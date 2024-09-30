A KPI-jelentések bemutatása: Útmutató a növekedést elősegítő, megvalósítható jelentések készítéséhez

Mindannyian ismerjük a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) használatát, amelyekkel nyomon követhetjük az időben elért eredményeket a kitűzött célokhoz képest. Lehet, hogy a vezetője figyeli a KPI-jeit, vagy Ön felel a csapatának KPI-jeinek meghatározásáért.

De mi haszna van ezeknek az adatoknak, ha nem használja őket?

Itt jönnek képbe a KPI-jelentések. Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk, mi is az a KPI-jelentés, miért fontos, melyik mutatókat érdemes nyomon követni, és még sok más. Vessünk egy pillantást a KPI-jelentések létrehozásával és kezelésével kapcsolatos tudnivalókra! 🙌

Mi az a KPI-jelentés?

A KPI-jelentés egy fizikai vagy digitális fájl, amely összeállítja az összes jelenleg nyomon követett KPI teljesítményadatait. Lényegében ez az a hely, ahol az összes KPI-adatot összevonják – általában egy KPI-dashboardban –, így könnyebben értelmezheti az adatait és értékelheti a legfontosabb teljesítménymutatókat.

A KPI-jelentések általában nagyon vizuálisak, így Ön és csapattagjai gyorsan értelmezhetik az adatokat, és azonosíthatják az üzleti célokhoz kapcsolódó trendeket vagy kihívásokat.

Készítsen részletes KPI-dashboardokat a ClickUpban, hogy elemezze, vizualizálja és prioritásba rendezze munkáját.

Sok csapat KPI-dashboardot használ a KPI-k nyomon követésének vizuális felületeként, amely mögött a jelentések további adatokat és információkat nyújtanak.

Miért fontos a KPI-monitoring és -jelentés?

A KPI-jelentések segítségével egy helyen áttekintheti teljesítményét a legfontosabb KPI-k tekintetében. Ez önmagában is értékes, de a kulcsfontosságú teljesítménymutatók nyomon követésébe való befektetés további előnyökkel jár.

A legjobb KPI-jelentések segítségével:

Kövesse nyomon vizuálisan a legfontosabb mutatókat (ismét, általában vizuális KPI-műszerfalakról).

Kövesse nyomon a korábbi adatokat, és állítson be referenciaértékeket és célokat a jövőre nézve.

Testreszabhatja és azonosíthatja a KPI jelentési mutatókat, trendeket és mintákat.

Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, problémákat és projektkorlátokat

Mutassa meg értékét vagy előrehaladását az érdekelt feleknek

Hozzáférhet részletes betekintésekhez és teljesítményadatokhoz, hogy üzleti döntéseket hozhasson.

Használja a ClickUp Dashboards drill-down funkcióját a diagramon belüli feladatok módosításához vagy frissítéséhez, hogy zökkenőmentesen szerkeszthesse azokat.

A KPI-jelentések nem csak jobb megoldást jelentenek az adatok vizualizálására, hanem segítenek elérni céljait, nyomon követni az előrehaladást és bemutatni az eddigi sikereit. 🏆

Mérőszámok és KPI-k: mi a különbség közöttük?

Bár a KPI-k és az üzleti mutatók hasonlóaknak tűnnek, van egy fontos különbség közöttük. Így lehet megkülönböztetni a KPI-ket és az üzleti mutatókat:

Ha egy mutató egy kulcsfontosságú üzleti cél teljesítését követi nyomon, akkor az egy kulcsfontosságú teljesítménymutató.

Ha egy mutató bármely (alapvető/nem alapvető) üzleti cél teljesítményét követi nyomon, akkor az üzleti mutató.

A KPI-ket tekintsd olyan üzleti mutatók alcsoportjának, amelyek csak a vállalkozásod számára legfontosabb dolgokra koncentrálnak.

Például az értékesítési csapat egyik legfontosabb teljesítménymutatója a teljes értékesítés lehet. Ez olyan adatpont, amelyet az egész csapat mérhet és figyelemmel kísérhet az idő múlásával. Ezenkívül ezek az adatpontok befolyásolják a működés más területeit is – gondoljon például a marketing KPI-kra.

