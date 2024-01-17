Ismerje meg, hogyan követheti nyomon a projekt előrehaladását a KPI-eredménykártyák segítségével

Növelje a bruttó nyereséget, optimalizálja a bevétel növekedését, csökkentse a támogatási jegyek átlagos megoldási idejét, javítsa a marketing csapat teljesítményét – több tucatnyi folyamat és stratégiai cél követhető nyomon a megfelelő KPI-k segítségével.

Hogyan kezdjen hozzá? Szüksége lesz egy sor jó KPI-re, amelyek relevánsak az Ön konkrét céljaihoz, és meg kell tanulnia, hogyan kell KPI-eredménykártyát készíteni, hogy hatékonyan nyomon követhesse az e célok felé tett előrelépéseket.

Készen áll a kezdésre? Az alábbiakban részletes útmutatót talál a KPI-eredménykártyákról, valamint a saját kártyájának elkészítéséhez szükséges lépésekről.

Mi az a KPI-eredménykártya?

Kezdjük azzal, hogy mik is azok a KPI-k: A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) olyan mérőszámok, amelyekkel számszerűsíthető és nyomon követhető a célok elérésének előrehaladása. Mi is az a KPI-eredménykártya?

Gondoljon rá úgy, mint a ponttáblákra, amelyeket Ön és barátai használnak a bowling esték vagy a társasjátékok során a pontok nyomon követésére. Ez a KPI-k vizuális ábrázolása, amely megkönnyíti a különböző célok felé tett előrehaladás nyomon követését és mérését. A KPI-ket egyéni szinten, csapatonként vagy osztályonként, illetve vállalati szinten követik nyomon.

A KPI-eredménykártya használatának előnyei

Az egy dolog, hogy megérti, mi is az a KPI-eredménykártya, de miért is érdemes használni? Számos oka van:

A KPI-eredménykártyák segítségével könnyen áttekinthetők a célok és a feladatok, ami elősegíti a vállalat egészében a átláthatóságot.

Ezek a kártyák a konkrét célok elérésére összpontosítanak, ami viszont az embereket felelősségteljesebbé teszi ✨

A KPI-eredménykártyák könnyen olvasható teljesítménymérő eszközök, amelyekkel nyomon követheti az egyének, csapatok, részlegek, vagy akár a szervezet egészének teljesítményét.

Használja a KPI-eredménykártyákat stratégiai tervezés és projektelőrejelzés alapjaként.

Mivel a KPI-eredménykártyák bizonyos célokra vagy célkitűzésekre helyezik a hangsúlyt, mindenki összhangban marad az általános stratégiával.

A haladás nyomon követése során észreveheti, hogy egyes területek nem haladnak olyan jól, mint mások – ez pedig betekintést nyújt azokba a területekbe, ahol folyamatok javítására van szükség 🛠️

Testreszabhatja saját KPI-dashboardjait a ClickUp-ban, hogy elemezze és vizualizálja a céljai felé tett előrehaladását.

Különböző típusú KPI-eredménykártyák

Végül is a KPI-eredménykártyák bármilyen formát ölthetnek, amely Önnek és csapatának a leginkább megfelel. Akár az általános teljesítményt méri, akár az egyes alkalmazottak céljait követi nyomon, nyugodtan használjon táblázatokat, grafikonokat és egyéb adatvizualizációkat, hogy könnyebben nyomon követhesse az előrehaladást.

Egyes KPI-eredménykártyák az adatokat lista formátumban jelenítik meg, és színkódokkal jelzik a tervnek megfelelő és a tervtől eltérő KPI-ket.

A ClickUp praktikus sablonjával áttekintheti, mely KPI-k teljesültek, melyek haladnak a terv szerint, és melyek vannak veszélyben.

Használja a ClickUp KPI sablont, hogy gyorsan és egyszerűen létrehozzon egy KPI eredménykártyát. Ez a KPI eredménykártya sablon lehetővé teszi az egyes feladatok vagy célok egyedi állapotainak megadását, olyan mezők hozzáadását, amelyekkel különböző attribútumokat adhat hozzá a KPI-khez, egyedi nézetek létrehozását, amelyek a KPI-ket különböző szögekből jelenítik meg, és még sok mást.

