10 SMART cél egyetemistáknak (célkitűzési tippek és példák)

Az egyetem izgalmas időszak és csodálatos lehetőség, és az egyetemi életnek sok olyan aspektusa van, amelyre érdemes várni! Az iskolán kívüli tevékenységektől, a társasági eseményeken és a campus kultúrán át a szakmai gyakorlatokig, önkéntes lehetőségekig és kutatási projektekig – a világ a lábad előtt hever. 😌👌

De mindezek egy kicsit nyomasztóak is lehetnek: az órarend, az akadémiai célok, az egyetemi élet és természetesen a jövőbeli karrier, amire gondolni kell. Ezért fontos célokat kitűzni – nem csak bármilyen célokat, hanem SMART célokat.

Tanulmányok kimutatták, hogy sok egyetemista nem éri el céljait a tervezés hiánya miatt. Ne hagyd, hogy ez veled is megtörténjen. Kezdd el SMART módon megtervezni céljaidat.

Ebben a bejegyzésben egy rövid tanfolyamot tartunk a SMART célokról és arról, hogyan használhatod őket, hogy a lehető legtöbbet hozd ki az egyetemi tanulmányaidból, felkészülj a diplomaosztóra, és megalapozd álmaid állását!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A célok kitűzése azért fontos, mert irányt és motivációt ad, segítve Önt abban, hogy tanulmányi útján koncentrált maradjon és elérje a kívánt eredményeket. Használj célkitűző alkalmazást és sablonokat, hogy nyomon kövesd SMART céljaidat.

Készítsen szervezett órarendet, és járjon be az órákra

Ne csak jegyzeteljen, hanem hatékony jegyzeteket készítsen az órán!

Szánj időt minden nap a tanulásra

Tartsd fenn a felelősségvállalást és a magas tanulmányi átlagot

Együttműködés osztálytársakkal és professzorokkal

Gyakorold a soft és hard készségeket

Javítsd a költségvetés-kezelési készségeidet

Kezdje el tervezni karrier céljait

Jelentkezz önkéntes munkára vagy szakmai gyakorlatra

Mik a SMART célok az egyetemisták számára?

Egyértelmű, hogy miért tűzünk ki célokat – hogy elérjük a kívánt eredményt. Azonban nem mindig világos, hogyan kezdjünk hozzá, vagy hogyan jussunk el oda.

Itt jönnek képbe a SMART célok.

A SMART cél keretrendszer használata idővonalat és konkrét célokat ad az egyetemi céljaidhoz, hogy segítsen neked egy reális tervet és útitervet készíteni a sikerhez. Hatékony is, mert arra kényszerít, hogy mérhető célokat tűzz ki magad elé, amelyek segítenek nyomon követni az előrehaladásodat.

Mit jelent a SMART rövidítés? Íme:

Konkrét

Szokásává tegye, hogy konkrét egyetemi célokat tűz ki magának, és jegyezze fel, hogy pontosan mit szeretne elérni, ki a felelős érte, milyen intézkedésekre van szükség stb. Minél részletesebb a célja, annál könnyebb lesz megvalósítani.

Mérhető

Állítson fel számszerűsíthető célokat, amelyek segítenek nyomon követni az előrehaladását, és ötletet adnak arra, hogy mit kell módosítania a stratégiájában vagy a tempójában, hogy elérje a célját.

Elérhető

Értsd meg, hol tartasz jelenleg az általános célodat illetően, és hozz létre egy olyan célt, amely elérhető, de mégis kihívást jelent, mert jó kihívás nélkül nincs fejlődés.

Releváns

Állítson fel olyan tanulmányi célokat, amelyek relevánsak a karrierje vagy az oktatása szempontjából, és győződjön meg arról, hogy célja kapcsolódik az átfogó céljaihoz. Így minden egyes lépés közelebb viszi a céljához, és segít a helyes irányba haladni.

Időhöz kötött

Minden célnak legyen határideje. Ha minden célhoz határidőt rendel, az sürgősségérzetet kelthet és segíthet a hatékony prioritások meghatározásában.

