Több mint 60 OKR-példa – Hogyan írjunk hatékony OKR-eket?

Az OKR-ek – az egyik legnépszerűbb célkezelési módszer, amelyet olyan cégek használnak, mint a Google, a Netflix és a Twitter – a titkos összetevők, amelyekkel egy szervezetben összehangolhatók a mérhető célok és feladatok.

Megfelelő használat esetén a csapatok teljesíthetik a mai célokat, miközben haladnak a holnap kihívásai felé. Az OKR-hez hasonló célkitűző rendszer bevezetése azonban ijesztő lehet.

❗️Hol kezdjük?❗️Melyek a megfelelő célok, amelyekre koncentrálnunk kell?❗️Hogyan mérjük az eredményeket?❗️Céges OKR-eket, egyéni OKR-eket vagy mindkettőt kell meghatározni? 🤔

Akár a következő negyedévre vonatkozó vállalati célokhoz keres inspirációt, akár írási tippeket szeretne kapni céljainak és kulcsfontosságú eredményeinek javításához, mi segítünk! Kezdjük is!

Mik azok az OKR-ek?

Az OKR, azaz Objectives and Key Results (célok és kulcsfontosságú eredmények) rövidítése, rendkívül hatékony módszert kínál a célok kitűzésére és az előrehaladás nyomon követésére, függetlenül attól, hogy Ön egyén, csapat vagy egy egész vállalat.

Tekintse őket útitervnek ahhoz, amit elérni szeretne, és ahhoz, hogy hogyan fogja tudni, hogy eléri-e a célját. Segítenek abban, hogy mindenki összhangban legyen, koncentráljon és ugyanabba az irányba haladjon.

Az OKR két legfontosabb eleme

Cél: Mit szeretnél elérni? Fő eredmények: Hogyan fogja mérni a sikert? A cél a nagy célod. Világosnak, inspirálónak és kissé merésznek kell lennie. Nem arról van szó, hogy kipipálj egy listát, hanem arról, hogy magasra tartsd a lécet, és összefogd a csapatodat egy közös cél érdekében. ellenőrzési pontok. A kulcsfontosságú eredmények a Konkrétak, mérhetőek és időhöz kötöttek . Ha a cél a végállomás, akkor a kulcsfontosságú eredmények azok a jelzések az autópálya mentén, amelyek jelzik, hogy jó úton haladsz. Általában 3–5 kulcsfontosságú eredmény van egy célhoz. Például: „Indítson el egy kategóriájában legjobb mobilalkalmazást.” „Legyen a legnépszerűbb márka a mi területünkön.” „Teremtsen verhetetlen ügyfélélményt.” 🧭 Cél: A legjobb mobilalkalmazás elindítása📍 Főbb eredmények: 100 000 letöltés az első 3 hónapban 4,5+ csillagos értékelés mindkét alkalmazásáruházban A összeomlások arányának 1% alá csökkentése Ha mindezeket az eredményeket eléri, akkor jó úton halad a cél elérése felé.

📌 Egy mondatban: A célodat úgy éred el, hogy teljesíted az azt támogató kulcsfontosságú eredményeket.

Mi a legjobb az OKR-ekben? Az, hogy a stratégiát, a végrehajtást és a fenntartható növekedést egyetlen egységes keretbe foglalják. Kezdje inspiráló célokkal – egyértelmű, minőségi kijelentésekkel, amelyek energiával töltik el a csapatát –, majd támogassa őket mérhető célokkal és numerikus értékekkel, hogy nyomon követhesse a valódi előrehaladást.

Akár egy ügyfélszolgálati csapatot épít fel a semmiből, akár egy már meglévő osztályt bővíti, a strukturált OKR-folyamat biztosítja az összehangoltságot és a felelősségvállalást minden szinten.

⭐️ Kiemelt sablon Ha gyorsabban szeretnél haladni és szervezett maradni, használd a ClickUp OKR-sablonját – ez egy okos módszer ambiciózus célok kitűzésére, az eredmények nyomon követésére és az egész csapat egy irányba haladásának biztosítására. Győződj meg arról, hogy a kulcsfontosságú eredményeid időhöz kötöttek és cselekvésorientáltak, így nem lesz zavar a siker fogalmáról vagy arról, hogy mikor kell megvalósulnia.

🔍 Miért érdemes OKR-eket használni?

Az OKR-ek nem csak a célokról szólnak. Segítenek abban, hogy jobban együttműködjünk csapatként, és fókuszáltak és összehangoltak maradjunk nagy léptékben is. Íme, miért szeretik őket a csapatok:

✅ Egyértelműség: Mindenki tudja, mi a legfontosabb

🔗 Összhang: A csapat munkája ugyanazokat a nagy célokat támogatja.

🔍 Átláthatóság: mindenki láthatja, hogy mások milyen célokért dolgoznak.

📊 Felelősségvállalás: A haladást nyomon követik és ünneplik.

Több mint 60 csapat OKR példa

Böngésszen az alábbi OKR-példák könyvtárában, és bátran használja a példákat kiindulópontként csapata OKR-jainak kidolgozásához!

