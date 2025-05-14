OKR és KPI: válassza ki a megfelelő keretrendszert (+példák)

Ha részt vesz stratégiai megbeszélésen – akár vállalati szinten, akár a csapatán belül –, akkor valószínűleg találkozott már olyan diákkal, amelyek az OKR-eket (Objectives and Key Results, célok és kulcsfontosságú eredmények) és a KPI-ket (Key Performance Indicators, kulcsfontosságú teljesítménymutatók) dokumentálják.

A vállalkozások jó okkal támaszkodnak rájuk – adat alapú, kvantitatív megközelítést nyújtanak a teljesítménymenedzsment folyamatához.

A vállalatok 79%-a évente tervez és valósít meg KPI-ket.

De itt van a nagy kérdés: mikor érdemes OKR-t használni, és mikor KPI-t?

Ebben a blogban bemutatjuk a legfontosabb különbségeket (valódi példákkal illusztrálva), és megmutatjuk, hogyan integrálhatja mindkettőt a folyamataiba a maximális hatékonyság érdekében.

Mi az OKR?

Az OKR (Objectives and Key Results, célok és kulcsfontosságú eredmények) egy célkitűzési keretrendszert jelöl, amelyet szervezetek (és csapatok) használnak a célok meghatározására és a teljesítmény mérésére.

Általánosságban elmondható, hogy az OKR három összetevőből áll:

Cél : Minőségi kijelentés, amely leírja, mit szeretne elérni.

Főbb eredmények : Az Ön célja felé tett előrelépést mérő mennyiségi mutatók

Kezdeményezések: Azok a stratégiák (konkrét projektek vagy feladatok), amelyek segítenek a legfontosabb eredmények elérésében.

Az OKR-ek célkitűzést, irányt és felelősségérzetet adnak. Arra ösztönzik a csapatokat, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljanak, anélkül, hogy elterelné a figyelmüket a tennivalóik listáján szereplő tucatnyi alacsony prioritású, kis hatással bíró feladat.

Az OKR-ek jól működnek például a következő esetekben: Negyedéves tervezés : Segítenek a csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a legfontosabb kezdeményezésekre való összpontosításban egy adott negyedévben.

Stratégiai kezdeményezések : Az OKR-ek használata új projektek vagy kezdeményezések indításakor segíthet a világos célok kitűzésében, a funkciók közötti csapatok közötti átláthatóság javításában, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon végeredmény elérése érdekében dolgozzon.

Teljesítményértékelések: Mérhető adatokat szolgáltatnak a teljesítményértékelésekhez, lehetővé téve a személyes elfogultságoktól mentes, objektívebb és mélyebb betekintést nyújtó visszajelzéseket.

Most pedig nézzük meg, hogyan állíthatja be és követheti nyomon az OKR-eket:

Kezdje azzal, hogy tisztán megérti szervezetének vízióját és stratégiai céljait, és összekapcsolja OKR-jeit átfogó küldetésével.

Határozzon meg 2–4 ambiciózus és elérhető célt, amelyek tükrözik, mit szeretne elérni egy adott időtávon belül (általában negyedévenként).

Minden célhoz állítson be 3–5 mérhető kulcsfontosságú eredményt (mutatót), amelyekkel nyomon követheti az előrehaladást.

Készítsen megvalósítható tervet, hogy minden csapattag megértse, hogyan illeszkednek az OKR-ek az egyéni felelősségekhez.

Rendszeresen ellenőrizze a legfontosabb eredmények elérésének előrehaladását heti vagy kétheti megbeszéléseken.

Beszéljétek meg, mi működött és mi nem; használjátok ezeket az ismereteket a jövőbeli OKR-ek finomításához.

OKR-példák

Miután megbeszéltük az OKR-eket és azt, hogy mikor lehetnek hasznosak a szervezetének, nézzünk meg néhány konkrét OKR-példát.