Soha nem túl korai vagy túl késő a SMART célkitűzési módszer alkalmazása. Kezdje el most gyakorolni, hogy céljait kezelhető lépésekre bontsa, és kevesebb stresszel érje el őket.

Miért fontos az egyetemi célok kitűzése?

Egyetemi hallgatóként valószínűleg egyszerre több területen is teljesítened kell. A előfeltételektől kezdve a dolgozatok megírásán át a munkaerőpiacra való belépés előkészítéséig – minden bizonnyal sok mindent kell kezelned. Pontosan ezért szükséges az egyetemi célok kitűzése. És még ennél is fontosabb, hogy megtanuld, hogyan érheted el őket.

Az egyetemi célok kitűzése hatékony módszer egy átfogó vízió és konkrét cselekvési tervek kidolgozásához, amelyekkel mindez megvalósíthatóvá válik.

Ezenkívül a célok segítenek abban, hogy koncentrálj arra, amit akarsz és ami fontos, és elkerüld azokat a dolgokat, amelyek nem szolgálják a céljaidat.

Hogy jó úton indulhass el, használhatsz egy projektmenedzsment eszközt, amely célkitűzés- és nyomonkövetési funkcióval rendelkezik, hogy egy helyen kezelhesd az iskolai feladataidat, projekteidet és egyebeket, és nyomon követhesd a céljaidat.

Maradj a pályán, hogy elérhesd céljaidat egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Tehát, akár középiskolás diák vagy, aki egyetemre szeretne bejutni, akár jelenlegi egyetemista, aki hatékony módszert keres céljainak kezelésére, akár diplomás hallgató, aki záróprojektjén dolgozik, használd ezeket a tippeket és példákat, hogy megalkosd saját SMART céljaidat!

Hogyan érheted el tanulmányi céljaidat (tippek és példák)

1. Használj célkitűző alkalmazást és sablonokat, hogy nyomon kövesd SMART céljaidat.

Ideje belevetni magad, hogy megismerd, hogyan kell kinéznie a SMART céljaidnak.

Tegyük fel, hogy professzorod egy 12 oldalas tudományos dolgozatot adott feladatul egy adott témában, amely több fejezetet is magában foglal, és a beadási határidő a második félév vége, ami a legtöbb egyetemen általában 15 hét.

Mivel egy jól megírt jelentés elkészítése sok időt és erőfeszítést igényel, érdemes kisebb részekre bontani, hogy egyszerre csak egy szakaszra koncentrálhass (és elkerülhesd az túlterheltség érzését és a halogatásba esést). 👀

SMART cél példa

Íme egy példa egy hatékony SMART célra, amellyel elérheted azt a célodat, hogy egy jól kutatott dolgozatot írj és időben befejezd: 12 héten keresztül minden héten egy részt fogok befejezni, majd a 13. és 14. héten a dolgozatom szerkesztésére fogok koncentrálni, hogy a 15. héten befejezzem a dolgozatomat. (vagy illessze be a határidőt).

Profi tipp

Most, hogy már van SMART terved, szükséged lesz egy haladáskövető rendszerre is.

Ehhez segítséget nyújt a ClickUp ingyenes SMART célok sablonja, amelynek segítségével rendezett listát készíthetsz a heti céljaidról, és minden feladathoz hozzáadhatod a fontos részleteket, például a határidőket és egyebeket.

Használja a ClickUp SMART célok sablonját, hogy azokat egy kezelhető rendszerbe szervezze, amely támogatja a célok kitűzésének és elérésének napi megközelítését.

Mivel a ClickUp teljesen testreszabható, a platformot az Ön igényeinek megfelelően konfigurálhatja, hogy támogassa egyedi céljait.

Hozz létre saját egyéni státuszt, hogy minden szakasznak saját nevet adhass, és könnyebben nyomon követhesd az előrehaladásodat, egyéni mezőket adhatsz hozzá a nézet személyre szabásához, és még sok minden mást.