Tartalommarketing OKR példák

🏆 Hasznos és informatív blogcikkek írása

Interjú 20 iparági véleményvezérrel [Dátum]ig 1 millió organikus látogatót vonzz a blogra. Nyerjen 400 PDF-letöltést ebben a negyedévben Indítson el egy új céloldalt a legújabb X ajánlat számára

🏆 Optimalizálja minden blogbejegyzés SEO-ját (keresőmotor-optimalizálás)

Legalább hét belső linket vegyen fel minden blogbejegyzésbe. Érj el 80-100 SEO pontszámot blogbejegyzésenként Minden statikus képhez és GIF-hez mellékeljen leíró alternatív szöveget a blogbejegyzésben.

🏆 Javítsd a blog folyamatok dokumentálását

Két hetente ellenőrizze a jelenlegi blogfolyamatot. Csökkentse a marketing és értékesítési csapatok visszacsatolási ciklusait öt napról két napra Hozzon létre egy blogfolyamat-irányítópultot, hogy 100%-ban kiküszöbölje a szűk keresztmetszeteket.

➡️ További információ: Ingyenes tartalomstratégiai sablonok marketinghez

Kreatív műveletek OKR példák

🏆 Vezessen be egy vállalati szintű kreatív kérések feldolgozási folyamatot

Használjon kiegyensúlyozott eredménykártyát , hogy azonosítson 10-15 gyakori kérést, és készítsen feladatsablonokat. Csökkentse a kérések hátralékát 60%-kal az összes részlegen Növelje a csapat elégedettségi pontszámát 85%-kal [dátum] végéig.

🏆 Hozzon létre egy kreatív tanulási wikit, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál minden kreatív csapat tag számára

Csökkentse 55%-kal az egyszeri e-mailes kérések számát a megosztott beérkező levelek mappában Három videó oktatóanyag kidolgozása a személyes képzési találkozók számának csökkentése érdekében Jelölj ki egy tulajdonost és három társszerzőt a wiki-dokumentum optimalizálása érdekében.

🏆 Maximális kreatív csapat termelékenység

Csökkentse a részlegek kérelmeinek jóváhagyási idejét három napról egy napra Két hetente ellenőrizze a csapat naptárát, hogy a találkozók relevánsak-e. Növelje a feladatok határidőre történő teljesítésének arányát 60%-ról 90%-ra

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 11%-a osztja meg másokkal a céljait a felelősségvállalás érdekében. Ez egy elszalasztott lehetőség. Gondoljon bele: ha megosztja a vízióját, új perspektívák nyílnak meg, amelyek segítenek tisztább célokat kitűzni és felismerni a rejtett problémákat, amelyekről esetleg nem vett tudomást.

Ügyfélsiker OKR példák

🏆 Fejleszd a ügyfélsiker-csapat tagjainak képességeit és képzését

Készíts személyes fejlesztési terveket a csapat 100%-ával Növelje a feladatok sikerességi arányát 80%-ról 95%-ra Jelentkezz 5-8 képzési és coaching lehetőségre

🏆 Segítsen ügyfeleinknek belső hangként, hogy biztosítsa, hogy véleményük befolyásolja a vállalat eredményeit

Havonta 30 ügyfelet kérdezzen meg, hogy javaslatokat kapjon a termékek/szolgáltatások jobb használatához. Csökkentse a termékkel kapcsolatos panaszok számát 45-ről 20-ra Vegyen fel két ügyfélkapcsolati menedzsert

🏆 Biztosítsa a csapatnak a sikerhez és a vállalati célok eléréséhez szükséges támogatást

Segítsen négy képzési ülés lebonyolításában Tartsa be a maximális 24 órás válaszadási időt a támogatási sorban 12 új ügyfél sikeres bevonása

Ügyfélszolgálati OKR-példák

🏆 Hozzon létre egy egységes képzési szabványt a karrierfejlesztés és a növekedés elősegítése érdekében

3 alapvető felelősségi kör meghatározott dokumentációja: vezető, menedzser és szakértő Indítsa el a támogatási részleg növekedési tervét és szervezeti felépítését [dátum] előtt. A vezetők és menedzserek „tanúsításának” elindítása és a készségek folyamatos fejlesztése/képzés [dátum]

🏆 A támogatás következetességének hatékony nyomon követése teljesítménymérőkkel

🏆 Maximális hatékonyság a támogató csapat részéről, hogy sürgősen és optimistán reagáljon az ügyfelek kérdéseire 24 órában, 7 napban a héten, 365 napban az évben

Indítsa el a csapat átszervezési tervét [dátum] Két vezető pozíció betöltése Növelje a hetente megoldott támogatási jegyek arányát 60%-ról 80%-ra.

Mérnöki OKR példák

🏆 Csökkentse a jelentős bevezetések után az ügyfelek által jelentett hibák számát

Keress 30-50 önkéntest a szervezeten belül, akik a bevezetés előtt tesztelik a funkciókat. Csökkentse a kritikus hibák kijavításához szükséges időt 24 óráról 16 órára Háromhetente végzett QA-tesztelés a hatékonyság érdekében

🏆 Agilis menedzsment bevezetése a mérnöki csapatban

Az első négy hónapban indítson el egy tesztprojektet, hogy egyéni visszajelzéseket és eredményeket kapjon. Vezessen be automatizált teljesítményjelentést [negyedév és év szerint] Indítsa el a kommunikációs irányítópultot minden kérdés és kockázat számára [negyedév és év szerint] (Nézze meg ezeket a kommunikációs terv sablonokat

🏆 Javítsd a kritikus hibákra adott válaszadási arányt a tesztelés során

Hét mérnök felvétele [dátum]ig Javítsa a válaszadási időt 20 percről 10 percre Két hetente ellenőrizze a csapat naptárában szereplő nem kritikus értekezleteket, hogy eldöntse, szükségesek-e.

