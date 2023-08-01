A 10 legjobb CRM építőipari szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mit kell keresni az építőipari CRM szoftverekben?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az építőipari szakembereknek olyan szoftvert kell keresniük, amely segít kezelni az értékesítési folyamatokat, az üzleti folyamatokat, az ügyféladatokat és a tevékenységeket, hogy erős kapcsolatokat építhessenek ki ügyfeleikkel. " } } ] }
Az építési projektek mérete változó, ezért gondos menedzsmentre van szükség a minőségi szabványok és a határidők betartása érdekében, a költségvetés keretein belül.
Számos érdekelt fél van, az ügyfelektől és fejlesztőktől a projektmenedzserekig és mérnökökig, ami megnehezítheti a koordinációt és a kommunikációt.
Hatékony építőipari CRM szoftver nélkül, amely az érdekelt feleket kezeli, a projektek késedelmet, költségtúllépést és minőségi problémákat okozhatnak.
Minden építőipari vállalat számára jobb eredményeket szeretnénk elérni, ezért összeállítottuk a legjobb CRM szoftverek és projektmenedzsment eszközök listáját, amelyekkel a napi teendőlistákat szervezheti!
Mit kell keresnie az építőipari CRM szoftverekben?
Az építőipari szakembereknek olyan szoftvert kell keresniük, amely segít kezelni az értékesítési folyamatokat, az üzleti folyamatokat, az ügyféladatokat és a tevékenységeket, hogy szoros kapcsolatot építhessenek ki ügyfeleikkel.
Nem minden CRM szoftver alkalmas egymástól függő feladatokkal rendelkező építési projektek kezelésére. A meglévő eszközeitől és az összes építési folyamatától függően fontos, hogy a szoftver bevezetésére és használatára összpontosítson.
A csapatok az irodából a munkaterületre költöznek, ezért a papírmentes mobilalkalmazások, amelyekkel útközben is frissíthetik a feladatokat és kommunikálhatnak, javítják az általános termelékenységet.
Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy ügyfélkapcsolat-kezelő platform kiválasztásakor:
- Harmadik féltől származó integrációk egyesítik más alkalmazások adatait és információit egy platformon.
- Becslési és költségvetési eszközök az anyagok, a munkaerő és egyéb projektköltségek felülvizsgálatához
- Valós idejű együttműködési eszközök a speciális vállalkozókkal és másokkal való együttműködéshez, hogy gyorsabban kidolgozhassák a megoldásokat és megtehessék a szükséges lépéseket.
- Építési ütemezési eszközök részletes ütemtervek készítéséhez, mérföldkövek meghatározásához és erőforrások kiosztásához
- Testreszabás az üzleti igények és preferenciák alapján egyedi mezők és munkafolyamatok létrehozásához
- Kapcsolat kezelés a kapcsolatok tárolásához és különböző kritériumok alapján történő szegmentálásához
- Marketing CRM eszközök a minőségi potenciális ügyfelek felvételének javításához
- Időkövetési funkció az órák bármikor és bárhol történő rögzítéséhez
A 10 legjobb CRM az építőipar számára
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, több mint 15 nézettel, beleértve listákat, naptárakat és Gantt-diagramokat, hogy minden építési projektmenedzsment igényét kielégítse! Zökkenőmentesen kommunikáljon csapatával valós időben, bárhol is legyen. Hozzászólásokat fűzhet, megjelölheti csapatát, és cseveghet velük asztali számítógépén, mobilján vagy böngészőjén.
Beadott dokumentumokat, RFI-ket vagy rajzokat kell átnéznie? Semmi gond! A ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik, amelyekkel bármilyen dokumentumot vagy tervet könnyedén átnézhet és megjegyzéseket fűzhet hozzá egyetlen, megosztott helyen. Ezen felül a csapatok valós időben szerződéseket és egyéb dokumentumokat készíthetnek, formázhatnak és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, így mindenki ugyanazon az oldalon áll a projekt minden szakaszában.
A ClickUp legjobb funkciói
- Részletes kezdési dátumok, határidők és pontos időpontok a határidők és mérföldkövek pontos ütemezéséhez.
- Bármely ClickUp Doc, feladat vagy Whiteboard dokumentumban hozzárendelt és szálba rendezett megjegyzések a marketing tervek összehangolásához
- Részletes online súgó, webináriumok és támogatás, hogy a platformot a lehető legteljesebb mértékben kihasználhassa.
- Jegyzetek, címkék és tagek a fejlett rendezéshez és szűréshez, valamint több kontextus minden időbejegyzésben.