2. Készítsen szervezett órarendet, és járjon be az órákra

A személyes és az iskolai ütemtervek kezelése a legtöbb egyetemista számára önmagában is egyfajta próbatételnek tűnhet. Neked kell gondoskodnod arról, hogy megjelenj, elvégezd a feladatokat, és lépést tarts az élet követelményeivel. Ez kiégéshez vezethet, ha nincs szervezett terved és ütemterved! Tartsd kézben a naptáradat, és szerezz kiváló eredményeket az iskolában úgy, hogy havi ütemtervet készítesz, amely világosan bemutatja az összes feladatot, projektet, órákat és minden mást, ami az adott hónapban rád vár.

SMART cél példa

A hónap minden negyedik hetében elkészítem a havi naptáramat, amelyben felvázolom a következő hónap óráit, határidőit és fontos tevékenységeit.

Profi tipp

Használja ezt az ingyenes ClickUp havi ütemterv sablont, amely segít összeállítani egy áttekinthető havi ütemtervet, és előre megtervezni a közelgő órákat vagy fontos tevékenységeket, hogy ne felejtse el őket véletlenül, vagy ne jelenjen meg felkészületlenül egy váratlan dolgozatra. 👀

Ez a ClickUp havi ütemterv sablon nézetekkel és egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni a hónap ütemtervét.

3. Ne csak jegyzeteljen, hanem hatékony jegyzeteket készítsen az órán

Mindig jó ötlet jegyzeteket készíteni az órák alatt, különösen akkor, ha valami újat vagy bonyolultat tanulunk. Az egyetemistáknak meg kell tanulniuk, hogyan készítsenek funkcionális és szervezett jegyzeteket, hogy javítsák tanulási eredményeiket és segítsék az információk megőrzését.

Írd le a kulcsszavakat, ötleteket és új kifejezéseket az előadások során. És figyelj oda, amikor a professzorod lassan és tisztán mond valamit – ezzel arra utal, hogy az fontos. 😉 Ami az információk megőrzését illeti, ne feledd, hogy a gyakoriságnak nagy szerepe van. A jegyzeteket legalább 5-7 alkalommal át kell nézned, hogy jobban megmaradjanak a fejedben.

Írd le a kulcsszavakat, ötleteket és új kifejezéseket az előadások során. És figyelj oda, amikor a professzorod lassan és tisztán mond valamit – ezzel arra utal, hogy az fontos. 😉

Ami az információk megőrzését illeti, ne feledd, hogy a gyakoriságnak nagy szerepe van. A jegyzeteket legalább 5-7 alkalommal át kell nézned, hogy jobban megmaradjanak a fejedben.

SMART cél példa

Minden órában jegyzeteket fogok készíteni, és azokat minden tanítási nap végén átnézem, hogy jobban megmaradjanak az információk.

Profi tipp

Fejleszd jegyzetelési készségeidet azáltal, hogy megtanulod a tanulási stílusodhoz leginkább illő hatékony stratégiákat, és jegyzetelési alkalmazásokat használsz.

Gyorsan jegyezzen fel jegyzeteket a Notepad alkalmazásban, vagy használja a ClickUp Docs funkciót, hogy részletes és szépen formázott jegyzeteket készítsen. Ezek a funkciók kiválóan alkalmasak jegyzetek készítésére, mivel gazdag formázási lehetőségeket kínálnak, amelyekkel megváltoztathatja a betűtípusokat, színes szalagcímeket adhat hozzá a fontos jegyzetek kiemeléséhez, beágyazott oldalakat adhat hozzá a jegyzetek rendezettségének megőrzése érdekében, és még sok minden mást.

Használhatod az ingyenes Ultimate Guide to Using ClickUp Docs ( A ClickUp Docs használatának végső útmutatója ) című útmutatót is, amely lépésről lépésre bemutatja a stílusbeállítások használatát a jól szervezett és formázott jegyzetek létrehozásához.

