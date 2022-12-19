Mik azok a nagyratörő célok? (Példák, GYIK)

Mindannyiunknak van olyan célja, amely túl jónak tűnik ahhoz, hogy valóra váljon, például befektetni a tőzsdén és milliomosnak lenni. 💰

Az ilyen célokat általában nehéz dokumentálni, ezért elérhetetlennek tűnnek.

Szerencsére a távlati célok segítségével rögzítheti, nyomon követheti és elérheti a hatalmas célokat.

A nagyratörő célok szándékosan nehezen elérhetők, de motiválják a vállalatokat, csapatokat és egyéneket, hogy kilépjenek a komfortzónájukból és magasabb célokat tűzzenek ki maguk elé.

Ebben a cikkben meghatározzuk a nagyratörő célokat, és három példát is megvizsgálunk. Áttekintjük a nagyratörő célok kitűzését, négy fő előnyüket és három fő korlátozásukat is. Ezután megvizsgáljuk a nagyratörő célok nyomon követésének legjobb módját, valamint a kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket.

Kezdjük!

Mik azok a nagyratörő célok?

A nagyratörő célok olyan célok, amelyek meghaladják a jelenlegi munkaképességét.

Két egyedi jellemzőjük van.

Először is, a nagyratörő célok elérése általában kihívást jelent . Nem teljesen praktikusak vagy racionálisak. A nagyratörő célok figyelembe veszik az adott tevékenység lehetséges legjobb eredményét is.

Másodszor, a nagyratörő célok újdonságon alapulnak. Teljesen új megközelítést kell alkalmaznia a meglévő céljához.

Így a nagyratörő célok arra ösztönzik Önt, hogy nagyobb és jobb eredményeket érjen el.

Miután megbeszéltük a nagyratörő célok definícióját, nézzünk meg néhány példát.

3 példa a nagyratörő célokra

Így lehetnek a nagyratörő célok egy szervezet különböző szintjeinek részét képezni:

1. Szervezeti stretch célok

Szervezeti szinten a nagyratörő célok olyan jövőképek, amelyeknek nincs konkrét időkerete.

Például, ha kedvenc jogászaink a Suits című sorozatból növelni szeretnék 2021-es bevételeiket, a nagyratörő cél a következő lehetne:

„Növelje a bruttó bevételt 120%-kal, és legyen az Egyesült Államok első számú ügyvédi irodája.”

Valószínűleg úgy gondolja, hogy az ilyen pénzügyi célok őrültségnek tűnnek.

De pont ez a lényeg!

2. Menedzsment stretch célok

A vezetők elvárásokat támasztanak csapataikkal szemben, hogy kiváló eredményeket érjenek el. Egy kivételesen jól teljesítő értékesítési csapat esetében a vezető például a következő stretch célt tűzheti ki:

„2021 végéig háromszorosára növelni a csapat tagjainak egyéni értékesítési kvótáját.”

3. Egyéni ambiciózus célok

A csapat tagjai számára kitűzött ambiciózus célok segíthetnek nekik új felelősségeket vállalni és tehetségüket kibontakoztatni. ✨

Például egy olyan csapattag, aki még soha nem vállalt vezetői szerepet, olyan egyéni célokat tűzhet ki magának, hogy önállóan irányítson egy egész projektet.

Legközelebb, amikor személyes célt tűz ki magának, vegyen példát Harvey Specter magabiztosságáról, és tűzzön ki magasabb célokat!

3 alapvető lépés a nagyratörő célok kitűzéséhez

Íme néhány fontos lépés, amelyet meg kell tennie a célok kitűzéséhez és azok kiterjesztéséhez:

1. Szánjon időt a célok kitűzésére

Mi a közös a csapatának kitűzött ambiciózus célokban és a bírósági csatára való felkészülésben?

Mindkettő időt és alapos tervezést igényel.

Győződjön meg arról, hogy a stretch célok összhangban vannak a csapata munkájával és személyes fejlődési céljaival.

A nagyratörő célok kitűzése előtt fontos figyelembe venni a csapat jelenlegi munkaterhelését és a rendelkezésre álló erőforrásokat is.

2. Fókuszáljon a kulcsfontosságú területekre

Ha túl sok területet fed le a stretch céljaival, akkor fennáll a veszélye, hogy túlterheli magát és csapatát. Ennek eredményeként végül semmit sem érhet el.

Jobb, ha egy vagy két fókuszterületet jelöl ki a csapata munkaterületén, majd ezeket használja a nagyratörő célok kitűzéséhez.

3. Használjon SMART célokat

Eddig arról beszéltünk, hogy hogyan állítson fel ambiciózus célokat, hogy rögzíthesse minden megvalósíthatatlan, de rendkívüli célját.