➡️ További információ: Kövesse nyomon ezeket az OKR-eket mérnöki sablonokkal!

Események OKR példák

🏆 Szervezzen sikeres személyes iparági konferenciát [év]

Érj el 40 000 regisztrált felhasználót 9,5-ös résztvevői értékelés 1200 jelvény beolvasása az esemény során

🏆 Hozzon létre egy magas teljesítményű rendezvénycsapatot

A negyedév végéig négy új rendezvénykoordinátort kell felvenni. Két havonta vegyen részt 3-5 rendezvényen vagy képzésen. Állítson be és kövessen nyomon 8-10 egyéni hozzájárulási feladatot [dátum]ig.

🏆 Rekord ROI elérése marketingeseményből

Növelje a műsor utáni elkötelezettség arányát 12%-ról 40%-ra Rendezzen képzéseket az összes helyszíni önkéntes számára egy hónappal az esemény előtt. 500 000 dollár értékű értékesítési csatorna létrehozása az eseményből [dátum]ig.

Vezetői irodai műveleti csapatok OKR példák

🏆 Növelje és hangolja össze a teljes szervezetet havi vállalati értekezletek révén

Hozzon létre 5-7 havi témát a magas szintű átláthatóság érdekében Gyűjtsön össze 10-15 találkozó utáni kérdőívet az értékeléshez. Növelje a részvételi arányt 70%-ról 90%-ra

🏆 Az információkezelési eljárások javítása [negyedév és év] végéig

Forrás és tesztelés felhőalapú szoftver, amely [dátum] -án indul. A folyamat szabályzatának változásai 24 óráról 8 órára Növelje az alkalmazottak irodai elégedettségi pontszámát 7,8-ról 9,8-ra.

🏆 Indítson sikeres és izgalmas vállalati swag programot az irodai és távoli munkavállalók számára

Negyedévente kínáljon egy új termékopciót Csomagok szállítása 11 munkanapon belül Hozzon létre egy jutalompont-rendszert a vállalat ingyenes ajándéktárgyaiért

Mint növekvő startup, számtalan különböző platformot használunk az egyes részlegeknél. A táblázatokat manuálisan frissítettük, és nem volt strukturált módszerünk a projektek és az OKR-ek nyomon követésére. A növekedésre fókuszáló vállalatoknál minden perc számít, és a manuális folyamatok akadályozzák a mindennapi munkát.

Mint növekvő startup, számtalan különböző platformot használunk az egyes részlegeknél. A táblázatokat manuálisan frissítettük, és nem volt strukturált módszerünk a projektek és az OKR-ek nyomon követésére. A növekedésre fókuszáló vállalatoknál minden perc számít, és a manuális folyamatok akadályozzák a mindennapi munkát.

Létesítmények OKR példák

🏆 Világszínvonalú irodát tart fenn

Vezessen be negyedéves képzést a létesítmények személyzete számára Növelje az irodai elégedettségi értékelést 88%-ról 98%-ra Csökkentse az irodai kellékekre fordított kiadásokat 20%-ról 10%-ra

🏆 Vezessen be egy sikeres online konferenciaterem-foglalási rendszert [negyedév és év] végéig

Forrás és teszteljen 3-5 mobil funkciókkal rendelkező foglalási szoftvert Értékelje a jelenlegi helyiséghasználatot, és javasoljon 5-8 megoldást a munkahely kialakítására és a költségekre vonatkozóan. Csökkentse a foglalási ütközéseket 20%-ról 12%-ra a negyedév végéig.

🏆 Egyszerűsítse az összes részleg működési kérését egy jegykezelő rendszer segítségével a kezelés és nyomon követés érdekében.

Csökkentse a beérkező levelek és hangüzenetek közötti váltáshoz szükséges időt 14%-ról 5%-ra. Csökkentse a megoldási időt 24 óráról 10 órára Hozzon létre egy tudásbázist a 10-20 leggyakoribb kéréshez, amelyek jegy létrehozása nélkül is megoldhatók.

➡️ További információ: Nézze meg ezeket a QBR sablonokat!

Pénzügyi OKR példák

🏆 Fokozza az egyéni karrierfejlődést

Kínáljon egy személyre szabott képzési programot a jogosult csapat tagoknak Havonta két alkalmazottnak kínáljon fel lehetőséget, hogy a vezetői csapat tagjait kísérjék Hathetente tartson ingyenes oktatási szemináriumokat az összes csapattag számára.

🏆 Vezessen be beszerzési menedzsment folyamatot

Az összes beszerzési igényt integrálja a felhőalapú szoftverbe [dátum]ig. 3-6 ajánlatot nyújts be 10 000 dollár feletti vásárlások esetén A minőség romlása nélkül 30%-kal csökkenteni a kiadásokat az összes részlegen

🏆 Mindig pontos nyilvántartást vezessen

Csökkentse a szerződések és kifizetések feltöltési idejét két óráról 30 percre 89 vagy annál magasabb pontszám külső auditok során Csökkentse a nyugták és naplófájlok visszakeresésével töltött időt két héttől három napra

Emberi erőforrások OKR példák

🏆 Interjúzzon minőségi jelöltekkel

Készítsen 5-7 képzési anyagot HR-koordinátorok számára az interjúkészségek fejlesztése érdekében. Javasoljon 7-10 manuális feladatot, amelyeket HR szoftver segítségével automatizálni lehet. Vezessen be alkalmazotti ajánlóprogramot a negyedév végéig!