Ez a lépésről lépésre bemutató útmutató segítségével könnyebb, mint valaha megérteni a dokumentumok képességeit.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp mobilalkalmazásként is elérhető – bárhová is mész, magaddal viheted a jegyzeteidet, és új jegyzeteket is készíthetsz közvetlenül a okostelefonodon vagy más eszközödön. (Csak szólj a professzoroknak, hogy jegyzetelsz, és nem a telefonoddal játszol az órán. 😉)

4. Szánj időt minden nap a tanulásra

Egyetemi hallgatóként valószínűleg mindig elfoglalt vagy, próbálod összeegyeztetni az iskolai feladatokat és az iskolán kívüli életet. Ez egy remek alkalom arra, hogy megtanuld, hogyan javíthatod időgazdálkodási készségeidet – egy fontos soft skill, amelyet az életben el kell sajátítanod!

Bónusz: Élettervezési sablonok!

SMART cél példa

Naponta három órát szánok a tanulásra és az iskolai feladatokra.

Profi tipp

Javítsd a mozgalmas napirended kezelését az időbeosztás és a feladatokra fordított idő nyomon követésével.

Kezdje el beosztani az időt, amelyet a tanulásra vagy a házi feladatok elvégzésére szán, hogy zavartalanul tudjon dolgozni. Az idő beosztása segít hatékonyabban prioritásokat felállítani, és olyan egészséges munkaszokásokat kialakítani, amelyek az iskolai évek után is megmaradnak.

Használhatod a ClickUp órarend- és időbeosztás-sablonját is, amely egy kezdeti keretrendszert biztosít. Ingyenesen letölthető, és tartalmaz egy „Kezdés itt” dokumentumot, amely segít az órarend és a tanulási időbeosztás elkészítésében.

Próbáld ki ezt a ClickUp által készített órarend- és időtanulmány-sablont, és egyetlen kattintással kövesd nyomon mindent egy helyen.

5. Legyen felelősségteljes és tartsa fenn a jó tanulmányi átlagot

A magas GPA azt jelzi, hogy jó jegyeket kapsz és kiválóan teljesítesz az órákon.

Az egyetemi és középiskolás diákoknak magas tanulmányi átlagot kell fenntartaniuk, hogy bizonyítsák kompetenciájukat az iskolában, és hogy tanulmányi kitüntetéseket és ösztöndíjakat szerezzenek. Ezenkívül ez versenyképesebbé teszi őket a munkaerőpiacon, és növeli esélyeiket a posztgraduális képzésre való felvételre.

SMART cél példa

A félév végére 3,0-ról 3,5-re emelem az átlagomat.

Profi tipp

Szerezzen jó pontszámokat és tartsa magas szinten az osztályzatait azáltal, hogy szervezetten végzi az iskolai feladatait. Ennek egyik módja egy feladatkezelő rendszer felállítása, amely segít könnyen áttekinteni a teendőit és azok határidejét, így soha nem mulaszt el olyan határidőt, amely hatással lehet az osztályzataira!

Használhatod a ClickUp osztályfeladat-sablonját is, amely segít a jelenlegi és jövőbeli feladatok nyomon követésében, valamint az összes jegyzeted egy helyen történő tárolásában.

A diákok és tanárok egyaránt használhatják ezt a osztályfeladat-sablont, hogy nyomon kövessék az összes feladatot és figyelemmel kísérjék a prioritást élvező feladatokat.

6. Együttműködés osztálytársakkal és professzorokkal

Mint talán már tudod, az iskola nem csak az egyéni munkáról szól. Meg kell tanulnod, hogyan kell másokkal együttműködni – ez egy másik soft skill, amin dolgoznod kell, hogy felkészülj a jövőbeli munkádra.

Az egyetemistáknak ki kell használniuk az együttműködési lehetőségeket, csatlakozniuk kell hallgatói szervezetekhez, és együtt kell dolgozniuk kollégáikkal és professzoraikkal, hogy bővítsék tudásukat és tanuljanak másoktól.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. A ClickUp kutatása szerint a töredezett kommunikáció, amely szétszórt üzeneteket jelent több csatornán, gátolja a termelékenységet. A felesleges platformváltás és a szilárd kommunikáció elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását.