De talán azon tűnődik: hogyan kövessem nyomon ezeket a célokat, és hogyan lássam, hogy haladok-e előre?

Itt jönnek képbe a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) célok.

A SMART célok definíció szerint a stretch célok pontosan ellentétei.

Ezek praktikus, elérhető és közeli célok.

De ez nem egy „stretch célok kontra SMART célok” forgatókönyv.

A nagyratörő célok és a SMART célok egymásnak teremtett pár. 😍

Így használhatja őket együtt:

1. lépés: Írja le a stretch céljait

2. lépés: Ossza fel az egyes ambiciózus célokat kisebb lépésekre és elérhető SMART célokra.

Ezek a lépések megkönnyítik a nagyratörő célok kitűzését.

Azonban érdemes néhány tényezőt figyelembe venni, mielőtt a stretch célokat alkalmazná.

Bónusz: SMART célok diákoknak

2 tényező, amelyet figyelembe kell venni a nagyratörő célok kitűzése előtt

Két kulcsfontosságú tényező alapján meg tudja jósolni, hogy a stretch célok használata előnyös lenne-e a csapatának:

1. Legutóbbi teljesítmény

A közelmúltban sikereket elért csapatok nagyobb valószínűséggel fogadják el a nagyratörő célokat.

A győzelem hatással van a csapat hozzáállására, és hajlandóvá teszi őket a kihívásokra.

Ha azonban eddig nem teljesítettek jól, és Ön úgy dönt, hogy ambiciózus, nagyratörő célokkal terheli meg őket, akkor valószínűleg nem fognak jól reagálni.

A jobb teljesítménymenedzsment érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen értékelje csapata sikereit, és módosítsa céljait.

Nézze meg a legjobb teljesítménycélok és -feladatok példáit, amelyeket felhasználhat a vállalatánál!

2. Erőforrások rendelkezésre állása

A jól felszerelt csapatok képesek megbirkózni a kudarcokkal. Emellett jobb helyzetben vannak az innováció és a kreativitás terén is.

Mindezek a tényezők elengedhetetlenek a nagyratörő célok eléréséhez. ⭐️

Ha csapata szűkös anyagi helyzetben van, akkor a nagyratörő célok (különösen az ambiciózus pénzügyi célok) kipróbálása nem feltétlenül a legjobb ötlet.

Nem szeretné olyan helyzetbe hozni a csapatát, hogy merész célokat tűzzenek ki, csak azért, hogy aztán rájöjjenek, hogy nincs meg a szükséges erőforrásuk azok megvalósításához. 👀

A nagyratörő célok előnyei

Nézzük meg, hogyan segíthetnek a stretch célok a csapat termelékenységének növelésében.

1. Fokozza a kreativitást

A legtöbb esetben a közös célokat egyszerűen több munkaórával lehet elérni.

Másrészt a nagyratörő célok segíthetnek Önnek és csapatának kilépni a komfortzónából, és beindítani a kreativitást. 💡

Felkészül, jelentős agyi energiát fordít a feladatra, és innovatív módon közelíti meg a problémát. Ez a kreatív folyamat felfedezésekhez és problémamegoldó ötletekhez vezethet.

2. Ambiciózusabbá teszi a csapatát

A nagyratörő célok inspirálhatják csapatát, hogy elképzeljen egy látszólag lehetetlen célt, és azt üldözze.

Ha úgy találja, hogy csapata konzervatív a céljaival és ambícióival kapcsolatban, a nagyratörő célok segíthetnek nekik tágítani a határaikat.

3. Növeli az önbizalmat

A magabiztosság nem motivációs beszédekből fakad.

Ez tényleges eredményekből származik.

A nagyratörő célok kitűzése és elérése sokszorosára növelheti önbizalmát.

Tegyük fel például, hogy Ön egy új társkereső alkalmazás, a Rhoo termékmenedzsere. Stretch célt tűzött ki magának, hogy 4 hét alatt teljesen működőképes videocsevegést építsen be az alkalmazásba.

Ön úgy gondolja, hogy ez egy videocsevegés API segítségével lehetséges, de csapata szerint ez nehéz feladat (ami igaz is, de pont ez a nagyratörő célok lényege!), és aggódnak emiatt.

A csapat aggályainak eloszlatása érdekében ezt a nagyratörő célt több SMART célra bontja. Megállapítja, hogy a csapat átlagos bizalmi pontszáma 10-ből 5. Úgy tűnik, hogy a motivációs idézetek és videók nem sokat változtatnak ezen a hangulaton.