Bár a KPI-eredménykártyákhoz számos megközelítés létezik, van egy módszer, amely különösen népszerű – ezt részletesen ismertetjük az alábbiakban. 👀

A kiegyensúlyozott KPI-eredménykártya

A Balanced Scorecard (BSC) egy KPI-eredménykártya, amelyet Dr. David Norton, a Renaissance Solutions tanácsadó cég társalapítója, és Dr. Robert Kaplan, a Harvard Business School vezetői fejlesztés professzora hozott létre.

Ez a típusú KPI-eredménykártya négy különböző szempontból értékeli a szervezet általános teljesítményét.

Pénzügyi szempont: Ide tartoznak azok a mutatók, amelyek a vállalat pénzügyi teljesítményét értékelik. A haszonkulcs, a bevételi célok és a bevételek mind példák a pénzügyi KPI-kra ✨

Az ügyfél vagy érdekelt felek perspektívája: Az ügyfélperspektívás KPI-k olyan tényezőket mérnek, mint az ügyfélelégedettség, az ügyfélmegtartás, a nettó ajánlói pontszám stb. Az érdekelt felek esetében valószínűleg a hangulatot mérné, amely magában foglalja, hogy mennyire pozitívan tekintenek a vállalatára, az elégedettségüket, valamint az érdekelt felek elkötelezettségével és sikerével kapcsolatos egyéb mutatókat.

Belső folyamatok : Az e perspektívához tartozó KPI-k elemzik, hogy vállalata mennyire jól működik, és mennyire hatékonyan szállítja termékeit vagy szolgáltatásait. Ezek a teljesítménymutatók mérik a logisztika, a rendeléskezelés és más üzleti folyamatok sikerességét.

Tanulás és fejlődés: Ezek a KPI-k az alkalmazottak szemszögéből vizsgálják a dolgokat. Olyan tényezőket mérnek, mint a képzésbe, a készségfejlesztésbe, a munkahelyi kultúrába, a technológiai eszközökbe és erőforrásokba történő befektetések, valamint az alkalmazottak elkötelezettsége.

A név mindent elárul: a kiegyensúlyozott eredménykártya „kiegyensúlyozott” képet ad arról, hogy vállalata milyen teljesítményt nyújt négy különböző – és döntő fontosságú – szempontból. Emellett lehetővé teszi a potenciális problémák (például a munkavállalói elkötelezettség csökkenése vagy az ügyfélmegtartás visszaesése) gyors azonosítását, így könnyen megtalálható a probléma forrása, és stratégia kidolgozható annak megoldására, mielőtt az ellenőrizhetetlenné válna.

Használja a ClickUp Dashboards szűrőit, hogy gyakorlatilag bármilyen perspektívából megtekintse adatait.

A legjobb rész? A kiegyensúlyozott eredménykártya használata nem zárja ki más KPI eredménykártyák létrehozását. Használja nyugodtan ezt a módszert a vállalat teljesítményének értékeléséhez, és hozzon létre osztály- vagy csapat szintű eredménykártyákat is, hogy könnyebben kezelhesse a projekteket és mérhesse azok sikerét.

Hogyan készítsünk KPI-eredménykártyát a projekt teljesítményének javítása érdekében

Készen áll a saját KPI-eredménykártyák létrehozására? Akár átfogó stratégiai tervet szeretne készíteni a vállalatának, akár üzleti célokat szeretne értékelni, akár a projekt munkafolyamatokat szeretné nyomon követni és javítani, kövesse az alábbi lépéseket. 🤩

1. Határozza meg a hatókört

Mivel a KPI-eredménykártyák mindent nyomon követnek, a vállalat egészére vonatkozó szervezeti céloktól az egyéni sikerekig, az első lépés az eredménykártya hatókörének meghatározása. Az értékesítési csapatok céljaik eléréséhez más KPI-ket követnek nyomon, mint azok a KPI-k, amelyeket a szervezet egésze az üzleti célok eléréséhez használhat.

A ClickUp Goals segítségével különböző csapatok és célok számára állíthat be célokat, hogy jobban nyomon követhesse az előrehaladást.