🏆 Erősítse a kommunikációt a munkavállalói szabályzat frissítései kapcsán

Csökkentse a segítségkérő jegyek számát 20%-ról 8%-ra Készítsen egy 2-4 perces videót a szabályzat frissítéséről és a tudatosság növeléséről Forrás és indítson el egy kommunikációs csatornát az első 20 napon belül [dátum]

🏆 Kínálj fejlesztési programokat, hogy minden csapattag elérhesse karrier céljait

Havonta öt karriertervet indíts el! Tartsa a munkavállalói megtartási arányt 80% felett Hozzon létre ingyenes, 24/7/365 elérhető online szakmai programokat a 10 legfontosabb pozícióhoz.

➡️ További információ: Ismerje meg, hogyan állítsa be a HR KPI-ket.

Ügyfélsiker OKR-ek

🏆 Csökkentse az ügyfelek panaszait és javítsa az elégedettségüket

Indítson el egy központi rendszert az ügyfélpanaszok naplózására és kategorizálására [dátum]ig.

A bejelentett panaszok 100%-ára 24 órán belül válaszoljon

Csökkentse a havi panaszok számát 25%-kal a proaktív problémamegoldás révén

🏆 Építsd fel és bővítsd az ügyfélsiker-csapatot

Két ügyfélkapcsolati menedzser felvétele és betanítása [dátum]ig.

Vezessen be egy ügyfél-sikerességi eszközt (pl. Gainsight, Totango vagy HubSpot)

Készítsen egy ügyfél-bevonási és elkötelezettségi SOP-t, amelyet minden csapattag használhat.

🏆 Növelje az ügyfelek elkötelezettségét és megtartását

Ütemezze meg és hajtsa végre az új ügyfelek 90%-ának bevezető beszélgetéseit 10 munkanapon belül.

Havonta végezzen ellenőrzéseket az összes nagy értékű fiókkal kapcsolatban.

Érje el a 60 vagy annál magasabb Net Promoter Score (NPS) értéket a negyedév végéig.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonját az OKR-ek végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa az összes ügyfél-bevonási és utánkövetési tevékenységét a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonjával.

Jogi OKR-példák

🏆 A belső részlegek közötti kommunikáció összehangolása

Tegyen közzé 5-8 munkafolyamatot szemléltető vizuális segédanyagot Javasoljon 3-5 megoldást egy mobil-első kommunikációs eszközhöz Érj el 90 pontot a belső kommunikációs felmérésekben

🏆 Stratégiai kezdeményezések és tevékenységek megvalósítása

Növelje a célok teljesítési arányát 74%-ról 89%-ra Találkozzon 10-15 csapattaggal, hogy megismerje a szerepkörökhöz kapcsolódó igényeket és problémákat. Készítsen egy adatfelhasználási tervet, és tegye közzé azt a [negyedév] első 30 napjában.

🏆 Vezessen be felülvizsgálati folyamatot

Növelje a jóváhagyási időt három napról egy napra Hozzon létre négy szintet a kérelemtípusok kategorizálásához Új formanyomtatványok kidolgozása [dátum]ig történő bevezetés céljából

Marketing OKR példák

🏆 A márkanévváltás elindítása [dátum]

Növelje a Net Promoter Score (NPS) értéket 30-ról 45-re vagy még magasabbra 3-5 marketingügynökség forrása eszközök és üzenetek Négy nyilvános előzetes bemutatót tegyen közzé a bevezetés dátuma előtt

🏆 Podcast-kampány sikeres elindítása [év és negyedév]

Írj 15 blogbejegyzést a podcast népszerűsítéséhez 5000 podcast-előfizető az indulás első hónapjában 40 potenciális vendég forrása [dátum]

🏆 Javítsd az ügyfélmegtartást és az ügyfélélettartam-értéket (CLV)

Ossza meg 20 ügyfél esettanulmányt [dátum] Növelje az e-mail hírlevelek megnyitási arányát 40%-ról 60%-ra Növelje az ügyfelek pozitív visszajelzéseinek számát 50-ről 80-ra

Bevezetés OKR példák

🏆 Onboarding program tervezése

Egyszerűsítse az összes feladatot és HR-papírmunkát egy feladatlistává szerepkörönként [dátum]ig. Termékoktatási eszközök fejlesztése [dátum]ig Jelölj ki egy beilleszkedési koordinátort, aki felügyeli az egyes részlegek beilleszkedési tevékenységeit.

🏆 Az onboarding csapat bővítése

Két koordinátor felvétele [dátum]ig 5-7 online tanfolyamot kínál a folyamatos növekedés érdekében Nyolc hetente tartson szerepkörspecifikus képzést

🏆 Biztosíts pozitív beilleszkedési élményt a távoli munkavállalók számára

Küldje el az összes hardvert és alkalmazáshoz való hozzáférést a kezdési dátumtól számított három napon belül. Cseréld le a szöveges kézikönyveket és útmutatókat vizuális segédeszközökre [dátum] Vezessen be egy bevezető irányítópultot, hogy az átfedések arányát 12%-ról 5%-ra csökkenthesse.