Néhány hónappal később a csapata a 3 SMART célból 2-t elérte. Most megkéri a csapatát, hogy értékeljék, mennyire érzik magukat magabiztosnak – és az átlagos pontszám 9 a 10-ből!

4. Segít megőrizni az irányítást

A nagyratörő cél kitűzése egyfajta önkontroll gyakorlása, még akkor is, ha a körülmények nem kedvezőek.

Ez egy útitervet határoz meg az egész csapat számára. 🗺

Hasonlóan ahhoz, ahogy Harvey még a tárgyalás megkezdése előtt megjósolta annak kimenetelét. Micsoda erő!

A nagyratörő célok segítenek mindenkinek, hogy konkrét mérföldkövekre koncentráljon, és üzleti céljait szem előtt tartva haladjon előre.

Ezen előnyök ellenére a nagyratörő céloknak vannak korlátai is. Nézzük meg ezeket!

3 A nagyratörő célok kitűzésének korlátai

Akárcsak egy két ellentétes fél közötti bírósági dráma, a stretch célok esete is tartalmaz negatívumokat.

Íme három korlátozás a nagyratörő célok kitűzésével kapcsolatban:

1. Fokozott kiégés a csapaton belül

Természetesen egy kihívást jelentő cél ösztönözheti csapatunkat a jobb teljesítményre.

Azonban a nagyratörő célok elérésének kudarca megronthatja a munkavállalók önbizalmát. Emellett jelentősen csökkentheti a munkavállalók elkötelezettségét is.

Nem szeretné, hogy csapata keményebben dolgozzon, csak azért, hogy kiégjen és motiválatlanná váljon.

Képzelje el, ahogy a Suits című sorozatban az összes ügyvéd az íróasztalukon rogyadozik a bullpenben.

Igen, mi sem szeretnénk ezt a csapatainknak! 🙅🏽‍♀️

2. Túlzott kockázatvállalás a csapaton belül

A nagyratörő célok miatt a csapata túlságosan a eredmények mérésére koncentrálhat. Ez a gyakorlat arra késztetheti őket, hogy túlzott kockázatokat vállaljanak.

A kockázatvállalás miatt elveszíthetik a nagy képet és az eredeti célt.

Csapata a „nagy nyeremény” helyett a „kis veszteség” elérésére koncentrálna.

3. Etikátlan viselkedés

Ha csapata lehetetlen célokat követ, akkor valószínűleg nehéz helyzetben van és túlterhelt. Ennek eredményeként a csapat tagjai minden eszközzel megpróbálhatják elérni a céljaikat... még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy meg kell sértetniük a szabályokat.

Egy ilyen probléma végső soron a csapattagok jellemére vezethető vissza, de még Harvey Specter is megszegte a törvényt, amikor nyomás alá került. 👀

Miután megbeszéltük a nagyratörő célok előnyeit és hátrányait, beszéljünk azok nyomon követéséről.

Hogyan kövessük nyomon a nagyratörő célokat?

A csapat számára megfelelő ambiciózus célok kitűzése csak a kezdet. Ahhoz, hogy eredményeket lásson, rendszeresen nyomon kell követnie az előrehaladást.

A megfelelő célkezelő eszközzel könnyedén megoldhatja a célkövetés kihívásait!

A ClickUp célkitűző eszköz segítségével különböző paraméterek, például SMART célok, KPI-k és OKR-ek segítségével nyomon követheti a nagyratörő céljai felé tett előrelépéseit.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet kis- és nagyvállalatok termelékeny csapatai használnak.

Minden funkcióval rendelkezik, amire szüksége van a stretch célok egyszerű létrehozásához és kezeléséhez.

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp néhány funkciójáról:

ClickUp Goals : hozzon létre különböző típusú nyomon követhető célokat, többek között: : kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait : kövesse nyomon az Agile és Személyes célok: alakítsa ki azt a napi szokást, hogy nyomon követi a személyes stretch céljai felé tett előrehaladását OKR-ek: Használja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy felállítson egy hozzon létre különböző típusú nyomon követhető célokat, többek között: Csapatcélok kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait Sprint célok kövesse nyomon az Agile és Scrum Sprintjeinek előrehaladásátalakítsa ki azt a napi szokást, hogy nyomon követi a személyes stretch céljai felé tett előrehaladásátHasználja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy felállítson egy Célok és Kulcsfontosságú Eredmények keretrendszert . Használja az OKR-eket, hogy nyomon kövesse a Célok felé tett előrehaladását.

