz

A projekt- és dokumentumkezelő eszközök fizetős kiegészítők.

Pipedrive árak

Essential : 14,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Haladó : 24,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Professzionális : 49,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

8. Jobber

via Jobber

A Jobber egy all-in-one terepi szolgáltatások építési menedzsment platform, amely segít a kisvállalkozásoknak racionalizálni működésüket. Számos szolgáltatást kínál, például munkatervezés, számlázás, ügyfélkapcsolat-kezelés, időkövetés és még sok más!

A Jobber segítségével a vállalkozások könnyedén nyomon követhetik üzleti tevékenységük minden aspektusát, és megalapozottabb döntéseket hozhatnak. A platform emellett eszközöket is biztosít a terepen dolgozó technikusok számára, például automatizált ismétlődő feladatok és űrlapok, valós idejű munkainformációk, GPS-követés és ügyfélaktivitási napló.

A Jobber legjobb funkciói

Android és Mac építőipari mobilalkalmazások a napi műveletek végrehajtásához

Naptártervezés az ügyfélkérések egyszerűsítéséhez

Automatizálás a lejárt számlák nyomon követéséhez

Ingyenes egyéni termékbemutató

Becslési sablonok

A Jobber korlátai

A projektmenedzsment eszközök a drágább csomagokban érhetők el.

Korlátozott CRM funkciók az építőipari üzleti igényekhez

Jobber árak

Lite : 9 dollár havonta egy felhasználó számára

Core : 40 dollár havonta egy felhasználó számára

Connect : 104 dollártól havonta, legfeljebb öt felhasználó számára

Grow: havi 200 dollártól, maximum 15 felhasználó számára

Jobber értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (680+ értékelés)

9. Followup CRM

via Followup CRM

A Followup CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni az ügyfeleket, az értékesítési lehetőségeket és egyéb adatokat. Olyan funkciókat kínál, mint a kapcsolattartás nyomon követése, automatikus e-mailes emlékeztetők, kommunikáció nyomon követése, feladatok automatizálása és még sok más.

A testreszabható irányítópulton keresztül a csapatok egy helyen láthatják az összes releváns információt. A Followup CRM segítségével az építőipari szakemberek megérthetik az ügyfelek viselkedését és preferenciáit, ami jobb betekintést nyújt a célzott marketingkampányok felállításához vagy a személyre szabottabb ügyfélszolgálati élmény biztosításához.

A Followup CRM legjobb funkciói

Naptárkezelés a munkaterhelés kezeléséhez és a csapatok összehangolásához

Automatizálás a potenciális ügyfelek és ajánlatok nyomon követéséhez

Értékesítési és becslési irányítópultok

Értesítések és emlékeztetők

Egyedi ajánlatok

A Followup CRM korlátai

Egy személy megjelölése egy megjegyzésben néhány extra lépéssel jár, összehasonlítva más építőipari CRM szoftverekkel.

Megtanulása és a funkciók napi munkafolyamatokba való beépítése nehézségekbe ütközik.

Followup CRM árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Followup CRM-mel!

Followup CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

10. Dataforma

via Dataforma

A Dataforma egy terepi szolgáltatáskezelő szoftver, amely hatékony, könnyen használható projektkezelő eszközöket kínál minden méretű építőipari vállalkozás számára. A csapatok a projektek kezdetétől a befejezésig kezelhetik azokat, és olyan átfogó funkciókat vehetnek igénybe, mint a projektkövetés, a feladatkezelés, az erőforrás-elosztás, a valós idejű jelentések és az együttműködési eszközök.

A Dataforma lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan, magabiztosan tervezzenek, hajtsanak végre és értékeljenek projekteket. Emellett számos automatizálási funkciót is kínál, amelyek segítenek csökkenteni a manuális munkát és javítani a hatékonyságot!

A Dataforma legjobb funkciói

Ütemezési eszközök az összes feladat, projekt és esemény kezeléséhez

Ügyfélportál a személyre szabott élmény érdekében

Garanciakezelés

Dokumentumtárolás

Vezető nyomon követés

A Dataforma korlátai

A licencelés és a szolgáltatások ára más CRM-ekhez képest drága lehet.

A platform felületének elsajátítása és alkalmazkodásához meredek tanulási görbe szükséges.

Dataforma árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Dataformával!

Dataforma értékelések és vélemények

G2 : 3,4/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

Összesítse az összes építési rendszert a ClickUp-ban

A ClickUp hatékony és testreszabható CRM-eszközökkel segíti az építőipari vállalkozásokat munkájuk racionalizálásában. A menetrendek kezelésétől az ügyfelekkel folytatott beszélgetések nyomon követéséig és minden másig, a ClickUp segítségével mindenki jobban koncentrálhat a munkájára, és kevesebb időt kell fordítania az időigényes papírmunkára.

Ráadásul a ClickUp felhasználóbarát felülete és mobilalkalmazásai egyszerűvé teszik a munkához való hozzáférést bármikor, bárhonnan. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és hozzon létre egy központi adatbázist az összes rendszeréhez!