- Jelentések és testreszabható irányítópultok az Ön munkájának azonnali, magas szintű áttekintéséhez.
- Több mint 1000 integráció, hogy minden releváns adat és információ egy platformon legyen elérhető.
- Képletek a számlázható idő pontos kiszámításához az összes számlán
- ClickUp AI – mesterséges intelligencia felhasználása az építési feladatok kezeléséhez
- Egyedi feladatállapotok azonnali, egy pillanat alatt áttekinthető haladásról
- Fejlett időbecslések a munkahét előrejelzéséhez
- Készítse el és kövesse nyomon projektje céljait a ClickUp segítségével!
A ClickUp korlátai
- A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. Leap
A Leap, korábban Job Progress néven ismert, egy vállalkozóknak szánt eszköz, amely teljesen testreszabható munkafolyamat-kezelő eszközzel rendelkezik, hogy megfeleljen csapata egyedi igényeinek és preferenciáinak. A Customer Relationship Manager segít nyomon követni az összes ügyfélkapcsolatot, míg az online értékesítési és marketing funkciók segítenek népszerűsíteni vállalkozását és új ügyfeleket vonzani.
Az eszköz biztonságos felhőalapú tárolási hozzáféréssel rendelkezik, így a dokumentumok egyetlen helyen, egyszerűen kezelhetők. Az alkalmazottak és alvállalkozók menedzserének segítségével pedig nyomon követheti csapata előrehaladását és termelékenységét!
A Leap legjobb funkciói
- Becslési, árajánlati és ütemezési eszközök
- Testreszabható munkafolyamat-kezelő
- Azonnali ajánlatok és szerződések
- Automatizált e-mailek és értékesítés
- Működtető központ műszerfal
Ugorjon át a korlátokon!
- Nincs skálázható hierarchia az építőipari vállalkozások számára a komplex projektek kezeléséhez.
- Ingyenes csomag nem elérhető.
Leap Progress árak
- 79 USD/felhasználó/hónap, 500 USD egyszeri beállítási díj
Leap Progress értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (5+ értékelés)
- Capterra: N/A
3. JobNimbus
A JobNimbus egy felhőalapú CRM és projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse az építőipari csapatokat működésük racionalizálásában. A JobNimbus segítségével a felhasználók kezelhetik kapcsolataikat, feladatokat hozhatnak létre, valós időben követhetik nyomon a haladást, értesítéseket kaphatnak, együttműködhetnek a csapattagokkal és az ügyfelekkel, számlákat és jelentéseket készíthetnek, és még sok minden mást.
A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy drag-and-drop funkcióval könnyedén testreszabják munkafolyamatukat, így beállíthatják a feladatok elvégzésének sorrendjét. A JobNimbus integrálható más népszerű üzleti alkalmazásokkal, így a felhasználók könnyedén összekapcsolhatják adataikat és maximalizálhatják hatékonyságukat.
A JobNimbus legjobb funkciói
- Gyors, intelligens becslések az EagleView vagy a HOVER eszközökkel
- Valós idejű árak a Beacon Pro+ szoftvertől
- Kommunikációs eszközök az értékesítés nyomon követéséhez
- Kitölthető becslési sablonok
- Munkafolyamat-táblák
A JobNimbus korlátai
- Az integrációk a drágább csomagokban érhetők el.
- Korlátozott testreszabási funkciók
JobNimbus árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot a JobNimbusszal!
JobNimbus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (450+ értékelés)
4. FCS
Az FCS egy olyan platform, amely standardizált üzleti modellt biztosítva segíti a kereskedelmi tetőfedő vállalkozásokat abban, hogy produktív és hosszú távú kapcsolatokat építsenek ki ügyfeleikkel.
Intuitív, testreszabható megoldást kínál, amely kényelmesen rögzíti az adatokat valós időben bármilyen eszközről, lehetővé téve a technikusok számára a munka gyors és hatékony elvégzését, miközben növeli az ügyfelek elégedettségi szintjét!
Az FCS legjobb funkciói
- A honlapon átfogó áttekintést talál a legfontosabb mutatókról.
- Ellenőrzési ajánlások sablonjai
- Értékesítési, szolgáltatási és gyártási eszközök
- FCS támogatási portál fiók
- Followup CRM integráció
Az FCS korlátai
- A platform potenciáljának maximális kihasználásához további integrációkra van szükség.
- A tevékenységek csak egy kiválasztott tulajdonsághoz adhatók hozzá.
FCS árak
- Az árakról érdeklődjön az FCS-nél.