SMART cél példa

Az első félévben bekapcsolódok a campus életébe és csatlakozom egy hallgatói csoporthoz.

Profi tipp

És hogy az együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb legyen, használj olyan projektmenedzsment eszközöket, amelyek együttműködési funkciókkal rendelkeznek, mint például a Whiteboards és a Docs. A ClickUp Whiteboards lehetővé teszi, hogy osztálytársaiddal és professzoraiddal egyszerre, ugyanazon a helyen dolgozzatok, így könnyebb lesz a csoportos projekteket elvégezni, különösen távoli együttműködés esetén.

Az együttműködés-felismerés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak és szerkesszenek a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

Próbáld ki, és használd a ClickUp ingyenes Bevezetés a fehér táblákba sablont, hogy elindulhass!

7. Gyakorold a soft és hard készségeket

A soft skill-ek olyan interperszonális tulajdonságokat jelentenek, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, a vezetői képességek, a csapatmunka és a rugalmasság.

A kemény készségek viszont egy adott munkához vagy iparághoz kapcsolódó, nagyon specifikus képességek, mint például a számítógépes programozás vagy a könyvelés.

Miért fontos ezeken a készségeken dolgozni?

Fontos, hogy mind a soft, mind a hard készségeken dolgozzon, mert mindkettő elengedhetetlen a sikeres karrierhez. A soft készségek szükségesek a másokkal való interakcióhoz és a kapcsolatok kialakításához, míg a hard készségek tudást és jártasságot adnak egy adott területen.

Ezek együttesen hatékony eszközök lehetnek, amelyek segítenek elérni rövid és hosszú távú céljaidat.

SMART cél példa

Február 14-ig jelentkezem a Coursera 12 hetes online kreatív írás műhelyére, hogy fejlesszem íráskészségemet.

Profi tipp

Írd le a céljaidat, ellenőrizd a regisztráció határidejét, és használd a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonját, hogy nyomon kövesd a személyes fejlődési terveidet, a kurzusok tevékenységét, a határidőket és még sok minden mást.

Használja ezt a sablont, hogy felsorolja és vizualizálja növekedési tervét.

8. Javítsd a költségvetés-kezelési készségeidet

Fiatal felnőttként fontos megtanulni, hogyan kell hatékonyan kezelni a pénzügyeit, hogy irányítást szerezzen pénzügyi jövője felett.

A költségvetés készítése, a pénzmegtakarítás és a jövő tervezése segíthet a pénzügyi függetlenség elérésében. Ehhez számos eszköz áll rendelkezésre, például költségvetés készítése, megtakarítási számlák létrehozása és a kiadások nyomon követése.

SMART cél példa

Kiadásaimat típus szerint kategorizálom, és havi költségvetési tervet készítek.

Profi tipp

Képzeld el kiadásaidat, és tervezd meg heti vagy havi költségvetésedet a ClickUp személyes költségvetési sablonjával.

Használja ezt a sablont, hogy láthatóvá tegye kiadásait és megtervezze jövőbeli költségvetését.

Ez a testreszabható költségvetési sablon lépésről lépésre tartalmazza, hogyan optimalizálhatja költségvetését a könnyen használható képletmezők segítségével, hogy mindig kézben tarthassa pénzügyeit.

9. Kezdje el tervezni karrier céljait

Függetlenül attól, hogy melyik iparágat választod, a karrierterv elkészítése segít meglátni a kívánt jövőt és az esetleges akadályokat, valamint meghatározni, milyen lépéseket kell tenned. Kezdheted azzal, hogy meghatározzad, melyik terület érdekel, hogy általános képet kapj arról, hogyan nézhet ki a lehetséges karrierutad.

Miután rájöttél, melyik iparág vagy terület érdekel, végezzen kutatást, hogy meghatározza a sikerhez szükséges készségeket és képesítéseket. Ez magában foglalhatja a jelenlegi trendek olvasását, tanúsítványok megszerzését vagy speciális tanfolyamok elvégzését.

SMART cél példa

Péntekig kutatok a számítástechnikai karrierlehetőségekről, és vasárnapig kidolgozom a karrierutamat, hogy könnyebben elképzelhessem az ötéves tervemet.