⚒️ 1. példa: Projektmenedzsment

Cél : A projekt megvalósításának hatékonyságának javítása 1. kulcsfontosságú eredmény : A projekt befejezési idejének 20%-kal történő csökkentése 2. kulcsfontosságú eredmény : A projekt költségvetésének 5% alatti eltérésének elérése 3. kulcsfontosságú eredmény : Az érdekelt felek elégedettségi pontszámának legalább 90%-ra történő emelése Kezdeményezés : Projektmenedzsment szoftver használata a feladatok, határidők és előrehaladás valós idejű nyomon követéséhez Kezdeményezés : Újrafelhasználható sablonok létrehozása a projekttervekhez, kockázatértékelésekhez és kommunikációs tervekhez a manuális munka csökkentése érdekében

🔮 2. példa: Stratégiai tervezés

Cél : Piaci jelenlét bővítése Ázsiában 1. kulcsfontosságú eredmény : 15%-os piaci részesedés elérése Ázsiában egy éven belül 2. kulcsfontosságú eredmény : Három új, az ázsiai piacokra szabott termék bevezetése 3. kulcsfontosságú eredmény : Öt helyi forgalmazóval való partnerség kialakítása Kezdeményezés : Lokalizált marketingkampányok indítása a legfontosabb ázsiai piacokon, kulturálisan releváns üzenetekkel Kezdeményezés : A versenytársak árainak elemzése és versenyképes árstratégia kidolgozása új ügyfelek vonzása érdekében

1. kulcsfontosságú eredmény : 15% piaci részesedés elérése Ázsiában egy éven belül

2. kulcsfontosságú eredmény : Három új, az ázsiai piacokra szabott termék bevezetése

3. kulcsfontosságú eredmény : Öt helyi forgalmazóval való partnerség kialakítása

Kezdeményezés : Indítson lokalizált marketingkampányokat a legfontosabb ázsiai piacokon, kulturálisan releváns üzenetekkel.

Kezdeményezés: Elemezze a versenytársak árait, és dolgozzon ki versenyképes árstratégiát az új ügyfelek vonzása érdekében.

🎧 3. példa: Ügyfélszolgálati teljesítmény

Cél : Az ügyfélszolgálati élmény javítása 1. kulcsfontosságú eredmény : Az ügyfélkérdésekre adott átlagos válaszidő 30%-kal történő csökkentése 2. kulcsfontosságú eredmény : Az ügyfél-elégedettségi felmérések eredményeinek 85% fölé emelése 3. kulcsfontosságú eredmény : Az ügyfélszolgálati jegyek legalább 90%-ának megoldása az első kapcsolatfelvétel során Kezdeményezés : AI-alapú chatbot integrálása a webhelyébe, hogy azonnali válaszokat adjon a rutin jellegű kérdésekre Kezdeményezés : A megfelelő létszám biztosítása csúcsidőszakokban és többszintű ügyfélszolgálati rendszer bevezetése a különböző szintű ügyfélkérdések kezelésére

1. kulcsfontosságú eredmény : Az ügyfélérdeklődésekre adott átlagos válaszidő 30%-kal történő csökkentése

2. kulcsfontosságú eredmény : A felmérések alapján az ügyfél-elégedettségi mutatók 85% fölé emelése.

3. kulcsfontosságú eredmény : Az ügyfélszolgálati jegyek legalább 90%-ának megoldása az első kapcsolatfelvétel során

Kezdeményezés : Integráljon egy AI-alapú chatbotot a webhelyébe, hogy azonnali válaszokat adjon a rutin jellegű kérdésekre.

Kezdeményezés: Gondoskodjon a megfelelő létszámról a csúcsidőszakokban, és vezessen be többszintű támogatási rendszert a különböző szintű ügyfélkérdések kezelésére.

Mi az a KPI?