Választhat a vállalat egészére, a vállalaton belüli részlegekre és az egyes projektekben dolgozó csapatokra vonatkozó eredménykártyák közül, vagy létrehozhat egyéni szintű eredménykártyákat, hogy ösztönözze az alkalmazottakat saját céljaik elérésére.

2. Vázolja fel céljait

Mit szeretne elérni a KPI-eredménykártyákkal? Növelni szeretné az ügyfélmegtartási arányt, vagy több látogatót szeretne vonzani a weboldalára? Mi a helyzet a marketingkampányok vagy az alkalmazottak elégedettségének javításával?

Válasszon bármilyen célt, de mielőtt KPI-eredménykártyát készítene, világosan meg kell határoznia ezeket a célokat, és ki kell választania a megfelelő KPI-ket, amelyeket nyomon követni szeretne.

A célok meghatározásakor gondoljon az időkeretre is. Ha például a következő pénzügyi negyedév végéig egy bizonyos százalékkal szeretné csökkenteni az ügyfélvesztést, akkor az eredménykártyának tükröznie kell az adott időszakban elért előrehaladást e cél felé.

Tipp: Próbálja ki a SMART kritériumokat!

Nehézséget okoz a célok meghatározása? Az egyik módszer a célok egyértelművé tételére a SMART kritériumok követése. A „SMART” a Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievable (elérhető), Relevant (releváns) és Time-bound (időhöz kötött) szavak rövidítése. Ha általánosítás helyett ezt a megközelítést alkalmazza, céljai kristálytiszták lesznek.

Például, megfogalmazhat egy célt, hogy csökkentse az ügyfélszerzési költségeket (CAC), de ez elég homályos. Kövesse a SMART kritériumokat, hogy pontosítsa ezt a célt.

Konkrét: Csökkenteni szeretné az ügyfelek megszerzésének költségeit a közösségi médiában.

Mérhető: Tudja, mennyibe kerül jelenleg az ügyfelek megszerzése a közösségi csatornákon, és továbbra is elemzi ezeket az adatokat, miközben azon dolgozik, hogy csökkentse a költségeket.

Elérhető: Nem tudja nullára csökkenteni a CAC-t, de ki kell találnia egy reális százalékot, amelyet célként kitűzhet.

Releváns: Gondoljon arra, miért törekszik erre a célra – például azért, mert a CAC-je gyorsabban emelkedik, mint más költségek, vagy mert egy termék CAC-je aránytalanul magas egy másikhoz képest.

Időhöz kötött: Határozzon meg egy reális dátumot, amelyre várhatóan eléri a célját.

Használja a ClickUp AI-t SMART célok generálásához és erőfeszítéseinek szervezéséhez.

3. Válassza ki a KPI-ket

Miután pontosan meghatároztad a céljaidat, készen állsz a KPI-k kiválasztására, igaz? Ne siess!

Először is, győződjön meg arról, hogy megértette a KPI-k és a mutatók közötti különbséget, hogy véletlenül ne mutatókkal töltse meg a scorecardját KPI-k helyett. Az alapvető különbség a következő:

Mérőszámok : Mi alapján méri a sikereit?

KPI-k: A célok elérésének számszerűsíthető mérőszámai

Vegyük példának a fenti ügyfélszerzési költséget. A CAC-t leggyakrabban KPI-ként használják – más szóval, a vállalkozások a CAC optimalizálása felé tett előrelépés nyomon követésére használják –, de mutatóként is funkcionál. Hasonlítsa össze az adatait egy referenciaértékkel vagy iparági szabvánnyal. Ha az iparágában az átlagos CAC 100 dollár, akkor hasonlítsa össze a saját CAC-jét ezzel a mutatóval, hogy lássa, a költségei magasabbak vagy alacsonyabbak-e az iparági szabványnál.

Miután tisztázta a KPI-k és a mutatók közötti különbséget, válassza ki azokat a KPI-ket, amelyek relevánsak az elérni kívánt célok szempontjából. Több tucat KPI közül választhat, ezért szánjon rá időt, és válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az elérni kívánt céloknak.

Tipp: Kevesebb több!

