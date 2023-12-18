Hogyan írjunk hatékony SMART célokat 2025-ben (példákkal!)

„Talán még egy epizódot megnézek.” „Holnap nekilátok.” „Inkább feladom. Soha nem fogok fejlődni.”

Ha valaha is mondtad magadnak valamelyiket, akkor tudod, milyen nehéz lehet elérni a célokat.

Lehet, hogy eltereli a figyelmedet a Netflix, vagy demotivál, mert az a célod, hogy órákig nevetve hasizmot szerezz, irreálisnak bizonyult. 😢

Szerencsére olyan célkitűzési keretrendszert használhat, mint a SMART célok, hogy hatékony célokat tűzzön ki és motivált maradjon.

De mit jelent a SMART cél, és hogyan használhatja azt a siker eléréséhez?

Ne aggódjon!

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mik a SMART célok, hogyan kell megfogalmazni őket, néhány példát is bemutatunk, és megismerheted a legjobb célkitűző eszközt, amely segít elérni céljaidat. Emellett a SMART célok legfontosabb előnyeit is bemutatjuk.

Felkészülni, vigyázz, cél!

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mik azok a SMART célok?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A SMART olyan célokat jelöl, amelyek: konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek" } }, { "@type": "Question", "name": "Hogyan írjuk meg a SMART célokat?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A SMART célok konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat jelentenek. A SMART célok megfogalmazásához mind az öt elemet figyelembe kell venni, hogy nyomon követhető, egyértelmű célokat állíthassunk fel. " } } ] }

Mi az a SMART cél?

Ha úgy gondolja, hogy a SMART cél csak egy nagyon okos cél, amit valaki kitalált, akkor nem teljesen téved.

A SMART célok segítenek elérhető, jól átgondolt célokat kitűzni. A SMART cél rövidítés egy sor kritériumot határoz meg, amely lehetővé teszi a csapatok és az egyének számára, hogy szó szerint reálisak maradjanak.

A SMART a következő tulajdonságokkal rendelkező célokat jelenti:

Ha valaha is dolgozott már egy homályos cél elérése érdekében, anélkül, hogy nyomon követhette volna az előrehaladást, akkor SMART célokat kell kitűznie. Akár személyes, akár szakmai célokról van szó, a SMART kritériumok segíthetnek reális célok kitűzésében, egyértelmű ütemterv kidolgozásában és a kimaradt célok azonosításában.

Bónusz: Célkitűzési sablonok

Hogyan írjunk SMART célt?

Ne feledje, hogy a SMART célok specifikus, mérhető, atérhető, releváns és távolléti célokat jelentenek. A SMART célok megfogalmazásához mind az öt elemet át kell dolgoznia, hogy nyomon követhető, egyértelmű célokat állítson fel.

Most nézzük át a SMART célkeretrendszer egyes lépéseit:

1. Konkrét

Az általános célok kitűzésének elkerülése érdekében konkrét cselekvési tervet kell készítenie.

Ehhez csak a szokásos „w” kérdésekre kell válaszolnia:

Mi: adjon részletes leírást arról, hogy pontosan mit szeretne elérni

Ki: sorolja fel azokat a személyeket, akiknek részt kell venniük a cél elérésében. Ez különösen fontos, ha csapat sorolja fel azokat a személyeket, akiknek részt kell venniük a cél elérésében. Ez különösen fontos, ha csapat teljesítménycélra törekszik.

Mikor: válassza ki a kitűzött cél kezdő és befejező dátumát

Hol: ha alkalmazható, ki kell választania a céljának helyszínét.

Miért: határozza meg, miért szeretné elérni ezt a konkrét célt. Meg kell értenie, hogy célja hogyan illeszkedik ahhoz, ahol a jövőben szeretne lenni.

Melyik: határozza meg azokat a kihívásokat vagy követelményeket, amelyek befolyásolják a cél elérését, hogy megtudja, elérhető célt tűzött-e ki magának. Például, ha a célja határozza meg azokat a kihívásokat vagy követelményeket, amelyek befolyásolják a cél elérését, hogy megtudja, elérhető célt tűzött-e ki magának. Például, ha a célja egy új weboldal elindítása , de nincs tapasztalata a webfejlesztés terén, akkor valószínűleg akadályokba fog ütközni.

Konkrét cél példa: Növelje webhelye organikus forgalmát 10%-kal.

2. Mérhető

A következő lépés annak eldöntése, hogy hogyan fogja mérni a célja felé tett előrehaladást.

Ha meghatározza ezeket a mutatókat, célja kézzelfoghatóbbá válik*, mivel egyértelműen láthatja, hogy mennyire közel áll azok eléréséhez.

Ezenkívül, ha hosszú távú célt tűzött ki magának, mérföldkövek kitűzésével motiválhatja magát.

Mik azok a mérföldkövek?

A mérföldkövek a cél idővonalán elért legfontosabb eredmények. Például, ha a célja egy bevásárló weboldal elindítása, akkor a felhasználói felület létrehozása lehet egy mérföldkő.

A mérföldkövek megünneplése segíthet abban, hogy motivált maradjon, és még több célt érjen el! 🥳

Mérhető cél példa: Havonta ellenőrizze az elemzéseket, hogy az első negyedév végére 10%-kal növelje webhelye organikus forgalmát.