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) önálló, számszerűsíthető mutatók, amelyek azt mutatják, hogy egy szervezet mennyire hatékonyan éri el egy adott üzleti célt. A KPI-k példái között szerepelnek a bevételek, az ügyfélelvándorlás aránya, a weboldal forgalma és a munkavállalói fluktuáció.

Kétféle kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) létezik: előrejelző mutatók (prediktív mutatók) és késleltetett mutatók (reflektív mutatók).

Az előrejelző mutatók segíthetnek a szervezeteknek a jövőbeli teljesítmény előrejelzésében, míg a késleltetett mutatók a múltbeli eredmények (történeti adatok) alapján nyújtanak betekintést.

A KPI-ket többféle környezetben is alkalmazó szervezeteket találhat: Pénzügyi KPI-k : Mérje a pénzügyi teljesítményt, például a bevétel növekedését vagy a haszonkulcsot.

Működési KPI-k : Értékelje a működési hatékonyságot, például a gyártási költségeket vagy a ciklusidőket.

Ügyfél-KPI-k : Értékelje az ügyfél-elégedettséget és az ügyfél-elkötelezettséget, például a Net Promoter Score (NPS) vagy az ügyfélmegtartási arányok segítségével.

Munkavállalói KPI-k: Figyelje a munkavállalók elkötelezettségét és értékelje teljesítményüket, beleértve a fluktuációs arányt és a munkavállalói elégedettségi pontszámokat.

Íme egy rövid útmutató a KPI-k bevezetéséhez:

Célok meghatározása : Határozza meg, mit szeretne elérni szervezeti, részlegszintű vagy egyéni szinten.

Válassza ki a releváns KPI-ket : Válassza ki azokat a KPI-ket, amelyek összhangban vannak céljaival, és megvalósítható betekintést nyújtanak.

Célok kitűzése : Határozzon meg egyértelmű célokat minden KPI-hez a siker meghatározása és mérése érdekében.

Adatok gyűjtése : Vezessen be rendszereket a kiválasztott KPI-khoz kapcsolódó adatok gyűjtésére és elemzésére.

A haladás figyelemmel kísérése : Rendszeresen vizsgálja meg a KPI teljesítményét, hogy értékelje a haladást és elvégezze a szükséges kiigazításokat.

Az eredmények közlése: Ossza meg a KPI eredményeket az érdekelt felekkel az átláthatóság és az elszámoltathatóság elősegítése érdekében.

👀 Tudta? Eredményeinek 80%-a erőfeszítéseinek 20%-ából származik. Ezért összpontosítson azon kevés kritikus KPI-re, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják.

KPI példák

📌 Teljesítményértékelési mutatók

Értékesítési bevétel : Az alkalmazott által lezárt összes üzletet és az általa generált bevételt méri.

Ügyfél-elégedettség : Méri az ügyfelek elégedettségi szintjét egy alkalmazott szolgáltatásával kapcsolatban – CSAT pontszámuk.

Találkozókon való részvétel: Méri a munkavállaló találkozókon és képzéseken való részvételét.

📌 Üzleti teljesítménymutatók

Bevétel növekedés : Egy adott időszak alatt a bevétel százalékos növekedését méri.

Ügyfélelvándorlási arány : Azon arányt méri, amellyel az ügyfelek megszüntetik üzleti kapcsolataikat egy vállalattal.

Piaci részesedés : Az a százalékos arány, amellyel egy vállalat a piacon jelen van.

Befektetés megtérülése (ROI): Egy befektetés jövedelmezőségét méri.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a küzd azzal, hogy motivált maradjon a hosszú távú célok elérése érdekében. Ez nem a motiváció hiánya miatt van, hanem azért, mert az agyunk így működik! Ahhoz, hogy motiváltak maradjunk, látnunk kell a sikereket. 💪Pontosan ebben segít a ClickUp. Kövesse nyomon az eredményeket a ClickUp Milestones segítségével, szerezzen azonnali áttekintést a haladásról a rollupok segítségével, és maradjon koncentrált a ClickUp intelligens emlékeztetőivel; ezeknek a kis sikereknek a vizualizálása lendületet ad a hosszú távú munkához. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói arról számolnak be, hogy ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy túlterheltek lennének.