FCS értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1 értékelés)
- Capterra: N/A
5. Acculynx
Az Acculynx egy tetőfedő CRM és értékesítési funkciókkal rendelkező eszköz, amely hatékonyan kezeli a munkával kapcsolatos adatokat. Az Acculynx-ben már tárolt információk alapján pontos tetőfedési árajánlatokat készíthet, amelyeket néhány kattintással zökkenőmentesen szerződéssé alakíthat.
A platform egy központi helyet is biztosít, ahol az összes munkakapcsolatot a szükséges információkkal együtt rendszerezni lehet, beleértve az egyes kapcsolatokkal való interakciók történetét is a munkaközi fájlban. Az Acculynx lehetővé teszi a munkaképek és dokumentumok egyszerű kezelését, amelyekhez a csapat tagjai útközben is hozzáférhetnek és szerkeszthetik őket.
Az Acculynx legjobb funkciói
- Becslések, szerződések, e-aláírások az értékesítési folyamat támogatásához
- Vezető menedzsment a nyomon követések prioritásainak meghatározásához
- iOS és Android mobilalkalmazások
- SMS-üzenetek és e-mailek
- Légi felmérések
Az Acculynx korlátai
- A funkciók kifejezetten tetőfedő vállalkozók számára lettek kifejlesztve.
- Nincs feladatkezelési funkciója
Acculynx árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Acculynx-szel!
Acculynx értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 640 értékelés)
6. Unanet CRM
Az Unanet CRM egy vállalati szoftvermegoldás, amely segít a szervezeteknek javítani ügyfélkapcsolat-kezelési folyamataikat. Lehetővé teszi a felhasználók számára az ügyfelek nyomon követésének és a velük való kommunikációjának egyszerűsítését, valamint az értékesítési és marketingtevékenységek automatizálását.
A platform olyan funkciókat is kínál, mint a potenciális ügyfelek pontozása, a kapcsolattartók szegmentálása, a munkafolyamatok automatizálása, az adatelemzés, a jelentések készítése és még sok más. Az Unanet CRM segítségével a szervezetek kezelhetik ügyfélkapcsolataikat, miközben javítják az általános ügyfélélményt.
Az Unanet CRM legjobb funkciói
- Bevételi mód nézet az értékesítési folyamat kezeléséhez
- Számlatáblázat és számviteli funkciók
- Munkaidő-nyilvántartási és költségjelentési sablonok
- Dokumentumkezelő eszközök
- Erőforrás-kezelés
Az Unanet CRM korlátai
- Nem egyszerű CRM-megoldás kis- és középvállalkozások számára
- Az asszisztált és online támogatás fizetős szolgáltatások.
Unanet CRM árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Unanet CRM-mel!
Unanet CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)
7. Pipedrive
A Pipedrive platform hatékony eszközöket kínál az építőipari vállalkozásoknak, amelyek segítenek nekik a szervezettség fenntartásában és több projekt kezelésében. A Pipedrive segítségével a csapatok könnyedén nyomon követhetik az üzleteket, friss információkat kaphatnak a projekt mérföldköveiről, és értesítést kaphatnak a feladatok határidejéről.
A platform lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű együttműködést és a fontos dokumentumok és fájlok biztonságos megosztását is. A Pipedrive emellett átfogó értékesítési CRM-et is kínál, amely hatékony betekintést nyújt, hogy az építőipari vállalkozások több üzletet köthessenek!
A Pipedrive legjobb funkciói
- Szegmentálja a potenciális ügyfeleket, hogy személyre szabott, célzott kommunikációt hozzon létre
- Kapcsolatok története, beleértve a hívásokat, e-maileket, találkozókat és jegyzeteket
- Drag-and-drop felület az üzletek állapotának gyors frissítéséhez
- Az értékesítési folyamaton alapuló bevétel-előrejelzés
- Tevékenységi emlékeztetők és csapatmunka
A Pipedrive korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a kereskedelmi építőipari vállalatok felhasználói jogosultsági beállításaihoz
- A projekt- és dokumentumkezelő eszközök fizetős kiegészítők.
Pipedrive árak
- Essential: 14,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Haladó: 24,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Professzionális: 49,90 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
8. Jobber
A Jobber egy all-in-one terepi szolgáltatások építési menedzsment platform, amely segít a kisvállalkozásoknak racionalizálni működésüket. Számos szolgáltatást kínál, például munkatervezés, számlázás, ügyfélkapcsolat-kezelés, időkövetés és még sok más!