3. Elérhető

Most meg kell határoznia, hogy mennyire elérhető a célja.

Bár egy rendkívül kihívást jelentő cél (például egy ambiciózus cél ) kitűzése segíthet abban, hogy még jobb teljesítményt nyújtson, ha nem sikerül elérnie, az demotiváló hatással lehet Önre.

Ehelyett gondoljon azokra az új készségekre, attitűdváltozásokra, célkitűző szoftverekre, felszerelésekre, tanfolyamokra stb., amelyekre szüksége lesz a célja eléréséhez.

Ha úgy találja, hogy hiányzik egy készség vagy képesítés, akkor meg kell határoznia, hogyan szerezheti meg azokat.

De ne feledkezzen meg a pénzügyi és időbeli korlátokról!

Elérhető cél példa: Az online üzleti tevékenység bővítéséhez valószínűleg webfejlesztőket kell felvennie. De azt is el kell döntenie, hogy megengedheti-e magának ezeknek a fejlesztőknek a fizetését. 💰

4. Releváns

A releváns célok kitűzése segít abban, hogy olyan jó célt tűzz ki magad elé, amely valóban értelmes a jövődet illetően.

Ha olyan SMART célokat tűz ki, amelyek nem állnak összhangban karrierje fejlődésével vagy hosszú távú személyes céljaival, akkor valószínűleg nem fog túlzottan örülni, amikor eléri őket.

Például, ha azt tervezi, hogy a következő néhány hónapban saját online kiskereskedelmi vállalkozást indít, akkor célul kell kitűznie, hogy elvégzi az értékesítés és marketing tanfolyamokat.

De ha inkább azt tűzi ki célul, hogy a következő három hónapban stand-up comedy tanfolyamokra jár...

Miután elvégezte ezeket a tanfolyamokat, nem fogja úgy érezni, hogy közelebb került végső céljához.

Releváns célpélda: Az adatok alapján, miszerint webhelyének organikus forgalma az elmúlt negyedévben 8%-kal nőtt, érdemes célként kitűzni, hogy az organikus forgalom ebben a negyedévben 10%-kal növekedjen.

5. Időhöz kötött

A céloknak határidővel kell rendelkezniük.

Ezek nélkül céljai a végtelenségig nyúlnak, és a halogatás is egyre csak növekszik!

Például, hogy reális ütemtervet készítsen egy online vállalkozáshoz, figyelembe kell vennie az alábbiakat:

Szükségem van csapat tagok toborzására?

Kölcsönözni kell helyet?

Milyen adminisztratív dokumentumokat kell benyújtanom?

Mennyi időbe telik a beszállítók biztosítása?

Időhöz kötött cél példa: Növelje webhelye organikus forgalmát 10%-kal az első negyedév végéig.

Miután megválaszolta ezeket a kérdéseket, tudni fogja, mennyi időre van szüksége a célja eléréséhez.

Bónusz: SMART HR célok

A SMART célok megfogalmazásának előnyei

Íme két fantasztikus előnye a SMART célok használatának:

1. A SMART célok javíthatják az önfejlesztést

A SMART célokhoz hasonló célkitűzési keretrendszer pszichológiailag is segít nekünk.

Mielőtt SMART célt tűznénk ki magunk elé, meg kell értenünk alapvető értékeinket, és biztosítanunk kell, hogy a kitűzött cél összhangban álljon ezekkel az értékekkel. Így nagyobb eséllyel profitálhatunk céljainkból hosszú távon.

Ezenkívül, amikor SMART célokból álló cselekvési tervet állítunk fel, el kell fogadnunk képességeinket, és reális elvárásokat kell magunkkal szemben támasztanunk.

Például, ha vezető marketing menedzser szeretne lenni, akkor meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik a szükséges képesítésekkel, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe:

De ha egyszer elértük a sikert, magabiztosabbak és motiváltabbak leszünk, hogy újabb célokat tűzzünk ki és érjünk el!

2. A SMART célokkal könnyű dolgozni

A SMART célok kritériumai nagyon könnyen megérthetőek, és nem kell rengeteg képzés vagy drága célkitűző eszközök ahhoz, hogy megvalósítsa őket.

Ezért ez egy kiváló célkitűzési folyamat egyének és bármilyen méretű csapatok számára.

Például összehangolhatja személyes céljait a projektmenedzsment céljaival és KPI-jeivel, hogy nyomon követhesse az előrehaladást anélkül, hogy egy vagyont költené rá.

Legyen okos!

A SMART keretrendszer egy olyan stratégiai terv kidolgozásáról szól, amely segít Önnek a megvalósítható célokra koncentrálni.

Bár a SMART célrendszer segíthet a gyakorlati személyes és karrier célok kitűzésében, egy olyan célkitűző eszköz, mint a ClickUp, jelentősen megkönnyítheti a folyamatot.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Prioritások, a Célmappák és a rengeteg integráció, nem kell időt pazarolnia a célok kézi dokumentálására és nyomon követésére.

Legyen okos, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, hogy olyan SMART célokat tűzzön ki magának, amelyekkel ugyanolyan eredményeket érhet el, mint a testépítéssel! 🥊