Egy kapcsolódó üzleti mutató a forgalmi ráta, amely az eladások számától vagy volumenétől függ, de sokkal szélesebb körű hatással bír. ✅

Mérőszámok, amelyeket valószínűleg be szeretne építeni a KPI-jelentésekbe

Bár a KPI-k és a mutatók különbözőek, mindkettőnek megvan a helye a KPI-dashboardon. Amikor az egyes KPI-khez viszonyított előrehaladásáról jelentést készít, hasznos lehet ezeket az általános üzleti mutatókhoz viszonyítva vizualizálni – azokhoz a számokhoz, amelyek a céljaihoz viszonyított sikerét határozzák meg.

Egyes vállalatok a mutatókat csak átfogó kiemelt adatoknak tekintik, míg mások a mutatókat és a KPI-ket sokkal inkább felcserélhetőnek tartják. Az Ön számára fontos KPI-mutatók az iparágától és a szerepétől függenek, de a KPI-jelentésekben gyakran szereplő mutatók a következők:

Teljes értékesítés

Ügyfélmegtartás

Ügyfél-elégedettség

Piaci részesedés

A munkavállalók elégedettsége

Ügyfélszerzési költség

Ügyfélélettartam-érték

Befektetés megtérülése

Elvándorlási arány

Nettó haszonkulcs

Bevétel növekedés

Konverziós arány

Pénzforgalom

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-kig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról a ClickUp Célok funkciójával.

Gondolja át, mely üzleti mutatók és KPI-példák illeszkednek leginkább az Ön szerepköréhez és feladatköréhez, és vegye fel őket a KPI-jelentési folyamatába. Ezáltal jobban átláthatja, hogy az egyes KPI-k hogyan kapcsolódnak a nagyobb léptékű sikerhez.

A 3 leggyakoribb KPI-jelentés típus, amit érdemes ismerni

A legtöbb üzleti KPI-jelentés rendkívül átfogó és mindenféle teljesítményadatot képes kezelni.

Mindazonáltal továbbra is három különböző típusú jelentés létezik, amelyeket különböző célokra használhat:

1. Működési jelentések

Az operatív jelentések az üzleti tevékenységének napi működése során elért tényleges teljesítményére koncentrálnak. Az operatív jelentésekben szereplő adatokat rendszeresen figyelemmel kísérik, hogy értékeljék a napi, ismétlődő tevékenységek és az üzleti célok során elért tényleges teljesítményét. 💰

Példák operatív jelentésekre:

Értékesítés (havi, negyedéves vagy éves)

Pénzforgalom

Adósok vagy hitelezők

Ezeknek a mutatóknak és KPI-knek a rendszeres nyomon követése betekintést nyújt a teljesítménybe, és lehetőséget teremt a potenciális akadályok, kihívások vagy lehetőségek alapján történő kiigazításra. Azok a csapatok, amelyek rendszeresen figyelemmel kísérik az értékesítésüket vagy a cash flow-jukat, gyorsabban tudnak cselekedni, ami kevesebb problémát és nagyobb növekedést eredményez.

2. Elemző jelentések

Ezek a jelentések arra összpontosítanak, hogy részletes elemzési betekintést nyújtsanak a legfontosabb mutatók teljesítményébe. Általában kiemelik azokat a teljesítménymutató-trendeket, amelyek megmutatják, hogy jó irányba halad-e. 🌻

Az analitikai jelentések példái:

Év/év vagy negyedéves értékesítési növekedés

Ügyfélmegtartási arányok

Ügyfél-elégedettségi pontszámok

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti és kategorizálhatja a csapatok munkáját, így egy pillanat alatt áttekintheti az általános előrehaladást.

Az analitikai jelentések hasznos referenciaértékeket nyújtanak arról, hogy hol tart jelenleg, hol tartott korábban, és hogyan alakulhat a jövője. Használja ezeket a jelentéseket arra, hogy átgondolja, mi működött jól, és azonosítsa azokat a területeket, ahol változásra vagy fejlesztésre van szükség, mielőtt azok a jövőben problémát okoznának.

3. Stratégiai jelentések

A stratégiai jelentések célja, hogy részletes betekintést nyújtsanak vállalkozása stratégiájának jelenlegi állapotába, üzleti helyzetébe és a jövőbeli kilátásokba. A döntéshozók ezeket a jelentéseket használják, hogy megvalósítható ötleteket szerezzenek további növekedésükhöz. 📈

Példák stratégiai jelentésekre:

Egy adott termék, marketingkampány vagy régió értékesítésének százalékos aránya

Piaci részesedés az idő függvényében

Közelgő projektek

Gyorsabban azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és a ClickUp Dashboards haladáskövető funkciójával állapotok szerint bontja a feladatokat.