Az OKR és a KPI közötti különbség

Most, hogy láttuk, hogyan járhatnak az OKR-ek és a KPI-k egyénileg a szervezetének, és hogyan állíthatja be őket, nézzük meg közelebbről, hogy mi a különbség a céljaik között.

Aspect OKR-ek KPI-k Célkitűzés Ambiciózus, kvalitatív célok, amelyeket kvantitatív kulcsfontosságú eredmények támasztanak alá Konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (SMART) mutatók Cél Határozza meg a stratégiai irányt és ösztönözze a cselekvést Kövesse nyomon az egyes célok elérésének előrehaladását Hatály Átfogó célok Szűk, specifikus mutatók Időkeret Általában negyedéves Különböző időkeretekre alkalmazható – napi, heti, havi és egyéb. Rugalmasság Rugalmasabb és alkalmazkodóbb a változó körülményekhez, gyakran hosszabb időtartamra állapítják meg. Kevésbé rugalmas

Célkitűzés

Az OKR-ek a minőségi, ambiciózus, hosszú távú célokat hangsúlyozzák, amelyek inspirálják és kihívások elé állítják a szervezetet. Arra koncentrálnak, hogy „mit” szeretne elérni a szervezet, például „növelni a piaci részesedést” vagy „az iparág vezetőjévé válni az ügyfél-elégedettség terén”.

A KPI-k viszont a SMART mutatókra és arra koncentrálnak, hogyan érhet el egy nagyon konkrét célt, például „a weboldal látogatásainak 15%-os növelése a következő hónapra”.

🧠 Érdekesség: Egyes szakértők az OKR-eket „lélekkel rendelkező KPI-knek” nevezik, mert kontextust és célt adnak a mutatókhoz, és az eredményeket közvetlenül összekapcsolják a szervezet küldetésével.

Cél

Az OKR-ek hatékony eszközök a stratégiai irány meghatározásához, a cselekvésre ösztönzéshez és a csapatok összehangolásához a szervezeten belül. Segítenek a szervezeti célok közös megértésében, motiválják az alkalmazottakat és elősegítik a felelősségvállalás kultúráját.

A KPI-k inkább döntésorientáltak. Elsődleges céljuk a haladás nyomon követése, a teljesítmény mérése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása egy adott folyamat vagy üzleti területen belül, valamint az adatalapú döntéshozatal támogatása.

Hatály

Az OKR-ek általában magas szintű keretrendszert biztosítanak, amely iránymutatást ad a szervezet, a csapat vagy a projekt általános stratégiai víziójához.

👉🏼 Például egy OKR lehet „A piaci részesedés növelése az európai régióban” vagy „Új termék bevezetése, amely az első negyedévben 10 000 letöltést ér el”.

A KPI-k részletes betekintést nyújtanak bizonyos üzleti területekbe, például az értékesítésbe, a marketingbe, a bevételekbe vagy az alkalmazottak teljesítményébe. Szűkebb, specifikusabb mutatókra koncentrálnak, amelyek részletes képet adnak a teljesítményről.

👉🏼 Például egy értékesítési csapat esetében az „Európai régióban a piaci részesedés növelése” OKR-hez kapcsolódó KPI-k között szerepelhet az „Európában az értékesítési bevételek 15%-os növelése” vagy a „Három új európai országban a disztribúciós csatornák bővítése”.

Időkeret

Az OKR-ek akkor működnek a legjobban, ha hosszú távra, általában legalább egy negyedévre tervezik őket. Ez az időkeret egyensúlyt teremt a rövid távú fókusz és a hosszú távú stratégiai irány között, lehetővé téve a rendszeres felülvizsgálatokat és kiigazításokat, hogy a szervezet a helyes úton haladjon és alkalmazkodni tudjon a változásokhoz.