A Jobber segítségével a vállalkozások könnyedén nyomon követhetik üzleti tevékenységük minden aspektusát, és megalapozottabb döntéseket hozhatnak. A platform emellett eszközöket is biztosít a terepen dolgozó technikusok számára, például automatizált ismétlődő feladatok és űrlapok, valós idejű munkainformációk, GPS-követés és ügyfélaktivitási napló.
A Jobber legjobb funkciói
- Android és Mac építőipari mobilalkalmazások a napi műveletek végrehajtásához
- Naptártervezés az ügyfélkérések egyszerűsítéséhez
- Automatizálás a lejárt számlák nyomon követéséhez
- Ingyenes egyéni termékbemutató
- Becslési sablonok
A Jobber korlátai
- A projektmenedzsment eszközök a drágább csomagokban érhetők el.
- Korlátozott CRM funkciók az építőipari üzleti igényekhez
Jobber árak
- Lite: 9 dollár havonta egy felhasználó számára
- Core: 40 dollár havonta egy felhasználó számára
- Connect: 104 dollártól havonta, legfeljebb öt felhasználó számára
- Grow: havi 200 dollártól, maximum 15 felhasználó számára
Jobber értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (680+ értékelés)
9. Followup CRM
A Followup CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni az ügyfeleket, az értékesítési lehetőségeket és egyéb adatokat. Olyan funkciókat kínál, mint a kapcsolattartás nyomon követése, automatikus e-mailes emlékeztetők, kommunikáció nyomon követése, feladatok automatizálása és még sok más.
A testreszabható irányítópulton keresztül a csapatok egy helyen láthatják az összes releváns információt. A Followup CRM segítségével az építőipari szakemberek megérthetik az ügyfelek viselkedését és preferenciáit, ami jobb betekintést nyújt a célzott marketingkampányok felállításához vagy a személyre szabottabb ügyfélszolgálati élmény biztosításához.
A Followup CRM legjobb funkciói
- Naptárkezelés a munkaterhelés kezeléséhez és a csapatok összehangolásához
- Automatizálás a potenciális ügyfelek és ajánlatok nyomon követéséhez
- Értékesítési és becslési irányítópultok
- Értesítések és emlékeztetők
- Egyedi ajánlatok
A Followup CRM korlátai
- Egy személy megjelölése egy megjegyzésben néhány extra lépéssel jár, összehasonlítva más építőipari CRM szoftverekkel.
- Megtanulása és a funkciók napi munkafolyamatokba való beépítése nehézségekbe ütközik.
Followup CRM árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Followup CRM-mel!
Followup CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)
10. Dataforma
A Dataforma egy terepi szolgáltatáskezelő szoftver, amely hatékony, könnyen használható projektkezelő eszközöket kínál minden méretű építőipari vállalkozás számára. A csapatok a projektek kezdetétől a befejezésig kezelhetik azokat, és olyan átfogó funkciókat vehetnek igénybe, mint a projektkövetés, a feladatkezelés, az erőforrás-elosztás, a valós idejű jelentések és az együttműködési eszközök.
A Dataforma lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan, magabiztosan tervezzenek, hajtsanak végre és értékeljenek projekteket. Emellett számos automatizálási funkciót is kínál, amelyek segítenek csökkenteni a manuális munkát és javítani a hatékonyságot!
A Dataforma legjobb funkciói
- Ütemezési eszközök az összes feladat, projekt és esemény kezeléséhez
- Ügyfélportál a személyre szabott élmény érdekében
- Garanciakezelés
- Dokumentumtárolás
- Vezető nyomon követés
A Dataforma korlátai
- A licencelés és a szolgáltatások ára más CRM-ekhez képest drága lehet.
- A platform felületének elsajátítása és alkalmazkodásához meredek tanulási görbe szükséges.
Dataforma árak
- A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Dataformával!
Dataforma értékelések és vélemények
- G2: 3,4/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)
Összesítse az összes építési rendszert a ClickUp-ban
A ClickUp hatékony és testreszabható CRM-eszközökkel segíti az építőipari vállalkozásokat munkájuk racionalizálásában. A menetrendek kezelésétől az ügyfelekkel folytatott beszélgetések nyomon követéséig és minden másig, a ClickUp segítségével mindenki jobban koncentrálhat a munkájára, és kevesebb időt kell fordítania az időigényes papírmunkára.
Ráadásul a ClickUp felhasználóbarát felülete és mobilalkalmazásai egyszerűvé teszik a munkához való hozzáférést bármikor, bárhonnan. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és hozzon létre egy központi adatbázist az összes rendszeréhez!