Ezek a stratégiai jelentések értékes adatokat nyújtanak a döntéshozóknak és az érdekelt feleknek, hogy a legmegfelelőbb döntéseket hozhassák meg. Ha egy marketingkampány trendjeiben emelkedést észlel, akkor prioritásokat állíthat fel a kiadások terén, és más kampányokat is módosíthat, hogy a legnagyobb hatást érje el.

A beérkező projektek listájának figyelemmel kísérése biztosítja, hogy a munkafolyamat stabil maradjon, és motivációt ad új üzletek megkötéséhez.

Hogyan készítsünk megbízható és informatív KPI-jelentést?

Fedezze fel a ClickUp műszerfalat A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a legfontosabb adatokat és valós időben követheti nyomon a KPI-jelentésekben szereplő előrehaladást.

Ismeri az általános üzleti mutatókat és a teljes KPI-ket. Remélhetőleg felismeri a KPI-dashboard vagy -jelentés értékét, amely valóban értékes adatokat tár fel.

Most megmutatjuk, hogyan készítheti el saját KPI-jelentését, hogy a KPI-szoftver segítségével jobban megtervezhesse, kidolgozhassa és megoszthassa mutatóit.

1. Határozza meg céljait

Döntse el, mit szeretne elérni a KPI-jelentésekkel. Határozza meg a jelentés célját, felhasználási módját, fő célközönségét és megosztási módját.

Hozzon létre magas szintű célokat a ClickUp Goals funkciójával, majd bontsa azokat kisebb célokra, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Ezek a kritériumok nemcsak saját stratégiai céljainak jobb megértését segítik elő, hanem a jelentés kialakításának és funkcionalitásának megközelítését is befolyásolják. 🎯

2. Döntse el, mely konkrét KPI-ket szeretné nyomon követni

Több száz KPI jelentési példa közül választhat, de nem kell mindet figyelnie. Döntse el, mely KPI-k a legértékesebbek az Ön céljai szempontjából, és készítse elő az adatokat, hogy azok megjelenítésre készek legyenek.

Vizsgálja meg belső nyilvántartásait, hogy már nyomon követi-e ezt a KPI-t, vagy új rendszert kell beállítania. Gondolkodjon el azon, hogy az adatforrás pontos-e, ki felelős annak frissítéséért, és milyen lépéseket kell tennie, mielőtt felhasználhatja azt a jelentésében.

A KPI-k nem feltétlenül kapcsolódnak pénzügyi értékekhez vagy termelési adatokhoz. Néhány KPI, amelyet érdemes figyelembe venni, az időgazdálkodáshoz kapcsolódik.

A ClickUp Dashboards Rolling Time Period funkciójával automatikusan frissítheti és módosíthatja a beérkező kérések vagy jegyek időtartományait.

Éppen ezért a ClickUp Dashboards funkciójának gördülő idő funkciója kiváló választás különböző terekben és egy adott időkereten belül végzett feladatok nyomon követéséhez.

3. Válassza ki, hogyan szeretné vizualizálni KPI-jeit

A nyers KPI-k gyakran számok vagy állítások formájában jelennek meg, és első ránézésre nem könnyű megérteni őket. Ahhoz, hogy KPI-jelentései hasznosak legyenek, adatvizualizációt kell használnia, hogy vállalkozása teljesítményét értelmesebb módon tudja bemutatni.

Döntse el, hogyan tudja legjobban bemutatni adatait, majd tervezzen táblázatokat, grafikonokat és diagramokat egy adatvizualizációs eszközzel. A bemutató legyen egyszerű.

A cél az, hogy gyorsan közölje a betekintéseket és a trendeket. Az érdekelt felek és a vezetők mindig mélyebbre merülhetnek a KPI-jelentési példákban, ha több részletet szeretnének megtudni. 📊

4. Használjon szoftvert a KPI-jelentés elkészítéséhez

A saját KPI-jelentések kézi létrehozása időigényes és hibalehetőséget rejt magában. Van egy sokkal jobb módszer a KPI-jelentések létrehozására és nyomon követésére: a ClickUp Goals.