A KPI-k viszont rugalmasabbak. Csak egy időkeretre van szükségük, és napok, hetek vagy akár évek alatt is nyomon követhetők, mint például a legtöbb szervezetben széles körben használt éves ismétlődő bevétel (ARR) mutató.

👉🏼 Például a napi webhelyforgalom segít a rövid távú trendek nyomon követésében, míg az ügyfélelvándorlási arányt általában havonta vagy évente mérik. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy különböző részletességi szinteken kövessék nyomon a teljesítményt, és így betekintést nyerjenek mind a közvetlen előrehaladásba, mind a hosszú távú trendekbe.

Rugalmasság

Az OKR-ek alapvetően rugalmasak és alkalmazkodóképesek az egyes szervezetek egyedi igényeihez és körülményeihez. A vállalat céljain, küldetésén és jövőképén alapulnak. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a változó piaci feltételek, az új lehetőségek és a váratlan kihívások tükrözését.

👉🏼 Például, ha egy versenytárs forradalmian új terméket dob piacra, a szervezet gyorsan módosíthatja OKR-jeit, hogy reagáljon a legújabb fenyegetésre és megőrizze versenyelőnyét.

Másrészt a KPI-knek általában időben konzisztensnek kell maradniuk, hogy biztosítsák a teljesítménytrendek értelmes összehasonlítását és azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket. A KPI-k gyakori megváltoztatása megnehezítheti a haladás pontos nyomon követését, a teljesítményproblémák kiváltó okainak azonosítását és a fejlesztési kezdeményezések hatásának bemutatását.

OKR, KPI és KRA

Egy másik keretrendszer, amelyet gyakran összekevernek az OKR-rel és a KPI-vel, a KRA (Key Result Areas, kulcsfontosságú eredményterületek). A KRA-k olyan SMART célok, amelyeket a szervezetek állítanak fel a különböző szerepkörökben elért előrehaladás és siker nyomon követése érdekében. Ezek felsorolják az adott munkakörhöz vagy szerepkörhöz kapcsolódó főbb felelősségi köröket.

Összefoglalva:

A KRA-k meghatározzák azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyeken a szervezetnek kiemelkedő teljesítményt kell nyújtania.

Az OKR ambiciózus célokat tűz ki ezeken a kulcsfontosságú területeken.

A KPI-k nyomon követik az e célok eléréséhez vezető előrehaladást.

OKR, KPI és MBO

Hasonlóképpen, az MBO (célok alapján történő menedzsment) egy keretrendszer, amelyet gyakran használnak a KPI-k és az OKR-ek mellett a teljesítmény nyomon követésére. Az MBO egy olyan folyamat, amelynek során a vezetők és az egyes csapat tagok közösen határozzák meg a célokat, összehangolva az egyéni célokat a szervezet átfogóbb céljaival.

👉🏼 Tegyük fel, hogy egy marketingcsapat célja egy új, környezetbarát sportruházati termékcsalád márkaismertségének növelése: Az OKR az lenne, hogy a célpiacon vezető környezetbarát sportruházati márkává váljunk.

A KPI az összes forrásból származó teljes webhelyforgalmat mérné.

Az MBO az egyes marketingcsapat-tagok egyéni célja lenne, például a fizetett hirdetések segítségével a forgalom 25%-os növelése a következő negyedévben.

Az OKR és a KPI integrálása a projektmenedzsmentbe

Az OKR-ek és KPI-k beépítésével a projektmenedzsment rendszerébe összekapcsolhatja az egyes projekteket a fő, átfogó céllal. Ugyanakkor a KPI-k segítségével gyűjtött adatok lehetővé teszik a projekt teljes életciklusa során az adatokon alapuló döntéshozatalt.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egy helyen egyesíti az összes célkitűzés-meghatározási, nyomonkövetési és projektmenedzsment igényét, így a teljesítményfigyelés könnyedén elvégezhető.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrál a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai átalakítják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyedén kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

Nézzük meg, hogyan alkalmazhatja az OKR-eket és a KPI-ket a projektmenedzsment rendszerében.