Termék OKR példák

🏆 Végezz részletes terméktesztelést minden jelentős bevezetés előtt

Növelje a próbaidőszakra való regisztrációk számát 20%-ról 35%-ra Végezzen tesztinterjúkat 10 kulcsfontosságú ügyféllel Növelje a termékhibák kijavításának sebességét 75%-kal

🏆 Építs és vezess világszínvonalú termékcsapatot

[Dátum]ig vegyen fel 2 UX-tervezőt és 3 termékmenedzsert. Hat egyéni termékképzési ülést tart az új alkalmazottak számára a munkába állásuk után 60 napon belül. Értékeljen 3-5 olyan egyéni munkatársat, akik a feladataikon túlmutatva javítják a folyamatokat és a terméket.

🏆 Növelje a termékismeretet a szervezet egészében

Öt Lunch and Learn (Ebéd és tanulás) ülés szervezése az új funkciók bemutatására a későbbi bevezetés előtt. Növelje az egyes részlegek tanulási idejét 5%-ról 15%-ra Tartson öt funkciók közötti tudásmegosztási ülést

Publikus kapcsolatok és kommunikáció OKR példák

🏆 Készítsen stratégiát a díjátadó promóció előkészítéséhez

Minden héten három eredeti márka történetet publikálunk Népszerűsítsd 5 iparági sajtóközleményen keresztül Növelje Reddit jelenlétét 15%-ról 28%-ra

🏆 Javítsd a partnerségi ajánlatokat

Készítsen sablonos kreatív kiegészítő csomagot [dátum]ig. Négyhetente ellenőrizze az eszközöket a szükséges frissítések érdekében. Növelje az elérési tevékenységeket 20%-ról 40%-ra

🏆 Az affiliate program fejlesztése

Az influencerek 8%-ról 20%-ra történő affiliate-ekké alakítása Kérdezzen meg tíz jelenlegi partnert, hogy mit gondolnak Több mint 90 000 dollár bevételt generál [dátum]

Minőségbiztosítási OKR-példák

🏆 Határozz meg egyértelmű irányelveket a feladatok elvégzésére vonatkozóan

Hivatalos kritériumok útmutatójának közzététele [dátum] Növelje az automatizált tesztek pontszámát 75%-ról 89%-ra Az adatok validálása a tesztelés után egy órán belül befejeződik.

🏆 Javítsd a funkciók közötti megbeszéléseket és folyamatokat

Minden részlegen jelöljön ki egy vezető személyt, aki kéthetente gyűjti össze a kommunikációval kapcsolatos visszajelzéseket. Ossza meg a befejezetlen és befejezett munkák előrehaladását két órával a munkanap vége előtt. Csökkentse a csapatértekezletek számát napi kétszerről napi egyszerre anélkül, hogy a minőség romlana.

🏆 Hiba-hozzárendelési folyamat létrehozása

Minden feladat esetében tartsa be a nyolc órán belüli visszajelzési időt. Készítsen egy főbb funkciók és csapatvezetők listáját [dátum]ig. Határozz meg 5-7 kategóriát a hibák súlyosságának [dátum] szerinti osztályozására.

Értékesítési OKR példák

🏆 Bővítse a kimenő értékesítés hatókörét

Indítson el egy új hideg megkeresési sorozatot a [céliparág] számára [dátum] előtt.

Adjon hozzá 500 új minősített potenciális ügyfelet a CRM-hez ebben a negyedévben, és növelje az értékesítést.

Biztosíts 50 felfedező hívást kimenő kampányokból

🏆 Javítsd az értékesítési csapat teljesítményét

Új értékesítési coaching program bevezetése [dátum]

Kéthetente tartson szerepjáték-üléseket az összes képviselő számára.

Növelje az átlagos üzletkötési értéket 15%-kal az elmúlt negyedévhez képest, és javítsa az ügyfélszerzést.

🏆 Rövidítse le az értékesítési ciklust

Az értékesítési csatorna teljes ellenőrzése és dokumentálása [dátum]ig.

Azonosítsa és szüntesse meg a három fő folyamatbeli szűk keresztmetszetet

Csökkentse az átlagos lezárási időt 45-ről 30 napra

Proaktívan támogassa az ügyfélmegtartási folyamatot havi ellenőrzésekkel

🏆 Növelje az ügyfelek elkötelezettségét

Növelje az ügyfél-elégedettségi pontszámot 50%-ról 89%-ra 15 ügyfél-GYIK közzététele [dátum] Végrehajtás 5-7 stratégia személyes prezentációs tervekhez vállalati ügyfelek számára

OKR-példák a közösségi médiából

🏆 Javítsd a LinkedIn tartalmát és az elkötelezettséget

Növelje a havi vezetői bejegyzések számát 20-ról 50-re Növelje a közönség benyomásait 16 000-ről 20 000-re Tartsd a videotartalom-bejegyzések számát heti 4-nél.

🏆 Növelje a márka ismertségét és az elkötelezettséget

Növelje a közösségi médiában megjelenő kommentekre adott válaszok arányát 45%-ról 65%-ra Növelje a Twitter-említések és válaszok számát 2000-ről 4000-re [dátum]ig. Forrás 3-5 potenciális közösségi média kezelő eszköz [dátum]

🏆 Javítsd a közösségi média tartalmi stratégiáját

Növelje az ügyfél-elégedettségi pontszámot 78-ról 89-re Két közösségi média szakértő felvétele [dátum]ig Javasoljon 2-4 stratégiát [dátum]ig a tartalom népszerűsítésére és terjesztésére.