Profi tipp

A ClickUp karrierút sablonjával olyan karrierterveket és pályákat hozhatsz létre, amelyek zökkenőmentesen integrálják személyes karrierterveidet a szervezeti célokkal, miközben bemutatják a munkavállalók növekedési és tanulási lehetőségeit.

Tervezd meg álmaid karrierjét a ClickUp Whiteboards segítségével!

10. Jelentkezz önkéntes munkára vagy szakmai gyakorlatra

Az önkéntes munka és a szakmai gyakorlatok remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy értékes szakmai tapasztalatot szerezz, kapcsolatokat építs ki az iparág szakembereivel, és felfedezd a lehetséges karrierutakat.

Ez nemcsak abban segít, hogy versenyképesebbé válj a munkaerőpiacon, hanem remek lehetőséget is nyújt arra, hogy betekintést nyerj a különböző iparágak munkakultúrájába.

Az önkéntes munkával és szakmai gyakorlatokkal szerzett tudás és tapasztalatok felhasználásával magabiztosan teheted meg a következő lépéseket karriered útján.

Az egyetemi karrierközpont valószínűleg számos rendezvényt, műhelymunkát, karrier- és szakmai gyakorlatot szervez, hogy összekapcsolja a munkaadókat az olyan egyetemistákkal, mint te. A toborzókkal való találkozás és kapcsolatfelvétel remek módja annak, hogy még a jelentkezés benyújtása előtt felhívd magadra a figyelmet. Érdeklődjön az iskolája központjában a közelgő eseményekről és a részvételi lehetőségekről!

Az egyetemi karrierközpont valószínűleg számos rendezvényt, műhelymunkát, karrier- és szakmai gyakorlatot szervez, hogy összekapcsolja a munkaadókat az olyan egyetemistákkal, mint te.

A toborzókkal való találkozás és kapcsolatfelvétel remek módja annak, hogy még a jelentkezés benyújtása előtt felhívd magadra a figyelmet.

Érdeklődjön az iskolája központjában a közelgő eseményekről és a részvételi lehetőségekről!

SMART cél példa

Kiválasztom a három legjobban tetsző szakmai gyakorlatot, majd az első félév végéig mindegyikkel megbeszélek egy informális interjút, hogy többet megtudjak a követelményeikről.

Profi tipp

Indítsd be karrieredet, és kövesd nyomon szakmai gyakorlatodat és álláspályázataidat a ClickUp álláskeresési sablonjával. Kezeljétek pályázataitokat, adjatok hozzá megjegyzéseket és határidőket, hogy ne mulasszátok el a határidőt, és még sok minden mást.

Állás- és posztgraduális képzési pályázatok megtekintése a ClickUp táblázatos nézetében

Bónusz sablon: ClickUp éves célok sablon

A SMART módszer az akadémiai célok kitűzéséhez és eléréséhez

Az egyetem egy izgalmas utazás, amely végtelen lehetőségekkel teli.

És hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki tanulmányi tapasztalataiból, kezdjen el SMART módszerrel tanulmányi célokat kitűzni. Nem kell megvárnia az új évet, hogy új célokat tűzzön ki, bármikor megteheti!

A SMART célok kitűzése és egy intuitív célkövető eszköz, például a ClickUp használata segíthet az egyetemi, karrier és személyes célok kisebb, elérhető lépésekre bontásában, így egyszerre csak egy dologra kell koncentrálnia, miközben a nagyobb képet is szem előtt tartja.

Használhatod az ingyenes forrásokat is, például a célkitűzési sablonokat, amelyek segítségével gyorsabban elindíthatod tanulmányi céljaidat, és összességében produktívabb hallgatóvá válhatsz.

Ne feledd, hogy egy napot egy nap után kell élni, élvezd az utat, és becsüld meg minden pillanatot. Érezd jól magad, vegyél részt a programokban, építsd ki a kapcsolati hálózatodat, légy szervezett, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi karrieredből!

Menni fog! 🎓🎉