A ClickUp Goals új módszert kínál csapatának a célok és a legfontosabb eredmények (OKR-ek) nyomon követésére. Vizuális platformunk világos célok, felhasználóbarát ütemtervek és automatikus haladáskövetés segítségével támogatja csapattagjait a terv betartásában.

Használja a ClickUp célkövetési funkcióját, hogy világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatizált előrehaladás-követéssel tartsa a lépést céljai elérésével.

Adja hozzá saját céljait, célkitűzéseit vagy KPI-jait, és testreszabhatja őket teljesen. Kövesse nyomon az előrehaladást numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladatcélok segítségével. Vizualizálja ezeket az adatokat egy rendkívül vizuális KPI jelentési irányítópulton, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több KPI-t is nyomon kövessen.

A ClickUp Goals segítségével könnyedén elkészítheti saját KPI-jelentését, de ha még egyszerűbb megoldást keres, mi segítünk. A ClickUp KPI-sablonja minden szükséges elemmel fel van szerelve a mutatók és KPI-k nyomon követéséhez – Önnek csak hozzá kell adnia őket a sablonhoz.

5. Ossza meg KPI-jelentését

Miután elkészítette és beállította KPI-jelentését, megoszthatja azt az érdekelt felekkel, a döntéshozó vezetőkkel, a csapat tagjaival és bárki mással, akit érdekel a fejlődése.

Ha a ClickUp-ot használja KPI-jelentésekhez, könnyedén megoszthatja jelentéseit bárkivel, bármikor. Az együttműködés és a kommunikáció mindig javítja a folyamatokat, így a legeredményesebb KPI-jelentési stratégiát alkalmazhatja.

A adatvédelmi és megosztási beállítások segítségével testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá mely célokhoz, és megjelölheti a csapattagokat, hogy azok nyomon követhessék egyéni hatásaikat az egyes célok és célkitűzések tekintetében. 💬

9 KPI jelentés példa és sablon a folyamat egyszerűsítéséhez

Bármely csapat bármely mutatója vagy KPI-je alapján készíthet KPI-jelentést, legyen az értékesítés, üzemeltetés, HR vagy marketing. Merítsen ihletet ezekből a KPI-jelentés példákból, és fedezze fel az adatok figyelemmel kísérésének és bemutatásának új módját kedvenc KPI-jelentéskészítő szoftverünk és célkövető alkalmazásunk, a ClickUp segítségével.

1. ClickUp kiegyensúlyozott eredménykártya táblasablon

Akár egyéni előrehaladást követ nyomon, akár a szervezet növekedését méri, a ClickUp kiegyensúlyozott eredménykártya-sablonja segít Önnek mindenben a legjobbnak maradni.

A ClickUp Balanced Scorecard sablonja az egyik legszemléletesebb módszer az adatok nyomon követésére és a különböző KPI-k, például a működési, marketing és pénzügyi KPI-k előrehaladásának megtekintésére.

Hívja meg csapattagjait, hogy elemezzék az adatokat, megértsék ügyfelei igényeit, célokat tűzzenek ki, és kövessék nyomon a különböző KPI-k előrehaladását ezzel a kollaboratív, kiegyensúlyozott eredménymutató sablonnal.

2. ClickUp vállalati OKR-ek és célok sablon

Készítsen hierarchiát a csapat, az osztály és a vállalat céljaiból a Vállalati OKR-ek és célok sablon segítségével.

Minden vállalatnak vannak OKR-jai, céljai és célkitűzései, amelyeket nyomon szeretne követni. A ClickUp vállalati OKR- és célkitűzés-sablonja egyszerű módszert kínál erre a célra a jelenleg elérhető legjobb OKR-szoftverben.

Ez a célkitűzési sablon lehetővé teszi, hogy prioritásokat állítson fel bizonyos célokhoz, és a csapat tagjai ugyanazokat a célokat kövessék.

3. ClickUp tanulási és fejlesztési projekt sablon

Akár egyszeri projektről, akár folyamatos kezdeményezésről van szó, a ClickUp tanulási és fejlesztési projekt sablonja minden szükséges eszközt tartalmaz a siker biztosításához.