1. Határozza meg a projekt szintű OKR-eket

Kezdje azzal, hogy áttekinti szervezetének általános stratégiai céljait és a releváns vállalati szintű OKR-eket. Ezután tegye fel magának a kérdést, hogy egy adott projekt hogyan járulhat hozzá ezekhez a magasabb szintű célokhoz.

Brainstormingot is szervezhet vezetői csapatával, hogy ötleteket gyűjtsön a lehetséges projekt szintű OKR-ekhez. Ne feledje, hogy a cél „ambiciózus”, eredményközpontú célok kitűzése.

Dokumentáljon mindent világosan és pontosan a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével központosíthatja a célkitűzési folyamattal kapcsolatos fontos dokumentációt, míg a ClickUp Brain – a ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája – segít ötleteket gyűjteni és releváns célokat kitűzni. Emellett összefoglalhatja a célokkal és célkitűzésekkel kapcsolatos döntéseket, így mindenki egy irányba haladhat.

Kérjen az aktuális projektek alapján OKR-javaslatokat a ClickUp Brain-től.

Egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg különböző dokumentumait, és javasoljon olyan OKR-eket, amelyek összekapcsolják a nagyobb célját egy konkrét projekttel. És voilá! Kontextusfüggő javaslatokat kap, amelyeket a promptok segítségével tovább finomíthat.

Miután meghatároztad a céljaidat, kérd meg az AI-t, hogy készítsen egy bizonyítékra kész dokumentumot, amelyben elmagyarázza a céljaidat és a legfontosabb eredményeket, hogy azokat megoszthasd a csapat többi tagjával.

2. Azonosítsa a releváns KPI-ket

A következő lépés az, hogy kiválassza azokat a KPI-ket, amelyek kiszámítják az Ön által kitűzött célokhoz vezető kulcsfontosságú eredmények felé tett előrelépést. Ez értékes betekintést nyújt a projekt teljesítményébe, segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és végül adat alapú döntéseket hozni a projekt sikerének biztosítása érdekében.

💡 Profi tipp: Kérdezze meg magától: „Ez a KPI valóban azt mutatja, hogy közelebb kerülünk-e célunk eléréséhez?” Egy másik tipp, hogy kerülje a túl bonyolult vagy nehezen mérhető KPI-ket. Ehelyett válasszon olyan mutatókat, amelyek könnyen érthetőek, nyomon követhetőek és értelmezhetőek.

3. Integrálja OKR-jeit és KPI-jeit projektmenedzsment eszközével

Miután meghatároztad a KPI-ket és ellenőrizted az adatforrások pontosságát, beépítheted őket a feladataidba és projektjeidbe. Például a ClickUp egyéni feladatállapotait, mint például „Tervezettek szerint”, „Késés”, „Nem tervezettek szerint” és másokat használhatod a KPI-k nyomon követésére.

A ClickUp még ingyenes sablonokat is kínál, amelyek egyszerűsítik ezt a folyamatot, például a ClickUp OKR-sablont. Ez a rendkívül intuitív tervezőeszköz arra szolgál, hogy segítse a csapatokat az OKR-ek hatékony meghatározásában, nyomon követésében és elérésében.

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre árnyalt OKR-eket, kapcsolja hozzájuk a releváns feladatokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását a ClickUp OKR-sablonjával.

Az OKR-sablon a következőket tartalmazza:

Tervezési ritmus : Ez felvázolja : Ez felvázolja az OKR-tervezés alapvető felépítését és ütemezését , például negyedéves vagy féléves ciklusokat, biztosítva a következetes és időszerű célkitűzéseket.

OKR-listák: Ezek a listák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a nagy célokat konkrét, mérhető célokra bontsák, és nyomon kövessék az egyes kulcsfontosságú eredmények felé tett előrelépéseket.