Csapatcélok : kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait

Sprint célok : kövesse nyomon az Agile és kövesse nyomon az Agile és Scrum Sprintjeinek előrehaladását

Személyes célok: alakítsa ki azt a napi szokást, hogy nyomon követi a személyes nagyratörő célok felé tett előrehaladását.

OKR-ek: Használja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy létrehozza a Használja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy létrehozza a Célok és Kulcsfontosságú Eredmények keretrendszert . Használja az OKR-eket, hogy nyomon kövesse a céljai felé tett előrehaladását.

Célok : olyan célkitűzések, amelyek segítenek nyomon követni egy adott célt. A célokat különböző módokon lehet mérni, többek között: Számok: bármilyen érték nullától a végtelenségig Igaz/Hamis: feladat feltétele, amely teljesült vagy nem teljesült Pénznem: bármilyen pénzösszeg Feladatok: egy feladat vagy feladatok listája, amelyeket el kell végezni

Számok: bármely érték nullától a végtelenig

Igaz/Hamis: feladatfeltétel, amely vagy teljesül, vagy nem teljesül

Pénznem: bármilyen pénzösszeg

Feladatok: elvégzendő feladat vagy feladatok listája

Heti eredménylapok: tudja meg, melyik célon fog dolgozni csapata a héten

Műszerfalak : áttekintést kaphat a áttekintést kaphat a munkaterületén zajló összes tevékenységről, beleértve a célok elérésének előrehaladását, az azok elérésére fordított időt és egyebeket.

Csapatcélok : kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait kövesse nyomon a teljes csapat stretch céljait

Sprint célok : kövesse nyomon az Agile és kövesse nyomon az Agile és Scrum Sprintjeinek előrehaladását

Személyes célok: alakítsa ki azt a napi szokást, hogy nyomon követi a személyes nagyratörő célok felé tett előrelépéseit.

OKR-ek: Használja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy létrehozza a Használja a ClickUp Célok és Célkitűzések funkcióját, hogy létrehozza a Célok és Kulcsfontosságú Eredmények keretrendszert . Használja az OKR-eket, hogy nyomon kövesse a céljai felé tett előrehaladását.

Számok: bármely érték nullától a végtelenig

Igaz/Hamis: feladatfeltétel, amely vagy teljesül, vagy nem teljesül

Pénznem: bármilyen pénzösszeg

Feladatok: elvégzendő feladat vagy feladatok listája

És a legjobb rész?

Ingyenesen regisztrálhat a ClickUp-ra, és még több funkciót kipróbálhat!

Gyakran ismételt kérdések a nagyratörő célokról

1. Mi a különbség a SMART és a stretch célok között?

A nagyratörő célok és a SMART célok két kulcsfontosságú tényező alapján különböznek egymástól:

Célok közötti különbség: a nagyratörő cél arra ösztönöz minket, hogy ambiciózusabbak legyünk és a nagy képre koncentráljunk. A SMART cél egy konkrét cselekvési tervre összpontosít, amely segíthet a nagyratörő cél elérésében.

Időkeretbeli különbség: a nagyratörő célnak nincs konkrét időkerete. A SMART cél viszont időhöz kötött.

Az intelligens célok és a nagyratörő célok egyaránt hatékony eszközök a termelékenység növeléséhez. A kettő ötvözésével eredményorientált, praktikus célokat hozhat létre.

2. Mit kell tennie, ha nem sikerül elérnie a nagyratörő célját?

A nagyratörő célok elérését általában az emberi kiválóság példájaként tekintik.

De a teljesítés elmulasztását nem szabad negatívan értékelni.

A nagyratörő célok esetében azok elérése nem a legfontosabb. Ehelyett fő céljuk az, hogy növeljék a csapat motivációját és segítsék őket egy nagyobb cél elérésében.

Általában azt kéri a csapatától, hogy az OKR 60-70%-át érje el egy ambiciózus célként, ahelyett, hogy 100%-ot.

Ideje elérni a nagyratörő céljaidat

Egy jó ambiciózus cél ösztönözheti Önt és csapatát egy nagy cél elérésére és kreativitásra. Kiváló módszer arra, hogy motivált maradjon és a terv szerint haladjon a célja elérése felé.

A SMART célok és az OKR-ek segítségével a nagyratörő és ambiciózus céljait mérhető feladatokra és kisebb sikerekre bontja.

A ClickUphoz hasonló projektkészítő és -kezelő eszközök segítségével a nagyratörő célok kitűzése és nyomon követése könnyebb, mint valaha!

A ClickUp segítségével vállalkozása céljait jobban kezelheti, mint Harvey Specter az ügyvédi irodáját. 😉

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, engedje szabadjára belső Harvey Specter-jét, és kezdje el profi módjára kitolni céljait!