Tehetség és fejlesztés OKR példák

🏆 Készítsen menedzserfejlesztési programokat

Javasoljon pénzügyi tervet a költségek megvalósítására és a technológiai erőforrásokra [dátum]ig. 20 vezetőt interjúvolt meg, hogy meghatározza a karrierfejlesztés hiányosságait Használjon tehetségmenedzsment szoftvert az öt legfontosabb szerepkör azonosításához, hogy [dátum] előtt elindíthassa a próbaüzemet.

🏆 Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét

Indítsa el a teljesítmény-coaching programot [dátum] előtt. 200 csapattaggal készített interjú a tanulási lehetőségekkel kapcsolatos visszajelzések összegyűjtése érdekében Havonta 20 órát szánjon minden T&L csapat tagjára a képzési előírások betartása érdekében.

🏆 Építsen erős munkáltatói márkát

Érje el a heti alkalmazotti elégedettségi pontszámot >8 Kérdezzen meg tíz jelöltet és 100 új alkalmazottat a fejlesztési lehetőségekről Dolgozzon együtt a marketing és a kreatív csapatokkal, hogy újratervezze a legnézettebb márka kiegészítőket.

Videóprodukció OKR példák

🏆 Világszínvonalú stúdió fenntartása

Készítsen hangstúdiót [dátum]ig! Készítsen tíz fenntartható készletet, amelyeket folyamatosan használhat! Készítsen képzési anyagokat a berendezések kezeléséről [dátum]ig.

🏆 Skálázás videóprodukciós csapat

Dolgozzon együtt a toborzási csapattal, hogy betöltse a négy ügyeleti videós pozíciót! Vegyél fel két szerkesztőt és négy videókoordinátort! Hathetente tartson egy képzési szemináriumot az összes csapattag számára.

🏆 Végezz el egy új ötletelési és írási folyamatot az összes videó anyaghoz

A szerepek és feladatok tisztázása [dátum]ig Kérdezzen meg tíz csapattagot a jelenlegi folyamatról, és kérje meg őket, hogy osszák meg veled a visszajelzéseiket. Kutassa fel a legjobban teljesítő és a kevésbé népszerű videotartalmakat, és javasoljon 3-6 írási stratégiát.

Vállalat-szintű stratégiai OKR-példák

🏆 A meglévő ügyfelek számára nyújtott érték növelése

Indítson el egy ügyfél-siker kezdeményezést, amely az upsellingre és a cross-sellingre összpontosít

Végezzen elégedettségi felméréseket a meglévő ügyfelek legalább 80%-ával.

Proaktív elkötelezettség révén 15%-kal javítsa a megújítási arányt

🏆 Végrehajtás a vállalati stratégia és a stratégiai célok alapján

A negyedéves tervezés során hangolja össze a részlegek OKR-jait a vállalat átfogó stratégiájával.

Két, stratégiai célokhoz kapcsolódó, többfunkciós projektet hajts végre.

Havi rendszerességgel tartson áttekintéseket, hogy nyomon követhesse a hosszú távú vállalati célok elérésének előrehaladását.

🏆 Helyezd előtérbe azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik az üzleti növekedést

Határozza meg és hajtsa végre a pénzügyi év három stratégiai prioritását

Indítson el egy új termékajánlatot, amelynek célja az üzleti növekedés felgyorsítása

Növelje bevételeit 20%-kal célzott értékesítési és marketing tevékenységek révén

A haladás mérése és az OKR-ek nyomon követése

Most, hogy már ismeri a céljait, itt az ideje a végrehajtásnak. A projektmenedzsment eszköz egy értékes eszköz, amely egy helyen egyesíti az összehangolást, a felelősségvállalást és az elkötelezettséget. Íme, hogyan kell ezt lépésről lépésre végrehajtani:

1. Tisztázza a jövőképét és a stratégiai prioritásokat

Az OKR-ek meghatározása előtt győződjön meg arról, hogy mindenki megérti a szervezet általános irányvonalát.

Mit kell tenni: Összehangolni a vezetést vagy a csapatokat egy közös vízió és stratégiai célok mentén.

Miért fontos ez: A világos vízió biztosítja, hogy az OKR-ek célorientáltak és céltudatosak legyenek.

Hogyan segíthet a ClickUp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötleteléshez, stratégiai témák kidolgozásához és hosszú távú célok vizuális együttműködéséhez valós időben.

2. A célok közös kidolgozása

A céloknak minőségi, inspiráló és a stratégiai prioritásokkal összhangban lévőnek kell lenniük.

Mit kell tenni: Írj 3–5 célkitűzést, amelyek leírják, mit akarsz elérni, nem pedig hogyan.

Miért fontos ez: Az erős célok egyesítik a csapatokat és irányt mutatnak a döntéshozatalban.

Hogyan segíthet a ClickUp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a célok közös megírásához és finomításához. Ezután kérje meg a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy csiszolja a nyelvet, hogy a célok világosabbak és motiválóbbak legyenek.

3. Határozza meg a mérhető kulcsfontosságú eredményeket

Minden célnak 2–5 mérhető kulcsfontosságú eredménye kell legyen, amelyek meghatározzák a sikert.