Létrehozhat egy KPI-dashboardot, amely több tucat, céljaival kapcsolatos KPI-t követ nyomon, de gyakran jobb megközelítés a minimalizálás. Ez az a helyzet, amikor „a fától nem látni az erdőt”. Nem akar eltévedni a túl sok adat között, és biztosan nem akarja az összes idejét elemzésekre fordítani, hogy KPI-jelentései naprakészek legyenek.

Osztályozza feladatait és terveit, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboards listanézetével.

Kezdjen körülbelül 10–15 különböző KPI-vel, és onnan induljon el. Lehet, hogy néhány KPI eltávolításával vagy néhány új hozzáadásával megtalálja a megfelelő egyensúlyt az Ön konkrét céljaihoz. 🌻

4. Határozzon meg konkrét célokat

Mostanra már meg kell határoznia stratégiai céljait és össze kell állítania a célok elérésének nyomon követéséhez használható hatékony KPI-k listáját. A következő kérdés: mikor éri el célját?

Ha az értékesítési KPI-ket követi nyomon – például a végső konverziót elérő minősített potenciális ügyfelek számát méri –, akkor valószínűleg az a célja, hogy növelje a konverziók számát. De mennyivel és milyen időtávon belül?

A célok kidolgozása azt jelenti, hogy konkrét számokat kell kitűzni. A konverziós arányok esetében talán azt szeretné, hogy a jelenlegi 10%-os konverziós arány 15%-ra emelkedjen, és ezt a számot három hónapon belül szeretné elérni.

Most, hogy meghatároztad a céljaidat, kiválasztottad a KPI-ket és elérhető célokat tűztél ki, már majdnem célba értél. Az utolsó lépés? Válassz egy eszközt, amely segít nyomon követni ezeket a KPI-ket.

Sokan ehhez alapértelmezésként Excel táblázatot használnak, ami akkor is működőképes megoldás, ha csak néhány alapvető dolgot követ nyomon. A táblázatok azonban nem biztos, hogy minden olyan funkcióval rendelkeznek, amely az üzleti célok felé tett előrelépés megfelelő vizualizálásához szükséges.

Ne feledje, hogy a KPI-eredménykártyák részben az átláthatóság növelését szolgálják, és a táblázatok nem olyan könnyen megoszthatók, mint egy KPI-dashboard, amelyhez a csapat minden tagja bármikor hozzáférhet.

Hozzon létre részletes KPI-dashboardokat a ClickUp-ban, és működjön együtt a csapattagokkal és az érdekelt felekkel, hogy mindenki naprakész legyen.

A táblázatok helyett fontolja meg egy projektmenedzsment platform használatát. A legjobb platformok minden extrát kínálnak – nemcsak több projekt egyszerű kezelését, hanem helyet is az elemzések nyomon követéséhez, KPI-dashboardok létrehozásához és még sok máshoz.

Tipp: Próbálja ki a ClickUp-ot!

Ha olyan eszközt keres, amely mindent egyben megold, akkor a ClickUp az Ön számára ideális. Ez egy projektmenedzsment platform, amely hatalmas funkciókínálattal rendelkezik, beleértve a projektek tervezését, a feladatok nyomon követését és prioritásainak meghatározását.

A KPI-követés terén pedig a ClickUp igazán kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ahelyett, hogy külön alkalmazásokat vagy szoftvereket használna a KPI-eredménykártyájához, használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy nyomon követhető, munkájához kapcsolódó célokat hozzon létre. Sőt, a ClickUp Goals segítségével többféle módon is nyomon követheti az előrehaladást. Hozzon létre feladatcélokat, pénzügyi célokat, számszerű célokat és még sok mást, mindezt egy könnyen használható irányítópulton, amely segít az egész csapatnak a pályán maradni. 🙌

Érje el céljait a ClickUp segítségével

Melyek a céljai? Talán el szeretné kezdeni a KPI-k nyomon követését, vagy talán szüksége van egy platformra a feladatok nyomon követéséhez, az együttműködés javításához vagy a projektek hatékonyabb tervezéséhez.

Miért ne mindegyik? A ClickUp olyan funkciókat kínál, amelyekkel mindezeket a célokat elérheti, és még többet is. Regisztráljon ingyen, és kezdje el felfedezni, hogy a ClickUp milyen módszerekkel segíti céljai elérését.