Sok szervezet számára az alkalmazottak tanulásának és fejlődésének nyomon követése értékes KPI-vé vált. Használja a ClickUp tanulási és fejlesztési projekt sablonját, hogy célokat tűzzön ki következő tanulási projektjéhez, majd kövesse nyomon a KPI előrehaladását, hogy hatékonyabban tudjon beszámolni annak hatásáról.

4. ClickUp havi üzleti állapotjelentés sablon

Az értékesítési jelentésektől az ügyfél-visszajelzések elemzéséig ez a sokoldalú sablon segít Önnek mindent kézben tartani – egy helyen!

Ha havi frissítést vagy projektállapot-jelentést kell benyújtania csapatának vagy osztályának, a ClickUp havi üzleti állapotjelentés-sablonja hatékony KPI-jelentés-példa az Ön számára.

Ez a memo stílusú jelentés lehetővé teszi a teljesítménymutatók nyomon követését és vizualizálását, valamint összefoglalók és kontextus hozzáadását jelentés formájában.

5. ClickUp OKR keretrendszer sablon

OKR keretrendszer sablonunk segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és biztos lehet benne, hogy projektjei a terv szerint haladnak.

Az OKR-ek figyelemmel kísérése az egész vállalatban túl nagy terhet jelenthet, ha nincs megfelelő rendszered. Használd a ClickUp OKR keretrendszer sablonját, hogy bevezess egy robusztusabb folyamatot, amely lehetővé teszi SMART célok kitűzését és azok előrehaladásának valós idejű nyomon követését.

6. ClickUp negyedéves üzleti áttekintési sablon

Építsen szorosabb kapcsolatokat legfontosabb ügyfeleivel, és készüljön fel arra, hogy lenyűgözze őket a következő negyedéves üzleti áttekintésen a testreszabható QBR sablonunkkal.

A negyedéves előrehaladás ellenőrzése a legtöbb szervezet számára hasznos szokássá vált. Használja a ClickUp negyedéves üzleti áttekintési sablonját a folyamat egyszerűsítéséhez és a KPI előrehaladásának vizuálisabb bemutatásához.

7. ClickUp értékesítési KPI irányítópult sablon

A ClickUp értékesítési KPI-sablonjával könnyedén mérheti és javíthatja értékesítési folyamatának sikerességét – mindezt egy helyen.

Az értékesítési KPI-k elengedhetetlenek minden hatékony értékesítési csapat számára. Használja a ClickUp értékesítési KPI-sablonját, hogy motiválja csapatát a közös célok elérésére, olyan kialakítással, amely mindenki számára láthatóvá teszi a legértékesebb KPI-ket és az eddigi előrehaladást.

8. ClickUp Warehouse KPI műszerfal sablon

A ClickUp Warehouse KPI sablon segít nyomon követni, elemezni és optimalizálni raktári műveleteit.

Az értékesítési csapatokhoz hasonlóan a raktári csapatok is nagyban támaszkodnak a KPI-kra. A ClickUp raktári KPI-sablonja kifejezetten a raktári csapatok igényeire lett kialakítva, KPI-követéssel, valós idejű adatmegjelenítéssel és fontos működési információkkal.

9. ClickUp heti állapotjelentés sablon

A ClickUp heti állapotjelentés-sablonja biztosítja a csapatának azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van a jelentőségteljes jelentések gyors elkészítéséhez, beleértve a testreszabható irányítópultot is.

Ha naponta változó mutatókról készít jelentést, a heti jelentés a csapatának kiváló módja annak, hogy mindenki tájékozott és motivált maradjon a közös célok elérésében. Használja a ClickUp heti állapotjelentés sablonját, hogy hetente tájékoztassa a haladásról, így nyomon követheti az előrehaladást és gyorsan intézkedhet.

Könnyítse meg a KPI-jelentést a ClickUp segítségével

A KPI-k használata az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy szem előtt tartsa legfontosabb üzleti céljait és célkitűzéseit. De ne feledje, hogy a KPI-k kiválasztása csak a folyamat egy része: szükség van egy módszerre azok nyomon követésére is.

Ehhez nincs egyszerűbb módszer, mint egy olyan fejlett üzleti jelentéskészítő eszköz, mint a ClickUp. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy nyomon követhesse KPI-jainak előrehaladását és mérhesse teljesítményét.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és fedezze fel a KPI-jelentések jobb megközelítésének módját. ✨