Mit kell tenni: Határozzon meg konkrét, időhöz kötött és eredményközpontú kulcsfontosságú eredményeket (pl. mutatók, mérföldkövek, teljesítési arányok).

Miért fontos ez: A kulcsfontosságú eredmények mérhetővé és objektívvé teszik a haladást.

Hogyan segíthet a ClickUp: Szervezze meg az OKR-eket a ClickUp Goals segítségével. Hozzon létre egy célt (törekvést), majd adjon hozzá kulcsfontosságú eredményeket mérhető formátumokban (szám, százalék, igaz/hamis).

Állítsd be a ClickUp Goals segítségével a projekt céljait és a megvalósítani kívánt feladatokat.

4. Bontsa le az OKR-eket végrehajtható feladatokra

Alakítsd minden kulcsfontosságú eredményt olyan megvalósítható feladattá, amelyet a csapatod magáénak érezhet és elvégezhet.

Mit kell tenni: Azonosítsa azokat a projekteket, feladatokat és kezdeményezéseket, amelyek szükségesek az egyes kulcsfontosságú eredmények előrehaladásához.

Miért fontos ez: A végrehajtás áthidalja a különbséget az ambíció és a hatékonyság között.

Hogyan segíthet a ClickUp: Használja a ClickUp feladatok és alfeladatok funkcióját, hogy a kulcsfontosságú eredményeket konkrét cselekvésekre bontsa. Rendeljen tulajdonosokat, állítson be határidőket és kezelje a feladatok függőségeit.

A ClickUp Tasks segítségével állítsa be a prioritási szinteket, és helyezze előtérbe a legfontosabb feladatokat.

5. Kövesse nyomon az előrehaladást és korrigálja az irányt

Rendszeresen ellenőrizze az OKR előrehaladását, és a visszajelzések és a teljesítmény alapján módosítsa azokat.

Mit kell tenni: Heti vagy kétheti ellenőrzéseket kell bevezetni a haladás értékelése és az akadályok kezelése érdekében.

Miért fontos ez: A rendszeres láthatóság segít a csapatoknak felelősségteljesen dolgozni és gyorsan alkalmazkodni.

Hogyan segíthet a ClickUp: Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a haladás nyomon követéséhez. Adjon hozzá widgeteket a célok nyomon követéséhez, a feladatok elvégzéséhez és a csapat teljesítményéhez. Testreszabhatja a műszerfalakat csapatok, projektek vagy vezetői nézetek számára.

6. Gondolkodj el és állítsd be újra

A ciklus végén gondold át az eredményeket, a tanulságokat és a hatásokat.

Mit kell tenni: Végezzen retrospektívát, hogy meghatározza, mi működött, mi nem, és mit kell javítani.

Miért fontos ez: A reflexió biztosítja, hogy az OKR-ek idővel fejlődjenek és hatékonyabbá váljanak.

Hogyan segíthet a ClickUp: Használja a ClickUp Retrospektív sablonját, hogy összegyűjtse az összes tanulságot, és megtervezze a további lépéseket.

Bónusz tipp: Használj kész sablonokat a gyorsabb elindításhoz!

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp vállalati OKR-sablonja, hogy összehangolja csapatát és nyomon kövesse a célok elérésének előrehaladását. A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat egyértelmű OKR-ket a szervezet minden részlegéhez vagy csapatához, így mindenki tudja, mit kell prioritásként kezelnie a feladat elvégzéséhez.

Ingyenes sablon letöltése Takarítson meg időt, és érje el gyorsabban OKR-céljait a ClickUp vállalati OKR-sablonjával!

✅ Jó OKR-példák vs. ❌ Rossz OKR-példák

„Legyen aktívabb a közösségi médiában.” Homályos, nincs egyértelmű cél vagy célkitűzés. „A harmadik negyedévig 25%-kal növeljük a közösségi média követőinek számát, és 30%-kal javítjuk a LinkedIn-en való aktivitást heti közösségi média tartalmak közzétételével.” Ötvözi a követők számának növekedését és az elkötelezettséget, egyértelmű közösségi értékesítési gyakorlatokkal és ütemtervvel összekapcsolva. „Tedd a vállalatot jobb munkahellyé.” Túl szubjektív, hiányzik belőle a fókusz és a mérhető mutatók. „Növelje az alkalmazottak elkötelezettségi pontszámát 15%-kal, csökkentse az önkéntes fluktuációt 20%-kal, és vezessen be vállalati kultúra felmérést a második negyedévben.” Világos mutatók, amelyek mérhető hatással vannak a csapat moráljára és megtartására. „Képezze az embereket a sokszínűségre, és segítse a toborzási vezetőket a jobb munkaerő felvételében.” Túl általános, homályos és hiányzik belőle a felelősségvállalás. „Növelje az organikus keresési forgalmat 40%-kal, és javítsa a weboldal konverziós arányát 2,5%-ról 4%-ra a harmadik negyedév végéig.” Cselekvésorientált, inkluzív és mérhető az HR funkciókban. „A weboldal teljesítményének javítása.” Nincs meghatározott eredmény, hiányzik a stratégiai irány. „Növelje az organikus keresési forgalmat 40%-kal, és javítsa a weboldal konverziós arányát 2,5%-ról 4%-ra a harmadik negyedév végéig.” Közvetlenül kapcsolódik az üzleti növekedéshez, és valós mutatókkal alátámasztott. „Hozzuk össze mindenki véleményét a céljainkról.” Túl homályos, nincs stratégiai struktúra. „Gondoskodj róla, hogy a csapat OKR-jei 100%-ban összhangban legyenek a vállalat stratégiai céljaival, és havi vezetői értekezleteken ellenőrizd az összhangot.” Elősegíti a felülről lefelé irányuló átláthatóságot és hatékonyan nyomon követi a stratégia végrehajtását. „Valamikor beszéljétek meg a teljesítményt a csapattal.” Nincs ütemterv, gyenge elkötelezettség. „Decemberig végezze el az összes csapattag éves értékelését, és az első negyedévben állapítsa meg az egyéni fejlesztési terveket.” Világos folyamat, amely az alkalmazottak fejlődéséhez és felelősségvállalásához kapcsolódik.