A sablon több egyéni mezővel is rendelkezik, amelyek segítenek az OKR-ek kategorizálásában és szervezésében. Minden feladathoz hozzáadhat címkéket, például Cél, Fő eredmény, Tervezés és Végrehajtás.

Hasonlóképpen, a feladatokat egy adott „kezdeményezésbe” is csoportosíthatja. Még jobb, ha egy haladási sáv követi nyomon a befejezési arányt az Ön által ellenőrzött cselekvési tételek száma alapján.

Miután létrehozta az OKR-rendszerét, a következő lépés a KPI-k hozzáadása. Ehhez néhány további egyéni mezőt kell hozzáadnia a feladatokhoz:

Célérték : Számmező a KPI célértékének megjelöléséhez

Tényleges érték : Számmező a jelenlegi KPI tényleges értékének megjelöléséhez.

Különbség : Képletmező a célérték és a tényleges érték közötti különbség jelzésére

Haladás (%): Egy másik képletmező a célérték elérésének százalékos arányának kiszámításához.

Finomítsa KPI adatait a ClickUp Tasks egyedi képletmezőivel.

A ClickUp alkalmazásban az alábbi kódokat használhatja ezeknek a képletmezőknek a beállításához:

Különbség : (mező(„Célérték”) – (mező(„Tényleges érték”)

Haladás: CONCATENATE((field(„Tényleges érték”) / field(„Célérték”)) * 100, „%”)

Természetesen használhatja a ClickUp KPI sablonját a kulcsfontosságú teljesítménymutatók zökkenőmentes beállításához, nyomon követéséhez és elemzéséhez, biztosítva ezzel, hogy csapata a üzleti célok felé haladjon. Testreszabhatja az iparágához, és valós idejű betekintést nyerhet a teljesítménytrendekbe.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp KPI sablon segítségével könnyedén nyomon követheti, kezelheti és értékelheti a legfontosabb teljesítménymutatókat.

Ez a sablon a következőket kínálja Önnek:

Egyedi KPI-műszerfalak : Dinamikus diagramokkal és jelentésekkel szemléltesse az előrehaladást.

Automatizált nyomon követés : Könnyedén állítson be célokat és kövesse nyomon a teljesítményt

Együttműködés és riasztások: KPI-felelősök kijelölése és valós idejű frissítések fogadása

💡Profi tipp: Párosítsa KPI-követési sablonját a ClickUp SMART Goals sablonjával, hogy világos, megvalósítható célokat állítson fel, amelyek összhangban vannak a legfontosabb teljesítménymutatóival, és biztosítsa, hogy minden cél konkrét, mérhető és hatékony legyen!

4. Dashboardok beállítása a haladás nyomon követéséhez

Miután beállította az OKR-eket és a KPI-ket, a következő lépés azok nyomon követése. A legjobb módszer erre az OKR-dashboardok és a KPI-haladási diagramok használata.

Ezek egyetlen, könnyen hozzáférhető helyen egyesítik a legfontosabb mutatókat és a haladásról szóló frissítéseket, így nem kell különböző táblázatokat, jelentéseket és adatforrásokat átnéznie.

A ClickUpban beépített célkitűzési és nyomonkövetési funkció áll rendelkezésre – a ClickUp Goals –, amely lehetővé teszi, hogy testreszabható irányítópultok és haladási sávok segítségével valós időben kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását. Emellett számos lehetőséget kínál az adatok szervezésére, többek között:

Haladás összefoglalása: A kulcsfontosságú eredmények elérése és a projekt teljes befejezése felé tett haladás nyomon követése

Gantt-diagramok: A projekt ütemtervének vizualizálása és a potenciális szűk keresztmetszetek azonosítása

Kördiagramok: A projektfeladatok vagy az erőforrás-elosztás lebontásának szemléltetésére.

Számwidgetek: KPI-k, például a felhasznált költségvetés, az ügyfél-elégedettségi pontszámok és a feladatok teljesítési aránya megjelenítéséhez.

Mérje az OKR teljesítményét és előrehaladását a ClickUp célkövető kártyáival és diagramjaival.

Ezek a vizuális jelentések segíthetnek azonosítani az erősségek és gyengeségek területeit, felismerni a potenciális kockázatokat, és megalapozott döntéseket hozni a projekt különböző aspektusairól, biztosítva, hogy minden a terv szerint haladjon.

5. Rendszeresen ellenőrizze az előrehaladást

Az utolsó lépés az, hogy rendszeres ellenőrzéseket (pl. heti, kétheti) ütemezzen be a haladás felülvizsgálatára. Ezalatt az idő alatt elemezheti a KPI-k segítségével gyűjtött adatokat, hogy módosítsa a legfontosabb eredményeket, felülvizsgálja az ütemtervet vagy újraelossza az erőforrásokat.

OKR és KPI legjobb gyakorlatok

Végül, íme néhány bevált gyakorlat az OKR-ek meghatározásához és kezeléséhez:

Állítson fel ambiciózus, de elérhető célokat. Ezeknek inspirálniuk és motiválniuk kell a munkavállalókat a kívánt eredmények elérésére, nem pedig túlterhelni és végül kiégetni őket.

Koncentráljon egy kis számú OKR-re (általában 2-4 célra, mindegyikhez 3-5 kulcsfontosságú eredménnyel), hogy megőrizze az áttekinthetőséget és a fókuszt.

Ösztönözze a folyamatos visszajelzést a csapat tagjai között az OKR-ek terén elért előrehaladásukról. Ez segíthet a akadályok korai felismerésében és lehetővé teszi a problémák közös megoldását.

Hasonlóképpen, a KPI-k meghatározásakor ügyeljen arra, hogy:

Válasszon olyan mutatókat, amelyek tiszta és megbízható adatforrásokkal rendelkeznek , és amelyek időben számszerűsíthetők és nyomon követhetők.

Automatizálja a KPI nyomon követését , így időt takaríthat meg és pontos eredményeket kaphat.

Használjon irányítópultokat és diagramokat a KPI-adatok vizualizálásához, valamint a trendek és minták azonosításához.

Végül győződjön meg arról, hogy a KPI-k támogatják az OKR-ek elérését azáltal, hogy olyan mutatókat választ, amelyek közvetlenül mérik a kulcsfontosságú eredmények felé tett előrelépést. Ez az összehangolás tökéletes harmóniát teremt a szervezeti összehangolás és a gyorsított növekedés között.

Állítson be AI-alapú OKR- és KPI-rendszereket a ClickUp segítségével

Összefoglalva: az OKR-ek arra koncentrálnak, hogy „mit” szeretne elérni és „miért” fontos ez. Keretet biztosítanak az ambiciózus célkitűzésekhez és a stratégiai irányvonalhoz.

A KPI-k arra koncentrálnak, hogy „hogyan” halad a céljai felé. Adatokat szolgáltatnak a teljesítménymutatók nyomon követéséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához. Általában minden kulcsfontosságú eredményhez néhány KPI szükséges a haladás méréséhez és az OKR-kezdeményezés maximális hatékonyságához.

Bár ez manuálisan is elvégezhető, ezeknek a folyamatoknak a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközzel történő automatizálása jelentősen növelheti a hatékonyságot és egyszerűsítheti az egész OKR-folyamatot.

Például a KPI előrehaladás alapján feladatfrissítéseket indíthat el, a teljesítményt valós időben szemléltetheti ügyes diagramokkal, és a ClickUp Brain segítségével ötletelhet és elvégezheti a legidőigényesebb feladatokat. Az eredmény: kevesebb erőfeszítés és nagyobb hatékonyság!

Szeretné jobban kezelni az OKR-eket és a KPI-ket? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.