Elkötelezett vs. ambiciózus OKR-ek

Az OKR módszertanban kétféle céltípus létezik, amelyet érdemes ismernie: a kötelező és az ambiciózus célok.

🤝 Elkötelezett OKR-ek

A vállalt OKR-ek a vállalat sikerének elérése érdekében prioritást élvező, közösen elfogadott célok. Az emberek, az erőforrások és az ütemtervek átrendeződnek, hogy biztosan megvalósuljanak. A vállalatok a vállalt OKR-ek 100%-át szeretnék elérni.

🌔 Ambiciózus OKR-ek

Az ambiciózus OKR-ek (moonshots) nagyratörőek és nehezebben megvalósíthatók, de arra ösztönöznek minket, hogy újszerűen gondolkodjunk és innovatívak legyünk. A kötelező OKR-ekkel ellentétben nincs egyértelmű út a megvalósításukhoz, és nincs konkrét tudásunk arról, hogyan érhetjük el őket. Tehát ha az ambiciózus OKR-jeid legalább 70%-át megvalósítottad, akkor azt sikernek tekintheted!

Melyek az OKR célok és kulcsfontosságú eredmények példái?

A célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) segítenek a szervezeteknek összehangolni céljaikat és nyomon követni a mérhető eredményeket. Íme néhány példa OKR-ekre különböző részlegekből:

1. IT/Ops csapat OKR példa

Cél: Az infrastruktúra hatékonyságának és biztonságának javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: A rendszer leállási idejét havonta 1% alá csökkenteni.

2. kulcsfontosságú eredmény: A kritikus rendszerek biztonsági auditjainak 100%-os elvégzése a negyedik negyedévig.

3. kulcsfontosságú eredmény: A rendszer teljesítményének 20%-os növelése optimalizálási intézkedések révén.

2. Marketingcsapat OKR példa

Cél: A márka ismertségének és elkötelezettségének növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: A weboldal forgalmának 30%-os növelése a második negyedév végéig.

2. kulcsfontosságú eredmény: A közösségi média követőinek számát 15%-kal növelni minden platformon.

3. kulcsfontosságú eredmény: Havonta 200 új, minősített marketing lead generálása.

3. Szoftverfejlesztő csapat OKR példája

Cél: Gyorsabban szállítani kiváló minőségű termékfunkciókat.

1. kulcsfontosságú eredmény: A hibák hátralékát 50%-kal csökkenteni a harmadik negyedévig.

2. kulcsfontosságú eredmény: Az automatizált tesztek kódlefedettségének 80%-ra történő növelése.

3. kulcsfontosságú eredmény: Az átlagos funkciófejlesztési ciklus időtartamának csökkentése 4 héttől 2 hétre.

4. Ügynökségi OKR példa

Cél: Az ügyfél-elégedettség és -megtartás javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az ügyfelek NPS-értéke (Net Promoter Score) 70-ről 85-re emelése az év végéig.

2. kulcsfontosságú eredmény: Az ügyfélelvándorlás arányának 20%-kal történő csökkentése.

3. kulcsfontosságú eredmény: 6 hónapon belül 10 új, nagy értékű ügyfél bevonása.

5. Vállalat-szintű termelékenységi OKR példa

Cél: A vállalat általános termelékenységének és együttműködésének javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: A részlegek közötti projektmegvalósítási sebesség 15%-os növelése.

2. kulcsfontosságú eredmény: 5 termelékenységnövelő workshopot tartunk az összes részlegen, és növeljük a munkavállalók elkötelezettségét.

3. kulcsfontosságú eredmény: Új együttműködési eszköz bevezetése 90%-os elfogadottsági aránnyal 6 hónapon belül.

Minden OKR-példa egy átfogó célt köt össze konkrét, mérhető eredményekkel, segítve a csapatokat az összehangolt munkavégzésben és a felelősségvállalásban.

Kezdje el nyomon követni csapata OKR-jeit a ClickUp segítségével!

Túl gyakran érezzük magunkat nyomás alatt az egyéni és a munkával kapcsolatos céljaink miatt, ami a nap végére mentálisan és fizikailag is kimerít minket. Ezért minden kérésre igent mondunk, és azt mondjuk magunknak, hogy ez csak a munkánk része.

Az OKR-ek segítenek határokat felállítani és arra ösztönöznek minket, hogy „nemet” mondjunk, ha rossz dolgokat kérnek tőlünk. Reméljük, hogy ezek a példák és tippek világossá tették és strukturálták az írási folyamatot. ✍️💡

Ha zavartalan környezetre van szüksége, hogy rendezze gondolatait az OKR-ek és feladatok megírása közben, próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást!